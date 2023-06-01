【全掲載】2026年茨城県教職員の人事異動（6）　あの先生はどの学校に？　＜県北教育事務所管内 小学校・中学校の教諭等＞

茨城県教育委員会は2026年4月1日付の公立学校教職員の異動について発表した。

県北教育事務所管内 小学校・中学校の教諭等の異動は以下の通り。

凡例

氏名 新職クラス 異動区分

新所属名／新職名

（旧所属名・旧職名）

小学校教諭等・退職

◆宮崎 明美 教諭 退職

（日立市立助川小学校）

◆寺嶋 葉子 教諭 退職

（日立市立助川小学校）

◆松本 裕子 教諭 退職

（日立市立助川小学校）

◆益子 武宏 教諭 退職

（日立市立諏訪小学校）

◆石川 由紀子 教諭 退職

（日立市立金沢小学校）

◆渡部 恵美 教諭 退職

（日立市立油縄子小学校）

◆齋藤 風羽 教諭 退職

（日立市立油縄子小学校）

◆赤津 佳依 教諭 退職

（日立市立田尻小学校）

◆蛭田 友夏 教諭 退職

（日立市立櫛形小学校）

◆大内 佳子 教諭 退職

（高萩市立秋山小学校）

◆鬼澤 実和子 教諭 退職

（高萩市立松岡小学校）

◆関 千夏子 教諭 退職

（高萩市立東小学校）

◆今井 智子 教諭 退職

（北茨城市立関南小学校）

◆久保田 悠斗 教諭 退職

（北茨城市立関本小学校）

◆長谷川 繁美 養護教諭 退職

（高萩市立高萩小学校）

小学校教諭等・転任

◆三國裕一郎 教諭 転任

県北教育事務所（高萩市）／指導主事

（高萩市立秋山小学校／指導教諭）

◆水野直 教諭 転任

スポーツ推進課／主査

（日立市立大沼小学校／教諭）

◆峠綾乃 教諭 転任

近代美術館（天心記念五浦分館）／主任学芸主事

（日立市立日高小学校／教諭）

◆堀井洋介 教諭 転任

日立児童相談所／主査

（高萩市立高萩小学校／教諭）

小学校教諭等・新採等

◆富田裕貴 教諭 新採用

常陸太田市立太田小学校

（新規採用）

◆安齋一真 教諭 新採用

常陸太田市立機初小学校

（新規採用）

◆大須賀佑月 教諭 新採用

常陸太田市立誉田小学校

（新規採用）

◆水野愛子 教諭 新採用

常陸太田市立世矢小学校

（新規採用）

◆我妻大斗 教諭 新採用

常陸太田市立峰山小学校

（新規採用）

◆神長弥希 教諭 新採用

日立市立助川小学校

（新規採用）

◆關由美子 教諭 新採用

日立市立宮田小学校

（新規採用）

◆西片大翔 教諭 新採用

日立市立中小路小学校

（新規採用）

◆滑川史恵 教諭 新採用

日立市立大久保小学校

（新規採用）

◆三代さおり 教諭 新採用

日立市立河原子小学校

（新規採用）

◆岡部巴香 教諭 新採用

日立市立諏訪小学校

（新規採用）

◆黒滝萌衣 教諭 新採用

日立市立水木小学校

（新規採用）

◆牛山匠 教諭 新採用

日立市立大みか小学校

（新規採用）

◆高畠莉彩 教諭 新採用

日立市立大沼小学校

（新規採用）

◆小泉宏美 教諭 新採用

日立市立金沢小学校

（新規採用）

◆薄井瑠美 教諭 新採用

日立市立塙山小学校

（新規採用）

◆飯山大翔 教諭 新採用

日立市立油縄子小学校

（新規採用）

◆横田理帆 教諭 新採用

日立市立田尻小学校

（新規採用）

◆木名瀬美咲 教諭 新採用

日立市立田尻小学校

（新規採用）

◆遠藤佳那 教諭 新採用

日立市立日高小学校

（新規採用）

◆宗方凜花 教諭 新採用

日立市立日高小学校

（新規採用）

◆小澤こころ 教諭 新採用

日立市立豊浦小学校

（新規採用）

◆佐藤直幸 教諭 新採用

