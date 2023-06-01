【全掲載】2026年茨城県教職員の人事異動（2）　あの先生はどの学校に？　＜小学校の副校長・教頭・学校主査＞

茨城県教育委員会は2026年4月1日付の公立学校教職員の異動について発表した。

小学校の副校長・教頭・学校主査等の異動は以下の通り。

凡例

・氏名・新職クラス・異動区分

・新所属名／新職名

・（旧所属名／旧職名）

副校長 退職

◆鈴木孝行 副校長 退職

（水戸市立笠原小学校）

◆菅谷政雄 副校長 退職

（ひたちなか市立田彦小学校）

◆関田修二 副校長 退職

（神栖市立息栖小学校）

◆武田広宣 副校長 退職

（かすみがうら市立下稲吉小学校）

◆松谷正一 副校長 退職

（結城市立結城西小学校）

役職定年

◆寺門隆明 教諭 役職定年

（ひたちなか市立前渡小学校）

◆大滝朋彦 教諭 役職定年

（日立市立田尻小学校）

◆稲生茂穂 教諭 役職定年

（土浦市立真鍋小学校）

◆塙伴仁 教諭 役職定年

（結城市立城南小学校）

副校長 昇任等

◆大津誠 副校長 昇任等

水戸市立笠原小学校

（水戸市立浜田小学校／教頭）

◆藤咲貴子 副校長 昇任等

水戸市立吉沢小学校

（水戸市立堀原小学校／教頭）

◆林淳一 副校長 昇任等

ひたちなか市立前渡小学校

（ひたちなか市立大島中学校／教頭）

◆押野恭子 副校長 昇任等

ひたちなか市立田彦小学校

（笠間市立笠間中学校／教頭）

◆吉澤洋晃 副校長 昇任等

日立市立田尻小学校

（日立市立水木小学校／教頭）

◆鈴木巌 副校長 昇任等

日立市立十王小学校

（日立市立多賀中学校／教頭）

◆郡司博子 副校長 昇任等

鉾田市立鉾田南小学校

（神栖市立深芝小学校／教頭）

◆山岡由美 副校長 昇任等

龍ケ崎市立八原小学校

（取手市立山王小学校／教頭）

◆駒沢玲子 副校長 昇任等

牛久市立中根小学校

（阿見町立阿見第二小学校／教頭）

◆戸塚雅子 副校長 昇任等

牛久市立ひたち野うしく小学校

（つくば市立谷田部小学校／教頭）

◆穴澤貴史 副校長 昇任等

阿見町立本郷小学校

（稲敷市立沼里小学校／教頭）

◆和田聡史 副校長 昇任等

土浦市立真鍋小学校

（土浦市立東小学校／教頭）

◆坂本順子 副校長 昇任等

かすみがうら市立下稲吉小学校

（かすみがうら市立霞ヶ浦南小学校／教頭）

◆野上美智子 副校長 昇任等

つくばみらい市立陽光台小学校

（土浦市立神立小学校／教頭）

◆油野明子 副校長 昇任等

つくばみらい市立富士見ヶ丘小学校

（つくばみらい市立谷和原中学校／教頭）

◆駒木浩二 副校長 昇任等

取手市立高井小学校

（取手市立藤代小学校／教頭）

◆藤田麻理 副校長 昇任等

守谷市立守谷小学校

（龍ケ崎市立龍ケ崎中学校／教頭）

◆佐藤和久 副校長 昇任等

結城市立結城西小学校

（八千代町立八千代第一中学校／教頭）

教頭 退職

◆佐川有紀子 教頭 退職

（水戸市立吉田小学校）

◆高村啓子 教頭 退職

（水戸市立鯉淵小学校）

◆清水靖夫 教頭 退職

（東海村立石神小学校）

◆和埜美穂 教頭 退職

（常陸太田市立世矢小学校）

◆白石和広 教頭 退職

（日立市立山部小学校）

◆宮内康夫 教頭 退職

（潮来市立延方小学校）

◆鈴木由美子 教頭 退職

（神栖市立やたべ土合小学校）

◆宮内一樹 教頭 退職

（行方市立北浦小学校）

◆堀田健二 教頭 退職

