ビートたけし（79）、所ジョージ（71）、明石家さんま（70）が30日放送の日本テレビ系「世界まる見え！テレビ特捜部SP」に出演。番組の終盤に放送された「一夜限りの楽屋トーク!」を展開した。

「もし今の仕事をしていなければ何をしていた？」という問いに、所は「これはね、必ずこの仕事になっちゃいます。例えば銀行員になったとするじゃん。銀行員の中で面白いことばっかり言っているワケじゃん。だんだんこの仕事にスカウトされて。結局面白いから、メディアに取り上げられて、結局はこの立場になっちゃうんだと思う。何やっても」と、絶対にお笑いタレントになっていたと力説した。

さんまは「もし生まれ変わったら、今度はお笑い選ぶかって言う話」と言い、「何かしたいことあった？」と聞かれると「俺は別の仕事…スポーツを。本当に一生懸命やっていればどこまでレベルがいっていたのか試したかった」と語った。

サッカー好きで知られるさんまだけに、たけしが「サッカーやっていた時、高校の時は結構有名だったの？」と聞くと「まあまあ有名。あの時はプロがなかったんで、ヤンマーに行こうと思っていた」と明かした。

一方、たけしは野球が好きだが、「俺は全部優秀な高校のやつ見て、全部ダメだった。諦めた。本当に格が違う、これは努力じゃないっていうようなやつがいる」と言うと、さんまは「判断が高校生でできていたってことや」とうなずいた。

だが、所は他の職業への憧れは「なかった」と言い、「生まれ変わっても？って話になっても？」と言われると「生まれ変わらないからね」と返答。

さんまが「そこやねん。あんたのあかんとこは。生まれ変わったら何やりますか？我々は生まれ変わったらなあ”とかいう会話せなあかんねん。“生まれ変わらないでしょ”って。死に台詞。いやあんた、生まれ変わらないよ。分かっているよ俺たちも」と言うと、苦笑しながら「分かってないのかと思ったよ」と言い、爆笑を誘っていた。