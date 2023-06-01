【全掲載】2026年茨城県教職員の人事異動（3）　あの先生はどの学校に？　＜中学校の校長・副校長・教頭等＞

茨城県教育委員会は2026年4月1日付の公立学校教職員の異動について発表した。

中学校の校長・副校長・教頭等の異動は以下の通り。

凡例

・氏名・新職クラス・異動区分

・新所属名／新職名

・（旧所属名／旧職名）

校長 退職

矢口 智之 校長 退職

（水戸市立緑岡中学校 ）

蓮沼 邦彦 校長 退職

（水戸市立第四中学校 ）

齋田 由加理 校長 退職

（水戸市立千波中学校 ）

中根 泰司 校長 退職

（水戸市立常澄中学校）

豊田 敬慈 校長 退職

（ひたちなか市立勝田第二中学校）

朝比奈 泰浩 校長 退職

（ひたちなか市立大島中学校）

岩城 和久 校長 退職

（大洗町立第一中学校）

平澤 一彦 校長 退職

（常陸太田市立水府中学校）

多田 賢一 校長 退職

（日立市立泉丘中学校）

芳賀 俊英 校長 退職

（日立市立日高中学校）

長谷川 範雄 校長 退職

（高萩市立秋山中学校）

太田 雄介 校長 退職

（鹿嶋市立鹿野中学校）

多辺田 弘之 校長 退職

（神栖市立神栖第四中学校）

野口 孝幸 校長 退職

（行方市立北浦中学校）

遠藤 智幸 校長 退職

（行方市立玉造中学校）

五十嵐 淳 校長 退職

（龍ケ崎市立龍ケ崎中学校）

唯根 正一 校長 退職

（牛久市立牛久第一中学校）

小松原 剛 校長 退職

（稲敷市立桜川中学校）

萩野谷 孝雄 校長 退職

（土浦市立都和中学校）

朝賀 隆行 校長 退職

（石岡市立石岡中学校）

大山 義夫 校長 退職

（石岡市立園部中学校）

嶋田 稔 校長 退職

（かすみがうら市立下稲吉中学校）

岡 祐己子 校長 退職

（かすみがうら市立千代田義務教育学校）

四位 悟 校長 退職

（つくば市立手代木中学校）

岡野 浩則 校長 退職

（つくば市立豊里中学校）

板谷 亜由美 校長 退職

（つくば市立研究学園中学校）

尾見 裕史 校長 退職

（つくば市立秀峰筑波義務教育学校）

中村 進一 校長 退職

（つくばみらい市立伊奈東中学校）

高橋 正史 校長 退職

（取手市立取手第一中学校）

堀田 将寿 校長 退職

（取手市立藤代南中学校）

下村 典子 校長 退職

（守谷市立けやき台中学校）

直井 由貴 校長 退職

（利根町立利根中学校）

根本 愛子 校長 退職

（筑西市立関城中学校）

入山 克巳 校長 退職

（筑西市立明野五葉学園）

塚本 順子 校長 退職

（桜川市立岩瀬西中学校）

塚田 裕史 校長 退職

（結城市立結城南中学校）

横濱 元己 校長 退職

（古河市立古河第一中学校）

桑原 敬明 校長 退職

（古河市立総和南中学校）

螧原 哲也 校長 退職

（坂東市立猿島中学校）

役職定年

鈴木 勝 教諭 役職定年

城里町立常北中学校

圷 丈央 教諭 役職定年

那珂市立瓜連中学校

東 治樹 教諭 役職定年

土浦市立土浦第三中学校

小林 力 教諭 役職定年

つくば市立桜中学校

村田 則文 教諭 役職定年

桜川市立岩瀬東中学校

校長・転任

岡村 直之 校長 転任

水戸市教育委員会／教育部参事

（水戸市立見川中学校）

正木 啓道 校長 転任

日立市教育委員会／学務課長

（東海村立東海南中学校）

小堀 隆弘 校長 転任

県北教育事務所／主任指導主事兼生徒指導班長

（高萩市立松岡中学校）

遠藤 芳輝 校長 転任

鹿行教育事務所／主任指導主事兼生徒指導班長

（鹿嶋市立平井中学校）

大輪 和彦 校長 転任

鹿行教育事務所（潮来市）／指導主事

（潮来市立日の出中学校）

岩崎 哲雄 校長 転任

県南教育事務所／管理主事

