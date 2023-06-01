【全掲載】2026年茨城県教職員の人事異動（8）　あの先生はどの学校に？　＜県南教育事務所管内 小学校の教諭等（1）＞

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茨城県教育委員会は2026年4月1日付の公立学校教職員の異動について発表した。
県南教育事務所管内 小学校・中学校の教諭等の異動は以下の通り。
（全2回の1）

氏名　 新職クラス　異動区分
新所属名 職名
（旧所属名 職名）

教諭等・退職

◆遠藤美穂子　教諭　退職
（龍ケ崎市立龍ケ崎小学校）
◆松本南穂　教諭　退職
（龍ケ崎市立龍ケ崎小学校）
◆若松新之介　教諭　退職
（龍ケ崎市立長山小学校）
◆北澤宏　教諭　退職
（龍ケ崎市立馴馬台小学校）
◆渡邉有里子　教諭　退職
（龍ケ崎市立久保台小学校）
◆荒木久美子　教諭　退職
（牛久市立牛久小学校）
◆石澤由美　教諭　退職
（牛久市立牛久小学校）
◆畠山璃子　教諭　退職
（牛久市立牛久小学校）
◆神立直史　教諭　退職
（牛久市立牛久第二小学校）
◆小林絵理　教諭　退職
（牛久市立牛久第二小学校）
◆耕山晴美　教諭　退職
（牛久市立中根小学校）
◆石原航生　教諭　退職
（牛久市立中根小学校）
◆小島亜衣子　教諭　退職
（牛久市立神谷小学校）
◆山脇信至　教諭　退職
（稲敷市立江戸崎小学校）
◆尾林靖之　教諭　退職
（稲敷市立あずま西小学校）
◆立花多美子　教諭　退職
（土浦市立土浦小学校）
◆中村奈津子　教諭　退職
（土浦市立大岩田小学校）
◆藤井裕子　教諭　退職
（土浦市立都和小学校）
◆茂木理恵　教諭　退職
（土浦市立都和小学校）
◆鈴木雄也　教諭　退職
（土浦市立中村小学校）
◆桐井夏菜　教諭　退職
（土浦市立土浦第二小学校）
◆夜久佐知子　教諭　退職
（土浦市立神立小学校）
◆磯粼このむ　教諭　退職
（土浦市立神立小学校）
◆福田ひろみ　教諭　退職
（土浦市立都和南小学校）
◆磯田晴香　教諭　退職
（土浦市立乙戸小学校）
◆松信勝彦　教諭　退職
（土浦市立菅谷小学校）
◆紙塚夏毅　教諭　退職
（土浦市立菅谷小学校）
◆鈴木諒香　教諭　退職
（石岡市立府中小学校）
◆小山久美子　教諭　退職
（石岡市立東小学校）
◆杉山真理　教諭　退職
（石岡市立南小学校）
◆塙直樹　教諭　退職
（石岡市立杉並小学校）
◆鈴木裕美　教諭　退職
（石岡市立林小学校）
◆中村美樹　教諭　退職
（石岡市立柿岡小学校）
◆中村泰　教諭　退職
（石岡市立小桜小学校）
◆田島杏莉　教諭　退職
（石岡市立小桜小学校）
◆郄野絵梨　教諭　退職
（かすみがうら市立下稲吉小学校）
◆成瀬早苗　教諭　退職
（つくば市立栄小学校）
◆大川博史　教諭　退職
（つくば市立桜南小学校）
◆額賀優　教諭　退職
（つくば市立栗原小学校）
◆菊地英夫　教諭　退職
（つくば市立竹園東小学校）
◆柳田誉之　教諭　退職
（つくば市立竹園東小学校）
◆菊池静来　教諭　退職
（つくば市立吾妻小学校）
◆中村玉朱　教諭　退職
（つくば市立谷田部小学校）
◆金原千紘　教諭　退職
（つくば市立谷田部小学校）
◆東郷千代子　教諭　退職
（つくば市立葛城小学校）
◆深作萌衣　教諭　退職
（つくば市立葛城小学校）
◆伊藤楓　教諭　退職
（つくば市立葛城小学校）
◆小松粼千恵子　教諭　退職
（つくば市立小野川小学校）
◆赤井佐和子　教諭　退職
（つくば市立小野川小学校）
◆田中晶子　教諭　退職
（つくば市立沼崎小学校）
◆古木雅浩　教諭　退職
（つくば市立大曽根小学校）
◆郄橋柊治　教諭　退職
（つくば市立大曽根小学校）
◆金田尚樹　教諭　退職
（つくば市立松代小学校）
◆佐々木利恵　教諭　退職
（つくば市立香取台小学校）
◆荒井美月　教諭　退職
（つくば市立香取台小学校）
◆藤田花　教諭　退職
（つくばみらい市立富士見ヶ丘小学校）
◆大久保裕美子　教諭　退職
（つくばみらい市立谷和原小学校）
◆木下満喜　教諭　退職
（取手市立取手小学校）
◆倉田清美　教諭　退職
（取手市立取手小学校）
◆瀧澤真菜実　教諭　退職
（取手市立取手小学校）
◆安中修市朗　教諭　退職
（守谷市立高野小学校）
◆山中清一　教諭　退職
（守谷市立守谷小学校）
◆村川恭子　教諭　退職
（守谷市立守谷小学校）
◆大嶋麻子　教諭　退職
（守谷市立守谷小学校）
◆岩田由利子　教諭　退職
（守谷市立黒内小学校）
◆荒井弘勝　教諭　退職
（守谷市立御所ケ丘小学校）
◆古谷綾子　教諭　退職
（守谷市立御所ケ丘小学校）
◆郄橋智美　教諭　退職
（利根町立利根小学校）
◆飯島百合子　養護教諭　退職
（牛久市立岡田小学校）
◆木屋安紀子　養護教諭　退職
（阿見町立舟島小学校）
◆半田理子　養護教諭　退職
（つくば市立要小学校）
◆成嶋亜紀子　事務職員　退職
（つくば市立手代木南小学校）
◆宇佐美尚佳　事務職員　退職
（取手市立桜が丘小学校）

教諭等・転任

◆菊池龍馬　教諭　転任
つくば特別支援学校／教諭
（稲敷市立新利根小学校／教諭）
◆谷田部耕介　教諭　転任
美浦村教育委員会／指導主事
（美浦村立美浦小学校／教諭）
◆𫝷光寺輝美　教諭　転任
教育研修センター／指導主事
（阿見町立阿見第二小学校／教諭）
◆佐久間実香　教諭　転任
美浦特別支援学校／教諭