（鉾田市立旭北小学校）

◆寺内明 教頭 退職

（土浦市立大岩田小学校）

◆大塚哲 教頭 退職

（筑西市立関城東小学校）

◆濱野優子 教頭 退職

（結城市立絹川小学校）

◆弦巻崇 教頭 退職

（八千代町立安静小学校）

◆牧島博樹 教頭 退職

（古河市立駒込小学校）

◆忍田哲郎 教頭 退職

（坂東市立七重小学校）

◆大枝利任 教諭 役職定年

（小美玉市立堅倉小学校）

◆大貫和徳 教諭 役職定年

（日立市立仲町小学校）

◆町田浩美 教諭 役職定年

（日立市立中小路小学校）

◆小澤理江 教諭 役職定年

（日立市立金沢小学校）

◆井口昌史 教諭 役職定年

（日立市立坂本東小学校）

◆遠藤知克 教諭 役職定年

（北茨城市立中郷第二小学校）

◆鈴木和彦 教諭 役職定年

（北茨城市立関南小学校）

◆三星則之 教諭 役職定年

（鹿嶋市立中野西小学校）

◆内藤啓子 教諭 役職定年

（鉾田市立旭南小学校）

◆高松宏子 教諭 役職定年

（龍ケ崎市立長山小学校）

◆板谷康 教諭 役職定年

（つくばみらい市立福岡小学校）

◆中澤吉巳 教諭 役職定年

（筑西市立養蚕小学校）

◆川野邊一晃 教諭 役職定年

（常総市立豊岡小学校）

教頭 転任

◆兼巻照美 教頭 転任

学校教育部特別支援教育課／主任指導主事

（水戸市立見川小学校）

◆根本久美子 教頭 転任

学校教育部保健体育課／指導主事

（茨城町立大戸小学校）

◆西垣直美 教頭 転任

水戸教育事務所（城里町）／指導主事

（城里町立石塚小学校）

◆細谷泰子 教頭 転任

勝田中等教育学校／教頭

（ひたちなか市立外野小学校）

◆小林豪 教頭 転任

茨城大学教育学部附属小学校／副校長

（那珂市立額田小学校）

◆鈴木昭夫 教頭 転任

教育研修センター／指導主事

（大子町立上小川小学校）

◆小野雅道 教頭 転任

鹿行教育事務所／指導主事

（鹿嶋市立鹿島小学校）

◆近藤由美 教頭 転任

総務企画部総務課（鹿行生涯学習センター）／社会教育主事（企画振興課長）

（鹿嶋市立大同西小学校）

◆内藤英一 教頭 転任

鹿島特別支援学校／教頭

（鹿嶋市立中野東小学校）

◆鈴木亮範 教頭 転任

県南教育事務所（かすみがうら市）／指導主事

（かすみがうら市立下稲吉東小学校）

◆野原俊之 教頭 転任

県南教育事務所（龍ケ崎市）／指導主事

（つくば市立吾妻小学校）

◆青山祐一 教頭 転任

県南教育事務所（守谷市）／指導主事

（守谷市立守谷小学校）

◆柳田淑子 教頭 転任

下妻第一高等学校附属中学校／教頭

（下妻市立大形小学校）

◆川口光政 教頭 転任

教育研修センター／主任指導主事

（結城市立江川北小学校）

◆安達忠臣 教頭 転任

境町教育委員会／社会教育主事

（古河市立古河第二小学校）

◆松崎和美 教頭 転任

県西教育事務所（古河市）／指導主事

（古河市立八俣小学校）

◆大高靖行 教頭 転任

県西教育事務所／主任社会教育主事

（坂東市立中川小学校）

教頭 昇任等

◆小野哲也 教頭 昇任等

水戸市立城東小学校

（水戸市立内原小学校／教諭）

◆長洲かおり 教頭 昇任等

水戸市立浜田小学校

（教育研修センター／指導主事）

◆柳橋俊広 教頭 昇任等

水戸市立緑岡小学校

（笠間市立友部小学校／教諭）

◆寺門友紀 教頭 昇任等

水戸市立吉田小学校

（学校教育部義務教育課／指導主事）

◆郄松剛 教頭 昇任等

水戸市立見川小学校

（水戸市立五軒小学校／教諭）

◆平川真由美 教頭 昇任等

水戸市立千波小学校

（水戸市立梅が丘小学校／教諭）

◆佐藤純 教頭 昇任等