（牛久市立ひたち野うしく中学校）

久松 和則 校長 転任

県南教育事務所（つくば市）／指導主事

（つくば市立大穂中学校）

井橋 憲一 校長 転任

県南教育事務所／主任指導主事兼生徒指導班長

（つくば市立谷田部東中学校）

笠井 博貴 校長 転任

取手市教育委員会／参事

（取手市立取手第二中学校 ）

渡辺 宏之 校長 転任

県西教育事務所（桜川市）／指導主事

（下妻市立千代川中学校）

柴崎 一成 校長 転任

県西教育事務所／主任指導主事兼生徒指導班長

（常総市立石下中学校）

校長・昇任等

黒木 明子 校長 昇任等

水戸市立第三中学校

（水戸教育事務所／課長）

田城 真一 校長 昇任等

水戸市立石川中学校

（学校教育部保健体育課／指導主事）

丹下 一 校長 昇任等

水戸市立常澄中学校

（水戸市立笠原中学校／教頭）

土屋 嗣 校長 昇任等

茨城町立青葉中学校

（水戸教育事務所（茨城町）／指導主事）

香取 恭 校長 昇任等

ひたちなか市立勝田第三中学校

（ひたちなか市立田彦中学校／教頭）

開田 晃央 校長 昇任等

ひたちなか市立美乃浜学園

（水戸教育事務所／指導主事 ）

中根 英範 校長 昇任等

大洗町立第一中学校

（茨城町立葵小学校／教頭）

河野 秀彦 校長 昇任等

常陸大宮市立明峰中学校

（大子町立大子中学校／教頭）

松浦 光一 校長 昇任等

那珂市立第二中学校

（城里町立桂小学校／教頭）

根本 秀明 校長 昇任等

常陸太田市立水府中学校

（県北教育事務所／課長）

久保田 ゆかり 校長 昇任等

常陸太田市立里美中学校

（日立市立滑川小学校／教頭）

寺門 寛 校長 昇任等

日立市立大久保中学校

（日立市立泉丘中学校／教頭）

諸橋 正和 校長 昇任等

日立市立河原子中学校

（日立市教育委員会／教育研究所長）

出野 洋嗣 校長 昇任等

日立市立豊浦中学校

（日立市立河原子中学校／教頭）

和田 真一 校長 昇任等

高萩市立秋山中学校

（県北教育事務所（高萩市）／指導主事）

佐藤 みゆき 校長 昇任等

高萩市立松岡中学校

（県北教育事務所／主任社会教育主事）

鈴木 里佳 校長 昇任等

日立市立日立特別支援学校

（水戸教育事務所（城里町）／指導主事）

長塚 健一 校長 昇任等

鹿嶋市立鹿野中学校

（鹿行教育事務所／学校教育課長）

山野 幹典 校長 昇任等

神栖市立神栖第二中学校

（潮来市立津知小学校／教頭）

沖 憲一郎 校長 昇任等

神栖市立神栖第四中学校

（鹿島特別支援学校／教頭）

野口 真隆 校長 昇任等

神栖市立波崎第三中学校

（神栖市立神栖第四中学校／教頭）

小沼 千秋 校長 昇任等

行方市立玉造中学校

（水戸教育事務所／所長）

熊澤 つむぎ 校長 昇任等

龍ケ崎市立中根台中学校

（県南教育事務所（龍ケ崎市）／指導主事）

米田 剛 校長 昇任等

牛久市立牛久第一中学校

（かすみがうら市立霞ヶ浦北小学校／教頭）

岡野 晃生 校長 昇任等

牛久市立ひたち野うしく中学校

（牛久市立ひたち野うしく中学校／教頭）

福岡 信一 校長 昇任等

牛久市立牛久第三中学校

（牛久市立中根小学校／副校長）

平野 美津子 校長 昇任等

稲敷市立桜川中学校

（鹿行教育事務所／指導主事）

木之内 富美代 校長 昇任等

土浦市立土浦第六中学校

（つくば市立みどりの学園義務教育学校／副校長）

淺野 洋平 校長 昇任等

土浦市立都和中学校

（土浦第一高等学校附属中学校／教頭）

佐藤 賢信 校長 昇任等

石岡市立石岡中学校

（県南教育事務所／所長）

相澤 純一 校長 昇任等

石岡市立園部中学校

（県南教育事務所（石岡市）／指導主事）

坂本 篤也 校長 昇任等

かすみがうら市立千代田義務教育学校

（県南教育事務所（かすみがうら市）／指導主事）

富永 正弘 校長 昇任等

つくば市立高山中学校

（並木中等教育学校／教頭）

内城 志津香 校長 昇任等

