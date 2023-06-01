【全掲載】2026年茨城県教職員の人事異動（4）　あの先生はどの学校に？　＜水戸教育事務所管内 小学校の教諭等＞

茨城県教育委員会は2026年4月1日付の公立学校教職員の異動について発表した。

水戸教育事務所管内 小学校の教諭等の異動は以下の通り。

凡例

・氏名・新職クラス・異動区分

・新所属名／新職名

・（旧所属名／旧職名）

教諭等・退職

◆君山吏李圭 教諭 退職

（水戸市立浜田小学校）

◆渡邉華帆 教諭 退職

（水戸市立緑岡小学校）

◆上田春菜 教諭 退職

（水戸市立寿小学校）

◆泉琴音 教諭 退職

（水戸市立寿小学校）

◆鈴木礼子 教諭 退職

（水戸市立吉田小学校）

◆石川真衣 教諭 退職

（水戸市立酒門小学校）

◆矢口史夏 教諭 退職

（水戸市立酒門小学校）

◆本川希美 教諭 退職

（水戸市立上中妻小学校）

◆篠原靖子 教諭 退職

（水戸市立梅が丘小学校）

◆小林愛華 教諭 退職

（水戸市立内原小学校）

◆野沢恵美子 教諭 退職

（笠間市立笠間小学校）

◆藤本優里 教諭 退職

（笠間市立友部小学校）

◆鈴木潤子 教諭 退職

（笠間市立大原小学校）

◆西田ひろみ 教諭 退職

（笠間市立友部第二小学校）

◆市村邦夫 教諭 退職

（笠間市立岩間第一小学校）

◆久米卓士 教諭 退職

（小美玉市立羽鳥小学校）

◆石川裕一 教諭 退職

（小美玉市立羽鳥小学校）

◆田口弥生 教諭 退職

（小美玉市立納場小学校）

◆藤田淳子 教諭 退職

（小美玉市立小川南小学校）

◆大沼嘉信 教諭 退職

（城里町立石塚小学校）

◆楠正規 教諭 退職

（城里町立沢山小学校）

◆森春香 教諭 退職

（ひたちなか市立中根小学校）

◆森島佳代子 教諭 退職

（ひたちなか市立勝倉小学校）

◆星野哲也 教諭 退職

（ひたちなか市立市毛小学校）

◆元茺佳子 教諭 退職

（ひたちなか市立前渡小学校）

◆草間深雪 教諭 退職

（ひたちなか市立佐野小学校）

◆坂本和之 教諭 退職

（ひたちなか市立高野小学校）

◆江上茉優 教諭 退職

（ひたちなか市立高野小学校）

◆須田陸 教諭 退職

（ひたちなか市立高野小学校）

◆古田土由加里 教諭 退職

（ひたちなか市立長堀小学校）

◆冨田幸子 教諭 退職

（ひたちなか市立長堀小学校）

◆戸板恵子 教諭 退職

（ひたちなか市立那珂湊第二小学校）

◆市野由佳 教諭 退職

（大洗町立南小学校）

◆石川千加子 教諭 退職

（東海村立照沼小学校）

◆上家治 教諭 退職

（東海村立中丸小学校）

◆齋藤尚子 教諭 退職

（常陸大宮市立大宮西小学校）

◆福有雄太 教諭 退職

（常陸大宮市立山方小学校）

◆藤田健吾 教諭 退職

（常陸大宮市立御前山小学校）

◆菊池広美 教諭 退職

（常陸大宮市立緒川小学校）

◆阿部幸枝 教諭 退職

（那珂市立菅谷東小学校）

◆鈴木道子 教諭 退職

（那珂市立菅谷西小学校）

◆湖口悟 教諭 退職

（大子町立袋田小学校）

◆中島信子 教諭 退職

（大子町立上小川小学校）

◆珷成絵理子 教諭 退職

（大子町立だいご小学校）

◆子安良江 養護教諭 退職

（水戸市立緑岡小学校）

◆高橋彩 養護教諭 退職

（水戸市立梅が丘小学校）

◆郄畑雅子 養護教諭 退職

（那珂市立額田小学校）

◆吉沼佳慧 事務職員 退職

（小美玉市立小川南小学校）

教諭等・転任

◆栗股靖典 教諭 転任

水戸市教育委員会／指導主事

（水戸市立三の丸小学校／教諭）

◆金澤大輝 教諭 転任

茨城大学教育学部附属小学校／教諭

（水戸市立吉田小学校／教諭）

◆綿引昌子 教諭 転任

水戸市教育委員会／指導主事

（水戸市立酒門小学校／教諭）

◆橋本篤史 教諭 転任

茨城大学教育学部附属中学校／教諭

（水戸市立酒門小学校／教諭）

◆廣澤桃佳 教諭 転任

水戸教育事務所（水戸市）／指導主事

（水戸市立上中妻小学校／教諭）

◆國府田大 教諭 転任

総務企画部生涯学習課／社会教育主事

（水戸市立吉沢小学校／教諭）

◆宮田和子 教諭 転任

茨城大学教育学部附属特別支援学校／教諭

（茨城町立長岡小学校／教諭）

◆西川真登 教諭 転任

水戸教育事務所（茨城町）／指導主事

（茨城町立大戸小学校／教諭）

◆山田雅一 教諭 転任

教育研修センター／指導主事

（茨城町立青葉小学校／教諭）

◆林俊郎 教諭 転任

青少年家庭課／主査

（茨城町立葵小学校／教諭）

◆宮粼健太 教諭 転任

学校教育部保健体育課／指導主事

（茨城町立葵小学校／教諭）

◆海老原尚子 教諭 転任

ダイバーシティー推進センター／主査

（笠間市立友部第二小学校／教諭）

◆文倉花菜 教諭 転任

石岡特別支援学校／教諭

（笠間市立岩間第一小学校／教諭）

◆森嶋宏美 教諭 転任

