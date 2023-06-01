【全掲載】2026年茨城県教職員の人事異動（5）　あの先生はどの学校に？　＜水戸教育事務所管内 中学校の教諭等＞

茨城県教育委員会は2026年4月1日付の公立学校教職員の異動について発表した。

水戸教育事務所管内 中学校の教諭等の異動は以下の通り。

(全2回の2)

凡例

氏名 新職クラス 異動区分

新所属名／新職名

（旧所属名・旧職名）

教諭等・退職

◆丸山恵美子 教諭 退職

（水戸市立第一中学校）

◆伊舎堂裕也 教諭 退職

（水戸市立第一中学校）

◆大野純一 教諭 退職

（水戸市立第三中学校）

◆岡崎弦 教諭 退職

（水戸市立第三中学校）

◆櫻井真 教諭 退職

（水戸市立緑岡中学校）

◆神永孝史 教諭 退職

（水戸市立第四中学校）

◆竹貫裕文 教諭 退職

（水戸市立第四中学校）

◆坂本雄大 教諭 退職

（水戸市立第四中学校）

◆小貫陽介 教諭 退職

（水戸市立第四中学校）

◆石川恵子 教諭 退職

（水戸市立見川中学校）

◆小森いづみ 教諭 退職

（水戸市立常澄中学校）

◆江間留美子 教諭 退職

（水戸市立常澄中学校）

◆大谷拓也 教諭 退職

（水戸市立常澄中学校）

◆上山修 教諭 退職

（笠間市立友部中学校）

◆大内咲季 教諭 退職

（笠間市立友部中学校）

◆馬場直美 教諭 退職

（笠間市立友部第二中学校）

◆大沼実奈子 教諭 退職

（笠間市立みなみ学園義務教育学校）

◆金木慶子 教諭 退職

（笠間市立みなみ学園義務教育学校）

◆常井由香里 教諭 退職

（小美玉市立小川南中学校）

◆郡司法子 教諭 退職

（小美玉市立美野里中学校）

◆藤枝千尋 教諭 退職

（小美玉市立玉里学園義務教育学校）

◆三浦まい 教諭 退職

（ひたちなか市立勝田第一中学校）

◆山田伊都子 教諭 退職

（ひたちなか市立大島中学校）

◆小森茂 教諭 退職

（常陸大宮市立山方中学校）

◆大珷友里恵 教諭 退職

（常陸大宮市立山方中学校）

◆小池史織 教諭 退職

（那珂市立第一中学校）

◆藤本幸恵 教諭 退職

（大子町立大子中学校）

教諭等・転任

◆青木大地 教諭 転任

総務企画部総務課（堀原運動公園）／指導主事

（水戸市立飯富中学校／教諭）

◆直江良雄 教諭 転任

学校教育部保健体育課／指導主事

（水戸市立石川中学校／教諭）

◆古平淳記 教諭 転任

水戸市教育委員会／指導主事

（水戸市立常澄中学校／教諭）

◆河島知佳 教諭 転任

勝田中等教育学校／教諭

（水戸市立内原中学校／教諭）

◆飯田将志 教諭 転任

茨城大学教育学部附属特別支援学校／教諭

（笠間市立みなみ学園義務教育学校／教諭）

◆寺内博雅 教諭 転任

水戸教育事務所（笠間市）／指導主事

（笠間市立みなみ学園義務教育学校／教諭）

◆平澤孝教 教諭 転任

小美玉市教育委員会／社会教育主事

（小美玉市立小川南中学校／教諭）

◆柏潤 教諭 転任

水戸教育事務所（ひたちなか市）／指導主事

（ひたちなか市立勝田第一中学校／教諭）

◆鈴木桂介 教諭 転任

ひたちなか市教育委員会／社会教育主事

（ひたちなか市立勝田第三中学校／教諭）

◆豊田一暁 教諭 転任

水戸教育事務所（ひたちなか市）／指導主事

（ひたちなか市立佐野中学校／教諭）

◆大森貴弘 教諭 転任

勝田中等教育学校／教諭

（ひたちなか市立佐野中学校／教諭）

◆小野瀬真勇 教諭 転任

