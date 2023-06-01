元「TOKIO」山口達也さん “依存症との戦い”を語る

2度のトラブルで芸能界を引退した、元「TOKIO」の山口達也さん（53）が、岡山市内で講演会を開きました。

【第1話から読む】「次、飲んだら誰かを殺します」 “依存症克服”への壮絶な道のり

山口さんは、人気グループ「TOKIO」のメンバーとして多方面で活躍しながらも、2018年に未成年にわいせつな行為をしたとして、所属事務所の契約を解除。

さらに2020年には、酒気を帯びた状態で交通事故を起こし、その後「アルコール依存症」と診断されました。

現在は、講演活動を通じて、病気との向き合い方を伝えています（【画像①】は真剣な表情で講演を行う山口達也さん）。

講演会を主催したのは、少年院や刑務所から出所した人の就職や衣食住をサポートし、更生につなげる活動をしている「職親（しょくしん）プロジェクト」です。語られたのは「アルコール依存症の恐ろしさ」、そして「社会復帰するために必要な心の持ち方」でした。



【第1話】「次、飲んだら誰かを殺します」 “依存症克服”への壮絶な道のり

【第2話】「俺は死ぬまで酒を飲む」仕事の量＝仕事の成功の量と考え

【第3話】「パンツ一丁で酒を買いに行った？」目の前に買った記憶のない焼酎

【第4話】 未成年者にわいせつ行為発覚「不祥事で全てをなくした、自業自得です」

【第5話】 2度目の不祥事は飲酒運転事故 初めて言えた「助けてください」

【第6話】 羨み・恨みが自分を壊した「何でアイツばっかりうまくいくんだ」

からの続き



【第7話】「見たくなかった過去をもう一度受け入れて」依存症回復への道

【第8話】「苦しいことは全て酒で忘れようとしていた、今は...」

山口さんが歩み始めた「依存症回復への道」とは

山口さんは、依存症からの回復の道を進み始めました。そこで整理したのは、「変えられるものと変えられないものを、明確に分ける」ことでした。



（山口 達也さん）

「変えられないものは、『過去』と『他人』です」



「生まれてきたこと、両親、育ってきた学校、やってしまったこと、、、私は芸能界にいたこと、不祥事を起こしたこと、治らない依存症になったこと。これらは今更『なんでだよ。ふざけんじゃねえよ』と言っても無理なんです」



「過去にとらわれて暴れまわる人はいます。それをずーっと引きずって、辞められない人がいます。また酒を飲んで帰ってこられないんです」

「誹謗中傷する、会うことのない人も変えられない」

（山口 達也さん）

「過去ってどうするか？変えられないです。他人も変えられないです。他人を変えようと思って一生懸命頑張る人がいます。『俺がこういう風にしてやるんだ』『こういうことを教えてやる』『お前はこうするべきだこうだろう』」



「それで、うまくいったら『なぁ！』って。そういう人生って結構つらいんですよ。人のことをコントロールしようしているから」



「うまくいったときだけ、気持ちいいのは自分であって、うまくいかなかったら『なんでだよ』って。この『なんでだよって』のがダメなんですよ」



「自分が、一生懸命自分の背中を見せたり言葉をかけたり、自分が目を掛けた人が自分が言ったことに対して、行動を変えて成功したとしても、彼らは自分が変えたと思わないで生きているんですね。変わったのはその人自体で合って、自分が変えたわけじゃないんですよね」



「会ったことがない人に誹謗中傷されたり、、、会ったことがない人を変えるのはもっと難しいですよね」

「なかったことにできない」過去 まずは「受け入れる」しかない

（山口 達也さん）

「じゃあ『過去』と『他人』という変えられないものをどうするか、、、もう簡単です。『受け入れる』ってことしかないわけですよね」



「なかったことにしようとか、見ないようにしよう、忘れる、、、時と場合としては必要かもしれません。ただ私に限ってはすべての過去は自分にとって大切なことだと思います」



では逆に、「変えられるもの」とは何なのでしょうか？

「『自分』と『未来』なら変えられる」

逆に変えられるものは、「自分」と「未来」だと訴えます。



（山口 達也さん）

「『他人を変える方が大変』だって。『自分を変える』ってどんだけ簡単か。自分の何を変えるかって、マインドを変えるだけ」



「これまでこんなこと苦しかったとか、人を恨んでしまったとか『だからうまくいかなかった』という」



「あんだけ見たくなかった過去をもう一度受け入れて、自分の考え方をちょっと変えるだけで、本当に生きやすくなった。そうすると自然と未来が変わってくる」

気づかされた、これまでの自分「感謝の心がなかった」

「自分の考え方を変えるのは、時間がなくても金がなくても、すぐできるんです、人って考えることは」



「基本の基本として、自分は人間として『感謝の心』がなかったなと思います。人って、自分に有益なこと、うれしいこと、何かいいことをもたらしてくれることに限って、『感謝しています』っていうんです」

このことに気づかされた山口さんは、生き方が大きく変わっていったといいます。



【第8話】「苦しいことは全て酒で忘れようとしていた、今は...」

に続く



【第1話】「次、飲んだら誰かを殺します」 “依存症克服”への壮絶な道のり

【第2話】「俺は死ぬまで酒を飲む」仕事の量＝仕事の成功の量と考え

【第3話】「パンツ一丁で酒を買いに行った？」目の前に買った記憶のない焼酎

【第4話】 未成年者にわいせつ行為発覚「不祥事で全てをなくした、自業自得です」

【第5話】 2度目の不祥事は飲酒運転事故 初めて言えた「助けてください」

【第6話】 羨み・恨みが自分を壊した「何でアイツばっかりうまくいくんだ」

【第7話】「見たくなかった過去をもう一度受け入れて」依存症回復への道