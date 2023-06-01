【全掲載】2026年茨城県教職員の人事異動（4）　あの先生はどの学校に？　＜水戸教育事務所管内 小学校の教諭等＞

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茨城県教育委員会は2026年4月1日付の公立学校教職員の異動について発表した。
水戸教育事務所管内 小学校の教諭等の異動は以下の通り。

凡例
・氏名・新職クラス・異動区分
・新所属名／新職名
・（旧所属名／旧職名）

教諭等・退職

◆君山吏李圭　教諭　退職
（水戸市立浜田小学校）
◆渡邉華帆　教諭　退職
（水戸市立緑岡小学校）
◆上田春菜　教諭　退職
（水戸市立寿小学校）
◆泉琴音　教諭　退職
（水戸市立寿小学校）
◆鈴木礼子　教諭　退職
（水戸市立吉田小学校）
◆石川真衣　教諭　退職
（水戸市立酒門小学校）
◆矢口史夏　教諭　退職
（水戸市立酒門小学校）
◆本川希美　教諭　退職
（水戸市立上中妻小学校）
◆篠原靖子　教諭　退職
（水戸市立梅が丘小学校）
◆小林愛華　教諭　退職
（水戸市立内原小学校）
◆野沢恵美子　教諭　退職
（笠間市立笠間小学校）
◆藤本優里　教諭　退職
（笠間市立友部小学校）
◆鈴木潤子　教諭　退職
（笠間市立大原小学校）
◆西田ひろみ　教諭　退職
（笠間市立友部第二小学校）
◆市村邦夫　教諭　退職
（笠間市立岩間第一小学校）
◆久米卓士　教諭　退職
（小美玉市立羽鳥小学校）
◆石川裕一　教諭　退職
（小美玉市立羽鳥小学校）
◆田口弥生　教諭　退職
（小美玉市立納場小学校）
◆藤田淳子　教諭　退職
（小美玉市立小川南小学校）
◆大沼嘉信　教諭　退職
（城里町立石塚小学校）
◆楠正規　教諭　退職
（城里町立沢山小学校）
◆森春香　教諭　退職
（ひたちなか市立中根小学校）
◆森島佳代子　教諭　退職
（ひたちなか市立勝倉小学校）
◆星野哲也　教諭　退職
（ひたちなか市立市毛小学校）
◆元茺佳子　教諭　退職
（ひたちなか市立前渡小学校）
◆草間深雪　教諭　退職
（ひたちなか市立佐野小学校）
◆坂本和之　教諭　退職
（ひたちなか市立高野小学校）
◆江上茉優　教諭　退職
（ひたちなか市立高野小学校）
◆須田陸　教諭　退職
（ひたちなか市立高野小学校）
◆古田土由加里　教諭　退職
（ひたちなか市立長堀小学校）
◆冨田幸子　教諭　退職
（ひたちなか市立長堀小学校）
◆戸板恵子　教諭　退職
（ひたちなか市立那珂湊第二小学校）
◆市野由佳　教諭　退職
（大洗町立南小学校）
◆石川千加子　教諭　退職
（東海村立照沼小学校）
◆上家治　教諭　退職
（東海村立中丸小学校）
◆齋藤尚子　教諭　退職
（常陸大宮市立大宮西小学校）
◆福有雄太　教諭　退職
（常陸大宮市立山方小学校）
◆藤田健吾　教諭　退職
（常陸大宮市立御前山小学校）
◆菊池広美　教諭　退職
（常陸大宮市立緒川小学校）
◆阿部幸枝　教諭　退職
（那珂市立菅谷東小学校）
◆鈴木道子　教諭　退職
（那珂市立菅谷西小学校）
◆湖口悟　教諭　退職
（大子町立袋田小学校）
◆中島信子　教諭　退職
（大子町立上小川小学校）
◆珷成絵理子　教諭　退職
（大子町立だいご小学校）
◆子安良江　養護教諭　退職
（水戸市立緑岡小学校）
◆高橋彩　養護教諭　退職
（水戸市立梅が丘小学校）
◆郄畑雅子　養護教諭　退職
（那珂市立額田小学校）
◆吉沼佳慧　事務職員　退職
（小美玉市立小川南小学校）

教諭等・転任

◆栗股靖典　教諭　転任
水戸市教育委員会／指導主事
（水戸市立三の丸小学校／教諭）
◆金澤大輝　教諭　転任
茨城大学教育学部附属小学校／教諭
（水戸市立吉田小学校／教諭）
◆綿引昌子　教諭　転任
水戸市教育委員会／指導主事
（水戸市立酒門小学校／教諭）
◆橋本篤史　教諭　転任
茨城大学教育学部附属中学校／教諭
（水戸市立酒門小学校／教諭）
◆廣澤桃佳　教諭　転任
水戸教育事務所（水戸市）／指導主事
（水戸市立上中妻小学校／教諭）
◆國府田大　教諭　転任
総務企画部生涯学習課／社会教育主事
（水戸市立吉沢小学校／教諭）
◆宮田和子　教諭　転任
茨城大学教育学部附属特別支援学校／教諭
（茨城町立長岡小学校／教諭）
◆西川真登　教諭　転任
水戸教育事務所（茨城町）／指導主事
（茨城町立大戸小学校／教諭）
◆山田雅一　教諭　転任
教育研修センター／指導主事
（茨城町立青葉小学校／教諭）
◆林俊郎　教諭　転任
青少年家庭課／主査
（茨城町立葵小学校／教諭）
◆宮粼健太　教諭　転任
学校教育部保健体育課／指導主事
（茨城町立葵小学校／教諭）
◆海老原尚子　教諭　転任
ダイバーシティー推進センター／主査
（笠間市立友部第二小学校／教諭）
