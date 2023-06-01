【全掲載】2026年茨城県教職員の人事異動（6）　あの先生はどの学校に？　＜県北教育事務所管内 小学校・中学校の教諭等＞

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茨城県教育委員会は2026年4月1日付の公立学校教職員の異動について発表した。
県北教育事務所管内 小学校・中学校の教諭等の異動は以下の通り。

凡例
氏名　 新職クラス　異動区分
新所属名／新職名
（旧所属名・旧職名）

小学校教諭等・退職

◆宮崎 明美　教諭　退職
（日立市立助川小学校）
◆寺嶋 葉子　教諭　退職
（日立市立助川小学校）
◆松本 裕子　教諭　退職
（日立市立助川小学校）
◆益子 武宏　教諭　退職
（日立市立諏訪小学校）
◆石川 由紀子　教諭　退職
（日立市立金沢小学校）
◆渡部 恵美　教諭　退職
（日立市立油縄子小学校）
◆齋藤 風羽　教諭　退職
（日立市立油縄子小学校）
◆赤津 佳依　教諭　退職
（日立市立田尻小学校）
◆蛭田 友夏　教諭　退職
（日立市立櫛形小学校）
◆大内 佳子　教諭　退職
（高萩市立秋山小学校）
◆鬼澤 実和子　教諭　退職
（高萩市立松岡小学校）
◆関 千夏子　教諭　退職
（高萩市立東小学校）
◆今井 智子　教諭　退職
（北茨城市立関南小学校）
◆久保田 悠斗　教諭　退職
（北茨城市立関本小学校）
◆長谷川 繁美　養護教諭　退職
（高萩市立高萩小学校）

小学校教諭等・転任

◆三國裕一郎　教諭　転任
県北教育事務所（高萩市）／指導主事
（高萩市立秋山小学校／指導教諭）
◆水野直　教諭　転任
スポーツ推進課／主査
（日立市立大沼小学校／教諭）
◆峠綾乃　教諭　転任
近代美術館（天心記念五浦分館）／主任学芸主事
（日立市立日高小学校／教諭）
◆堀井洋介　教諭　転任
日立児童相談所／主査
（高萩市立高萩小学校／教諭）

小学校教諭等・新採等

◆富田裕貴　教諭　新採用
常陸太田市立太田小学校
（新規採用）
◆安齋一真　教諭　新採用
常陸太田市立機初小学校
（新規採用）
◆大須賀佑月　教諭　新採用
常陸太田市立誉田小学校
（新規採用）
◆水野愛子　教諭　新採用
常陸太田市立世矢小学校
（新規採用）
◆我妻大斗　教諭　新採用
常陸太田市立峰山小学校
（新規採用）
◆神長弥希　教諭　新採用
日立市立助川小学校
（新規採用）
◆關由美子　教諭　新採用
日立市立宮田小学校
（新規採用）
◆西片大翔　教諭　新採用
日立市立中小路小学校
（新規採用）
◆滑川史恵　教諭　新採用
日立市立大久保小学校
（新規採用）
◆三代さおり　教諭　新採用
日立市立河原子小学校
（新規採用）
◆岡部巴香　教諭　新採用
日立市立諏訪小学校
（新規採用）
◆黒滝萌衣　教諭　新採用
日立市立水木小学校
（新規採用）
◆牛山匠　教諭　新採用
日立市立大みか小学校
（新規採用）
◆高畠莉彩　教諭　新採用
日立市立大沼小学校
（新規採用）
◆小泉宏美　教諭　新採用
日立市立金沢小学校
（新規採用）
◆薄井瑠美　教諭　新採用
日立市立塙山小学校
（新規採用）
◆飯山大翔　教諭　新採用
日立市立油縄子小学校
（新規採用）
◆横田理帆　教諭　新採用
日立市立田尻小学校
（新規採用）
◆木名瀬美咲　教諭　新採用
日立市立田尻小学校
（新規採用）
◆遠藤佳那　教諭　新採用
日立市立日高小学校
（新規採用）
◆宗方凜花　教諭　新採用
日立市立日高小学校
（新規採用）
◆小澤こころ　教諭　新採用
日立市立豊浦小学校
（新規採用）
◆佐藤直幸　教諭　新採用
日立市立久慈小学校
（新規採用）
◆落合杏花　教諭　新採用
高萩市立高萩小学校
（新規採用）
◆小池洋輝　教諭　新採用
高萩市立秋山小学校
（新規採用）
◆長峯健斗　教諭　新採用
北茨城市立中郷第一小学校
（新規採用）
◆岡部真夢　教諭　新採用
北茨城市立中郷第一小学校
（新規採用）
◆木名瀬陽希　教諭　新採用
北茨城市立精華小学校
（新規採用）
◆植木柚来里　教諭　新採用
北茨城市立関南小学校
（新規採用）
◆北村由紀子　教諭　新採用
北茨城市立大津小学校
（新規採用）
◆山形玲奈　教諭　新採用
北茨城市立平潟小学校
（新規採用）
◆外岡萌　養護教諭　新採用
北茨城市立中郷第一小学校
（新規採用）
◆須能芽生　事務職員　新採用
日立市立成沢小学校
（新規採用）
◆山田眞子　事務職員　新採用
日立市立水木小学校
（新規採用）
◆柏原彩恵　事務職員　新採用
日立市立塙山小学校
（新規採用）
◆鈴木帆奈　事務職員　新採用
高萩市立松岡小学校
（新規採用）
◆石川明　事務職員　新採用
北茨城市立中妻小学校
（新規採用）

