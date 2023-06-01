【全掲載】2026年茨城県教職員の人事異動（7） あの先生はどの学校に？ ＜鹿行教育事務所管内 小学校・中学校の教諭等＞
茨城県教育委員会は2026年4月1日付の公立学校教職員の異動について発表した。
鹿行教育事務所管内 小学校の教諭等の異動は以下の通り。
(全2回の1)
凡例
氏名 新職クラス 異動区分
新所属名／新職名
（旧所属名・旧職名）
小学校教諭等・退職
◆齋藤真由美 教諭 退職
（鹿嶋市立鹿島小学校）
◆木嶋聡子 教諭 退職
（鹿嶋市立三笠小学校）
◆伊藤房子 教諭 退職
（潮来市立潮来小学校）
◆幸田英男 教諭 退職
（潮来市立津知小学校）
◆宮本吏央 教諭 退職
（潮来市立津知小学校）
◆鈴木和彦 教諭 退職
（潮来市立延方小学校）
◆箕輪美穂 教諭 退職
（潮来市立延方小学校）
◆津村篤志 教諭 退職
（潮来市立延方小学校）
◆新谷恵美子 教諭 退職
（神栖市立息栖小学校）
◆鈴木優香 教諭 退職
（神栖市立軽野小学校）
◆保立志織 教諭 退職
（神栖市立軽野東小学校）
◆郄橋美穂 教諭 退職
（神栖市立大野原小学校）
◆下山美樹 教諭 退職
（神栖市立波崎小学校）
◆安藤淳 教諭 退職
（神栖市立太田小学校）
◆後藤亮 教諭 退職
（神栖市立太田小学校）
◆鴨作和斗 教諭 退職
（神栖市立太田小学校）
◆大和田清美 教諭 退職
（行方市立玉造小学校）
◆小沼アケミ 教諭 退職
（行方市立北浦小学校）
◆樽井真知子 教諭 退職
（行方市立北浦小学校）
◆村上早紀 教諭 退職
（鉾田市立旭西小学校）
◆飯田浩彦 教諭 退職
（鉾田市立鉾田北小学校）
◆方波見久恵 教諭 退職
（鉾田市立鉾田南小学校）
◆大野真紀 教諭 退職
（鉾田市立大洋小学校）
◆中村慶子 養護教諭 退職
（鉾田市立旭南小学校）
◆門間瞳 栄養教諭 退職
（神栖市立大野原小学校）
小学校教諭等・転任
◆徳宿鉄 教諭 転任
鹿嶋市立大同西小学校／教諭
（鹿島高等学校附属中学校／教諭）
◆黒澤拓己 教諭 転任
神栖市立息栖小学校／教諭
（学校教育部保健体育課／指導主事）
◆方波見祐太 養護教諭 転任
鉾田市立旭西小学校／養護教諭
（学校教育部保健体育課／指導主事）
小学校教諭等・新採等
◆藤崎美紗稀 教諭 新採用
鹿嶋市立波野小学校
（新規採用）
◆菅原一希 教諭 新採用
鹿嶋市立波野小学校
（新規採用）
◆内堀雄斗 教諭 新採用
鹿嶋市立鹿島小学校
（新規採用）
◆大郄葉那 教諭 新採用
鹿嶋市立鹿島小学校
（新規採用）
◆其田実咲 教諭 新採用
鹿嶋市立鹿島小学校
（新規採用）
◆菅谷菜摘 教諭 新採用
鹿嶋市立高松小学校
（新規採用）
◆津久井楓乃 教諭 新採用
鹿嶋市立平井小学校
（新規採用）
◆河野友哉 教諭 新採用
鹿嶋市立平井小学校
（新規採用）
◆辻中勝輝 教諭 新採用
鹿嶋市立三笠小学校
（新規採用）
◆小沼瑠華 教諭 新採用
鹿嶋市立三笠小学校
（新規採用）
◆木滝大夢 教諭 新採用
鹿嶋市立大同東小学校
（新規採用）
◆清水結香 教諭 新採用
