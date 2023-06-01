【全掲載】2026年茨城県教職員の人事異動（7）　あの先生はどの学校に？　＜鹿行教育事務所管内 小学校・中学校の教諭等＞

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茨城県教育委員会は2026年4月1日付の公立学校教職員の異動について発表した。
鹿行教育事務所管内 小学校の教諭等の異動は以下の通り。
(全2回の1)

凡例
氏名　 新職クラス　異動区分
新所属名／新職名
（旧所属名・旧職名）

小学校教諭等・退職

◆齋藤真由美　教諭　退職
（鹿嶋市立鹿島小学校）
◆木嶋聡子　教諭　退職
（鹿嶋市立三笠小学校）
◆伊藤房子　教諭　退職
（潮来市立潮来小学校）
◆幸田英男　教諭　退職
（潮来市立津知小学校）
◆宮本吏央　教諭　退職
（潮来市立津知小学校）
◆鈴木和彦　教諭　退職
（潮来市立延方小学校）
◆箕輪美穂　教諭　退職
（潮来市立延方小学校）
◆津村篤志　教諭　退職
（潮来市立延方小学校）
◆新谷恵美子　教諭　退職
（神栖市立息栖小学校）
◆鈴木優香　教諭　退職
（神栖市立軽野小学校）
◆保立志織　教諭　退職
（神栖市立軽野東小学校）
◆郄橋美穂　教諭　退職
（神栖市立大野原小学校）
◆下山美樹　教諭　退職
（神栖市立波崎小学校）
◆安藤淳　教諭　退職
（神栖市立太田小学校）
◆後藤亮　教諭　退職
（神栖市立太田小学校）
◆鴨作和斗　教諭　退職
（神栖市立太田小学校）
◆大和田清美　教諭　退職
（行方市立玉造小学校）
◆小沼アケミ　教諭　退職
（行方市立北浦小学校）
◆樽井真知子　教諭　退職
（行方市立北浦小学校）
◆村上早紀　教諭　退職
（鉾田市立旭西小学校）
◆飯田浩彦　教諭　退職
（鉾田市立鉾田北小学校）
◆方波見久恵　教諭　退職
（鉾田市立鉾田南小学校）
◆大野真紀　教諭　退職
（鉾田市立大洋小学校）
◆中村慶子　養護教諭　退職
（鉾田市立旭南小学校）
◆門間瞳　栄養教諭　退職
（神栖市立大野原小学校）

小学校教諭等・転任

◆徳宿鉄　教諭　転任
鹿嶋市立大同西小学校／教諭
（鹿島高等学校附属中学校／教諭）
◆黒澤拓己　教諭　転任
神栖市立息栖小学校／教諭
（学校教育部保健体育課／指導主事）
◆方波見祐太　養護教諭　転任
鉾田市立旭西小学校／養護教諭
（学校教育部保健体育課／指導主事）