小学校教諭等・配置換え等

◆梅原由紀子　教諭　配置換え
日立市立日立特別支援学校／教諭
（常陸太田市立太田小学校／教諭）
◆小林裕子　教諭　配置換え
日立市立大久保小学校／教諭
（常陸太田市立太田小学校／教諭）
◆土岐光織　教諭　配置換え
常陸太田市立里美中学校／教諭
（常陸太田市立太田小学校／教諭）
◆増子拓美　教諭　配置換え
日立市立豊浦中学校／教諭
（常陸太田市立太田小学校／教諭）
◆伊藤凪紗　教諭　配置換え
日立市立大久保小学校／教諭
（常陸太田市立機初小学校／教諭）
◆市毛敦子　教諭　配置換え
那珂市立第二中学校／教諭
（常陸太田市立誉田小学校／教諭）
◆城石隆行　教諭　配置換え
日立市立日立特別支援学校／教諭
（常陸太田市立世矢小学校／教諭）
◆川粼保貴　教諭　配置換え
日立市立日高小学校／教諭
（常陸太田市立世矢小学校／教諭）
◆舛谷あかね　教諭　配置換え
日立市立水木小学校／教諭
（常陸太田市立世矢小学校／教諭）
◆宗像駿　教諭　配置換え
常陸太田市立太田小学校／教諭
（常陸太田市立世矢小学校／教諭）
◆佐藤普美子　教諭　配置換え
日立市立金沢小学校／教諭
（常陸太田市立金砂郷小学校／教諭）
◆佐川晋一　教諭　配置換え
日立市立日高中学校／教諭
（常陸太田市立里美小学校／教諭）
◆羽田祐子　教諭　配置換え
大子町立生瀬小学校／教諭
（常陸太田市立里美小学校／教諭）
◆石川遊　教諭　配置換え
常陸太田市立太田中学校／教諭
（常陸太田市立峰山小学校／教諭）
◆二瓶綾子　教諭　配置換え
日立市立宮田小学校／教諭
（日立市立助川小学校／教諭）
◆甲郄清教　教諭　配置換え
日立市立日立特別支援学校／教諭
（日立市立助川小学校／教諭）
◆本多千歳　教諭　配置換え
日立市立諏訪小学校／教諭
（日立市立助川小学校／教諭）
◆池田綾奈　教諭　配置換え
日立市立油縄子小学校／教諭
（日立市立助川小学校／教諭）
◆梶山綾乃　教諭　配置換え
日立市立大沼小学校／教諭
（日立市立助川小学校／教諭）
◆藤谷直花　教諭　配置換え
日立市立田尻小学校／教諭
（日立市立宮田小学校／教諭）
◆遠藤智哉　教諭　配置換え
水戸市立梅が丘小学校／教諭
（日立市立仲町小学校／教諭）
◆飛田なつ美　教諭　配置換え
日立市立泉丘中学校／教諭
（日立市立中小路小学校／教諭）
◆萩谷宏史　事務職員　配置換え
日立市立山部小学校／主任
（日立市立中小路小学校／主任）
◆小川真由美　教諭　配置換え
常陸太田市立太田小学校／教諭
（日立市立大久保小学校／教諭）
◆助川礼香　教諭　配置換え
高萩市立高萩小学校／教諭
（日立市立大久保小学校／教諭）
◆堀口彩弓　事務職員　配置換え
常陸太田市立峰山中学校／主任
（日立市立大久保小学校／主任）
◆石川紗希　教諭　配置換え
常陸太田市立峰山小学校／教諭
（日立市立河原子小学校／教諭）
◆星由香　教諭　配置換え
日立市立滑川小学校／教諭
（日立市立成沢小学校／教諭）
◆荻村智史　教諭　配置換え
日立市立河原子小学校／教諭
（日立市立成沢小学校／教諭）
◆小林祥子　教諭　配置換え
常陸太田市立金砂郷小学校／教諭
（日立市立諏訪小学校／教諭）
◆水庭慧子　教諭　配置換え
日立市立田尻小学校／教諭
（日立市立諏訪小学校／教諭）
◆大貫拓人　教諭　配置換え
常陸太田市立太田中学校／教諭
（日立市立諏訪小学校／教諭）
◆田澤裕依　教諭　配置換え
東海村立中丸小学校／教諭
（日立市立水木小学校／教諭）
◆滑澤美沙希　教諭　配置換え
日立市立大沼小学校／教諭
（日立市立水木小学校／教諭）
◆小堀聡子　教諭　配置換え
北茨城市立精華小学校／教諭
（日立市立大みか小学校／教諭）
◆鈴木秀華　教諭　配置換え
日立市立助川小学校／教諭
（日立市立大みか小学校／教諭）
◆坂本峻輔　教諭　配置換え
高萩市立秋山中学校／教諭
（日立市立大みか小学校／教諭）
◆鈴木恭子　教諭　配置換え
日立市立成沢小学校／教諭
（日立市立大沼小学校／教諭）
◆大久保智子　教諭　配置換え
高萩市立秋山小学校／教諭
（日立市立大沼小学校／教諭）
◆梶山美絵　教諭　配置換え
常陸太田市立太田小学校／教諭
（日立市立大沼小学校／教諭）
◆小川佑介　教諭　配置換え