水戸市立千波小学校

（水戸市立赤塚中学校／教諭）

◆七字由美江 教頭 昇任等

水戸市立梅が丘小学校

（ひたちなか市立大島中学校／教諭）

◆稲辺亘 教頭 昇任等

水戸市立双葉台小学校

（那珂市立瓜連小学校／教諭）

◆濱口結貴 教頭 昇任等

水戸市立稲荷第一小学校

（茨城町立明光中学校／教諭）

◆桧山龍樹 教頭 昇任等

水戸市立鯉淵小学校

（教育研修センター／指導主事）

◆桧山真紀子 教頭 昇任等

茨城町立大戸小学校

（茨城大学教育学部附属小学校／教諭）

◆倉田美紀 教頭 昇任等

茨城町立葵小学校

（茨城町立青葉中学校／教諭）

◆海老原靖志 教頭 昇任等

笠間市立笠間小学校

（水戸教育事務所／指導主事）

◆鶴田剛士 教頭 昇任等

笠間市立岩間第三小学校

（東海村立舟石川小学校／教諭）

◆野口憲一 教頭 昇任等

小美玉市立竹原小学校

（笠間市立北川根小学校／教諭）

◆菊池康浩 教頭 昇任等

小美玉市立堅倉小学校

（学校教育部義務教育課／指導主事）

◆郡山真澄 教頭 昇任等

小美玉市立小川南小学校

（近代美術館／首席学芸主事）

◆松下洋一 教頭 昇任等

城里町立桂小学校

（水戸市立石川中学校／教諭）

◆飛田勝也 教頭 昇任等

ひたちなか市立勝倉小学校

（ひたちなか市立三反田小学校／教諭）

◆大村健太郎 教頭 昇任等

ひたちなか市立佐野小学校

（ひたちなか市立枝川小学校／教諭）

◆石川亜希子 教頭 昇任等

ひたちなか市立高野小学校

（ひたちなか市立前渡小学校／教諭）

◆渡邉秀幸 教頭 昇任等

ひたちなか市立田彦小学校

（水戸教育事務所（ひたちなか市）／社会教育主事）

◆加藤正徳 教頭 昇任等

東海村立白方小学校

（城里町立桂中学校／教諭）

◆高崎昌己 教頭 昇任等

東海村立舟石川小学校

（ひたちなか市立美乃浜学園／教諭）

◆津田政徳 教頭 昇任等

東海村立村松小学校

（那珂市立五台小学校／教諭）

◆松浦辰郎 教頭 昇任等

常陸大宮市立上野小学校

（大洗町立大洗小学校／教諭）

◆黒羽篤志 教頭 昇任等

常陸大宮市立大宮北小学校

（常陸大宮市立明峰中学校／教諭）

◆蛯原善明 教頭 昇任等

那珂市立額田小学校

（教育研修センター／指導主事）

◆大内直樹 教頭 昇任等

大子町立依上小学校

（常陸太田市立峰山小学校／主幹教諭）

◆川野寿英 教頭 昇任等

大子町立上小川小学校

（常陸大宮市立山方南小学校／教諭）

◆小室好美 教頭 昇任等

大子町立だいご小学校

（那珂市立額田小学校／教諭）

◆横山智絵 教頭 昇任等

日立市立滑川小学校

（日立市立駒王中学校／教諭）

◆濱田真実 教頭 昇任等

日立市立仲町小学校

（教育研修センター／指導主事）

◆齋藤幸子 教頭 昇任等

日立市立諏訪小学校

（ダイバーシティー推進センター／主査）

◆川崎孝行 教頭 昇任等

日立市立水木小学校

（常陸太田市立水府中学校／教諭）

◆高野孝夫 教頭 昇任等

日立市立金沢小学校

（県北教育事務所（日立市）／指導主事）

◆市毛まち子 教頭 昇任等

日立市立塙山小学校

（日立市立中里小中学校／教諭）

◆野田こず恵 教頭 昇任等

日立市立油縄子小学校

（学校教育部義務教育課／指導主事）

◆三代和洋 教頭 昇任等

日立市立日高小学校

（県北教育事務所／指導主事）

◆椿明浩 教頭 昇任等

日立市立坂本東小学校

（日立市立大久保中学校／教諭）

◆秦野範子 教頭 昇任等

高萩市立秋山小学校

（北茨城市立中妻小学校／指導教諭）

◆荒木徹 教頭 昇任等

北茨城市立中郷第二小学校

（北茨城市立中妻小学校／教諭）