小学校教諭等・新採等

◆藤崎美紗稀　教諭　新採用
鹿嶋市立波野小学校
（新規採用）
◆菅原一希　教諭　新採用
鹿嶋市立波野小学校
（新規採用）
◆内堀雄斗　教諭　新採用
鹿嶋市立鹿島小学校
（新規採用）
◆大郄葉那　教諭　新採用
鹿嶋市立鹿島小学校
（新規採用）
◆其田実咲　教諭　新採用
鹿嶋市立鹿島小学校
（新規採用）
◆菅谷菜摘　教諭　新採用
鹿嶋市立高松小学校
（新規採用）
◆津久井楓乃　教諭　新採用
鹿嶋市立平井小学校
（新規採用）
◆河野友哉　教諭　新採用
鹿嶋市立平井小学校
（新規採用）
◆辻中勝輝　教諭　新採用
鹿嶋市立三笠小学校
（新規採用）
◆小沼瑠華　教諭　新採用
鹿嶋市立三笠小学校
（新規採用）
◆木滝大夢　教諭　新採用
鹿嶋市立大同東小学校
（新規採用）
◆清水結香　教諭　新採用
鹿嶋市立大同西小学校
（新規採用）
◆石津愛莉　教諭　新採用
鹿嶋市立中野東小学校
（新規採用）
◆田粼結香　教諭　新採用
潮来市立潮来小学校
（新規採用）
◆田邊茜　教諭　新採用
潮来市立延方小学校
（新規採用）
◆石井初　教諭　新採用
潮来市立牛堀小学校
（新規採用）
◆須之内陽　教諭　新採用
神栖市立息栖小学校
（新規採用）
◆小岩井明音　教諭　新採用
神栖市立息栖小学校
（新規採用）
◆長谷川未来　教諭　新採用
神栖市立大野原小学校
（新規採用）
◆吉田貴代　教諭　新採用
神栖市立大野原小学校
（新規採用）
◆関田雅史　教諭　新採用
神栖市立横瀬小学校
（新規採用）
◆佐々木光　教諭　新採用
神栖市立横瀬小学校
（新規採用）
◆鈴木新大　教諭　新採用
神栖市立大野原西小学校
（新規採用）
◆樫村結衣　教諭　新採用
神栖市立深芝小学校
（新規採用）
◆助川雄太　教諭　新採用
神栖市立深芝小学校
（新規採用）
◆笠井綾香　教諭　新採用
神栖市立波崎小学校
（新規採用）
◆菊池大夢　教諭　新採用
神栖市立波崎西小学校
（新規採用）
◆渡辺萌楓　教諭　新採用
神栖市立植松小学校
（新規採用）
◆岸晟大　教諭　新採用
神栖市立植松小学校
（新規採用）
◆大塚悠誠　教諭　新採用
神栖市立太田小学校
（新規採用）
◆甲田駿一　教諭　新採用
神栖市立須田小学校
（新規採用）
◆福山悠真　教諭　新採用
神栖市立柳川小学校
（新規採用）
◆山口音愛　教諭　新採用
神栖市立柳川小学校
（新規採用）
◆花塚祐幸　教諭　新採用
神栖市立柳川小学校
（鹿島特別支援学校／教諭）
◆曽根雄大　教諭　新採用
行方市立麻生東小学校
（新規採用）
◆生井沢祐希　教諭　新採用
行方市立玉造小学校
（新規採用）
◆小田貴大　教諭　新採用
行方市立北浦小学校
（新規採用）
◆河野仁美　教諭　新採用
行方市立北浦小学校
（内原特別支援学校／教諭）
◆清水竜行　教諭　新採用
鉾田市立鉾田北小学校
（新規採用）
◆小沼鈴華　教諭　新採用
鉾田市立大洋小学校
（新規採用）
◆野口爽　教諭　新採用
鉾田市立旭小学校
（新規採用）
◆鶴見瑠美　栄養教諭　新採用
行方市立麻生小学校
（新規採用）

