昨オフに両股関節手術を受けた巨人の吉川尚輝内野手（３１）が３０日、Ｇ球場で４月４日に行われる３軍戦・航空自衛隊千歳戦で実戦復帰する見通しとなった。休養日明けの３１日からの動きに問題がなければ、昨年１０月１２日のＣＳ第１ステージＤｅＮＡ戦（横浜）以来、１７４日ぶりの試合に臨む。野球選手では前例がほぼない手術からの完全復活へ「大きなステップになると思います」と決意を示した。

ついに、背番号２がグラウンドへ戻ってくる。吉川が、４月４日の３軍戦で２６年初の実戦に臨む。「試合という大きなステップを踏めるようになったので、しっかり頑張ります」。休養日前日の２９日はスライディングや帰塁と実戦練習で精力的に汗を流し調整した。

昨年１０月に両股関節を手術。体の動きの根幹となる箇所なだけに、竹田トレーナーと二人三脚で慎重にリハビリを続けてきた。２月の３軍都城キャンプで守備練習をスタートし、３月中旬にライブＢＰ、シートノックを再開。「やっとしっかり動けるようになったと思います」と着実に完全復活への階段を上がっている。

半年ぶりとなる実戦は、代名詞の守備面を最大のチェックポイントに置く。シートノックでは軽快な動きを見せているが「試合じゃないと感じられない部分もいっぱいある。一つひとつ動けるのかという作業をしっかりやっていきたい」。カバーリングなど状況に応じた瞬時の動きで体の反応を確かめていく。

リハビリと並行しながら１軍の開幕３連戦をテレビ観戦。「浦ちゃんも陸も、すごく頑張っている」と、二塁で先発出場している浦田と増田陸の奮闘を見届け、気持ちも奮い立った。少しでも早く１軍の戦列に戻り、Ｖ奪回の力になりたい思いがより強くなった。

昨季まで６年連続で１００試合以上に出場。２４年にゴールデン・グラブを受賞した華麗な守備とサヨナラ打通算７度の勝負強い打撃で野手陣の屋台骨を担ってきた。２月の春季キャンプから３軍の若手へ意欲的に助言を送り「若い選手とたくさん話すようになって気づいたこともたくさんあった」。今季から就任した新選手会長は、グラウンドから離れたところでもチームを支えてきた。

今後は３軍で数試合に出場する予定。慎重にステップを踏みながら、万全を期して１軍復帰を目指すことになる。「しばらく離れていましたし、試合勘をしっかり（養いたい）。試合のなかでしっかり動けたら」。復活への足音が、力強く聞こえてきた。

◆吉川の手術後の経過

▽２５年１０月 ２０日に右股関節、２７日に左の同箇所を手術。

▽２６年１月２４日 Ｇ球場でマシン打撃を再開。「まだ（球速）１１０キロくらいなので、慎重に」

▽２月２日 ３軍都城キャンプで守備練習を再開。二塁の守備位置で軽めのノック。

▽同下旬 屋外でのフリー打撃を開始。

▽３月５日 Ｇタウンでフリー打撃。右翼席後方の防球ネット直撃弾を含むサク越え４本。

▽同１２日 手術後初のライブＢＰに臨み、２打数１安打２四球。

▽同１８日 ３軍試合前のシートノックに初参加。連係プレーをこなし「しっかり動けたと思います」。

▽同２７日 Ｇ球場のサブグラウンドで入念にスライディング練習。