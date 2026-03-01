記事ポイント 約6割が勤務中に日常的に便意を我慢し、約7割が業務パフォーマンスへの影響を実感お通じケアは「水分補給」が主流で、手軽に続けられる健康茶へのニーズが高まっているごぼう茶（機能性表示食品）は約8割が未体験だが、飲んでみたいと答える人が約半数に上る 約6割が勤務中に日常的に便意を我慢し、約7割が業務パフォーマンスへの影響を実感お通じケアは「水分補給」が主流で、手軽に続けられる健康茶へのニーズが高まっているごぼう茶（機能性表示食品）は約8割が未体験だが、飲んでみたいと答える人が約半数に上る

飲食・サービス業や医療・介護、ドライバーなど、トイレに行きづらい職業では、勤務中の便通の悩みが深刻です。

あじかんが2026年2月20日〜24日に実施した調査では、約6割が日常的に便意を我慢しており、約7割が業務パフォーマンスへの影響を実感していることが明らかになっています。

お通じケアには「水分補給」が最も多く選ばれており、日常の飲み物で手軽にケアできる健康茶へのニーズが高まっています。

あじかん「焙煎ごぼう茶」

調査期間：2026年2月20日（金）〜2026年2月24日（火）調査人数：1,055人調査対象：飲食・サービス業、医療・介護従事者、警備員、教師、ドライバー、美容系サービス業の20〜60代調査元：株式会社あじかん

便通の悩みと業務パフォーマンスへの影響

調査対象のすべての職業で、勤務中に日常的な便意の我慢が確認されています。

「ほぼ毎日」我慢している割合は警備員が47.2%、ドライバーが39.1%と特に高く、持ち場から離れられない環境や運転中という制約が大きく影響しています。

教師では72.7%、美容系サービス業では71.1%が「業務を優先しなければならない」「代わりがいない」を理由に挙げており、個人の問題というよりも職場環境の構造に起因していることが分かります。

便通が乱れる要因として最も多いのは「生活リズムが乱れたとき（40.8%）」で、「仕事のストレスを感じたとき（31.0%）」「食事の時間が不規則になったとき（28.5%）」と続いています。

「便通の悩みが業務パフォーマンスに影響していると感じるか」という問いには、「とても感じる（16.9%）」または「やや感じる（51.0%）」と答えた方が合わせて約7割に上り、便通の悩みが企業の生産性にも直結する課題であることが浮かび上がっています。

お通じケアと健康茶へのニーズ

現在取り組んでいるお通じケアとして最も多いのは「水分摂取量を増やす（37.5%）」で、「食物繊維を意識した食事（25.8%）」「お茶などの飲料を飲む（22.5%）」が続いています。

今後取り入れたい食品についても「無理なく続けられる、習慣化しやすいもの（36.5%）」が最多で、「毎日飲みやすいお茶類（31.6%）」「食物繊維が含まれた飲み物（25.2%）」が上位に並んでいます。

健康茶を選ぶ基準では「味が美味しいもの」と「水筒に入れて職場に持っていけるもの」が複数の職種で共通して上位に挙がっており、業務の合間に特別な準備をせず続けられることが重視されています。

ごぼうに含まれる食物繊維やポリフェノールによってお通じ（便量）を改善する機能を持つ「ごぼう茶（機能性表示食品）」については、「知らない（41.7%）」または「知っているが飲んだことはない（43.0%）」と答えた方が合わせて約8割を占めています。

一方で、飲んだことがない方の約半数が「飲んでみたい」と回答しており、機能性への認知が広がることで新たなお通じケアの選択肢として普及する余地は大きいと言えます。

あじかんの「焙煎ごぼう茶」は、2012〜2024年度の日本のごぼう茶市場において13年連続売上No.1を誇り、子どもから大人まで家族みんなで毎日おいしく続けられるお通じケアとして展開されています。

「焙煎ごぼう茶」はごぼう茶として日本初の機能性表示食品であり、多忙な現場で働く方が日常の水分補給をそのままお通じケアに変えられる点が特徴です。

トイレに行きづらい職業の方が求める「手軽さ」「美味しさ」「携帯性」という条件を満たす選択肢として、注目が集まっています。

あじかんの「焙煎ごぼう茶」は、日常の飲み物としてそのまま習慣化できるお通じケアを提供しています。

忙しい業務の合間でも無理なく続けられ、機能性表示食品としての確かな効果が支持されています。

ごぼう茶市場13年連続No.1の実績が、その品質と続けやすさを裏付けています。

あじかん「焙煎ごぼう茶」の紹介でした。

よくある質問

Q. トイレに行きづらい職業で便通が乱れやすい理由は何ですか？

A. シフト制や不規則な休憩時間による「生活リズムの乱れ（40.8%）」が最大の要因です。

「仕事のストレス（31.0%）」や「食事の時間が不規則になること（28.5%）」も上位に挙がっており、約6割が日常的に便意を我慢していると回答しています。

人手不足による「代わりがいない」「業務を優先しなければならない」という職場環境が個人の体調管理にも大きく影響しています。

Q. ごぼう茶（機能性表示食品）にはどのような機能があるのですか？

A. ごぼうに含まれる食物繊維やポリフェノールによって、お通じ（便量）を改善する機能があります。

あじかんの「焙煎ごぼう茶」はごぼう茶として日本初の機能性表示食品で、2012〜2024年度のごぼう茶市場において13年連続売上No.1を誇っています。

日常の水分補給として取り入れやすく、子どもから大人まで毎日おいしく続けられるお通じケアとして展開されています。

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