◆文倉花菜　教諭　転任
石岡特別支援学校／教諭
（笠間市立岩間第一小学校／教諭）
◆森嶋宏美　教諭　転任
内原特別支援学校／教諭
（城里町立石塚小学校／教諭）
◆入道弘貴　教諭　転任
茨城大学教育学部附属小学校／教諭
（ひたちなか市立前渡小学校／教諭）
◆額賀大　教諭　転任
水戸特別支援学校／教諭
（東海村立中丸小学校／教諭）
◆渡邊丈恩　教諭　転任
水戸教育事務所（常陸大宮市）／指導主事
（常陸大宮市立大宮小学校／教諭）
◆増子千晃　教諭　転任
常陸大宮市教育委員会／指導主事
（常陸大宮市立大宮小学校／教諭）
◆小泉裕子　教諭　転任
勝田特別支援学校／教諭
（那珂市立菅谷東小学校／教諭）
◆深澤沙津樹　教諭　転任
勝田特別支援学校／教諭
（那珂市立瓜連小学校／教諭）
◆小木田稚奈　教諭　転任
水戸飯富特別支援学校／教諭
（大子町立生瀬小学校／教諭）

教諭等・新採等

◆𠮷川結香　教諭　新採用
水戸市立三の丸小学校
（新規採用）
◆佐藤道子　教諭　新採用
水戸市立三の丸小学校
（茨城大学教育学部附属中学校／教諭）
◆安井奈津子　教諭　新採用
水戸市立新荘小学校
（新規採用）
◆松本康平　教諭　新採用
水戸市立城東小学校
（新規採用）
◆清水翔太　教諭　新採用
水戸市立浜田小学校
（新規採用）
◆中井梨瑠　教諭　新採用
水戸市立浜田小学校
（新規採用）
◆今橋遥大　教諭　新採用
水戸市立常磐小学校
（新規採用）
◆保坂早希　教諭　新採用
水戸市立常磐小学校
（新規採用）
◆渡辺隆　教諭　新採用
水戸市立常磐小学校
（水戸教育事務所（水戸市）／指導主事）
◆伊藤慧　教諭　新採用
水戸市立緑岡小学校
（新規採用）
◆鈴木優斗　教諭　新採用
水戸市立緑岡小学校
（新規採用）
◆横堀冴子　教諭　新採用
水戸市立緑岡小学校
（勝田中等教育学校／教諭）
◆稲葉千夏　教諭　新採用
水戸市立緑岡小学校
（勝田特別支援学校／教諭）
◆瀬林孝輔　教諭　新採用
水戸市立寿小学校
（新規採用）
◆大鐘こころ　教諭　新採用
水戸市立寿小学校
（新規採用）
◆秋山敦子　教諭　新採用
水戸市立寿小学校
（水戸市教育委員会／指導主事）
◆高島美紀　教諭　新採用
水戸市立渡里小学校
（新規採用）
◆武藤遥香　教諭　新採用
水戸市立吉田小学校
（新規採用）
◆前野ひなた　教諭　新採用
水戸市立吉田小学校
（新規採用）
◆川崎みなみ　教諭　新採用
水戸市立酒門小学校
（新規採用）
◆篠塚亮太　教諭　新採用
水戸市立酒門小学校
（新規採用）
◆川久保愛美花　教諭　新採用
水戸市立石川小学校
（新規採用）
◆河原由佳　教諭　新採用
水戸市立石川小学校
（水戸市教育委員会／指導主事）
◆小倉大河　教諭　新採用
水戸市立飯富小学校
（新規採用）
◆遠藤楠　教諭　新採用
水戸市立河和田小学校
（新規採用）
◆和田日菜子　教諭　新採用
水戸市立河和田小学校
（新規採用）
◆村田晴香　教諭　新採用
水戸市立上中妻小学校
（新規採用）
◆小林圭太　教諭　新採用
水戸市立上中妻小学校
（茨城大学教育学部附属中学校／教諭）
◆金田拓也　教諭　新採用
水戸市立見川小学校
（新規採用）
◆川澄春佳　教諭　新採用
水戸市立見川小学校
（新規採用）
◆高野純花　教諭　新採用
水戸市立千波小学校
（新規採用）
◆合志由樹　教諭　新採用
水戸市立千波小学校
（新規採用）
◆菅谷明日実　教諭　新採用
水戸市立梅が丘小学校
（新規採用）
◆園部未歩　教諭　新採用
水戸市立梅が丘小学校
（新規採用）
◆奥村菜々佳　教諭　新採用
水戸市立双葉台小学校
（新規採用）
◆小佐野莉子　教諭　新採用
水戸市立笠原小学校
（新規採用）
◆鈴木武蔵　教諭　新採用
水戸市立笠原小学校
（新規採用）
◆黒澤潤　教諭　新採用
水戸市立赤塚小学校
（新規採用）
◆福島栄伸　教諭　新採用
水戸市立吉沢小学校
（新規採用）
◆金子佳奈　教諭　新採用
水戸市立堀原小学校
（新規採用）
◆大内れな　教諭　新採用
水戸市立稲荷第一小学校
（新規採用）
◆二瓶野乃花　教諭　新採用
水戸市立稲荷第二小学校
（新規採用）
◆和田拓也　教諭　新採用
水戸市立下大野小学校
（新規採用）
◆小室拓生　教諭　新採用
水戸市立下大野小学校
（新規採用）
◆卜部愛理　教諭　新採用
水戸市立大場小学校
（新規採用）
◆土橋未奈　教諭　新採用
水戸市立鯉淵小学校
（新規採用）
◆脊黒拓海　教諭　新採用
水戸市立妻里小学校
（新規採用）
◆播田實友香　教諭　新採用
水戸市立妻里小学校
（新規採用）
◆西條真優　教諭　新採用
水戸市立内原小学校
（新規採用）
◆細井希美　教諭　新採用
茨城町立大戸小学校
（新規採用）
◆松本萌花　教諭　新採用
茨城町立青葉小学校
（新規採用）
◆高橋健太　教諭　新採用
茨城町立青葉小学校
（新規採用）
◆坂本瞬　教諭　新採用
茨城町立葵小学校
（新規採用）
◆宮田祐大　教諭　新採用