（土浦市立下高津小学校／教諭）
◆伊藤美咲　教諭　転任
つくば特別支援学校／教諭
（土浦市立都和小学校／教諭）
◆本田美映子　教諭　転任
県南教育事務所／指導主事
（かすみがうら市立下稲吉小学校／教諭）
◆信田千恵子　教諭　転任
教育研修センター／指導主事
（かすみがうら市立霞ヶ浦南小学校／教諭）
◆上東大起　教諭　転任
並木中等教育学校／教諭
（つくば市立竹園東小学校／教諭）
◆宮本豪　教諭　転任
県南教育事務所（つくば市）／指導主事
（つくば市立島名小学校／教諭）
◆片山大輝　教諭　転任
ミュージアムパーク茨城県自然博物館／主任学芸主事
（つくば市立二の宮小学校／教諭）
◆渡茉沙美　教諭　転任
総務企画部総務課（教育財団本部）／文化財保護主事（次席調査員）
（つくば市立竹園西小学校／教諭）
◆仙波由行　教諭　転任
環境科学センター／係長
（つくば市立竹園西小学校／教諭）
◆河野隆行　教諭　転任
近代美術館／首席学芸主事
（つくば市立東小学校／教諭）
◆関浩史　教諭　転任
県南教育事務所（つくばみらい市）／指導主事
（つくばみらい市立富士見ヶ丘小学校／教諭）
◆江原麻美　教諭　転任
茨城大学教育学部附属小学校／教諭
（取手市立白山小学校／教諭）
◆山粼絵美子　教諭　転任
総務企画部文化課／文化財保護主事
（取手市立高井小学校／教諭）

教諭等・新採等

◆渡邉萌衣　教諭　新採用
龍ケ崎市立八原小学校
（新規採用）
◆松田愛華　教諭　新採用
龍ケ崎市立馴柴小学校
（新規採用）
◆洌鎌とも子　教諭　新採用
龍ケ崎市立川原代小学校
（新規採用）
◆小平美樹　教諭　新採用
龍ケ崎市立長山小学校
（竜ヶ崎第一高等学校附属中学校／教諭）
◆飯塚咲良　教諭　新採用
龍ケ崎市立城ノ内小学校
（新規採用）
◆大貫龍我　教諭　新採用
牛久市立牛久小学校
（新規採用）
◆本田優里奈　教諭　新採用
牛久市立牛久小学校
（新規採用）
◆鈴木葵　教諭　新採用
牛久市立牛久第二小学校
（新規採用）
◆菊池拓哉　教諭　新採用
牛久市立牛久第二小学校
（新規採用）
◆大塚向日葵　教諭　新採用
牛久市立中根小学校
（新規採用）
◆堀内彩花　教諭　新採用
牛久市立向台小学校
（新規採用）
◆野嶋梨佳子　教諭　新採用
牛久市立神谷小学校
（新規採用）
◆田中はる香　教諭　新採用
牛久市立神谷小学校
（新規採用）
◆矢幡輝　教諭　新採用
牛久市立ひたち野うしく小学校
（新規採用）
◆西原姫花　教諭　新採用
稲敷市立江戸崎小学校
（新規採用）
◆平山結　教諭　新採用
稲敷市立あずま西小学校
（新規採用）
◆鈴木肇　教諭　新採用
稲敷市立新利根小学校
（総務企画部総務課〈教育財団〉／文化財保護主事（次席調査員））
◆中村優輝　教諭　新採用
稲敷市立桜川小学校
（新規採用）
◆塚本美樹　教諭　新採用
稲敷市立桜川小学校
（新規採用）
◆篠粼柚香　教諭　新採用
阿見町立本郷小学校
（新規採用）
◆松川海人　教諭　新採用
阿見町立本郷小学校
（新規採用）
◆阿部亮雅　教諭　新採用
阿見町立君原小学校
（新規採用）
◆坪井史子　教諭　新採用
阿見町立舟島小学校
（新規採用）
◆渡辺駿　教諭　新採用
阿見町立阿見第一小学校
（新規採用）
◆金井綾音　教諭　新採用
阿見町立阿見第一小学校
（新規採用）
◆田辺虎大　教諭　新採用
阿見町立あさひ小学校
（新規採用）
◆野田陽菜　教諭　新採用
阿見町立あさひ小学校
（新規採用）
◆矢吹碧生　教諭　新採用
土浦市立土浦小学校
（新規採用）
◆上田楓華　教諭　新採用
土浦市立下高津小学校
（新規採用）
◆鯨岡由衣　教諭　新採用
土浦市立大岩田小学校
（新規採用）
◆鳥海彩奈　教諭　新採用
土浦市立大岩田小学校
（新規採用）
◆松本凪葵　教諭　新採用
土浦市立真鍋小学校
（新規採用）
◆鴨志田智　教諭　新採用
土浦市立都和小学校
（新規採用）
◆小山耕平　教諭　新採用
土浦市立都和小学校
（新規採用）
◆中山朝陽　教諭　新採用
土浦市立土浦第二小学校
（新規採用）
◆郄山朋憲　教諭　新採用
土浦市立神立小学校
（新規採用）
◆西田千夏　教諭　新採用
取手市立取手小学校
（新規採用）
◆野田春希　教諭　新採用
取手市立取手小学校
（新規採用）
◆小郄陽菜　教諭　新採用
取手市立白山小学校
（新規採用）
◆石渡優成　教諭　新採用
取手市立寺原小学校
（新規採用）
◆関野陽真　教諭　新採用
取手市立永山小学校
（新規採用）
◆井坂久枝　教諭　新採用
取手市立高井小学校
（新規採用）
◆山田千聖　教諭　新採用
取手市立高井小学校
（新規採用）
◆佐野瞳　教諭　新採用
取手市立藤代小学校
（新規採用）
◆牧野文音　教諭　新採用
取手市立山王小学校
（新規採用）
◆星明日望　教諭　新採用
取手市立六郷小学校
（新規採用）
◆酒寄陸斗　教諭　新採用
取手市立久賀小学校
（新規採用）
◆松林空弥　教諭　新採用
取手市立取手東小学校
（新規採用）
◆幸坂理子　教諭　新採用
取手市立取手東小学校
（新規採用）
◆秋鹿穂香　教諭　新採用
取手市立取手東小学校
（新規採用）
◆飯田浩之　教諭　新採用
取手市立戸頭小学校
（新規採用）
◆田中ひかる　教諭　新採用
取手市立戸頭小学校
（新規採用）
◆宇野葵　教諭　新採用
取手市立取手西小学校
（新規採用）
◆會澤一晃　教諭　新採用
取手市立取手西小学校
（新規採用）
◆米山絵美　教諭　新採用
守谷市立大井沢小学校
（新規採用）
◆鈴木愛弓　教諭　新採用
守谷市立大井沢小学校
（新規採用）