内原特別支援学校／教諭

（城里町立石塚小学校／教諭）

◆入道弘貴 教諭 転任

茨城大学教育学部附属小学校／教諭

（ひたちなか市立前渡小学校／教諭）

◆額賀大 教諭 転任

水戸特別支援学校／教諭

（東海村立中丸小学校／教諭）

◆渡邊丈恩 教諭 転任

水戸教育事務所（常陸大宮市）／指導主事

（常陸大宮市立大宮小学校／教諭）

◆増子千晃 教諭 転任

常陸大宮市教育委員会／指導主事

（常陸大宮市立大宮小学校／教諭）

◆小泉裕子 教諭 転任

勝田特別支援学校／教諭

（那珂市立菅谷東小学校／教諭）

◆深澤沙津樹 教諭 転任

勝田特別支援学校／教諭

（那珂市立瓜連小学校／教諭）

◆小木田稚奈 教諭 転任

水戸飯富特別支援学校／教諭

（大子町立生瀬小学校／教諭）

教諭等・新採等

◆𠮷川結香 教諭 新採用

水戸市立三の丸小学校

（新規採用）

◆佐藤道子 教諭 新採用

水戸市立三の丸小学校

（茨城大学教育学部附属中学校／教諭）

◆安井奈津子 教諭 新採用

水戸市立新荘小学校

（新規採用）

◆松本康平 教諭 新採用

水戸市立城東小学校

（新規採用）

◆清水翔太 教諭 新採用

水戸市立浜田小学校

（新規採用）

◆中井梨瑠 教諭 新採用

水戸市立浜田小学校

（新規採用）

◆今橋遥大 教諭 新採用

水戸市立常磐小学校

（新規採用）

◆保坂早希 教諭 新採用

水戸市立常磐小学校

（新規採用）

◆渡辺隆 教諭 新採用

水戸市立常磐小学校

（水戸教育事務所（水戸市）／指導主事）

◆伊藤慧 教諭 新採用

水戸市立緑岡小学校

（新規採用）

◆鈴木優斗 教諭 新採用

水戸市立緑岡小学校

（新規採用）

◆横堀冴子 教諭 新採用

水戸市立緑岡小学校

（勝田中等教育学校／教諭）

◆稲葉千夏 教諭 新採用

水戸市立緑岡小学校

（勝田特別支援学校／教諭）

◆瀬林孝輔 教諭 新採用

水戸市立寿小学校

（新規採用）

◆大鐘こころ 教諭 新採用

水戸市立寿小学校

（新規採用）

◆秋山敦子 教諭 新採用

水戸市立寿小学校

（水戸市教育委員会／指導主事）

◆高島美紀 教諭 新採用

水戸市立渡里小学校

（新規採用）

◆武藤遥香 教諭 新採用

水戸市立吉田小学校

（新規採用）

◆前野ひなた 教諭 新採用

水戸市立吉田小学校

（新規採用）

◆川崎みなみ 教諭 新採用

水戸市立酒門小学校

（新規採用）

◆篠塚亮太 教諭 新採用

水戸市立酒門小学校

（新規採用）

◆川久保愛美花 教諭 新採用

水戸市立石川小学校

（新規採用）

◆河原由佳 教諭 新採用

水戸市立石川小学校

（水戸市教育委員会／指導主事）

◆小倉大河 教諭 新採用

水戸市立飯富小学校

（新規採用）

◆遠藤楠 教諭 新採用

水戸市立河和田小学校

（新規採用）

◆和田日菜子 教諭 新採用

水戸市立河和田小学校

（新規採用）

◆村田晴香 教諭 新採用

水戸市立上中妻小学校

（新規採用）

◆小林圭太 教諭 新採用

水戸市立上中妻小学校

（茨城大学教育学部附属中学校／教諭）

◆金田拓也 教諭 新採用

水戸市立見川小学校

（新規採用）

◆川澄春佳 教諭 新採用

水戸市立見川小学校

（新規採用）

◆高野純花 教諭 新採用

水戸市立千波小学校

（新規採用）

◆合志由樹 教諭 新採用

水戸市立千波小学校

（新規採用）

◆菅谷明日実 教諭 新採用

水戸市立梅が丘小学校

（新規採用）

◆園部未歩 教諭 新採用

水戸市立梅が丘小学校

（新規採用）

◆奥村菜々佳 教諭 新採用

水戸市立双葉台小学校

（新規採用）

◆小佐野莉子 教諭 新採用

水戸市立笠原小学校

（新規採用）

◆鈴木武蔵 教諭 新採用

水戸市立笠原小学校

（新規採用）

◆黒澤潤 教諭 新採用

水戸市立赤塚小学校

（新規採用）

◆福島栄伸 教諭 新採用

水戸市立吉沢小学校

（新規採用）

◆金子佳奈 教諭 新採用

水戸市立堀原小学校

（新規採用）

◆大内れな 教諭 新採用

水戸市立稲荷第一小学校

（新規採用）

◆二瓶野乃花 教諭 新採用

水戸市立稲荷第二小学校

（新規採用）

◆和田拓也 教諭 新採用

水戸市立下大野小学校

（新規採用）

◆小室拓生 教諭 新採用

水戸市立下大野小学校

（新規採用）

◆卜部愛理 教諭 新採用

水戸市立大場小学校

（新規採用）

◆土橋未奈 教諭 新採用

水戸市立鯉淵小学校

（新規採用）

◆脊黒拓海 教諭 新採用

水戸市立妻里小学校

（新規採用）

◆播田實友香 教諭 新採用

水戸市立妻里小学校

（新規採用）

◆西條真優 教諭 新採用

水戸市立内原小学校

（新規採用）

◆細井希美 教諭 新採用

茨城町立大戸小学校

（新規採用）

◆松本萌花 教諭 新採用

茨城町立青葉小学校

（新規採用）

◆高橋健太 教諭 新採用

茨城町立青葉小学校

（新規採用）

◆坂本瞬 教諭 新採用

茨城町立葵小学校

（新規採用）

◆宮田祐大 教諭 新採用

笠間市立笠間小学校

