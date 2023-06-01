【全掲載】2026年茨城県教職員の人事異動（7）　あの先生はどの学校に？　＜鹿行教育事務所管内 小学校・中学校の教諭等＞

茨城県教育委員会は2026年4月1日付の公立学校教職員の異動について発表した。

鹿行教育事務所管内 小学校の教諭等の異動は以下の通り。

(全2回の1)

凡例

氏名 新職クラス 異動区分

新所属名／新職名

（旧所属名・旧職名）

小学校教諭等・退職

◆齋藤真由美 教諭 退職

（鹿嶋市立鹿島小学校）

◆木嶋聡子 教諭 退職

（鹿嶋市立三笠小学校）

◆伊藤房子 教諭 退職

（潮来市立潮来小学校）

◆幸田英男 教諭 退職

（潮来市立津知小学校）

◆宮本吏央 教諭 退職

（潮来市立津知小学校）

◆鈴木和彦 教諭 退職

（潮来市立延方小学校）

◆箕輪美穂 教諭 退職

（潮来市立延方小学校）

◆津村篤志 教諭 退職

（潮来市立延方小学校）

◆新谷恵美子 教諭 退職

（神栖市立息栖小学校）

◆鈴木優香 教諭 退職

（神栖市立軽野小学校）

◆保立志織 教諭 退職

（神栖市立軽野東小学校）

◆郄橋美穂 教諭 退職

（神栖市立大野原小学校）

◆下山美樹 教諭 退職

（神栖市立波崎小学校）

◆安藤淳 教諭 退職

（神栖市立太田小学校）

◆後藤亮 教諭 退職

（神栖市立太田小学校）

◆鴨作和斗 教諭 退職

（神栖市立太田小学校）

◆大和田清美 教諭 退職

（行方市立玉造小学校）

◆小沼アケミ 教諭 退職

（行方市立北浦小学校）

◆樽井真知子 教諭 退職

（行方市立北浦小学校）

◆村上早紀 教諭 退職

（鉾田市立旭西小学校）

◆飯田浩彦 教諭 退職

（鉾田市立鉾田北小学校）

◆方波見久恵 教諭 退職

（鉾田市立鉾田南小学校）

◆大野真紀 教諭 退職

（鉾田市立大洋小学校）

◆中村慶子 養護教諭 退職

（鉾田市立旭南小学校）

◆門間瞳 栄養教諭 退職

（神栖市立大野原小学校）

小学校教諭等・転任

◆徳宿鉄 教諭 転任

鹿嶋市立大同西小学校／教諭

（鹿島高等学校附属中学校／教諭）

◆黒澤拓己 教諭 転任

神栖市立息栖小学校／教諭

（学校教育部保健体育課／指導主事）

◆方波見祐太 養護教諭 転任

鉾田市立旭西小学校／養護教諭

（学校教育部保健体育課／指導主事）

小学校教諭等・新採等

◆藤崎美紗稀 教諭 新採用

鹿嶋市立波野小学校

（新規採用）

◆菅原一希 教諭 新採用

鹿嶋市立波野小学校

（新規採用）

◆内堀雄斗 教諭 新採用

鹿嶋市立鹿島小学校

（新規採用）

◆大郄葉那 教諭 新採用

鹿嶋市立鹿島小学校

（新規採用）

◆其田実咲 教諭 新採用

鹿嶋市立鹿島小学校

（新規採用）

◆菅谷菜摘 教諭 新採用

鹿嶋市立高松小学校

（新規採用）

◆津久井楓乃 教諭 新採用

鹿嶋市立平井小学校

（新規採用）

◆河野友哉 教諭 新採用

鹿嶋市立平井小学校

（新規採用）

◆辻中勝輝 教諭 新採用

鹿嶋市立三笠小学校

（新規採用）

◆小沼瑠華 教諭 新採用

鹿嶋市立三笠小学校

（新規採用）

◆木滝大夢 教諭 新採用

鹿嶋市立大同東小学校

（新規採用）

◆清水結香 教諭 新採用