◆内野瑞歩　教諭　新採用
守谷市立大野小学校
（新規採用）
◆柴田晴馬　教諭　新採用
守谷市立高野小学校
（新規採用）
◆杉本哲一　教諭　新採用
守谷市立守谷小学校
（新規採用）
◆貝塚聖樹　教諭　新採用
守谷市立守谷小学校
（新規採用）
◆神村聖奈　教諭　新採用
守谷市立守谷小学校
（新規採用）
◆松本佳奈　教諭　新採用
守谷市立黒内小学校
（新規採用）
◆丸山昂星　教諭　新採用
守谷市立黒内小学校
（新規採用）
◆渡邊千加　教諭　新採用
守谷市立黒内小学校
（新規採用）
◆中村友　教諭　新採用
守谷市立御所ケ丘小学校
（新規採用）
◆又来一輝　教諭　新採用
守谷市立郷州小学校
（新規採用）
◆岡野那月　教諭　新採用
守谷市立郷州小学校
（新規採用）
◆下重友人　教諭　新採用
守谷市立松ケ丘小学校
（新規採用）
◆石田加奈子　教諭　新採用
利根町立利根小学校
（伊奈特別支援学校／教諭）
◆梅原千佳　養護教諭　新採用
つくば市立谷田部小学校
（新規採用）
◆三村雅　養護教諭　新採用
つくば市立要小学校
（新規採用）
◆藤本みさ　養護教諭　新採用
取手市立六郷小学校
（新規採用）
◆山下紗莉奈　事務職員　新採用
龍ケ崎市立川原代小学校
（新規採用）
◆原田晴子　事務職員　新採用
石岡市立園部小学校
（新規採用）
◆倉持美蘭　事務職員　新採用
つくば市立谷田部南小学校
（新規採用）
◆櫻井麗來　事務職員　新採用
つくば市立茎崎第三小学校
（新規採用）
◆𠮷原真優　事務職員　新採用
つくば市立香取台小学校
（新規採用）
◆大久保結衣　事務職員　新採用
つくばみらい市立小張小学校
（新規採用）
◆鴻巣藍斗　事務職員　新採用
つくばみらい市立陽光台小学校
（新規採用）

教諭等・配置換え等

◆横瀬千寿子　教諭　配置換え
河内町立かわち学園／教諭
（龍ケ崎市立龍ケ崎小学校／教諭）
◆平山翔子　教諭　配置換え
牛久市立神谷小学校／教諭
（龍ケ崎市立龍ケ崎小学校／教諭）
◆大野未来　教諭　配置換え
潮来市立牛堀小学校／教諭
（龍ケ崎市立龍ケ崎小学校／教諭）
◆廣田充子　教諭　配置換え
稲敷市立あずま西小学校／教諭
（龍ケ崎市立八原小学校／教諭）
◆黒田友美　教諭　配置換え
龍ケ崎市立長山小学校／教諭
（龍ケ崎市立八原小学校／教諭）
◆中村桂大　教諭　配置換え
龍ケ崎市立川原代小学校／教諭
（龍ケ崎市立八原小学校／教諭）
◆古田真規子　養護教諭　配置換え
取手市立白山小学校／養護教諭
（龍ケ崎市立八原小学校／養護教諭）
◆岩粼姫子　教諭　配置換え
取手市立寺原小学校／教諭
（龍ケ崎市立馴柴小学校／教諭）
◆郄森隼人　教諭　配置換え
龍ケ崎市立松葉小学校／教諭
（龍ケ崎市立馴柴小学校／教諭）
◆駒井翔　教諭　配置換え
龍ケ崎市立久保台小学校／教諭
（龍ケ崎市立川原代小学校／教諭）
◆飯田美詠子　教諭　配置換え
取手市立白山小学校／教諭
（龍ケ崎市立龍ケ崎西小学校／教諭）
◆谷口有　教諭　配置換え
取手市立桜が丘小学校／教諭
（龍ケ崎市立龍ケ崎西小学校／教諭）
◆荒川杏奈　教諭　配置換え
龍ケ崎市立八原小学校／教諭
（龍ケ崎市立龍ケ崎西小学校／教諭）
◆神場なをみ　教諭　配置換え
龍ケ崎市立城ノ内小学校／教諭
（龍ケ崎市立長山小学校／教諭）
◆高橋竜一　教諭　配置換え
土浦市立土浦第一中学校／教諭
（龍ケ崎市立長山小学校／教諭）
◆工藤和彦　教諭　配置換え
牛久市立下根中学校／教諭
（龍ケ崎市立長山小学校／教諭）
◆平山真理　教諭　配置換え
龍ケ崎市立八原小学校／教諭
（龍ケ崎市立長山小学校／教諭）
◆佐藤美幸　教諭　配置換え
龍ケ崎市立馴柴小学校／教諭
（龍ケ崎市立馴馬台小学校／教諭）
◆森永真有　教諭　配置換え
龍ケ崎市立馴柴小学校／教諭
（龍ケ崎市立馴馬台小学校／教諭）
◆木村真弓　教諭　配置換え
龍ケ崎市立馴柴小学校／教諭
（龍ケ崎市立久保台小学校／教諭）
◆木村渚　教諭　配置換え
常総市立絹西小学校／教諭
（龍ケ崎市立久保台小学校／教諭）
◆岩部乾斗　教諭　配置換え
龍ケ崎市立八原小学校／教諭
（龍ケ崎市立城ノ内小学校／教諭）
◆中戸智子　養護教諭　配置換え
龍ケ崎市立城ノ内中学校／養護教諭
（龍ケ崎市立城ノ内小学校／養護教諭）
◆助川美鈴　事務職員　配置換え
日立市立塙山小学校／主事
（龍ケ崎市立城ノ内小学校／主事）
◆諸橋由紀子　教諭　配置換え
龍ケ崎市立城ノ内小学校／教諭
（牛久市立牛久小学校／教諭）
◆樋口貴浩　教諭　配置換え
つくば市立谷田部小学校／教諭
（牛久市立牛久小学校／教諭）
◆藤代暁　教諭　配置換え
つくば市立二の宮小学校／教諭
（牛久市立岡田小学校／教諭）
◆北村智子　養護教諭　配置換え
石岡市立国府中学校／養護教諭
（牛久市立岡田小学校／養護教諭）
◆田中芳樹　教諭　配置換え
守谷市立松ケ丘小学校／教諭
（牛久市立牛久第二小学校／教諭）
◆大喜多奏美　教諭　配置換え
つくばみらい市立小絹中学校／教諭
（牛久市立牛久第二小学校／教諭）
◆廣荑祐太　教諭　配置換え
つくば市立桜南小学校／教諭
（牛久市立中根小学校／教諭）
◆平さとみ　教諭　配置換え
稲敷市立桜川小学校／教諭
（牛久市立中根小学校／教諭）
◆濱田莉穂　教諭　配置換え
牛久市立牛久第二小学校／教諭
（牛久市立中根小学校／教諭）
◆鴨志田玲奈　教諭　配置換え
つくば市立みどりの南小学校／教諭
（牛久市立向台小学校／教諭）
◆手島絵美　教諭　配置換え
龍ケ崎市立長山小学校／教諭
（牛久市立神谷小学校／教諭）
◆本庄正弥　教諭　配置換え