笠間市立笠間小学校
（新規採用）
◆根來春花　教諭　新採用
笠間市立笠間小学校
（新規採用）
◆近澤幸姫　教諭　新採用
笠間市立稲田小学校
（新規採用）
◆高橋知里　教諭　新採用
笠間市立宍戸小学校
（新規採用）
◆長洲美穂子　教諭　新採用
笠間市立宍戸小学校
（総務企画部総務課（歴史館）／文化財保護主事）
◆石川瑞穂　教諭　新採用
笠間市立友部小学校
（新規採用）
◆飯村咲良　教諭　新採用
笠間市立友部小学校
（新規採用）
◆平澤輝樹　教諭　新採用
笠間市立友部小学校
（国立赤城青少年交流の家／企画指導専門員）
◆小沼愛柊　教諭　新採用
笠間市立北川根小学校
（新規採用）
◆中村優子　教諭　新採用
笠間市立友部第二小学校
（新規採用）
◆斉藤夏偉　教諭　新採用
笠間市立友部第二小学校
（新規採用）
◆増田智子　教諭　新採用
笠間市立岩間第一小学校
（新規採用）
◆篠崎凪沙　教諭　新採用
笠間市立岩間第二小学校
（新規採用）
◆郄田勝太郎　教諭　新採用
小美玉市立羽鳥小学校
（新規採用）
◆長島碧海　教諭　新採用
小美玉市立羽鳥小学校
（新規採用）
◆木内裕美　教諭　新採用
小美玉市立納場小学校
（新規採用）
◆根本明美　教諭　新採用
小美玉市立小川南小学校
（新規採用）
◆卜部陽佳　教諭　新採用
城里町立石塚小学校
（新規採用）
◆山形希　教諭　新採用
ひたちなか市立中根小学校
（新規採用）
◆井上七海　教諭　新採用
ひたちなか市立勝倉小学校
（新規採用）
◆西野雅　教諭　新採用
ひたちなか市立東石川小学校
（新規採用）
◆黒澤慎之介　教諭　新採用
ひたちなか市立市毛小学校
（新規採用）
◆平澤誉志幸　教諭　新採用
ひたちなか市立市毛小学校
（総務企画部総務課〔堀原運動公園〕／指導主事）
◆澤畑佳希　教諭　新採用
ひたちなか市立前渡小学校
（新規採用）
◆今長直紀　教諭　新採用
ひたちなか市立佐野小学校
（新規採用）
◆山下智史　教諭　新採用
ひたちなか市立高野小学校
（新規採用）
◆関颯人　教諭　新採用
ひたちなか市立田彦小学校
（新規採用）
◆打越瑛一朗　教諭　新採用
ひたちなか市立長堀小学校
（新規採用）
◆鈴木沙菜　教諭　新採用
ひたちなか市立外野小学校
（新規採用）
◆照沼裕子　教諭　新採用
東海村立中丸小学校
（新規採用）
◆石井つつみ　教諭　新採用
東海村立石神小学校
（新規採用）
◆長山萌花　教諭　新採用
常陸大宮市立村田小学校
（新規採用）
◆中谷美智子　教諭　新採用
常陸大宮市立大宮小学校
（新規採用）
◆河井大地　教諭　新採用
常陸大宮市立大宮西小学校
（新規採用）
◆蓑輪孝太朗　教諭　新採用
常陸大宮市立大宮北小学校
（新規採用）
◆吉田あすみ　教諭　新採用
常陸大宮市立美和小学校
（新規採用）
◆須藤太一　教諭　新採用
常陸大宮市立緒川小学校
（新規採用）
◆船橋由香里　教諭　新採用
那珂市立菅谷東小学校
（新規採用）
◆野澤愛花　教諭　新採用
那珂市立菅谷西小学校
（新規採用）
◆田口明かり　教諭　新採用
那珂市立五台小学校
（新規採用）
◆片岡純子　教諭　新採用
那珂市立五台小学校
（友部特別支援学校／教諭）
◆鴨志田涼　教諭　新採用
那珂市立瓜連小学校
（新規採用）
◆小池俊輔　教諭　新採用
大子町立依上小学校
（新規採用）
◆大高愛海　教諭　新採用
大子町立袋田小学校
（新規採用）
◆冨永隆文　教諭　新採用
大子町立上小川小学校
（新規採用）
◆郄信康仁　教諭　新採用
大子町立生瀬小学校
（水戸教育事務所〔大子町〕／指導主事）
◆中村優太　教諭　新採用
大子町立だいご小学校
（新規採用）
◆鈴木仁子　栄養教諭　新採用
大洗町立大洗小学校
（学校教育部保健体育課／指導主事）
◆菱沼実希　事務職員　新採用
那珂市立木崎小学校
（新規採用）

教諭等・配置換え等

◆石井つかさ　教諭　配置換え
水戸市立石川小学校／教諭
（水戸市立三の丸小学校／教諭）
◆郄𣘺拓也　事務職員　配置換え
水戸市立第一中学校／主任
（水戸市立三の丸小学校／主任）
◆寺嶋朋子　教諭　配置換え
水戸市立緑岡小学校／教諭
（水戸市立五軒小学校／教諭）
◆小口絵理　教諭　配置換え
水戸市立見川小学校／教諭
（水戸市立五軒小学校／教諭）
◆三上翔　教諭　配置換え
ひたちなか市立市毛小学校／教諭
（水戸市立五軒小学校／教諭）
◆浅野真鈴　教諭　配置換え
つくば市立谷田部南小学校／教諭
（水戸市立五軒小学校／教諭）
◆富田紗永　教諭　配置換え
水戸市立笠原小学校／教諭
（水戸市立新荘小学校／教諭）
◆佐藤美佐子　教諭　配置換え
水戸市立吉田小学校／教諭
（水戸市立城東小学校／教諭）
◆横山幸子　教諭　配置換え
水戸市立飯富小学校／教諭
（水戸市立城東小学校／教諭）
◆飯村遼太　教諭　配置換え
大子町立だいご小学校／教諭
（水戸市立城東小学校／教諭）
◆三次順子　教諭　配置換え