鹿嶋市立大同西小学校

（新規採用）

◆石津愛莉 教諭 新採用

鹿嶋市立中野東小学校

（新規採用）

◆田粼結香 教諭 新採用

潮来市立潮来小学校

（新規採用）

◆田邊茜 教諭 新採用

潮来市立延方小学校

（新規採用）

◆石井初 教諭 新採用

潮来市立牛堀小学校

（新規採用）

◆須之内陽 教諭 新採用

神栖市立息栖小学校

（新規採用）

◆小岩井明音 教諭 新採用

神栖市立息栖小学校

（新規採用）

◆長谷川未来 教諭 新採用

神栖市立大野原小学校

（新規採用）

◆吉田貴代 教諭 新採用

神栖市立大野原小学校

（新規採用）

◆関田雅史 教諭 新採用

神栖市立横瀬小学校

（新規採用）

◆佐々木光 教諭 新採用

神栖市立横瀬小学校

（新規採用）

◆鈴木新大 教諭 新採用

神栖市立大野原西小学校

（新規採用）

◆樫村結衣 教諭 新採用

神栖市立深芝小学校

（新規採用）

◆助川雄太 教諭 新採用

神栖市立深芝小学校

（新規採用）

◆笠井綾香 教諭 新採用

神栖市立波崎小学校

（新規採用）

◆菊池大夢 教諭 新採用

神栖市立波崎西小学校

（新規採用）

◆渡辺萌楓 教諭 新採用

神栖市立植松小学校

（新規採用）

◆岸晟大 教諭 新採用

神栖市立植松小学校

（新規採用）

◆大塚悠誠 教諭 新採用

神栖市立太田小学校

（新規採用）

◆甲田駿一 教諭 新採用

神栖市立須田小学校

（新規採用）

◆福山悠真 教諭 新採用

神栖市立柳川小学校

（新規採用）

◆山口音愛 教諭 新採用

神栖市立柳川小学校

（新規採用）

◆花塚祐幸 教諭 新採用

神栖市立柳川小学校

（鹿島特別支援学校／教諭）

◆曽根雄大 教諭 新採用

行方市立麻生東小学校

（新規採用）

◆生井沢祐希 教諭 新採用

行方市立玉造小学校

（新規採用）

◆小田貴大 教諭 新採用

行方市立北浦小学校

（新規採用）

◆河野仁美 教諭 新採用

行方市立北浦小学校

（内原特別支援学校／教諭）

◆清水竜行 教諭 新採用

鉾田市立鉾田北小学校

（新規採用）

◆小沼鈴華 教諭 新採用

鉾田市立大洋小学校

（新規採用）

◆野口爽 教諭 新採用

鉾田市立旭小学校

（新規採用）

◆鶴見瑠美 栄養教諭 新採用

行方市立麻生小学校

（新規採用）

小学校教諭等・配置換え等

◆久保田紀子 教諭 配置換え

潮来市立潮来小学校／教諭

（鹿嶋市立波野小学校／教諭）

◆大和田久瑠美 教諭 配置換え

行方市立麻生東小学校／教諭

（鹿嶋市立波野小学校／教諭）

◆松本文子 教諭 配置換え

鉾田市立大洋小学校／教諭

（鹿嶋市立鹿島小学校／教諭）

◆石原美由紀 教諭 配置換え

潮来市立日の出小学校／教諭

（鹿嶋市立鹿島小学校／教諭）

◆神宮司祐子 教諭 配置換え

鹿嶋市立鹿島中学校／教諭

（鹿嶋市立鹿島小学校／教諭）

◆海老沢眞美 教諭 配置換え

潮来市立潮来小学校／教諭

（鹿嶋市立鹿島小学校／教諭）

◆塙拓真 教諭 配置換え

神栖市立神栖第二中学校／教諭

（鹿嶋市立鹿島小学校／教諭）

◆立原嘉久 教諭 配置換え

潮来市立潮来第二中学校／教諭

（鹿嶋市立平井小学校／教諭）

◆小野裕子 教諭 配置換え

鹿嶋市立三笠小学校／教諭

（鹿嶋市立平井小学校／教諭）

◆東ほのか 教諭 配置換え

水戸市立酒門小学校／教諭