つくばみらい市立伊奈東中学校

（つくばみらい市立富士見ヶ丘小学校／副校長）

丸山 信彦 校長 昇任等

取手市立取手第二中学校

（県南教育事務所（取手市）／指導主事）

安藤 尚徳 校長 昇任等

取手市立戸頭中学校

（学校教育部特別支援教育課／主任指導主事）

鈴木 邦弘 校長 昇任等

取手市立藤代南中学校

（取手市教育委員会／参事）

永野 広樹 校長 昇任等

守谷市立けやき台中学校

（県南教育事務所／学校教育課長）

塚田 勝之 校長 昇任等

下妻市立千代川中学校

（学校教育部保健体育課／指導主事）

松本 和能 校長 昇任等

筑西市立明野五葉学園

（筑西市教育委員会／副部長）

上野 貴人 校長 昇任等

桜川市立岩瀬西中学校

（県西教育事務所／学校教育課長）

湯本 勝洋 校長 昇任等

結城市立結城南中学校

（県西教育事務所（結城市）／指導主事）

横尾 守也 校長 昇任等

常総市立水海道西中学校

（坂東市立沓掛小学校／教頭 ）

鈴木 康之 校長 昇任等

常総市立石下中学校

（常総市立絹西小学校／教頭）

櫻井 完介 校長 昇任等

八千代町立東中学校

（総務企画部総務課（教育財団）／文化財保護主事（調査課長））

落合 剛 校長 昇任等

古河市立古河第一中学校

（古河市教育委員会／参事）

鈴木 昭博 校長 昇任等

古河市立古河第三中学校

（総務企画部総務課（水戸生涯学習センター）／副参事（次長兼企画振興課長））

近松 香織 校長 昇任等

坂東市立東中学校

（下妻市立下妻小学校／教頭）

木村 教人 校長 昇任等

坂東市立岩井中学校

（県西教育事務所／所長）

間中 芳子 校長 昇任等

坂東市立猿島中学校

（県西教育事務所（坂東市）／指導主事）

木村 友宣 校長 昇任等

境町立境第二中学校

（境町立長田小学校／教頭）

校長・異動

石川 聡 校長 異動

水戸市立緑岡中学校

（水戸市立赤塚中学校）

関口 一治 校長 異動

水戸市立第四中学校

（水戸市立見川小学校 ）

小林 克行 校長 異動

水戸市立赤塚中学校

（水戸市立石川中学校）

林 真敏 校長 異動

水戸市立見川中学校

（茨城町立青葉中学校）

鎮目 英俊 校長 異動

水戸市立千波中学校

（水戸市立第三中学校）

結解 一憲 校長 異動

笠間市立友部第二中学校

（笠間市立岩間第一小学校）

福田 雅美 校長 異動

笠間市立みなみ学園義務教育学校

（大洗町立南小学校）

朝比奈 佐智代 校長 異動

城里町立常北中学校

（那珂市立第二中学校）

川上 徹行 校長 異動

ひたちなか市立勝田第二中学校

（ひたちなか市立勝田第三中学校）

菊池 雅明 校長 異動

ひたちなか市立大島中学校

（ひたちなか市立前渡小学校）

石井 邦典 校長 異動

東海村立東海南中学校

（東海村立照沼小学校）

河野 護 校長 異動

常陸大宮市立第二中学校

（常陸大宮市立大宮中学校）

石川 洋 校長 異動

常陸大宮市立大宮中学校

（常陸大宮市立御前山小学校）

山野 綾子 校長 異動

那珂市立瓜連中学校

（大子町立袋田小学校）

小柳 隆弘 校長 異動

日立市立滑川中学校

（日立市立大久保中学校）

木村 剛 校長 異動

日立市立泉丘中学校

（日立市立河原子中学校）

根本 伸一 校長 異動

日立市立日高中学校

（日立市立滑川中学校）

坂上 隆 校長 異動

鹿嶋市立平井中学校

（境町立境第二中学校）

小松崎 弘樹 校長 異動

潮来市立日の出中学校

（潮来市立牛堀中学校）

石神 賢一 校長 異動

神栖市立神栖第三中学校

（古河市立小堤小学校）

冨田 功 校長 異動

行方市立北浦中学校

（神栖市立神栖第三中学校）

小島 剛 校長 異動

鉾田市立鉾田北中学校

（鉾田市立鉾田南小学校）

若松 裕一 校長 異動

鉾田市立鉾田南中学校

（鉾田市立鉾田北小学校）

川嶋 圭介 校長 異動

龍ケ崎市立龍ケ崎中学校

（美浦村立美浦中学校 ）