水戸市立石川小学校／教諭
（水戸市立浜田小学校／教諭）
◆渡邉辰徳　教諭　配置換え
那珂市立第四中学校／教諭
（水戸市立浜田小学校／教諭）
◆酒井苑子　教諭　配置換え
東海村立舟石川小学校／教諭
（水戸市立浜田小学校／教諭）
◆渡部瑠里　教諭　配置換え
水戸市立稲荷第一小学校／教諭
（水戸市立浜田小学校／教諭）
◆平戸真理子　教諭　配置換え
ひたちなか市立東石川小学校／教諭
（水戸市立常磐小学校／教諭）
◆中舘妙子　教諭　配置換え　※舘は舎＋官
水戸市立上中妻小学校／教諭
（水戸市立常磐小学校／教諭）
◆郄粼薫　教諭　配置換え
那珂市立菅谷西小学校／教諭
（水戸市立常磐小学校／教諭）
◆藤枝貴子　教諭　配置換え
水戸市立梅が丘小学校／教諭
（水戸市立緑岡小学校／教諭）
◆鈴木このみ　教諭　配置換え
茨城町立青葉小学校／教諭
（水戸市立緑岡小学校／教諭）
◆長谷川敦子　養護教諭　配置換え
ひたちなか市立那珂湊第二小学校／養護教諭
（水戸市立緑岡小学校／養護教諭）
◆安達るみ子　教諭　配置換え
水戸市立千波小学校／教諭
（水戸市立寿小学校／教諭）
◆谷田部佑菜　教諭　配置換え
龍ケ崎市立龍ケ崎西小学校／教諭
（水戸市立寿小学校／教諭）
◆菊池直弥　教諭　配置換え
水戸市立鯉淵小学校／教諭
（水戸市立上大野小学校／教諭）
◆黒羽諒　教諭　配置換え
那珂市立第三中学校／教諭
（水戸市立渡里小学校／教諭）
◆井上恵　事務職員　配置換え
ひたちなか市立佐野中学校／主事
（水戸市立渡里小学校／主事）
◆小野寺幸子　教諭　配置換え
水戸市立常磐小学校／教諭
（水戸市立吉田小学校／教諭）
◆諏訪寿明　教諭　配置換え
水戸市立堀原小学校／教諭
（水戸市立吉田小学校／教諭）
◆石川幸美　栄養教諭　配置換え
水戸市立常磐小学校／栄養教諭
（水戸市立吉田小学校／栄養教諭）
◆武石弘之　教諭　配置換え
那珂市立第四中学校／教諭
（水戸市立酒門小学校／教諭）
◆郡司遼平　教諭　配置換え
水戸市立千波小学校／教諭
（水戸市立酒門小学校／教諭）
◆鈴木規大　教諭　配置換え
水戸市立寿小学校／教諭
（水戸市立酒門小学校／教諭）
◆萩谷仁美　教諭　配置換え
水戸市立新荘小学校／教諭
（水戸市立酒門小学校／教諭）
◆上野彩織　教諭　配置換え
つくば市立（文字化け：おそらく「谷田部城」）小学校／教諭
（水戸市立酒門小学校／教諭）
※校名の一部「城」が文字化けのため、判明次第修正します
◆板谷佳苗　養護教諭　配置換え
笠間市立友部第二中学校／養護教諭
（水戸市立石川小学校／養護教諭）
◆渡邉晶子　教諭　配置換え
水戸市立常磐小学校／教諭
（水戸市立飯富小学校／教諭）
◆小林瑛美　教諭　配置換え
水戸市立稲荷第二小学校／教諭
（水戸市立飯富小学校／教諭）
◆萩谷早苗　教諭　配置換え
水戸市立堀原小学校／教諭
（水戸市立河和田小学校／教諭）
◆郡司恵望　教諭　配置換え
水戸市立赤塚小学校／教諭
（水戸市立河和田小学校／教諭）
◆若旅都　教諭　配置換え
水戸市立内原小学校／教諭
（水戸市立河和田小学校／教諭）
◆鈴木明香　教諭　配置換え
水戸市立第四中学校／教諭
（水戸市立河和田小学校／教諭）
◆小堀実祐　教諭　配置換え
神栖市立柳川小学校／教諭
（水戸市立河和田小学校／教諭）
◆佐藤竜也　教諭　配置換え
ひたちなか市立勝倉小学校／教頭
（水戸市立上中妻小学校／教諭）
◆照沼めぐみ　教諭　配置換え
水戸市立河和田小学校／教諭
（水戸市立上中妻小学校／教諭）
◆穗積千恵　教諭　配置換え
水戸市立吉田小学校／教諭
（水戸市立見川小学校／教諭）
◆近藤由記　教諭　配置換え
笠間市立笠間中学校／教諭
（水戸市立見川小学校／教諭）
◆照沼美香　教諭　配置換え
笠間市立みなみ学園義務教育学校／教諭
（水戸市立見川小学校／教諭）
◆中山友梨　教諭　配置換え
阿見町立阿見第一小学校／教諭
（水戸市立見川小学校／教諭）
◆宮本莉江　栄養教諭　配置換え
水戸市立河和田小学校／栄養教諭
（水戸市立見川小学校／栄養教諭）
◆中野弘紀　教諭　配置換え
水戸市立千波中学校／教諭
（水戸市立千波小学校／教諭）
◆野村颯希　教諭　配置換え
桜川市立岩瀬小学校／教諭
（水戸市立千波小学校／教諭）
◆松葉里実　養護教諭　配置換え
土浦市立下高津小学校／養護教諭
（水戸市立千波小学校／養護教諭）
◆鶴田美和　教諭　配置換え
水戸市立緑岡小学校／教諭
（水戸市立梅が丘小学校／教諭）
◆樫村佳苗　教諭　配置換え
水戸市立五軒小学校／教諭
（水戸市立梅が丘小学校／教諭）
◆太田佳佑　教諭　配置換え
水戸市立緑岡小学校／教諭
（水戸市立梅が丘小学校／教諭）
◆岩粼瑞季　教諭　配置換え
水戸市立上大野小学校／教諭
（水戸市立梅が丘小学校／教諭）
◆小森麗美　教諭　配置換え
城里町立桂中学校／教諭
（水戸市立梅が丘小学校／教諭）
◆勝山順平　教諭　配置換え
常総市立大生小学校／教諭