茨城大学教育学部附属中学校／教諭

（ひたちなか市立大島中学校／教諭）

◆三浦和紗 教諭 転任

勝田中等教育学校／教諭

（ひたちなか市立美乃浜学園／教諭）

◆石川友康 教諭 転任

水戸教育事務所（東海村）／指導主事

（東海村立東海南中学校／教諭）

◆川粼真 教諭 転任

生活文化課／係長

（常陸大宮市立大宮中学校／教諭）

◆田澤健吾 教諭 転任

教育研修センター／指導主事

（那珂市立瓜連中学校／教諭）

教諭等・新採等

◆秋山拓也 教諭 新採用

水戸市立第一中学校

（新規採用）

◆黒澤崚介 教諭 新採用

水戸市立第一中学校

（新規採用）

◆落合太陽 教諭 新採用

水戸市立第一中学校

（新規採用）

◆大内勇人 教諭 新採用

水戸市立第三中学校

（新規採用）

◆横山美空 教諭 新採用

水戸市立緑岡中学校

（新規採用）

◆高木惇 教諭 新採用

水戸市立緑岡中学校

（新規採用）

◆大村航平 教諭 新採用

水戸市立第四中学校

（新規採用）

◆島有我 教諭 新採用

水戸市立第四中学校

（新規採用）

◆石井凜佳 教諭 新採用

水戸市立第四中学校

（新規採用）

◆吉川裕之 教諭 新採用

水戸市立第四中学校

（水戸市教育委員会／指導主事）

◆鈴木俊也 教諭 新採用

水戸市立第五中学校

（新規採用）

◆鈴木千愛 教諭 新採用

水戸市立見川中学校

（新規採用）

◆坂主凛 教諭 新採用

水戸市立見川中学校

（新規採用）

◆曳地拓人 教諭 新採用

水戸市立笠原中学校

（新規採用）

◆安斎遥香 教諭 新採用

水戸市立笠原中学校

（新規採用）

◆小室亜沙美 教諭 新採用

水戸市立常澄中学校

（新規採用）

◆八代裕太 教諭 新採用

水戸市立常澄中学校

（新規採用）

◆坂場雪華 教諭 新採用

水戸市立常澄中学校

（水戸高等特別支援学校／教諭）

◆竹江諒太 教諭 新採用

水戸市立内原中学校

（新規採用）

◆河上麻衣 教諭 新採用

茨城町立明光中学校

（新規採用）

◆平山樹希 教諭 新採用

茨城町立明光中学校

（新規採用）

◆内山稀夢 教諭 新採用

笠間市立友部中学校

（新規採用）

◆鈴木悠太 教諭 新採用

笠間市立友部中学校

（新規採用）

◆岩瀬詩歩 教諭 新採用

笠間市立友部第二中学校

（新規採用）

◆菊田侑奈 教諭 新採用

笠間市立みなみ学園義務教育学校

（新規採用）

◆伊藤愛華 教諭 新採用

小美玉市立小川南中学校

（新規採用）

◆長谷川翔平 教諭 新採用

小美玉市立美野里中学校

（新規採用）

◆大山寧々 教諭 新採用

小美玉市立美野里中学校

（新規採用）

◆畑山晴輝 教諭 新採用

小美玉市立美野里中学校

（勝田中等教育学校／教諭）

◆榎本久美子 教諭 新採用

小美玉市立小川北義務教育学校

（新規採用）

◆長島璃音 教諭 新採用

小美玉市立小川北義務教育学校

（新規採用）

◆仲田友紀子 教諭 新採用

城里町立桂中学校

（新規採用）

◆木藤美莉 教諭 新採用

ひたちなか市立勝田第一中学校

（新規採用）

◆井上理恵 教諭 新採用

ひたちなか市立勝田第一中学校

（勝田中等教育学校／教諭）

◆濱口恵里 教諭 新採用

ひたちなか市立勝田第二中学校

（新規採用）

◆郄瀬美保子 教諭 新採用

ひたちなか市立勝田第三中学校

（新規採用）

◆伊澤恭陽 教諭 新採用

ひたちなか市立佐野中学校

（新規採用）

◆浅野瑞樹 教諭 新採用

ひたちなか市立佐野中学校

（新規採用）

◆米川梨沙 教諭 新採用

ひたちなか市立佐野中学校

