文部科学省の国立大などに関する２０２６年度からの施設整備５か年計画案が判明した。

大学や高等専門学校について、イノベーション（革新）を生み出す拠点とすることや、地域の防災拠点としての機能を強化することが柱だ。３１日に発表される。

同省は国立大などのあり方として、産業界や地域と連携し、教育・研究の高度化や新産業の創出につなげる「イノベーション・コモンズ（共創拠点）」という概念を提唱している。現行計画（２１〜２５年度）で初めて掲げて整備を進めてきたが、「広がりに課題を残している」と指摘した。

新たな計画案では、起業支援施設の拡大や社会実験場としての活用などを挙げた上で、「地域や産業界との共創活動を促進する整備に取り組む」とした。外部への技術流出を防ぐため、「研究セキュリティー」の確保に留意することも盛り込んだ。

多発する大規模災害を踏まえ、避難所や災害拠点病院としての役割を発揮できるよう耐震対策などを講じることも明記した。トイレ改修や空調整備なども進め、「災害発生時の安全確保と教育研究活動の継続性を確保する」とした。

整備費は、官民合わせて最大約１兆４５００億円と推計した。国の予算を安定的に確保する一方、大学などに対し「寄付金など多様な財源の確保に積極的に取り組む」ことも求めた。