牛久市立牛久小学校／教諭
（稲敷市立江戸崎小学校／教諭）
◆大久保亜実　教諭　配置換え
古河市立名崎小学校／教諭
（稲敷市立江戸崎小学校／教諭）
◆杉村一樹　教諭　配置換え
美浦村立美浦中学校／教諭
（稲敷市立沼里小学校／教諭）
◆郡司大輝　教諭　配置換え
かすみがうら市立下稲吉東小学校／教諭
（稲敷市立沼里小学校／教諭）
◆増尾昂将　教諭　配置換え
龍ケ崎市立城ノ内中学校／教諭
（稲敷市立高田小学校／教諭）
◆溝口恵美子　教諭　配置換え
河内町立かわち学園／教諭
（稲敷市立あずま東小学校／教諭）
◆坂本朋章　教諭　配置換え
稲敷市立東中学校／教諭
（稲敷市立あずま東小学校／教諭）
◆日向寺佑輔　教諭　配置換え
鹿嶋市立鹿島中学校／教諭
（稲敷市立あずま東小学校／教諭）
◆宮本美貴子　教諭　配置換え
稲敷市立あずま北小学校／教諭
（稲敷市立あずま西小学校／教諭）
◆野口洋佑　教諭　配置換え
稲敷市立あずま東小学校／教諭
（稲敷市立あずま西小学校／教諭）
◆関沙也花　教諭　配置換え
神栖市立波崎第二中学校／教諭
（稲敷市立新利根小学校／教諭）
◆下村徹　教諭　配置換え
稲敷市立新利根小学校／教諭
（稲敷市立桜川小学校／教諭）
◆松粼由子　教諭　配置換え
土浦市立右籾小学校／教諭
（阿見町立本郷小学校／教諭）
◆久保谷武士　教諭　配置換え
阿見町立竹来中学校／教諭
（阿見町立君原小学校／教諭）
◆五上美乃　教諭　配置換え
阿見町立本郷小学校／教諭
（阿見町立君原小学校／教諭）
◆正木和　教諭　配置換え
稲敷市立桜川中学校／教諭
（阿見町立舟島小学校／教諭）
◆横井伸江　養護教諭　配置換え
阿見町立竹来中学校／養護教諭
（阿見町立舟島小学校／養護教諭）
◆郄野千奈美　教諭　配置換え
阿見町立あさひ小学校／教諭
（阿見町立阿見第一小学校／教諭）
◆門倉優樹　教諭　配置換え
牛久市立下根中学校／教諭
（阿見町立阿見第一小学校／教諭）
◆木野内聡　教諭　配置換え
水戸市立第五中学校／教諭
（阿見町立阿見第二小学校／教諭）
◆埜口恭子　教諭　配置換え
阿見町立阿見第一小学校／教諭
（阿見町立あさひ小学校／教諭）
◆中村美帆　教諭　配置換え
牛久市立中根小学校／教諭
（阿見町立あさひ小学校／教諭）
◆蛯原友季子　教諭　配置換え
つくば市立高山中学校／教諭
（阿見町立あさひ小学校／教諭）
◆淺野優　養護教諭　配置換え
阿見町立阿見中学校／養護教諭
（阿見町立あさひ小学校／養護教諭）
◆宮下真紀子　教諭　配置換え
土浦市立真鍋小学校／教諭
（土浦市立土浦小学校／教諭）
◆岡粼一美　教諭　配置換え
土浦市立都和南小学校／教諭
（土浦市立土浦小学校／教諭）
◆門倉優樹　教諭　配置換え
牛久市立下根中学校／教諭
（阿見町立阿見第一小学校／教諭）
◆木野内聡　教諭　配置換え
水戸市立第五中学校／教諭
（阿見町立阿見第二小学校／教諭）
◆埜口恭子　教諭　配置換え
阿見町立阿見第一小学校／教諭
（阿見町立あさひ小学校／教諭）
◆中村美帆　教諭　配置換え
牛久市立中根小学校／教諭
（阿見町立あさひ小学校／教諭）
◆蛯原友季子　教諭　配置換え
つくば市立高山中学校／教諭
（阿見町立あさひ小学校／教諭）
◆淺野優　養護教諭　配置換え
阿見町立阿見中学校／養護教諭
（阿見町立あさひ小学校／養護教諭）
◆酒井亮太　教諭　配置換え
土浦市立都和中学校／教諭
（土浦市立土浦小学校／教諭）
◆瀬川瑞希　教諭　配置換え
鉾田市立旭西小学校／教諭
（土浦市立土浦小学校／教諭）
◆糸賀美穂　養護教諭　配置換え
阿見町立あさひ小学校／養護教諭
（土浦市立土浦小学校／養護教諭）
◆下條あゆみ　教諭　配置換え
土浦市立上大津東小学校／教諭
（土浦市立下高津小学校／教諭）
◆海老澤紀子　教諭　配置換え
つくば市立学園の森義務教育学校／教諭
（土浦市立下高津小学校／教諭）
◆星真菜美　養護教諭　配置換え
つくば市立並木小学校／養護教諭
（土浦市立下高津小学校／養護教諭）
◆須藤亜希子　教諭　配置換え
石岡市立東小学校／教諭
（土浦市立大岩田小学校／教諭）
◆菊田裕嗣　教諭　配置換え
つくば市立大曽根小学校／教諭
（土浦市立大岩田小学校／教諭）
◆藤巻繭子　教諭　配置換え
筑西市立大田小学校／教諭
（土浦市立大岩田小学校／教諭）
◆中村浩子　教諭　配置換え
阿見町立朝日中学校／教諭
（土浦市立真鍋小学校／教諭）
◆三輪由美子　教諭　配置換え
土浦市立東小学校／教諭
（土浦市立都和小学校／教諭）
◆小倉正江　養護教諭　配置換え
石岡市立府中小学校／養護教諭
（土浦市立都和小学校／養護教諭）
◆土肥洋一　教諭　配置換え
土浦市立土浦小学校／教諭
（土浦市立荒川沖小学校／教諭）
◆大根史之　教諭　配置換え
坂東市立七重小学校／教諭
（土浦市立中村小学校／教諭）
◆中村奈月　教諭　配置換え
土浦市立土浦小学校／教諭
（土浦市立中村小学校／教諭）
◆前島辰徳　教諭　配置換え
土浦市立真鍋小学校／教諭
（土浦市立土浦第二小学校／教諭）
◆飯嶋暁浩　教諭　配置換え
土浦市立土浦第二中学校／教諭
（土浦市立土浦第二小学校／教諭）
◆内田直　教諭　配置換え
下妻市立大宝小学校／教諭
（土浦市立土浦第二小学校／教諭）
◆大森晴美　教諭　配置換え
土浦市立真鍋小学校／教諭
（土浦市立上大津東小学校／教諭）
◆黒川浩基　教諭　配置換え
取手市立取手西小学校／教諭
（土浦市立上大津東小学校／教諭）
◆清水宏恵　教諭　配置換え
かすみがうら市立下稲吉小学校／教諭
（土浦市立神立小学校／教諭）
