【全掲載】2026年茨城県教職員の人事異動（4） あの先生はどの学校に？ ＜水戸教育事務所管内 小学校の教諭等＞
茨城県教育委員会は2026年4月1日付の公立学校教職員の異動について発表した。
水戸教育事務所管内 小学校の教諭等の異動は以下の通り。
凡例
・氏名・新職クラス・異動区分
・新所属名／新職名
・（旧所属名／旧職名）
教諭等・退職
◆君山吏李圭 教諭 退職
（水戸市立浜田小学校）
◆渡邉華帆 教諭 退職
（水戸市立緑岡小学校）
◆上田春菜 教諭 退職
（水戸市立寿小学校）
◆泉琴音 教諭 退職
（水戸市立寿小学校）
◆鈴木礼子 教諭 退職
（水戸市立吉田小学校）
◆石川真衣 教諭 退職
（水戸市立酒門小学校）
◆矢口史夏 教諭 退職
（水戸市立酒門小学校）
◆本川希美 教諭 退職
（水戸市立上中妻小学校）
◆篠原靖子 教諭 退職
（水戸市立梅が丘小学校）
◆小林愛華 教諭 退職
（水戸市立内原小学校）
◆野沢恵美子 教諭 退職
（笠間市立笠間小学校）
◆藤本優里 教諭 退職
（笠間市立友部小学校）
◆鈴木潤子 教諭 退職
（笠間市立大原小学校）
◆西田ひろみ 教諭 退職
（笠間市立友部第二小学校）
◆市村邦夫 教諭 退職
（笠間市立岩間第一小学校）
◆久米卓士 教諭 退職
（小美玉市立羽鳥小学校）
◆石川裕一 教諭 退職
（小美玉市立羽鳥小学校）
◆田口弥生 教諭 退職
（小美玉市立納場小学校）
◆藤田淳子 教諭 退職
（小美玉市立小川南小学校）
◆大沼嘉信 教諭 退職
（城里町立石塚小学校）
◆楠正規 教諭 退職
（城里町立沢山小学校）
◆森春香 教諭 退職
（ひたちなか市立中根小学校）
◆森島佳代子 教諭 退職
（ひたちなか市立勝倉小学校）
◆星野哲也 教諭 退職
（ひたちなか市立市毛小学校）
◆元茺佳子 教諭 退職
（ひたちなか市立前渡小学校）
◆草間深雪 教諭 退職
（ひたちなか市立佐野小学校）
◆坂本和之 教諭 退職
（ひたちなか市立高野小学校）
◆江上茉優 教諭 退職
（ひたちなか市立高野小学校）
◆須田陸 教諭 退職
（ひたちなか市立高野小学校）
◆古田土由加里 教諭 退職
（ひたちなか市立長堀小学校）
◆冨田幸子 教諭 退職
（ひたちなか市立長堀小学校）
◆戸板恵子 教諭 退職
（ひたちなか市立那珂湊第二小学校）
◆市野由佳 教諭 退職
（大洗町立南小学校）
◆石川千加子 教諭 退職
（東海村立照沼小学校）
◆上家治 教諭 退職
（東海村立中丸小学校）
◆齋藤尚子 教諭 退職
（常陸大宮市立大宮西小学校）
◆福有雄太 教諭 退職
（常陸大宮市立山方小学校）
◆藤田健吾 教諭 退職
（常陸大宮市立御前山小学校）
◆菊池広美 教諭 退職
（常陸大宮市立緒川小学校）
◆阿部幸枝 教諭 退職
（那珂市立菅谷東小学校）
◆鈴木道子 教諭 退職
（那珂市立菅谷西小学校）
◆湖口悟 教諭 退職
（大子町立袋田小学校）
◆中島信子 教諭 退職
（大子町立上小川小学校）
◆珷成絵理子 教諭 退職
（大子町立だいご小学校）
◆子安良江 養護教諭 退職
（水戸市立緑岡小学校）
◆高橋彩 養護教諭 退職
（水戸市立梅が丘小学校）
◆郄畑雅子 養護教諭 退職
（那珂市立額田小学校）
◆吉沼佳慧 事務職員 退職
（小美玉市立小川南小学校）
教諭等・転任
◆栗股靖典 教諭 転任
水戸市教育委員会／指導主事
（水戸市立三の丸小学校／教諭）
◆金澤大輝 教諭 転任
茨城大学教育学部附属小学校／教諭
（水戸市立吉田小学校／教諭）
◆綿引昌子 教諭 転任
水戸市教育委員会／指導主事
（水戸市立酒門小学校／教諭）
◆橋本篤史 教諭 転任
茨城大学教育学部附属中学校／教諭
（水戸市立酒門小学校／教諭）
◆廣澤桃佳 教諭 転任
水戸教育事務所（水戸市）／指導主事
（水戸市立上中妻小学校／教諭）
◆國府田大 教諭 転任
総務企画部生涯学習課／社会教育主事
（水戸市立吉沢小学校／教諭）
◆宮田和子 教諭 転任
茨城大学教育学部附属特別支援学校／教諭
（茨城町立長岡小学校／教諭）
◆西川真登 教諭 転任
水戸教育事務所（茨城町）／指導主事
（茨城町立大戸小学校／教諭）
◆山田雅一 教諭 転任
教育研修センター／指導主事
（茨城町立青葉小学校／教諭）
◆林俊郎 教諭 転任
青少年家庭課／主査
（茨城町立葵小学校／教諭）
◆宮粼健太 教諭 転任
学校教育部保健体育課／指導主事
（茨城町立葵小学校／教諭）
◆海老原尚子 教諭 転任
ダイバーシティー推進センター／主査
（笠間市立友部第二小学校／教諭）
◆文倉花菜 教諭 転任
石岡特別支援学校／教諭
（笠間市立岩間第一小学校／教諭）
◆森嶋宏美 教諭 転任
内原特別支援学校／教諭
（城里町立石塚小学校／教諭）
◆入道弘貴 教諭 転任
茨城大学教育学部附属小学校／教諭
（ひたちなか市立前渡小学校／教諭）
◆額賀大 教諭 転任