◆永井敦 教頭 昇任等

北茨城市立関南小学校

（総務企画部文化課／文化財保護主事）

◆戸祭雄太 教頭 昇任等

北茨城市立平潟小学校

（日立市立十王中学校／主幹教諭）

◆榎本哲之 教頭 昇任等

鹿嶋市立豊郷小学校

（鉾田市立旭北小学校／教諭）

◆宮内雅史 教頭 昇任等

鹿嶋市立鹿島小学校

（潮来市教育委員会／社会教育主事）

◆長峰晃代 教頭 昇任等

鹿嶋市立高松小学校

（神栖市立太田小学校／教諭）

◆島本晃宏 教頭 昇任等

鹿嶋市立大同西小学校

（鹿嶋市立平井小学校／教諭）

◆内海誠之 教頭 昇任等

鉾田市立旭小学校

（鹿行教育事務所（鉾田市）／指導主事）

◆川島友範 教頭 昇任等

牛久市立牛久小学校

（土浦市立大岩田小学校／教諭）

◆加固裕子 教頭 昇任等

牛久市立岡田小学校

（土浦市立上大津東小学校／教諭）

◆中平香代 教頭 昇任等

美浦村立美浦小学校

（牛久市立向台小学校／教諭）

◆土井耕介 教頭 昇任等

阿見町立阿見第二小学校

（阿見町立本郷小学校／教諭）

◆兒玉真樹 教頭 昇任等

土浦市立土浦小学校

（つくば市立沼崎小学校／教諭）

◆落合謙治 教頭 昇任等

土浦市立下高津小学校

（取手市立取手東小学校／教諭）

◆小島学 教頭 昇任等

土浦市立東小学校

（県南教育事務所（土浦市）／指導主事）

◆竹谷淳 教頭 昇任等

土浦市立大岩田小学校

（総務企画部総務課（笠松運動公園）／指導主事）

◆泉邦彦 教頭 昇任等

土浦市立上大津東小学校

（龍ケ崎市立長山中学校／教諭）

◆熊谷彰子 教頭 昇任等

土浦市立都和南小学校

（つくば市立みどりの学園義務教育学校／教諭）

◆森戸秀徳 教頭 昇任等

石岡市立東小学校

（石岡市立小桜小学校／教諭）

◆金子聡 教頭 昇任等

かすみがうら市立下稲吉小学校

（県南教育事務所（かすみがうら市）／指導主事）

◆小室昌則 教頭 昇任等

かすみがうら市立下稲吉東小学校

（かすみがうら市立下稲吉小学校／教諭）

◆星篤史 教頭 昇任等

かすみがうら市立霞ヶ浦南小学校

（県南教育事務所／指導主事）

◆小木曽麻里子 教頭 昇任等

つくば市立栄小学校

（稲敷市立桜川小学校／教諭）

◆鈴木和夏 教頭 昇任等

つくば市立竹園東小学校

（つくばみらい市立陽光台小学校／教諭）

◆大久保正美 教頭 昇任等

つくば市立並木小学校

（県南教育事務所／主任社会教育主事）

◆本多紀之 教頭 昇任等

つくば市立吾妻小学校

（取手市立藤代小学校／教諭）

◆木澤智子 教頭 昇任等

つくば市立谷田部小学校

（つくば市立吉沼小学校／教諭）

◆矢口紗希子 教頭 昇任等

つくば市立手代木南小学校

（かすみがうら市立下稲吉中学校／教諭）

◆古川裕樹 教頭 昇任等

つくば市立大曽根小学校

（土浦市立都和中学校／教諭）

◆細田和寿 教頭 昇任等

つくば市立吉沼小学校

（守谷市立大野小学校／教諭）

◆福田真也 教頭 昇任等

つくば市立香取台小学校

（龍ケ崎市立城ノ内小学校／主幹教諭）

◆千葉直樹 教頭 昇任等

つくばみらい市立福岡小学校

（つくば市立茎崎第一小学校／教諭）

◆桑原香織 教頭 昇任等

つくばみらい市立小絹小学校

（守谷市立愛宕中学校／教諭）

◆土田剛士 教頭 昇任等

つくばみらい市立伊奈小学校

（つくば市立研究学園小学校／教諭）

◆村尾考啓 教頭 昇任等

取手市立取手小学校

（取手市立藤代中学校／教諭）

◆藤牧祐介 教頭 昇任等

取手市立寺原小学校

（県南教育事務所（守谷市）／指導主事）

◆鈴木理菜 教頭 昇任等

取手市立高井小学校