◆前原光江　教諭　配置換え
土浦市立大岩田小学校／教諭
（土浦市立神立小学校／教諭）
◆佐藤由佳里　教諭　配置換え
土浦市立大岩田小学校／教諭
（土浦市立神立小学校／教諭）
◆富田直子　教諭　配置換え
土浦市立上大津東小学校／教諭
（土浦市立右籾小学校／教諭）
◆酒井美香　教諭　配置換え
阿見町立あさひ小学校／教諭
（土浦市立都和南小学校／教諭）
◆塚本綾乃　教諭　配置換え
土浦市立土浦小学校／教諭
（土浦市立都和南小学校／教諭）
◆鈴木絵梨子　教諭　配置換え
つくば市立秀峰筑波義務教育学校／教諭
（土浦市立都和南小学校／教諭）
◆中山幹啓　教諭　配置換え
土浦市立土浦第一中学校／教諭
（土浦市立都和南小学校／教諭）
◆中山怜士　事務職員　配置換え
水戸市立妻里小学校／主事
（土浦市立都和南小学校／主事）
◆佐藤幸恵　教諭　配置換え
守谷市立御所ケ丘小学校／教諭
（土浦市立乙戸小学校／教諭）
◆照井結菜　教諭　配置換え
潮来市立津知小学校／教諭
（土浦市立乙戸小学校／教諭）
◆小池一夢　教諭　配置換え
土浦市立土浦第二小学校／教諭
（土浦市立菅谷小学校／教諭）
◆井坂恵理子　教諭　配置換え
土浦市立都和南小学校／教諭
（石岡市立府中小学校／教諭）
◆小林稜　教諭　配置換え
石岡市立園部中学校／教諭
（石岡市立府中小学校／教諭）
◆長野苑香　養護教諭　配置換え
日立市立久慈小学校／養護教諭
（石岡市立府中小学校／養護教諭）
◆齋藤恵子　教諭　配置換え
土浦市立下高津小学校／教諭
（石岡市立東小学校／教諭）
◆関美波　教諭　配置換え
つくば市立竹園西小学校／教諭
（石岡市立東小学校／教諭）
◆小神野由真　教諭　配置換え
かすみがうら市立下稲吉小学校／教諭
（石岡市立東小学校／教諭）
◆駒田絵里子　教諭　配置換え
石岡市立府中小学校／教諭
（石岡市立南小学校／教諭）
◆助川渉　教諭　配置換え
つくば市立大曽根小学校／教諭
（石岡市立杉並小学校／教諭）
◆宮川真美　教諭　配置換え
桜川市立雨引小学校／教諭
（石岡市立杉並小学校／教諭）
◆鈴木智美　教諭　配置換え
石岡市立恋瀬小学校／教諭
（石岡市立林小学校／教諭）
◆石橋あゆみ　事務職員　配置換え
石岡市立園部小学校／主任
（石岡市立林小学校／主任）
◆羽成百合　教諭　配置換え
石岡市立杉並小学校／教諭
（かすみがうら市立下稲吉小学校／教諭）
◆古國芳彦　教諭　配置換え
つくば市立高崎中学校／教諭
（かすみがうら市立下稲吉小学校／教諭）
◆吉村奈緒美　教諭　配置換え
つくば市立学園の森義務教育学校／教諭
（かすみがうら市立下稲吉小学校／教諭）
◆塚田陽菜　教諭　配置換え
行方市立玉造小学校／教諭
（かすみがうら市立下稈吉小学校／教諭）
◆鈴木はる代　指導教諭　配置換え
つくば市立沼崎小学校／指導教諭
（かすみがうら市立下稲吉東小学校／指導教諭）
◆澁谷幸子　教諭　配置換え
土浦市立真鍋小学校／教諭
（かすみがうら市立下稲吉東小学校／教諭）
◆岡本祥平　教諭　配置換え
土浦市立土浦第五中学校／教諭
（かすみがうら市立下稲吉東小学校／教諭）
◆井原雄太朗　教諭　配置換え
稲敷市立沼里小学校／教諭
（かすみがうら市立下稲吉東小学校／教諭）
◆相澤果歩　教諭　配置換え
つくば市立秀峰筑波義務教育学校／教諭
（かすみがうら市立下稲吉東小学校／教諭）
◆山口佳代子　教諭　配置換え
かすみがうら市立下稲吉東小学校／教諭
（かすみがうら市立霞ヶ浦南小学校／教諭）
◆加固武久　教諭　配置換え
土浦市立土浦第二中学校／教諭
（かすみがうら市立霞ヶ浦南小学校／教諭）
◆佐川朋子　教諭　配置換え
つくば市立学園の森義務教育学校／教諭
（つくば市立栄小学校／教諭）
◆生田目健司　教諭　配置換え
つくば市立葛󠄀城小学校／教諭
（つくば市立栄小学校／教諭）
◆金子佐智子　教諭　配置換え
つくば市立小野川小学校／教諭
（つくば市立桜南小学校／教諭）
◆飯島結花　教諭　配置換え
つくば市立栄小学校／教諭
（つくば市立桜南小学校／教諭）
◆弘地綾乃　教諭　配置換え
つくば市立吾妻小学校／教諭
（つくば市立桜南小学校／教諭）
◆安藤早苗　教諭　配置換え
稲敷市立あずま北小学校／教諭
（つくば市立栗原小学校／教諭）
◆久野奈津美　教諭　配置換え
つくば市立谷田部南小学校／教諭
（つくば市立栗原小学校／教諭）
◆中澤敏幸　教諭　配置換え
つくば市立谷田部小学校／教諭
（つくば市立竹園東小学校／教諭）
◆中根明日美　教諭　配置換え
石岡市立石岡中学校／教諭
（つくば市立竹園東小学校／教諭）
◆大高歩　教諭　配置換え
つくば市立みどりの学園義務教育学校／教諭
（つくば市立竹園東小学校／教諭）
◆西村凌　教諭　配置換え
つくば市立並木小学校／教諭
（つくば市立竹園東小学校／教諭）
◆本吉広武　教諭　配置換え
つくば市立東小学校／教諭
（つくば市立竹園東小学校／教諭）
◆篠崎典子　事務職員　配置換え
取手市立寺原小学校／係長
（つくば市立竹園東小学校／係長）
◆武藤奈美　教諭　配置換え
牛久市立牛久南中学校／教諭
（つくば市立並木小学校／教諭）
◆小松生成　教諭　配置換え
かすみがうら市立霞ヶ浦南小学校／教諭
（つくば市立並木小学校／教諭）
◆斎藤智恵理　養護教諭　配置換え
つくば市立今鹿島小学校／養護教諭
（つくば市立並木小学校／養護教諭）
◆肥田威久美　教諭　配置換え
古河市立中央小学校／教諭
（つくば市立吾妻小学校／教諭）
◆別井恵美　教諭　配置換え
古河市立古河第五小学校／教諭
（つくば市立吾妻小学校／教諭）