水戸特別支援学校／教諭
（東海村立中丸小学校／教諭）
◆渡邊丈恩 教諭 転任
水戸教育事務所（常陸大宮市）／指導主事
（常陸大宮市立大宮小学校／教諭）
◆増子千晃 教諭 転任
常陸大宮市教育委員会／指導主事
（常陸大宮市立大宮小学校／教諭）
◆小泉裕子 教諭 転任
勝田特別支援学校／教諭
（那珂市立菅谷東小学校／教諭）
◆深澤沙津樹 教諭 転任
勝田特別支援学校／教諭
（那珂市立瓜連小学校／教諭）
◆小木田稚奈 教諭 転任
水戸飯富特別支援学校／教諭
（大子町立生瀬小学校／教諭）
教諭等・新採等
◆𠮷川結香 教諭 新採用
水戸市立三の丸小学校
（新規採用）
◆佐藤道子 教諭 新採用
水戸市立三の丸小学校
（茨城大学教育学部附属中学校／教諭）
◆安井奈津子 教諭 新採用
水戸市立新荘小学校
（新規採用）
◆松本康平 教諭 新採用
水戸市立城東小学校
（新規採用）
◆清水翔太 教諭 新採用
水戸市立浜田小学校
（新規採用）
◆中井梨瑠 教諭 新採用
水戸市立浜田小学校
（新規採用）
◆今橋遥大 教諭 新採用
水戸市立常磐小学校
（新規採用）
◆保坂早希 教諭 新採用
水戸市立常磐小学校
（新規採用）
◆渡辺隆 教諭 新採用
水戸市立常磐小学校
（水戸教育事務所（水戸市）／指導主事）
◆伊藤慧 教諭 新採用
水戸市立緑岡小学校
（新規採用）
◆鈴木優斗 教諭 新採用
水戸市立緑岡小学校
（新規採用）
◆横堀冴子 教諭 新採用
水戸市立緑岡小学校
（勝田中等教育学校／教諭）
◆稲葉千夏 教諭 新採用
水戸市立緑岡小学校
（勝田特別支援学校／教諭）
◆瀬林孝輔 教諭 新採用
水戸市立寿小学校
（新規採用）
◆大鐘こころ 教諭 新採用
水戸市立寿小学校
（新規採用）
◆秋山敦子 教諭 新採用
水戸市立寿小学校
（水戸市教育委員会／指導主事）
◆高島美紀 教諭 新採用
水戸市立渡里小学校
（新規採用）
◆武藤遥香 教諭 新採用
水戸市立吉田小学校
（新規採用）
◆前野ひなた 教諭 新採用
水戸市立吉田小学校
（新規採用）
◆川崎みなみ 教諭 新採用
水戸市立酒門小学校
（新規採用）
◆篠塚亮太 教諭 新採用
水戸市立酒門小学校
（新規採用）
◆川久保愛美花 教諭 新採用
水戸市立石川小学校
（新規採用）
◆河原由佳 教諭 新採用
水戸市立石川小学校
（水戸市教育委員会／指導主事）
◆小倉大河 教諭 新採用
水戸市立飯富小学校
（新規採用）
◆遠藤楠 教諭 新採用
水戸市立河和田小学校
（新規採用）
◆和田日菜子 教諭 新採用
水戸市立河和田小学校
（新規採用）
◆村田晴香 教諭 新採用
水戸市立上中妻小学校
（新規採用）
◆小林圭太 教諭 新採用
水戸市立上中妻小学校
（茨城大学教育学部附属中学校／教諭）
◆金田拓也 教諭 新採用
水戸市立見川小学校
（新規採用）
◆川澄春佳 教諭 新採用
水戸市立見川小学校
（新規採用）
◆高野純花 教諭 新採用
水戸市立千波小学校
（新規採用）
◆合志由樹 教諭 新採用
水戸市立千波小学校
（新規採用）
◆菅谷明日実 教諭 新採用
水戸市立梅が丘小学校
（新規採用）
◆園部未歩 教諭 新採用
水戸市立梅が丘小学校
（新規採用）
◆奥村菜々佳 教諭 新採用
水戸市立双葉台小学校
（新規採用）
◆小佐野莉子 教諭 新採用
水戸市立笠原小学校
（新規採用）
◆鈴木武蔵 教諭 新採用
水戸市立笠原小学校
（新規採用）
◆黒澤潤 教諭 新採用
水戸市立赤塚小学校
（新規採用）
◆福島栄伸 教諭 新採用
水戸市立吉沢小学校
（新規採用）
◆金子佳奈 教諭 新採用
水戸市立堀原小学校
（新規採用）
◆大内れな 教諭 新採用
水戸市立稲荷第一小学校
（新規採用）
◆二瓶野乃花 教諭 新採用
水戸市立稲荷第二小学校
（新規採用）
◆和田拓也 教諭 新採用
水戸市立下大野小学校
（新規採用）
◆小室拓生 教諭 新採用
水戸市立下大野小学校
（新規採用）
◆卜部愛理 教諭 新採用
水戸市立大場小学校
（新規採用）
◆土橋未奈 教諭 新採用
水戸市立鯉淵小学校
（新規採用）
◆脊黒拓海 教諭 新採用
水戸市立妻里小学校
（新規採用）
◆播田實友香 教諭 新採用
水戸市立妻里小学校
（新規採用）
◆西條真優 教諭 新採用
水戸市立内原小学校
（新規採用）
◆細井希美 教諭 新採用
茨城町立大戸小学校
（新規採用）
◆松本萌花 教諭 新採用
茨城町立青葉小学校
（新規採用）
◆高橋健太 教諭 新採用
茨城町立青葉小学校
（新規採用）
◆坂本瞬 教諭 新採用
茨城町立葵小学校
（新規採用）
◆宮田祐大 教諭 新採用
笠間市立笠間小学校
（新規採用）
◆根來春花 教諭 新採用
笠間市立笠間小学校
（新規採用）
◆近澤幸姫 教諭 新採用
笠間市立稲田小学校
（新規採用）
◆高橋知里 教諭 新採用
笠間市立宍戸小学校
（新規採用）
◆長洲美穂子 教諭 新採用
