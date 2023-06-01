【全掲載】2026年茨城県教職員の人事異動（2）　あの先生はどの学校に？　＜小学校の副校長・教頭・学校主査＞

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茨城県教育委員会は2026年4月1日付の公立学校教職員の異動について発表した。
小学校の副校長・教頭・学校主査等の異動は以下の通り。

凡例
・氏名・新職クラス・異動区分
・新所属名／新職名
・（旧所属名／旧職名）

副校長　退職

◆鈴木孝行　副校長　退職
（水戸市立笠原小学校）

◆菅谷政雄　副校長　退職
（ひたちなか市立田彦小学校）

◆関田修二　副校長　退職
（神栖市立息栖小学校）

◆武田広宣　副校長　退職
（かすみがうら市立下稲吉小学校）

◆松谷正一　副校長　退職
（結城市立結城西小学校）

役職定年

◆寺門隆明　教諭　役職定年
（ひたちなか市立前渡小学校）

◆大滝朋彦　教諭　役職定年
（日立市立田尻小学校）

◆稲生茂穂　教諭　役職定年
（土浦市立真鍋小学校）

◆塙伴仁　教諭　役職定年
（結城市立城南小学校）

副校長　昇任等

◆大津誠　副校長　昇任等
水戸市立笠原小学校
（水戸市立浜田小学校／教頭）

◆藤咲貴子　副校長　昇任等
水戸市立吉沢小学校
（水戸市立堀原小学校／教頭）

◆林淳一　副校長　昇任等
ひたちなか市立前渡小学校
（ひたちなか市立大島中学校／教頭）

◆押野恭子　副校長　昇任等
ひたちなか市立田彦小学校
（笠間市立笠間中学校／教頭）

◆吉澤洋晃　副校長　昇任等
日立市立田尻小学校
（日立市立水木小学校／教頭）

◆鈴木巌　副校長　昇任等
日立市立十王小学校
（日立市立多賀中学校／教頭）

◆郡司博子　副校長　昇任等
鉾田市立鉾田南小学校
（神栖市立深芝小学校／教頭）

◆山岡由美　副校長　昇任等
龍ケ崎市立八原小学校
（取手市立山王小学校／教頭）

◆駒沢玲子　副校長　昇任等
牛久市立中根小学校
（阿見町立阿見第二小学校／教頭）

◆戸塚雅子　副校長　昇任等
牛久市立ひたち野うしく小学校
（つくば市立谷田部小学校／教頭）

◆穴澤貴史　副校長　昇任等
阿見町立本郷小学校
（稲敷市立沼里小学校／教頭）

◆和田聡史　副校長　昇任等
土浦市立真鍋小学校
（土浦市立東小学校／教頭）

◆坂本順子　副校長　昇任等
かすみがうら市立下稲吉小学校
（かすみがうら市立霞ヶ浦南小学校／教頭）

◆野上美智子　副校長　昇任等
つくばみらい市立陽光台小学校
（土浦市立神立小学校／教頭）

◆油野明子　副校長　昇任等
つくばみらい市立富士見ヶ丘小学校
（つくばみらい市立谷和原中学校／教頭）

◆駒木浩二　副校長　昇任等
取手市立高井小学校
（取手市立藤代小学校／教頭）

◆藤田麻理　副校長　昇任等
守谷市立守谷小学校
（龍ケ崎市立龍ケ崎中学校／教頭）

◆佐藤和久　副校長　昇任等
結城市立結城西小学校
（八千代町立八千代第一中学校／教頭）

教頭　退職

◆佐川有紀子　教頭　退職
（水戸市立吉田小学校）

◆高村啓子　教頭　退職
（水戸市立鯉淵小学校）

◆清水靖夫　教頭　退職
（東海村立石神小学校）

◆和埜美穂　教頭　退職
（常陸太田市立世矢小学校）

◆白石和広　教頭　退職
（日立市立山部小学校）

◆宮内康夫　教頭　退職
（潮来市立延方小学校）

◆鈴木由美子　教頭　退職