小学校教諭等・配置換え等

◆久保田紀子　教諭　配置換え
潮来市立潮来小学校／教諭
（鹿嶋市立波野小学校／教諭）
◆大和田久瑠美　教諭　配置換え
行方市立麻生東小学校／教諭
（鹿嶋市立波野小学校／教諭）
◆松本文子　教諭　配置換え
鉾田市立大洋小学校／教諭
（鹿嶋市立鹿島小学校／教諭）
◆石原美由紀　教諭　配置換え
潮来市立日の出小学校／教諭
（鹿嶋市立鹿島小学校／教諭）
◆神宮司祐子　教諭　配置換え
鹿嶋市立鹿島中学校／教諭
（鹿嶋市立鹿島小学校／教諭）
◆海老沢眞美　教諭　配置換え
潮来市立潮来小学校／教諭
（鹿嶋市立鹿島小学校／教諭）
◆塙拓真　教諭　配置換え
神栖市立神栖第二中学校／教諭
（鹿嶋市立鹿島小学校／教諭）
◆立原嘉久　教諭　配置換え
潮来市立潮来第二中学校／教諭
（鹿嶋市立平井小学校／教諭）
◆小野裕子　教諭　配置換え
鹿嶋市立三笠小学校／教諭
（鹿嶋市立平井小学校／教諭）
◆東ほのか　教諭　配置換え
水戸市立酒門小学校／教諭
（鹿嶋市立平井小学校／教諭）
◆棚谷大輔　教諭　配置換え
鉾田市立旭東小学校／教諭
（鹿嶋市立三笠小学校／教諭）
◆田山美帆　教諭　配置換え
鉾田市立大洋中学校／教諭
（鹿嶋市立大同東小学校／教諭）
◆関野佑介　教諭　配置換え
鉾田市立旭西小学校／教諭
（鹿嶋市立大同東小学校／教諭）
◆小沼千尋　教諭　配置換え
鹿嶋市立波野小学校／教諭
（鹿嶋市立大同西小学校／教諭）
◆石井智津子　事務職員　配置換え
鹿嶋市立中野西小学校／主任
（鹿嶋市立中野西小学校／係長）
◆鬼澤彩乃　教諭　配置換え
鉾田市立旭東小学校／教諭
（鹿嶋市立中野西小学校／教諭）
◆平山じん子　教諭　配置換え
潮来市立津知小学校／教諭
（潮来市立潮来小学校／教諭）
◆石井紀子　教諭　配置換え
潮来市立津知小学校／教諭
（潮来市立潮来小学校／教諭）
◆後藤勝進　教諭　配置換え
鹿嶋市立鹿島小学校／教諭
（潮来市立潮来小学校／教諭）
◆井坂真美　教諭　配置換え
神栖市立植松小学校／教諭
（潮来市立潮来小学校／教諭）
◆下河辺順子　教諭　配置換え
鹿嶋市立大同西小学校／教諭
（潮来市立潮来小学校／教諭）
◆大川恵美　教諭　配置換え
潮来市立津知小学校／教諭
（潮来市立潮来小学校／教諭）
◆篠原美奈　教諭　配置換え
鹿嶋市立三笠小学校／教諭
（潮来市立潮来小学校／教諭）
◆河野加奈子　教諭　配置換え
潮来市立津知小学校／教諭
（潮来市立潮来小学校／教諭）
◆額賀翔太　教諭　配置換え
潮来市立津知小学校／教諭
（潮来市立潮来小学校／教諭）
◆石田幸子　教諭　配置換え
行方市立北浦小学校／教諭
（潮来市立延方小学校／教諭）
◆郄野晶子　教諭　配置換え
鹿嶋市立三笠小学校／教諭
（潮来市立延方小学校／教諭）
◆田口聡美　教諭　配置換え
潮来市立日の出小学校／教諭
（潮来市立延方小学校／教諭）
◆永野拓也　教諭　配置換え
潮来市立日の出中学校／教諭
（潮来市立延方小学校／教諭）
◆猪俣恵美　事務職員　配置換え
潮来市立日の出小学校／主任
（潮来市立日の出小学校／係長）
◆須之内亮　教諭　配置換え
神栖市立深芝小学校／教諭
（潮来市立日の出小学校／教諭）
◆森川佳代　教諭　配置換え
潮来市立牛堀中学校／教諭
（潮来市立日の出小学校／教諭）
◆郄崎沙也加　教諭　配置換え
鹿嶋市立鹿島小学校／教諭
（潮来市立日の出小学校／教諭）
◆羽生大輔　教諭　配置換え
鹿嶋市立平井中学校／教諭
（潮来市立牛堀小学校／教諭）
◆田村真秀　教諭　配置換え
坂東市立弓馬田小学校／教諭
（潮来市立牛堀小学校／教諭）
◆藤粼尚美　事務職員　配置換え
鉾田市立旭東小学校／係長
