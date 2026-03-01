英国発の紅茶とコーヒーが日本初上陸！ コーニッシュティー＆コーヒー「Cornish Tea & Coffee」

記事ポイント 英国コーンウォール発「Cornish Tea & Coffee」が日本初上陸世界中から厳選した茶葉・コーヒー豆をサステナブルな調達でブレンド紅茶・コーヒー・ギフトセットの3ラインを1,620円〜で展開 英国コーンウォール発「Cornish Tea & Coffee」が日本初上陸世界中から厳選した茶葉・コーヒー豆をサステナブルな調達でブレンド紅茶・コーヒー・ギフトセットの3ラインを1,620円〜で展開

英国南西部コーンウォールで愛される紅茶・コーヒーブランド「Cornish Tea & Coffee（コーニッシュティー＆コーヒー）」が、日本での本格展開を開始します。

世界中から厳選した茶葉・コーヒー豆を使い、環境に配慮したサステナブルな調達と英国らしい豊かなフレーバーが特徴のブランドです。

紅茶・コーヒー・ギフトセットの3ラインが揃い、1,620円（税込）から購入できます。

コーニッシュティー＆コーヒー「Cornish Tea & Coffee」

ブランド名：Cornish Tea & Coffee（コーニッシュティー＆コーヒー）日本代理店：合同会社Vol.取扱商品：Organic Fusion Teas / Smugglers Brew Tea Bags / The Original Ground Coffee価格：1,620円〜（税込）

Cornish Tea & Coffeeは、海と大地に囲まれたコーンウォールの自然・文化・人々への敬意を大切にしながら、高品質な茶葉とコーヒー豆を丁寧にブレンドする英国発のローカルブランドです。

英国国内ではホテル・カフェ・レストランを中心に広く支持されており、「毎日の一杯を特別にする味わい」として多くのファンを持っています。

Cornish Teaシリーズ（紅茶）

伝統的な英国紅茶の味わいを楽しめる人気シリーズです。

朝の一杯にも午後のティータイムにも対応できる、しっかりとした風味が特徴となっています。

Organic Fusion Teas：1,620円（税込）Smugglers Brew Tea Bags：1,620円（税込）

The Original Ground Coffee（コーヒー）

香り高く、コクのあるブレンドが特徴の本格コーヒーです。

ホテルやカフェでも採用される品質が、自宅でも楽しめます。

The Original Ground Coffee：2,484円（税込）

英国らしいデザインのギフトセットも展開されており、大切な方への贈り物としても活用できます。

英国の伝統とコーンウォールの空気感をそのまま届けることで、紅茶・コーヒー好きに新しい選択肢を提供します。

世界中から厳選された茶葉・コーヒー豆が生み出す香り豊かな一杯が、日常の時間を特別なひとときにします。

サステナブルな調達と環境配慮パッケージにより、品質と地球への思いやりを両立したブランドです。

紅茶・コーヒー・ギフトセットの3ラインが揃い、シーンや目的に合わせた幅広い楽しみ方ができます。

Cornish Tea & Coffeeの紹介でした。

よくある質問

Q. Cornish Tea & Coffeeはどんなブランドですか？

A. 英国南西部コーンウォール発の紅茶・コーヒーブランドです。

地元の自然・文化への敬意を大切にしながら、世界中から厳選した茶葉・コーヒー豆を丁寧にブレンドしており、英国のホテル・カフェ・レストランで広く支持されています。

Q. 日本で購入できる商品と価格を教えてください。

A. Organic Fusion Teas（1,620円税込）、Smugglers Brew Tea Bags（1,620円税込）、The Original Ground Coffee（2,484円税込）の3商品が展開されています。

日本代理店はVol.です。

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