（神栖市立やたべ土合小学校）

◆宮内一樹　教頭　退職
（行方市立北浦小学校）

◆堀田健二　教頭　退職
（鉾田市立旭北小学校）

◆寺内明　教頭　退職
（土浦市立大岩田小学校）

◆大塚哲　教頭　退職
（筑西市立関城東小学校）

◆濱野優子　教頭　退職
（結城市立絹川小学校）

◆弦巻崇　教頭　退職
（八千代町立安静小学校）

◆牧島博樹　教頭　退職
（古河市立駒込小学校）

◆忍田哲郎　教頭　退職
（坂東市立七重小学校）

◆大枝利任　教諭　役職定年
（小美玉市立堅倉小学校）

◆大貫和徳　教諭　役職定年
（日立市立仲町小学校）

◆町田浩美　教諭　役職定年
（日立市立中小路小学校）

◆小澤理江　教諭　役職定年
（日立市立金沢小学校）

◆井口昌史　教諭　役職定年
（日立市立坂本東小学校）

◆遠藤知克　教諭　役職定年
（北茨城市立中郷第二小学校）

◆鈴木和彦　教諭　役職定年
（北茨城市立関南小学校）

◆三星則之　教諭　役職定年
（鹿嶋市立中野西小学校）

◆内藤啓子　教諭　役職定年
（鉾田市立旭南小学校）

◆高松宏子　教諭　役職定年
（龍ケ崎市立長山小学校）

◆板谷康　教諭　役職定年
（つくばみらい市立福岡小学校）

◆中澤吉巳　教諭　役職定年
（筑西市立養蚕小学校）

◆川野邊一晃　教諭　役職定年
（常総市立豊岡小学校）

教頭　転任

◆兼巻照美　教頭　転任
学校教育部特別支援教育課／主任指導主事
（水戸市立見川小学校）

◆根本久美子　教頭　転任
学校教育部保健体育課／指導主事
（茨城町立大戸小学校）

◆西垣直美　教頭　転任
水戸教育事務所（城里町）／指導主事
（城里町立石塚小学校）

◆細谷泰子　教頭　転任
勝田中等教育学校／教頭
（ひたちなか市立外野小学校）

◆小林豪　教頭　転任
茨城大学教育学部附属小学校／副校長
（那珂市立額田小学校）

◆鈴木昭夫　教頭　転任
教育研修センター／指導主事
（大子町立上小川小学校）

◆小野雅道　教頭　転任
鹿行教育事務所／指導主事
（鹿嶋市立鹿島小学校）

◆近藤由美　教頭　転任
総務企画部総務課（鹿行生涯学習センター）／社会教育主事（企画振興課長）
（鹿嶋市立大同西小学校）

◆内藤英一　教頭　転任
鹿島特別支援学校／教頭
（鹿嶋市立中野東小学校）

◆鈴木亮範　教頭　転任
県南教育事務所（かすみがうら市）／指導主事
（かすみがうら市立下稲吉東小学校）

◆野原俊之　教頭　転任
県南教育事務所（龍ケ崎市）／指導主事
（つくば市立吾妻小学校）

◆青山祐一　教頭　転任
県南教育事務所（守谷市）／指導主事
（守谷市立守谷小学校）

◆柳田淑子　教頭　転任
下妻第一高等学校附属中学校／教頭
（下妻市立大形小学校）

◆川口光政　教頭　転任
教育研修センター／主任指導主事
（結城市立江川北小学校）

◆安達忠臣　教頭　転任
境町教育委員会／社会教育主事
（古河市立古河第二小学校）

◆松崎和美　教頭　転任
県西教育事務所（古河市）／指導主事
（古河市立八俣小学校）

◆大高靖行　教頭　転任
県西教育事務所／主任社会教育主事
（坂東市立中川小学校）

教頭　昇任等

◆小野哲也　教頭　昇任等
水戸市立城東小学校
（水戸市立内原小学校／教諭）

◆長洲かおり　教頭　昇任等
水戸市立浜田小学校
（教育研修センター／指導主事）

◆柳橋俊広　教頭　昇任等
水戸市立緑岡小学校
（笠間市立友部小学校／教諭）

◆寺門友紀　教頭　昇任等
水戸市立吉田小学校
（学校教育部義務教育課／指導主事）

◆郄松剛　教頭　昇任等
水戸市立見川小学校
（水戸市立五軒小学校／教諭）