日立市立助川中学校／教諭
（日立市立大沼小学校／教諭）
◆𠮷原崇文　教諭　配置換え
日立市立大みか小学校／教諭
（日立市立金沢小学校／教諭）
◆小田部由佳　教諭　配置換え
日立市立中小路小学校／教諭
（日立市立金沢小学校／教諭）
◆皆川貴代子　養護教諭　配置換え
高萩市立秋山中学校／養護教諭
（日立市立金沢小学校／養護教諭）
◆見越由樹　教諭　配置換え
常陸太田市立太田小学校／教諭
（日立市立塙山小学校／教諭）
◆小林知里　養護教諭　配置換え
日立市立櫛形小学校／養護教諭
（日立市立塙山小学校／養護教諭）
◆江渕良子　教諭　配置換え
高萩市立高萩小学校／教諭
（日立市立田尻小学校／教諭）
◆浦李香　教諭　配置換え
日立市立塙山小学校／教諭
（日立市立田尻小学校／教諭）
◆渡邉雅代　教諭　配置換え
北茨城市立平潟小学校／教諭
（日立市立日高小学校／教諭）
◆斉藤雅子　教諭　配置換え
日立市立助川小学校／教諭
（日立市立日高小学校／教諭）
◆江連優紀　教諭　配置換え
日立市立宮田小学校／教諭
（日立市立日高小学校／教諭）
◆内村奈央　教諭　配置換え
北茨城市立大津小学校／教諭
（日立市立日高小学校／教諭）
◆武田陽子　教諭　配置換え
高萩市立松岡中学校／教諭
（日立市立日高小学校／教諭）
◆沼田理羅　教諭　配置換え
日立市立豊浦小学校／教諭
（日立市立日高小学校／教諭）
◆菊池覚士　教諭　配置換え
龍ケ崎市立龍ケ崎西小学校／教諭
（日立市立日高小学校／教諭）
◆沼田佳実　教諭　配置換え
北茨城市立大津小学校／教諭
（日立市立久慈小学校／教諭）
◆田口由夏　教諭　配置換え
日立市立河原子小学校／教諭
（日立市立久慈小学校／教諭）
◆𡈽屋蒼　養護教諭　配置換え
日立市立台原中学校／養護教諭
（日立市立久慈小学校／養護教諭）
◆長岡晴香　教諭　配置換え
常陸太田市立世矢小学校／教諭
（日立市立坂本東小学校／教諭）
◆川田裕一　教諭　配置換え
日立市立山部小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆坂本晴美　教諭　配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆白木弥生　教諭　配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆牛坂恵理子　教諭　配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆間宮久美子　教諭　配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆内田典子　教諭　配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆西舘貴子　教諭　配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆川粼由利子　教諭　配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆木村光輝　教諭　配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆吉田豊和　教諭　配置換え
日立市立日高小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆赤塚雅信　教諭　配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆杉山寛子　教諭　配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆根本智　教諭　配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆大内真理子　教諭　配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆赤星優貴　教諭　配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆坂本恵理子　教諭　配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆鈴木好美　教諭　配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆大内絵里子　教諭　配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆河粼由美子　教諭　配置換え