（利根町立利根小学校／教諭）

◆高橋拓哉 教頭 昇任等

取手市立山王小学校

（阿見町立あさひ小学校／教諭）

◆久保田千恵 教頭 昇任等

取手市立久賀小学校

（県南教育事務所／指導主事）

◆二木裕子 教頭 昇任等

取手市立取手東小学校

（稲敷市立江戸崎小学校／教諭）

◆松本久美子 教頭 昇任等

守谷市立大井沢小学校

（取手市立山王小学校／教諭）

◆猪狩幸子 教頭 昇任等

守谷市立黒内小学校

（つくば市立上郷小学校／教諭）

◆熊谷悟 教頭 昇任等

守谷市立郷州小学校

（つくば市立桜中学校／教諭）

◆岩崎康治 教頭 昇任等

守谷市立松ケ丘小学校

（県南教育事務所（取手市）／指導主事）

◆堀越奈緒子 教頭 昇任等

下妻市立大宝小学校

（坂東市立神大実小学校／教諭）

◆須藤勝繁 教頭 昇任等

筑西市立下館小学校

（総務企画部生涯学習課／社会教育主事）

◆谷島竜太郎 教頭 昇任等

筑西市立伊讃小学校

（学校教育部生徒支援・いじめ対策推進室／指導主事）

◆伊藤忍 教頭 昇任等

筑西市立川島小学校

（桜川市立大国小学校／教諭）

◆飯泉廉 教頭 昇任等

筑西市立関城東小学校

（桜川市立岩瀬西中学校／教諭）

◆小嶋正祥 教頭 昇任等

筑西市立古里小学校

（桜川市立羽黒小学校／教諭）

◆野貴之 教頭 昇任等

桜川市立岩瀬小学校

（県西教育事務所／指導主事）

◆稲田真紀子 教頭 昇任等

結城市立城南小学校

（下妻市立豊加美小学校／教諭）

◆渡辺陽子 教頭 昇任等

結城市立絹川小学校

（筑西市立竹島小学校／教諭）

◆高島誠 教頭 昇任等

結城市立江川北小学校

（桜川市立岩瀬小学校／教諭）

◆小林紀子 教頭 昇任等

結城市立上山川小学校

（筑西市立川島小学校／教諭）

◆渡邉優子 教頭 昇任等

常総市立水海道小学校

（県西教育事務所（常総市）／指導主事）

◆柴田和津洋 教頭 昇任等

常総市立絹西小学校

（常総市教育委員会／社会教育主事）

◆佐藤一康 教頭 昇任等

常総市立岡田小学校

（ミュージアムパーク茨城県自然博物館／首席学芸主事）

◆大野幸子 教頭 昇任等

常総市立石下小学校

（坂東市立東中学校／教諭）

◆中山尚美 教頭 昇任等

八千代町立西豊田小学校

（坂東市立猿島中学校／教諭）

◆駒橋恵氏 教頭 昇任等

古河市立古河第一小学校

（境町立境第一中学校／教諭）

◆涌井幸伯 教頭 昇任等

古河市立古河第二小学校

（古河市立下辺見小学校／教諭）

◆小川美智子 教頭 昇任等

古河市立古河第三小学校

（古河市立駒羽根小学校／教諭）

◆橋本博音 教頭 昇任等

古河市立駒羽根小学校

（常総市立豊岡小学校／教諭）

◆鈴木智子 教頭 昇任等

古河市立駒込小学校

（筑西市立古里小学校／教諭）

◆小林雄介 教頭 昇任等

古河市立八俣小学校

（古河市立三和北中学校／教諭）

◆吉野泰嗣 教頭 昇任等

坂東市立七郷小学校

（結城市立結城南中学校／教諭）

◆渡邊千明 教頭 昇任等

境町立長田小学校

（境町立静小学校／教諭）

◆菅谷あや乃 教頭 昇任等

境町立森戸小学校

（五霞町立五霞小学校／教諭）

教頭 異動

◆家村倫子 教頭 異動

水戸市立渡里小学校

（那珂市立五台小学校）

◆藤田則男 教頭 異動

水戸市立梅が丘小学校

（水戸市立稲荷第一小学校）

◆福原慎一郎 教頭 異動

水戸市立堀原小学校

（水戸市立城東小学校）

◆佐川秀文 教頭 異動

水戸市立稲荷第二小学校

（水戸市立千波中学校）

◆高久誠二 教頭 異動

笠間市立友部小学校

（笠間市立友部中学校）

◆田中周 教頭 異動