日立市立久慈小学校

（新規採用）

◆落合杏花 教諭 新採用

高萩市立高萩小学校

（新規採用）

◆小池洋輝 教諭 新採用

高萩市立秋山小学校

（新規採用）

◆長峯健斗 教諭 新採用

北茨城市立中郷第一小学校

（新規採用）

◆岡部真夢 教諭 新採用

北茨城市立中郷第一小学校

（新規採用）

◆木名瀬陽希 教諭 新採用

北茨城市立精華小学校

（新規採用）

◆植木柚来里 教諭 新採用

北茨城市立関南小学校

（新規採用）

◆北村由紀子 教諭 新採用

北茨城市立大津小学校

（新規採用）

◆山形玲奈 教諭 新採用

北茨城市立平潟小学校

（新規採用）

◆外岡萌 養護教諭 新採用

北茨城市立中郷第一小学校

（新規採用）

◆須能芽生 事務職員 新採用

日立市立成沢小学校

（新規採用）

◆山田眞子 事務職員 新採用

日立市立水木小学校

（新規採用）

◆柏原彩恵 事務職員 新採用

日立市立塙山小学校

（新規採用）

◆鈴木帆奈 事務職員 新採用

高萩市立松岡小学校

（新規採用）

◆石川明 事務職員 新採用

北茨城市立中妻小学校

（新規採用）

小学校教諭等・配置換え等

◆梅原由紀子 教諭 配置換え

日立市立日立特別支援学校／教諭

（常陸太田市立太田小学校／教諭）

◆小林裕子 教諭 配置換え

日立市立大久保小学校／教諭

（常陸太田市立太田小学校／教諭）

◆土岐光織 教諭 配置換え

常陸太田市立里美中学校／教諭

（常陸太田市立太田小学校／教諭）

◆増子拓美 教諭 配置換え

日立市立豊浦中学校／教諭

（常陸太田市立太田小学校／教諭）

◆伊藤凪紗 教諭 配置換え

日立市立大久保小学校／教諭

（常陸太田市立機初小学校／教諭）

◆市毛敦子 教諭 配置換え

那珂市立第二中学校／教諭

（常陸太田市立誉田小学校／教諭）

◆城石隆行 教諭 配置換え

日立市立日立特別支援学校／教諭

（常陸太田市立世矢小学校／教諭）

◆川粼保貴 教諭 配置換え

日立市立日高小学校／教諭

（常陸太田市立世矢小学校／教諭）

◆舛谷あかね 教諭 配置換え

日立市立水木小学校／教諭

（常陸太田市立世矢小学校／教諭）

◆宗像駿 教諭 配置換え

常陸太田市立太田小学校／教諭

（常陸太田市立世矢小学校／教諭）

◆佐藤普美子 教諭 配置換え

日立市立金沢小学校／教諭

（常陸太田市立金砂郷小学校／教諭）

◆佐川晋一 教諭 配置換え

日立市立日高中学校／教諭

（常陸太田市立里美小学校／教諭）

◆羽田祐子 教諭 配置換え

大子町立生瀬小学校／教諭

（常陸太田市立里美小学校／教諭）

◆石川遊 教諭 配置換え

常陸太田市立太田中学校／教諭

（常陸太田市立峰山小学校／教諭）

◆二瓶綾子 教諭 配置換え

日立市立宮田小学校／教諭

（日立市立助川小学校／教諭）

◆甲郄清教 教諭 配置換え

日立市立日立特別支援学校／教諭

（日立市立助川小学校／教諭）

◆本多千歳 教諭 配置換え

日立市立諏訪小学校／教諭

（日立市立助川小学校／教諭）

◆池田綾奈 教諭 配置換え

日立市立油縄子小学校／教諭

（日立市立助川小学校／教諭）

◆梶山綾乃 教諭 配置換え

日立市立大沼小学校／教諭

（日立市立助川小学校／教諭）

◆藤谷直花 教諭 配置換え

日立市立田尻小学校／教諭

（日立市立宮田小学校／教諭）

◆遠藤智哉 教諭 配置換え

水戸市立梅が丘小学校／教諭

（日立市立仲町小学校／教諭）

◆飛田なつ美 教諭 配置換え

日立市立泉丘中学校／教諭

（日立市立中小路小学校／教諭）

◆萩谷宏史 事務職員 配置換え

日立市立山部小学校／主任

（日立市立中小路小学校／主任）

◆小川真由美 教諭 配置換え

常陸太田市立太田小学校／教諭

（日立市立大久保小学校／教諭）