（鹿嶋市立平井小学校／教諭）

◆棚谷大輔 教諭 配置換え

鉾田市立旭東小学校／教諭

（鹿嶋市立三笠小学校／教諭）

◆田山美帆 教諭 配置換え

鉾田市立大洋中学校／教諭

（鹿嶋市立大同東小学校／教諭）

◆関野佑介 教諭 配置換え

鉾田市立旭西小学校／教諭

（鹿嶋市立大同東小学校／教諭）

◆小沼千尋 教諭 配置換え

鹿嶋市立波野小学校／教諭

（鹿嶋市立大同西小学校／教諭）

◆石井智津子 事務職員 配置換え

鹿嶋市立中野西小学校／主任

（鹿嶋市立中野西小学校／係長）

◆鬼澤彩乃 教諭 配置換え

鉾田市立旭東小学校／教諭

（鹿嶋市立中野西小学校／教諭）

◆平山じん子 教諭 配置換え

潮来市立津知小学校／教諭

（潮来市立潮来小学校／教諭）

◆石井紀子 教諭 配置換え

潮来市立津知小学校／教諭

（潮来市立潮来小学校／教諭）

◆後藤勝進 教諭 配置換え

鹿嶋市立鹿島小学校／教諭

（潮来市立潮来小学校／教諭）

◆井坂真美 教諭 配置換え

神栖市立植松小学校／教諭

（潮来市立潮来小学校／教諭）

◆下河辺順子 教諭 配置換え

鹿嶋市立大同西小学校／教諭

（潮来市立潮来小学校／教諭）

◆大川恵美 教諭 配置換え

潮来市立津知小学校／教諭

（潮来市立潮来小学校／教諭）

◆篠原美奈 教諭 配置換え

鹿嶋市立三笠小学校／教諭

（潮来市立潮来小学校／教諭）

◆河野加奈子 教諭 配置換え

潮来市立津知小学校／教諭

（潮来市立潮来小学校／教諭）

◆額賀翔太 教諭 配置換え

潮来市立津知小学校／教諭

（潮来市立潮来小学校／教諭）

◆石田幸子 教諭 配置換え

行方市立北浦小学校／教諭

（潮来市立延方小学校／教諭）

◆郄野晶子 教諭 配置換え

鹿嶋市立三笠小学校／教諭

（潮来市立延方小学校／教諭）

◆田口聡美 教諭 配置換え

潮来市立日の出小学校／教諭

（潮来市立延方小学校／教諭）

◆永野拓也 教諭 配置換え

潮来市立日の出中学校／教諭

（潮来市立延方小学校／教諭）

◆猪俣恵美 事務職員 配置換え

潮来市立日の出小学校／主任

（潮来市立日の出小学校／係長）

◆須之内亮 教諭 配置換え

神栖市立深芝小学校／教諭

（潮来市立日の出小学校／教諭）

◆森川佳代 教諭 配置換え

潮来市立牛堀中学校／教諭

（潮来市立日の出小学校／教諭）

◆郄崎沙也加 教諭 配置換え

鹿嶋市立鹿島小学校／教諭

（潮来市立日の出小学校／教諭）

◆羽生大輔 教諭 配置換え

鹿嶋市立平井中学校／教諭

（潮来市立牛堀小学校／教諭）

◆田村真秀 教諭 配置換え

坂東市立弓馬田小学校／教諭

（潮来市立牛堀小学校／教諭）

◆藤粼尚美 事務職員 配置換え

鉾田市立旭東小学校／係長

（潮来市立牛堀小学校／係長）

◆本城弓記 教諭 配置換え

神栖市立太田小学校／教諭

（神栖市立息栖小学校／教諭）

◆宮本和也 教諭 配置換え

神栖市立波崎第三中学校／教諭

（神栖市立息栖小学校／教諭）

◆小橋至 教諭 配置換え

神栖市立神栖第三中学校／教諭

（神栖市立息栖小学校／教諭）

◆益子美咲 教諭 配置換え

大子町立だいご小学校／教諭

（神栖市立息栖小学校／教諭）

◆藤代兼続 教諭 配置換え

神栖市立神栖第三中学校／教諭

（神栖市立息栖小学校／教諭）

◆板橋達哉 教諭 配置換え

神栖市立神栖第四中学校／教諭

（神栖市立息栖小学校／教諭）

◆津賀明日香 教諭 配置換え