日立市立山部小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆阿部徳人　教諭　配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆國谷智美　教諭　配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆落合亮太　教諭　配置換え
日立市立山部小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆並木澄佳　教諭　配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆勝俣里佳　教諭　配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆樫村茜　教諭　配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆遠藤優太　教諭　配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆細金裕紀　教諭　配置換え
日立市立山部小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆小菅瑠奈　教諭　配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆渡邉武　教諭　配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆鈴木里歩　教諭　配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆櫛田陵太郎　教諭　配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆小野翔　教諭　配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立十王小学校／教諭）
◆宮本聡子　養護教諭　配置換え
日立市立山部小学校／養護教諭
（日立市立十王小学校／養護教諭）
◆井上朝美　養護教諭　配置換え
日立市立櫛形小学校／養護教諭
（日立市立十王小学校／養護教諭）
◆大高明美　栄養教諭　配置換え
日立市立櫛形小学校／栄養教諭
（日立市立十王小学校／栄養教諭）
◆中尾道子　教諭　配置換え
北茨城市立精華小学校／教諭
（高萩市立高萩小学校／教諭）
◆冨塚明子　養護教諭　配置換え
北茨城市立中郷第一小学校／養護教諭
（高萩市立高萩小学校／養護教諭）
◆小宅美穂　係長　配置換え
高萩市立秋山中学校／係長
（高萩市立高萩小学校／係長）
◆伊藤瑠那　教諭　配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（高萩市立秋山小学校／教諭）
◆鐵紀子　教諭　配置換え
北茨城市立関南小学校／教諭
（高萩市立秋山小学校／教諭）
◆前田有莉江　教諭　配置換え
北茨城市立大津小学校／教諭
（高萩市立秋山小学校／教諭）
◆田村明香里　教諭　配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（高萩市立松岡小学校／教諭）
◆下山田洋子　教諭　配置換え
高萩市立秋山小学校／教諭
（高萩市立東小学校／教諭）
◆與澤礼　教諭　配置換え
北茨城市立中郷中学校／教諭
（高萩市立東小学校／教諭）
◆㑹川学　主幹教諭　配置換え
北茨城市立磯原中学校／主幹教諭
（北茨城市立中郷第一小学校／主幹教諭）