◆助川礼香 教諭 配置換え

高萩市立高萩小学校／教諭

（日立市立大久保小学校／教諭）

◆堀口彩弓 事務職員 配置換え

常陸太田市立峰山中学校／主任

（日立市立大久保小学校／主任）

◆石川紗希 教諭 配置換え

常陸太田市立峰山小学校／教諭

（日立市立河原子小学校／教諭）

◆星由香 教諭 配置換え

日立市立滑川小学校／教諭

（日立市立成沢小学校／教諭）

◆荻村智史 教諭 配置換え

日立市立河原子小学校／教諭

（日立市立成沢小学校／教諭）

◆小林祥子 教諭 配置換え

常陸太田市立金砂郷小学校／教諭

（日立市立諏訪小学校／教諭）

◆水庭慧子 教諭 配置換え

日立市立田尻小学校／教諭

（日立市立諏訪小学校／教諭）

◆大貫拓人 教諭 配置換え

常陸太田市立太田中学校／教諭

（日立市立諏訪小学校／教諭）

◆田澤裕依 教諭 配置換え

東海村立中丸小学校／教諭

（日立市立水木小学校／教諭）

◆滑澤美沙希 教諭 配置換え

日立市立大沼小学校／教諭

（日立市立水木小学校／教諭）

◆小堀聡子 教諭 配置換え

北茨城市立精華小学校／教諭

（日立市立大みか小学校／教諭）

◆鈴木秀華 教諭 配置換え

日立市立助川小学校／教諭

（日立市立大みか小学校／教諭）

◆坂本峻輔 教諭 配置換え

高萩市立秋山中学校／教諭

（日立市立大みか小学校／教諭）

◆鈴木恭子 教諭 配置換え

日立市立成沢小学校／教諭

（日立市立大沼小学校／教諭）

◆大久保智子 教諭 配置換え

高萩市立秋山小学校／教諭

（日立市立大沼小学校／教諭）

◆梶山美絵 教諭 配置換え

常陸太田市立太田小学校／教諭

（日立市立大沼小学校／教諭）

◆小川佑介 教諭 配置換え

日立市立助川中学校／教諭

（日立市立大沼小学校／教諭）

◆𠮷原崇文 教諭 配置換え

日立市立大みか小学校／教諭

（日立市立金沢小学校／教諭）

◆小田部由佳 教諭 配置換え

日立市立中小路小学校／教諭

（日立市立金沢小学校／教諭）

◆皆川貴代子 養護教諭 配置換え

高萩市立秋山中学校／養護教諭

（日立市立金沢小学校／養護教諭）

◆見越由樹 教諭 配置換え

常陸太田市立太田小学校／教諭

（日立市立塙山小学校／教諭）

◆小林知里 養護教諭 配置換え

日立市立櫛形小学校／養護教諭

（日立市立塙山小学校／養護教諭）

◆江渕良子 教諭 配置換え

高萩市立高萩小学校／教諭

（日立市立田尻小学校／教諭）

◆浦李香 教諭 配置換え

日立市立塙山小学校／教諭

（日立市立田尻小学校／教諭）

◆渡邉雅代 教諭 配置換え

北茨城市立平潟小学校／教諭

（日立市立日高小学校／教諭）

◆斉藤雅子 教諭 配置換え

日立市立助川小学校／教諭

（日立市立日高小学校／教諭）

◆江連優紀 教諭 配置換え

日立市立宮田小学校／教諭

（日立市立日高小学校／教諭）

◆内村奈央 教諭 配置換え

北茨城市立大津小学校／教諭

（日立市立日高小学校／教諭）

◆武田陽子 教諭 配置換え

高萩市立松岡中学校／教諭

（日立市立日高小学校／教諭）

◆沼田理羅 教諭 配置換え

日立市立豊浦小学校／教諭

（日立市立日高小学校／教諭）

◆菊池覚士 教諭 配置換え

龍ケ崎市立龍ケ崎西小学校／教諭

（日立市立日高小学校／教諭）

◆沼田佳実 教諭 配置換え

北茨城市立大津小学校／教諭

（日立市立久慈小学校／教諭）

◆田口由夏 教諭 配置換え

日立市立河原子小学校／教諭

（日立市立久慈小学校／教諭）

◆𡈽屋蒼 養護教諭 配置換え

日立市立台原中学校／養護教諭

（日立市立久慈小学校／養護教諭）

◆長岡晴香 教諭 配置換え

常陸太田市立世矢小学校／教諭

（日立市立坂本東小学校／教諭）

◆川田裕一 教諭 配置換え

日立市立山部小学校／教諭