（潮来市立牛堀小学校／係長）
◆本城弓記　教諭　配置換え
神栖市立太田小学校／教諭
（神栖市立息栖小学校／教諭）
◆宮本和也　教諭　配置換え
神栖市立波崎第三中学校／教諭
（神栖市立息栖小学校／教諭）
◆小橋至　教諭　配置換え
神栖市立神栖第三中学校／教諭
（神栖市立息栖小学校／教諭）
◆益子美咲　教諭　配置換え
大子町立だいご小学校／教諭
（神栖市立息栖小学校／教諭）
◆藤代兼続　教諭　配置換え
神栖市立神栖第三中学校／教諭
（神栖市立息栖小学校／教諭）
◆板橋達哉　教諭　配置換え
神栖市立神栖第四中学校／教諭
（神栖市立息栖小学校／教諭）
◆津賀明日香　教諭　配置換え
神栖市立息栖小学校／教諭
（神栖市立軽野小学校／教諭）
◆菅谷利夫　教諭　配置換え
神栖市立大野原小学校／教諭
（神栖市立軽野東小学校／教諭）
◆田村哲也　教諭　配置換え
神栖市立柳川小学校／教諭
（神栖市立大野原小学校／教諭）
◆林伸幸　教諭　配置換え
神栖市立波崎第四中学校／教諭
（神栖市立大野原小学校／教諭）
◆大竹孝明　教諭　配置換え
鹿嶋市立三笠小学校／教諭
（神栖市立大野原小学校／教諭）
◆堀切辰也　教諭　配置換え
神栖市立深芝小学校／教諭
（神栖市立大野原小学校／教諭）
◆神田里実　教諭　配置換え
神栖市立須田小学校／教諭
（神栖市立大野原小学校／教諭）
◆山本文　栄養教諭　配置換え
神栖市立神栖第三中学校／栄養教諭
（神栖市立大野原小学校／栄養教諭）
◆筒井雅人　主幹教諭　配置換え
神栖市立大野原小学校／教諭
（神栖市立横瀬小学校／主幹教諭）
◆林崎知恵子　教諭　配置換え
神栖市立息栖小学校／教諭
（神栖市立横瀬小学校／教諭）
◆糟谷明洋　教諭　配置換え
神栖市立柳川小学校／教諭
（神栖市立横瀬小学校／教諭）
◆郄神崇史　教諭　配置換え
神栖市立波崎第四中学校／教諭
（神栖市立横瀬小学校／教諭）
◆山中梨菜　教諭　配置換え
神栖市立軽野東小学校／教諭
（神栖市立横瀬小学校／教諭）
◆安重織江　教諭　配置換え
神栖市立息栖小学校／教諭
（神栖市立大野原西小学校／教諭）
◆坂口知久　教諭　配置換え
神栖市立横瀬小学校／教諭
（神栖市立深芝小学校／教諭）
◆大塚安弥乃　教諭　配置換え
神栖市立須田小学校／教諭
（神栖市立波崎小学校／教諭）
◆三浦知子　教諭　配置換え
神栖市立やたべ土合小学校／教諭
（神栖市立波崎西小学校／教諭）
◆柴田雅弘　教諭　配置換え
神栖市立波崎第二中学校／教諭
（神栖市立植松小学校／教諭）
◆才賀裕子　教諭　配置換え
神栖市立波崎西小学校／教諭
（神栖市立太田小学校／教諭）
◆根橋美幸　教諭　配置換え
神栖市立息栖小学校／教諭
（神栖市立太田小学校／教諭）
◆福澤諭志　教諭　配置換え
神栖市立波崎第三中学校／教諭
（神栖市立太田小学校／教諭）
◆山本竜成　教諭　配置換え
神栖市立息栖小学校／教諭
（神栖市立太田小学校／教諭）
◆浅野しのぶ　教諭　配置換え
神栖市立大野原小学校／教諭
（神栖市立須田小学校／教諭）
◆藤圡恵　教諭　配置換え
神栖市立大野原西小学校／教諭
（神栖市立須田小学校／教諭）
◆西村嘉人　教諭　配置換え
稲敷市立江戸崎中学校／教諭
（行方市立麻生小学校／教諭）
◆愛木沙緒里　教諭　配置換え
行方市立玉造小学校／教諭
（行方市立麻生小学校／教諭）
◆山城優美　教諭　配置換え
鉾田市立鉾田北小学校／教諭
（行方市立麻生小学校／教諭）
◆和田美里　教諭　配置換え
潮来市立日の出小学校／教諭
（行方市立麻生小学校／教諭）
◆渡辺麻実　養護教諭　配置換え
大洗町立南小学校／養護教諭
（行方市立麻生小学校／養護教諭）
◆柏粼富士子　教諭　配置換え
