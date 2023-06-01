【全掲載】2026年茨城県教職員の人事異動（6） あの先生はどの学校に？ ＜県北教育事務所管内 小学校・中学校の教諭等＞
茨城県教育委員会は2026年4月1日付の公立学校教職員の異動について発表した。
県北教育事務所管内 小学校・中学校の教諭等の異動は以下の通り。
凡例
氏名 新職クラス 異動区分
新所属名／新職名
（旧所属名・旧職名）
小学校教諭等・退職
◆宮崎 明美 教諭 退職
（日立市立助川小学校）
◆寺嶋 葉子 教諭 退職
（日立市立助川小学校）
◆松本 裕子 教諭 退職
（日立市立助川小学校）
◆益子 武宏 教諭 退職
（日立市立諏訪小学校）
◆石川 由紀子 教諭 退職
（日立市立金沢小学校）
◆渡部 恵美 教諭 退職
（日立市立油縄子小学校）
◆齋藤 風羽 教諭 退職
（日立市立油縄子小学校）
◆赤津 佳依 教諭 退職
（日立市立田尻小学校）
◆蛭田 友夏 教諭 退職
（日立市立櫛形小学校）
◆大内 佳子 教諭 退職
（高萩市立秋山小学校）
◆鬼澤 実和子 教諭 退職
（高萩市立松岡小学校）
◆関 千夏子 教諭 退職
（高萩市立東小学校）
◆今井 智子 教諭 退職
（北茨城市立関南小学校）
◆久保田 悠斗 教諭 退職
（北茨城市立関本小学校）
◆長谷川 繁美 養護教諭 退職
（高萩市立高萩小学校）
小学校教諭等・転任
◆三國裕一郎 教諭 転任
県北教育事務所（高萩市）／指導主事
（高萩市立秋山小学校／指導教諭）
◆水野直 教諭 転任
スポーツ推進課／主査
（日立市立大沼小学校／教諭）
◆峠綾乃 教諭 転任
近代美術館（天心記念五浦分館）／主任学芸主事
（日立市立日高小学校／教諭）
◆堀井洋介 教諭 転任
日立児童相談所／主査
（高萩市立高萩小学校／教諭）
小学校教諭等・新採等
◆富田裕貴 教諭 新採用
常陸太田市立太田小学校
（新規採用）
◆安齋一真 教諭 新採用
常陸太田市立機初小学校
（新規採用）
◆大須賀佑月 教諭 新採用
常陸太田市立誉田小学校
（新規採用）
◆水野愛子 教諭 新採用
常陸太田市立世矢小学校
（新規採用）
◆我妻大斗 教諭 新採用
常陸太田市立峰山小学校
（新規採用）
◆神長弥希 教諭 新採用
日立市立助川小学校
（新規採用）
◆關由美子 教諭 新採用
日立市立宮田小学校
（新規採用）
◆西片大翔 教諭 新採用
日立市立中小路小学校
（新規採用）
◆滑川史恵 教諭 新採用
日立市立大久保小学校
（新規採用）
◆三代さおり 教諭 新採用
日立市立河原子小学校
（新規採用）
◆岡部巴香 教諭 新採用
日立市立諏訪小学校
（新規採用）
◆黒滝萌衣 教諭 新採用
日立市立水木小学校
（新規採用）
◆牛山匠 教諭 新採用
日立市立大みか小学校
（新規採用）
◆高畠莉彩 教諭 新採用
日立市立大沼小学校
（新規採用）
◆小泉宏美 教諭 新採用
日立市立金沢小学校
（新規採用）
◆薄井瑠美 教諭 新採用
日立市立塙山小学校
（新規採用）
◆飯山大翔 教諭 新採用
日立市立油縄子小学校
（新規採用）
◆横田理帆 教諭 新採用
日立市立田尻小学校
（新規採用）
◆木名瀬美咲 教諭 新採用
日立市立田尻小学校
（新規採用）
◆遠藤佳那 教諭 新採用
日立市立日高小学校
（新規採用）
◆宗方凜花 教諭 新採用
日立市立日高小学校
（新規採用）
◆小澤こころ 教諭 新採用
日立市立豊浦小学校
（新規採用）
◆佐藤直幸 教諭 新採用
日立市立久慈小学校
（新規採用）
◆落合杏花 教諭 新採用
高萩市立高萩小学校
（新規採用）
◆小池洋輝 教諭 新採用
高萩市立秋山小学校
（新規採用）
◆長峯健斗 教諭 新採用
北茨城市立中郷第一小学校