渡邉 健司 校長 異動

稲敷市立東中学校

（阿見町立阿見中学校）

田中 久弥子 校長 異動

美浦村立美浦中学校

（牛久市立牛久第二小学校）

川中 俊治 校長 異動

阿見町立阿見中学校

（稲敷市立東中学校）

廣瀬 光幸 校長 異動

土浦市立土浦第三中学校

（土浦市立土浦第六中学校）

小倉 弘明 校長 異動

かすみがうら市立下稲吉中学校

（坂東市立生子菅小学校）

鈴木 孝至 校長 異動

つくば市立桜中学校

（古河市立上大野小学校 ）

荒井 克彦 校長 異動

つくば市立手代木中学校

（つくば市立高山中学校）

木田 正広 校長 異動

つくば市立豊里中学校

（牛久市立牛久第三中学校）

松房 道之 校長 異動

つくば市立大穂中学校

（つくば市立上郷小学校 ）

菅谷 和美 校長 異動

つくば市立谷田部東中学校

（つくば市立吾妻中学校）

市村 毅 校長 異動

つくば市立吾妻中学校

（つくば市立みどりの南小学校）

印南 千明 校長 異動

つくば市立研究学園中学校

（常総市立玉小学校）

大久保 悦郎 校長 異動

つくば市立秀峰筑波義務教育学校

（つくば市立真瀬小学校）

松戸 孝泰 校長 異動

取手市立取手第一中学校

（取手市立戸頭中学校 ）

林 雅之 校長 異動

利根町立利根中学校

（利根町立利根小学校）

山崎 英男 校長 異動

筑西市立下館南中学校

（境町立境小学校）

谷島 敏浩 校長 異動

筑西市立関城中学校

（筑西市立下館南中学校）

櫻井 至 校長 異動

桜川市立岩瀬東中学校

（桜川市立南飯田小学校）

倉持 浩 校長 異動

古河市立総和南中学校

（坂東市立南中学校）

逆井 隆史 校長 異動

坂東市立南中学校

（坂東市立東中学校）

副校長・退職

富岡 隆 副校長 退職

（那珂市立第一中学校）

今井 達也 副校長 退職

（結城市立結城中学校）

役職定年

鈴木 剛 教諭 役職定年

（つくば市立秀峰筑波義務教育学校 ）

結城 政好 教諭 役職定年

（常総市立水海道中学校）

副校長・昇任等

加瀬 雄一 副校長 昇任等

つくば市立春日学園義務教育学校

（つくば市立春日学園義務教育学校／教頭）

木村 晃 副校長 昇任等

つくば市立秀峰筑波義務教育学校

（石岡市立八郷中学校／教頭）

芳賀 千重 副校長 昇任等

つくば市立学園の森義務教育学校

（つくば市立小野川小学校／教頭）

中村 めぐみ 副校長 昇任等

つくば市立みどりの学園義務教育学校

（つくば市立みどりの学園義務教育学校／教頭）

弦巻 文男 副校長 昇任等

筑西市立明野五葉学園

（坂東市立南中学校／教頭 ）

深谷 仁 副校長 昇任等

桜川市立真壁学園義務教育学校

（筑西市立関城西小学校／教頭）

宮崎 公文 副校長 昇任等

結城市立結城中学校

（筑西市立小栗小学校／教頭）

渡辺 寛之

常総市立水海道中学校

（常総市立三妻小学校／教頭 ）

教頭・退職

稲垣 文雄 教頭 退職

（日立市立滑川中学校）

高崎 満 教頭 退職

（つくば市立並木中学校）

永井 明子 教頭 退職

（つくば市立豊里中学校）

木村 文彦 教頭 退職

（つくば市立高崎中学校）

役職定年

安島 英一 教諭 役職定年

（常陸太田市立瑞竜中学校）

林田 泰秀 教諭 役職定年

（日立市立松風中学校）

斉川 道夫 教諭 役職定年

（取手市立取手第二中学校）

秋葉 俊明 教諭 役職定年

（筑西市立関城中学校）

教頭・転任

斎藤 崇 教頭 転任

県北教育事務所（高萩市）／指導主事

（水戸市立第二中学校）

池田 敦司 教頭 転任

水戸教育事務所（ひたちなか市）／指導主事

（小美玉市立美野里中学校）

木杢 法 教頭 転任

水戸教育事務所／指導主事

（小美玉市立玉里学園義務教育学校）

関谷 隆志 教頭 転任

東海高等学校／教頭

（ひたちなか市立勝田第二中学校）

塙 厚宜 教頭 転任

総務企画部総務課／文化財保護主事