神栖市立息栖小学校／教諭

（神栖市立軽野小学校／教諭）

◆菅谷利夫 教諭 配置換え

神栖市立大野原小学校／教諭

（神栖市立軽野東小学校／教諭）

◆田村哲也 教諭 配置換え

神栖市立柳川小学校／教諭

（神栖市立大野原小学校／教諭）

◆林伸幸 教諭 配置換え

神栖市立波崎第四中学校／教諭

（神栖市立大野原小学校／教諭）

◆大竹孝明 教諭 配置換え

鹿嶋市立三笠小学校／教諭

（神栖市立大野原小学校／教諭）

◆堀切辰也 教諭 配置換え

神栖市立深芝小学校／教諭

（神栖市立大野原小学校／教諭）

◆神田里実 教諭 配置換え

神栖市立須田小学校／教諭

（神栖市立大野原小学校／教諭）

◆山本文 栄養教諭 配置換え

神栖市立神栖第三中学校／栄養教諭

（神栖市立大野原小学校／栄養教諭）

◆筒井雅人 主幹教諭 配置換え

神栖市立大野原小学校／教諭

（神栖市立横瀬小学校／主幹教諭）

◆林崎知恵子 教諭 配置換え

神栖市立息栖小学校／教諭

（神栖市立横瀬小学校／教諭）

◆糟谷明洋 教諭 配置換え

神栖市立柳川小学校／教諭

（神栖市立横瀬小学校／教諭）

◆郄神崇史 教諭 配置換え

神栖市立波崎第四中学校／教諭

（神栖市立横瀬小学校／教諭）

◆山中梨菜 教諭 配置換え

神栖市立軽野東小学校／教諭

（神栖市立横瀬小学校／教諭）

◆安重織江 教諭 配置換え

神栖市立息栖小学校／教諭

（神栖市立大野原西小学校／教諭）

◆坂口知久 教諭 配置換え

神栖市立横瀬小学校／教諭

（神栖市立深芝小学校／教諭）

◆大塚安弥乃 教諭 配置換え

神栖市立須田小学校／教諭

（神栖市立波崎小学校／教諭）

◆三浦知子 教諭 配置換え

神栖市立やたべ土合小学校／教諭

（神栖市立波崎西小学校／教諭）

◆柴田雅弘 教諭 配置換え

神栖市立波崎第二中学校／教諭

（神栖市立植松小学校／教諭）

◆才賀裕子 教諭 配置換え

神栖市立波崎西小学校／教諭

（神栖市立太田小学校／教諭）

◆根橋美幸 教諭 配置換え

神栖市立息栖小学校／教諭

（神栖市立太田小学校／教諭）

◆福澤諭志 教諭 配置換え

神栖市立波崎第三中学校／教諭

（神栖市立太田小学校／教諭）

◆山本竜成 教諭 配置換え

神栖市立息栖小学校／教諭

（神栖市立太田小学校／教諭）

◆浅野しのぶ 教諭 配置換え

神栖市立大野原小学校／教諭

（神栖市立須田小学校／教諭）

◆藤圡恵 教諭 配置換え

神栖市立大野原西小学校／教諭

（神栖市立須田小学校／教諭）

◆西村嘉人 教諭 配置換え

稲敷市立江戸崎中学校／教諭

（行方市立麻生小学校／教諭）

◆愛木沙緒里 教諭 配置換え

行方市立玉造小学校／教諭

（行方市立麻生小学校／教諭）

◆山城優美 教諭 配置換え

鉾田市立鉾田北小学校／教諭

（行方市立麻生小学校／教諭）

◆和田美里 教諭 配置換え

潮来市立日の出小学校／教諭

（行方市立麻生小学校／教諭）

◆渡辺麻実 養護教諭 配置換え

大洗町立南小学校／養護教諭

（行方市立麻生小学校／養護教諭）

◆柏粼富士子 教諭 配置換え

鉾田市立鉾田北中学校／教諭

（行方市立麻生東小学校／教諭）

◆郡司厚子 教諭 配置換え

行方市立麻生小学校／教諭

（行方市立玉造小学校／教諭）

◆小林梓 教諭 配置換え

行方市立北浦中学校／教諭

（行方市立玉造小学校／教諭）

◆長峰悠記 教諭 配置換え