（新規採用）
◆岡部真夢 教諭 新採用
北茨城市立中郷第一小学校
（新規採用）
◆木名瀬陽希 教諭 新採用
北茨城市立精華小学校
（新規採用）
◆植木柚来里 教諭 新採用
北茨城市立関南小学校
（新規採用）
◆北村由紀子 教諭 新採用
北茨城市立大津小学校
（新規採用）
◆山形玲奈 教諭 新採用
北茨城市立平潟小学校
（新規採用）
◆外岡萌 養護教諭 新採用
北茨城市立中郷第一小学校
（新規採用）
◆須能芽生 事務職員 新採用
日立市立成沢小学校
（新規採用）
◆山田眞子 事務職員 新採用
日立市立水木小学校
（新規採用）
◆柏原彩恵 事務職員 新採用
日立市立塙山小学校
（新規採用）
◆鈴木帆奈 事務職員 新採用
高萩市立松岡小学校
（新規採用）
◆石川明 事務職員 新採用
北茨城市立中妻小学校
（新規採用）
小学校教諭等・配置換え等
◆梅原由紀子 教諭 配置換え
日立市立日立特別支援学校／教諭
（常陸太田市立太田小学校／教諭）
◆小林裕子 教諭 配置換え
日立市立大久保小学校／教諭
（常陸太田市立太田小学校／教諭）
◆土岐光織 教諭 配置換え
常陸太田市立里美中学校／教諭
（常陸太田市立太田小学校／教諭）
◆増子拓美 教諭 配置換え
日立市立豊浦中学校／教諭
（常陸太田市立太田小学校／教諭）
◆伊藤凪紗 教諭 配置換え
日立市立大久保小学校／教諭
（常陸太田市立機初小学校／教諭）
◆市毛敦子 教諭 配置換え
那珂市立第二中学校／教諭
（常陸太田市立誉田小学校／教諭）
◆城石隆行 教諭 配置換え
日立市立日立特別支援学校／教諭
（常陸太田市立世矢小学校／教諭）
◆川粼保貴 教諭 配置換え
日立市立日高小学校／教諭
（常陸太田市立世矢小学校／教諭）
◆舛谷あかね 教諭 配置換え
日立市立水木小学校／教諭
（常陸太田市立世矢小学校／教諭）
◆宗像駿 教諭 配置換え
常陸太田市立太田小学校／教諭
（常陸太田市立世矢小学校／教諭）
◆佐藤普美子 教諭 配置換え
日立市立金沢小学校／教諭
（常陸太田市立金砂郷小学校／教諭）
◆佐川晋一 教諭 配置換え
日立市立日高中学校／教諭
（常陸太田市立里美小学校／教諭）
◆羽田祐子 教諭 配置換え
大子町立生瀬小学校／教諭
（常陸太田市立里美小学校／教諭）
◆石川遊 教諭 配置換え
常陸太田市立太田中学校／教諭
（常陸太田市立峰山小学校／教諭）
◆二瓶綾子 教諭 配置換え
日立市立宮田小学校／教諭
（日立市立助川小学校／教諭）
◆甲郄清教 教諭 配置換え
日立市立日立特別支援学校／教諭
（日立市立助川小学校／教諭）
◆本多千歳 教諭 配置換え
日立市立諏訪小学校／教諭
（日立市立助川小学校／教諭）
◆池田綾奈 教諭 配置換え
日立市立油縄子小学校／教諭
（日立市立助川小学校／教諭）
◆梶山綾乃 教諭 配置換え
日立市立大沼小学校／教諭
（日立市立助川小学校／教諭）
◆藤谷直花 教諭 配置換え
日立市立田尻小学校／教諭
（日立市立宮田小学校／教諭）
◆遠藤智哉 教諭 配置換え
水戸市立梅が丘小学校／教諭
（日立市立仲町小学校／教諭）
◆飛田なつ美 教諭 配置換え
日立市立泉丘中学校／教諭
（日立市立中小路小学校／教諭）
◆萩谷宏史 事務職員 配置換え
日立市立山部小学校／主任
（日立市立中小路小学校／主任）
◆小川真由美 教諭 配置換え
常陸太田市立太田小学校／教諭
（日立市立大久保小学校／教諭）
◆助川礼香 教諭 配置換え
高萩市立高萩小学校／教諭
（日立市立大久保小学校／教諭）
◆堀口彩弓 事務職員 配置換え
常陸太田市立峰山中学校／主任
（日立市立大久保小学校／主任）
◆石川紗希 教諭 配置換え
常陸太田市立峰山小学校／教諭
（日立市立河原子小学校／教諭）
◆星由香 教諭 配置換え
日立市立滑川小学校／教諭
（日立市立成沢小学校／教諭）
◆荻村智史 教諭 配置換え
日立市立河原子小学校／教諭
（日立市立成沢小学校／教諭）