笠間市立岩間第一小学校

（笠間市立笠間小学校）

◆竹内文枝 教頭 異動

小美玉市立羽鳥小学校

（小美玉市立小川北義務教育学校）

◆篠田明子 教頭 異動

城里町立石塚小学校

（城里町立桂中学校）

◆高安洋一郎 教頭 異動

ひたちなか市立市毛小学校

（ひたちなか市立佐野小学校）

◆小林小百合 教頭 異動

ひたちなか市立堀口小学校

（ひたちなか市立田彦小学校）

◆西野直子 教頭 異動

ひたちなか市立津田小学校

（東海村立舟石川小学校）

◆大内奈津美 教頭 異動

ひたちなか市立長堀小学校

（水戸市立稲荷第二小学校）

◆山口浩代 教頭 異動

ひたちなか市立外野小学校

（常陸大宮市立大宮北小学校）

◆本田香織 教頭 異動

大洗町立大洗小学校

（水戸市立内原中学校）

◆駒橋美雪 教頭 異動

東海村立石神小学校

（常陸大宮市立上野小学校）

◆佐藤顕太郎 教頭 異動

常陸大宮市立村田小学校

（東海村立村松小学校）

◆金子久美子 教頭 異動

常陸大宮市立大宮西小学校

（水戸市立渡里小学校）

◆根本太 教頭 異動

那珂市立横堀小学校

（常陸大宮市立村田小学校）

◆安泰彰 教頭 異動

那珂市立菅谷東小学校

（鉾田市立旭西小学校）

◆岡崎智美 教頭 異動

那珂市立五台小学校

（大子町立依上小学校）

◆春山正典 教頭 異動

常陸太田市立世矢小学校

（日立市立油縄子小学校）

◆渡邉護 教頭 異動

常陸太田市立水府小学校

（日立市立豊浦中学校）

◆舟橋隆英 教頭 異動

日立市立助川小学校

（日立市立日高小学校）

◆石貝史子 教頭 異動

日立市立中小路小学校

（日立市立豊浦小学校）

◆青木祐一 教頭 異動

日立市立河原子小学校

（常陸大宮市立大宮西小学校）

◆川田貞子 教頭 異動

日立市立豊浦小学校

（日立市立塙山小学校）

◆藤田淳司 教頭 異動

日立市立十王小学校

（日立市立河原子小学校）

◆村山佐知子 教頭 異動

高萩市立高萩小学校

（北茨城市立平潟小学校）

◆秦野良和 教頭 異動

北茨城市立精華小学校

（ひたちなか市立長堀小学校）

◆小島剛史 教頭 異動

鹿嶋市立豊津小学校

（鹿嶋市立平井中学校）

◆高橋伸幸 教頭 異動

鹿嶋市立中野東小学校

（神栖市立大野原小学校）

◆鈴木男 教頭 異動

鹿嶋市立中野西小学校

（潮来市立潮来小学校）

◆紫村拓也 教頭 異動

潮来市立潮来小学校

（小美玉市立小川北義務教育学校）

◆高根澤良一 教頭 異動

潮来市立延方小学校

（稲敷市立新利根中学校）

◆高橋秀行 教頭 異動

潮来市立日の出小学校

（ひたちなか市立津田小学校）

◆高野和之 教頭 異動

潮来市立牛堀小学校

（潮来市立日の出中学校）

◆大和田政博 教頭 異動

神栖市立息栖小学校

（鹿嶋市立豊郷小学校）

◆小出哲史 教頭 異動

神栖市立軽野東小学校

（鹿嶋市立大野中学校）

◆佐々木仁 教頭 異動

神栖市立大野原小学校

（神栖市立軽野東小学校）

◆小山裕子 教頭 異動

神栖市立横瀬小学校

（神栖市立波崎第三中学校）

◆堀田敏司 教頭 異動

神栖市立深芝小学校

（神栖市立神栖第四中学校）

◆鈴木恵子 教頭 異動

神栖市立やたべ土合小学校

（鹿嶋市立豊津小学校）

◆橋本良信 教頭 異動

行方市立北浦小学校

（潮来市立牛堀小学校）

◆山口哲治 教頭 異動

鉾田市立旭小学校

（鉾田市立旭東小学校）

◆小倉仁子 教頭 異動

龍ケ崎市立馴柴小学校

（つくば市立茎崎第二小学校）

◆永長洋城 教頭 異動

龍ケ崎市立長山小学校

（龍ケ崎市立馴馬台小学校）