（新規採用）

◆根來春花 教諭 新採用

笠間市立笠間小学校

（新規採用）

◆近澤幸姫 教諭 新採用

笠間市立稲田小学校

（新規採用）

◆高橋知里 教諭 新採用

笠間市立宍戸小学校

（新規採用）

◆長洲美穂子 教諭 新採用

笠間市立宍戸小学校

（総務企画部総務課（歴史館）／文化財保護主事）

◆石川瑞穂 教諭 新採用

笠間市立友部小学校

（新規採用）

◆飯村咲良 教諭 新採用

笠間市立友部小学校

（新規採用）

◆平澤輝樹 教諭 新採用

笠間市立友部小学校

（国立赤城青少年交流の家／企画指導専門員）

◆小沼愛柊 教諭 新採用

笠間市立北川根小学校

（新規採用）

◆中村優子 教諭 新採用

笠間市立友部第二小学校

（新規採用）

◆斉藤夏偉 教諭 新採用

笠間市立友部第二小学校

（新規採用）

◆増田智子 教諭 新採用

笠間市立岩間第一小学校

（新規採用）

◆篠崎凪沙 教諭 新採用

笠間市立岩間第二小学校

（新規採用）

◆郄田勝太郎 教諭 新採用

小美玉市立羽鳥小学校

（新規採用）

◆長島碧海 教諭 新採用

小美玉市立羽鳥小学校

（新規採用）

◆木内裕美 教諭 新採用

小美玉市立納場小学校

（新規採用）

◆根本明美 教諭 新採用

小美玉市立小川南小学校

（新規採用）

◆卜部陽佳 教諭 新採用

城里町立石塚小学校

（新規採用）

◆山形希 教諭 新採用

ひたちなか市立中根小学校

（新規採用）

◆井上七海 教諭 新採用

ひたちなか市立勝倉小学校

（新規採用）

◆西野雅 教諭 新採用

ひたちなか市立東石川小学校

（新規採用）

◆黒澤慎之介 教諭 新採用

ひたちなか市立市毛小学校

（新規採用）

◆平澤誉志幸 教諭 新採用

ひたちなか市立市毛小学校

（総務企画部総務課〔堀原運動公園〕／指導主事）

◆澤畑佳希 教諭 新採用

ひたちなか市立前渡小学校

（新規採用）

◆今長直紀 教諭 新採用

ひたちなか市立佐野小学校

（新規採用）

◆山下智史 教諭 新採用

ひたちなか市立高野小学校

（新規採用）

◆関颯人 教諭 新採用

ひたちなか市立田彦小学校

（新規採用）

◆打越瑛一朗 教諭 新採用

ひたちなか市立長堀小学校

（新規採用）

◆鈴木沙菜 教諭 新採用

ひたちなか市立外野小学校

（新規採用）

◆照沼裕子 教諭 新採用

東海村立中丸小学校

（新規採用）

◆石井つつみ 教諭 新採用

東海村立石神小学校

（新規採用）

◆長山萌花 教諭 新採用

常陸大宮市立村田小学校

（新規採用）

◆中谷美智子 教諭 新採用

常陸大宮市立大宮小学校

（新規採用）

◆河井大地 教諭 新採用

常陸大宮市立大宮西小学校

（新規採用）

◆蓑輪孝太朗 教諭 新採用

常陸大宮市立大宮北小学校

（新規採用）

◆吉田あすみ 教諭 新採用

常陸大宮市立美和小学校

（新規採用）

◆須藤太一 教諭 新採用

常陸大宮市立緒川小学校

（新規採用）

◆船橋由香里 教諭 新採用

那珂市立菅谷東小学校

（新規採用）

◆野澤愛花 教諭 新採用

那珂市立菅谷西小学校

（新規採用）

◆田口明かり 教諭 新採用

那珂市立五台小学校

（新規採用）

◆片岡純子 教諭 新採用

那珂市立五台小学校

（友部特別支援学校／教諭）

◆鴨志田涼 教諭 新採用

那珂市立瓜連小学校

（新規採用）

◆小池俊輔 教諭 新採用

大子町立依上小学校

（新規採用）

◆大高愛海 教諭 新採用

大子町立袋田小学校

（新規採用）

◆冨永隆文 教諭 新採用

大子町立上小川小学校

（新規採用）

◆郄信康仁 教諭 新採用

大子町立生瀬小学校

（水戸教育事務所〔大子町〕／指導主事）

◆中村優太 教諭 新採用

大子町立だいご小学校

（新規採用）

◆鈴木仁子 栄養教諭 新採用

大洗町立大洗小学校

（学校教育部保健体育課／指導主事）

◆菱沼実希 事務職員 新採用

那珂市立木崎小学校

（新規採用）

教諭等・配置換え等

◆石井つかさ 教諭 配置換え

水戸市立石川小学校／教諭

（水戸市立三の丸小学校／教諭）

◆郄𣘺拓也 事務職員 配置換え

水戸市立第一中学校／主任

（水戸市立三の丸小学校／主任）

◆寺嶋朋子 教諭 配置換え

水戸市立緑岡小学校／教諭

（水戸市立五軒小学校／教諭）

◆小口絵理 教諭 配置換え

水戸市立見川小学校／教諭

（水戸市立五軒小学校／教諭）

◆三上翔 教諭 配置換え

ひたちなか市立市毛小学校／教諭

（水戸市立五軒小学校／教諭）

◆浅野真鈴 教諭 配置換え

つくば市立谷田部南小学校／教諭

（水戸市立五軒小学校／教諭）

◆富田紗永 教諭 配置換え

水戸市立笠原小学校／教諭

（水戸市立新荘小学校／教諭）

◆佐藤美佐子 教諭 配置換え

水戸市立吉田小学校／教諭

（水戸市立城東小学校／教諭）

◆横山幸子 教諭 配置換え

水戸市立飯富小学校／教諭

（水戸市立城東小学校／教諭）

◆飯村遼太 教諭 配置換え

大子町立だいご小学校／教諭

（水戸市立城東小学校／教諭）