鹿嶋市立鹿島小学校／教諭

（行方市立玉造小学校／教諭）

◆田辺亮 教諭 配置換え

石岡市立東小学校／教諭

（行方市立北浦小学校／教諭）

◆冨田真貴 教諭 配置換え

鉾田市立鉾田南小学校／教諭

（鉾田市立鉾田北小学校／教諭）

◆山口珠歩 教諭 配置換え

鉾田市立旭南小学校／教諭

（鉾田市立鉾田北小学校／教諭）

◆重藤美恵 事務職員 配置換え

鉾田市立鉾田北中学校／係長

（鉾田市立鉾田北小学校／係長）

◆小神野順子 教諭 配置換え

鹿嶋市立中野東小学校／教諭

（鉾田市立鉾田南小学校／教諭）

◆郄野武 教諭 配置換え

鹿嶋市立波野小学校／教諭

（鉾田市立鉾田南小学校／教諭）

◆沼田真貴 教諭 配置換え

鉾田市立旭西小学校／教諭

（鉾田市立鉾田南小学校／教諭）

◆𠮷田喜伸 教諭 配置換え

茨城町立青葉小学校／教諭

（鉾田市立鉾田南小学校／教諭）

◆海老沢夏姫 教諭 配置換え

鉾田市立旭北小学校／教諭

（鉾田市立鉾田南小学校／教諭）

◆畠颯汰 教諭 配置換え

行方市立玉造小学校／教諭

（鉾田市立鉾田南小学校／教諭）

◆江面早智恵 教諭 配置換え

鉾田市立旭北小学校／教諭

（鉾田市立大洋小学校／教諭）

◆小松粼奈央 教諭 配置換え

水戸市立城東小学校／教諭

（鉾田市立大洋小学校／教諭）

◆冨田睦 教諭 配置換え

鹿嶋市立鹿島小学校／教諭

（鉾田市立大洋小学校／教諭）

◆甲斐彩伽 事務職員 配置換え

潮来市立牛堀中学校／主任

（鉾田市立大洋小学校／主任）

◆冨田しげみ 教諭 配置換え

鉾田市立旭南小学校／教諭

（鉾田市立旭小学校／教諭）

◆川澄ゆかり 教諭 配置換え

鉾田市立旭北小学校／教諭

（鉾田市立旭小学校／教諭）

◆幡谷和彦 教諭 配置換え

鉾田市立旭南小学校／教諭

（鉾田市立旭小学校／教諭）

◆豊田美由紀 教諭 配置換え

鉾田市立旭南小学校／教諭

（鉾田市立旭小学校／教諭）

◆青木香里 教諭 配置換え

鉾田市立旭西小学校／教諭

（鉾田市立旭小学校／教諭）

◆下河邊美知子 教諭 配置換え

鉾田市立旭東小学校／教諭

（鉾田市立旭小学校／教諭）

◆中村歩 教諭 配置換え

鉾田市立旭西小学校／教諭

（鉾田市立旭小学校／教諭）

◆坂本みどり 教諭 配置換え

鉾田市立旭東小学校／教諭

（鉾田市立旭小学校／教諭）

◆方波見裕子 教諭 配置換え

行方市立麻生小学校／教諭

（鉾田市立旭小学校／教諭）

◆山岸薫 教諭 配置換え

鹿嶋市立平井小学校／教諭

（鉾田市立旭小学校／教諭）

◆茺田幸恵 教諭 配置換え

鉾田市立旭東小学校／教諭

（鉾田市立旭小学校／教諭）

◆秋山みゆき 教諭 配置換え

鉾田市立鉾田北中学校／教諭

（鉾田市立旭小学校／教諭）

◆金澤菜穂美 教諭 配置換え

鉾田市立旭北小学校／教諭

（鉾田市立旭小学校／教諭）

◆茂木彩加 教諭 配置換え

鉾田市立旭南小学校／教諭

（鉾田市立旭小学校／教諭）

◆小室実可子 教諭 配置換え

鉾田市立旭西小学校／教諭

（鉾田市立旭小学校／教諭）

◆木場健瑠 教諭 配置換え

鉾田市立鉾田南小学校／教諭

（鉾田市立旭小学校／教諭）

◆小島大輝 教諭 配置換え

鉾田市立鉾田北中学校／教諭

（鉾田市立旭小学校／教諭）

◆小澤結衣 教諭 配置換え

鉾田市立旭東小学校／教諭

（鉾田市立旭小学校／教諭）

◆中川沙彩 養護教諭 配置換え