鉾田市立鉾田北中学校／教諭
（行方市立麻生東小学校／教諭）
◆郡司厚子　教諭　配置換え
行方市立麻生小学校／教諭
（行方市立玉造小学校／教諭）
◆小林梓　教諭　配置換え
行方市立北浦中学校／教諭
（行方市立玉造小学校／教諭）
◆長峰悠記　教諭　配置換え
鹿嶋市立鹿島小学校／教諭
（行方市立玉造小学校／教諭）
◆田辺亮　教諭　配置換え
石岡市立東小学校／教諭
（行方市立北浦小学校／教諭）
◆冨田真貴　教諭　配置換え
鉾田市立鉾田南小学校／教諭
（鉾田市立鉾田北小学校／教諭）
◆山口珠歩　教諭　配置換え
鉾田市立旭南小学校／教諭
（鉾田市立鉾田北小学校／教諭）
◆重藤美恵　事務職員　配置換え
鉾田市立鉾田北中学校／係長
（鉾田市立鉾田北小学校／係長）
◆小神野順子　教諭　配置換え
鹿嶋市立中野東小学校／教諭
（鉾田市立鉾田南小学校／教諭）
◆郄野武　教諭　配置換え
鹿嶋市立波野小学校／教諭
（鉾田市立鉾田南小学校／教諭）
◆沼田真貴　教諭　配置換え
鉾田市立旭西小学校／教諭
（鉾田市立鉾田南小学校／教諭）
◆𠮷田喜伸　教諭　配置換え
茨城町立青葉小学校／教諭
（鉾田市立鉾田南小学校／教諭）
◆海老沢夏姫　教諭　配置換え
鉾田市立旭北小学校／教諭
（鉾田市立鉾田南小学校／教諭）
◆畠颯汰　教諭　配置換え
行方市立玉造小学校／教諭
（鉾田市立鉾田南小学校／教諭）
◆江面早智恵　教諭　配置換え
鉾田市立旭北小学校／教諭
（鉾田市立大洋小学校／教諭）
◆小松粼奈央　教諭　配置換え
水戸市立城東小学校／教諭
（鉾田市立大洋小学校／教諭）
◆冨田睦　教諭　配置換え
鹿嶋市立鹿島小学校／教諭
（鉾田市立大洋小学校／教諭）
◆甲斐彩伽　事務職員　配置換え
潮来市立牛堀中学校／主任
（鉾田市立大洋小学校／主任）
◆冨田しげみ　教諭　配置換え
鉾田市立旭南小学校／教諭
（鉾田市立旭小学校／教諭）
◆川澄ゆかり　教諭　配置換え
鉾田市立旭北小学校／教諭
（鉾田市立旭小学校／教諭）
◆幡谷和彦　教諭　配置換え
鉾田市立旭南小学校／教諭
（鉾田市立旭小学校／教諭）
◆豊田美由紀　教諭　配置換え
鉾田市立旭南小学校／教諭
（鉾田市立旭小学校／教諭）
◆青木香里　教諭　配置換え
鉾田市立旭西小学校／教諭
（鉾田市立旭小学校／教諭）
◆下河邊美知子　教諭　配置換え
鉾田市立旭東小学校／教諭
（鉾田市立旭小学校／教諭）
◆中村歩　教諭　配置換え
鉾田市立旭西小学校／教諭
（鉾田市立旭小学校／教諭）
◆坂本みどり　教諭　配置換え
鉾田市立旭東小学校／教諭
（鉾田市立旭小学校／教諭）
◆方波見裕子　教諭　配置換え
行方市立麻生小学校／教諭
（鉾田市立旭小学校／教諭）
◆山岸薫　教諭　配置換え
鹿嶋市立平井小学校／教諭
（鉾田市立旭小学校／教諭）
◆茺田幸恵　教諭　配置換え
鉾田市立旭東小学校／教諭
（鉾田市立旭小学校／教諭）
◆秋山みゆき　教諭　配置換え
鉾田市立鉾田北中学校／教諭
（鉾田市立旭小学校／教諭）
◆金澤菜穂美　教諭　配置換え
鉾田市立旭北小学校／教諭
（鉾田市立旭小学校／教諭）
◆茂木彩加　教諭　配置換え
鉾田市立旭南小学校／教諭
（鉾田市立旭小学校／教諭）
◆小室実可子　教諭　配置換え
鉾田市立旭西小学校／教諭
（鉾田市立旭小学校／教諭）
◆木場健瑠　教諭　配置換え
鉾田市立鉾田南小学校／教諭
（鉾田市立旭小学校／教諭）
◆小島大輝　教諭　配置換え
鉾田市立鉾田北中学校／教諭
（鉾田市立旭小学校／教諭）
◆小澤結衣　教諭　配置換え
鉾田市立旭東小学校／教諭
（鉾田市立旭小学校／教諭）
◆中川沙彩　養護教諭　配置換え
鉾田市立旭北小学校／養護教諭
（鉾田市立旭小学校／養護教諭）