◆三次順子 教諭 配置換え

水戸市立石川小学校／教諭

（水戸市立浜田小学校／教諭）

◆渡邉辰徳 教諭 配置換え

那珂市立第四中学校／教諭

（水戸市立浜田小学校／教諭）

◆酒井苑子 教諭 配置換え

東海村立舟石川小学校／教諭

（水戸市立浜田小学校／教諭）

◆渡部瑠里 教諭 配置換え

水戸市立稲荷第一小学校／教諭

（水戸市立浜田小学校／教諭）

◆平戸真理子 教諭 配置換え

ひたちなか市立東石川小学校／教諭

（水戸市立常磐小学校／教諭）

◆中舘妙子 教諭 配置換え ※舘は舎＋官

水戸市立上中妻小学校／教諭

（水戸市立常磐小学校／教諭）

◆郄粼薫 教諭 配置換え

那珂市立菅谷西小学校／教諭

（水戸市立常磐小学校／教諭）

◆藤枝貴子 教諭 配置換え

水戸市立梅が丘小学校／教諭

（水戸市立緑岡小学校／教諭）

◆鈴木このみ 教諭 配置換え

茨城町立青葉小学校／教諭

（水戸市立緑岡小学校／教諭）

◆長谷川敦子 養護教諭 配置換え

ひたちなか市立那珂湊第二小学校／養護教諭

（水戸市立緑岡小学校／養護教諭）

◆安達るみ子 教諭 配置換え

水戸市立千波小学校／教諭

（水戸市立寿小学校／教諭）

◆谷田部佑菜 教諭 配置換え

龍ケ崎市立龍ケ崎西小学校／教諭

（水戸市立寿小学校／教諭）

◆菊池直弥 教諭 配置換え

水戸市立鯉淵小学校／教諭

（水戸市立上大野小学校／教諭）

◆黒羽諒 教諭 配置換え

那珂市立第三中学校／教諭

（水戸市立渡里小学校／教諭）

◆井上恵 事務職員 配置換え

ひたちなか市立佐野中学校／主事

（水戸市立渡里小学校／主事）

◆小野寺幸子 教諭 配置換え

水戸市立常磐小学校／教諭

（水戸市立吉田小学校／教諭）

◆諏訪寿明 教諭 配置換え

水戸市立堀原小学校／教諭

（水戸市立吉田小学校／教諭）

◆石川幸美 栄養教諭 配置換え

水戸市立常磐小学校／栄養教諭

（水戸市立吉田小学校／栄養教諭）

◆武石弘之 教諭 配置換え

那珂市立第四中学校／教諭

（水戸市立酒門小学校／教諭）

◆郡司遼平 教諭 配置換え

水戸市立千波小学校／教諭

（水戸市立酒門小学校／教諭）

◆鈴木規大 教諭 配置換え

水戸市立寿小学校／教諭

（水戸市立酒門小学校／教諭）

◆萩谷仁美 教諭 配置換え

水戸市立新荘小学校／教諭

（水戸市立酒門小学校／教諭）

◆上野彩織 教諭 配置換え

つくば市立（文字化け：おそらく「谷田部城」）小学校／教諭

（水戸市立酒門小学校／教諭）

※校名の一部「城」が文字化けのため、判明次第修正します

◆板谷佳苗 養護教諭 配置換え

笠間市立友部第二中学校／養護教諭

（水戸市立石川小学校／養護教諭）

◆渡邉晶子 教諭 配置換え

水戸市立常磐小学校／教諭

（水戸市立飯富小学校／教諭）

◆小林瑛美 教諭 配置換え

水戸市立稲荷第二小学校／教諭

（水戸市立飯富小学校／教諭）

◆萩谷早苗 教諭 配置換え

水戸市立堀原小学校／教諭

（水戸市立河和田小学校／教諭）

◆郡司恵望 教諭 配置換え

水戸市立赤塚小学校／教諭

（水戸市立河和田小学校／教諭）

◆若旅都 教諭 配置換え

水戸市立内原小学校／教諭

（水戸市立河和田小学校／教諭）

◆鈴木明香 教諭 配置換え

水戸市立第四中学校／教諭

（水戸市立河和田小学校／教諭）

◆小堀実祐 教諭 配置換え

神栖市立柳川小学校／教諭

（水戸市立河和田小学校／教諭）

◆佐藤竜也 教諭 配置換え

ひたちなか市立勝倉小学校／教頭

（水戸市立上中妻小学校／教諭）

◆照沼めぐみ 教諭 配置換え

水戸市立河和田小学校／教諭

（水戸市立上中妻小学校／教諭）

◆穗積千恵 教諭 配置換え

水戸市立吉田小学校／教諭

（水戸市立見川小学校／教諭）

◆近藤由記 教諭 配置換え

笠間市立笠間中学校／教諭

（水戸市立見川小学校／教諭）

◆照沼美香 教諭 配置換え

笠間市立みなみ学園義務教育学校／教諭

（水戸市立見川小学校／教諭）

◆中山友梨 教諭 配置換え

阿見町立阿見第一小学校／教諭

（水戸市立見川小学校／教諭）

◆宮本莉江 栄養教諭 配置換え

水戸市立河和田小学校／栄養教諭

（水戸市立見川小学校／栄養教諭）

◆中野弘紀 教諭 配置換え

水戸市立千波中学校／教諭

（水戸市立千波小学校／教諭）

◆野村颯希 教諭 配置換え

桜川市立岩瀬小学校／教諭

（水戸市立千波小学校／教諭）

◆松葉里実 養護教諭 配置換え

土浦市立下高津小学校／養護教諭

（水戸市立千波小学校／養護教諭）

◆鶴田美和 教諭 配置換え

水戸市立緑岡小学校／教諭

（水戸市立梅が丘小学校／教諭）

◆樫村佳苗 教諭 配置換え

水戸市立五軒小学校／教諭

（水戸市立梅が丘小学校／教諭）

◆太田佳佑 教諭 配置換え

水戸市立緑岡小学校／教諭

（水戸市立梅が丘小学校／教諭）

◆岩粼瑞季 教諭 配置換え

水戸市立上大野小学校／教諭

（水戸市立梅が丘小学校／教諭）

◆小森麗美 教諭 配置換え

城里町立桂中学校／教諭

（水戸市立梅が丘小学校／教諭）

◆勝山順平 教諭 配置換え