笠間市立宍戸小学校
（総務企画部総務課（歴史館）／文化財保護主事）
◆石川瑞穂 教諭 新採用
笠間市立友部小学校
（新規採用）
◆飯村咲良 教諭 新採用
笠間市立友部小学校
（新規採用）
◆平澤輝樹 教諭 新採用
笠間市立友部小学校
（国立赤城青少年交流の家／企画指導専門員）
◆小沼愛柊 教諭 新採用
笠間市立北川根小学校
（新規採用）
◆中村優子 教諭 新採用
笠間市立友部第二小学校
（新規採用）
◆斉藤夏偉 教諭 新採用
笠間市立友部第二小学校
（新規採用）
◆増田智子 教諭 新採用
笠間市立岩間第一小学校
（新規採用）
◆篠崎凪沙 教諭 新採用
笠間市立岩間第二小学校
（新規採用）
◆郄田勝太郎 教諭 新採用
小美玉市立羽鳥小学校
（新規採用）
◆長島碧海 教諭 新採用
小美玉市立羽鳥小学校
（新規採用）
◆木内裕美 教諭 新採用
小美玉市立納場小学校
（新規採用）
◆根本明美 教諭 新採用
小美玉市立小川南小学校
（新規採用）
◆卜部陽佳 教諭 新採用
城里町立石塚小学校
（新規採用）
◆山形希 教諭 新採用
ひたちなか市立中根小学校
（新規採用）
◆井上七海 教諭 新採用
ひたちなか市立勝倉小学校
（新規採用）
◆西野雅 教諭 新採用
ひたちなか市立東石川小学校
（新規採用）
◆黒澤慎之介 教諭 新採用
ひたちなか市立市毛小学校
（新規採用）
◆平澤誉志幸 教諭 新採用
ひたちなか市立市毛小学校
（総務企画部総務課〔堀原運動公園〕／指導主事）
◆澤畑佳希 教諭 新採用
ひたちなか市立前渡小学校
（新規採用）
◆今長直紀 教諭 新採用
ひたちなか市立佐野小学校
（新規採用）
◆山下智史 教諭 新採用
ひたちなか市立高野小学校
（新規採用）
◆関颯人 教諭 新採用
ひたちなか市立田彦小学校
（新規採用）
◆打越瑛一朗 教諭 新採用
ひたちなか市立長堀小学校
（新規採用）
◆鈴木沙菜 教諭 新採用
ひたちなか市立外野小学校
（新規採用）
◆照沼裕子 教諭 新採用
東海村立中丸小学校
（新規採用）
◆石井つつみ 教諭 新採用
東海村立石神小学校
（新規採用）
◆長山萌花 教諭 新採用
常陸大宮市立村田小学校
（新規採用）
◆中谷美智子 教諭 新採用
常陸大宮市立大宮小学校
（新規採用）
◆河井大地 教諭 新採用
常陸大宮市立大宮西小学校
（新規採用）
◆蓑輪孝太朗 教諭 新採用
常陸大宮市立大宮北小学校
（新規採用）
◆吉田あすみ 教諭 新採用
常陸大宮市立美和小学校
（新規採用）
◆須藤太一 教諭 新採用
常陸大宮市立緒川小学校
（新規採用）
◆船橋由香里 教諭 新採用
那珂市立菅谷東小学校
（新規採用）
◆野澤愛花 教諭 新採用
那珂市立菅谷西小学校
（新規採用）
◆田口明かり 教諭 新採用
那珂市立五台小学校
（新規採用）
◆片岡純子 教諭 新採用
那珂市立五台小学校
（友部特別支援学校／教諭）
◆鴨志田涼 教諭 新採用
那珂市立瓜連小学校
（新規採用）
◆小池俊輔 教諭 新採用
大子町立依上小学校
（新規採用）
◆大高愛海 教諭 新採用
大子町立袋田小学校
（新規採用）
◆冨永隆文 教諭 新採用
大子町立上小川小学校
（新規採用）
◆郄信康仁 教諭 新採用
大子町立生瀬小学校
（水戸教育事務所〔大子町〕／指導主事）
◆中村優太 教諭 新採用
大子町立だいご小学校
（新規採用）
◆鈴木仁子 栄養教諭 新採用
大洗町立大洗小学校
（学校教育部保健体育課／指導主事）
◆菱沼実希 事務職員 新採用
那珂市立木崎小学校
（新規採用）
教諭等・配置換え等
◆石井つかさ 教諭 配置換え
水戸市立石川小学校／教諭
（水戸市立三の丸小学校／教諭）
◆郄𣘺拓也 事務職員 配置換え
水戸市立第一中学校／主任
（水戸市立三の丸小学校／主任）
◆寺嶋朋子 教諭 配置換え
水戸市立緑岡小学校／教諭
（水戸市立五軒小学校／教諭）
◆小口絵理 教諭 配置換え
水戸市立見川小学校／教諭
（水戸市立五軒小学校／教諭）
◆三上翔 教諭 配置換え
ひたちなか市立市毛小学校／教諭
（水戸市立五軒小学校／教諭）
◆浅野真鈴 教諭 配置換え
つくば市立谷田部南小学校／教諭
（水戸市立五軒小学校／教諭）
◆富田紗永 教諭 配置換え
水戸市立笠原小学校／教諭
（水戸市立新荘小学校／教諭）
◆佐藤美佐子 教諭 配置換え
水戸市立吉田小学校／教諭
（水戸市立城東小学校／教諭）
◆横山幸子 教諭 配置換え
水戸市立飯富小学校／教諭
（水戸市立城東小学校／教諭）
◆飯村遼太 教諭 配置換え
大子町立だいご小学校／教諭
（水戸市立城東小学校／教諭）
◆三次順子 教諭 配置換え
水戸市立石川小学校／教諭
（水戸市立浜田小学校／教諭）
◆渡邉辰徳 教諭 配置換え
那珂市立第四中学校／教諭
（水戸市立浜田小学校／教諭）
◆酒井苑子 教諭 配置換え
東海村立舟石川小学校／教諭
（水戸市立浜田小学校／教諭）
