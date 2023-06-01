ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２＝大橋）にＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（２８＝Ｍ・Ｔ）が挑戦する東京ドーム興行（５月２日）の会見が３０日に横浜市内で開かれ、主催者である大橋ジムの大橋秀行会長（６１）は、観客を４万６９１３人を動員した１月４日の新日本プロレス東京ドーム大会を超える見通しを示した。

大橋会長は２０２４年５月にも井上―ルイス・ネリ（メキシコ）戦などが行われた東京ドーム大会を主催し、約４万３０００人を動員。チケットは今月に抽選販売、４月に一般先行販売が行われるが、大橋会長は「チケットはほぼない、というかなくなる。抽選中だけど、当日はフルハウス（満員）間違いない。２年前とは比べ物にならない」と売れ行き好調であることを明かした。

座席数に関して具体的には明かさなかったものの、前回より「若干多いのかな」と推測。そして、棚橋弘至の引退試合や柔道金メダリストのウルフアロンのデビュー戦などで大いに盛り上がった新日本プロレスの東京ドーム大会の観客動員も「超えると思いますね。まあ、棚橋選手とは土俵が違うので」と語った。

日本史上最大とも言われるビッグマッチは、史上最大の盛り上がりを見せそうだ。