◆横山竜威　教諭　配置換え
つくば市立研究学園小学校／教諭
（つくば市立吾妻小学校／教諭）
◆仲山美保　教諭　配置換え
つくば市立茎崎第二小学校／教諭
（つくば市立谷田部小学校／教諭）
◆對馬一徳　教諭　配置換え
かすみがうら市立下稲吉小学校／教諭
（つくば市立谷田部小学校／教諭）
◆須賀優弥　教諭　配置換え
つくば市立竹園西小学校／教諭
（つくば市立谷田部小学校／教諭）
◆古屋友裕　教諭　配置換え
つくば市立真瀬小学校／教諭
（つくば市立谷田部小学校／教諭）
◆久野花奈　教諭　配置換え
つくば市立上郷小学校／教諭
（つくば市立谷田部小学校／教諭）
◆井野場皇太　教諭　配置換え
つくば市立大穂中学校／教諭
（つくば市立真瀬小学校／教諭）
◆駒館紗理　教諭　配置換え
つくば市立沼崎小学校／教諭
（つくば市立葛城小学校／教諭）
◆小沼幸子　教諭　配置換え
土浦市立新治学園義務教育学校／教諭
（つくば市立葛城小学校／教諭）
◆岩本勇治　教諭　配置換え
つくば市立春日学園義務教育学校／教諭
（つくば市立葛城小学校／教諭）
◆小沼望来　教諭　配置換え
つくばみらい市立伊奈小学校／教諭
（つくば市立葛城小学校／教諭）
◆秋山めぐみ　教諭　配置換え
つくば市立みどりの学園義務教育学校／教諭
（つくば市立柳橋小学校／教諭）
◆本藤香　教諭　配置換え
つくば市立みどりの学園義務教育学校／教諭
（つくば市立小野川小学校／教諭）
◆上野静　教諭　配置換え
取手市立永山小学校／教諭
（つくば市立小野川小学校／教諭）
◆郄中由佳　教諭　配置換え
つくば市立栗原小学校／教諭
（つくば市立小野川小学校／教諭）
◆山田雪華　教諭　配置換え
坂東市立生子菅小学校／教諭
（つくば市立小野川小学校／教諭）
◆福田航平　教諭　配置換え
牛久市立中根小学校／教諭
（つくば市立小野川小学校／教諭）
◆小椋祥央　教諭　配置換え
つくば市立前野小学校／教諭
（つくば市立手代木南小学校／教諭）
◆澤邉浩恵　教諭　配置換え
つくば市立吉沼小学校／教諭
（つくば市立沼崎小学校／教諭）
◆廣瀬裕子　教諭　配置換え
つくば市立大曽根小学校／教諭
（つくば市立沼崎小学校／教諭）
◆小田部智美　教諭　配置換え
つくば市立竹園東小学校／教諭
（つくば市立沼崎小学校／教諭）
◆柳田真歩　教諭　配置換え
結城市立絹川小学校／教諭
（つくば市立今鹿島小学校／教諭）
◆石塚生子　養護教諭　配置換え
取手市立六郷小学校／養護教諭
（つくば市立今鹿島小学校／養護教諭）
◆山口裕美　教諭　配置換え
下妻市立豊加美小学校／教諭
（つくば市立上郷小学校／教諭）
◆新宮範久　教諭　配置換え
土浦市立大岩田小学校／教諭
（つくば市立上郷小学校／教諭）
◆坂寄真也　教諭　配置換え
土浦市立荒川沖小学校／教諭
（つくば市立大曽根小学校／教諭）
◆坂本佐智代　教諭　配置換え
つくば市立秀峰筑波義務教育学校／教諭
（つくば市立大曽根小学校／教諭）
◆日向寺佑佳　教諭　配置換え
つくば市立東小学校／教諭
（つくば市立大曽根小学校／教諭）
◆前島美里　教諭　配置換え
つくば市立竹園東小学校／教諭
（つくば市立大曽根小学校／教諭）
◆岡野寛紀　教諭　配置換え
牛久市立岡田小学校／教諭
（つくば市立大曽根小学校／教諭）
◆西尾聡子　教諭　配置換え
つくば市立松代小学校／教諭
（つくば市立要小学校／教諭）
◆武藤敦子　教諭　配置換え
つくば市立谷田部小学校／教諭
（つくば市立要小学校／教諭）
◆大関吉江　教諭　配置換え
つくば市立沼崎小学校／教諭
（つくば市立吉沼小学校／教諭）
◆吉岡芳裕　教諭　配置換え
つくば市立吾妻中学校／教諭
（つくば市立吉沼小学校／教諭）
◆飯田翔生　教諭　配置換え
つくば市立東小学校／教諭
（つくば市立吉沼小学校／教諭）
◆美粼健児　教諭　配置換え
つくば市立谷田部小学校／教諭
（つくば市立谷田部南小学校／教諭）
◆能城祐子　教諭　配置換え
つくば市立茎崎第一小学校／教諭
（つくば市立二の宮小学校／教諭）
◆小神野真人　教諭　配置換え
つくば市立竹園東中学校／教諭
（つくば市立二の宮小学校／教諭）
◆福地雄人　教諭　配置換え
つくば市立栗原小学校／教諭
（つくば市立二の宮小学校／教諭）
◆市原未幸　教諭　配置換え
つくば市立研究学園小学校／教諭
（つくば市立二の宮小学校／教諭）
◆小松崎友季子　教諭　配置換え
つくば市立桜南小学校／教諭
（つくば市立二の宮小学校／教諭）
◆大川季栄　教諭　配置換え
つくば市立茎崎第一小学校／教諭
（つくば市立竹園西小学校／教諭）
◆宮下真由香　教諭　配置換え
つくば市立東小学校／教諭
（つくば市立竹園西小学校／教諭）
◆坪井敬太　教諭　配置換え
神栖市立波崎西小学校／教諭
（つくば市立竹園西小学校／教諭）
◆水野帆花　教諭　配置換え
つくば市立秀峰筑波義務教育学校／教諭
（つくば市立竹園西小学校／教諭）
◆石川真央　養護教諭　配置換え
つくば市立松代小学校／養護教諭
（つくば市立竹園西小学校／養護教諭）
◆石塚彩　教諭　配置換え
守谷市立愛宕中学校／教諭
（つくば市立松代小学校／教諭）
◆郄橋千里　養護教諭　配置換え
つくばみらい市立陽光台小学校／養護教諭
（つくば市立松代小学校／養護教諭）
◆菅野隆志　教諭　配置換え
つくばみらい市立伊奈東小学校／教諭
（つくば市立東小学校／教諭）
◆山野雅斗　教諭　配置換え
つくば市立学園の森義務教育学校／教諭
（つくば市立東小学校／教諭）
◆橋田陽平　主幹教諭　配置換え
つくばみらい市立伊奈東中学校／教諭