（茨城大学教育学部附属特別支援学校／教諭）

◆勝村慶太觔 教諭 新採用

ひたちなか市立大島中学校

（新規採用）

◆田村花梨 教諭 新採用

ひたちなか市立大島中学校

（新規採用）

◆大森公美 教諭 新採用

ひたちなか市立大島中学校

（水戸飯富特別支援学校／教諭）

◆増田裕 教諭 新採用

ひたちなか市立田彦中学校

（新規採用）

◆新谷淳子 教諭 新採用

ひたちなか市立田彦中学校

（教育研修センター／指導主事）

◆大内琴葉 教諭 新採用

ひたちなか市立美乃浜学園

（新規採用）

◆溝口椋太 教諭 新採用

大洗町立第一中学校

（新規採用）

◆篠原萌香 教諭 新採用

大洗町立第一中学校

（新規採用）

◆鈴木康弘 教諭 新採用

大洗町立第一中学校

（茨城大学教育学部附属特別支援学校／教諭）

◆熊谷綾弥 教諭 新採用

東海村立東海南中学校

（新規採用）

◆川又未来 教諭 新採用

常陸大宮市立第二中学校

（新規採用）

◆菊池空良 教諭 新採用

常陸大宮市立大宮中学校

（新規採用）

◆奥田悠斗 教諭 新採用

常陸大宮市立明峰中学校

（新規採用）

◆都築柊人 教諭 新採用

那珂市立第一中学校

（新規採用）

◆中山弥枝 教諭 新採用

那珂市立第一中学校

（新規採用）

◆樋口綾乃 教諭 新採用

那珂市立第二中学校

（新規採用）

◆鎮目隼斗 教諭 新採用

那珂市立第四中学校

（新規採用）

◆小室百花 教諭 新採用

那珂市立第四中学校

（新規採用）

◆内山柊哉 教諭 新採用

大子町立大子中学校

（新規採用）

◆加藤木康之 教諭 新採用

大子町立大子中学校

（新規採用）

◆青山侑誠 教諭 新採用

大子町立大子中学校

（新規採用）

◆アティリーイアンイアンジョン 本採講師 新採用

小美玉市立小川北義務教育学校

（新規採用）

◆バディベル−デーエン 本採講師 新採用

城里町立常北中学校

（新規採用）

◆ハズバンズトマスジェームズ 本採講師 新採用

ひたちなか市立大島中学校

（新規採用）

◆那珂沙南 養護教諭 新採用

水戸市立笠原中学校

（新規採用）

◆小島弥由 養護教諭 新採用

東海村立東海南中学校

（新規採用）

◆根本藍 養護教諭 新採用

那珂市立第三中学校

（学校教育部保健体育課／指導主事）

◆布施琴美 事務職員 新採用

水戸市立笠原中学校

（新規採用）

◆金澤響 事務職員 新採用

ひたちなか市立勝田第一中学校

（新規採用）

◆祖田真友子 事務職員 新採用

東海村立東海南中学校

（新規採用）

教諭等・配置換え等

◆石井容子 教諭 配置換え

日立市立久慈小学校／教諭

（水戸市立第一中学校／教諭）

◆内赤玲奈 教諭 配置換え

水戸市立飯富小学校／教諭

（水戸市立第一中学校／教諭）

◆大津和輝 教諭 配置換え

笠間市立笠間小学校／教諭

（水戸市立第一中学校／教諭）

◆川粼美和 教諭 配置換え

大洗町立南中学校／教諭

（水戸市立第二中学校／教諭）

◆川太雅尚 教諭 配置換え

水戸市立上中妻小学校／教諭

（水戸市立第二中学校／教諭）

◆菊地良夫 教諭 配置換え

ひたちなか市立勝田第二中学校／教諭

（水戸市立第三中学校／教諭）

◆田所麻記子 教諭 配置換え

日立市立台原中学校／教諭

（水戸市立第三中学校／教諭）

◆石川文貴 教諭 配置換え

古河市立総和南中学校／教諭

（水戸市立第三中学校／教諭）

◆海老根麻斗 教諭 配置換え

大洗町立南小学校／教諭

（水戸市立第三中学校／教諭）

◆渡邊晴哉 教諭 配置換え

行方市立麻生小学校／教諭

（水戸市立第三中学校／教諭）