（水戸市立梅が丘小学校／教諭）
◆仲田里歩　養護教諭　配置換え
ひたちなか市立田彦中学校／養護教諭
（水戸市立梅が丘小学校／養護教諭）
◆山本智香　栄養教諭　配置換え
水戸市立吉沢小学校／栄養教諭
（水戸市立梅が丘小学校／栄養教諭）
◆片根亜樹子　教諭　配置換え
水戸市立緑岡小学校／教諭
（水戸市立笠原小学校／教諭）
◆樫村純代　教諭　配置換え
水戸市立河和田小学校／教諭
（水戸市立笠原小学校／教諭）
◆柏静香　教諭　配置換え
ひたちなか市立東石川小学校／教諭
（水戸市立笠原小学校／教諭）
◆小沼和隆　教諭　配置換え
つくば市立茎崎第一小学校／教諭
（水戸市立笠原小学校／教諭）
◆郄橋理乃　教諭　配置換え
鉾田市立旭南小学校／教諭
（水戸市立笠原小学校／教諭）
◆田中周平　教諭　配置換え
那珂市立菅谷西小学校／教諭
（水戸市立笠原小学校／教諭）
◆藤田幸一　教諭　配置換え
水戸市立内原小学校／教諭
（水戸市立赤塚小学校／教諭）
◆十万久由　教諭　配置換え
ひたちなか市立堀口小学校／教諭
（水戸市立吉沢小学校／教諭）
◆神谷雄平　教諭　配置換え
水戸市立緑岡小学校／教諭
（水戸市立吉沢小学校／教諭）
◆関絵里奈　教諭　配置換え
ひたちなか市立勝倉小学校／教諭
（水戸市立吉沢小学校／教諭）
◆美山友里　教諭　配置換え
常陸大宮市立山方小学校／教諭
（水戸市立吉沢小学校／教諭）
◆助川留美　栄養教諭　配置換え
ひたちなか市立佐野小学校／栄養教諭
（水戸市立吉沢小学校／栄養教諭）
◆水上樹　教諭　配置換え
ひたちなか市立佐野小学校／教諭
（水戸市立堀原小学校／教諭）
◆鈴木孝一　教諭　配置換え
水戸市立笠原中学校／教諭
（水戸市立稲荷第一小学校／教諭）
◆赤地龍也　教諭　配置換え
茨城町立青葉小学校／教諭
（水戸市立鯉淵小学校／教諭）
◆鈴木かんな　事務職員　配置換え
水戸市立緑岡小学校／主任
（水戸市立鯉淵小学校／主任）
◆山林厚志　教諭　配置換え
水戸市立梅が丘小学校／教諭
（水戸市立妻里小学校／教諭）
◆前川美和　教諭　配置換え
水戸市立三の丸小学校／教諭
（水戸市立内原小学校／教諭）
◆井上敬悟　教諭　配置換え
ひたちなか市立高野小学校／教諭
（水戸市立内原小学校／教諭）
◆伊藤祥子　教諭　配置換え
ひたちなか市立勝田第二中学校／教諭
（水戸市立内原小学校／教諭）
◆近藤一彦　教諭　配置換え
城里町立七会小学校／教諭
（茨城町立長岡小学校／教諭）
◆森郁幸　栄養教諭　配置換え
城里町立常北中学校／栄養教諭
（茨城町立長岡小学校／栄養教諭）
◆齋藤恵美子　養護教諭　配置換え
茨城町立青葉小学校／養護教諭
（茨城町立大戸小学校／養護教諭）
◆鬼沢久美子　教諭　配置換え
鉾田市立鉾田北小学校／教諭
（茨城町立青葉小学校／教諭）
◆中村紀大　教諭　配置換え
茨城町立長岡小学校／教諭
（茨城町立青葉小学校／教諭）
◆（文字化け）肥郄諒　教諭　配置換え
水戸市立緑岡中学校／教諭
（茨城町立青葉小学校／教諭）
◆大津聖貴　教諭　配置換え
つくば市立茎崎第二小学校／教諭
（茨城町立青葉小学校／教諭）
◆堀江育実　養護教諭　配置換え
つくば市立春日学園義務教育学校／養護教諭
（茨城町立青葉小学校／養護教諭）
◆樋口伸吾　教諭　配置換え
茨城町立明光中学校／教諭
（茨城町立葵小学校／教諭）
◆大里絵里子　教諭　配置換え
茨城町立青葉小学校／教諭
（茨城町立葵小学校／教諭）
◆田村友実　教諭　配置換え
石岡市立南小学校／教諭
（茨城町立葵小学校／教諭）
◆中村宥稀　教諭　配置換え
つくば市立大曽根小学校／教諭
（茨城町立葵小学校／教諭）
◆根本舞　養護教諭　配置換え
茨城町立大戸小学校／養護教諭
（茨城町立葵小学校／養護教諭）
◆高木正子　教諭　配置換え
笠間市立岩間第二小学校／教諭
（笠間市立笠間小学校／教諭）
◆籐家幸司　教諭　配置換え
小美玉市立竹原小学校／教諭
（笠間市立笠間小学校／教諭）
◆松葉猛　教諭　配置換え
阿見町立あさひ小学校／教諭
（笠間市立笠間小学校／教諭）
◆田家邦彦　教諭　配置換え
水戸市立第五中学校／教諭
（笠間市立笠間小学校／教諭）
◆郄野美緒　教諭　配置換え
笠間市立岩間第一小学校／教諭
（笠間市立笠間小学校／教諭）
◆山口さおり　教諭　配置換え
小美玉市立納場小学校／教諭
（笠間市立稲田小学校／教諭）
◆立原直弥　教諭　配置換え
笠間市立岩間中学校／教諭
（笠間市立稲田小学校／教諭）
◆伊藤香奈　教諭　配置換え
石岡市立瓦会小学校／教諭
（笠間市立宍戸小学校／教諭）
◆鈴木章以　教諭　配置換え
城里町立桂小学校／教諭
（笠間市立友部小学校／教諭）
◆岡恵子　教諭　配置換え
小美玉市立小川南小学校／教諭
（笠間市立友部小学校／教諭）
◆久保田文　教諭　配置換え
水戸市立吉田小学校／教諭
（笠間市立友部小学校／教諭）
◆播田実幸子　教諭　配置換え
水戸市立双葉台中学校／教諭