中学校教諭等・退職

◆郄橋美月　教諭　退職
（鹿嶋市立鹿島中学校）
※「橋 美月」は姓が文字化けしています。正しい表記がわかれば修正できます。
◆根本明子　教諭　退職
（鹿嶋市立平井中学校）
◆松本雅哉　教諭　退職
（鹿嶋市立大野中学校）
◆門井春乃　教諭　退職
（潮来市立牛堀中学校）
◆上原理紗　教諭　退職
（神栖市立神栖第二中学校）
◆中川敬太　教諭　退職
（神栖市立神栖第二中学校）
◆木村美奈子　教諭　退職
（神栖市立波崎第二中学校）
◆宮本幸子　教諭　退職
（鉾田市立鉾田北中学校）
◆中澤浩　教諭　退職
（鉾田市立大洋中学校）
◆中田恵代　養護教諭　退職
（神栖市立波崎第三中学校）

中学校教諭等・転任

◆坂本剛　教諭　転任
潮来市教育委員会／社会教育主事
（鹿嶋市立高松中学校／教諭）
◆渡邉弥生　教諭　転任
教育研修センター／指導主事
（鹿嶋市立平井中学校／教諭）
◆村木暁子　教諭　転任
鹿行教育事務所（神栖市）／指導主事
（神栖市立神栖第一中学校／教諭）
◆田山宜慶　教諭　転任
鹿行教育事務所／指導主事
（神栖市立神栖第一中学校／教諭）
◆宮内ゆか　教諭　転任
鹿行教育事務所（神栖市）／指導主事
（神栖市立神栖第二中学校／教諭）
◆横田和幸　教諭　転任
鉾田第一高等学校附属中学校／教諭
（神栖市立波崎第三中学校／教諭）
◆横田純　教諭　転任
総務企画部総務課（鹿行生涯学習センター）／事務職員（社会教育主事）
（鉾田市立鉾田南中学校／教諭）
◆西尾佳将　教諭　転任
鹿行教育事務所（鉾田市）／指導主事
（鉾田市立鉾田南中学校／教諭）

中学校教諭等・新採等

◆石津好隆　教諭　新採用
鹿嶋市立鹿島中学校
（鉾田第一高等学校附属中学校／教諭）
◆大輪海斗　教諭　新採用
鹿嶋市立大野中学校
（新規採用）
◆恩田啓佑　教諭　新採用
潮来市立潮来第二中学校
（新規採用）
◆川島友美子　教諭　新採用
神栖市立神栖第一中学校
（鹿行教育事務所〔神栖市〕／指導主事）
◆藤野凌伍　教諭　新採用
神栖市立神栖第二中学校
（新規採用）
◆伊藤純　教諭　新採用
神栖市立波崎第二中学校
（新規採用）
◆小林千聖　教諭　新採用
行方市立麻生中学校
（新規採用）
◆笠掛寛実　教諭　新採用
鉾田市立鉾田北中学校
（新規採用）
◆黒澤満優　教諭　新採用
鉾田市立鉾田南中学校
（新規採用）