（つくば市立茎崎第一小学校／主幹教諭）
◆郄野真美　教諭　配置換え
つくば市立今鹿島小学校／教諭
（つくば市立茎崎第一小学校／教諭）
◆中手陽子　教諭　配置換え
つくば市立吾妻小学校／教諭
（つくば市立茎崎第一小学校／教諭）
◆押野香菜　教諭　配置換え
つくば市立島名小学校／教諭
（つくば市立茎崎第一小学校／教諭）
◆貝塚智史　教諭　配置換え
つくば市立二の宮小学校／教諭
（つくば市立茎崎第二小学校／教諭）
◆篠原貴人　教諭　配置換え
つくば市立春日学園義務教育学校／教諭
（つくば市立茎崎第三小学校／教諭）
◆川西裕子　教諭　配置換え
つくば市立学園の森義務教育学校／教諭
（つくば市立香取台小学校／教諭）
◆松本美菜　教諭　配置換え
つくば市立東小学校／教諭
（つくば市立香取台小学校／教諭）
◆矢口未来　教諭　配置換え
つくば市立春日学園義務教育学校／教諭
（つくば市立研究学園小学校／教諭）
◆飯泉正人　教諭　配置換え
つくば市立茎崎第一小学校／教諭
（つくば市立みどりの南小学校／教諭）
◆中野理絵　教諭　配置換え
つくば市立みどりの学園義務教育学校／教諭
（つくば市立みどりの南小学校／教諭）
◆漆原英明　教諭　配置換え
つくば市立桜南小学校／教諭
（つくば市立みどりの南小学校／教諭）
◆星野真優　教諭　配置換え
守谷市立黒内小学校／教諭
（つくば市立みどりの南小学校／教諭）
◆石間美穂　教諭　配置換え
茨城町立明光中学校／教諭
（つくば市立みどりの南小学校／教諭）
◆鈴木昌子　教諭　配置換え
つくば市立栄小学校／教諭
（つくば市立さくら小学校／教諭）
◆鈴木貴子　教諭　配置換え
つくば市立要小学校／教諭
（つくば市立さくら小学校／教諭）
◆田口治　教諭　配置換え
つくば市立谷田部小学校／教諭
（つくば市立さくら小学校／教諭）
◆飯島誓子　教諭　配置換え
つくば市立栗原小学校／教諭
（つくば市立さくら小学校／教諭）
◆飯村実希子　教諭　配置換え
つくば市立九重小学校／教諭
（つくば市立さくら小学校／教諭）
◆横山康治　教諭　配置換え
つくば市立柳橋小学校／教諭
（つくば市立さくら小学校／教諭）
◆平嶋友輔　教諭　配置換え
つくば市立手代木中学校／教諭
（つくば市立さくら小学校／教諭）
◆仙波航　教諭　配置換え
つくば市立栗原小学校／教諭
（つくば市立さくら小学校／教諭）
◆谷口伸太朗　教諭　配置換え
牛久市立向台小学校／教諭
（つくば市立さくら小学校／教諭）
◆千葉麻美　教諭　配置換え
つくば市立学園の森義務教育学校／教諭
（つくば市立さくら小学校／教諭）
◆佐久間理志　教諭　配置換え
つくば市立竹園西小学校／教諭
（つくば市立さくら小学校／教諭）
◆茂木敦子　教諭　配置換え
つくば市立栗原小学校／教諭
（つくば市立さくら小学校／教諭）
◆小松正靖　教諭　配置換え
つくば市立九重小学校／教諭
（つくば市立さくら小学校／教諭）
◆濱千明　教諭　配置換え
つくば市立九重小学校／教諭
（つくば市立さくら小学校／教諭）
◆宮本梨紗　教諭　配置換え
つくばみらい市立小絹小学校／教諭
（つくば市立さくら小学校／教諭）
◆三輪茉美　教諭　配置換え
つくば市立栗原小学校／教諭
（つくば市立さくら小学校／教諭）
◆荒井佑平　教諭　配置換え
つくば市立栗原小学校／教諭
（つくば市立さくら小学校／教諭）
◆大塚朱理　教諭　配置換え
つくば市立栗原小学校／教諭
（つくば市立さくら小学校／教諭）
◆鈴木結女　教諭　配置換え
つくば市立栗原小学校／教諭
（つくば市立さくら小学校／教諭）
◆新妻希美　教諭　配置換え
つくば市立九重小学校／教諭
（つくば市立さくら小学校／教諭）
◆小原一真　教諭　配置換え
つくば市立栗原小学校／教諭
（つくば市立さくら小学校／教諭）
◆小貫愛莉　教諭　配置換え
つくば市立栗原小学校／教諭
（つくば市立さくら小学校／教諭）
◆椎貝佑貴子　養護教諭　配置換え
つくば市立大穂中学校／養護教諭
（つくば市立さくら小学校／養護教諭）
◆野澤愛　教諭　配置換え
つくばみらい市立伊奈東小学校／教諭
（つくばみらい市立小張小学校／教諭）
◆川島大輝　教諭　配置換え
取手市立取手第二中学校／教諭
（つくばみらい市立小張小学校／教諭）
◆土江克稀　教諭　配置換え
守谷市立黒内小学校／教諭
（つくばみらい市立豊小学校／教諭）
◆小島令子　事務職員　配置換え
取手市立取手西小学校／係長
（つくばみらい市立豊小学校／係長）
◆金垣千春　教諭　配置換え
守谷市立大野小学校／教諭
（つくばみらい市立福岡小学校／教諭）
◆仲穂奈実　教諭　配置換え
つくば市立研究学園小学校／教諭
（つくばみらい市立小絹小学校／教諭）
◆上田祐子　教諭　配置換え
常総市立水海道小学校／教諭
（つくばみらい市立陽光台小学校／教諭）
◆関久子　教諭　配置換え
常総市立豊岡小学校／教諭
（つくばみらい市立陽光台小学校／教諭）
◆野村久美子　教諭　配置換え
つくば市立桜南小学校／教諭
（つくばみらい市立陽光台小学校／教諭）
◆等々力仁湖　教諭　配置換え
つくば市立並木小学校／教諭
（つくばみらい市立陽光台小学校／教諭）
◆藤村史奈　養護教諭　配置換え
下妻市立宗道小学校／養護教諭
（つくばみらい市立陽光台小学校／養護教諭）
◆出野明彦　教諭　配置換え
つくばみらい市立富士見ヶ丘小学校／教諭
（つくばみらい市立富士見ヶ丘小学校／指導教諭）
◆白石克己　教諭　配置換え
つくばみらい市立福岡小学校／教諭
（つくばみらい市立富士見ヶ丘小学校／教諭）
◆井橋寿香　教諭　配置換え