（日立市立十王小学校／教諭）

◆坂本晴美 教諭 配置換え

日立市立櫛形小学校／教諭

（日立市立十王小学校／教諭）

◆白木弥生 教諭 配置換え

日立市立櫛形小学校／教諭

（日立市立十王小学校／教諭）

◆牛坂恵理子 教諭 配置換え

日立市立櫛形小学校／教諭

（日立市立十王小学校／教諭）

◆間宮久美子 教諭 配置換え

日立市立櫛形小学校／教諭

（日立市立十王小学校／教諭）

◆内田典子 教諭 配置換え

日立市立櫛形小学校／教諭

（日立市立十王小学校／教諭）

◆西舘貴子 教諭 配置換え

日立市立櫛形小学校／教諭

（日立市立十王小学校／教諭）

◆川粼由利子 教諭 配置換え

日立市立櫛形小学校／教諭

（日立市立十王小学校／教諭）

◆木村光輝 教諭 配置換え

日立市立櫛形小学校／教諭

（日立市立十王小学校／教諭）

◆吉田豊和 教諭 配置換え

日立市立日高小学校／教諭

（日立市立十王小学校／教諭）

◆赤塚雅信 教諭 配置換え

日立市立櫛形小学校／教諭

（日立市立十王小学校／教諭）

◆杉山寛子 教諭 配置換え

日立市立櫛形小学校／教諭

（日立市立十王小学校／教諭）

◆根本智 教諭 配置換え

日立市立櫛形小学校／教諭

（日立市立十王小学校／教諭）

◆大内真理子 教諭 配置換え

日立市立櫛形小学校／教諭

（日立市立十王小学校／教諭）

◆赤星優貴 教諭 配置換え

日立市立櫛形小学校／教諭

（日立市立十王小学校／教諭）

◆坂本恵理子 教諭 配置換え

日立市立櫛形小学校／教諭

（日立市立十王小学校／教諭）

◆鈴木好美 教諭 配置換え

日立市立櫛形小学校／教諭

（日立市立十王小学校／教諭）

◆大内絵里子 教諭 配置換え

日立市立櫛形小学校／教諭

（日立市立十王小学校／教諭）

◆河粼由美子 教諭 配置換え

日立市立山部小学校／教諭

（日立市立十王小学校／教諭）

◆阿部徳人 教諭 配置換え

日立市立櫛形小学校／教諭

（日立市立十王小学校／教諭）

◆國谷智美 教諭 配置換え

日立市立櫛形小学校／教諭

（日立市立十王小学校／教諭）

◆落合亮太 教諭 配置換え

日立市立山部小学校／教諭

（日立市立十王小学校／教諭）

◆並木澄佳 教諭 配置換え

日立市立櫛形小学校／教諭

（日立市立十王小学校／教諭）

◆勝俣里佳 教諭 配置換え

日立市立櫛形小学校／教諭

（日立市立十王小学校／教諭）

◆樫村茜 教諭 配置換え

日立市立櫛形小学校／教諭

（日立市立十王小学校／教諭）

◆遠藤優太 教諭 配置換え

日立市立櫛形小学校／教諭

（日立市立十王小学校／教諭）

◆細金裕紀 教諭 配置換え

日立市立山部小学校／教諭

（日立市立十王小学校／教諭）

◆小菅瑠奈 教諭 配置換え

日立市立櫛形小学校／教諭

（日立市立十王小学校／教諭）

◆渡邉武 教諭 配置換え

日立市立櫛形小学校／教諭

（日立市立十王小学校／教諭）

◆鈴木里歩 教諭 配置換え

日立市立櫛形小学校／教諭

（日立市立十王小学校／教諭）

◆櫛田陵太郎 教諭 配置換え

日立市立櫛形小学校／教諭

（日立市立十王小学校／教諭）

◆小野翔 教諭 配置換え

日立市立櫛形小学校／教諭

（日立市立十王小学校／教諭）

◆宮本聡子 養護教諭 配置換え

日立市立山部小学校／養護教諭

（日立市立十王小学校／養護教諭）

◆井上朝美 養護教諭 配置換え

日立市立櫛形小学校／養護教諭

（日立市立十王小学校／養護教諭）

◆大高明美 栄養教諭 配置換え

日立市立櫛形小学校／栄養教諭

（日立市立十王小学校／栄養教諭）

◆中尾道子 教諭 配置換え

北茨城市立精華小学校／教諭

（高萩市立高萩小学校／教諭）

◆冨塚明子 養護教諭 配置換え

北茨城市立中郷第一小学校／養護教諭

（高萩市立高萩小学校／養護教諭）