中学校教諭等・退職

◆山下優芽　教諭　退職
（常陸太田市立太田中学校）
◆斎藤彩花　教諭　退職
（日立市立駒王中学校）
◆仁井田裕次　教諭　退職
（日立市立滑川中学校）
◆水野友仁　教諭　退職
（日立市立大久保中学校）
◆田所柊吾　教諭　退職
（日立市立大久保中学校）
◆茺砂佑基　教諭　退職
（日立市立河原子中学校）
◆横倉由佳　教諭　退職
（日立市立日高中学校）
◆佐藤良樹　教諭　退職
（日立市立松風中学校）
◆平根聡子　教諭　退職
（高萩市立秋山中学校）
◆新屋敷悠香　教諭　退職
（北茨城市立中郷中学校）
◆黒沢理絵　養護教諭　退職
（常陸太田市立太田中学校）

中学校教諭等・転任

◆今橋寿彦　教諭　転任
日立市立日立特別支援学校／教諭
（勝田特別支援学校／教諭）
◆鈴木みつ江　教諭　転任
日立市立日立特別支援学校／教諭
（北茨城特別支援学校／教諭）
◆石川裕香　教諭　転任
日立市立日立特別支援学校／教諭
（つくば特別支援学校／教諭）
◆冨樫慶任　教諭　転任
日立市立日立特別支援学校／教諭
（内原特別支援学校／教諭）
◆篠原愛　教諭　転任
日立市立日立特別支援学校／教諭
（友部特別支援学校／教諭）
◆小澤亜沙美　教諭　転任
常陸太田市立太田中学校／教諭
（勝田特別支援学校／教諭）
◆森戸里沙　教諭　転任
日立市立助川中学校／教諭
（日立市教育委員会／指導主事）
◆草野直樹　教諭　転任
日立市立松風中学校／教諭
（日立第一高等学校附属中学校／教諭）
◆滝口優　教諭　転任
日立市立駒王中学校／教諭
（日立第一高等学校附属中学校／教諭）
◆戸邊政光　教諭　転任
日立市立滑川中学校／教諭
（太田第一高等学校附属中学校／教諭）
◆滝口鮎美　教諭　転任
日立市立日高中学校／教諭
（県北教育事務所（日立市）／指導主事）
◆鈴木裕太　教諭　転任
高萩市立高萩中学校／教諭
（学校教育部保健体育課／指導主事）
◆芳賀隼祐　教諭　転任
高萩市立高萩中学校／教諭
（茨城大学教育学部附属中学校／教諭）
◆上野陽平　教諭　転任
高萩市立松岡中学校／教諭
（高萩市教育委員会／社会教育主事）

中学校教諭等・新採等

◆椎名真利絵　教諭　新採用
日立市立日立特別支援学校
（新規採用）
◆江間留美子　教諭　新採用
日立市立日立特別支援学校
（新規採用）
◆片寄安　教諭　新採用
日立市立日立特別支援学校
（北茨城特別支援学校／教諭）
◆吉原知宏　教諭　新採用
日立市立日立特別支援学校
（協和特別支援学校／教諭）
◆荷見茉愛　教諭　新採用
日立市立日立特別支援学校
（常陸太田特別支援学校／教諭）
◆田中観月　教諭　新採用
日立市立日立特別支援学校
（水戸飯富特別支援学校／教諭）
◆草野凜　教諭　新採用
日立市立日立特別支援学校
（北茨城特別支援学校／教諭）
◆木村花　教諭　新採用
常陸太田市立太田中学校
（新規採用）
◆大内奏穂　教諭　新採用
常陸太田市立太田中学校
（新規採用）
◆羽島花　教諭　新採用
常陸太田市立瑞竜中学校
（新規採用）
◆皆川綾菜　教諭　新採用
常陸太田市立水府中学校
（新規採用）
◆星郁花　教諭　新採用
日立市立助川中学校
（新規採用）
◆久保木杏　教諭　新採用
日立市立助川中学校
（新規採用）
◆郄橋和真　教諭　新採用
日立市立駒王中学校
（新規採用）
◆大久保博紀　教諭　新採用
日立市立駒王中学校
（日立第一高等学校附属中学校／教諭）
◆廣田康祐　教諭　新採用
日立市立駒王中学校
（日立第一高等学校附属中学校／教諭）
◆木内智美　教諭　新採用
日立市立駒王中学校
（近代美術館〔天心記念五浦分館〕／首席学芸主事）
◆久保田尊斗　教諭　新採用
日立市立大久保中学校
（新規採用）
◆中根彩葉　教諭　新採用
日立市立大久保中学校
（新規採用）
◆國分結　教諭　新採用
日立市立泉丘中学校
（新規採用）
◆鈴木基暉　教諭　新採用
日立市立泉丘中学校
（新規採用）
◆中村恭子　教諭　新採用
日立市立泉丘中学校
（新規採用）
◆鈴木亜紀　教諭　新採用
日立市立台原中学校
（新規採用）
◆田倉美咲　教諭　新採用
日立市立台原中学校
（新規採用）
◆飛田美岐　教諭　新採用
日立市立日高中学校
（日立市教育委員会／指導主事）
◆藤関泰成　教諭　新採用
日立市立豊浦中学校
（新規採用）
◆松川祐樹　教諭　新採用
日立市立松風中学校
（新規採用）
◆末永彩　教諭　新採用
日立市立松風中学校
（新規採用）
◆小幡蒼空　教諭　新採用
高萩市立高萩中学校
（新規採用）
◆堀江真里那　教諭　新採用
高萩市立高萩中学校
（新規採用）
◆廣瀬千法　教諭　新採用
高萩市立秋山中学校
（新規採用）
◆星野ひと美　教諭　新採用
高萩市立松岡中学校
（新規採用）
◆小澤なつ　教諭　新採用
北茨城市立磯原中学校
（新規採用）
◆安藤綺羅　教諭　新採用
北茨城市立磯原中学校
（新規採用）
◆圷莉那　教諭　新採用
北茨城市立関本中学校
（新規採用）
◆野田彩乃　栄養教諭　新採用
日立市立松風中学校
（新規採用）
◆山田浩樹　事務職員　新採用
日立市立助川中学校
（新規採用）
◆見代輝　事務職員　新採用
高萩市立秋山中学校
（新規採用）

