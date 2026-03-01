シリーズ初となる7倍高倍率レンズ！Shot Navi「PRECIS」

記事ポイント Shot Navi初の7倍高倍率レンズを搭載し、遠くのピンをより大きく鮮明に捉えられる従来品比で精度が80%向上した誤差±20cmの高精度計測を実現0.02秒の超高速計測と3D計測モードで、ボールから離れた場所からも距離測定が可能 Shot Navi初の7倍高倍率レンズを搭載し、遠くのピンをより大きく鮮明に捉えられる従来品比で精度が80%向上した誤差±20cmの高精度計測を実現0.02秒の超高速計測と3D計測モードで、ボールから離れた場所からも距離測定が可能

Shot Naviから、シリーズ初となる7倍高倍率レンズを搭載したゴルフ用レーザー距離計測器「PRECIS」が2026年3月下旬に発売されます。

自社従来品比で精度が80%向上した誤差±20cmの計測精度を実現し、コース上でより信頼性の高い距離情報を得られます。

0.02秒の超高速計測と3D計測モードを組み合わせ、さまざまなシーンでの距離把握をサポートする設計となっています。

Shot Navi「PRECIS」

商品名：PRECIS価格：33,000円（税込）本体外寸：93×59.5×30mm重量：123g計測距離：3.3〜2,000.0yd（3.0〜1,828.0m）防水仕様：IPX4相当（生活防水程度）充電時間：約1.5時間フル充電時使用回数：約27,000回発売時期：2026年3月下旬製造：MADE IN JAPAN（国内自社工場）

Shot Navi初の7倍レンズと±20cm高精度計測

PRECISが搭載する7倍高倍率レンズは、Shot Naviシリーズで初めて採用されるスペックです。

遠くのピンをより大きく、より鮮明に捉えられるため、目標物の視認性が大幅に高まります。

計測精度は誤差±20cmを実現しており、自社従来品との比較で80%の精度向上です。

なお、誤差±20cmの値は3〜50mの範囲での計測に適用されます。

0.02秒計測と3D計測モードの実戦対応

計測スピードは0.02秒と超高速で、ボタンを押した瞬間に距離を表示します。

3D計測モード（3点間距離計測）を搭載しており、ボールの位置まで移動しなくても、カートなど離れた場所から目標物までの距離を計測できます。

最大計測距離は2,000.0yd（1,828.0m）に対応し、超長距離の目標物も捉えやすい設計です。

その他の機能として、ポイント計測、ピンシーク計測、スキャン計測、高低差表示、競技モードなどを備えています。

MADE IN JAPANが裏付ける品質と信頼性

PRECISは国内自社工場で生産する”MADE IN JAPAN”製品です。

テクタイトは2018年からレーザー距離計測器の開発・販売を展開しており、ショットナビシリーズの累計販売数は2025年に200万台を突破しています。

カラーはブラックとホワイトの2色展開で、充電はUSBケーブル Type-Cに対応しています。

セット内容はPRECIS本体、キャリングケース、レンズクロス、カラビナ、USBケーブル Type-C、取扱説明書兼保証書です。

PRECISは7倍レンズによる鮮明な視野と誤差±20cmの高精度計測が組み合わさり、コース上での距離確認の信頼性が高まります。

0.02秒の高速計測と3D計測モードにより、ボールから離れた場所からでも即座に距離を把握できます。

MADE IN JAPANの品質と豊富な計測機能が一体となった、実戦対応のレーザー距離計測器です。

Shot Navi「PRECIS」の紹介でした。

よくある質問

Q. PRECISの価格と発売時期を教えてください。

A. 価格は33,000円（税込）で、2026年3月下旬に発売されます。

Q. 3D計測モードとはどのような機能ですか？

A. 3D計測モード（3点間距離計測）は、ボールの位置まで移動しなくても、カートなど離れた場所から目標物までの距離を計測できる機能です。

Q. 誤差±20cmの計測精度はどのような条件で適用されますか？

A. 誤差±20cmの計測精度は3〜50mの範囲での計測において適用されます。

自社従来品との比較で精度が80%向上しています。

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