鹿嶋市立大同西小学校
（新規採用）
◆石津愛莉 教諭 新採用
鹿嶋市立中野東小学校
（新規採用）
◆田粼結香 教諭 新採用
潮来市立潮来小学校
（新規採用）
◆田邊茜 教諭 新採用
潮来市立延方小学校
（新規採用）
◆石井初 教諭 新採用
潮来市立牛堀小学校
（新規採用）
◆須之内陽 教諭 新採用
神栖市立息栖小学校
（新規採用）
◆小岩井明音 教諭 新採用
神栖市立息栖小学校
（新規採用）
◆長谷川未来 教諭 新採用
神栖市立大野原小学校
（新規採用）
◆吉田貴代 教諭 新採用
神栖市立大野原小学校
（新規採用）
◆関田雅史 教諭 新採用
神栖市立横瀬小学校
（新規採用）
◆佐々木光 教諭 新採用
神栖市立横瀬小学校
（新規採用）
◆鈴木新大 教諭 新採用
神栖市立大野原西小学校
（新規採用）
◆樫村結衣 教諭 新採用
神栖市立深芝小学校
（新規採用）
◆助川雄太 教諭 新採用
神栖市立深芝小学校
（新規採用）
◆笠井綾香 教諭 新採用
神栖市立波崎小学校
（新規採用）
◆菊池大夢 教諭 新採用
神栖市立波崎西小学校
（新規採用）
◆渡辺萌楓 教諭 新採用
神栖市立植松小学校
（新規採用）
◆岸晟大 教諭 新採用
神栖市立植松小学校
（新規採用）
◆大塚悠誠 教諭 新採用
神栖市立太田小学校
（新規採用）
◆甲田駿一 教諭 新採用
神栖市立須田小学校
（新規採用）
◆福山悠真 教諭 新採用
神栖市立柳川小学校
（新規採用）
◆山口音愛 教諭 新採用
神栖市立柳川小学校
（新規採用）
◆花塚祐幸 教諭 新採用
神栖市立柳川小学校
（鹿島特別支援学校／教諭）
◆曽根雄大 教諭 新採用
行方市立麻生東小学校
（新規採用）
◆生井沢祐希 教諭 新採用
行方市立玉造小学校
（新規採用）
◆小田貴大 教諭 新採用
行方市立北浦小学校
（新規採用）
◆河野仁美 教諭 新採用
行方市立北浦小学校
（内原特別支援学校／教諭）
◆清水竜行 教諭 新採用
鉾田市立鉾田北小学校
（新規採用）
◆小沼鈴華 教諭 新採用
鉾田市立大洋小学校
（新規採用）
◆野口爽 教諭 新採用
鉾田市立旭小学校
（新規採用）
◆鶴見瑠美 栄養教諭 新採用
行方市立麻生小学校
（新規採用）
小学校教諭等・配置換え等
◆久保田紀子 教諭 配置換え
潮来市立潮来小学校／教諭
（鹿嶋市立波野小学校／教諭）
◆大和田久瑠美 教諭 配置換え
行方市立麻生東小学校／教諭
（鹿嶋市立波野小学校／教諭）
◆松本文子 教諭 配置換え
鉾田市立大洋小学校／教諭
（鹿嶋市立鹿島小学校／教諭）
◆石原美由紀 教諭 配置換え
潮来市立日の出小学校／教諭
（鹿嶋市立鹿島小学校／教諭）
◆神宮司祐子 教諭 配置換え
鹿嶋市立鹿島中学校／教諭
（鹿嶋市立鹿島小学校／教諭）
◆海老沢眞美 教諭 配置換え
潮来市立潮来小学校／教諭
（鹿嶋市立鹿島小学校／教諭）
◆塙拓真 教諭 配置換え
神栖市立神栖第二中学校／教諭
（鹿嶋市立鹿島小学校／教諭）
◆立原嘉久 教諭 配置換え
潮来市立潮来第二中学校／教諭
（鹿嶋市立平井小学校／教諭）
◆小野裕子 教諭 配置換え
鹿嶋市立三笠小学校／教諭
（鹿嶋市立平井小学校／教諭）
◆東ほのか 教諭 配置換え
水戸市立酒門小学校／教諭
（鹿嶋市立平井小学校／教諭）
◆棚谷大輔 教諭 配置換え