◆栗原大地 教諭 配置換え

水戸市立双葉台中学校／教諭

（水戸市立第三中学校／教諭）

◆三村将司 教諭 配置換え

茨城町立青葉小学校／教諭

（水戸市立第四中学校／教諭）

◆豊田和紀 教諭 配置換え

水戸市立双葉台中学校／教諭

（水戸市立第四中学校／教諭）

◆雨谷大輔 教諭 配置換え

茨城町立青葉中学校／教諭

（水戸市立第四中学校／教諭）

◆大沼礼 教諭 配置換え

水戸市立吉沢小学校／教諭

（水戸市立第四中学校／教諭）

◆國府田郁子 教諭 配置換え

水戸市立第五中学校／教諭

（水戸市立第四中学校／教諭）

◆大郄美月 教諭 配置換え

水戸市立笠原中学校／教諭

（水戸市立第四中学校／教諭）

◆佐藤宏太 教諭 配置換え

北茨城市立磯原中学校／教諭

（水戸市立第四中学校／教諭）

◆堀江陽子 教諭 配置換え

水戸市立河和田小学校／教諭

（水戸市立第四中学校／教諭）

◆猪又陽平 教諭 配置換え

水戸市立吉田小学校／教諭

（水戸市立飯富中学校／教諭）

◆伊師麻奈 教諭 配置換え

水戸市立第四中学校／教諭

（水戸市立飯富中学校／教諭）

◆中田大裕 教諭 配置換え

水戸市立下大野小学校／教諭

（水戸市立赤塚中学校／教諭）

◆長尾崇史 教諭 配置換え

水戸市立千波小学校／教諭

（水戸市立赤塚中学校／教諭）

◆飯村結花 栄養教諭 配置換え

水戸市立吉田小学校／栄養教諭

（水戸市立赤塚中学校／栄養教諭）

◆野瀬佳代乃 教諭 配置換え

水戸市立内原中学校／教諭

（水戸市立第五中学校／教諭）

◆久保田紀子 教諭 配置換え

茨城町立明光中学校／教諭

（水戸市立第五中学校／教諭）

◆笠原卓也 教諭 配置換え

水戸市立第三中学校／教諭

（水戸市立第五中学校／教諭）

◆郄坂綾香 教諭 配置換え

水戸市立浜田小学校／教諭

（水戸市立第五中学校／教諭）

◆益子夏実 教諭 配置換え

水戸市立国田義務教育学校／教諭

（水戸市立第五中学校／教諭）

◆奥川潤 事務職員 配置換え

水戸市立鯉淵小学校／主任

（水戸市立第五中学校／主任）

◆寺山増美 教諭 配置換え

水戸市立千波中学校／教諭

（水戸市立見川中学校／教諭）

◆安達実花 教諭 配置換え

土浦市立土浦第二中学校／教諭

（水戸市立見川中学校／教諭）

◆市毛友彬 教諭 配置換え

水戸市立石川中学校／教諭

（水戸市立見川中学校／教諭）

◆竹林麻衣 栄養教諭 配置換え

水戸市立梅が丘小学校／栄養教諭

（水戸市立見川中学校／栄養教諭）

◆鳥居塚美和 教諭 配置換え

ひたちなか市立勝田第二中学校／教諭

（水戸市立双葉台中学校／教諭）

◆高田雄太 教諭 配置換え

水戸市立笠原中学校／教諭

（水戸市立双葉台中学校／教諭）

◆根本洸希 教諭 配置換え

取手市立永山中学校／教諭

（水戸市立双葉台中学校／教諭）

◆大久保良弘 教諭 配置換え

ひたちなか市立勝田第二中学校／教諭

（水戸市立石川中学校／教諭）

◆二川里枝 教諭 配置換え

水戸市立第四中学校／教諭

（水戸市立石川中学校／教諭）

◆滑川理 教諭 配置換え

水戸市立第一中学校／教諭

（水戸市立石川中学校／教諭）

◆大内かおり 教諭 配置換え

水戸市立笠原中学校／教諭

（水戸市立石川中学校／教諭）

◆江幡りのん 教諭 配置換え

笠間市立笠間小学校／教諭

（水戸市立石川中学校／教諭）

◆小田嶋孝 教諭 配置換え

ひたちなか市立勝田第三中学校／教諭

（水戸市立笠原中学校／教諭）

◆須沢あゆみ 教諭 配置換え

鉾田市立鉾田北小学校／教諭

（水戸市立笠原中学校／教諭）

◆原田知治 教諭 配置換え