◆小宅美穂 係長 配置換え

高萩市立秋山中学校／係長

（高萩市立高萩小学校／係長）

◆伊藤瑠那 教諭 配置換え

日立市立櫛形小学校／教諭

（高萩市立秋山小学校／教諭）

◆鐵紀子 教諭 配置換え

北茨城市立関南小学校／教諭

（高萩市立秋山小学校／教諭）

◆前田有莉江 教諭 配置換え

北茨城市立大津小学校／教諭

（高萩市立秋山小学校／教諭）

◆田村明香里 教諭 配置換え

日立市立櫛形小学校／教諭

（高萩市立松岡小学校／教諭）

◆下山田洋子 教諭 配置換え

高萩市立秋山小学校／教諭

（高萩市立東小学校／教諭）

◆與澤礼 教諭 配置換え

北茨城市立中郷中学校／教諭

（高萩市立東小学校／教諭）

◆㑹川学 主幹教諭 配置換え

北茨城市立磯原中学校／主幹教諭

（北茨城市立中郷第一小学校／主幹教諭）

中学校教諭等・退職

◆山下優芽 教諭 退職

（常陸太田市立太田中学校）

◆斎藤彩花 教諭 退職

（日立市立駒王中学校）

◆仁井田裕次 教諭 退職

（日立市立滑川中学校）

◆水野友仁 教諭 退職

（日立市立大久保中学校）

◆田所柊吾 教諭 退職

（日立市立大久保中学校）

◆茺砂佑基 教諭 退職

（日立市立河原子中学校）

◆横倉由佳 教諭 退職

（日立市立日高中学校）

◆佐藤良樹 教諭 退職

（日立市立松風中学校）

◆平根聡子 教諭 退職

（高萩市立秋山中学校）

◆新屋敷悠香 教諭 退職

（北茨城市立中郷中学校）

◆黒沢理絵 養護教諭 退職

（常陸太田市立太田中学校）

中学校教諭等・転任

◆今橋寿彦 教諭 転任

日立市立日立特別支援学校／教諭

（勝田特別支援学校／教諭）

◆鈴木みつ江 教諭 転任

日立市立日立特別支援学校／教諭

（北茨城特別支援学校／教諭）

◆石川裕香 教諭 転任

日立市立日立特別支援学校／教諭

（つくば特別支援学校／教諭）

◆冨樫慶任 教諭 転任

日立市立日立特別支援学校／教諭

（内原特別支援学校／教諭）

◆篠原愛 教諭 転任

日立市立日立特別支援学校／教諭

（友部特別支援学校／教諭）

◆小澤亜沙美 教諭 転任

常陸太田市立太田中学校／教諭

（勝田特別支援学校／教諭）

◆森戸里沙 教諭 転任

日立市立助川中学校／教諭

（日立市教育委員会／指導主事）

◆草野直樹 教諭 転任

日立市立松風中学校／教諭

（日立第一高等学校附属中学校／教諭）

◆滝口優 教諭 転任

日立市立駒王中学校／教諭

（日立第一高等学校附属中学校／教諭）

◆戸邊政光 教諭 転任

日立市立滑川中学校／教諭

（太田第一高等学校附属中学校／教諭）

◆滝口鮎美 教諭 転任

日立市立日高中学校／教諭

（県北教育事務所（日立市）／指導主事）

◆鈴木裕太 教諭 転任

高萩市立高萩中学校／教諭

（学校教育部保健体育課／指導主事）

◆芳賀隼祐 教諭 転任

高萩市立高萩中学校／教諭

（茨城大学教育学部附属中学校／教諭）

◆上野陽平 教諭 転任

高萩市立松岡中学校／教諭

（高萩市教育委員会／社会教育主事）

中学校教諭等・新採等

◆椎名真利絵 教諭 新採用

日立市立日立特別支援学校

（新規採用）

◆江間留美子 教諭 新採用

日立市立日立特別支援学校

（新規採用）

◆片寄安 教諭 新採用

日立市立日立特別支援学校

（北茨城特別支援学校／教諭）

◆吉原知宏 教諭 新採用

日立市立日立特別支援学校

（協和特別支援学校／教諭）

◆荷見茉愛 教諭 新採用

日立市立日立特別支援学校

（常陸太田特別支援学校／教諭）

◆田中観月 教諭 新採用

日立市立日立特別支援学校

（水戸飯富特別支援学校／教諭）

◆草野凜 教諭 新採用

日立市立日立特別支援学校

（北茨城特別支援学校／教諭）

◆木村花 教諭 新採用

常陸太田市立太田中学校