◆渡部瑠里 教諭 配置換え
水戸市立稲荷第一小学校／教諭
（水戸市立浜田小学校／教諭）
◆平戸真理子 教諭 配置換え
ひたちなか市立東石川小学校／教諭
（水戸市立常磐小学校／教諭）
◆中舘妙子 教諭 配置換え ※舘は舎＋官
水戸市立上中妻小学校／教諭
（水戸市立常磐小学校／教諭）
◆郄粼薫 教諭 配置換え
那珂市立菅谷西小学校／教諭
（水戸市立常磐小学校／教諭）
◆藤枝貴子 教諭 配置換え
水戸市立梅が丘小学校／教諭
（水戸市立緑岡小学校／教諭）
◆鈴木このみ 教諭 配置換え
茨城町立青葉小学校／教諭
（水戸市立緑岡小学校／教諭）
◆長谷川敦子 養護教諭 配置換え
ひたちなか市立那珂湊第二小学校／養護教諭
（水戸市立緑岡小学校／養護教諭）
◆安達るみ子 教諭 配置換え
水戸市立千波小学校／教諭
（水戸市立寿小学校／教諭）
◆谷田部佑菜 教諭 配置換え
龍ケ崎市立龍ケ崎西小学校／教諭
（水戸市立寿小学校／教諭）
◆菊池直弥 教諭 配置換え
水戸市立鯉淵小学校／教諭
（水戸市立上大野小学校／教諭）
◆黒羽諒 教諭 配置換え
那珂市立第三中学校／教諭
（水戸市立渡里小学校／教諭）
◆井上恵 事務職員 配置換え
ひたちなか市立佐野中学校／主事
（水戸市立渡里小学校／主事）
◆小野寺幸子 教諭 配置換え
水戸市立常磐小学校／教諭
（水戸市立吉田小学校／教諭）
◆諏訪寿明 教諭 配置換え
水戸市立堀原小学校／教諭
（水戸市立吉田小学校／教諭）
◆石川幸美 栄養教諭 配置換え
水戸市立常磐小学校／栄養教諭
（水戸市立吉田小学校／栄養教諭）
◆武石弘之 教諭 配置換え
那珂市立第四中学校／教諭
（水戸市立酒門小学校／教諭）
◆郡司遼平 教諭 配置換え
水戸市立千波小学校／教諭
（水戸市立酒門小学校／教諭）
◆鈴木規大 教諭 配置換え
水戸市立寿小学校／教諭
（水戸市立酒門小学校／教諭）
◆萩谷仁美 教諭 配置換え
水戸市立新荘小学校／教諭
（水戸市立酒門小学校／教諭）
◆上野彩織 教諭 配置換え
つくば市立（文字化け：おそらく「谷田部城」）小学校／教諭
（水戸市立酒門小学校／教諭）
※校名の一部「城」が文字化けのため、判明次第修正します
◆板谷佳苗 養護教諭 配置換え
笠間市立友部第二中学校／養護教諭
（水戸市立石川小学校／養護教諭）
◆渡邉晶子 教諭 配置換え
水戸市立常磐小学校／教諭
（水戸市立飯富小学校／教諭）
◆小林瑛美 教諭 配置換え
水戸市立稲荷第二小学校／教諭
（水戸市立飯富小学校／教諭）
◆萩谷早苗 教諭 配置換え
水戸市立堀原小学校／教諭
（水戸市立河和田小学校／教諭）
◆郡司恵望 教諭 配置換え
水戸市立赤塚小学校／教諭
（水戸市立河和田小学校／教諭）
◆若旅都 教諭 配置換え
水戸市立内原小学校／教諭
（水戸市立河和田小学校／教諭）
◆鈴木明香 教諭 配置換え
水戸市立第四中学校／教諭
（水戸市立河和田小学校／教諭）
◆小堀実祐 教諭 配置換え
神栖市立柳川小学校／教諭
（水戸市立河和田小学校／教諭）
◆佐藤竜也 教諭 配置換え
ひたちなか市立勝倉小学校／教頭
（水戸市立上中妻小学校／教諭）
◆照沼めぐみ 教諭 配置換え
水戸市立河和田小学校／教諭
（水戸市立上中妻小学校／教諭）
◆穗積千恵 教諭 配置換え
水戸市立吉田小学校／教諭
（水戸市立見川小学校／教諭）
◆近藤由記 教諭 配置換え
笠間市立笠間中学校／教諭
（水戸市立見川小学校／教諭）
◆照沼美香 教諭 配置換え
笠間市立みなみ学園義務教育学校／教諭
（水戸市立見川小学校／教諭）
◆中山友梨 教諭 配置換え
阿見町立阿見第一小学校／教諭
（水戸市立見川小学校／教諭）
◆宮本莉江 栄養教諭 配置換え
水戸市立河和田小学校／栄養教諭
（水戸市立見川小学校／栄養教諭）
◆中野弘紀 教諭 配置換え
水戸市立千波中学校／教諭
（水戸市立千波小学校／教諭）
◆野村颯希 教諭 配置換え
桜川市立岩瀬小学校／教諭
（水戸市立千波小学校／教諭）
◆松葉里実 養護教諭 配置換え
土浦市立下高津小学校／養護教諭
（水戸市立千波小学校／養護教諭）
◆鶴田美和 教諭 配置換え
水戸市立緑岡小学校／教諭
（水戸市立梅が丘小学校／教諭）
◆樫村佳苗 教諭 配置換え
水戸市立五軒小学校／教諭
（水戸市立梅が丘小学校／教諭）
◆太田佳佑 教諭 配置換え
水戸市立緑岡小学校／教諭
（水戸市立梅が丘小学校／教諭）
◆岩粼瑞季 教諭 配置換え
水戸市立上大野小学校／教諭
（水戸市立梅が丘小学校／教諭）
◆小森麗美 教諭 配置換え
城里町立桂中学校／教諭
（水戸市立梅が丘小学校／教諭）
◆勝山順平 教諭 配置換え
常総市立大生小学校／教諭
（水戸市立梅が丘小学校／教諭）
◆仲田里歩 養護教諭 配置換え
ひたちなか市立田彦中学校／養護教諭
（水戸市立梅が丘小学校／養護教諭）
◆山本智香 栄養教諭 配置換え