（笠間市立友部小学校／教諭）
◆星一明　教諭　配置換え
石岡市立東成井小学校／教諭
（笠間市立友部小学校／教諭）
◆竹内みどり　教諭　配置換え
筑西市立新治小学校／教諭
（笠間市立友部小学校／教諭）
◆打川元子　教諭　配置換え
小美玉市立納場小学校／教諭
（笠間市立北川根小学校／教諭）
◆（文字化け）白𡈽瑞樹　教諭　配置換え
水戸市立下大野小学校／教諭
（笠間市立北川根小学校／教諭）
◆村田利香　教諭　配置換え
常陸太田市立金砂郷小学校／教諭
（笠間市立北川根小学校／教諭）
◆大津裕子　教諭　配置換え
笠間市立友部第二小学校／教諭
（笠間市立大原小学校／教諭）
◆松野あずさ　教諭　配置換え
つくば市立九重小学校／教諭
（笠間市立大原小学校／教諭）
◆廣澤龍　主幹教諭　配置換え
笠間市立笠間小学校／教諭
（笠間市立友部第二小学校／主幹教諭）
◆七尾久美子　教諭　配置換え
笠間市立友部小学校／教諭
（笠間市立友部第二小学校／教諭）
◆矢吹美智子　教諭　配置換え
小美玉市立玉里学園義務教育学校／教諭
（笠間市立友部第二小学校／教諭）
◆飯村友里絵　教諭　配置換え
笠間市立友部第二中学校／教諭
（笠間市立友部第二小学校／教諭）
◆田代由貴　教諭　配置換え
小美玉市立玉里学園義務教育学校／教諭
（笠間市立友部第二小学校／教諭）
◆國谷明香　教諭　配置換え
石岡市立東小学校／教諭
（笠間市立友部第二小学校／教諭）
◆藤枝裕太　教諭　配置換え
小美玉市立羽鳥小学校／教諭
（笠間市立友部第二小学校／教諭）
◆厚綿莉奈　教諭　配置換え
笠間市立岩間第二小学校／教諭
（笠間市立友部第二小学校／教諭）
◆加藤将光　教諭　配置換え
笠間市立稲田小学校／教諭
（笠間市立岩間第一小学校／教諭）
◆岩渕佑美　教諭　配置換え
笠間市立友部小学校／教諭
（笠間市立岩間第一小学校／教諭）
◆出地楓　教諭　配置換え
神栖市立軽野小学校／教諭
（笠間市立岩間第一小学校／教諭）
◆影山紀子　教諭　配置換え
那珂市立菅谷西小学校／教諭
（笠間市立岩間第二小学校／教諭）
◆野口慶子　教諭　配置換え
笠間市立みなみ学園義務教育学校／教諭
（笠間市立岩間第二小学校／教諭）
◆御法川由美　教諭　配置換え
水戸市立千波小学校／教諭
（小美玉市立竹原小学校／教諭）
◆高橋啓太　教諭　配置換え
笠間市立笠間小学校／教諭
（小美玉市立竹原小学校／教諭）
◆山形比寿恵　教諭　配置換え
笠間市立稲田小学校／教諭
（小美玉市立羽鳥小学校／教諭）
◆興野晶子　教諭　配置換え
笠間市立大原小学校／教諭
（小美玉市立羽鳥小学校／教諭）
◆飯田康夫　教諭　配置換え
小美玉市立小川南中学校／教諭
（小美玉市立羽鳥小学校／教諭）
◆中島智之　教諭　配置換え
小美玉市立美野里中学校／教諭
（小美玉市立羽鳥小学校／教諭）
◆堀慶子　教諭　配置換え
笠間市立宍戸小学校／教諭
（小美玉市立納場小学校／教諭）
◆松粼悠太　教諭　配置換え
小美玉市立玉里学園義務教育学校／教諭
（小美玉市立納場小学校／教諭）
◆福田浩一　教諭　配置換え
笠間市立友部第二中学校／教諭
（小美玉市立小川南小学校／教諭）
◆郄草木麻衣　事務職員　配置換え
小美玉市立小川北義務教育学校／係長
（小美玉市立小川南小学校／係長）
◆福田悠輝　教諭　配置換え
茨城町立青葉中学校／教諭
（城里町立石塚小学校／教諭）
◆藤井智久　教諭　配置換え
常陸大宮市立大宮小学校／教諭
（城里町立石塚小学校／教諭）
◆徳永拓未　教諭　配置換え
かすみがうら市立霞ヶ浦北小学校／教諭
（城里町立石塚小学校／教諭）
◆大江里乃　教諭　配置換え
水戸市立見川小学校／教諭
（城里町立石塚小学校／教諭）
◆齋藤裕樹　教諭　配置換え
大子町立だいご小学校／教諭
（城里町立沢山小学校／教諭）
◆八木瞳美　教諭　配置換え
牛久市立おくの義務教育学校／教諭
（城里町立沢山小学校／教諭）
◆石井啓仁　教諭　配置換え
つくば市立研究学園小学校／教諭
（城里町立常北小学校／教諭）
◆上原巧也　教諭　配置換え
城里町立石塚小学校／教諭
（城里町立桂小学校／教諭）
◆所友紀　教諭　配置換え
城里町立石塚小学校／教諭
（城里町立七会小学校／教諭）
◆名雲千珠　教諭　配置換え
ひたちなか市立東石川小学校／教諭
（ひたちなか市立中根小学校／教諭）
◆千賀明子　教諭　配置換え
ひたちなか市立外野小学校／教諭
（ひたちなか市立中根小学校／教諭）
◆松田保乃加　教諭　配置換え
鹿嶋市立平井小学校／教諭
（ひたちなか市立中根小学校／教諭）
◆佐藤瑠美　教諭　配置換え
水戸市立寿小学校／教諭
（ひたちなか市立中根小学校／教諭）
◆鈴木久美子　教諭　配置換え
笠間市立北川根小学校／教諭
（ひたちなか市立勝倉小学校／教諭）
◆田中梨帆　教諭　配置換え
ひたちなか市立田彦小学校／教諭
（ひたちなか市立勝倉小学校／教諭）
◆篠原壮広　事務職員　配置換え
高萩市立松岡小学校／主事