（ひたちなか市立佐野中学校）

阿部 倫子 教頭 転任

水戸教育事務所（常陸大宮市）／指導主事

（常陸大宮市立大宮中学校）

渋谷 恭子 教頭 転任

県北教育事務所／主任社会教育主事

（常陸太田市立太田中学校）

城石 和秀 教頭 転任

県北教育事務所（日立市）／指導主事

（高萩市立高萩中学校）

深津 一郎 教頭 転任

日立第一高等学校附属中学校／教頭

（北茨城市立常北中学校）

田村 睦子 教頭 転任

北茨城特別支援学校／教頭

（日立市立日立特別支援学校）

出頭 愛子 教頭 転任

総務企画部総務課（水戸生涯学習センター）／社会教育主事（主任社会教育主事）

鹿嶋市立鹿島中学校

石川 登 教頭 転任

県南教育事務所（美浦村）／指導主事

（稲敷市立江戸崎中学校）

須田 康二郎 教頭 転任

土浦第一高等学校附属中学校／教頭

（石岡市立石岡中学校）

細野 友隆 教頭 転任

県南教育事務所（石岡市）／指導主事

（石岡市立府中中学校）

小林 博 教頭 転任

県南教育事務所／主任社会教育主事

（つくば市立高山中学校）

中島 良浩 教頭 転任

並木中等教育学校／教頭

つくば市立春日学園義務教育学校

中原 正人 教頭 転任

並木中等教育学校／教頭

（つくば市立学園の森義務教育学校）

佐々木 美紀 教頭 転任

県南教育事務所（取手市）／指導主事

（取手市立永山中学校）

横田 信子 教頭 転任

下館第一高等学校附属中学校／教頭

（筑西市立下館中学校）

大島 健 教頭 転任

学校教育部生徒支援・いじめ対策推進室／指導主事

（桜川市立真壁学園義務教育学校）

中村 貢 教頭 転任

県西教育事務所／指導主事

（坂東市立岩井中学校）

中山 正啓 教頭 転任

総務企画部生涯学習課／主任社会教育主事

（五霞町立五霞中学校）

小倉 美邦 教頭 転任

総務企画部総務課／指導主事

（境町立境第一中学校）

教頭・昇任等

赤岩 慎士 教頭 昇任等

水戸市立第二中学校

（水戸市立笠原小学校／教諭 ）

佐藤 賢太郎 教頭 昇任等

水戸市立第三中学校

（鹿行教育事務所／指導主事）

長洲 秀典 教頭 昇任等

水戸市立第四中学校

（生活文化課／主査）

上田 文孝 教頭 昇任等

水戸市立飯富中学校

（水戸市立第四中学校／教諭）

川嶋 聖文 教頭 昇任等

水戸市立見川中学校

（水戸市立第四中学校／教諭）

大内 沙知子 教頭 昇任等

水戸市立笠原中学校

（水戸市立第五中学校／教諭）

大場 俊彦 教頭 昇任等

水戸市立千波中学校

（大洗町立南中学校／教諭）

会沢 恵子 教頭 昇任等

水戸市立内原中学校

水戸市立新荘小学校／教諭

山崎 修 教頭 昇任等

茨城町立明光中学校

（水戸教育事務所（東海村）／指導主事）

三澤 秀生 教頭 昇任等

笠間市立稲田中学校

（水戸教育事務所（小美玉市）／社会教育主事）

染谷 純子 教頭 昇任等

小美玉市立小川南中学校

（行方市立麻生中学校／教諭）

内桶 一雄 教頭 昇任等

小美玉市立美野里中学校

（小美玉市立竹原小学校／教諭）

片岡 英樹 教頭 昇任等

小美玉市立玉里学園義務教育学校

（神栖市立横瀬小学校／主幹教諭）

外山 祐輔 教頭 昇任等

小美玉市立小川北義務教育学校

（小美玉市立玉里学園義務教育学校／教諭）

植田 知行 教頭 昇任等

城里町立常北中学校

（スポーツ推進課／主査）

大内 めぐみ 教頭 昇任等

城里町立桂中学校

（水戸市立柳河小学校／教諭 ）

渡邊 哲郎 教頭 昇任等

ひたちなか市立勝田第二中学校

（鉾田第一高等学校附属中学校／教諭）

青木 克典 教頭 昇任等

ひたちなか市立佐野中学校

（ひたちなか市立勝田第二中学校／教諭）

佐竹 高幸 教頭 昇任等

常陸大宮市立第二中学校

（常陸大宮市立第二中学校／主幹教諭）

宮田 英和 教頭 昇任等

常陸大宮市立大宮中学校

（水戸教育事務所（常陸大宮市）／指導主事）