◆平川真由美　教頭　昇任等
水戸市立千波小学校
（水戸市立梅が丘小学校／教諭）

◆佐藤純　教頭　昇任等
水戸市立千波小学校
（水戸市立赤塚中学校／教諭）

◆七字由美江　教頭　昇任等
水戸市立梅が丘小学校
（ひたちなか市立大島中学校／教諭）

◆稲辺亘　教頭　昇任等
水戸市立双葉台小学校
（那珂市立瓜連小学校／教諭）

◆濱口結貴　教頭　昇任等
水戸市立稲荷第一小学校
（茨城町立明光中学校／教諭）

◆桧山龍樹　教頭　昇任等
水戸市立鯉淵小学校
（教育研修センター／指導主事）

◆桧山真紀子　教頭　昇任等
茨城町立大戸小学校
（茨城大学教育学部附属小学校／教諭）

◆倉田美紀　教頭　昇任等
茨城町立葵小学校
（茨城町立青葉中学校／教諭）

◆海老原靖志　教頭　昇任等
笠間市立笠間小学校
（水戸教育事務所／指導主事）

◆鶴田剛士　教頭　昇任等
笠間市立岩間第三小学校
（東海村立舟石川小学校／教諭）

◆野口憲一　教頭　昇任等
小美玉市立竹原小学校
（笠間市立北川根小学校／教諭）

◆菊池康浩　教頭　昇任等
小美玉市立堅倉小学校
（学校教育部義務教育課／指導主事）

◆郡山真澄　教頭　昇任等
小美玉市立小川南小学校
（近代美術館／首席学芸主事）

◆松下洋一　教頭　昇任等
城里町立桂小学校
（水戸市立石川中学校／教諭）

◆飛田勝也　教頭　昇任等
ひたちなか市立勝倉小学校
（ひたちなか市立三反田小学校／教諭）

◆大村健太郎　教頭　昇任等
ひたちなか市立佐野小学校
（ひたちなか市立枝川小学校／教諭）

◆石川亜希子　教頭　昇任等
ひたちなか市立高野小学校
（ひたちなか市立前渡小学校／教諭）

◆渡邉秀幸　教頭　昇任等
ひたちなか市立田彦小学校
（水戸教育事務所（ひたちなか市）／社会教育主事）

◆加藤正徳　教頭　昇任等
東海村立白方小学校
（城里町立桂中学校／教諭）

◆高崎昌己　教頭　昇任等
東海村立舟石川小学校
（ひたちなか市立美乃浜学園／教諭）

◆津田政徳　教頭　昇任等
東海村立村松小学校
（那珂市立五台小学校／教諭）

◆松浦辰郎　教頭　昇任等
常陸大宮市立上野小学校
（大洗町立大洗小学校／教諭）

◆黒羽篤志　教頭　昇任等
常陸大宮市立大宮北小学校
（常陸大宮市立明峰中学校／教諭）

◆蛯原善明　教頭　昇任等
那珂市立額田小学校
（教育研修センター／指導主事）

◆大内直樹　教頭　昇任等
大子町立依上小学校
（常陸太田市立峰山小学校／主幹教諭）

◆川野寿英　教頭　昇任等
大子町立上小川小学校
（常陸大宮市立山方南小学校／教諭）

◆小室好美　教頭　昇任等
大子町立だいご小学校
（那珂市立額田小学校／教諭）

◆横山智絵　教頭　昇任等
日立市立滑川小学校
（日立市立駒王中学校／教諭）

◆濱田真実　教頭　昇任等
日立市立仲町小学校
（教育研修センター／指導主事）

◆齋藤幸子　教頭　昇任等
日立市立諏訪小学校
（ダイバーシティー推進センター／主査）

◆川崎孝行　教頭　昇任等
日立市立水木小学校
（常陸太田市立水府中学校／教諭）

◆高野孝夫　教頭　昇任等
日立市立金沢小学校
（県北教育事務所（日立市）／指導主事）

◆市毛まち子　教頭　昇任等
日立市立塙山小学校
（日立市立中里小中学校／教諭）

◆野田こず恵　教頭　昇任等
日立市立油縄子小学校
（学校教育部義務教育課／指導主事）

◆三代和洋　教頭　昇任等
日立市立日高小学校
（県北教育事務所／指導主事）

◆椿明浩　教頭　昇任等
日立市立坂本東小学校
（日立市立大久保中学校／教諭）

◆秦野範子　教頭　昇任等
高萩市立秋山小学校