鉾田市立旭北小学校／養護教諭

（鉾田市立旭小学校／養護教諭）

中学校教諭等・退職

◆郄橋美月 教諭 退職

（鹿嶋市立鹿島中学校）

※「橋 美月」は姓が文字化けしています。正しい表記がわかれば修正できます。

◆根本明子 教諭 退職

（鹿嶋市立平井中学校）

◆松本雅哉 教諭 退職

（鹿嶋市立大野中学校）

◆門井春乃 教諭 退職

（潮来市立牛堀中学校）

◆上原理紗 教諭 退職

（神栖市立神栖第二中学校）

◆中川敬太 教諭 退職

（神栖市立神栖第二中学校）

◆木村美奈子 教諭 退職

（神栖市立波崎第二中学校）

◆宮本幸子 教諭 退職

（鉾田市立鉾田北中学校）

◆中澤浩 教諭 退職

（鉾田市立大洋中学校）

◆中田恵代 養護教諭 退職

（神栖市立波崎第三中学校）

中学校教諭等・転任

◆坂本剛 教諭 転任

潮来市教育委員会／社会教育主事

（鹿嶋市立高松中学校／教諭）

◆渡邉弥生 教諭 転任

教育研修センター／指導主事

（鹿嶋市立平井中学校／教諭）

◆村木暁子 教諭 転任

鹿行教育事務所（神栖市）／指導主事

（神栖市立神栖第一中学校／教諭）

◆田山宜慶 教諭 転任

鹿行教育事務所／指導主事

（神栖市立神栖第一中学校／教諭）

◆宮内ゆか 教諭 転任

鹿行教育事務所（神栖市）／指導主事

（神栖市立神栖第二中学校／教諭）

◆横田和幸 教諭 転任

鉾田第一高等学校附属中学校／教諭

（神栖市立波崎第三中学校／教諭）

◆横田純 教諭 転任

総務企画部総務課（鹿行生涯学習センター）／事務職員（社会教育主事）

（鉾田市立鉾田南中学校／教諭）

◆西尾佳将 教諭 転任

鹿行教育事務所（鉾田市）／指導主事

（鉾田市立鉾田南中学校／教諭）

中学校教諭等・新採等

◆石津好隆 教諭 新採用

鹿嶋市立鹿島中学校

（鉾田第一高等学校附属中学校／教諭）

◆大輪海斗 教諭 新採用

鹿嶋市立大野中学校

（新規採用）

◆恩田啓佑 教諭 新採用

潮来市立潮来第二中学校

（新規採用）

◆川島友美子 教諭 新採用

神栖市立神栖第一中学校

（鹿行教育事務所〔神栖市〕／指導主事）

◆藤野凌伍 教諭 新採用

神栖市立神栖第二中学校

（新規採用）

◆伊藤純 教諭 新採用

神栖市立波崎第二中学校

（新規採用）

◆小林千聖 教諭 新採用

行方市立麻生中学校

（新規採用）

◆笠掛寛実 教諭 新採用

鉾田市立鉾田北中学校

（新規採用）

◆黒澤満優 教諭 新採用

鉾田市立鉾田南中学校

（新規採用）

中学校教諭等・配置換え等

◆石藏紳吾 指導教諭 配置換え

潮来市立津知小学校／指導教諭

（鹿嶋市立鹿島中学校／指導教諭）

◆関口啓子 教諭 配置換え

鹿嶋市立大同東小学校／教諭

（鹿嶋市立鹿島中学校／教諭）

◆上田裕介 教諭 配置換え

鹿嶋市立三笠小学校／教諭

（鹿嶋市立鹿島中学校／教諭）

◆宮田尚代 教諭 配置換え

神栖市立神栖第一中学校／教諭

（鹿嶋市立鹿島中学校／教諭）

◆大野隆斗 教諭 配置換え

鉾田市立鉾田北小学校／教諭

（鹿嶋市立鹿島中学校／教諭）

◆橘将臣 教諭 配置換え

鹿嶋市立鹿野中学校／教諭

（鹿嶋市立高松中学校／教諭）

◆宮内由貴子 教諭 配置換え

神栖市立息栖小学校／教諭

（鹿嶋市立高松中学校／教諭）

◆大川芳宏 教諭 配置換え

鹿嶋市立鹿島中学校／教諭

（鹿嶋市立高松中学校／教諭）

◆村上大輔 教諭 配置換え