鉾田市立旭東小学校／教諭
（鹿嶋市立三笠小学校／教諭）
◆田山美帆 教諭 配置換え
鉾田市立大洋中学校／教諭
（鹿嶋市立大同東小学校／教諭）
◆関野佑介 教諭 配置換え
鉾田市立旭西小学校／教諭
（鹿嶋市立大同東小学校／教諭）
◆小沼千尋 教諭 配置換え
鹿嶋市立波野小学校／教諭
（鹿嶋市立大同西小学校／教諭）
◆石井智津子 事務職員 配置換え
鹿嶋市立中野西小学校／主任
（鹿嶋市立中野西小学校／係長）
◆鬼澤彩乃 教諭 配置換え
鉾田市立旭東小学校／教諭
（鹿嶋市立中野西小学校／教諭）
◆平山じん子 教諭 配置換え
潮来市立津知小学校／教諭
（潮来市立潮来小学校／教諭）
◆石井紀子 教諭 配置換え
潮来市立津知小学校／教諭
（潮来市立潮来小学校／教諭）
◆後藤勝進 教諭 配置換え
鹿嶋市立鹿島小学校／教諭
（潮来市立潮来小学校／教諭）
◆井坂真美 教諭 配置換え
神栖市立植松小学校／教諭
（潮来市立潮来小学校／教諭）
◆下河辺順子 教諭 配置換え
鹿嶋市立大同西小学校／教諭
（潮来市立潮来小学校／教諭）
◆大川恵美 教諭 配置換え
潮来市立津知小学校／教諭
（潮来市立潮来小学校／教諭）
◆篠原美奈 教諭 配置換え
鹿嶋市立三笠小学校／教諭
（潮来市立潮来小学校／教諭）
◆河野加奈子 教諭 配置換え
潮来市立津知小学校／教諭
（潮来市立潮来小学校／教諭）
◆額賀翔太 教諭 配置換え
潮来市立津知小学校／教諭
（潮来市立潮来小学校／教諭）
◆石田幸子 教諭 配置換え
行方市立北浦小学校／教諭
（潮来市立延方小学校／教諭）
◆郄野晶子 教諭 配置換え
鹿嶋市立三笠小学校／教諭
（潮来市立延方小学校／教諭）
◆田口聡美 教諭 配置換え
潮来市立日の出小学校／教諭
（潮来市立延方小学校／教諭）
◆永野拓也 教諭 配置換え
潮来市立日の出中学校／教諭
（潮来市立延方小学校／教諭）
◆猪俣恵美 事務職員 配置換え
潮来市立日の出小学校／主任
（潮来市立日の出小学校／係長）
◆須之内亮 教諭 配置換え
神栖市立深芝小学校／教諭
（潮来市立日の出小学校／教諭）
◆森川佳代 教諭 配置換え
潮来市立牛堀中学校／教諭
（潮来市立日の出小学校／教諭）
◆郄崎沙也加 教諭 配置換え
鹿嶋市立鹿島小学校／教諭
（潮来市立日の出小学校／教諭）
◆羽生大輔 教諭 配置換え
鹿嶋市立平井中学校／教諭
（潮来市立牛堀小学校／教諭）
◆田村真秀 教諭 配置換え
坂東市立弓馬田小学校／教諭
（潮来市立牛堀小学校／教諭）
◆藤粼尚美 事務職員 配置換え
鉾田市立旭東小学校／係長
（潮来市立牛堀小学校／係長）
◆本城弓記 教諭 配置換え
神栖市立太田小学校／教諭
（神栖市立息栖小学校／教諭）
◆宮本和也 教諭 配置換え
神栖市立波崎第三中学校／教諭
（神栖市立息栖小学校／教諭）
◆小橋至 教諭 配置換え
神栖市立神栖第三中学校／教諭
（神栖市立息栖小学校／教諭）
◆益子美咲 教諭 配置換え
大子町立だいご小学校／教諭
（神栖市立息栖小学校／教諭）
◆藤代兼続 教諭 配置換え
神栖市立神栖第三中学校／教諭
（神栖市立息栖小学校／教諭）
◆板橋達哉 教諭 配置換え
神栖市立神栖第四中学校／教諭
（神栖市立息栖小学校／教諭）
◆津賀明日香 教諭 配置換え
神栖市立息栖小学校／教諭