（ひたちなか市立勝倉小学校／主事）
◆堀江正史　教諭　配置換え
ひたちなか市立美乃浜学園／教諭
（ひたちなか市立三反田小学校／教諭）
◆小松淳子　教諭　配置換え
ひたちなか市立中根小学校／教諭
（ひたちなか市立三反田小学校／教諭）
◆大内柚里　教諭　配置換え
ひたちなか市立前渡小学校／教諭
（ひたちなか市立三反田小学校／教諭）
◆川越信和　教諭　配置換え
ひたちなか市立市毛小学校／教諭
（ひたちなか市立東石川小学校／教諭）
◆樫村琢実　教諭　配置換え
ひたちなか市立佐野小学校／教諭
（ひたちなか市立市毛小学校／教諭）
◆小林佐智子　教諭　配置換え
水戸市立五軒小学校／教諭
（ひたちなか市立前渡小学校／教諭）
◆上石はるみ　教諭　配置換え
東海村立白方小学校／教諭
（ひたちなか市立前渡小学校／教諭）
◆藤咲匠　教諭　配置換え
ひたちなか市立美乃浜学園／教諭
（ひたちなか市立前渡小学校／教諭）
◆古内由佳　教諭　配置換え
水戸市立笠原小学校／教諭
（ひたちなか市立前渡小学校／教諭）
◆大森加奈子　教諭　配置換え
ひたちなか市立枝川小学校／教諭
（ひたちなか市立前渡小学校／教諭）
◆佐藤雅俊　教諭　配置換え
ひたちなか市立田彦小学校／教諭
（ひたちなか市立前渡小学校／教諭）
◆清水成美　教諭　配置換え
那珂市立芳野小学校／教諭
（ひたちなか市立前渡小学校／教諭）
◆鈴木蘭　教諭　配置換え
ひたちなか市立長堀小学校／教諭
（ひたちなか市立前渡小学校／教諭）
◆大内恵理子　教諭　配置換え
ひたちなか市立佐野中学校／教諭
（ひたちなか市立佐野小学校／教諭）
◆今井康裕　教諭　配置換え
ひたちなか市立勝田第三中学校／教諭
（ひたちなか市立佐野小学校／教諭）
◆鈴木康介　教諭　配置換え
ひたちなか市立田彦小学校／教諭
（ひたちなか市立佐野小学校／教諭）
◆菊池優衣　養護教諭　配置換え
鉾田市立鉾田南中学校／養護教諭
（ひたちなか市立佐野小学校／養護教諭）
◆千賀香織　栄養教諭　配置換え
大洗町立大洗小学校／栄養教諭
（ひたちなか市立佐野小学校／栄養教諭）
◆富田遥香　教諭　配置換え
那珂市立菅谷東小学校／教諭
（ひたちなか市立堀口小学校／教諭）
◆三次直樹　教諭　配置換え
水戸市立浜田小学校／教諭
（ひたちなか市立高野小学校／教諭）
◆古市信恒　教諭　配置換え
水戸市立河和田小学校／教諭
（ひたちなか市立高野小学校／教諭）
◆大内さくら　教諭　配置換え
水戸市立酒門小学校／教諭
（ひたちなか市立高野小学校／教諭）
◆桑名洸典　教諭　配置換え
ひたちなか市立田彦中学校／教諭
（ひたちなか市立高野小学校／教諭）
◆小島舞子　事務職員　配置換え
東海村立舟石川小学校／係長
（ひたちなか市立高野小学校／係長）
◆矢吹美左子　教諭　配置換え
那珂市立瓜連小学校／教諭
（ひたちなか市立田彦小学校／教諭）
◆友常雅士　教諭　配置換え
ひたちなか市立高野小学校／教諭
（ひたちなか市立田彦小学校／教諭）
◆藤田康平　教諭　配置換え
水戸市立妻里小学校／教諭
（ひたちなか市立田彦小学校／教諭）
◆砂押隆宏　教諭　配置換え
日立市立水木小学校／教諭
（ひたちなか市立田彦小学校／教諭）
◆井坂梨乃　教諭　配置換え
鹿嶋市立高松小学校／教諭
（ひたちなか市立田彦小学校／教諭）
◆根本祥子　教諭　配置換え
ひたちなか市立長堀小学校／教諭
（ひたちなか市立田彦小学校／教諭）
◆大塚愛子　教諭　配置換え
大洗町立大洗小学校／教諭
（ひたちなか市立田彦小学校／教諭）
◆大友智寿子　教諭　配置換え
水戸市立国田義務教育学校／教諭
（ひたちなか市立長堀小学校／教諭）
◆福嶋慶子　教諭　配置換え
那珂市立第二中学校／教諭
（ひたちなか市立長堀小学校／教諭）
◆久保田愛弓　教諭　配置換え
石岡市立杉並小学校／教諭
（ひたちなか市立長堀小学校／教諭）
◆川井夏実　教諭　配置換え
ひたちなか市立三反田小学校／教諭
（ひたちなか市立長堀小学校／教諭）
◆前嶋晏子　教諭　配置換え
つくば市立みどりの学園義務教育学校／教諭
（ひたちなか市立長堀小学校／教諭）
◆渡辺聡子　教諭　配置換え
ひたちなか市立三反田小学校／教諭
（ひたちなか市立外野小学校／教諭）
◆佐藤百花　養護教諭　配置換え
筑西市立竹島小学校／養護教諭
（ひたちなか市立外野小学校／養護教諭）
◆芝田希美　教諭　配置換え
鉾田市立旭南小学校／教諭
（ひたちなか市立那珂湊第二小学校／教諭）
◆郄野莉緒　養護教諭　配置換え
古河市立総和北中学校／養護教諭
（ひたちなか市立那珂湊第二小学校／養護教諭）
◆木村真紀子　栄養教諭　配置換え
ひたちなか市立大島中学校／栄養教諭
（ひたちなか市立那珂湊第三小学校／栄養教諭）
◆佐藤尚子　教諭　配置換え
ひたちなか市立田彦小学校／教諭
（大洗町立大洗小学校／教諭）
◆羽持友貴　教諭　配置換え
水戸市立第四中学校／教諭
（大洗町立南小学校／教諭）