水戸市立内原中学校／教諭

（鹿嶋市立鹿野中学校／教諭）

◆清野彩香 教諭 配置換え

潮来市立潮来第二中学校／教諭

（鹿嶋市立鹿野中学校／教諭）

◆佐藤梨佐子 教諭 配置換え

潮来市立牛堀中学校／教諭

（鹿嶋市立鹿野中学校／教諭）

◆港文枝 指導教諭 配置換え

行方市立玉造中学校／指導教諭

（鹿嶋市立平井中学校／指導教諭）

◆渡部祐一 教諭 配置換え

つくば市立谷田部中学校／教諭

（鹿嶋市立平井中学校／教諭）

◆郄橋正澄 教諭 配置換え

潮来市立日の出小学校／教諭

（鹿嶋市立平井中学校／教諭）

◆藪田宗憲 教諭 配置換え

神栖市立波崎第一中学校／教諭

（鹿嶋市立平井中学校／教諭）

◆戸島大輔 教諭 配置換え

鉾田市立鉾田南中学校／教諭

（鹿嶋市立平井中学校／教諭）

◆一谷ひろ子 養護教諭 配置換え

潮来市立津知小学校／養護教諭

（鹿嶋市立平井中学校／養護教諭）

◆郄木裕子 教諭 配置換え

潮来市立牛堀中学校／教諭

（潮来市立潮来第一中学校／教諭）

◆亀山房子 教諭 配置換え

潮来市立牛堀小学校／教諭

（潮来市立潮来第一中学校／教諭）

◆塚本久美子 教諭 配置換え

鹿嶋市立高松中学校／教諭

（潮来市立潮来第一中学校／教諭）

◆茂木麻帆 教諭 配置換え

鹿嶋市立平井小学校／教諭

（潮来市立潮来第一中学校／教諭）

◆佐藤知美 教諭 配置換え

水戸市立第三中学校／教諭

（潮来市立潮来第一中学校／教諭）

◆宮内洸平 教諭 配置換え

潮来市立牛堀中学校／教諭

（潮来市立潮来第一中学校／教諭）

◆諸星雄大 教諭 配置換え

潮来市立牛堀中学校／教諭

（潮来市立潮来第一中学校／教諭）

◆宇津木萌 教諭 配置換え

潮来市立牛堀中学校／教諭

（潮来市立潮来第一中学校／教諭）

◆堀江聡美 養護教諭 配置換え

潮来市立牛堀中学校／養護教諭

（潮来市立潮来第一中学校／養護教諭）

◆野々村愛 栄養教諭 配置換え

神栖市立植松小学校／栄養教諭

（潮来市立潮来第一中学校／栄養教諭）

◆上野大輔 教諭 配置換え

行方市立玉造中学校／教諭

（潮来市立潮来第二中学校／教諭）

◆栗都 教諭 配置換え

潮来市立潮来第一中学校／教諭

（潮来市立日の出中学校／教諭）

◆小室紫苑 教諭 配置換え

潮来市立延方小学校／教諭

（潮来市立日の出中学校／教諭）

◆大河寛士 教諭 配置換え

行方市立麻生中学校／教諭

（潮来市立日の出中学校／教諭）

◆岩沢香織 養護教諭 配置換え

行方市立麻生小学校／養護教諭

（潮来市立日の出中学校／養護教諭）

◆石塚美和 教諭 配置換え

潮来市立牛堀中学校／教諭

（神栖市立神栖第一中学校／教諭）

◆後藤祥栄 教諭 配置換え

潮来市立潮来第一中学校／教諭

（神栖市立神栖第一中学校／教諭）

◆山口輝 教諭 配置換え

神栖市立神栖第二中学校／教諭

（神栖市立神栖第一中学校／教諭）

◆佐々木香織 教諭 配置換え

神栖市立大野原西小学校／教諭

（神栖市立神栖第二中学校／教諭）

◆檜山和美 教諭 配置換え

神栖市立神栖第四中学校／教諭

（神栖市立神栖第二中学校／教諭）

◆宍戸奈緒美 指導教諭 配置換え

神栖市立神栖第二中学校／指導教諭

（神栖市立神栖第三中学校／指導教諭）

◆鈴木恵子 教諭 配置換え

鉾田市立旭中学校／教諭

（神栖市立神栖第三中学校／教諭）

◆佐藤裕季子 養護教諭 配置換え

