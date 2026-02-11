タレントの虹咲カリナが４月３日からＮＨＫ Ｅテレ「ギョギョッとサカナ★スター」（金曜・後７時２５分）へのレギュラー出演が決まり、３０日、都内で取材会を行った。

４月から同番組のＭＣを務める虹咲は、共演するさかなクンから命名された“レインボーカリナ”として出演。大の魚好きで「魚は見るより食べる方が好き」と笑顔で語り、「撮影でも、一口食べて感想を言ったら『残りも食べていいですか？』と言って、もらっています」とちゃめっ気たっぷりに明かした。

昨年の「週刊プレイボーイ」にて初登場・初表紙を飾り、芸能界デビュー。先日高校を卒業し、愛知県から上京した。昔から目立ちたがりで「中学とか高校も、生徒会で副会長でした。副会長の方が（会長より）書いたりしゃべるじゃないですか。本当に目立つ事が大好きでした」と語った。

活動を始めた当初は「『有名になって、ビッグになって大金持ちになる！』って抽象的な感じだった」と振り返るが、ショートドラマ「推しアイス戦争！〜アイス部、爆誕！」が転機に。女優・谷村美月らと共演し、「切り替えの速さに『プロだ！』と思いました。お酒のシーンでも（本当に）お酒はいってるような酔い方してて、長いセリフも普通にしゃべってるような感じで、すごく面白かった」。芝居に心を奪われ、女優を志すようになり、将来は連続ドラマへの出演を夢見る。

自身はブラジルの血を引くクオーターで、特技はブラジリアン柔術。兄に影響を受け、小６から中２まででの３年間、週２回練習に励んだ。得意技は三角絞めで「立った状態、座った状態、どっからでも決めます！大人相手でも１回決まったら絶対とれないと思う」と胸を張る。現在は大会出場も視野に入れているようで、負けず嫌いな一面ものぞかせた。

５月２９日にＤＶＤを発売予定。「スクール水着もスタイルが分かるような感じで気にいってます。柔術ってもう１人いないとできないんですけど、相手がいるのを想定してやってみたので、ぜひ見てほしい」とアピールした。