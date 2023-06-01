ベテラン捕手が語るエースの現在地とは――。開幕二軍スタートとなった巨人の戸郷翔征投手（２５）が完全復活を目指し、腕を振り続けている。

戸郷だけではなく、右肩のコンディション不良で故障班入りしている山崎伊織投手（２７）が開幕前に離脱。先発陣は大きな痛手を負った。

ドラフト３位ルーキーの山城京平投手（２２＝亜大）が大抜てきされたものの、２９日の阪神戦（東京ドーム）で３回途中５四死球５失点と大炎上。阿部慎之助監督（４７）は「ちょっと荷が重かったかな」とホロ苦デビューで二軍落ちとなった左腕を擁護した。

開幕カードから新人をマウンドに送る状況となったのは、やはり狢膵柱瓩任△觚誘燭良埒兇大きく関わっている。同日行われたイースタン・リーグ日本ハム戦（鎌ケ谷）に先発した右腕は、６回６安打３失点だった。

課題と収穫の両方が得られた登板だっただけに「フォークでの空振りとか、プラスな材料もありますけど、真っすぐの球速や質はいいものも悪いものもあったので、修正が必要かなと思います」と語っていた。

この日、戸郷とバッテリーを組んだのはプロ１３年目のベテラン捕手・小林誠司捕手（３６）。経験豊富な配球で後輩をサポートし、得意球のフォークを生かしながら今季最多の８奪三振をアシストした。今年初めて右腕の女房役となった小林。ベテランの経験から成し得る技なのか、悩める戸郷の機微を早くも感じ取っていたようだ。

背番号２２は「なんかモヤモヤしながら投げてる感じだったんで、ストレスをかけずにまずはバッターと勝負して、自分の球も投げながら行ってほしいなとは思っていたので」と相方のペースに合わせることで、少しでも狄瓦良蘆喚瓩魴擇できるように促したという。

さらに、ベテラン捕手は戸郷の現在地について言及。「別に状態は悪くないし、悲観することはない」と語りつつ、「周りが（戸郷に）期待してる部分は大きいと思うんで。そういうのは自分で打破していくしかないと思いますし。現状は全然悪くないなと思うんで、しっかり二軍で頑張ってほしいなと思います」と力強い言葉で後輩の背中を押した。

果たして、プロ８年目右腕は復活のきっかけをつかみ、一軍へはい上がることはできるのか。