水戸市立双葉台中学校／教諭

（水戸市立笠原中学校／教諭）

◆齋藤晴哉 教諭 配置換え

笠間市立岩間第一小学校／教諭

（水戸市立笠原中学校／教諭）

◆中嶋俊介 教諭 配置換え

笠間市立友部第二中学校／教諭

（水戸市立笠原中学校／教諭）

◆東ヶ粼典子 教諭 配置換え

水戸市立第五中学校／教諭

（水戸市立千波中学校／教諭）

◆半田雄祐 教諭 配置換え

水戸市立笠原小学校／教諭

（水戸市立千波中学校／教諭）

◆齊藤亮太 教諭 配置換え

水戸市立第三中学校／教諭

（水戸市立千波中学校／教諭）

◆辻尾恵理香 教諭 配置換え

水戸市立飯富小学校／教諭

（水戸市立千波中学校／教諭）

◆國藤千枝子 教諭 配置換え

水戸市立内原中学校／教諭

（水戸市立常澄中学校／教諭）

◆林和一 教諭 配置換え

水戸市立双葉台中学校／教諭

（水戸市立常澄中学校／教諭）

◆佐藤聡子 教諭 配置換え

つくば市立高山中学校／教諭

（水戸市立常澄中学校／教諭）

◆大越範昭 教諭 配置換え

水戸市立石川中学校／教諭

（水戸市立内原中学校／教諭）

◆藤沼蘒子 教諭 配置換え

城里町立常北中学校／教諭

（水戸市立内原中学校／教諭）

◆篠崎繁美 教諭 配置換え

水戸市立飯富小学校／教諭

（水戸市立内原中学校／教諭）

◆諏佐由佳 教諭 配置換え

水戸市立千波中学校／教諭

（水戸市立内原中学校／教諭）

◆金澤俊治 教諭 配置換え

水戸市立笠原中学校／教諭

（水戸市立内原中学校／教諭）

◆藤村麻由 教諭 配置換え

牛久市立ひたち野うしく中学校／教諭

（水戸市立内原中学校／教諭）

◆白土竜平 教諭 配置換え

水戸市立稲荷第二小学校／教諭

（水戸市立国田義務教育学校／教諭）

◆木名瀬愛佳 教諭 配置換え

水戸市立寿小学校／教諭

（水戸市立国田義務教育学校／教諭）

◆浜渡万実 養護教諭 配置換え

水戸市立石川小学校／養護教諭

（水戸市立国田義務教育学校／養護教諭）

◆深谷直斗 事務職員 配置換え

常陸太田市立世矢中学校／主事

（水戸市立国田義務教育学校／主事）

◆田口真帆 教諭 配置換え

鉾田市立大洋小学校／教諭

（茨城町立明光中学校／教諭）

◆大友花奈 教諭 配置換え

牛久市立ひたち野うしく中学校／教諭

（茨城町立明光中学校／教諭）

◆福島弘 事務職員 配置換え

鉾田市立鉾田北小学校／係長

（茨城町立明光中学校／係長）

◆戸井田竜也 教諭 配置換え

茨城町立葵小学校／教諭

（茨城町立青葉中学校／教諭）

◆中山直樹 教諭 配置換え

ひたちなか市立勝田第一中学校／教諭

（茨城町立青葉中学校／教諭）

◆上山あゆみ 教諭 配置換え

水戸市立内原中学校／教諭

（笠間市立笠間中学校／教諭）

◆黒鳥高廣 教諭 配置換え

水戸市立見川中学校／教諭

（笠間市立笠間中学校／教諭）

◆川田杏子 養護教諭 配置換え

小美玉市立小川南中学校／養護教諭

（笠間市立笠間中学校／養護教諭）

◆関野映美 教諭 配置換え

小美玉市立美野里中学校／教諭

（笠間市立稲田中学校／教諭）

◆田代宜弘 教諭 配置換え

ひたちなか市立勝田第三中学校／教諭

（笠間市立稲田中学校／教諭）

◆根本義仁 教諭 配置換え

水戸市立見川中学校／教諭

（笠間市立友部中学校／教諭）

◆眞家優花 教諭 配置換え

石岡市立園部小学校／教諭

（笠間市立友部中学校／教諭）

◆谷中貴子 教諭 配置換え

笠間市立岩間第二小学校／教諭

（笠間市立友部第二中学校／教諭）

◆安達悠 教諭 配置換え

那珂市立第三中学校／教諭

（笠間市立友部第二中学校／教諭）

◆久保田直希 教諭 配置換え