◆小林祥子 教諭 配置換え
常陸太田市立金砂郷小学校／教諭
（日立市立諏訪小学校／教諭）
◆水庭慧子 教諭 配置換え
日立市立田尻小学校／教諭
（日立市立諏訪小学校／教諭）
◆大貫拓人 教諭 配置換え
常陸太田市立太田中学校／教諭
（日立市立諏訪小学校／教諭）
◆田澤裕依 教諭 配置換え
東海村立中丸小学校／教諭
（日立市立水木小学校／教諭）
◆滑澤美沙希 教諭 配置換え
日立市立大沼小学校／教諭
（日立市立水木小学校／教諭）
◆小堀聡子 教諭 配置換え
北茨城市立精華小学校／教諭
（日立市立大みか小学校／教諭）
◆鈴木秀華 教諭 配置換え
日立市立助川小学校／教諭
（日立市立大みか小学校／教諭）
◆坂本峻輔 教諭 配置換え
高萩市立秋山中学校／教諭
（日立市立大みか小学校／教諭）
◆鈴木恭子 教諭 配置換え
日立市立成沢小学校／教諭
（日立市立大沼小学校／教諭）
◆大久保智子 教諭 配置換え
高萩市立秋山小学校／教諭
（日立市立大沼小学校／教諭）
◆梶山美絵 教諭 配置換え
常陸太田市立太田小学校／教諭
（日立市立大沼小学校／教諭）
◆小川佑介 教諭 配置換え
日立市立助川中学校／教諭
（日立市立大沼小学校／教諭）
◆𠮷原崇文 教諭 配置換え
日立市立大みか小学校／教諭
（日立市立金沢小学校／教諭）
◆小田部由佳 教諭 配置換え
日立市立中小路小学校／教諭
（日立市立金沢小学校／教諭）
◆皆川貴代子 養護教諭 配置換え
高萩市立秋山中学校／養護教諭
（日立市立金沢小学校／養護教諭）
◆見越由樹 教諭 配置換え
常陸太田市立太田小学校／教諭
（日立市立塙山小学校／教諭）
◆小林知里 養護教諭 配置換え
日立市立櫛形小学校／養護教諭
（日立市立塙山小学校／養護教諭）
◆江渕良子 教諭 配置換え
高萩市立高萩小学校／教諭
（日立市立田尻小学校／教諭）
◆浦李香 教諭 配置換え
日立市立塙山小学校／教諭
（日立市立田尻小学校／教諭）
◆渡邉雅代 教諭 配置換え
北茨城市立平潟小学校／教諭
（日立市立日高小学校／教諭）
◆斉藤雅子 教諭 配置換え
日立市立助川小学校／教諭
（日立市立日高小学校／教諭）
◆江連優紀 教諭 配置換え
日立市立宮田小学校／教諭
（日立市立日高小学校／教諭）
◆内村奈央 教諭 配置換え
北茨城市立大津小学校／教諭
（日立市立日高小学校／教諭）
◆武田陽子 教諭 配置換え
高萩市立松岡中学校／教諭
（日立市立日高小学校／教諭）
◆沼田理羅 教諭 配置換え
日立市立豊浦小学校／教諭
（日立市立日高小学校／教諭）
◆菊池覚士 教諭 配置換え
龍ケ崎市立龍ケ崎西小学校／教諭
（日立市立日高小学校／教諭）
◆沼田佳実 教諭 配置換え
北茨城市立大津小学校／教諭
（日立市立久慈小学校／教諭）
◆田口由夏 教諭 配置換え
日立市立河原子小学校／教諭
（日立市立久慈小学校／教諭）
◆𡈽屋蒼 養護教諭 配置換え
日立市立台原中学校／養護教諭
（日立市立久慈小学校／養護教諭）
◆長岡晴香 教諭 配置換え
常陸太田市立世矢小学校／教諭
（日立市立坂本東小学校／教諭）
◆川田裕一 教諭 配置換え
日立市立山部小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆坂本晴美 教諭 配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆白木弥生 教諭 配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆牛坂恵理子 教諭 配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆間宮久美子 教諭 配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆内田典子 教諭 配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆西舘貴子 教諭 配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆川粼由利子 教諭 配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆木村光輝 教諭 配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆吉田豊和 教諭 配置換え
