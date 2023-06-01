【なだれ注意報】北海道・帯広市、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町などに発表（雪崩注意報） 31日04:57時点
気象台は、午前4時57分に、なだれ注意報を帯広市、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、大樹町、広尾町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町に発表しました。
【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・帯広市、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町などに発表（雪崩注意報） 31日04:57時点
十勝地方では、31日昼前まで濃霧による視程障害に、31日までなだれに注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■帯広市
□なだれ注意報【発表】
31日にかけて注意
■士幌町
□なだれ注意報【発表】
31日にかけて注意
□なだれ注意報【発表】
31日にかけて注意
■鹿追町
□なだれ注意報【発表】
31日にかけて注意
■新得町
□なだれ注意報【発表】
31日にかけて注意
■清水町
□なだれ注意報【発表】
31日にかけて注意
■芽室町
□なだれ注意報【発表】
31日にかけて注意
■中札内村
□なだれ注意報【発表】
31日にかけて注意
■大樹町
□なだれ注意報【発表】
31日にかけて注意
■広尾町
□なだれ注意報【発表】
31日にかけて注意
■本別町
□なだれ注意報【発表】
31日にかけて注意
■足寄町
□なだれ注意報【発表】
31日にかけて注意
■陸別町
□なだれ注意報【発表】
31日にかけて注意
■浦幌町
□なだれ注意報【発表】
31日にかけて注意