中学校教諭等・配置換え等

◆秋山節子　教諭　配置換え
常陸太田市立世矢小学校／教諭
（日立市立日立特別支援学校／教諭）
◆河野訓子　教諭　配置換え
常陸太田市立誉田小学校／教諭
（日立市立日立特別支援学校／教諭）
◆有賀宏志　教諭　配置換え
日立市立松風中学校／教諭
（日立市立日立特別支援学校／教諭）
◆甲郄恵理　教諭　配置換え
北茨城市立磯原中学校／教諭
（日立市立日立特別支援学校／教諭）
◆有賀裕美　教諭　配置換え
日立市立坂本東小学校／教諭
（日立市立日立特別支援学校／教諭）
◆石川祐平　教諭　配置換え
高萩市立高萩中学校／教諭
（日立市立日立特別支援学校／教諭）
◆村田則子　栄養教諭　配置換え
高萩市立高萩中学校／栄養教諭
（日立市立日立特別支援学校／栄養教諭）
◆大森美奈子　教諭　配置換え
日立市立松風中学校／教諭
（常陸太田市立太田中学校／教諭）
◆冨田真弓　教諭　配置換え
日立市立久慈小学校／教諭
（常陸太田市立太田中学校／教諭）
◆大内優貴　教諭　配置換え
常陸太田市立水府中学校／教諭
（常陸太田市立太田中学校／教諭）
◆石川みづほ　養護教諭　配置換え
日立市立助川中学校／養護教諭
（常陸太田市立太田中学校／養護教諭）
◆岡鼻真紀子　教諭　配置換え
常陸太田市立金砂郷中学校／教諭
（常陸太田市立峰山中学校／教諭）
◆荒井華緒　事務職員　配置換え
常陸太田市立峰山小学校／主事
（常陸太田市立峰山中学校／主事）
◆黒澤恵梨　教諭　配置換え
日立市立泉丘中学校／教諭
（常陸太田市立瑞竜中学校／教諭）
◆下山田麻衣　栄養教諭　配置換え
日立市立松風中学校／栄養教諭
（常陸太田市立瑞竜中学校／栄養教諭）
◆久保田亮一　教諭　配置換え
日立市立十王中学校／教諭
（常陸太田市立世矢中学校／教諭）
◆白石克己　教諭　配置換え
常陸太田市立峰山中学校／教諭
（常陸太田市立水府中学校／教諭）
◆古橋裕二郎　教諭　配置換え
那珂市立芳野小学校／教諭
（常陸太田市立水府中学校／教諭）
◆長谷川直子　教諭　配置換え
日立市立日立特別支援学校／教諭
（常陸太田市立里美中学校／教諭）
◆小野瀬彩　教諭　配置換え
日立市立油縄子小学校／教諭
（常陸太田市立金砂郷中学校／教諭）
◆福原美和　教諭　配置換え
高萩市立高萩中学校／教諭
（日立市立助川中学校／教諭）
◆井上友孝　教諭　配置換え
高萩市立秋山中学校／教諭
（日立市立助川中学校／教諭）
◆堀口航　教諭　配置換え
日立市立諏訪小学校／教諭
（日立市立助川中学校／教諭）
◆遠藤優佳　養護教諭　配置換え
桜川市立坂戸小学校／養護教諭
（日立市立助川中学校／養護教諭）
◆酒井淳子　教諭　配置換え
日立市立多賀中学校／教諭
（日立市立駒王中学校／教諭）
◆郄橋訓　教諭　配置換え
日立市立豊浦中学校／教諭
（日立市立駒王中学校／教諭）
◆齊藤侑貴　教諭　配置換え
高萩市立東小学校／教諭