日立市立日高小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆赤塚雅信 教諭 配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆杉山寛子 教諭 配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆根本智 教諭 配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆大内真理子 教諭 配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆赤星優貴 教諭 配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆坂本恵理子 教諭 配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆鈴木好美 教諭 配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆大内絵里子 教諭 配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆河粼由美子 教諭 配置換え
日立市立山部小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆阿部徳人 教諭 配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆國谷智美 教諭 配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆落合亮太 教諭 配置換え
日立市立山部小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆並木澄佳 教諭 配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆勝俣里佳 教諭 配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆樫村茜 教諭 配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆遠藤優太 教諭 配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆細金裕紀 教諭 配置換え
日立市立山部小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆小菅瑠奈 教諭 配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆渡邉武 教諭 配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆鈴木里歩 教諭 配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆櫛田陵太郎 教諭 配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆小野翔 教諭 配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆宮本聡子 養護教諭 配置換え
日立市立山部小学校／養護教諭
（日立市立十王小学校／養護教諭）
◆井上朝美 養護教諭 配置換え
日立市立櫛形小学校／養護教諭
（日立市立十王小学校／養護教諭）
◆大高明美 栄養教諭 配置換え
日立市立櫛形小学校／栄養教諭
（日立市立十王小学校／栄養教諭）
◆中尾道子 教諭 配置換え
北茨城市立精華小学校／教諭
（高萩市立高萩小学校／教諭）
◆冨塚明子 養護教諭 配置換え
北茨城市立中郷第一小学校／養護教諭
（高萩市立高萩小学校／養護教諭）
◆小宅美穂 係長 配置換え
高萩市立秋山中学校／係長
（高萩市立高萩小学校／係長）
◆伊藤瑠那 教諭 配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（高萩市立秋山小学校／教諭）
◆鐵紀子 教諭 配置換え
北茨城市立関南小学校／教諭
（高萩市立秋山小学校／教諭）
◆前田有莉江 教諭 配置換え
北茨城市立大津小学校／教諭
（高萩市立秋山小学校／教諭）
◆田村明香里 教諭 配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（高萩市立松岡小学校／教諭）
◆下山田洋子 教諭 配置換え
高萩市立秋山小学校／教諭
（高萩市立東小学校／教諭）
◆與澤礼 教諭 配置換え
北茨城市立中郷中学校／教諭
（高萩市立東小学校／教諭）
◆㑹川学 主幹教諭 配置換え
北茨城市立磯原中学校／主幹教諭
（北茨城市立中郷第一小学校／主幹教諭）
中学校教諭等・退職
◆山下優芽 教諭 退職
（常陸太田市立太田中学校）
◆斎藤彩花 教諭 退職
（日立市立駒王中学校）
◆仁井田裕次 教諭 退職
（日立市立滑川中学校）
◆水野友仁 教諭 退職
（日立市立大久保中学校）
◆田所柊吾 教諭 退職
（日立市立大久保中学校）
◆茺砂佑基 教諭 退職
（日立市立河原子中学校）
◆横倉由佳 教諭 退職
（日立市立日高中学校）
◆佐藤良樹 教諭 退職
（日立市立松風中学校）
◆平根聡子 教諭 退職
（高萩市立秋山中学校）
◆新屋敷悠香 教諭 退職
（北茨城市立中郷中学校）
◆黒沢理絵 養護教諭 退職
（常陸太田市立太田中学校）
中学校教諭等・転任
◆今橋寿彦 教諭 転任
日立市立日立特別支援学校／教諭
（勝田特別支援学校／教諭）
◆鈴木みつ江 教諭 転任
日立市立日立特別支援学校／教諭
（北茨城特別支援学校／教諭）
◆石川裕香 教諭 転任
日立市立日立特別支援学校／教諭
（つくば特別支援学校／教諭）
◆冨樫慶任 教諭 転任
日立市立日立特別支援学校／教諭
（内原特別支援学校／教諭）
◆篠原愛 教諭 転任
日立市立日立特別支援学校／教諭
（友部特別支援学校／教諭）
◆小澤亜沙美 教諭 転任
常陸太田市立太田中学校／教諭
（勝田特別支援学校／教諭）
◆森戸里沙 教諭 転任
日立市立助川中学校／教諭
（日立市教育委員会／指導主事）
◆草野直樹 教諭 転任
日立市立松風中学校／教諭
（日立第一高等学校附属中学校／教諭）
◆滝口優 教諭 転任
日立市立駒王中学校／教諭
（日立第一高等学校附属中学校／教諭）
◆戸邊政光 教諭 転任
日立市立滑川中学校／教諭
（太田第一高等学校附属中学校／教諭）
◆滝口鮎美 教諭 転任
日立市立日高中学校／教諭
（県北教育事務所（日立市）／指導主事）
◆鈴木裕太 教諭 転任
高萩市立高萩中学校／教諭
（学校教育部保健体育課／指導主事）
◆芳賀隼祐 教諭 転任
高萩市立高萩中学校／教諭
（茨城大学教育学部附属中学校／教諭）
◆上野陽平 教諭 転任
高萩市立松岡中学校／教諭
（高萩市教育委員会／社会教育主事）
中学校教諭等・新採等
◆椎名真利絵 教諭 新採用