（新規採用）

◆大内奏穂 教諭 新採用

常陸太田市立太田中学校

（新規採用）

◆羽島花 教諭 新採用

常陸太田市立瑞竜中学校

（新規採用）

◆皆川綾菜 教諭 新採用

常陸太田市立水府中学校

（新規採用）

◆星郁花 教諭 新採用

日立市立助川中学校

（新規採用）

◆久保木杏 教諭 新採用

日立市立助川中学校

（新規採用）

◆郄橋和真 教諭 新採用

日立市立駒王中学校

（新規採用）

◆大久保博紀 教諭 新採用

日立市立駒王中学校

（日立第一高等学校附属中学校／教諭）

◆廣田康祐 教諭 新採用

日立市立駒王中学校

（日立第一高等学校附属中学校／教諭）

◆木内智美 教諭 新採用

日立市立駒王中学校

（近代美術館〔天心記念五浦分館〕／首席学芸主事）

◆久保田尊斗 教諭 新採用

日立市立大久保中学校

（新規採用）

◆中根彩葉 教諭 新採用

日立市立大久保中学校

（新規採用）

◆國分結 教諭 新採用

日立市立泉丘中学校

（新規採用）

◆鈴木基暉 教諭 新採用

日立市立泉丘中学校

（新規採用）

◆中村恭子 教諭 新採用

日立市立泉丘中学校

（新規採用）

◆鈴木亜紀 教諭 新採用

日立市立台原中学校

（新規採用）

◆田倉美咲 教諭 新採用

日立市立台原中学校

（新規採用）

◆飛田美岐 教諭 新採用

日立市立日高中学校

（日立市教育委員会／指導主事）

◆藤関泰成 教諭 新採用

日立市立豊浦中学校

（新規採用）

◆松川祐樹 教諭 新採用

日立市立松風中学校

（新規採用）

◆末永彩 教諭 新採用

日立市立松風中学校

（新規採用）

◆小幡蒼空 教諭 新採用

高萩市立高萩中学校

（新規採用）

◆堀江真里那 教諭 新採用

高萩市立高萩中学校

（新規採用）

◆廣瀬千法 教諭 新採用

高萩市立秋山中学校

（新規採用）

◆星野ひと美 教諭 新採用

高萩市立松岡中学校

（新規採用）

◆小澤なつ 教諭 新採用

北茨城市立磯原中学校

（新規採用）

◆安藤綺羅 教諭 新採用

北茨城市立磯原中学校

（新規採用）

◆圷莉那 教諭 新採用

北茨城市立関本中学校

（新規採用）

◆野田彩乃 栄養教諭 新採用

日立市立松風中学校

（新規採用）

◆山田浩樹 事務職員 新採用

日立市立助川中学校

（新規採用）

◆見代輝 事務職員 新採用

高萩市立秋山中学校

（新規採用）

中学校教諭等・配置換え等

◆秋山節子 教諭 配置換え

常陸太田市立世矢小学校／教諭

（日立市立日立特別支援学校／教諭）

◆河野訓子 教諭 配置換え

常陸太田市立誉田小学校／教諭

（日立市立日立特別支援学校／教諭）

◆有賀宏志 教諭 配置換え

日立市立松風中学校／教諭

（日立市立日立特別支援学校／教諭）

◆甲郄恵理 教諭 配置換え

北茨城市立磯原中学校／教諭

（日立市立日立特別支援学校／教諭）

◆有賀裕美 教諭 配置換え

日立市立坂本東小学校／教諭

（日立市立日立特別支援学校／教諭）

◆石川祐平 教諭 配置換え

高萩市立高萩中学校／教諭

（日立市立日立特別支援学校／教諭）

◆村田則子 栄養教諭 配置換え

高萩市立高萩中学校／栄養教諭

（日立市立日立特別支援学校／栄養教諭）

◆大森美奈子 教諭 配置換え

日立市立松風中学校／教諭

（常陸太田市立太田中学校／教諭）

◆冨田真弓 教諭 配置換え

日立市立久慈小学校／教諭

（常陸太田市立太田中学校／教諭）

◆大内優貴 教諭 配置換え

常陸太田市立水府中学校／教諭

（常陸太田市立太田中学校／教諭）

◆石川みづほ 養護教諭 配置換え

日立市立助川中学校／養護教諭

（常陸太田市立太田中学校／養護教諭）

◆岡鼻真紀子 教諭 配置換え

常陸太田市立金砂郷中学校／教諭

（常陸太田市立峰山中学校／教諭）