（日立市立駒王中学校／教諭）
◆樫村太晟　教諭　配置換え
日立市立櫛形小学校／教諭
（日立市立駒王中学校／教諭）
◆若田部久美　教諭　配置換え
東海村立東海南中学校／教諭
（日立市立滑川中学校／教諭）
◆田中貴洋　教諭　配置換え
日立市立中里小中学校／教諭
（日立市立滑川中学校／教諭）
◆有賀敬子　教諭　配置換え
日立市立泉丘中学校／教諭
（日立市立多賀中学校／教諭）
◆小菅美香子　教諭　配置換え
日立市立松風中学校／教諭
（日立市立多賀中学校／教諭）
◆平間一輝　教諭　配置換え
日立市立助川中学校／教諭
（日立市立多賀中学校／教諭）
◆森むつみ　教諭　配置換え
日立市立松風中学校／教諭
（日立市立大久保中学校／教諭）
◆寺山英輝　教諭　配置換え
日立市立滑川小学校／教諭
（日立市立大久保中学校／教諭）
◆山下奈緒美　教諭　配置換え
日立市立塙山小学校／教諭
（日立市立大久保中学校／教諭）
◆関根裕生　教諭　配置換え
常陸太田市立金砂郷中学校／教諭
（日立市立大久保中学校／教諭）
◆中島彩　教諭　配置換え
つくば市立みどりの学園義務教育学校／教諭
（日立市立大久保中学校／教諭）
◆安井早織　教諭　配置換え
日立市立日高小学校／教諭
（日立市立河原子中学校／教諭）
◆𡈽屋陽平　教諭　配置換え
日立市立大久保小学校／教諭
（日立市立河原子中学校／教諭）
◆今橋淑子　教諭　配置換え
日立市立日立特別支援学校／教諭
（日立市立泉丘中学校／教諭）
◆上田環　教諭　配置換え
高萩市立高萩中学校／教諭
（日立市立泉丘中学校／教諭）
◆柏原健人　教諭　配置換え
日立市立仲町小学校／教諭
（日立市立泉丘中学校／教諭）
◆蔵淵綾子　教諭　配置換え
日立市立久慈小学校／教諭
（日立市立台原中学校／教諭）
◆前森健瑠　教諭　配置換え
常陸太田市立世矢中学校／教諭
（日立市立台原中学校／教諭）
◆阿部野々香　教諭　配置換え
日立市立田尻小学校／教諭
（日立市立台原中学校／教諭）
◆小西由美　養護教諭　配置換え
日立市立塙山小学校／養護教諭
（日立市立台原中学校／養護教諭）
◆井出剛史　教諭　配置換え
日立市立泉丘中学校／教諭
（日立市立日高中学校／教諭）
◆横山小雪　教諭　配置換え
常陸太田市立機初小学校／教諭
（日立市立日高中学校／教諭）
◆佐藤修　教諭　配置換え
日立市立十王中学校／教諭
（日立市立豊浦中学校／教諭）
◆斎藤稜　教諭　配置換え
日立市立大久保中学校／教諭
（日立市立豊浦中学校／教諭）
◆小野宏太　教諭　配置換え
常陸太田市立水府中学校／教諭
（日立市立十王中学校／教諭）
◆橋本史夫　教諭　配置換え
日立市立塙山小学校／教諭
（日立市立中里小中学校／教諭）
◆小野間樹　教諭　配置換え
日立市立日高小学校／教諭
（日立市立中里小中学校／教諭）
◆薄田一輝　教諭　配置換え
日立市立多賀中学校／教諭
（日立市立松風中学校／教諭）
