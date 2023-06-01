タレントの虹咲カリナ（１８）が３０日、東京・目黒でスポーツ紙の合同取材に応じた。

虹咲は愛知県海部郡飛島村の出身。中学２年生の時、ＳＮＳを本格的に始動し、ＴｉｋＴｏｋのフォロワーは２２万人を超える。「ＳＮＳで、週刊プレイボーイさんから、連絡がきた」ことをきっかけに芸能界デビューした。

虹咲の父はブラジルと日本のハーフで、虹咲自身はクォーター。特技は、ブラジリアン柔術だ。「小６〜中２まで、３年間やっていました。そのころ、握力は３５キロありました。得意技は三角絞めです」と胸を張った。

そんな虹咲はこの春、高校を卒業し、上京。東京の生活では「ご飯を準備する時と食べる時は寂しい。今ここにお母さんがいたらと思います」としんみり。とはいえ、「東京に夢がありすぎて、まだ渋谷のスクランブル交差点で興奮してます」と楽しみもいっぱいだ。

これからは芸能活動に専念する。ショートドラマ「推しアイス戦争！〜アイス部、爆誕」で、芝居に初挑戦したことをきっかけに、演技の楽しさを知った。今は「名の知れた女優になりたい。連続ドラマとかすごい憧れますね」。

４月３日からは、タレントで魚類学者のさかなクンが、魚のことを深掘りするするＮＨＫの番組「ギョギョッとサカナ★スター」に、ＭＣとして出演する。番組での愛称は、虹咲とニジマス（レインボートラウト）をかけ合わせた爛譽ぅ鵐棔璽リナ瓩澄この名前は「さかなクンが私に合うように、考えてくれた。めっちゃ気に入っています」と笑顔で語った。