間宮 朋子 教頭 昇任等

常陸大宮市立山方中学校

（水戸市立第一中学校／教諭）

飯田 一成 教頭 昇任等

那珂市立第一中学校

（青少年家庭課／主査）

近藤 量行 教頭 昇任等

那珂市立第四中学校

（茨城大学教育学部附属中学校／主幹教諭）

堀川 和男 教頭 昇任等

大子町立大子中学校

（笠間市立笠間中学校／教諭）

小林 宏美 教頭 昇任等

常陸太田市立太田中学校

（教育研修センター／指導主事）

丸山 真理子 教頭 昇任等

常陸太田市立瑞竜中学校

（常陸太田市立里美中学校／教諭）

鈴木 康昭 教頭 昇任等

日立市立河原子中学校

（北茨城市立大津小学校／教諭）

石川 繭子 教頭 昇任等

高萩市立高萩中学校

（県北教育事務所（高萩市）／指導主事）

橋本 順徳 教頭 昇任等

北茨城市立中郷中学校

（北茨城市立中郷第一小学校／指導教諭）

堀江 百里子 教頭 昇任等

日立市立日立特別支援学校

（勝田特別支援学校／教諭）

根本 真理 教頭 昇任等

鹿嶋市立鹿島中学校

（行方市立麻生東小学校／教諭）

冨田 佳延 教頭 昇任等

鹿嶋市立大野中学校

（鹿行教育事務所（鹿嶋市）／指導主事）

長末 憲子 教頭 昇任等

神栖市立神栖第四中学校

（鹿行教育事務所（神栖市）／指導主事）

鬼澤 一樹 教頭 昇任等

神栖市立波崎第三中学校

（学校教育部保健体育課／指導主事）

大出 晃司 教頭 昇任等

龍ケ崎市立城西中学校

（総務企画部生涯学習課／社会教育主事）

村田 晴美 教頭 昇任等

龍ケ崎市立龍ケ崎中学校

（つくば市立小野川小学校／教諭）

永岡 歩美 教頭 昇任等

牛久市立下根中学校

（つくば市立秀峰筑波義務教育学校／教諭）

橋本 慎一郎 教頭 昇任等

牛久市立おくの義務教育学校

（河内町立かわち学園／教諭）

齊藤 剛 教頭 昇任等

稲敷市立江戸崎中学校

（土浦児童相談所／主査）

関川 雅美 教頭 昇任等

河内町立かわち学園

（利根町立利根中学校／教諭）

小松 有実 教頭 昇任等

石岡市立石岡中学校

（つくば市立竹園東小学校／教諭）

田村 俊介 教頭 昇任等

かすみがうら市立霞ヶ浦中学校

（つくば市立学園の森義務教育学校／教諭）

鈴木 一彦 教頭 昇任等

かすみがうら市立千代田義務教育学校

（つくば市立香取台小学校／教諭）

末永 康子 教頭 昇任等

つくば市立竹園東中学校

（つくば市立並木小学校／教諭）

武藤 元孝 教頭 昇任等

つくば市立谷田部中学校

（牛久市立牛久第三中学校／教諭）

田嶋 裕美 教頭 昇任等

つくば市立豊里中学校

（つくばみらい市立谷和原中学校／教諭）

松浦 毅 教頭 昇任等

つくば市立高崎中学校

（取手市立永山小学校／教諭）

園山 帆波 教頭 昇任等

つくば市立みどりの南中学校

（牛久市立牛久南中学校／教諭）

石宮 かおり 教頭 昇任等

つくば市立春日学園義務教育学校

（竜ヶ崎南高等学校／教諭）

宮内 周也 教頭 昇任等

つくば市立秀峰筑波義務教育学校

（県南教育事務所（つくば市）／指導主事）

中川 卓浩 教頭 昇任等

つくば市立学園の森義務教育学校

（学校教育部義務教育課／指導主事）

佐藤 麻美 教頭 昇任等

つくば市立学園の森義務教育学校

（土浦市立土浦第三中学校／主幹教諭）

大山 喜裕 教頭 昇任等

つくば市立みどりの学園義務教育学校

（学校教育部義務教育課／指導主事）

堀川 英二 教頭 昇任等

つくばみらい市立谷和原中学校

（県南教育事務所（つくばみらい市）／指導主事）

坂本 進 教頭 昇任等

取手市立取手第二中学校

（守谷市立郷州小学校／教諭）

佐々木 貴子 教頭 昇任等

取手市立永山中学校

（取手市立戸頭中学校／教諭）

泉 朋幸 教頭 昇任等

下妻市立下妻中学校

（下妻市立東部中学校／教諭）

齋藤 健輔 教頭 昇任等

筑西市立下館中学校

（桜川市立坂戸小学校／教諭）

柴崎 愛美 教頭 昇任等

桜川市立真壁学園義務教育学校