常総市立大生小学校／教諭

（水戸市立梅が丘小学校／教諭）

◆仲田里歩 養護教諭 配置換え

ひたちなか市立田彦中学校／養護教諭

（水戸市立梅が丘小学校／養護教諭）

◆山本智香 栄養教諭 配置換え

水戸市立吉沢小学校／栄養教諭

（水戸市立梅が丘小学校／栄養教諭）

◆片根亜樹子 教諭 配置換え

水戸市立緑岡小学校／教諭

（水戸市立笠原小学校／教諭）

◆樫村純代 教諭 配置換え

水戸市立河和田小学校／教諭

（水戸市立笠原小学校／教諭）

◆柏静香 教諭 配置換え

ひたちなか市立東石川小学校／教諭

（水戸市立笠原小学校／教諭）

◆小沼和隆 教諭 配置換え

つくば市立茎崎第一小学校／教諭

（水戸市立笠原小学校／教諭）

◆郄橋理乃 教諭 配置換え

鉾田市立旭南小学校／教諭

（水戸市立笠原小学校／教諭）

◆田中周平 教諭 配置換え

那珂市立菅谷西小学校／教諭

（水戸市立笠原小学校／教諭）

◆藤田幸一 教諭 配置換え

水戸市立内原小学校／教諭

（水戸市立赤塚小学校／教諭）

◆十万久由 教諭 配置換え

ひたちなか市立堀口小学校／教諭

（水戸市立吉沢小学校／教諭）

◆神谷雄平 教諭 配置換え

水戸市立緑岡小学校／教諭

（水戸市立吉沢小学校／教諭）

◆関絵里奈 教諭 配置換え

ひたちなか市立勝倉小学校／教諭

（水戸市立吉沢小学校／教諭）

◆美山友里 教諭 配置換え

常陸大宮市立山方小学校／教諭

（水戸市立吉沢小学校／教諭）

◆助川留美 栄養教諭 配置換え

ひたちなか市立佐野小学校／栄養教諭

（水戸市立吉沢小学校／栄養教諭）

◆水上樹 教諭 配置換え

ひたちなか市立佐野小学校／教諭

（水戸市立堀原小学校／教諭）

◆鈴木孝一 教諭 配置換え

水戸市立笠原中学校／教諭

（水戸市立稲荷第一小学校／教諭）

◆赤地龍也 教諭 配置換え

茨城町立青葉小学校／教諭

（水戸市立鯉淵小学校／教諭）

◆鈴木かんな 事務職員 配置換え

水戸市立緑岡小学校／主任

（水戸市立鯉淵小学校／主任）

◆山林厚志 教諭 配置換え

水戸市立梅が丘小学校／教諭

（水戸市立妻里小学校／教諭）

◆前川美和 教諭 配置換え

水戸市立三の丸小学校／教諭

（水戸市立内原小学校／教諭）

◆井上敬悟 教諭 配置換え

ひたちなか市立高野小学校／教諭

（水戸市立内原小学校／教諭）

◆伊藤祥子 教諭 配置換え

ひたちなか市立勝田第二中学校／教諭

（水戸市立内原小学校／教諭）

◆近藤一彦 教諭 配置換え

城里町立七会小学校／教諭

（茨城町立長岡小学校／教諭）

◆森郁幸 栄養教諭 配置換え

城里町立常北中学校／栄養教諭

（茨城町立長岡小学校／栄養教諭）

◆齋藤恵美子 養護教諭 配置換え

茨城町立青葉小学校／養護教諭

（茨城町立大戸小学校／養護教諭）

◆鬼沢久美子 教諭 配置換え

鉾田市立鉾田北小学校／教諭

（茨城町立青葉小学校／教諭）

◆中村紀大 教諭 配置換え

茨城町立長岡小学校／教諭

（茨城町立青葉小学校／教諭）

◆（文字化け）肥郄諒 教諭 配置換え

水戸市立緑岡中学校／教諭

（茨城町立青葉小学校／教諭）

◆大津聖貴 教諭 配置換え

つくば市立茎崎第二小学校／教諭

（茨城町立青葉小学校／教諭）

◆堀江育実 養護教諭 配置換え

つくば市立春日学園義務教育学校／養護教諭

（茨城町立青葉小学校／養護教諭）

◆樋口伸吾 教諭 配置換え

茨城町立明光中学校／教諭

（茨城町立葵小学校／教諭）

◆大里絵里子 教諭 配置換え

茨城町立青葉小学校／教諭

（茨城町立葵小学校／教諭）

◆田村友実 教諭 配置換え

石岡市立南小学校／教諭

（茨城町立葵小学校／教諭）

◆中村宥稀 教諭 配置換え

つくば市立大曽根小学校／教諭

（茨城町立葵小学校／教諭）

◆根本舞 養護教諭 配置換え

茨城町立大戸小学校／養護教諭

（茨城町立葵小学校／養護教諭）

◆高木正子 教諭 配置換え

笠間市立岩間第二小学校／教諭

（笠間市立笠間小学校／教諭）

◆籐家幸司 教諭 配置換え

小美玉市立竹原小学校／教諭

（笠間市立笠間小学校／教諭）

◆松葉猛 教諭 配置換え

阿見町立あさひ小学校／教諭

（笠間市立笠間小学校／教諭）

◆田家邦彦 教諭 配置換え

水戸市立第五中学校／教諭

（笠間市立笠間小学校／教諭）

◆郄野美緒 教諭 配置換え

笠間市立岩間第一小学校／教諭

（笠間市立笠間小学校／教諭）

◆山口さおり 教諭 配置換え

小美玉市立納場小学校／教諭

（笠間市立稲田小学校／教諭）

◆立原直弥 教諭 配置換え

笠間市立岩間中学校／教諭

（笠間市立稲田小学校／教諭）

◆伊藤香奈 教諭 配置換え

石岡市立瓦会小学校／教諭

（笠間市立宍戸小学校／教諭）

◆鈴木章以 教諭 配置換え

城里町立桂小学校／教諭

（笠間市立友部小学校／教諭）

◆岡恵子 教諭 配置換え

小美玉市立小川南小学校／教諭

（笠間市立友部小学校／教諭）

◆久保田文 教諭 配置換え

水戸市立吉田小学校／教諭

（笠間市立友部小学校／教諭）

◆播田実幸子 教諭 配置換え