（神栖市立軽野小学校／教諭）
◆菅谷利夫 教諭 配置換え
神栖市立大野原小学校／教諭
（神栖市立軽野東小学校／教諭）
◆田村哲也 教諭 配置換え
神栖市立柳川小学校／教諭
（神栖市立大野原小学校／教諭）
◆林伸幸 教諭 配置換え
神栖市立波崎第四中学校／教諭
（神栖市立大野原小学校／教諭）
◆大竹孝明 教諭 配置換え
鹿嶋市立三笠小学校／教諭
（神栖市立大野原小学校／教諭）
◆堀切辰也 教諭 配置換え
神栖市立深芝小学校／教諭
（神栖市立大野原小学校／教諭）
◆神田里実 教諭 配置換え
神栖市立須田小学校／教諭
（神栖市立大野原小学校／教諭）
◆山本文 栄養教諭 配置換え
神栖市立神栖第三中学校／栄養教諭
（神栖市立大野原小学校／栄養教諭）
◆筒井雅人 主幹教諭 配置換え
神栖市立大野原小学校／教諭
（神栖市立横瀬小学校／主幹教諭）
◆林崎知恵子 教諭 配置換え
神栖市立息栖小学校／教諭
（神栖市立横瀬小学校／教諭）
◆糟谷明洋 教諭 配置換え
神栖市立柳川小学校／教諭
（神栖市立横瀬小学校／教諭）
◆郄神崇史 教諭 配置換え
神栖市立波崎第四中学校／教諭
（神栖市立横瀬小学校／教諭）
◆山中梨菜 教諭 配置換え
神栖市立軽野東小学校／教諭
（神栖市立横瀬小学校／教諭）
◆安重織江 教諭 配置換え
神栖市立息栖小学校／教諭
（神栖市立大野原西小学校／教諭）
◆坂口知久 教諭 配置換え
神栖市立横瀬小学校／教諭
（神栖市立深芝小学校／教諭）
◆大塚安弥乃 教諭 配置換え
神栖市立須田小学校／教諭
（神栖市立波崎小学校／教諭）
◆三浦知子 教諭 配置換え
神栖市立やたべ土合小学校／教諭
（神栖市立波崎西小学校／教諭）
◆柴田雅弘 教諭 配置換え
神栖市立波崎第二中学校／教諭
（神栖市立植松小学校／教諭）
◆才賀裕子 教諭 配置換え
神栖市立波崎西小学校／教諭
（神栖市立太田小学校／教諭）
◆根橋美幸 教諭 配置換え
神栖市立息栖小学校／教諭
（神栖市立太田小学校／教諭）
◆福澤諭志 教諭 配置換え
神栖市立波崎第三中学校／教諭
（神栖市立太田小学校／教諭）
◆山本竜成 教諭 配置換え
神栖市立息栖小学校／教諭
（神栖市立太田小学校／教諭）
◆浅野しのぶ 教諭 配置換え
神栖市立大野原小学校／教諭
（神栖市立須田小学校／教諭）
◆藤圡恵 教諭 配置換え
神栖市立大野原西小学校／教諭
（神栖市立須田小学校／教諭）
◆西村嘉人 教諭 配置換え
稲敷市立江戸崎中学校／教諭
（行方市立麻生小学校／教諭）
◆愛木沙緒里 教諭 配置換え
行方市立玉造小学校／教諭
（行方市立麻生小学校／教諭）
◆山城優美 教諭 配置換え
鉾田市立鉾田北小学校／教諭
（行方市立麻生小学校／教諭）
◆和田美里 教諭 配置換え
潮来市立日の出小学校／教諭
（行方市立麻生小学校／教諭）
◆渡辺麻実 養護教諭 配置換え
大洗町立南小学校／養護教諭
（行方市立麻生小学校／養護教諭）
◆柏粼富士子 教諭 配置換え
鉾田市立鉾田北中学校／教諭
（行方市立麻生東小学校／教諭）
◆郡司厚子 教諭 配置換え
行方市立麻生小学校／教諭
（行方市立玉造小学校／教諭）
◆小林梓 教諭 配置換え
行方市立北浦中学校／教諭
（行方市立玉造小学校／教諭）
◆長峰悠記 教諭 配置換え
鹿嶋市立鹿島小学校／教諭