水戸市立吉沢小学校／栄養教諭
（水戸市立梅が丘小学校／栄養教諭）
◆片根亜樹子 教諭 配置換え
水戸市立緑岡小学校／教諭
（水戸市立笠原小学校／教諭）
◆樫村純代 教諭 配置換え
水戸市立河和田小学校／教諭
（水戸市立笠原小学校／教諭）
◆柏静香 教諭 配置換え
ひたちなか市立東石川小学校／教諭
（水戸市立笠原小学校／教諭）
◆小沼和隆 教諭 配置換え
つくば市立茎崎第一小学校／教諭
（水戸市立笠原小学校／教諭）
◆郄橋理乃 教諭 配置換え
鉾田市立旭南小学校／教諭
（水戸市立笠原小学校／教諭）
◆田中周平 教諭 配置換え
那珂市立菅谷西小学校／教諭
（水戸市立笠原小学校／教諭）
◆藤田幸一 教諭 配置換え
水戸市立内原小学校／教諭
（水戸市立赤塚小学校／教諭）
◆十万久由 教諭 配置換え
ひたちなか市立堀口小学校／教諭
（水戸市立吉沢小学校／教諭）
◆神谷雄平 教諭 配置換え
水戸市立緑岡小学校／教諭
（水戸市立吉沢小学校／教諭）
◆関絵里奈 教諭 配置換え
ひたちなか市立勝倉小学校／教諭
（水戸市立吉沢小学校／教諭）
◆美山友里 教諭 配置換え
常陸大宮市立山方小学校／教諭
（水戸市立吉沢小学校／教諭）
◆助川留美 栄養教諭 配置換え
ひたちなか市立佐野小学校／栄養教諭
（水戸市立吉沢小学校／栄養教諭）
◆水上樹 教諭 配置換え
ひたちなか市立佐野小学校／教諭
（水戸市立堀原小学校／教諭）
◆鈴木孝一 教諭 配置換え
水戸市立笠原中学校／教諭
（水戸市立稲荷第一小学校／教諭）
◆赤地龍也 教諭 配置換え
茨城町立青葉小学校／教諭
（水戸市立鯉淵小学校／教諭）
◆鈴木かんな 事務職員 配置換え
水戸市立緑岡小学校／主任
（水戸市立鯉淵小学校／主任）
◆山林厚志 教諭 配置換え
水戸市立梅が丘小学校／教諭
（水戸市立妻里小学校／教諭）
◆前川美和 教諭 配置換え
水戸市立三の丸小学校／教諭
（水戸市立内原小学校／教諭）
◆井上敬悟 教諭 配置換え
ひたちなか市立高野小学校／教諭
（水戸市立内原小学校／教諭）
◆伊藤祥子 教諭 配置換え
ひたちなか市立勝田第二中学校／教諭
（水戸市立内原小学校／教諭）
◆近藤一彦 教諭 配置換え
城里町立七会小学校／教諭
（茨城町立長岡小学校／教諭）
◆森郁幸 栄養教諭 配置換え
城里町立常北中学校／栄養教諭
（茨城町立長岡小学校／栄養教諭）
◆齋藤恵美子 養護教諭 配置換え
茨城町立青葉小学校／養護教諭
（茨城町立大戸小学校／養護教諭）
◆鬼沢久美子 教諭 配置換え
鉾田市立鉾田北小学校／教諭
（茨城町立青葉小学校／教諭）
◆中村紀大 教諭 配置換え
茨城町立長岡小学校／教諭
（茨城町立青葉小学校／教諭）
◆（文字化け）肥郄諒 教諭 配置換え
水戸市立緑岡中学校／教諭
（茨城町立青葉小学校／教諭）
◆大津聖貴 教諭 配置換え
つくば市立茎崎第二小学校／教諭
（茨城町立青葉小学校／教諭）
◆堀江育実 養護教諭 配置換え
つくば市立春日学園義務教育学校／養護教諭
（茨城町立青葉小学校／養護教諭）
◆樋口伸吾 教諭 配置換え
茨城町立明光中学校／教諭
（茨城町立葵小学校／教諭）
◆大里絵里子 教諭 配置換え
茨城町立青葉小学校／教諭
（茨城町立葵小学校／教諭）
◆田村友実 教諭 配置換え
石岡市立南小学校／教諭
（茨城町立葵小学校／教諭）
◆中村宥稀 教諭 配置換え
つくば市立大曽根小学校／教諭
（茨城町立葵小学校／教諭）
◆根本舞 養護教諭 配置換え
茨城町立大戸小学校／養護教諭
（茨城町立葵小学校／養護教諭）
◆高木正子 教諭 配置換え
笠間市立岩間第二小学校／教諭
（笠間市立笠間小学校／教諭）
◆籐家幸司 教諭 配置換え
小美玉市立竹原小学校／教諭
（笠間市立笠間小学校／教諭）
◆松葉猛 教諭 配置換え
阿見町立あさひ小学校／教諭
（笠間市立笠間小学校／教諭）
◆田家邦彦 教諭 配置換え
水戸市立第五中学校／教諭
（笠間市立笠間小学校／教諭）
◆郄野美緒 教諭 配置換え
笠間市立岩間第一小学校／教諭
（笠間市立笠間小学校／教諭）
◆山口さおり 教諭 配置換え
小美玉市立納場小学校／教諭
（笠間市立稲田小学校／教諭）
◆立原直弥 教諭 配置換え
笠間市立岩間中学校／教諭
（笠間市立稲田小学校／教諭）
◆伊藤香奈 教諭 配置換え
石岡市立瓦会小学校／教諭
（笠間市立宍戸小学校／教諭）
◆鈴木章以 教諭 配置換え
城里町立桂小学校／教諭
（笠間市立友部小学校／教諭）
◆岡恵子 教諭 配置換え
小美玉市立小川南小学校／教諭
（笠間市立友部小学校／教諭）
◆久保田文 教諭 配置換え
水戸市立吉田小学校／教諭
（笠間市立友部小学校／教諭）
◆播田実幸子 教諭 配置換え
水戸市立双葉台中学校／教諭
（笠間市立友部小学校／教諭）
◆星一明 教諭 配置換え
石岡市立東成井小学校／教諭
（笠間市立友部小学校／教諭）
◆竹内みどり 教諭 配置換え