（北茨城市立中妻小学校／指導教諭）

◆荒木徹　教頭　昇任等
北茨城市立中郷第二小学校
（北茨城市立中妻小学校／教諭）

◆永井敦　教頭　昇任等
北茨城市立関南小学校
（総務企画部文化課／文化財保護主事）

◆戸祭雄太　教頭　昇任等
北茨城市立平潟小学校
（日立市立十王中学校／主幹教諭）

◆榎本哲之　教頭　昇任等
鹿嶋市立豊郷小学校
（鉾田市立旭北小学校／教諭）

◆宮内雅史　教頭　昇任等
鹿嶋市立鹿島小学校
（潮来市教育委員会／社会教育主事）

◆長峰晃代　教頭　昇任等
鹿嶋市立高松小学校
（神栖市立太田小学校／教諭）

◆島本晃宏　教頭　昇任等
鹿嶋市立大同西小学校
（鹿嶋市立平井小学校／教諭）

◆内海誠之　教頭　昇任等
鉾田市立旭小学校
（鹿行教育事務所（鉾田市）／指導主事）

◆川島友範　教頭　昇任等
牛久市立牛久小学校
（土浦市立大岩田小学校／教諭）

◆加固裕子　教頭　昇任等
牛久市立岡田小学校
（土浦市立上大津東小学校／教諭）

◆中平香代　教頭　昇任等
美浦村立美浦小学校
（牛久市立向台小学校／教諭）

◆土井耕介　教頭　昇任等
阿見町立阿見第二小学校
（阿見町立本郷小学校／教諭）

◆兒玉真樹　教頭　昇任等
土浦市立土浦小学校
（つくば市立沼崎小学校／教諭）

◆落合謙治　教頭　昇任等
土浦市立下高津小学校
（取手市立取手東小学校／教諭）

◆小島学　教頭　昇任等
土浦市立東小学校
（県南教育事務所（土浦市）／指導主事）

◆竹谷淳　教頭　昇任等
土浦市立大岩田小学校
（総務企画部総務課（笠松運動公園）／指導主事）

◆泉邦彦　教頭　昇任等
土浦市立上大津東小学校
（龍ケ崎市立長山中学校／教諭）

◆熊谷彰子　教頭　昇任等
土浦市立都和南小学校
（つくば市立みどりの学園義務教育学校／教諭）

◆森戸秀徳　教頭　昇任等
石岡市立東小学校
（石岡市立小桜小学校／教諭）

◆金子聡　教頭　昇任等
かすみがうら市立下稲吉小学校
（県南教育事務所（かすみがうら市）／指導主事）

◆小室昌則　教頭　昇任等
かすみがうら市立下稲吉東小学校
（かすみがうら市立下稲吉小学校／教諭）

◆星篤史　教頭　昇任等
かすみがうら市立霞ヶ浦南小学校
（県南教育事務所／指導主事）

◆小木曽麻里子　教頭　昇任等
つくば市立栄小学校
（稲敷市立桜川小学校／教諭）

◆鈴木和夏　教頭　昇任等
つくば市立竹園東小学校
（つくばみらい市立陽光台小学校／教諭）

◆大久保正美　教頭　昇任等
つくば市立並木小学校
（県南教育事務所／主任社会教育主事）

◆本多紀之　教頭　昇任等
つくば市立吾妻小学校
（取手市立藤代小学校／教諭）

◆木澤智子　教頭　昇任等
つくば市立谷田部小学校
（つくば市立吉沼小学校／教諭）

◆矢口紗希子　教頭　昇任等
つくば市立手代木南小学校
（かすみがうら市立下稲吉中学校／教諭）

◆古川裕樹　教頭　昇任等
つくば市立大曽根小学校
（土浦市立都和中学校／教諭）

◆細田和寿　教頭　昇任等
つくば市立吉沼小学校
（守谷市立大野小学校／教諭）

◆福田真也　教頭　昇任等
つくば市立香取台小学校
（龍ケ崎市立城ノ内小学校／主幹教諭）

◆千葉直樹　教頭　昇任等
つくばみらい市立福岡小学校
（つくば市立茎崎第一小学校／教諭）

◆桑原香織　教頭　昇任等
つくばみらい市立小絹小学校
（守谷市立愛宕中学校／教諭）

◆土田剛士　教頭　昇任等
つくばみらい市立伊奈小学校
（つくば市立研究学園小学校／教諭）

◆村尾考啓　教頭　昇任等
取手市立取手小学校
（取手市立藤代中学校／教諭）

◆藤牧祐介　教頭　昇任等
取手市立寺原小学校