（行方市立玉造小学校／教諭）
◆田辺亮 教諭 配置換え
石岡市立東小学校／教諭
（行方市立北浦小学校／教諭）
◆冨田真貴 教諭 配置換え
鉾田市立鉾田南小学校／教諭
（鉾田市立鉾田北小学校／教諭）
◆山口珠歩 教諭 配置換え
鉾田市立旭南小学校／教諭
（鉾田市立鉾田北小学校／教諭）
◆重藤美恵 事務職員 配置換え
鉾田市立鉾田北中学校／係長
（鉾田市立鉾田北小学校／係長）
◆小神野順子 教諭 配置換え
鹿嶋市立中野東小学校／教諭
（鉾田市立鉾田南小学校／教諭）
◆郄野武 教諭 配置換え
鹿嶋市立波野小学校／教諭
（鉾田市立鉾田南小学校／教諭）
◆沼田真貴 教諭 配置換え
鉾田市立旭西小学校／教諭
（鉾田市立鉾田南小学校／教諭）
◆𠮷田喜伸 教諭 配置換え
茨城町立青葉小学校／教諭
（鉾田市立鉾田南小学校／教諭）
◆海老沢夏姫 教諭 配置換え
鉾田市立旭北小学校／教諭
（鉾田市立鉾田南小学校／教諭）
◆畠颯汰 教諭 配置換え
行方市立玉造小学校／教諭
（鉾田市立鉾田南小学校／教諭）
◆江面早智恵 教諭 配置換え
鉾田市立旭北小学校／教諭
（鉾田市立大洋小学校／教諭）
◆小松粼奈央 教諭 配置換え
水戸市立城東小学校／教諭
（鉾田市立大洋小学校／教諭）
◆冨田睦 教諭 配置換え
鹿嶋市立鹿島小学校／教諭
（鉾田市立大洋小学校／教諭）
◆甲斐彩伽 事務職員 配置換え
潮来市立牛堀中学校／主任
（鉾田市立大洋小学校／主任）
◆冨田しげみ 教諭 配置換え
鉾田市立旭南小学校／教諭
（鉾田市立旭小学校／教諭）
◆川澄ゆかり 教諭 配置換え
鉾田市立旭北小学校／教諭
（鉾田市立旭小学校／教諭）
◆幡谷和彦 教諭 配置換え
鉾田市立旭南小学校／教諭
（鉾田市立旭小学校／教諭）
◆豊田美由紀 教諭 配置換え
鉾田市立旭南小学校／教諭
（鉾田市立旭小学校／教諭）
◆青木香里 教諭 配置換え
鉾田市立旭西小学校／教諭
（鉾田市立旭小学校／教諭）
◆下河邊美知子 教諭 配置換え
鉾田市立旭東小学校／教諭
（鉾田市立旭小学校／教諭）
◆中村歩 教諭 配置換え
鉾田市立旭西小学校／教諭
（鉾田市立旭小学校／教諭）
◆坂本みどり 教諭 配置換え
鉾田市立旭東小学校／教諭
（鉾田市立旭小学校／教諭）
◆方波見裕子 教諭 配置換え
行方市立麻生小学校／教諭
（鉾田市立旭小学校／教諭）
◆山岸薫 教諭 配置換え
鹿嶋市立平井小学校／教諭
（鉾田市立旭小学校／教諭）
◆茺田幸恵 教諭 配置換え
鉾田市立旭東小学校／教諭
（鉾田市立旭小学校／教諭）
◆秋山みゆき 教諭 配置換え
鉾田市立鉾田北中学校／教諭
（鉾田市立旭小学校／教諭）
◆金澤菜穂美 教諭 配置換え
鉾田市立旭北小学校／教諭
（鉾田市立旭小学校／教諭）
◆茂木彩加 教諭 配置換え
鉾田市立旭南小学校／教諭
（鉾田市立旭小学校／教諭）
◆小室実可子 教諭 配置換え
鉾田市立旭西小学校／教諭
（鉾田市立旭小学校／教諭）
◆木場健瑠 教諭 配置換え
鉾田市立鉾田南小学校／教諭
（鉾田市立旭小学校／教諭）
◆小島大輝 教諭 配置換え
鉾田市立鉾田北中学校／教諭
（鉾田市立旭小学校／教諭）
◆小澤結衣 教諭 配置換え
鉾田市立旭東小学校／教諭
（鉾田市立旭小学校／教諭）
◆中川沙彩 養護教諭 配置換え
鉾田市立旭北小学校／養護教諭