◆河野元 教頭 異動

龍ケ崎市立馴馬台小学校

（龍ケ崎市立城西中学校）

◆糸賀正彦 教頭 異動

稲敷市立沼里小学校

（美浦村立美浦小学校）

◆小川拓也 教頭 異動

阿見町立本郷小学校

（龍ケ崎市立馴柴小学校）

◆小野裕子 教頭 異動

土浦市立土浦第二小学校

（つくば市立秀峰筑波義務教育学校）

◆土井志穂 教頭 異動

土浦市立神立小学校

（つくば市立手代木南小学校）

◆仲谷一洋 教頭 異動

土浦市立右籾小学校

（土浦市立上大津東小学校）

◆相島美穂子 教頭 異動

石岡市立石岡小学校

（かすみがうら市立千代田義務教育学校）

◆長友真理子 教頭 異動

石岡市立南小学校

（小美玉市立羽鳥小学校）

◆加藤慶之 教頭 異動

石岡市立杉並小学校

（石岡市立国府中学校）

◆木村哲也 教頭 異動

かすみがうら市立霞ヶ浦北小学校

（河内町立かわち学園）

◆輿水浩美 教頭 異動

つくば市立小野川小学校

（つくば市立大曽根小学校）

◆瀬尾正広 教頭 異動

つくば市立前野小学校

（取手市立久賀小学校）

◆飯塚真由美 教頭 異動

つくば市立東小学校

（つくば市立栄小学校）

◆淺野義明 教頭 異動

つくば市立茎崎第一小学校

（つくば市立谷田部中学校）

◆堤誠吾 教頭 異動

つくば市立茎崎第二小学校

（つくば市立茎崎第三小学校）

◆三橋伸孝 教頭 異動

つくば市立茎崎第三小学校

（つくば市立茎崎第一小学校）

◆福澤誉子 教頭 異動

つくば市立みどりの南小学校

（土浦市立土浦小学校）

◆真木淳 教頭 異動

つくば市立さくら小学校

（牛久市立下根中学校）

◆野由花子 教頭 異動

つくばみらい市立豊小学校

（つくばみらい市立伊奈小学校）

◆大和田直樹 教頭 異動

つくばみらい市立谷和原小学校

（つくばみらい市立小絹小学校）

◆鈴木智教 教頭 異動

取手市立藤代小学校

（取手市立高井小学校）

◆斉藤美智子 教頭 異動

取手市立宮和田小学校

（取手市立取手東小学校）

◆坪倉義哲 教頭 異動

守谷市立守谷小学校

（守谷市立郷州小学校）

◆小島誠司 教頭 異動

下妻市立下妻小学校

（下妻市立下妻中学校）

◆中嶋智 教頭 異動

下妻市立総上小学校

（古河市立駒羽根小学校）

◆武笠研一 教頭 異動

下妻市立大形小学校

（坂東市立七郷小学校）

◆美齊津由香 教頭 異動

筑西市立養蚕小学校

（筑西市立協和中学校）

◆市村照美 教頭 異動

筑西市立中小学校

（古河市立小堤小学校）

◆永盛健二 教頭 異動

筑西市立関城西小学校

（筑西市立古里小学校）

◆向田伸一 教頭 異動

筑西市立小栗小学校

（筑西市立伊讃小学校）

◆飯田玄 教頭 異動

桜川市立南飯田小学校

（土浦市立都和南小学校）

◆上野淳 教頭 異動

結城市立結城小学校

（結城市立結城東中学校）

◆酒寄秀樹 教頭 異動

結城市立城西小学校

（古河市立大和田小学校）

◆中村由美子 教頭 異動

常総市立三妻小学校

（常総市立水海道小学校）

◆松崎早苗 教頭 異動

常総市立豊岡小学校

（八千代町立西豊田小学校）

◆中村明久 教頭 異動

八千代町立安静小学校

（守谷市立大井沢小学校）

◆大賀圭 教頭 異動

古河市立古河第五小学校

（古河市立古河第三小学校）

◆田中寛康 教頭 異動

古河市立古河第七小学校

（古河市立古河第一小学校）

◆松田薫 教頭 異動

古河市立小堤小学校

（古河市立総和南中学校）

◆小阪慎一 教頭 異動

古河市立下辺見小学校

（古河市立三和北中学校）

◆大塚雄三 教頭 異動

古河市立諸川小学校