筑西市立新治小学校／教諭
（笠間市立友部小学校／教諭）
◆打川元子 教諭 配置換え
小美玉市立納場小学校／教諭
（笠間市立北川根小学校／教諭）
◆（文字化け）白𡈽瑞樹 教諭 配置換え
水戸市立下大野小学校／教諭
（笠間市立北川根小学校／教諭）
◆村田利香 教諭 配置換え
常陸太田市立金砂郷小学校／教諭
（笠間市立北川根小学校／教諭）
◆大津裕子 教諭 配置換え
笠間市立友部第二小学校／教諭
（笠間市立大原小学校／教諭）
◆松野あずさ 教諭 配置換え
つくば市立九重小学校／教諭
（笠間市立大原小学校／教諭）
◆廣澤龍 主幹教諭 配置換え
笠間市立笠間小学校／教諭
（笠間市立友部第二小学校／主幹教諭）
◆七尾久美子 教諭 配置換え
笠間市立友部小学校／教諭
（笠間市立友部第二小学校／教諭）
◆矢吹美智子 教諭 配置換え
小美玉市立玉里学園義務教育学校／教諭
（笠間市立友部第二小学校／教諭）
◆飯村友里絵 教諭 配置換え
笠間市立友部第二中学校／教諭
（笠間市立友部第二小学校／教諭）
◆田代由貴 教諭 配置換え
小美玉市立玉里学園義務教育学校／教諭
（笠間市立友部第二小学校／教諭）
◆國谷明香 教諭 配置換え
石岡市立東小学校／教諭
（笠間市立友部第二小学校／教諭）
◆藤枝裕太 教諭 配置換え
小美玉市立羽鳥小学校／教諭
（笠間市立友部第二小学校／教諭）
◆厚綿莉奈 教諭 配置換え
笠間市立岩間第二小学校／教諭
（笠間市立友部第二小学校／教諭）
◆加藤将光 教諭 配置換え
笠間市立稲田小学校／教諭
（笠間市立岩間第一小学校／教諭）
◆岩渕佑美 教諭 配置換え
笠間市立友部小学校／教諭
（笠間市立岩間第一小学校／教諭）
◆出地楓 教諭 配置換え
神栖市立軽野小学校／教諭
（笠間市立岩間第一小学校／教諭）
◆影山紀子 教諭 配置換え
那珂市立菅谷西小学校／教諭
（笠間市立岩間第二小学校／教諭）
◆野口慶子 教諭 配置換え
笠間市立みなみ学園義務教育学校／教諭
（笠間市立岩間第二小学校／教諭）
◆御法川由美 教諭 配置換え
水戸市立千波小学校／教諭
（小美玉市立竹原小学校／教諭）
◆高橋啓太 教諭 配置換え
笠間市立笠間小学校／教諭
（小美玉市立竹原小学校／教諭）
◆山形比寿恵 教諭 配置換え
笠間市立稲田小学校／教諭
（小美玉市立羽鳥小学校／教諭）
◆興野晶子 教諭 配置換え
笠間市立大原小学校／教諭
（小美玉市立羽鳥小学校／教諭）
◆飯田康夫 教諭 配置換え
小美玉市立小川南中学校／教諭
（小美玉市立羽鳥小学校／教諭）
◆中島智之 教諭 配置換え
小美玉市立美野里中学校／教諭
（小美玉市立羽鳥小学校／教諭）
◆堀慶子 教諭 配置換え
笠間市立宍戸小学校／教諭
（小美玉市立納場小学校／教諭）
◆松粼悠太 教諭 配置換え
小美玉市立玉里学園義務教育学校／教諭
（小美玉市立納場小学校／教諭）
◆福田浩一 教諭 配置換え
笠間市立友部第二中学校／教諭
（小美玉市立小川南小学校／教諭）
◆郄草木麻衣 事務職員 配置換え
小美玉市立小川北義務教育学校／係長
（小美玉市立小川南小学校／係長）
◆福田悠輝 教諭 配置換え
茨城町立青葉中学校／教諭
（城里町立石塚小学校／教諭）
◆藤井智久 教諭 配置換え
常陸大宮市立大宮小学校／教諭
（城里町立石塚小学校／教諭）
◆徳永拓未 教諭 配置換え
かすみがうら市立霞ヶ浦北小学校／教諭
（城里町立石塚小学校／教諭）
◆大江里乃 教諭 配置換え
水戸市立見川小学校／教諭
（城里町立石塚小学校／教諭）
◆齋藤裕樹 教諭 配置換え
大子町立だいご小学校／教諭
（城里町立沢山小学校／教諭）
◆八木瞳美 教諭 配置換え
牛久市立おくの義務教育学校／教諭
（城里町立沢山小学校／教諭）
◆石井啓仁 教諭 配置換え
つくば市立研究学園小学校／教諭
（城里町立常北小学校／教諭）
◆上原巧也 教諭 配置換え
城里町立石塚小学校／教諭
（城里町立桂小学校／教諭）
◆所友紀 教諭 配置換え
城里町立石塚小学校／教諭
（城里町立七会小学校／教諭）
◆名雲千珠 教諭 配置換え
ひたちなか市立東石川小学校／教諭
（ひたちなか市立中根小学校／教諭）
◆千賀明子 教諭 配置換え
ひたちなか市立外野小学校／教諭
（ひたちなか市立中根小学校／教諭）
◆松田保乃加 教諭 配置換え
鹿嶋市立平井小学校／教諭
（ひたちなか市立中根小学校／教諭）
◆佐藤瑠美 教諭 配置換え
水戸市立寿小学校／教諭
（ひたちなか市立中根小学校／教諭）
◆鈴木久美子 教諭 配置換え
笠間市立北川根小学校／教諭
（ひたちなか市立勝倉小学校／教諭）
◆田中梨帆 教諭 配置換え
ひたちなか市立田彦小学校／教諭
（ひたちなか市立勝倉小学校／教諭）
◆篠原壮広 事務職員 配置換え
高萩市立松岡小学校／主事
（ひたちなか市立勝倉小学校／主事）
◆堀江正史 教諭 配置換え
ひたちなか市立美乃浜学園／教諭