（県西教育事務所（下妻市）／指導主事）

中川 美幸 教頭 昇任等

常総市立水海道中学校

（古河市立三和中学校／主幹教諭）

増田 淳二 教頭 昇任等

八千代町立八千代第一中学校

（常総市立絹西小学校／教諭）

中島 暁美 教頭 昇任等

古河市立古河第一中学校

（結城市立江川北小学校／教諭）

木村 祐二 教頭 昇任等

古河市立古河第二中学校

（五霞町立五霞中学校／主幹教諭）

上野 一智 教頭 昇任等

古河市立総和中学校

（古河市立大和田小学校／教諭）

須田 知行 教頭 昇任等

古河市立総和南中学校

（筑西市立下館中学校／教諭）

木村 和樹 教頭 昇任等

古河市立三和中学校

（筑西市立中小学校／教諭）

小松崎 真美 教頭 昇任等

古河市立三和北中学校

（下妻市立騰波ノ江小学校／教諭）

臼井 久仁 教頭 昇任等

古河市立三和東中学校

（結城市立城西小学校／教諭）

花井 奈央明 教頭 昇任等

坂東市立岩井中学校

（境町立境小学校／教諭）

幕田 優 教頭 昇任等

坂東市立南中学校

（坂東市立七郷小学校／主幹教諭）

潮田 好弘 教頭 昇任等

五霞町立五霞中学校

（県西教育事務所（古河市）／指導主事）

大塚 珠世 教頭 昇任等

境町立境第一中学校

（県西教育事務所（八千代町）／指導主事）

教頭・異動

山田 朋哉 教頭 異動

水戸市立第二中学校

（水戸市立双葉台小学校）

今野 幸 教頭 異動

水戸市立赤塚中学校

（水戸市立飯富中学校）

小川 ゆかり 教頭 異動

水戸市立内原中学校

（那珂市立瓜連中学校）

益子 知子 教頭 異動

笠間市立笠間中学校

（ 水戸市立赤塚中学校）

石川 大 教頭 異動

笠間市立友部中学校

（水戸市立見川中学校）

山口 正秀 教頭 異動

笠間市立みなみ学園義務教育学校

（笠間市立稲田中学校）

大島 利則 教頭 異動

小美玉市立小川北義務教育学校

（小美玉市立竹原小学校）

石川 寛 教頭 異動

ひたちなか市立勝田第一中学校

（ひたちなか市立那珂湊中学校）

細谷 剛 教頭 異動

ひたちなか市立大島中学校

（ひたちなか市立堀口小学校）

佐川 正久 教頭 異動

ひたちなか市立田彦中学校

（城里町立常北中学校）

大内 達也 教頭 異動

ひたちなか市立那珂湊中学校

（ひたちなか市立高野小学校）

小沢 浩 教頭 異動

那珂市立第一中学校

（那珂市立横堀小学校）

廣木 知行 教頭 異動

那珂市立第三中学校

（水戸市立梅が丘小学校）

中庭 一俊 教頭 異動

那珂市立瓜連中学校

（水戸市立千波小学校）

井坂 佳一 教頭 異動

常陸太田市立峰山中学校

（常陸太田市立水府小学校）

大藤 一也 教頭 異動

常陸太田市立水府中学校

（那珂市立第四中学校）

関山 徹 教頭 異動

常陸太田市立里美中学校

（常陸太田市立峰山中学校）

倉橋 久美 教頭 異動

日立市立駒王中学校

（水戸市立緑岡小学校）

植木 尚之 教頭 異動

日立市立滑川中学校

（日立市立日立特別支援学校）

橋本 美詠子 教頭 異動

日立市立多賀中学校

（高萩市立高萩小学校）

赤崎 浩之 教頭 異動

日立市立大久保中学校

（常陸大宮市立第二中学校）

荒川 英俊 教頭 異動

日立市立泉丘中学校

（日立市立中里小中学校）

宮本 留美子 教頭 異動

日立市立豊浦中学校

（高萩市立秋山小学校）

鈴木 政徳 教頭 異動

日立市立中里小中学校

（日立市立駒王中学校）

豊田 祥子 教頭 異動

北茨城市立常北中学校

（北茨城市立精華小学校）

瀧 加奈子 教頭 異動

日立市立日立特別支援学校

（日立市立櫛形小学校）

菅宮 正裕 教頭 異動

鹿嶋市立鹿島中学校

（神栖市立神栖第二中学校）

染谷 伸一 教頭 異動

鹿嶋市立平井中学校

（かすみがうら市立霞ヶ浦中学校）

獅子内 一成 教頭 異動

潮来市立潮来第一中学校

（潮来市立牛堀中学校）

高崎 満雄 教頭 異動