（鉾田市立旭小学校／養護教諭）
中学校教諭等・退職
◆郄橋美月 教諭 退職
（鹿嶋市立鹿島中学校）
※「橋 美月」は姓が文字化けしています。正しい表記がわかれば修正できます。
◆根本明子 教諭 退職
（鹿嶋市立平井中学校）
◆松本雅哉 教諭 退職
（鹿嶋市立大野中学校）
◆門井春乃 教諭 退職
（潮来市立牛堀中学校）
◆上原理紗 教諭 退職
（神栖市立神栖第二中学校）
◆中川敬太 教諭 退職
（神栖市立神栖第二中学校）
◆木村美奈子 教諭 退職
（神栖市立波崎第二中学校）
◆宮本幸子 教諭 退職
（鉾田市立鉾田北中学校）
◆中澤浩 教諭 退職
（鉾田市立大洋中学校）
◆中田恵代 養護教諭 退職
（神栖市立波崎第三中学校）
中学校教諭等・転任
◆坂本剛 教諭 転任
潮来市教育委員会／社会教育主事
（鹿嶋市立高松中学校／教諭）
◆渡邉弥生 教諭 転任
教育研修センター／指導主事
（鹿嶋市立平井中学校／教諭）
◆村木暁子 教諭 転任
鹿行教育事務所（神栖市）／指導主事
（神栖市立神栖第一中学校／教諭）
◆田山宜慶 教諭 転任
鹿行教育事務所／指導主事
（神栖市立神栖第一中学校／教諭）
◆宮内ゆか 教諭 転任
鹿行教育事務所（神栖市）／指導主事
（神栖市立神栖第二中学校／教諭）
◆横田和幸 教諭 転任
鉾田第一高等学校附属中学校／教諭
（神栖市立波崎第三中学校／教諭）
◆横田純 教諭 転任
総務企画部総務課（鹿行生涯学習センター）／事務職員（社会教育主事）
（鉾田市立鉾田南中学校／教諭）
◆西尾佳将 教諭 転任
鹿行教育事務所（鉾田市）／指導主事
（鉾田市立鉾田南中学校／教諭）
中学校教諭等・新採等
◆石津好隆 教諭 新採用
鹿嶋市立鹿島中学校
（鉾田第一高等学校附属中学校／教諭）
◆大輪海斗 教諭 新採用
鹿嶋市立大野中学校
（新規採用）
◆恩田啓佑 教諭 新採用
潮来市立潮来第二中学校
（新規採用）
◆川島友美子 教諭 新採用
神栖市立神栖第一中学校
（鹿行教育事務所〔神栖市〕／指導主事）
◆藤野凌伍 教諭 新採用
神栖市立神栖第二中学校
（新規採用）
◆伊藤純 教諭 新採用
神栖市立波崎第二中学校
（新規採用）
◆小林千聖 教諭 新採用
行方市立麻生中学校
（新規採用）
◆笠掛寛実 教諭 新採用
鉾田市立鉾田北中学校
（新規採用）
◆黒澤満優 教諭 新採用
鉾田市立鉾田南中学校
（新規採用）
中学校教諭等・配置換え等
◆石藏紳吾 指導教諭 配置換え
潮来市立津知小学校／指導教諭
（鹿嶋市立鹿島中学校／指導教諭）
◆関口啓子 教諭 配置換え
鹿嶋市立大同東小学校／教諭
（鹿嶋市立鹿島中学校／教諭）
◆上田裕介 教諭 配置換え
鹿嶋市立三笠小学校／教諭
（鹿嶋市立鹿島中学校／教諭）
◆宮田尚代 教諭 配置換え
神栖市立神栖第一中学校／教諭
（鹿嶋市立鹿島中学校／教諭）
◆大野隆斗 教諭 配置換え
鉾田市立鉾田北小学校／教諭
（鹿嶋市立鹿島中学校／教諭）
◆橘将臣 教諭 配置換え
鹿嶋市立鹿野中学校／教諭
（鹿嶋市立高松中学校／教諭）
◆宮内由貴子 教諭 配置換え
神栖市立息栖小学校／教諭
（鹿嶋市立高松中学校／教諭）
◆大川芳宏 教諭 配置換え
鹿嶋市立鹿島中学校／教諭
（鹿嶋市立高松中学校／教諭）
◆村上大輔 教諭 配置換え
水戸市立内原中学校／教諭