（ひたちなか市立三反田小学校／教諭）
◆小松淳子 教諭 配置換え
ひたちなか市立中根小学校／教諭
（ひたちなか市立三反田小学校／教諭）
◆大内柚里 教諭 配置換え
ひたちなか市立前渡小学校／教諭
（ひたちなか市立三反田小学校／教諭）
◆川越信和 教諭 配置換え
ひたちなか市立市毛小学校／教諭
（ひたちなか市立東石川小学校／教諭）
◆樫村琢実 教諭 配置換え
ひたちなか市立佐野小学校／教諭
（ひたちなか市立市毛小学校／教諭）
◆小林佐智子 教諭 配置換え
水戸市立五軒小学校／教諭
（ひたちなか市立前渡小学校／教諭）
◆上石はるみ 教諭 配置換え
東海村立白方小学校／教諭
（ひたちなか市立前渡小学校／教諭）
◆藤咲匠 教諭 配置換え
ひたちなか市立美乃浜学園／教諭
（ひたちなか市立前渡小学校／教諭）
◆古内由佳 教諭 配置換え
水戸市立笠原小学校／教諭
（ひたちなか市立前渡小学校／教諭）
◆大森加奈子 教諭 配置換え
ひたちなか市立枝川小学校／教諭
（ひたちなか市立前渡小学校／教諭）
◆佐藤雅俊 教諭 配置換え
ひたちなか市立田彦小学校／教諭
（ひたちなか市立前渡小学校／教諭）
◆清水成美 教諭 配置換え
那珂市立芳野小学校／教諭
（ひたちなか市立前渡小学校／教諭）
◆鈴木蘭 教諭 配置換え
ひたちなか市立長堀小学校／教諭
（ひたちなか市立前渡小学校／教諭）
◆大内恵理子 教諭 配置換え
ひたちなか市立佐野中学校／教諭
（ひたちなか市立佐野小学校／教諭）
◆今井康裕 教諭 配置換え
ひたちなか市立勝田第三中学校／教諭
（ひたちなか市立佐野小学校／教諭）
◆鈴木康介 教諭 配置換え
ひたちなか市立田彦小学校／教諭
（ひたちなか市立佐野小学校／教諭）
◆菊池優衣 養護教諭 配置換え
鉾田市立鉾田南中学校／養護教諭
（ひたちなか市立佐野小学校／養護教諭）
◆千賀香織 栄養教諭 配置換え
大洗町立大洗小学校／栄養教諭
（ひたちなか市立佐野小学校／栄養教諭）
◆富田遥香 教諭 配置換え
那珂市立菅谷東小学校／教諭
（ひたちなか市立堀口小学校／教諭）
◆三次直樹 教諭 配置換え
水戸市立浜田小学校／教諭
（ひたちなか市立高野小学校／教諭）
◆古市信恒 教諭 配置換え
水戸市立河和田小学校／教諭
（ひたちなか市立高野小学校／教諭）
◆大内さくら 教諭 配置換え
水戸市立酒門小学校／教諭
（ひたちなか市立高野小学校／教諭）
◆桑名洸典 教諭 配置換え
ひたちなか市立田彦中学校／教諭
（ひたちなか市立高野小学校／教諭）
◆小島舞子 事務職員 配置換え
東海村立舟石川小学校／係長
（ひたちなか市立高野小学校／係長）
◆矢吹美左子 教諭 配置換え
那珂市立瓜連小学校／教諭
（ひたちなか市立田彦小学校／教諭）
◆友常雅士 教諭 配置換え
ひたちなか市立高野小学校／教諭
（ひたちなか市立田彦小学校／教諭）
◆藤田康平 教諭 配置換え
水戸市立妻里小学校／教諭
（ひたちなか市立田彦小学校／教諭）
◆砂押隆宏 教諭 配置換え
日立市立水木小学校／教諭
（ひたちなか市立田彦小学校／教諭）
◆井坂梨乃 教諭 配置換え
鹿嶋市立高松小学校／教諭
（ひたちなか市立田彦小学校／教諭）
◆根本祥子 教諭 配置換え
ひたちなか市立長堀小学校／教諭
（ひたちなか市立田彦小学校／教諭）
◆大塚愛子 教諭 配置換え
大洗町立大洗小学校／教諭
（ひたちなか市立田彦小学校／教諭）
◆大友智寿子 教諭 配置換え
水戸市立国田義務教育学校／教諭
（ひたちなか市立長堀小学校／教諭）
◆福嶋慶子 教諭 配置換え
那珂市立第二中学校／教諭
（ひたちなか市立長堀小学校／教諭）
◆久保田愛弓 教諭 配置換え
石岡市立杉並小学校／教諭
（ひたちなか市立長堀小学校／教諭）
◆川井夏実 教諭 配置換え
ひたちなか市立三反田小学校／教諭
（ひたちなか市立長堀小学校／教諭）
◆前嶋晏子 教諭 配置換え
つくば市立みどりの学園義務教育学校／教諭
（ひたちなか市立長堀小学校／教諭）
◆渡辺聡子 教諭 配置換え
ひたちなか市立三反田小学校／教諭
（ひたちなか市立外野小学校／教諭）
◆佐藤百花 養護教諭 配置換え
筑西市立竹島小学校／養護教諭
（ひたちなか市立外野小学校／養護教諭）
◆芝田希美 教諭 配置換え
鉾田市立旭南小学校／教諭
（ひたちなか市立那珂湊第二小学校／教諭）
◆郄野莉緒 養護教諭 配置換え
古河市立総和北中学校／養護教諭
（ひたちなか市立那珂湊第二小学校／養護教諭）
◆木村真紀子 栄養教諭 配置換え
ひたちなか市立大島中学校／栄養教諭
（ひたちなか市立那珂湊第三小学校／栄養教諭）
◆佐藤尚子 教諭 配置換え
ひたちなか市立田彦小学校／教諭
（大洗町立大洗小学校／教諭）
◆羽持友貴 教諭 配置換え
水戸市立第四中学校／教諭
（大洗町立南小学校／教諭）
◆郄橋美紀子 教諭 配置換え
鉾田市立鉾田南小学校／教諭