（県南教育事務所（守谷市）／指導主事）

◆鈴木理菜　教頭　昇任等
取手市立高井小学校
（利根町立利根小学校／教諭）

◆高橋拓哉　教頭　昇任等
取手市立山王小学校
（阿見町立あさひ小学校／教諭）

◆久保田千恵　教頭　昇任等
取手市立久賀小学校
（県南教育事務所／指導主事）

◆二木裕子　教頭　昇任等
取手市立取手東小学校
（稲敷市立江戸崎小学校／教諭）

◆松本久美子　教頭　昇任等
守谷市立大井沢小学校
（取手市立山王小学校／教諭）

◆猪狩幸子　教頭　昇任等
守谷市立黒内小学校
（つくば市立上郷小学校／教諭）

◆熊谷悟　教頭　昇任等
守谷市立郷州小学校
（つくば市立桜中学校／教諭）

◆岩崎康治　教頭　昇任等
守谷市立松ケ丘小学校
（県南教育事務所（取手市）／指導主事）

◆堀越奈緒子　教頭　昇任等
下妻市立大宝小学校
（坂東市立神大実小学校／教諭）

◆須藤勝繁　教頭　昇任等
筑西市立下館小学校
（総務企画部生涯学習課／社会教育主事）

◆谷島竜太郎　教頭　昇任等
筑西市立伊讃小学校
（学校教育部生徒支援・いじめ対策推進室／指導主事）

◆伊藤忍　教頭　昇任等
筑西市立川島小学校
（桜川市立大国小学校／教諭）

◆飯泉廉　教頭　昇任等
筑西市立関城東小学校
（桜川市立岩瀬西中学校／教諭）

◆小嶋正祥　教頭　昇任等
筑西市立古里小学校
（桜川市立羽黒小学校／教諭）

◆野貴之　教頭　昇任等
桜川市立岩瀬小学校
（県西教育事務所／指導主事）

◆稲田真紀子　教頭　昇任等
結城市立城南小学校
（下妻市立豊加美小学校／教諭）

◆渡辺陽子　教頭　昇任等
結城市立絹川小学校
（筑西市立竹島小学校／教諭）

◆高島誠　教頭　昇任等
結城市立江川北小学校
（桜川市立岩瀬小学校／教諭）

◆小林紀子　教頭　昇任等
結城市立上山川小学校
（筑西市立川島小学校／教諭）

◆渡邉優子　教頭　昇任等
常総市立水海道小学校
（県西教育事務所（常総市）／指導主事）

◆柴田和津洋　教頭　昇任等
常総市立絹西小学校
（常総市教育委員会／社会教育主事）

◆佐藤一康　教頭　昇任等
常総市立岡田小学校
（ミュージアムパーク茨城県自然博物館／首席学芸主事）

◆大野幸子　教頭　昇任等
常総市立石下小学校
（坂東市立東中学校／教諭）

◆中山尚美　教頭　昇任等
八千代町立西豊田小学校
（坂東市立猿島中学校／教諭）

◆駒橋恵氏　教頭　昇任等
古河市立古河第一小学校
（境町立境第一中学校／教諭）

◆涌井幸伯　教頭　昇任等
古河市立古河第二小学校
（古河市立下辺見小学校／教諭）

◆小川美智子　教頭　昇任等
古河市立古河第三小学校
（古河市立駒羽根小学校／教諭）

◆橋本博音　教頭　昇任等
古河市立駒羽根小学校
（常総市立豊岡小学校／教諭）

◆鈴木智子　教頭　昇任等
古河市立駒込小学校
（筑西市立古里小学校／教諭）

◆小林雄介　教頭　昇任等
古河市立八俣小学校
（古河市立三和北中学校／教諭）

◆吉野泰嗣　教頭　昇任等
坂東市立七郷小学校
（結城市立結城南中学校／教諭）

◆渡邊千明　教頭　昇任等
境町立長田小学校
（境町立静小学校／教諭）

◆菅谷あや乃　教頭　昇任等
境町立森戸小学校
（五霞町立五霞小学校／教諭）

教頭　異動

◆家村倫子　教頭　異動
水戸市立渡里小学校
（那珂市立五台小学校）

◆藤田則男　教頭　異動
水戸市立梅が丘小学校
（水戸市立稲荷第一小学校）

◆福原慎一郎　教頭　異動
水戸市立堀原小学校
（水戸市立城東小学校）

◆佐川秀文　教頭　異動
水戸市立稲荷第二小学校
（水戸市立千波中学校）

◆高久誠二　教頭　異動