鹿嶋市立平井中学校／養護教諭

（神栖市立神栖第三中学校／養護教諭）

◆栗林理恵 教諭 配置換え

神栖市立神栖第二中学校／教諭

（神栖市立神栖第四中学校／教諭）

◆加藤圭貴 教諭 配置換え

日立市立台原中学校／教諭

（神栖市立神栖第四中学校／教諭）

◆平木亜矢子 教諭 配置換え

神栖市立横瀬小学校／教諭

（神栖市立波崎第一中学校／教諭）

◆本橋諭 教諭 配置換え

潮来市立牛堀中学校／教諭

（神栖市立波崎第二中学校／教諭）

◆上佐杏子 教諭 配置換え

神栖市立神栖第一中学校／教諭

（神栖市立波崎第二中学校／教諭）

◆井上雄貴 教諭 配置換え

神栖市立横瀬小学校／教諭

（神栖市立波崎第三中学校／教諭）

◆猿田貴大 教諭 配置換え

鹿嶋市立高松中学校／教諭

（神栖市立波崎第三中学校／教諭）

◆大和田武 教諭 配置換え

神栖市立息栖小学校／教諭

（神栖市立波崎第三中学校／教諭）

◆木内美奈子 養護教諭 配置換え

潮来市立日の出中学校／養護教諭

（神栖市立波崎第三中学校／養護教諭）

◆山田静香 教諭 配置換え

神栖市立横瀬小学校／教諭

（神栖市立波崎第四中学校／教諭）

◆田中美香 教諭 配置換え

潮来市立日の出中学校／教諭

（行方市立麻生中学校／教諭）

◆猪股克成 教諭 配置換え

鉾田市立鉾田南小学校／教諭

（行方市立麻生中学校／教諭）

◆御園生貴裕 教諭 配置換え

潮来市立牛堀中学校／教諭

（行方市立麻生中学校／教諭）

◆内海千晴 教諭 配置換え

行方市立麻生小学校／教諭

（行方市立北浦中学校／教諭）

◆森作里美 教諭 配置換え

神栖市立神栖第四中学校／教諭

（行方市立北浦中学校／教諭）

◆小神野雅幸 教諭 配置換え

行方市立麻生小学校／教諭

（行方市立玉造中学校／教諭）

◆小牧駿 教諭 配置換え

鹿嶋市立鹿島中学校／教諭

（行方市立玉造中学校／教諭）

◆横田美慶 教諭 配置換え

鹿嶋市立鹿野中学校／教諭

（鉾田市立旭中学校／教諭）

◆坂井亮介 教諭 配置換え

鉾田市立旭北小学校／教諭

（鉾田市立旭中学校／教諭）

◆郄須恵実 教諭 配置換え

石岡市立八郷中学校／教諭

（鉾田市立鉾田北中学校／教諭）

◆皆川友樹 教諭 配置換え

鉾田市立旭東小学校／教諭

（鉾田市立鉾田北中学校／教諭）

◆下田佳奈 教諭 配置換え

神栖市立波崎第三中学校／教諭

（鉾田市立鉾田北中学校／教諭）

◆宮本弦 教諭 配置換え

鹿嶋市立鹿島小学校／教諭

（鉾田市立鉾田北中学校／教諭）

◆杉本真悟 事務職員 配置換え

ひたちなか市立勝田第一中学校／主事

（鉾田市立鉾田北中学校／主事）

◆菊地幸子 教諭 配置換え

潮来市立牛堀中学校／教諭

（鉾田市立鉾田南中学校／教諭）

◆郄森駿 教諭 配置換え

鹿嶋市立大同東小学校／教諭

（鉾田市立鉾田南中学校／教諭）

◆板橋充典 教諭 配置換え

鉾田市立旭西小学校／教諭

（鉾田市立鉾田南中学校／教諭）

◆山中浩平 教諭 配置換え

鉾田市立旭東小学校／教諭

（鉾田市立鉾田南中学校／教諭）

◆石黒美咲 養護教諭 配置換え

神栖市立神栖第三中学校／養護教諭

（鉾田市立鉾田南中学校／養護教諭）

◆寺門遼香 養護教諭 配置換え

鉾田市立旭東小学校／養護教諭

（鉾田市立鉾田南中学校／養護教諭）

◆伏谷勝之 教諭 配置換え

鹿嶋市立大野中学校／教諭

（鉾田市立大洋中学校／教諭）