（大洗町立南小学校／教諭）
◆鈴木沙織 養護教諭 配置換え
潮来市立潮来第一中学校／養護教諭
（大洗町立南小学校／養護教諭）
◆和田裕子 教諭 配置換え
東海村立石神小学校／教諭
（東海村立白方小学校／教諭）
◆塙朋子 教諭 配置換え
水戸市立稲荷第一小学校／教諭
（東海村立白方小学校／教諭）
◆日向野満美 教諭 配置換え
ひたちなか市立田彦小学校／教諭
（東海村立白方小学校／教諭）
◆稲生歩美 教諭 配置換え
かすみがうら市立下稲吉中学校／教諭
（東海村立白方小学校／教諭）
◆小林優太 教諭 配置換え
東海村立東海南中学校／教諭
（東海村立白方小学校／教諭）
◆橘乃布衣 教諭 配置換え
東海村立東海中学校／教諭
（東海村立照沼小学校／教諭）
◆大和田沙織 事務職員 配置換え
東海村立中丸小学校／係長
（東海村立照沼小学校／係長）
◆菅沼浩二 教諭 配置換え
東海村立東海南中学校／教諭
（東海村立中丸小学校／教諭）
◆亀山武史 教諭 配置換え
東海村立東海中学校／教諭
（東海村立中丸小学校／教諭）
◆小沼早千衣 教諭 配置換え
東海村立白方小学校／教諭
（東海村立中丸小学校／教諭）
◆村松祥成 教諭 配置換え
北茨城市立磯原中学校／教諭
（東海村立中丸小学校／教諭）
◆板粼優子 教諭 配置換え
東海村立東海中学校／教諭
（東海村立中丸小学校／教諭）
◆捧朋恵 事務職員 配置換え
ひたちなか市立高野小学校／係長
（東海村立中丸小学校／係長）
◆伊藤幸恵 教諭 配置換え
東海村立中丸小学校／教諭
（東海村立石神小学校／教諭）
◆萩谷亜希子 教諭 配置換え
東海村立村松小学校／教諭
（東海村立舟石川小学校／教諭）
◆佐藤大介 教諭 配置換え
ひたちなか市立美乃浜学園／教諭
（東海村立舟石川小学校／教諭）
◆薄井悠人 教諭 配置換え
東海村立白方小学校／教諭
（東海村立舟石川小学校／教諭）
◆渡邉雄昇 事務職員 配置換え
那珂市立菅谷西小学校／係長
（東海村立舟石川小学校／係長）
◆茅根直子 養護教諭 配置換え
那珂市立第三中学校／養護教諭
（東海村立村松小学校／養護教諭）
◆菊池友樹 教諭 配置換え
常陸大宮市立大宮北小学校／教諭
（常陸大宮市立村田小学校／教諭）
◆郄畠みどり 教諭 配置換え
常陸大宮市立大賀小学校／教諭
（常陸大宮市立上野小学校／教諭）
◆川口美和 教諭 配置換え
常陸太田市立世矢小学校／教諭
（常陸大宮市立大宮小学校／教諭）
◆佐々木麻衣 教諭 配置換え
常陸大宮市立御前山小学校／教諭
（常陸大宮市立大宮小学校／教諭）
◆佐藤憲哉 教諭 配置換え
城里町立沢山小学校／教諭
（常陸大宮市立大賀小学校／教諭）
◆川崎知奈 教諭 配置換え
城里町立石塚小学校／教諭
（常陸大宮市立大宮西小学校／教諭）
◆川崎花菜 教諭 配置換え
つくば市立二の宮小学校／教諭
（常陸大宮市立大宮西小学校／教諭）
◆石川智成 教諭 配置換え
常陸大宮市立上野小学校／教諭
（常陸大宮市立山方小学校／教諭）
◆山本沙緒里 教諭 配置換え
水戸市立第三中学校／教諭
（常陸大宮市立山方小学校／教諭）
◆菊池泰宏 教諭 配置換え
常陸大宮市立山方中学校／教諭
（常陸大宮市立山方南小学校／教諭）
◆生天目優子 教諭 配置換え
常陸大宮市立美和小学校／教諭
（常陸大宮市立御前山小学校／教諭）
◆野粼富三郎 教諭 配置換え
常陸大宮市立大賀小学校／教諭
（常陸大宮市立御前山小学校／教諭）
◆円谷愛海 教諭 配置換え
鹿嶋市立波野小学校／教諭
（那珂市立横堀小学校／教諭）
◆綿引千亜貴 教諭 配置換え
ひたちなか市立市毛小学校／教諭
（那珂市立額田小学校／教諭）
◆小野佳子 教諭 配置換え
ひたちなか市立堀口小学校／教諭
（那珂市立額田小学校／教諭）
◆斎藤明奈 教諭 配置換え
水戸市立梅が丘小学校／教諭
（那珂市立額田小学校／教諭）
◆海老原倫子 養護教諭 配置換え
ひたちなか市立美乃浜学園／養護教諭
（那珂市立額田小学校／養護教諭）
◆林順子 教諭 配置換え
ひたちなか市立中根小学校／教諭
（那珂市立菅谷小学校／教諭）
◆吉田めぐみ 養護教諭 配置換え
茨城町立葵小学校／養護教諭
（那珂市立菅谷小学校／養護教諭）
◆塩谷直美 教諭 配置換え
那珂市立芳野小学校／教諭
（那珂市立菅谷東小学校／教諭）
◆眞田かおり 教諭 配置換え
東海村立中丸小学校／教諭
（那珂市立菅谷東小学校／教諭）
◆小池智恵 教諭 配置換え
水戸市立見川小学校／教諭
（那珂市立菅谷東小学校／教諭）
◆郡司直也 教諭 配置換え
那珂市立五台小学校／教諭
（那珂市立菅谷東小学校／教諭）
◆長山友香 教諭 配置換え
那珂市立額田小学校／教諭
（那珂市立菅谷東小学校／教諭）
◆圷裕子 事務職員 配置換え
常陸大宮市立村田小学校／係長
（那珂市立菅谷東小学校／係長）
（FNNプライムオンライン編集部）