笠間市立友部小学校
（笠間市立友部中学校）

◆田中周　教頭　異動
笠間市立岩間第一小学校
（笠間市立笠間小学校）

◆竹内文枝　教頭　異動
小美玉市立羽鳥小学校
（小美玉市立小川北義務教育学校）

◆篠田明子　教頭　異動
城里町立石塚小学校
（城里町立桂中学校）

◆高安洋一郎　教頭　異動
ひたちなか市立市毛小学校
（ひたちなか市立佐野小学校）

◆小林小百合　教頭　異動
ひたちなか市立堀口小学校
（ひたちなか市立田彦小学校）

◆西野直子　教頭　異動
ひたちなか市立津田小学校
（東海村立舟石川小学校）

◆大内奈津美　教頭　異動
ひたちなか市立長堀小学校
（水戸市立稲荷第二小学校）

◆山口浩代　教頭　異動
ひたちなか市立外野小学校
（常陸大宮市立大宮北小学校）

◆本田香織　教頭　異動
大洗町立大洗小学校
（水戸市立内原中学校）

◆駒橋美雪　教頭　異動
東海村立石神小学校
（常陸大宮市立上野小学校）

◆佐藤顕太郎　教頭　異動
常陸大宮市立村田小学校
（東海村立村松小学校）

◆金子久美子　教頭　異動
常陸大宮市立大宮西小学校
（水戸市立渡里小学校）

◆根本太　教頭　異動
那珂市立横堀小学校
（常陸大宮市立村田小学校）

◆安泰彰　教頭　異動
那珂市立菅谷東小学校
（鉾田市立旭西小学校）

◆岡崎智美　教頭　異動
那珂市立五台小学校
（大子町立依上小学校）

◆春山正典　教頭　異動
常陸太田市立世矢小学校
（日立市立油縄子小学校）

◆渡邉護　教頭　異動
常陸太田市立水府小学校
（日立市立豊浦中学校）

◆舟橋隆英　教頭　異動
日立市立助川小学校
（日立市立日高小学校）

◆石貝史子　教頭　異動
日立市立中小路小学校
（日立市立豊浦小学校）

◆青木祐一　教頭　異動
日立市立河原子小学校
（常陸大宮市立大宮西小学校）

◆川田貞子　教頭　異動
日立市立豊浦小学校
（日立市立塙山小学校）

◆藤田淳司　教頭　異動
日立市立十王小学校
（日立市立河原子小学校）

◆村山佐知子　教頭　異動
高萩市立高萩小学校
（北茨城市立平潟小学校）

◆秦野良和　教頭　異動
北茨城市立精華小学校
（ひたちなか市立長堀小学校）

◆小島剛史　教頭　異動
鹿嶋市立豊津小学校
（鹿嶋市立平井中学校）

◆高橋伸幸　教頭　異動
鹿嶋市立中野東小学校
（神栖市立大野原小学校）

◆鈴木男　教頭　異動
鹿嶋市立中野西小学校
（潮来市立潮来小学校）

◆紫村拓也　教頭　異動
潮来市立潮来小学校
（小美玉市立小川北義務教育学校）

◆高根澤良一　教頭　異動
潮来市立延方小学校
（稲敷市立新利根中学校）

◆高橋秀行　教頭　異動
潮来市立日の出小学校
（ひたちなか市立津田小学校）

◆高野和之　教頭　異動
潮来市立牛堀小学校
（潮来市立日の出中学校）

◆大和田政博　教頭　異動
神栖市立息栖小学校
（鹿嶋市立豊郷小学校）

◆小出哲史　教頭　異動
神栖市立軽野東小学校
（鹿嶋市立大野中学校）

◆佐々木仁　教頭　異動
神栖市立大野原小学校
（神栖市立軽野東小学校）

◆小山裕子　教頭　異動
神栖市立横瀬小学校
（神栖市立波崎第三中学校）

◆堀田敏司　教頭　異動
神栖市立深芝小学校
（神栖市立神栖第四中学校）

◆鈴木恵子　教頭　異動
神栖市立やたべ土合小学校
（鹿嶋市立豊津小学校）

◆橋本良信　教頭　異動
行方市立北浦小学校
（潮来市立牛堀小学校）

◆山口哲治　教頭　異動
鉾田市立旭小学校
（鉾田市立旭東小学校）

◆小倉仁子　教頭　異動
龍ケ崎市立馴柴小学校
（つくば市立茎崎第二小学校）

◆永長洋城　教頭　異動