◆郄橋美紀子　教諭　配置換え
鉾田市立鉾田南小学校／教諭
（大洗町立南小学校／教諭）
◆鈴木沙織　養護教諭　配置換え
潮来市立潮来第一中学校／養護教諭
（大洗町立南小学校／養護教諭）
◆和田裕子　教諭　配置換え
東海村立石神小学校／教諭
（東海村立白方小学校／教諭）
◆塙朋子　教諭　配置換え
水戸市立稲荷第一小学校／教諭
（東海村立白方小学校／教諭）
◆日向野満美　教諭　配置換え
ひたちなか市立田彦小学校／教諭
（東海村立白方小学校／教諭）
◆稲生歩美　教諭　配置換え
かすみがうら市立下稲吉中学校／教諭
（東海村立白方小学校／教諭）
◆小林優太　教諭　配置換え
東海村立東海南中学校／教諭
（東海村立白方小学校／教諭）
◆橘乃布衣　教諭　配置換え
東海村立東海中学校／教諭
（東海村立照沼小学校／教諭）
◆大和田沙織　事務職員　配置換え
東海村立中丸小学校／係長
（東海村立照沼小学校／係長）
◆菅沼浩二　教諭　配置換え
東海村立東海南中学校／教諭
（東海村立中丸小学校／教諭）
◆亀山武史　教諭　配置換え
東海村立東海中学校／教諭
（東海村立中丸小学校／教諭）
◆小沼早千衣　教諭　配置換え
東海村立白方小学校／教諭
（東海村立中丸小学校／教諭）
◆村松祥成　教諭　配置換え
北茨城市立磯原中学校／教諭
（東海村立中丸小学校／教諭）
◆板粼優子　教諭　配置換え
東海村立東海中学校／教諭
（東海村立中丸小学校／教諭）
◆捧朋恵　事務職員　配置換え
ひたちなか市立高野小学校／係長
（東海村立中丸小学校／係長）
◆伊藤幸恵　教諭　配置換え
東海村立中丸小学校／教諭
（東海村立石神小学校／教諭）
◆萩谷亜希子　教諭　配置換え
東海村立村松小学校／教諭
（東海村立舟石川小学校／教諭）
◆佐藤大介　教諭　配置換え
ひたちなか市立美乃浜学園／教諭
（東海村立舟石川小学校／教諭）
◆薄井悠人　教諭　配置換え
東海村立白方小学校／教諭
（東海村立舟石川小学校／教諭）
◆渡邉雄昇　事務職員　配置換え
那珂市立菅谷西小学校／係長
（東海村立舟石川小学校／係長）
◆茅根直子　養護教諭　配置換え
那珂市立第三中学校／養護教諭
（東海村立村松小学校／養護教諭）
◆菊池友樹　教諭　配置換え
常陸大宮市立大宮北小学校／教諭
（常陸大宮市立村田小学校／教諭）
◆郄畠みどり　教諭　配置換え
常陸大宮市立大賀小学校／教諭
（常陸大宮市立上野小学校／教諭）
◆川口美和　教諭　配置換え
常陸太田市立世矢小学校／教諭
（常陸大宮市立大宮小学校／教諭）
◆佐々木麻衣　教諭　配置換え
常陸大宮市立御前山小学校／教諭
（常陸大宮市立大宮小学校／教諭）
◆佐藤憲哉　教諭　配置換え
城里町立沢山小学校／教諭
（常陸大宮市立大賀小学校／教諭）
◆川崎知奈　教諭　配置換え
城里町立石塚小学校／教諭
（常陸大宮市立大宮西小学校／教諭）
◆川崎花菜　教諭　配置換え
つくば市立二の宮小学校／教諭
（常陸大宮市立大宮西小学校／教諭）
◆石川智成　教諭　配置換え
常陸大宮市立上野小学校／教諭
（常陸大宮市立山方小学校／教諭）
◆山本沙緒里　教諭　配置換え
水戸市立第三中学校／教諭
（常陸大宮市立山方小学校／教諭）
◆菊池泰宏　教諭　配置換え
常陸大宮市立山方中学校／教諭
（常陸大宮市立山方南小学校／教諭）
◆生天目優子　教諭　配置換え
常陸大宮市立美和小学校／教諭
（常陸大宮市立御前山小学校／教諭）
◆野粼富三郎　教諭　配置換え
常陸大宮市立大賀小学校／教諭
（常陸大宮市立御前山小学校／教諭）
◆円谷愛海　教諭　配置換え
鹿嶋市立波野小学校／教諭
（那珂市立横堀小学校／教諭）
◆綿引千亜貴　教諭　配置換え
ひたちなか市立市毛小学校／教諭
（那珂市立額田小学校／教諭）
◆小野佳子　教諭　配置換え
ひたちなか市立堀口小学校／教諭
（那珂市立額田小学校／教諭）
◆斎藤明奈　教諭　配置換え
水戸市立梅が丘小学校／教諭
（那珂市立額田小学校／教諭）
◆海老原倫子　養護教諭　配置換え
ひたちなか市立美乃浜学園／養護教諭
（那珂市立額田小学校／養護教諭）
◆林順子　教諭　配置換え
ひたちなか市立中根小学校／教諭
（那珂市立菅谷小学校／教諭）
◆吉田めぐみ　養護教諭　配置換え
茨城町立葵小学校／養護教諭
（那珂市立菅谷小学校／養護教諭）
◆塩谷直美　教諭　配置換え
那珂市立芳野小学校／教諭
（那珂市立菅谷東小学校／教諭）
◆眞田かおり　教諭　配置換え
東海村立中丸小学校／教諭
（那珂市立菅谷東小学校／教諭）
◆小池智恵　教諭　配置換え
水戸市立見川小学校／教諭
（那珂市立菅谷東小学校／教諭）
◆郡司直也　教諭　配置換え
那珂市立五台小学校／教諭
（那珂市立菅谷東小学校／教諭）
◆長山友香　教諭　配置換え
那珂市立額田小学校／教諭
（那珂市立菅谷東小学校／教諭）
◆圷裕子　事務職員　配置換え
常陸大宮市立村田小学校／係長
（那珂市立菅谷東小学校／係長）

（FNNプライムオンライン編集部）