水戸市立双葉台中学校／教諭

（笠間市立友部小学校／教諭）

◆星一明 教諭 配置換え

石岡市立東成井小学校／教諭

（笠間市立友部小学校／教諭）

◆竹内みどり 教諭 配置換え

筑西市立新治小学校／教諭

（笠間市立友部小学校／教諭）

◆打川元子 教諭 配置換え

小美玉市立納場小学校／教諭

（笠間市立北川根小学校／教諭）

◆（文字化け）白𡈽瑞樹 教諭 配置換え

水戸市立下大野小学校／教諭

（笠間市立北川根小学校／教諭）

◆村田利香 教諭 配置換え

常陸太田市立金砂郷小学校／教諭

（笠間市立北川根小学校／教諭）

◆大津裕子 教諭 配置換え

笠間市立友部第二小学校／教諭

（笠間市立大原小学校／教諭）

◆松野あずさ 教諭 配置換え

つくば市立九重小学校／教諭

（笠間市立大原小学校／教諭）

◆廣澤龍 主幹教諭 配置換え

笠間市立笠間小学校／教諭

（笠間市立友部第二小学校／主幹教諭）

◆七尾久美子 教諭 配置換え

笠間市立友部小学校／教諭

（笠間市立友部第二小学校／教諭）

◆矢吹美智子 教諭 配置換え

小美玉市立玉里学園義務教育学校／教諭

（笠間市立友部第二小学校／教諭）

◆飯村友里絵 教諭 配置換え

笠間市立友部第二中学校／教諭

（笠間市立友部第二小学校／教諭）

◆田代由貴 教諭 配置換え

小美玉市立玉里学園義務教育学校／教諭

（笠間市立友部第二小学校／教諭）

◆國谷明香 教諭 配置換え

石岡市立東小学校／教諭

（笠間市立友部第二小学校／教諭）

◆藤枝裕太 教諭 配置換え

小美玉市立羽鳥小学校／教諭

（笠間市立友部第二小学校／教諭）

◆厚綿莉奈 教諭 配置換え

笠間市立岩間第二小学校／教諭

（笠間市立友部第二小学校／教諭）

◆加藤将光 教諭 配置換え

笠間市立稲田小学校／教諭

（笠間市立岩間第一小学校／教諭）

◆岩渕佑美 教諭 配置換え

笠間市立友部小学校／教諭

（笠間市立岩間第一小学校／教諭）

◆出地楓 教諭 配置換え

神栖市立軽野小学校／教諭

（笠間市立岩間第一小学校／教諭）

◆影山紀子 教諭 配置換え

那珂市立菅谷西小学校／教諭

（笠間市立岩間第二小学校／教諭）

◆野口慶子 教諭 配置換え

笠間市立みなみ学園義務教育学校／教諭

（笠間市立岩間第二小学校／教諭）

◆御法川由美 教諭 配置換え

水戸市立千波小学校／教諭

（小美玉市立竹原小学校／教諭）

◆高橋啓太 教諭 配置換え

笠間市立笠間小学校／教諭

（小美玉市立竹原小学校／教諭）

◆山形比寿恵 教諭 配置換え

笠間市立稲田小学校／教諭

（小美玉市立羽鳥小学校／教諭）

◆興野晶子 教諭 配置換え

笠間市立大原小学校／教諭

（小美玉市立羽鳥小学校／教諭）

◆飯田康夫 教諭 配置換え

小美玉市立小川南中学校／教諭

（小美玉市立羽鳥小学校／教諭）

◆中島智之 教諭 配置換え

小美玉市立美野里中学校／教諭

（小美玉市立羽鳥小学校／教諭）

◆堀慶子 教諭 配置換え

笠間市立宍戸小学校／教諭

（小美玉市立納場小学校／教諭）

◆松粼悠太 教諭 配置換え

小美玉市立玉里学園義務教育学校／教諭

（小美玉市立納場小学校／教諭）

◆福田浩一 教諭 配置換え

笠間市立友部第二中学校／教諭

（小美玉市立小川南小学校／教諭）

◆郄草木麻衣 事務職員 配置換え

小美玉市立小川北義務教育学校／係長

（小美玉市立小川南小学校／係長）

◆福田悠輝 教諭 配置換え

茨城町立青葉中学校／教諭

（城里町立石塚小学校／教諭）

◆藤井智久 教諭 配置換え

常陸大宮市立大宮小学校／教諭

（城里町立石塚小学校／教諭）

◆徳永拓未 教諭 配置換え

かすみがうら市立霞ヶ浦北小学校／教諭

（城里町立石塚小学校／教諭）

◆大江里乃 教諭 配置換え

水戸市立見川小学校／教諭

（城里町立石塚小学校／教諭）

◆齋藤裕樹 教諭 配置換え

大子町立だいご小学校／教諭

（城里町立沢山小学校／教諭）

◆八木瞳美 教諭 配置換え

牛久市立おくの義務教育学校／教諭

（城里町立沢山小学校／教諭）

◆石井啓仁 教諭 配置換え

つくば市立研究学園小学校／教諭

（城里町立常北小学校／教諭）

◆上原巧也 教諭 配置換え

城里町立石塚小学校／教諭

（城里町立桂小学校／教諭）

◆所友紀 教諭 配置換え

城里町立石塚小学校／教諭

（城里町立七会小学校／教諭）

◆名雲千珠 教諭 配置換え

ひたちなか市立東石川小学校／教諭

（ひたちなか市立中根小学校／教諭）

◆千賀明子 教諭 配置換え

ひたちなか市立外野小学校／教諭

（ひたちなか市立中根小学校／教諭）

◆松田保乃加 教諭 配置換え

鹿嶋市立平井小学校／教諭

（ひたちなか市立中根小学校／教諭）

◆佐藤瑠美 教諭 配置換え

水戸市立寿小学校／教諭

（ひたちなか市立中根小学校／教諭）

◆鈴木久美子 教諭 配置換え

笠間市立北川根小学校／教諭

（ひたちなか市立勝倉小学校／教諭）

◆田中梨帆 教諭 配置換え

ひたちなか市立田彦小学校／教諭

（ひたちなか市立勝倉小学校／教諭）

◆篠原壮広 事務職員 配置換え