桜川市立岩瀬東中学校／教諭

（笠間市立友部第二中学校／教諭）

◆相馬翠乃 教諭 配置換え

小美玉市立羽鳥小学校／教諭

（笠間市立友部第二中学校／教諭）

◆亀山琉太 教諭 配置換え

筑西市立関城中学校／教諭

（笠間市立友部第二中学校／教諭）

◆木村妙子 養護教諭 配置換え

笠間市立笠間中学校／養護教諭

（笠間市立友部第二中学校／養護教諭）

◆川村義幸 教諭 配置換え

笠間市立笠間中学校／教諭

（笠間市立岩間中学校／教諭）

◆森若菜 教諭 配置換え

茨城町立明光中学校／教諭

（笠間市立岩間中学校／教諭）

◆吉澤沙利 事務職員 配置換え

茨城町立明光中学校／係長

（笠間市立岩間中学校／係長）

◆鈴木志子 教諭 配置換え

ひたちなか市立那珂湊第三小学校／教諭

（笠間市立みなみ学園義務教育学校／教諭）

◆大島充史 教諭 配置換え

笠間市立稲田中学校／教諭

（笠間市立みなみ学園義務教育学校／教諭）

◆大野明美 教諭 配置換え

笠間市立友部第二中学校／教諭

（笠間市立みなみ学園義務教育学校／教諭）

◆宇佐美渉 教諭 配置換え

笠間市立友部小学校／教諭

（笠間市立みなみ学園義務教育学校／教諭）

◆大久保雄也 教諭 配置換え

桜川市立岩瀬西中学校／教諭

（笠間市立みなみ学園義務教育学校／教諭）

◆塩幡聡美 教諭 配置換え

笠間市立友部第二小学校／教諭

（笠間市立みなみ学園義務教育学校／教諭）

◆額賀悠花 教諭 配置換え

鉾田市立鉾田南小学校／教諭

（笠間市立みなみ学園義務教育学校／教諭）

◆安達若菜 教諭 配置換え

ひたちなか市立那珂湊中学校／教諭

（笠間市立みなみ学園義務教育学校／教諭）

◆梶菜名子 事務職員 配置換え

小美玉市立玉里学園義務教育学校／係長

（笠間市立みなみ学園義務教育学校／係長）

◆海東美ゆき 教諭 配置換え

大洗町立南中学校／教諭

（小美玉市立小川南中学校／教諭）

◆友部拓也 教諭 配置換え

小美玉市立羽鳥小学校／教諭

（小美玉市立小川南中学校／教諭）

◆野村駿 教諭 配置換え

小美玉市立堅倉小学校／教諭

（小美玉市立小川南中学校／教諭）

◆三村恭子 養護教諭 配置換え

ひたちなか市立佐野中学校／養護教諭

（小美玉市立小川南中学校／養護教諭）

◆中本達也 教諭 配置換え

笠間市立友部中学校／教諭

（小美玉市立美野里中学校／教諭）

◆井能真由美 教諭 配置換え

茨城町立葵小学校／教諭

（小美玉市立美野里中学校／教諭）

◆晝岡結衣 教諭 配置換え

石岡市立府中中学校／教諭

（小美玉市立美野里中学校／教諭）

◆深谷朋恵 教諭 配置換え

笠間市立北川根小学校／教諭

（小美玉市立玉里学園義務教育学校／教諭）

◆新堀智子 教諭 配置換え

鉾田市立旭西小学校／教諭

（小美玉市立玉里学園義務教育学校／教諭）

◆茂呂陽子 教諭 配置換え

笠間市立友部第二小学校／教諭

（小美玉市立玉里学園義務教育学校／教諭）

◆高柳ゆかり 教諭 配置換え

小美玉市立竹原小学校／教諭

（小美玉市立玉里学園）

◆三井あすか 栄養教諭 配置換え

茨城町立長岡小学校／栄養教諭

（城里町立常北中学校／栄養教諭）

◆小池政博 教諭 配置換え

常陸大宮市立山方中学校／教諭

（城里町立桂中学校／教諭）

◆加藤希望 教諭 配置換え

ひたちなか市立前渡小学校／教諭

（ひたちなか市立勝田第一中学校／教諭）

◆照井哲律 教諭 配置換え

ひたちなか市立高野小学校／教諭

（ひたちなか市立勝田第一中学校／教諭）

◆川野健 教諭 配置換え

東海村立舟石川小学校／教諭

（ひたちなか市立勝田第一中学校／教諭）