◆荒井華緒 事務職員 配置換え

常陸太田市立峰山小学校／主事

（常陸太田市立峰山中学校／主事）

◆黒澤恵梨 教諭 配置換え

日立市立泉丘中学校／教諭

（常陸太田市立瑞竜中学校／教諭）

◆下山田麻衣 栄養教諭 配置換え

日立市立松風中学校／栄養教諭

（常陸太田市立瑞竜中学校／栄養教諭）

◆久保田亮一 教諭 配置換え

日立市立十王中学校／教諭

（常陸太田市立世矢中学校／教諭）

◆白石克己 教諭 配置換え

常陸太田市立峰山中学校／教諭

（常陸太田市立水府中学校／教諭）

◆古橋裕二郎 教諭 配置換え

那珂市立芳野小学校／教諭

（常陸太田市立水府中学校／教諭）

◆長谷川直子 教諭 配置換え

日立市立日立特別支援学校／教諭

（常陸太田市立里美中学校／教諭）

◆小野瀬彩 教諭 配置換え

日立市立油縄子小学校／教諭

（常陸太田市立金砂郷中学校／教諭）

◆福原美和 教諭 配置換え

高萩市立高萩中学校／教諭

（日立市立助川中学校／教諭）

◆井上友孝 教諭 配置換え

高萩市立秋山中学校／教諭

（日立市立助川中学校／教諭）

◆堀口航 教諭 配置換え

日立市立諏訪小学校／教諭

（日立市立助川中学校／教諭）

◆遠藤優佳 養護教諭 配置換え

桜川市立坂戸小学校／養護教諭

（日立市立助川中学校／養護教諭）

◆酒井淳子 教諭 配置換え

日立市立多賀中学校／教諭

（日立市立駒王中学校／教諭）

◆郄橋訓 教諭 配置換え

日立市立豊浦中学校／教諭

（日立市立駒王中学校／教諭）

◆齊藤侑貴 教諭 配置換え

高萩市立東小学校／教諭

（日立市立駒王中学校／教諭）

◆樫村太晟 教諭 配置換え

日立市立櫛形小学校／教諭

（日立市立駒王中学校／教諭）

◆若田部久美 教諭 配置換え

東海村立東海南中学校／教諭

（日立市立滑川中学校／教諭）

◆田中貴洋 教諭 配置換え

日立市立中里小中学校／教諭

（日立市立滑川中学校／教諭）

◆有賀敬子 教諭 配置換え

日立市立泉丘中学校／教諭

（日立市立多賀中学校／教諭）

◆小菅美香子 教諭 配置換え

日立市立松風中学校／教諭

（日立市立多賀中学校／教諭）

◆平間一輝 教諭 配置換え

日立市立助川中学校／教諭

（日立市立多賀中学校／教諭）

◆森むつみ 教諭 配置換え

日立市立松風中学校／教諭

（日立市立大久保中学校／教諭）

◆寺山英輝 教諭 配置換え

日立市立滑川小学校／教諭

（日立市立大久保中学校／教諭）

◆山下奈緒美 教諭 配置換え

日立市立塙山小学校／教諭

（日立市立大久保中学校／教諭）

◆関根裕生 教諭 配置換え

常陸太田市立金砂郷中学校／教諭

（日立市立大久保中学校／教諭）

◆中島彩 教諭 配置換え

つくば市立みどりの学園義務教育学校／教諭

（日立市立大久保中学校／教諭）

◆安井早織 教諭 配置換え

日立市立日高小学校／教諭

（日立市立河原子中学校／教諭）

◆𡈽屋陽平 教諭 配置換え

日立市立大久保小学校／教諭

（日立市立河原子中学校／教諭）

◆今橋淑子 教諭 配置換え

日立市立日立特別支援学校／教諭

（日立市立泉丘中学校／教諭）

◆上田環 教諭 配置換え

高萩市立高萩中学校／教諭

（日立市立泉丘中学校／教諭）

◆柏原健人 教諭 配置換え

日立市立仲町小学校／教諭

（日立市立泉丘中学校／教諭）

◆蔵淵綾子 教諭 配置換え

日立市立久慈小学校／教諭

（日立市立台原中学校／教諭）

◆前森健瑠 教諭 配置換え

常陸太田市立世矢中学校／教諭

（日立市立台原中学校／教諭）

◆阿部野々香 教諭 配置換え

日立市立田尻小学校／教諭

（日立市立台原中学校／教諭）

◆小西由美 養護教諭 配置換え

日立市立塙山小学校／養護教諭

（日立市立台原中学校／養護教諭）

◆井出剛史 教諭 配置換え