（鹿嶋市立鹿野中学校／教諭）
◆清野彩香 教諭 配置換え
潮来市立潮来第二中学校／教諭
（鹿嶋市立鹿野中学校／教諭）
◆佐藤梨佐子 教諭 配置換え
潮来市立牛堀中学校／教諭
（鹿嶋市立鹿野中学校／教諭）
◆港文枝 指導教諭 配置換え
行方市立玉造中学校／指導教諭
（鹿嶋市立平井中学校／指導教諭）
◆渡部祐一 教諭 配置換え
つくば市立谷田部中学校／教諭
（鹿嶋市立平井中学校／教諭）
◆郄橋正澄 教諭 配置換え
潮来市立日の出小学校／教諭
（鹿嶋市立平井中学校／教諭）
◆藪田宗憲 教諭 配置換え
神栖市立波崎第一中学校／教諭
（鹿嶋市立平井中学校／教諭）
◆戸島大輔 教諭 配置換え
鉾田市立鉾田南中学校／教諭
（鹿嶋市立平井中学校／教諭）
◆一谷ひろ子 養護教諭 配置換え
潮来市立津知小学校／養護教諭
（鹿嶋市立平井中学校／養護教諭）
◆郄木裕子 教諭 配置換え
潮来市立牛堀中学校／教諭
（潮来市立潮来第一中学校／教諭）
◆亀山房子 教諭 配置換え
潮来市立牛堀小学校／教諭
（潮来市立潮来第一中学校／教諭）
◆塚本久美子 教諭 配置換え
鹿嶋市立高松中学校／教諭
（潮来市立潮来第一中学校／教諭）
◆茂木麻帆 教諭 配置換え
鹿嶋市立平井小学校／教諭
（潮来市立潮来第一中学校／教諭）
◆佐藤知美 教諭 配置換え
水戸市立第三中学校／教諭
（潮来市立潮来第一中学校／教諭）
◆宮内洸平 教諭 配置換え
潮来市立牛堀中学校／教諭
（潮来市立潮来第一中学校／教諭）
◆諸星雄大 教諭 配置換え
潮来市立牛堀中学校／教諭
（潮来市立潮来第一中学校／教諭）
◆宇津木萌 教諭 配置換え
潮来市立牛堀中学校／教諭
（潮来市立潮来第一中学校／教諭）
◆堀江聡美 養護教諭 配置換え
潮来市立牛堀中学校／養護教諭
（潮来市立潮来第一中学校／養護教諭）
◆野々村愛 栄養教諭 配置換え
神栖市立植松小学校／栄養教諭
（潮来市立潮来第一中学校／栄養教諭）
◆上野大輔 教諭 配置換え
行方市立玉造中学校／教諭
（潮来市立潮来第二中学校／教諭）
◆栗都 教諭 配置換え
潮来市立潮来第一中学校／教諭
（潮来市立日の出中学校／教諭）
◆小室紫苑 教諭 配置換え
潮来市立延方小学校／教諭
（潮来市立日の出中学校／教諭）
◆大河寛士 教諭 配置換え
行方市立麻生中学校／教諭
（潮来市立日の出中学校／教諭）
◆岩沢香織 養護教諭 配置換え
行方市立麻生小学校／養護教諭
（潮来市立日の出中学校／養護教諭）
◆石塚美和 教諭 配置換え
潮来市立牛堀中学校／教諭
（神栖市立神栖第一中学校／教諭）
◆後藤祥栄 教諭 配置換え
潮来市立潮来第一中学校／教諭
（神栖市立神栖第一中学校／教諭）
◆山口輝 教諭 配置換え
神栖市立神栖第二中学校／教諭
（神栖市立神栖第一中学校／教諭）
◆佐々木香織 教諭 配置換え
神栖市立大野原西小学校／教諭
（神栖市立神栖第二中学校／教諭）
◆檜山和美 教諭 配置換え
神栖市立神栖第四中学校／教諭
（神栖市立神栖第二中学校／教諭）
◆宍戸奈緒美 指導教諭 配置換え
神栖市立神栖第二中学校／指導教諭
（神栖市立神栖第三中学校／指導教諭）
◆鈴木恵子 教諭 配置換え
鉾田市立旭中学校／教諭
（神栖市立神栖第三中学校／教諭）
◆佐藤裕季子 養護教諭 配置換え