龍ケ崎市立長山小学校
（龍ケ崎市立馴馬台小学校）

◆河野元　教頭　異動
龍ケ崎市立馴馬台小学校
（龍ケ崎市立城西中学校）

◆糸賀正彦　教頭　異動
稲敷市立沼里小学校
（美浦村立美浦小学校）

◆小川拓也　教頭　異動
阿見町立本郷小学校
（龍ケ崎市立馴柴小学校）

◆小野裕子　教頭　異動
土浦市立土浦第二小学校
（つくば市立秀峰筑波義務教育学校）

◆土井志穂　教頭　異動
土浦市立神立小学校
（つくば市立手代木南小学校）

◆仲谷一洋　教頭　異動
土浦市立右籾小学校
（土浦市立上大津東小学校）

◆相島美穂子　教頭　異動
石岡市立石岡小学校
（かすみがうら市立千代田義務教育学校）

◆長友真理子　教頭　異動
石岡市立南小学校
（小美玉市立羽鳥小学校）

◆加藤慶之　教頭　異動
石岡市立杉並小学校
（石岡市立国府中学校）

◆木村哲也　教頭　異動
かすみがうら市立霞ヶ浦北小学校
（河内町立かわち学園）

◆輿水浩美　教頭　異動
つくば市立小野川小学校
（つくば市立大曽根小学校）

◆瀬尾正広　教頭　異動
つくば市立前野小学校
（取手市立久賀小学校）

◆飯塚真由美　教頭　異動
つくば市立東小学校
（つくば市立栄小学校）

◆淺野義明　教頭　異動
つくば市立茎崎第一小学校
（つくば市立谷田部中学校）

◆堤誠吾　教頭　異動
つくば市立茎崎第二小学校
（つくば市立茎崎第三小学校）

◆三橋伸孝　教頭　異動
つくば市立茎崎第三小学校
（つくば市立茎崎第一小学校）

◆福澤誉子　教頭　異動
つくば市立みどりの南小学校
（土浦市立土浦小学校）

◆真木淳　教頭　異動
つくば市立さくら小学校
（牛久市立下根中学校）

◆野由花子　教頭　異動
つくばみらい市立豊小学校
（つくばみらい市立伊奈小学校）

◆大和田直樹　教頭　異動
つくばみらい市立谷和原小学校
（つくばみらい市立小絹小学校）

◆鈴木智教　教頭　異動
取手市立藤代小学校
（取手市立高井小学校）

◆斉藤美智子　教頭　異動
取手市立宮和田小学校
（取手市立取手東小学校）

◆坪倉義哲　教頭　異動
守谷市立守谷小学校
（守谷市立郷州小学校）

◆小島誠司　教頭　異動
下妻市立下妻小学校
（下妻市立下妻中学校）

◆中嶋智　教頭　異動
下妻市立総上小学校
（古河市立駒羽根小学校）

◆武笠研一　教頭　異動
下妻市立大形小学校
（坂東市立七郷小学校）

◆美齊津由香　教頭　異動
筑西市立養蚕小学校
（筑西市立協和中学校）

◆市村照美　教頭　異動
筑西市立中小学校
（古河市立小堤小学校）

◆永盛健二　教頭　異動
筑西市立関城西小学校
（筑西市立古里小学校）

◆向田伸一　教頭　異動
筑西市立小栗小学校
（筑西市立伊讃小学校）

◆飯田玄　教頭　異動
桜川市立南飯田小学校
（土浦市立都和南小学校）

◆上野淳　教頭　異動
結城市立結城小学校
（結城市立結城東中学校）

◆酒寄秀樹　教頭　異動
結城市立城西小学校
（古河市立大和田小学校）

◆中村由美子　教頭　異動
常総市立三妻小学校
（常総市立水海道小学校）

◆松崎早苗　教頭　異動
常総市立豊岡小学校
（八千代町立西豊田小学校）

◆中村明久　教頭　異動
八千代町立安静小学校
（守谷市立大井沢小学校）

◆大賀圭　教頭　異動
古河市立古河第五小学校
（古河市立古河第三小学校）

◆田中寛康　教頭　異動
古河市立古河第七小学校
（古河市立古河第一小学校）

◆松田薫　教頭　異動
古河市立小堤小学校
（古河市立総和南中学校）

◆小阪慎一　教頭　異動
古河市立下辺見小学校
（古河市立三和北中学校）

◆大塚雄三　教頭　異動