中学校教諭等・配置換え等

◆石藏紳吾　指導教諭　配置換え
潮来市立津知小学校／指導教諭
（鹿嶋市立鹿島中学校／指導教諭）
◆関口啓子　教諭　配置換え
鹿嶋市立大同東小学校／教諭
（鹿嶋市立鹿島中学校／教諭）
◆上田裕介　教諭　配置換え
鹿嶋市立三笠小学校／教諭
（鹿嶋市立鹿島中学校／教諭）
◆宮田尚代　教諭　配置換え
神栖市立神栖第一中学校／教諭
（鹿嶋市立鹿島中学校／教諭）
◆大野隆斗　教諭　配置換え
鉾田市立鉾田北小学校／教諭
（鹿嶋市立鹿島中学校／教諭）
◆橘将臣　教諭　配置換え
鹿嶋市立鹿野中学校／教諭
（鹿嶋市立高松中学校／教諭）
◆宮内由貴子　教諭　配置換え
神栖市立息栖小学校／教諭
（鹿嶋市立高松中学校／教諭）
◆大川芳宏　教諭　配置換え
鹿嶋市立鹿島中学校／教諭
（鹿嶋市立高松中学校／教諭）
◆村上大輔　教諭　配置換え
水戸市立内原中学校／教諭
（鹿嶋市立鹿野中学校／教諭）
◆清野彩香　教諭　配置換え
潮来市立潮来第二中学校／教諭
（鹿嶋市立鹿野中学校／教諭）
◆佐藤梨佐子　教諭　配置換え
潮来市立牛堀中学校／教諭
（鹿嶋市立鹿野中学校／教諭）
◆港文枝　指導教諭　配置換え
行方市立玉造中学校／指導教諭
（鹿嶋市立平井中学校／指導教諭）
◆渡部祐一　教諭　配置換え
つくば市立谷田部中学校／教諭
（鹿嶋市立平井中学校／教諭）
◆郄橋正澄　教諭　配置換え
潮来市立日の出小学校／教諭
（鹿嶋市立平井中学校／教諭）
◆藪田宗憲　教諭　配置換え
神栖市立波崎第一中学校／教諭
（鹿嶋市立平井中学校／教諭）
◆戸島大輔　教諭　配置換え
鉾田市立鉾田南中学校／教諭
（鹿嶋市立平井中学校／教諭）
◆一谷ひろ子　養護教諭　配置換え
潮来市立津知小学校／養護教諭
（鹿嶋市立平井中学校／養護教諭）
◆郄木裕子　教諭　配置換え
潮来市立牛堀中学校／教諭
（潮来市立潮来第一中学校／教諭）
◆亀山房子　教諭　配置換え
潮来市立牛堀小学校／教諭
（潮来市立潮来第一中学校／教諭）
◆塚本久美子　教諭　配置換え
鹿嶋市立高松中学校／教諭
（潮来市立潮来第一中学校／教諭）
◆茂木麻帆　教諭　配置換え
鹿嶋市立平井小学校／教諭
（潮来市立潮来第一中学校／教諭）
◆佐藤知美　教諭　配置換え
水戸市立第三中学校／教諭
（潮来市立潮来第一中学校／教諭）
◆宮内洸平　教諭　配置換え
潮来市立牛堀中学校／教諭
（潮来市立潮来第一中学校／教諭）
◆諸星雄大　教諭　配置換え
潮来市立牛堀中学校／教諭
（潮来市立潮来第一中学校／教諭）
◆宇津木萌　教諭　配置換え
潮来市立牛堀中学校／教諭
（潮来市立潮来第一中学校／教諭）
◆堀江聡美　養護教諭　配置換え
潮来市立牛堀中学校／養護教諭
（潮来市立潮来第一中学校／養護教諭）
◆野々村愛　栄養教諭　配置換え
神栖市立植松小学校／栄養教諭
（潮来市立潮来第一中学校／栄養教諭）
◆上野大輔　教諭　配置換え
行方市立玉造中学校／教諭
（潮来市立潮来第二中学校／教諭）
◆栗都　教諭　配置換え
潮来市立潮来第一中学校／教諭
（潮来市立日の出中学校／教諭）
◆小室紫苑　教諭　配置換え
潮来市立延方小学校／教諭
（潮来市立日の出中学校／教諭）
◆大河寛士　教諭　配置換え
行方市立麻生中学校／教諭
（潮来市立日の出中学校／教諭）
◆岩沢香織　養護教諭　配置換え
行方市立麻生小学校／養護教諭
（潮来市立日の出中学校／養護教諭）
◆石塚美和　教諭　配置換え
潮来市立牛堀中学校／教諭
（神栖市立神栖第一中学校／教諭）
◆後藤祥栄　教諭　配置換え
潮来市立潮来第一中学校／教諭
（神栖市立神栖第一中学校／教諭）
◆山口輝　教諭　配置換え
神栖市立神栖第二中学校／教諭
（神栖市立神栖第一中学校／教諭）
◆佐々木香織　教諭　配置換え