高萩市立松岡小学校／主事

（ひたちなか市立勝倉小学校／主事）

◆堀江正史 教諭 配置換え

ひたちなか市立美乃浜学園／教諭

（ひたちなか市立三反田小学校／教諭）

◆小松淳子 教諭 配置換え

ひたちなか市立中根小学校／教諭

（ひたちなか市立三反田小学校／教諭）

◆大内柚里 教諭 配置換え

ひたちなか市立前渡小学校／教諭

（ひたちなか市立三反田小学校／教諭）

◆川越信和 教諭 配置換え

ひたちなか市立市毛小学校／教諭

（ひたちなか市立東石川小学校／教諭）

◆樫村琢実 教諭 配置換え

ひたちなか市立佐野小学校／教諭

（ひたちなか市立市毛小学校／教諭）

◆小林佐智子 教諭 配置換え

水戸市立五軒小学校／教諭

（ひたちなか市立前渡小学校／教諭）

◆上石はるみ 教諭 配置換え

東海村立白方小学校／教諭

（ひたちなか市立前渡小学校／教諭）

◆藤咲匠 教諭 配置換え

ひたちなか市立美乃浜学園／教諭

（ひたちなか市立前渡小学校／教諭）

◆古内由佳 教諭 配置換え

水戸市立笠原小学校／教諭

（ひたちなか市立前渡小学校／教諭）

◆大森加奈子 教諭 配置換え

ひたちなか市立枝川小学校／教諭

（ひたちなか市立前渡小学校／教諭）

◆佐藤雅俊 教諭 配置換え

ひたちなか市立田彦小学校／教諭

（ひたちなか市立前渡小学校／教諭）

◆清水成美 教諭 配置換え

那珂市立芳野小学校／教諭

（ひたちなか市立前渡小学校／教諭）

◆鈴木蘭 教諭 配置換え

ひたちなか市立長堀小学校／教諭

（ひたちなか市立前渡小学校／教諭）

◆大内恵理子 教諭 配置換え

ひたちなか市立佐野中学校／教諭

（ひたちなか市立佐野小学校／教諭）

◆今井康裕 教諭 配置換え

ひたちなか市立勝田第三中学校／教諭

（ひたちなか市立佐野小学校／教諭）

◆鈴木康介 教諭 配置換え

ひたちなか市立田彦小学校／教諭

（ひたちなか市立佐野小学校／教諭）

◆菊池優衣 養護教諭 配置換え

鉾田市立鉾田南中学校／養護教諭

（ひたちなか市立佐野小学校／養護教諭）

◆千賀香織 栄養教諭 配置換え

大洗町立大洗小学校／栄養教諭

（ひたちなか市立佐野小学校／栄養教諭）

◆富田遥香 教諭 配置換え

那珂市立菅谷東小学校／教諭

（ひたちなか市立堀口小学校／教諭）

◆三次直樹 教諭 配置換え

水戸市立浜田小学校／教諭

（ひたちなか市立高野小学校／教諭）

◆古市信恒 教諭 配置換え

水戸市立河和田小学校／教諭

（ひたちなか市立高野小学校／教諭）

◆大内さくら 教諭 配置換え

水戸市立酒門小学校／教諭

（ひたちなか市立高野小学校／教諭）

◆桑名洸典 教諭 配置換え

ひたちなか市立田彦中学校／教諭

（ひたちなか市立高野小学校／教諭）

◆小島舞子 事務職員 配置換え

東海村立舟石川小学校／係長

（ひたちなか市立高野小学校／係長）

◆矢吹美左子 教諭 配置換え

那珂市立瓜連小学校／教諭

（ひたちなか市立田彦小学校／教諭）

◆友常雅士 教諭 配置換え

ひたちなか市立高野小学校／教諭

（ひたちなか市立田彦小学校／教諭）

◆藤田康平 教諭 配置換え

水戸市立妻里小学校／教諭

（ひたちなか市立田彦小学校／教諭）

◆砂押隆宏 教諭 配置換え

日立市立水木小学校／教諭

（ひたちなか市立田彦小学校／教諭）

◆井坂梨乃 教諭 配置換え

鹿嶋市立高松小学校／教諭

（ひたちなか市立田彦小学校／教諭）

◆根本祥子 教諭 配置換え

ひたちなか市立長堀小学校／教諭

（ひたちなか市立田彦小学校／教諭）

◆大塚愛子 教諭 配置換え

大洗町立大洗小学校／教諭

（ひたちなか市立田彦小学校／教諭）

◆大友智寿子 教諭 配置換え

水戸市立国田義務教育学校／教諭

（ひたちなか市立長堀小学校／教諭）

◆福嶋慶子 教諭 配置換え

那珂市立第二中学校／教諭

（ひたちなか市立長堀小学校／教諭）

◆久保田愛弓 教諭 配置換え

石岡市立杉並小学校／教諭

（ひたちなか市立長堀小学校／教諭）

◆川井夏実 教諭 配置換え

ひたちなか市立三反田小学校／教諭

（ひたちなか市立長堀小学校／教諭）

◆前嶋晏子 教諭 配置換え

つくば市立みどりの学園義務教育学校／教諭

（ひたちなか市立長堀小学校／教諭）

◆渡辺聡子 教諭 配置換え

ひたちなか市立三反田小学校／教諭

（ひたちなか市立外野小学校／教諭）

◆佐藤百花 養護教諭 配置換え

筑西市立竹島小学校／養護教諭

（ひたちなか市立外野小学校／養護教諭）

◆芝田希美 教諭 配置換え

鉾田市立旭南小学校／教諭

（ひたちなか市立那珂湊第二小学校／教諭）

◆郄野莉緒 養護教諭 配置換え

古河市立総和北中学校／養護教諭

（ひたちなか市立那珂湊第二小学校／養護教諭）

◆木村真紀子 栄養教諭 配置換え

ひたちなか市立大島中学校／栄養教諭

（ひたちなか市立那珂湊第三小学校／栄養教諭）

◆佐藤尚子 教諭 配置換え

ひたちなか市立田彦小学校／教諭

（大洗町立大洗小学校／教諭）

◆羽持友貴 教諭 配置換え

水戸市立第四中学校／教諭

（大洗町立南小学校／教諭）