◆和田航輔　教諭　配置換え
常陸太田市立峰山中学校／教諭
（日立市立松風中学校／教諭）
◆芳賀洋介　指導教諭　配置換え
北茨城市立中郷中学校／指導教諭
（高萩市立高萩中学校／指導教諭）
◆梶山璃奈　教諭　配置換え
日立市立滑川中学校／教諭
（高萩市立高萩中学校／教諭）
◆後藤展朗　教諭　配置換え
高萩市立秋山小学校／教諭
（高萩市立高萩中学校／教諭）
◆川又愛　教諭　配置換え
日立市立台原中学校／教諭
（高萩市立高萩中学校／教諭）
◆宗形有香　教諭　配置換え
日立市立河原子中学校／教諭
（高萩市立高萩中学校／教諭）
◆矢吹美咲　教諭　配置換え
日立市立豊浦中学校／教諭
（高萩市立高萩中学校／教諭）
◆大堀翼　教諭　配置換え
北茨城市立中郷中学校／教諭
（高萩市立高萩中学校／教諭）
◆星優花　教諭　配置換え
北茨城市立精華小学校／教諭
（高萩市立高萩中学校／教諭）
◆大和田祐輝　教諭　配置換え
日立市立駒王中学校／教諭
（高萩市立秋山中学校／教諭）
◆小松真司　教諭　配置換え
日立市立駒王中学校／教諭
（高萩市立秋山中学校／教諭）
◆大熊光樹　教諭　配置換え
北茨城市立精華小学校／教諭
（高萩市立秋山中学校／教諭）
◆小川藤弘　教諭　配置換え
日立市立大久保小学校／教諭
（高萩市立秋山中学校／教諭）
◆田所真理子　養護教諭　配置換え
日立市立金沢小学校／養護教諭
（高萩市立秋山中学校／養護教諭）
◆鈴木拓也　教諭　配置換え
日立市立河原子中学校／教諭
（高萩市立松岡中学校／教諭）
◆鈴木厚子　教諭　配置換え
高萩市立高萩中学校／教諭
（北茨城市立中郷中学校／教諭）
◆小野朋子　教諭　配置換え
北茨城市立関南小学校／教諭
（北茨城市立中郷中学校／教諭）
◆鈴木美香　教諭　配置換え
北茨城市立常北中学校／教諭
（北茨城市立中郷中学校／教諭）
◆鈴木総一郎　教諭　配置換え
日立市立大沼小学校／教諭
（北茨城市立中郷中学校／教諭）
◆蛭田多喜恵　教諭　配置換え
日立市立大久保中学校／教諭
（北茨城市立中郷中学校／教諭）
◆浅野杏奈　教諭　配置換え
北茨城市立関本中学校／教諭
（北茨城市立中郷中学校／教諭）
◆安藤弘喜　主幹教諭　配置換え
北茨城市立関南小学校／教諭
（北茨城市立磯原中学校／主幹教諭）
◆長谷川美緒　教諭　配置換え
日立市立助川中学校／教諭
（北茨城市立磯原中学校／教諭）
◆塩幡毅　教諭　配置換え
日立市立豊浦小学校／教諭
（北茨城市立磯原中学校／教諭）
◆藤田早紀　教諭　配置換え
北茨城市立中郷第一小学校／教諭
（北茨城市立磯原中学校／教諭）
◆遠藤聡子　教諭　配置換え
北茨城市立中郷第一小学校／教諭
（北茨城市立常北中学校／教諭）
◆中村健太郎　教諭　配置換え
高萩市立高萩中学校／教諭
（北茨城市立常北中学校／教諭）
◆沼田茅音　教諭　配置換え
北茨城市立磯原中学校／教諭
（北茨城市立常北中学校／教諭）