神栖市立大野原西小学校／教諭
（神栖市立神栖第二中学校／教諭）
◆檜山和美　教諭　配置換え
神栖市立神栖第四中学校／教諭
（神栖市立神栖第二中学校／教諭）
◆宍戸奈緒美　指導教諭　配置換え
神栖市立神栖第二中学校／指導教諭
（神栖市立神栖第三中学校／指導教諭）
◆鈴木恵子　教諭　配置換え
鉾田市立旭中学校／教諭
（神栖市立神栖第三中学校／教諭）
◆佐藤裕季子　養護教諭　配置換え
鹿嶋市立平井中学校／養護教諭
（神栖市立神栖第三中学校／養護教諭）
◆栗林理恵　教諭　配置換え
神栖市立神栖第二中学校／教諭
（神栖市立神栖第四中学校／教諭）
◆加藤圭貴　教諭　配置換え
日立市立台原中学校／教諭
（神栖市立神栖第四中学校／教諭）
◆平木亜矢子　教諭　配置換え
神栖市立横瀬小学校／教諭
（神栖市立波崎第一中学校／教諭）
◆本橋諭　教諭　配置換え
潮来市立牛堀中学校／教諭
（神栖市立波崎第二中学校／教諭）
◆上佐杏子　教諭　配置換え
神栖市立神栖第一中学校／教諭
（神栖市立波崎第二中学校／教諭）
◆井上雄貴　教諭　配置換え
神栖市立横瀬小学校／教諭
（神栖市立波崎第三中学校／教諭）
◆猿田貴大　教諭　配置換え
鹿嶋市立高松中学校／教諭
（神栖市立波崎第三中学校／教諭）
◆大和田武　教諭　配置換え
神栖市立息栖小学校／教諭
（神栖市立波崎第三中学校／教諭）
◆木内美奈子　養護教諭　配置換え
潮来市立日の出中学校／養護教諭
（神栖市立波崎第三中学校／養護教諭）
◆山田静香　教諭　配置換え
神栖市立横瀬小学校／教諭
（神栖市立波崎第四中学校／教諭）
◆田中美香　教諭　配置換え
潮来市立日の出中学校／教諭
（行方市立麻生中学校／教諭）
◆猪股克成　教諭　配置換え
鉾田市立鉾田南小学校／教諭
（行方市立麻生中学校／教諭）
◆御園生貴裕　教諭　配置換え
潮来市立牛堀中学校／教諭
（行方市立麻生中学校／教諭）
◆内海千晴　教諭　配置換え
行方市立麻生小学校／教諭
（行方市立北浦中学校／教諭）
◆森作里美　教諭　配置換え
神栖市立神栖第四中学校／教諭
（行方市立北浦中学校／教諭）
◆小神野雅幸　教諭　配置換え
行方市立麻生小学校／教諭
（行方市立玉造中学校／教諭）
◆小牧駿　教諭　配置換え
鹿嶋市立鹿島中学校／教諭
（行方市立玉造中学校／教諭）
◆横田美慶　教諭　配置換え
鹿嶋市立鹿野中学校／教諭
（鉾田市立旭中学校／教諭）
◆坂井亮介　教諭　配置換え
鉾田市立旭北小学校／教諭
（鉾田市立旭中学校／教諭）
◆郄須恵実　教諭　配置換え
石岡市立八郷中学校／教諭
（鉾田市立鉾田北中学校／教諭）
◆皆川友樹　教諭　配置換え
鉾田市立旭東小学校／教諭
（鉾田市立鉾田北中学校／教諭）
◆下田佳奈　教諭　配置換え
神栖市立波崎第三中学校／教諭
（鉾田市立鉾田北中学校／教諭）
◆宮本弦　教諭　配置換え
鹿嶋市立鹿島小学校／教諭
（鉾田市立鉾田北中学校／教諭）
◆杉本真悟　事務職員　配置換え
ひたちなか市立勝田第一中学校／主事
（鉾田市立鉾田北中学校／主事）
◆菊地幸子　教諭　配置換え
潮来市立牛堀中学校／教諭
（鉾田市立鉾田南中学校／教諭）
◆郄森駿　教諭　配置換え
鹿嶋市立大同東小学校／教諭
（鉾田市立鉾田南中学校／教諭）
◆板橋充典　教諭　配置換え
鉾田市立旭西小学校／教諭
（鉾田市立鉾田南中学校／教諭）
◆山中浩平　教諭　配置換え
鉾田市立旭東小学校／教諭
（鉾田市立鉾田南中学校／教諭）
◆石黒美咲　養護教諭　配置換え
神栖市立神栖第三中学校／養護教諭
（鉾田市立鉾田南中学校／養護教諭）
◆寺門遼香　養護教諭　配置換え
鉾田市立旭東小学校／養護教諭
（鉾田市立鉾田南中学校／養護教諭）
◆伏谷勝之　教諭　配置換え
鹿嶋市立大野中学校／教諭
（鉾田市立大洋中学校／教諭）