日立市立日立特別支援学校
（新規採用）
◆江間留美子 教諭 新採用
日立市立日立特別支援学校
（新規採用）
◆片寄安 教諭 新採用
日立市立日立特別支援学校
（北茨城特別支援学校／教諭）
◆吉原知宏 教諭 新採用
日立市立日立特別支援学校
（協和特別支援学校／教諭）
◆荷見茉愛 教諭 新採用
日立市立日立特別支援学校
（常陸太田特別支援学校／教諭）
◆田中観月 教諭 新採用
日立市立日立特別支援学校
（水戸飯富特別支援学校／教諭）
◆草野凜 教諭 新採用
日立市立日立特別支援学校
（北茨城特別支援学校／教諭）
◆木村花 教諭 新採用
常陸太田市立太田中学校
（新規採用）
◆大内奏穂 教諭 新採用
常陸太田市立太田中学校
（新規採用）
◆羽島花 教諭 新採用
常陸太田市立瑞竜中学校
（新規採用）
◆皆川綾菜 教諭 新採用
常陸太田市立水府中学校
（新規採用）
◆星郁花 教諭 新採用
日立市立助川中学校
（新規採用）
◆久保木杏 教諭 新採用
日立市立助川中学校
（新規採用）
◆郄橋和真 教諭 新採用
日立市立駒王中学校
（新規採用）
◆大久保博紀 教諭 新採用
日立市立駒王中学校
（日立第一高等学校附属中学校／教諭）
◆廣田康祐 教諭 新採用
日立市立駒王中学校
（日立第一高等学校附属中学校／教諭）
◆木内智美 教諭 新採用
日立市立駒王中学校
（近代美術館〔天心記念五浦分館〕／首席学芸主事）
◆久保田尊斗 教諭 新採用
日立市立大久保中学校
（新規採用）
◆中根彩葉 教諭 新採用
日立市立大久保中学校
（新規採用）
◆國分結 教諭 新採用
日立市立泉丘中学校
（新規採用）
◆鈴木基暉 教諭 新採用
日立市立泉丘中学校
（新規採用）
◆中村恭子 教諭 新採用
日立市立泉丘中学校
（新規採用）
◆鈴木亜紀 教諭 新採用
日立市立台原中学校
（新規採用）
◆田倉美咲 教諭 新採用
日立市立台原中学校
（新規採用）
◆飛田美岐 教諭 新採用
日立市立日高中学校
（日立市教育委員会／指導主事）
◆藤関泰成 教諭 新採用
日立市立豊浦中学校
（新規採用）
◆松川祐樹 教諭 新採用
日立市立松風中学校
（新規採用）
◆末永彩 教諭 新採用
日立市立松風中学校
（新規採用）
◆小幡蒼空 教諭 新採用
高萩市立高萩中学校
（新規採用）
◆堀江真里那 教諭 新採用
高萩市立高萩中学校
（新規採用）
◆廣瀬千法 教諭 新採用
高萩市立秋山中学校
（新規採用）
◆星野ひと美 教諭 新採用
高萩市立松岡中学校
（新規採用）
◆小澤なつ 教諭 新採用
北茨城市立磯原中学校
（新規採用）
◆安藤綺羅 教諭 新採用
北茨城市立磯原中学校
（新規採用）
◆圷莉那 教諭 新採用
北茨城市立関本中学校
（新規採用）
◆野田彩乃 栄養教諭 新採用
日立市立松風中学校
（新規採用）
◆山田浩樹 事務職員 新採用
日立市立助川中学校
（新規採用）
◆見代輝 事務職員 新採用
高萩市立秋山中学校
（新規採用）
中学校教諭等・配置換え等
◆秋山節子 教諭 配置換え
常陸太田市立世矢小学校／教諭
（日立市立日立特別支援学校／教諭）
◆河野訓子 教諭 配置換え
常陸太田市立誉田小学校／教諭
（日立市立日立特別支援学校／教諭）
◆有賀宏志 教諭 配置換え
日立市立松風中学校／教諭
（日立市立日立特別支援学校／教諭）
◆甲郄恵理 教諭 配置換え
北茨城市立磯原中学校／教諭
（日立市立日立特別支援学校／教諭）
◆有賀裕美 教諭 配置換え
日立市立坂本東小学校／教諭
（日立市立日立特別支援学校／教諭）
◆石川祐平 教諭 配置換え
高萩市立高萩中学校／教諭
（日立市立日立特別支援学校／教諭）
◆村田則子 栄養教諭 配置換え
高萩市立高萩中学校／栄養教諭
（日立市立日立特別支援学校／栄養教諭）
◆大森美奈子 教諭 配置換え
日立市立松風中学校／教諭
（常陸太田市立太田中学校／教諭）
◆冨田真弓 教諭 配置換え
日立市立久慈小学校／教諭