鹿嶋市立平井中学校／養護教諭
（神栖市立神栖第三中学校／養護教諭）
◆栗林理恵 教諭 配置換え
神栖市立神栖第二中学校／教諭
（神栖市立神栖第四中学校／教諭）
◆加藤圭貴 教諭 配置換え
日立市立台原中学校／教諭
（神栖市立神栖第四中学校／教諭）
◆平木亜矢子 教諭 配置換え
神栖市立横瀬小学校／教諭
（神栖市立波崎第一中学校／教諭）
◆本橋諭 教諭 配置換え
潮来市立牛堀中学校／教諭
（神栖市立波崎第二中学校／教諭）
◆上佐杏子 教諭 配置換え
神栖市立神栖第一中学校／教諭
（神栖市立波崎第二中学校／教諭）
◆井上雄貴 教諭 配置換え
神栖市立横瀬小学校／教諭
（神栖市立波崎第三中学校／教諭）
◆猿田貴大 教諭 配置換え
鹿嶋市立高松中学校／教諭
（神栖市立波崎第三中学校／教諭）
◆大和田武 教諭 配置換え
神栖市立息栖小学校／教諭
（神栖市立波崎第三中学校／教諭）
◆木内美奈子 養護教諭 配置換え
潮来市立日の出中学校／養護教諭
（神栖市立波崎第三中学校／養護教諭）
◆山田静香 教諭 配置換え
神栖市立横瀬小学校／教諭
（神栖市立波崎第四中学校／教諭）
◆田中美香 教諭 配置換え
潮来市立日の出中学校／教諭
（行方市立麻生中学校／教諭）
◆猪股克成 教諭 配置換え
鉾田市立鉾田南小学校／教諭
（行方市立麻生中学校／教諭）
◆御園生貴裕 教諭 配置換え
潮来市立牛堀中学校／教諭
（行方市立麻生中学校／教諭）
◆内海千晴 教諭 配置換え
行方市立麻生小学校／教諭
（行方市立北浦中学校／教諭）
◆森作里美 教諭 配置換え
神栖市立神栖第四中学校／教諭
（行方市立北浦中学校／教諭）
◆小神野雅幸 教諭 配置換え
行方市立麻生小学校／教諭
（行方市立玉造中学校／教諭）
◆小牧駿 教諭 配置換え
鹿嶋市立鹿島中学校／教諭
（行方市立玉造中学校／教諭）
◆横田美慶 教諭 配置換え
鹿嶋市立鹿野中学校／教諭
（鉾田市立旭中学校／教諭）
◆坂井亮介 教諭 配置換え
鉾田市立旭北小学校／教諭
（鉾田市立旭中学校／教諭）
◆郄須恵実 教諭 配置換え
石岡市立八郷中学校／教諭
（鉾田市立鉾田北中学校／教諭）
◆皆川友樹 教諭 配置換え
鉾田市立旭東小学校／教諭
（鉾田市立鉾田北中学校／教諭）
◆下田佳奈 教諭 配置換え
神栖市立波崎第三中学校／教諭
（鉾田市立鉾田北中学校／教諭）
◆宮本弦 教諭 配置換え
鹿嶋市立鹿島小学校／教諭
（鉾田市立鉾田北中学校／教諭）
◆杉本真悟 事務職員 配置換え
ひたちなか市立勝田第一中学校／主事
（鉾田市立鉾田北中学校／主事）
◆菊地幸子 教諭 配置換え
潮来市立牛堀中学校／教諭
（鉾田市立鉾田南中学校／教諭）
◆郄森駿 教諭 配置換え
鹿嶋市立大同東小学校／教諭
（鉾田市立鉾田南中学校／教諭）
◆板橋充典 教諭 配置換え
鉾田市立旭西小学校／教諭
（鉾田市立鉾田南中学校／教諭）
◆山中浩平 教諭 配置換え
鉾田市立旭東小学校／教諭
（鉾田市立鉾田南中学校／教諭）
◆石黒美咲 養護教諭 配置換え
神栖市立神栖第三中学校／養護教諭
（鉾田市立鉾田南中学校／養護教諭）
◆寺門遼香 養護教諭 配置換え
鉾田市立旭東小学校／養護教諭
（鉾田市立鉾田南中学校／養護教諭）
◆伏谷勝之 教諭 配置換え
鹿嶋市立大野中学校／教諭
（鉾田市立大洋中学校／教諭）