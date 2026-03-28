変わらない男だ。

即戦力のドラフト１位として注目されたキャンプ、オープン戦で、多くの報道陣を前に「特に緊張はないです」と繰り返してきた。開幕投手に抜てきされた阪神戦では、６回１失点で球団初の新人勝利。ピンチの場面もポーカーフェースを貫いた。

原点は、控え投手だった中学、高校の６年間にある。広島・崇徳高に入学した時は１メートル５７と小柄で、同世代に６、７人いた投手の中で「（力は）一番下だった」。登板機会も限られた雌伏の時に、目の前の打者、目の前の１球に集中するスタイルが身についた。

鷺宮製作所で花開いても自分を過大評価せず、「さほど自分に期待していない」と言うように、エリートたちとは思考が違う。今も挑戦者の気持ちで打者と対峙（たいじ）しているからこそ、緊迫した場面でも変わらず力を発揮できるのだろう。

球種を投げ分ける際、腕の振りがほとんど変わらないのも持ち味だ。速球とチェンジアップなどの緩急で打者のタイミングを狂わす投球を、球団の木村正太アナリストは「どの球種も同じように強く腕を振れるから（変化球で）打者が前に出される」と指摘する。

社会人時代の恩師によると、宴席ではハイボールを淡々と飲み続け、顔色一つ変えないそうだ。開幕戦もペースを乱さず、「どっちかっていうと楽しく投げられた」。これから味わう酸いも甘いも冷静に受け止めて、成長へと変えていくはずだ。（田原遼）