（常陸太田市立太田中学校／教諭）
◆大内優貴 教諭 配置換え
常陸太田市立水府中学校／教諭
（常陸太田市立太田中学校／教諭）
◆石川みづほ 養護教諭 配置換え
日立市立助川中学校／養護教諭
（常陸太田市立太田中学校／養護教諭）
◆岡鼻真紀子 教諭 配置換え
常陸太田市立金砂郷中学校／教諭
（常陸太田市立峰山中学校／教諭）
◆荒井華緒 事務職員 配置換え
常陸太田市立峰山小学校／主事
（常陸太田市立峰山中学校／主事）
◆黒澤恵梨 教諭 配置換え
日立市立泉丘中学校／教諭
（常陸太田市立瑞竜中学校／教諭）
◆下山田麻衣 栄養教諭 配置換え
日立市立松風中学校／栄養教諭
（常陸太田市立瑞竜中学校／栄養教諭）
◆久保田亮一 教諭 配置換え
日立市立十王中学校／教諭
（常陸太田市立世矢中学校／教諭）
◆白石克己 教諭 配置換え
常陸太田市立峰山中学校／教諭
（常陸太田市立水府中学校／教諭）
◆古橋裕二郎 教諭 配置換え
那珂市立芳野小学校／教諭
（常陸太田市立水府中学校／教諭）
◆長谷川直子 教諭 配置換え
日立市立日立特別支援学校／教諭
（常陸太田市立里美中学校／教諭）
◆小野瀬彩 教諭 配置換え
日立市立油縄子小学校／教諭
（常陸太田市立金砂郷中学校／教諭）
◆福原美和 教諭 配置換え
高萩市立高萩中学校／教諭
（日立市立助川中学校／教諭）
◆井上友孝 教諭 配置換え
高萩市立秋山中学校／教諭
（日立市立助川中学校／教諭）
◆堀口航 教諭 配置換え
日立市立諏訪小学校／教諭
（日立市立助川中学校／教諭）
◆遠藤優佳 養護教諭 配置換え
桜川市立坂戸小学校／養護教諭
（日立市立助川中学校／養護教諭）
◆酒井淳子 教諭 配置換え
日立市立多賀中学校／教諭
（日立市立駒王中学校／教諭）
◆郄橋訓 教諭 配置換え
日立市立豊浦中学校／教諭
（日立市立駒王中学校／教諭）
◆齊藤侑貴 教諭 配置換え
高萩市立東小学校／教諭
（日立市立駒王中学校／教諭）
◆樫村太晟 教諭 配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立駒王中学校／教諭）
◆若田部久美 教諭 配置換え
東海村立東海南中学校／教諭
（日立市立滑川中学校／教諭）
◆田中貴洋 教諭 配置換え
日立市立中里小中学校／教諭
（日立市立滑川中学校／教諭）
◆有賀敬子 教諭 配置換え
日立市立泉丘中学校／教諭
（日立市立多賀中学校／教諭）
◆小菅美香子 教諭 配置換え
日立市立松風中学校／教諭
（日立市立多賀中学校／教諭）
◆平間一輝 教諭 配置換え
日立市立助川中学校／教諭
（日立市立多賀中学校／教諭）
◆森むつみ 教諭 配置換え
日立市立松風中学校／教諭
（日立市立大久保中学校／教諭）
◆寺山英輝 教諭 配置換え
日立市立滑川小学校／教諭
（日立市立大久保中学校／教諭）
◆山下奈緒美 教諭 配置換え
日立市立塙山小学校／教諭
（日立市立大久保中学校／教諭）
◆関根裕生 教諭 配置換え
常陸太田市立金砂郷中学校／教諭
（日立市立大久保中学校／教諭）
◆中島彩 教諭 配置換え
つくば市立みどりの学園義務教育学校／教諭
（日立市立大久保中学校／教諭）
◆安井早織 教諭 配置換え
日立市立日高小学校／教諭
（日立市立河原子中学校／教諭）
◆𡈽屋陽平 教諭 配置換え
日立市立大久保小学校／教諭
（日立市立河原子中学校／教諭）
◆今橋淑子 教諭 配置換え
日立市立日立特別支援学校／教諭
（日立市立泉丘中学校／教諭）
◆上田環 教諭 配置換え
高萩市立高萩中学校／教諭
（日立市立泉丘中学校／教諭）
◆柏原健人 教諭 配置換え
日立市立仲町小学校／教諭
（日立市立泉丘中学校／教諭）
◆蔵淵綾子 教諭 配置換え
日立市立久慈小学校／教諭
（日立市立台原中学校／教諭）
◆前森健瑠 教諭 配置換え
常陸太田市立世矢中学校／教諭
（日立市立台原中学校／教諭）