◆郄橋美紀子 教諭 配置換え

鉾田市立鉾田南小学校／教諭

（大洗町立南小学校／教諭）

◆鈴木沙織 養護教諭 配置換え

潮来市立潮来第一中学校／養護教諭

（大洗町立南小学校／養護教諭）

◆和田裕子 教諭 配置換え

東海村立石神小学校／教諭

（東海村立白方小学校／教諭）

◆塙朋子 教諭 配置換え

水戸市立稲荷第一小学校／教諭

（東海村立白方小学校／教諭）

◆日向野満美 教諭 配置換え

ひたちなか市立田彦小学校／教諭

（東海村立白方小学校／教諭）

◆稲生歩美 教諭 配置換え

かすみがうら市立下稲吉中学校／教諭

（東海村立白方小学校／教諭）

◆小林優太 教諭 配置換え

東海村立東海南中学校／教諭

（東海村立白方小学校／教諭）

◆橘乃布衣 教諭 配置換え

東海村立東海中学校／教諭

（東海村立照沼小学校／教諭）

◆大和田沙織 事務職員 配置換え

東海村立中丸小学校／係長

（東海村立照沼小学校／係長）

◆菅沼浩二 教諭 配置換え

東海村立東海南中学校／教諭

（東海村立中丸小学校／教諭）

◆亀山武史 教諭 配置換え

東海村立東海中学校／教諭

（東海村立中丸小学校／教諭）

◆小沼早千衣 教諭 配置換え

東海村立白方小学校／教諭

（東海村立中丸小学校／教諭）

◆村松祥成 教諭 配置換え

北茨城市立磯原中学校／教諭

（東海村立中丸小学校／教諭）

◆板粼優子 教諭 配置換え

東海村立東海中学校／教諭

（東海村立中丸小学校／教諭）

◆捧朋恵 事務職員 配置換え

ひたちなか市立高野小学校／係長

（東海村立中丸小学校／係長）

◆伊藤幸恵 教諭 配置換え

東海村立中丸小学校／教諭

（東海村立石神小学校／教諭）

◆萩谷亜希子 教諭 配置換え

東海村立村松小学校／教諭

（東海村立舟石川小学校／教諭）

◆佐藤大介 教諭 配置換え

ひたちなか市立美乃浜学園／教諭

（東海村立舟石川小学校／教諭）

◆薄井悠人 教諭 配置換え

東海村立白方小学校／教諭

（東海村立舟石川小学校／教諭）

◆渡邉雄昇 事務職員 配置換え

那珂市立菅谷西小学校／係長

（東海村立舟石川小学校／係長）

◆茅根直子 養護教諭 配置換え

那珂市立第三中学校／養護教諭

（東海村立村松小学校／養護教諭）

◆菊池友樹 教諭 配置換え

常陸大宮市立大宮北小学校／教諭

（常陸大宮市立村田小学校／教諭）

◆郄畠みどり 教諭 配置換え

常陸大宮市立大賀小学校／教諭

（常陸大宮市立上野小学校／教諭）

◆川口美和 教諭 配置換え

常陸太田市立世矢小学校／教諭

（常陸大宮市立大宮小学校／教諭）

◆佐々木麻衣 教諭 配置換え

常陸大宮市立御前山小学校／教諭

（常陸大宮市立大宮小学校／教諭）

◆佐藤憲哉 教諭 配置換え

城里町立沢山小学校／教諭

（常陸大宮市立大賀小学校／教諭）

◆川崎知奈 教諭 配置換え

城里町立石塚小学校／教諭

（常陸大宮市立大宮西小学校／教諭）

◆川崎花菜 教諭 配置換え

つくば市立二の宮小学校／教諭

（常陸大宮市立大宮西小学校／教諭）

◆石川智成 教諭 配置換え

常陸大宮市立上野小学校／教諭

（常陸大宮市立山方小学校／教諭）

◆山本沙緒里 教諭 配置換え

水戸市立第三中学校／教諭

（常陸大宮市立山方小学校／教諭）

◆菊池泰宏 教諭 配置換え

常陸大宮市立山方中学校／教諭

（常陸大宮市立山方南小学校／教諭）

◆生天目優子 教諭 配置換え

常陸大宮市立美和小学校／教諭

（常陸大宮市立御前山小学校／教諭）

◆野粼富三郎 教諭 配置換え

常陸大宮市立大賀小学校／教諭

（常陸大宮市立御前山小学校／教諭）

◆円谷愛海 教諭 配置換え

鹿嶋市立波野小学校／教諭

（那珂市立横堀小学校／教諭）

◆綿引千亜貴 教諭 配置換え

ひたちなか市立市毛小学校／教諭

（那珂市立額田小学校／教諭）

◆小野佳子 教諭 配置換え

ひたちなか市立堀口小学校／教諭

（那珂市立額田小学校／教諭）

◆斎藤明奈 教諭 配置換え

水戸市立梅が丘小学校／教諭

（那珂市立額田小学校／教諭）

◆海老原倫子 養護教諭 配置換え

ひたちなか市立美乃浜学園／養護教諭

（那珂市立額田小学校／養護教諭）

◆林順子 教諭 配置換え

ひたちなか市立中根小学校／教諭

（那珂市立菅谷小学校／教諭）

◆吉田めぐみ 養護教諭 配置換え

茨城町立葵小学校／養護教諭

（那珂市立菅谷小学校／養護教諭）

◆塩谷直美 教諭 配置換え

那珂市立芳野小学校／教諭

（那珂市立菅谷東小学校／教諭）

◆眞田かおり 教諭 配置換え

東海村立中丸小学校／教諭

（那珂市立菅谷東小学校／教諭）

◆小池智恵 教諭 配置換え

水戸市立見川小学校／教諭

（那珂市立菅谷東小学校／教諭）

◆郡司直也 教諭 配置換え

那珂市立五台小学校／教諭

（那珂市立菅谷東小学校／教諭）

◆長山友香 教諭 配置換え

那珂市立額田小学校／教諭

（那珂市立菅谷東小学校／教諭）

◆圷裕子 事務職員 配置換え

常陸大宮市立村田小学校／係長

（那珂市立菅谷東小学校／係長）

（FNNプライムオンライン編集部）