古河市立諸川小学校
（古河市立総和中学校）

◆野口環　教頭　異動
古河市立大和田小学校
（結城市立城西小学校）

◆荒井通宗　教頭　異動
坂東市立七重小学校
（下妻市立総上小学校）

◆吉田有紀子　教頭　異動
坂東市立中川小学校
（守谷市立松ケ丘小学校）

◆川面里美　教頭　異動
坂東市立沓掛小学校
（つくばみらい市立豊小学校）

◆松本裕美　教頭　異動
坂東市立内野山小学校
（古河市立古河第七小学校）

学校主査　退職

◆竹貫美由紀　学校主査　退職
（ひたちなか市立田彦小学校）

◆小島あい子　学校主査　退職
（鉾田市立大洋小学校）

◆郡司尚子　学校主査　退職
（石岡市立林小学校）

◆寺崎久子　学校主査　退職
（筑西市立新治小学校）

◆西岡昌子　学校主査　退職
（古河市立古河第一小学校）

学校主査　昇任

◆金城典子　学校主査　昇任
城里町立桂小学校
（城里町立桂小学校）

◆本田江利香　学校主査　昇任
常陸太田市立峰山小学校
（日立市立大久保小学校）

◆佐伯陽子　学校主査　昇任
牛久市立牛久第二小学校
（牛久市立ひたち野うしく小学校）

◆林ゆかり　学校主査　昇任
稲敷市立あずま東小学校
（稲敷市立あずま東小学校）

◆石井めぐみ　学校主査　昇任
土浦市立荒川沖小学校
（土浦市立荒川沖小学校）

◆郡司こずえ　学校主査　昇任
土浦市立中村小学校
（土浦市立中村小学校）

◆寺崎栄美子　学校主査　昇任
土浦市立上大津東小学校
（土浦市立上大津東小学校）

◆森恵美　学校主査　昇任
土浦市立菅谷小学校
（土浦市立菅谷小学校）

◆江後田剛士　学校主査　昇任
石岡市立東小学校
（つくば市立竹園東小学校）

◆中嶋香代子　学校主査　昇任
かすみがうら市立下稲吉小学校
（かすみがうら市立下稲吉小学校）

◆田中佐笑　学校主査　昇任
つくば市立要小学校
（つくば市立要小学校）

◆鈴木順子　学校主査　昇任
つくばみらい市立福岡小学校
（つくばみらい市立福岡小学校）

◆白井健一郎　学校主査　昇任
取手市立取手小学校
（取手市立取手小学校）

◆稲葉和枝　学校主査　昇任
守谷市立御所ケ丘小学校
（守谷市立御所ケ丘小学校）

◆長島幸子　学校主査　昇任
守谷市立松ケ丘小学校
（守谷市立松ケ丘小学校）

◆生井友子　学校主査　昇任
結城市立山川小学校
（結城市立山川小学校）

◆小島貴弘　学校主査　昇任
常総市立絹西小学校
（常総市立絹西小学校）

◆木村嘉幹　学校主査　昇任
五霞町立五霞小学校
（五霞町立五霞小学校）

学校主査　異動

◆柳橋咲江　学校主査　異動
水戸市立吉田小学校
（水戸市立梅が丘小学校）

◆菅谷知代　学校主査　異動
ひたちなか市立田彦小学校
（水戸市立吉田小学校）

◆阿久津郁子　学校主査　異動
常陸大宮市立村田小学校
（東海村立白方小学校）

◆興野貴之　学校主査　異動
日立市立十王小学校
（日立市立櫛形小学校）

◆前島博子　学校主査　異動
鉾田市立旭小学校
（鉾田市立旭西小学校）

◆相田洋子　学校主査　異動
牛久市立中根小学校
（土浦市立土浦第三中学校）

◆齋藤恭司　学校主査　異動
つくば市立手代木南小学校
（つくば市立東小学校）

◆田中絵美子　学校主査　異動
つくば市立さくら小学校
（つくば市立松代小学校）

◆川端聖一　学校主査　異動
つくばみらい市立小絹小学校
（つくばみらい市立小張小学校）

◆渡邉久美子　学校主査　異動
筑西市立大田小学校
（桜川市立大国小学校）

◆足達奈美子　学校主査　異動
坂東市立逆井山小学校
（境町立猿島小学校）

（FNNプライムオンライン編集部）