日立市立泉丘中学校／教諭

（日立市立日高中学校／教諭）

◆横山小雪 教諭 配置換え

常陸太田市立機初小学校／教諭

（日立市立日高中学校／教諭）

◆佐藤修 教諭 配置換え

日立市立十王中学校／教諭

（日立市立豊浦中学校／教諭）

◆斎藤稜 教諭 配置換え

日立市立大久保中学校／教諭

（日立市立豊浦中学校／教諭）

◆小野宏太 教諭 配置換え

常陸太田市立水府中学校／教諭

（日立市立十王中学校／教諭）

◆橋本史夫 教諭 配置換え

日立市立塙山小学校／教諭

（日立市立中里小中学校／教諭）

◆小野間樹 教諭 配置換え

日立市立日高小学校／教諭

（日立市立中里小中学校／教諭）

◆薄田一輝 教諭 配置換え

日立市立多賀中学校／教諭

（日立市立松風中学校／教諭）

◆和田航輔 教諭 配置換え

常陸太田市立峰山中学校／教諭

（日立市立松風中学校／教諭）

◆芳賀洋介 指導教諭 配置換え

北茨城市立中郷中学校／指導教諭

（高萩市立高萩中学校／指導教諭）

◆梶山璃奈 教諭 配置換え

日立市立滑川中学校／教諭

（高萩市立高萩中学校／教諭）

◆後藤展朗 教諭 配置換え

高萩市立秋山小学校／教諭

（高萩市立高萩中学校／教諭）

◆川又愛 教諭 配置換え

日立市立台原中学校／教諭

（高萩市立高萩中学校／教諭）

◆宗形有香 教諭 配置換え

日立市立河原子中学校／教諭

（高萩市立高萩中学校／教諭）

◆矢吹美咲 教諭 配置換え

日立市立豊浦中学校／教諭

（高萩市立高萩中学校／教諭）

◆大堀翼 教諭 配置換え

北茨城市立中郷中学校／教諭

（高萩市立高萩中学校／教諭）

◆星優花 教諭 配置換え

北茨城市立精華小学校／教諭

（高萩市立高萩中学校／教諭）

◆大和田祐輝 教諭 配置換え

日立市立駒王中学校／教諭

（高萩市立秋山中学校／教諭）

◆小松真司 教諭 配置換え

日立市立駒王中学校／教諭

（高萩市立秋山中学校／教諭）

◆大熊光樹 教諭 配置換え

北茨城市立精華小学校／教諭

（高萩市立秋山中学校／教諭）

◆小川藤弘 教諭 配置換え

日立市立大久保小学校／教諭

（高萩市立秋山中学校／教諭）

◆田所真理子 養護教諭 配置換え

日立市立金沢小学校／養護教諭

（高萩市立秋山中学校／養護教諭）

◆鈴木拓也 教諭 配置換え

日立市立河原子中学校／教諭

（高萩市立松岡中学校／教諭）

◆鈴木厚子 教諭 配置換え

高萩市立高萩中学校／教諭

（北茨城市立中郷中学校／教諭）

◆小野朋子 教諭 配置換え

北茨城市立関南小学校／教諭

（北茨城市立中郷中学校／教諭）

◆鈴木美香 教諭 配置換え

北茨城市立常北中学校／教諭

（北茨城市立中郷中学校／教諭）

◆鈴木総一郎 教諭 配置換え

日立市立大沼小学校／教諭

（北茨城市立中郷中学校／教諭）

◆蛭田多喜恵 教諭 配置換え

日立市立大久保中学校／教諭

（北茨城市立中郷中学校／教諭）

◆浅野杏奈 教諭 配置換え

北茨城市立関本中学校／教諭

（北茨城市立中郷中学校／教諭）

◆安藤弘喜 主幹教諭 配置換え

北茨城市立関南小学校／教諭

（北茨城市立磯原中学校／主幹教諭）

◆長谷川美緒 教諭 配置換え

日立市立助川中学校／教諭

（北茨城市立磯原中学校／教諭）

◆塩幡毅 教諭 配置換え

日立市立豊浦小学校／教諭

（北茨城市立磯原中学校／教諭）

◆藤田早紀 教諭 配置換え

北茨城市立中郷第一小学校／教諭

（北茨城市立磯原中学校／教諭）

◆遠藤聡子 教諭 配置換え

北茨城市立中郷第一小学校／教諭

（北茨城市立常北中学校／教諭）

◆中村健太郎 教諭 配置換え

高萩市立高萩中学校／教諭

（北茨城市立常北中学校／教諭）

◆沼田茅音 教諭 配置換え

北茨城市立磯原中学校／教諭

（北茨城市立常北中学校／教諭）