（古河市立総和中学校）

◆野口環 教頭 異動

古河市立大和田小学校

（結城市立城西小学校）

◆荒井通宗 教頭 異動

坂東市立七重小学校

（下妻市立総上小学校）

◆吉田有紀子 教頭 異動

坂東市立中川小学校

（守谷市立松ケ丘小学校）

◆川面里美 教頭 異動

坂東市立沓掛小学校

（つくばみらい市立豊小学校）

◆松本裕美 教頭 異動

坂東市立内野山小学校

（古河市立古河第七小学校）

学校主査 退職

◆竹貫美由紀 学校主査 退職

（ひたちなか市立田彦小学校）

◆小島あい子 学校主査 退職

（鉾田市立大洋小学校）

◆郡司尚子 学校主査 退職

（石岡市立林小学校）

◆寺崎久子 学校主査 退職

（筑西市立新治小学校）

◆西岡昌子 学校主査 退職

（古河市立古河第一小学校）

学校主査 昇任

◆金城典子 学校主査 昇任

城里町立桂小学校

（城里町立桂小学校）

◆本田江利香 学校主査 昇任

常陸太田市立峰山小学校

（日立市立大久保小学校）

◆佐伯陽子 学校主査 昇任

牛久市立牛久第二小学校

（牛久市立ひたち野うしく小学校）

◆林ゆかり 学校主査 昇任

稲敷市立あずま東小学校

（稲敷市立あずま東小学校）

◆石井めぐみ 学校主査 昇任

土浦市立荒川沖小学校

（土浦市立荒川沖小学校）

◆郡司こずえ 学校主査 昇任

土浦市立中村小学校

（土浦市立中村小学校）

◆寺崎栄美子 学校主査 昇任

土浦市立上大津東小学校

（土浦市立上大津東小学校）

◆森恵美 学校主査 昇任

土浦市立菅谷小学校

（土浦市立菅谷小学校）

◆江後田剛士 学校主査 昇任

石岡市立東小学校

（つくば市立竹園東小学校）

◆中嶋香代子 学校主査 昇任

かすみがうら市立下稲吉小学校

（かすみがうら市立下稲吉小学校）

◆田中佐笑 学校主査 昇任

つくば市立要小学校

（つくば市立要小学校）

◆鈴木順子 学校主査 昇任

つくばみらい市立福岡小学校

（つくばみらい市立福岡小学校）

◆白井健一郎 学校主査 昇任

取手市立取手小学校

（取手市立取手小学校）

◆稲葉和枝 学校主査 昇任

守谷市立御所ケ丘小学校

（守谷市立御所ケ丘小学校）

◆長島幸子 学校主査 昇任

守谷市立松ケ丘小学校

（守谷市立松ケ丘小学校）

◆生井友子 学校主査 昇任

結城市立山川小学校

（結城市立山川小学校）

◆小島貴弘 学校主査 昇任

常総市立絹西小学校

（常総市立絹西小学校）

◆木村嘉幹 学校主査 昇任

五霞町立五霞小学校

（五霞町立五霞小学校）

学校主査 異動

◆柳橋咲江 学校主査 異動

水戸市立吉田小学校

（水戸市立梅が丘小学校）

◆菅谷知代 学校主査 異動

ひたちなか市立田彦小学校

（水戸市立吉田小学校）

◆阿久津郁子 学校主査 異動

常陸大宮市立村田小学校

（東海村立白方小学校）

◆興野貴之 学校主査 異動

日立市立十王小学校

（日立市立櫛形小学校）

◆前島博子 学校主査 異動

鉾田市立旭小学校

（鉾田市立旭西小学校）

◆相田洋子 学校主査 異動

牛久市立中根小学校

（土浦市立土浦第三中学校）

◆齋藤恭司 学校主査 異動

つくば市立手代木南小学校

（つくば市立東小学校）

◆田中絵美子 学校主査 異動

つくば市立さくら小学校

（つくば市立松代小学校）

◆川端聖一 学校主査 異動

つくばみらい市立小絹小学校

（つくばみらい市立小張小学校）

◆渡邉久美子 学校主査 異動

筑西市立大田小学校

（桜川市立大国小学校）

◆足達奈美子 学校主査 異動

坂東市立逆井山小学校

（境町立猿島小学校）

（FNNプライムオンライン編集部）