潮来市立日の出中学校

（鹿嶋市立鹿島中学校）

平山 美穂子 教頭 異動

神栖市立神栖第二中学校

（鹿嶋市立高松小学校）

工藤 寛之 教頭 異動

神栖市立神栖第四中学校

（神栖市立横瀬小学校）

稲垣 章一 教頭 異動

龍ケ崎市立中根台中学校

（つくば市立並木小学校）

石井 一司 教頭 異動

龍ケ崎市立城ノ内中学校

（龍ケ崎市立中根台中学校）

齋田 美代子 教頭 異動

牛久市立ひたち野うしく中学校

（牛久市立岡田小学校）

安部 由邦 教頭 異動

稲敷市立新利根中学校

（阿見町立本郷小学校）

酒井 義成 教頭 異動

土浦市立土浦第五中学校

（土浦市立土浦第二小学校）

吉川 真紀 教頭 異動

石岡市立府中中学校

（土浦市立下高津小学校）

久保田 由紀子 教頭 異動

石岡市立国府中学校

（石岡市立南小学校）

小河原 一幸 教頭 異動

石岡市立八郷中学校

（つくば市立秀峰筑波義務教育学校）

池邊 晃子 教頭 異動

つくば市立並木中学校

（つくば市立学園の森義務教育学校）

福原 秀喜 教頭 異動

つくば市立高山中学校

（石岡市立東小学校）

飯田 英路 教頭 異動

つくば市立春日学園義務教育学校

（石岡市立石岡小学校）

佐藤 尚子 教頭 異動

つくば市立秀峰筑波義務教育学校

（つくば市立香取台小学校）

廣沢 清徳 教頭 異動

筑西市立下館西中学校

（筑西市立下館小学校）

坂入 敏江 教頭 異動

筑西市立下館南中学校

（つくば市立東小学校）

山中 透 教頭 異動

筑西市立関城中学校

（つくばみらい市立谷和原小学校）

坂入 洋子 教頭 異動

筑西市立協和中学校

（つくば市立前野小学校）

矢口 清文 教頭 異動

結城市立結城東中学校

（結城市立上山川小学校）

野高 美佐子 教頭 異動

常総市立石下中学校

（古河市立下辺見小学校）

大野 民夫 教頭 異動

古河市立総和北中学校

（古河市立三和東中学校）

学校主査・退職

市毛 仁 学校主査 退職

（行方市立玉造中学校）

学校主査・昇任

小川 峰子 学校主査 昇任

常陸太田市立世矢中学校

（高萩市立高萩小学校）

香取 寿美 学校主査 昇任

神栖市立神栖第一中学校

（神栖市立神栖第一中学校）

中村 美智子 学校主査 昇任

土浦市立土浦第二中学校

（土浦市立土浦第二中学校）

坂本 紀子 学校主査 昇任

石岡市立八郷中学校

（石岡市立瓦会小学校）

會澤 香代 学校主査 昇任

つくば市立並木中学校

（つくば市立並木中学校）

飯田 吉是 学校主査 昇任

つくば市立手代木中学校

（つくば市立谷田部東中学校）

久保田 静香 学校主査 昇任

立豊里中学校

（つくば市立豊里中学校）

中村 加奈子 学校主査 昇任

つくば市立春日学園義務教育学校

（つくば市立手代木中学校）

石渕 由美子 学校主査 昇任

つくば市立秀峰筑波義務教育学校

（つくば市立秀峰筑波義務教育学校）

狩野 弘子 学校主査 昇任

つくばみらい市立伊奈中学校

（つくばみらい市立伊奈中学校）

学校主査・異動

雨谷 佐緒里 学校主査 異動

水戸市立第一中学校

（笠間市立みなみ学園義務教育学校）

廣木 純子 学校主査 異動

常陸太田市立瑞竜中学校

（日立市立水木小学校）

和田 房子 学校主査 異動

行方市立玉造中学校

（鉾田市立旭南小学校）

来栖 好江 学校主査 異動

土浦市立土浦第三中学校

（土浦市立土浦第四中学校）

加藤 貴子 学校主査 異動

土浦市立土浦第四中学校

（石岡市立八郷中学校）

坂本 由美子 学校主査 異動

石岡市立石岡中学校

（石岡市立東小学校）

皆川 宏美 学校主査 異動

つくば市立谷田部東中学校

（牛久市立中根小学校）

野田 浩志 学校主査 異動

常総市立石下西中学校

（古河市立中央小学校）

落合 典子 学校主査 異動

古河市立総和北中学校

（古河市立古河第一中学校）

（FNNプライムオンライン編集部）