◆齋藤裕樹 教諭 配置換え

笠間市立稲田中学校／教諭

（ひたちなか市立勝田第一中学校／教諭）

◆宇地原良二 教諭 配置換え

ひたちなか市立大島中学校／教諭

（ひたちなか市立勝田第一中学校／教諭）

◆大滝芹果 教諭 配置換え

那珂市立第四中学校／教諭

（ひたちなか市立勝田第一中学校／教諭）

◆自見亮太 教諭 配置換え

那珂市立瓜連中学校／教諭

（ひたちなか市立勝田第一中学校／教諭）

◆鐵祐美子 教諭 配置換え

ひたちなか市立佐野中学校／教諭

（ひたちなか市立勝田第一中学校／教諭）

◆大友昭範 教諭 配置換え

水戸市立笠原中学校／教諭

（ひたちなか市立勝田第二中学校／教諭）

◆佐藤航平 教諭 配置換え

笠間市立友部第二中学校／教諭

（ひたちなか市立勝田第二中学校／教諭）

◆小森拓 教諭 配置換え

ひたちなか市立勝田第一中学校／教諭

（ひたちなか市立勝田第二中学校／教諭）

◆小沼慶太郎 教諭 配置換え

ひたちなか市立那珂湊中学校／教諭

（ひたちなか市立勝田第二中学校／教諭）

◆石塚理恵 教諭 配置換え

日立市立台原中学校／教諭

（ひたちなか市立勝田第三中学校／教諭）

◆大津拓也 教諭 配置換え

大洗町立大洗小学校／教諭

（ひたちなか市立勝田第三中学校／教諭）

◆友常有加里 教諭 配置換え

那珂市立横堀小学校／教諭

（ひたちなか市立勝田第三中学校／教諭）

◆二川学 教諭 配置換え

ひたちなか市立那珂湊中学校／教諭

（ひたちなか市立佐野中学校／教諭）

◆肥郄カンナ 教諭 配置換え

水戸市立見川中学校／教諭

（ひたちなか市立佐野中学校／教諭）

◆我妻佳樹 教諭 配置換え

ひたちなか市立外野小学校／教諭

（ひたちなか市立佐野中学校／教諭）

◆荻谷美穂 教諭 配置換え

ひたちなか市立勝田第一中学校／教諭

（ひたちなか市立佐野中学校／教諭）

◆関村優斗 教諭 配置換え

つくば市立学園の森義務教育学校／教諭

（ひたちなか市立佐野中学校／教諭）

◆根本身奈 事務職員 配置換え

鉾田市立旭北小学校／主任

（ひたちなか市立佐野中学校／主任）

◆田村玉江 教諭 配置換え

那珂市立第四中学校／教諭

（ひたちなか市立大島中学校／教諭）

◆大森雅人 教諭 配置換え

ひたちなか市立勝田第一中学校／教諭

（ひたちなか市立大島中学校／教諭）

◆梶正憲 教諭 配置換え

ひたちなか市立長堀小学校／教諭

（ひたちなか市立大島中学校／教諭）

◆松田桂子 教諭 配置換え

ひたちなか市立那珂湊第三小学校／教諭

（ひたちなか市立大島中学校／教諭）

◆郄田寛貴 教諭 配置換え

ひたちなか市立佐野中学校／教諭

（ひたちなか市立大島中学校／教諭）

◆國府田美幸 教諭 配置換え

八千代町立八千代第一中学校／教諭

（ひたちなか市立田彦中学校／教諭）

◆高嶋里佳 養護教諭 配置換え

水戸市立国田義務教育学校／養護教諭

（ひたちなか市立田彦中学校／養護教諭）

◆澤田久美子 教諭 配置換え

水戸市立笠原中学校／教諭

（ひたちなか市立那珂湊中学校／教諭）

◆山口祐樹 教諭 配置換え

鉾田市立旭南小学校／教諭

（ひたちなか市立那珂湊中学校／教諭）

◆尾科恒宇 教諭 配置換え

東海村立東海中学校／教諭

（ひたちなか市立那珂湊中学校／教諭）

◆江原響 教諭 配置換え

鹿嶋市立鹿島中学校／教諭

（ひたちなか市立那珂湊中学校／教諭）

◆鈴木玲子 教諭 配置換え

ひたちなか市立前渡小学校／教諭

（ひたちなか市立美乃浜学園／教諭）

◆大森海里 教諭 配置換え

ひたちなか市立勝田第一中学校／教諭

（ひたちなか市立美乃浜学園／教諭）

◆柴田僚 教諭 配置換え

