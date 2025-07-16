”ロボット審判”の成功率が明らかに　最も成功率が高いポジション、要求が極端に少ないポジションは？

米大リーグ機構（ＭＬＢ）は３０日（日本時間３１日）、今季から導入された”ロボット審判”こと「自動ストライク・ボール判定システム」（ＡＢＳ）の成功率を明らかにした。

２５日（同２６日）の開幕からの５日間で成功率は５４％。１７５回の要求があったという。ポジション別での成功率は捕手が６４％（９２回要求）、打者が４２％（７８回要求）、投手が４０％（５回要求）だった。

ＡＢＳを要求できるのは、投手、捕手のバッテリーと打者の３人だけ。投球直後にヘルメットやキャップをたたくしぐさをすることで要求することができる。ベンチや走者は要求する権利はない。要求した回数が投手だけ極端に少ないのは、原則投手は要求できないルールになっているチームが一部であると見られる。

ドジャース・大谷翔平投手（３１）は、開幕２戦目から２試合連続でボール判定された投球が、相手バッテリーのチャレンジによりストライクに覆る不運があった。山本由伸投手（２７）は２６日（同２７日）の開幕戦登板時にストライク判定されたボールが相手打者のチャレンジによってストライク判定された。山本は試合後に「もちろん不利になったり、有利になったりはあると思いますけど、正しいジャッジをしてもらえることはすごく僕は好きだなと思います」と口にしていた。