◆阿部野々香 教諭 配置換え
日立市立田尻小学校／教諭
（日立市立台原中学校／教諭）
◆小西由美 養護教諭 配置換え
日立市立塙山小学校／養護教諭
（日立市立台原中学校／養護教諭）
◆井出剛史 教諭 配置換え
日立市立泉丘中学校／教諭
（日立市立日高中学校／教諭）
◆横山小雪 教諭 配置換え
常陸太田市立機初小学校／教諭
（日立市立日高中学校／教諭）
◆佐藤修 教諭 配置換え
日立市立十王中学校／教諭
（日立市立豊浦中学校／教諭）
◆斎藤稜 教諭 配置換え
日立市立大久保中学校／教諭
（日立市立豊浦中学校／教諭）
◆小野宏太 教諭 配置換え
常陸太田市立水府中学校／教諭
（日立市立十王中学校／教諭）
◆橋本史夫 教諭 配置換え
日立市立塙山小学校／教諭
（日立市立中里小中学校／教諭）
◆小野間樹 教諭 配置換え
日立市立日高小学校／教諭
（日立市立中里小中学校／教諭）
◆薄田一輝 教諭 配置換え
日立市立多賀中学校／教諭
（日立市立松風中学校／教諭）
◆和田航輔 教諭 配置換え
常陸太田市立峰山中学校／教諭
（日立市立松風中学校／教諭）
◆芳賀洋介 指導教諭 配置換え
北茨城市立中郷中学校／指導教諭
（高萩市立高萩中学校／指導教諭）
◆梶山璃奈 教諭 配置換え
日立市立滑川中学校／教諭
（高萩市立高萩中学校／教諭）
◆後藤展朗 教諭 配置換え
高萩市立秋山小学校／教諭
（高萩市立高萩中学校／教諭）
◆川又愛 教諭 配置換え
日立市立台原中学校／教諭
（高萩市立高萩中学校／教諭）
◆宗形有香 教諭 配置換え
日立市立河原子中学校／教諭
（高萩市立高萩中学校／教諭）
◆矢吹美咲 教諭 配置換え
日立市立豊浦中学校／教諭
（高萩市立高萩中学校／教諭）
◆大堀翼 教諭 配置換え
北茨城市立中郷中学校／教諭
（高萩市立高萩中学校／教諭）
◆星優花 教諭 配置換え
北茨城市立精華小学校／教諭
（高萩市立高萩中学校／教諭）
◆大和田祐輝 教諭 配置換え
日立市立駒王中学校／教諭
（高萩市立秋山中学校／教諭）
◆小松真司 教諭 配置換え
日立市立駒王中学校／教諭
（高萩市立秋山中学校／教諭）
◆大熊光樹 教諭 配置換え
北茨城市立精華小学校／教諭
（高萩市立秋山中学校／教諭）
◆小川藤弘 教諭 配置換え
日立市立大久保小学校／教諭
（高萩市立秋山中学校／教諭）
◆田所真理子 養護教諭 配置換え
日立市立金沢小学校／養護教諭
（高萩市立秋山中学校／養護教諭）
◆鈴木拓也 教諭 配置換え
日立市立河原子中学校／教諭
（高萩市立松岡中学校／教諭）
◆鈴木厚子 教諭 配置換え
高萩市立高萩中学校／教諭
（北茨城市立中郷中学校／教諭）
◆小野朋子 教諭 配置換え
北茨城市立関南小学校／教諭
（北茨城市立中郷中学校／教諭）
◆鈴木美香 教諭 配置換え
北茨城市立常北中学校／教諭
（北茨城市立中郷中学校／教諭）
◆鈴木総一郎 教諭 配置換え
日立市立大沼小学校／教諭
（北茨城市立中郷中学校／教諭）
◆蛭田多喜恵 教諭 配置換え
日立市立大久保中学校／教諭
（北茨城市立中郷中学校／教諭）
◆浅野杏奈 教諭 配置換え
北茨城市立関本中学校／教諭
（北茨城市立中郷中学校／教諭）
◆安藤弘喜 主幹教諭 配置換え
北茨城市立関南小学校／教諭
（北茨城市立磯原中学校／主幹教諭）
◆長谷川美緒 教諭 配置換え
日立市立助川中学校／教諭
（北茨城市立磯原中学校／教諭）
◆塩幡毅 教諭 配置換え
日立市立豊浦小学校／教諭
（北茨城市立磯原中学校／教諭）
◆藤田早紀 教諭 配置換え
北茨城市立中郷第一小学校／教諭
（北茨城市立磯原中学校／教諭）
◆遠藤聡子 教諭 配置換え
北茨城市立中郷第一小学校／教諭
（北茨城市立常北中学校／教諭）
◆中村健太郎 教諭 配置換え
高萩市立高萩中学校／教諭
（北茨城市立常北中学校／教諭）
◆沼田茅音 教諭 配置換え
北茨城市立磯原中学校／教諭
（北茨城市立常北中学校／教諭）