ひたちなか市立那珂湊第一小学校／教諭

（ひたちなか市立美乃浜学園／教諭）

◆菊池淳子 養護教諭 配置換え

東海村立村松小学校／養護教諭

（ひたちなか市立美乃浜学園／養護教諭）

◆松原誠 教諭 配置換え

鉾田市立鉾田南中学校／教諭

（大洗町立第一中学校／教諭）

◆西川有沙 教諭 配置換え

小美玉市立小川北義務教育学校／教諭

（大洗町立第一中学校／教諭）

◆長島瑠美 教諭 配置換え

大洗町立第一中学校／教諭

（大洗町立南中学校／教諭）

◆宮部友希 教諭 配置換え

つくば市立秀峰筑波義務教育学校／教諭

（大洗町立南中学校／教諭）

◆古橋怜音 教諭 配置換え

日立市立大久保中学校／教諭

（大洗町立南中学校／教諭）

◆佐手希望 教諭 配置換え

東海村立舟石川小学校／教諭

（東海村立東海中学校／教諭）

◆宇佐美翔 教諭 配置換え

ひたちなか市立那珂湊中学校／教諭

（東海村立東海中学校／教諭）

◆山口奈奈 教諭 配置換え

水戸市立緑岡中学校／教諭

（東海村立東海中学校／教諭）

◆中庭愛 教諭 配置換え

ひたちなか市立勝田第二中学校／教諭

（東海村立東海南中学校／教諭）

◆沼田宏輝 教諭 配置換え

北茨城市立磯原中学校／教諭

（東海村立東海南中学校／教諭）

◆河野達也 教諭 配置換え

那珂市立菅谷東小学校／教諭

（東海村立東海南中学校／教諭）

◆大曽根慧 教諭 配置換え

東海村立白方小学校／教諭

（東海村立東海南中学校／教諭）

◆宮部瑞樹 教諭 配置換え

土浦市立乙戸小学校／教諭

（東海村立東海南中学校／教諭）

◆久保木順 教諭 配置換え

水戸市立常澄中学校／教諭

（常陸大宮市立第二中学校／教諭）

◆滝江乃里子 教諭 配置換え

常陸太田市立瑞竜中学校／教諭

（常陸大宮市立大宮中学校／教諭）

◆白土大吾 教諭 配置換え

ひたちなか市立勝田第二中学校／教諭

（常陸大宮市立大宮中学校／教諭）

◆冨山康之 教諭 配置換え

常陸大宮市立大宮中学校／教諭

（常陸大宮市立山方中学校／教諭）

◆郄安利幸 教諭 配置換え

大洗町立第一中学校／教諭

（常陸大宮市立山方中学校／教諭）

◆田所真紀 教諭 配置換え

常陸大宮市立大宮中学校／教諭

（常陸大宮市立明峰中学校／教諭）

◆宇津木佑哉 教諭 配置換え

笠間市立笠間中学校／教諭

（那珂市立第一中学校／教諭）

◆古田雄飛 教諭 配置換え

那珂市立菅谷東小学校／教諭

（那珂市立第二中学校／教諭）

◆森尻真樹子 教諭 配置換え

那珂市立第三中学校／教諭

（那珂市立第二中学校／教諭）

◆郄木直哉 教諭 配置換え

那珂市立五台小学校／教諭

（那珂市立第三中学校／教諭）

◆小林亜紀子 教諭 配置換え

那珂市立瓜連小学校／教諭

（那珂市立第三中学校／教諭）

◆糸澤広幸 教諭 配置換え

ひたちなか市立田彦小学校／教諭

（那珂市立第三中学校／教諭）

◆福地宏之 教諭 配置換え

笠間市立笠間中学校／教諭

（那珂市立第四中学校／教諭）

◆櫻岡靖子 教諭 配置換え

常陸大宮市立第二中学校／教諭

（那珂市立第四中学校／教諭）

◆長谷川響 教諭 配置換え

水戸市立第二中学校／教諭

（那珂市立第四中学校／教諭）

◆加藤美紗子 教諭 配置換え

桜川市立岩瀬東中学校／教諭

（那珂市立第四中学校／教諭）

◆礒粼靖子 教諭 配置換え

ひたちなか市立大島中学校／教諭

（那珂市立瓜連中学校／教諭）

※「 靖子」の姓が文字化けのため、正しい漢字が必要です。

◆新井麻理矢 教諭 配置換え

那珂市立菅谷東小学校／教諭

（那珂市立瓜連中学校／教諭）

（FNNプライムオンライン編集部）