守谷市立愛宕中学校／教諭
（つくばみらい市立富士見ヶ丘小学校／教諭）
◆川瀬敦史　教諭　配置換え
つくばみらい市立谷和原小学校／教諭
（つくばみらい市立富士見ヶ丘小学校／教諭）
◆信田恵美子　事務職員　配置換え
つくば市立春日学園義務教育学校／係長
（つくばみらい市立富士見ヶ丘小学校／係長）
◆小野晶子　教諭　配置換え
守谷市立大井沢小学校／教諭
（つくばみらい市立伊奈小学校／教諭）
◆岡田祐介　教諭　配置換え
つくばみらい市立谷和原中学校／教諭
（つくばみらい市立伊奈小学校／教諭）
◆関根聡美　教諭　配置換え
守谷市立守谷小学校／教諭
（つくばみらい市立伊奈小学校／教諭）
◆石塚望　教諭　配置換え
つくば市立大曽根小学校／教諭
（つくばみらい市立伊奈小学校／教諭）
◆木村武弘　教諭　配置換え
つくば市立谷田部小学校／教諭
（つくばみらい市立伊奈東小学校／教諭）
◆廣瀬祐司　教諭　配置換え
つくばみらい市立伊奈中学校／教諭
（つくばみらい市立伊奈東小学校／教諭）
◆小島大介　教諭　配置換え
常総市立水海道中学校／教諭
（つくばみらい市立伊奈東小学校／教諭）
◆デジョバンニ ポール　本採講師　配置換え
つくばみらい市立陽光台小学校／講師
（つくばみらい市立伊奈東小学校／講師）
◆緑川梨恵　教諭　配置換え
守谷市立愛宕中学校／教諭
（取手市立取手小学校／教諭）
◆渡邉歩　教諭　配置換え
取手市立寺原小学校／教諭
（取手市立取手小学校／教諭）
◆木村怜子　教諭　配置換え
取手市立藤代小学校／教諭
（取手市立取手小学校／教諭）
◆酒巻真依美　教諭　配置換え
龍ケ崎市立龍ケ崎西小学校／教諭
（取手市立白山小学校／教諭）
◆大島義武　教諭　配置換え
龍ケ崎市立龍ケ崎中学校／教諭
（取手市立白山小学校／教諭）
◆菅井沙織　養護教諭　配置換え
守谷市立松ケ丘小学校／養護教諭
（取手市立白山小学校／養護教諭）
◆中川茜　教諭　配置換え
取手市立戸頭小学校／教諭
（取手市立寺原小学校／教諭）
◆浅見真紀　事務職員　配置換え
牛久市立牛久第二小学校／係長
（取手市立寺原小学校／係長）
◆廣荑恵理　事務職員　配置換え
取手市立永山小学校／主任
（取手市立永山小学校／係長）
◆梅澤真紀子　教諭　配置換え
取手市立戸頭小学校／教諭
（取手市立永山小学校／教諭）
◆石山聡子　教諭　配置換え
つくば市立谷田部小学校／教諭
（取手市立永山小学校／教諭）
◆高比良淳子　教諭　配置換え
守谷市立守谷小学校／教諭
（取手市立永山小学校／教諭）
◆松山裕子　教諭　配置換え
守谷市立郷州小学校／教諭
（取手市立高井小学校／教諭）
◆前川原実香　教諭　配置換え
取手市立永山小学校／教諭
（取手市立高井小学校／教諭）
◆塚本早紀　教諭　配置換え
河内町立かわち学園／教諭
（取手市立藤代小学校／教諭）
◆江上今日子　教諭　配置換え
取手市立戸頭中学校／教諭
（取手市立山王小学校／教諭）
◆藤巻友里　教諭　配置換え
取手市立桜が丘小学校／教諭
（取手市立山王小学校／教諭）
◆向井浩恵　教諭　配置換え
取手市立宮和田小学校／教諭
（取手市立六郷小学校／教諭）
◆猪瀬貴　教諭　配置換え
取手市立永山中学校／教諭
（取手市立六郷小学校／教諭）
◆春田祐佳子　教諭　配置換え
守谷市立黒内小学校／教諭
（取手市立久賀小学校／教諭）
◆中島美香　教諭　配置換え
龍ケ崎市立城西中学校／教諭
（取手市立宮和田小学校／教諭）
◆浅川祐貴　教諭　配置換え
取手市立藤代小学校／教諭
（取手市立宮和田小学校／教諭）
◆宮本哲也　教諭　配置換え
つくば市立茎崎第三小学校／教諭
（取手市立桜が丘小学校／教諭）
◆郄橋弘美　養護教諭　配置換え
利根町立利根小学校／養護教諭
（取手市立桜が丘小学校／養護教諭）
◆井上万理子　教諭　配置換え
取手市立六郷小学校／教諭
（取手市立取手東小学校／教諭）
◆白井恵美子　教諭　配置換え
つくばみらい市立伊奈小学校／教諭
（取手市立取手東小学校／教諭）
◆倉持仁志　教諭　配置換え
守谷市立愛宕中学校／教諭
（取手市立取手東小学校／教諭）
◆豊島文夫　教諭　配置換え
取手市立戸頭中学校／教諭
（取手市立戸頭小学校／教諭）
◆仲田祐美子　教諭　配置換え
取手市立永山小学校／教諭
（取手市立戸頭小学校／教諭）
◆石島有紀　教諭　配置換え
取手市立宮和田小学校／教諭
（取手市立戸頭小学校／教諭）
◆竹川輝　教諭　配置換え
取手市立取手東小学校／教諭
（取手市立取手西小学校／教諭）
◆村上直輝　事務職員　配置換え
ひたちなか市立勝倉小学校／主事
（取手市立取手西小学校／主事）
◆瀬尾健　教諭　配置換え
取手市立永山小学校／教諭
（守谷市立大井沢小学校／教諭）
◆木村絵美　教諭　配置換え
守谷市立松ケ丘小学校／教諭
（守谷市立大井沢小学校／教諭）
◆宮内幸平　教諭　配置換え
取手市立久賀小学校／教諭
（守谷市立大井沢小学校／教諭）
◆渡邊貴紀　教諭　配置換え
つくばみらい市立富士見ヶ丘小学校／教諭
（守谷市立大野小学校／教諭）
◆宮良理愛　事務職員　配置換え
つくばみらい市立富士見ヶ丘小学校／主事
（守谷市立大野小学校／主事）
◆郄橋聡子　教諭　配置換え
守谷市立黒内小学校／教諭
（守谷市立高野小学校／教諭）
◆住谷恵　教諭　配置換え
取手市立取手小学校／教諭
（守谷市立守谷小学校／教諭）
◆大谷和洋　教諭　配置換え
守谷市立守谷中学校／教諭
（守谷市立守谷小学校／教諭）
◆関口友理恵　教諭　配置換え
つくばみらい市立伊奈小学校／教諭
（守谷市立守谷小学校／教諭）
◆島粼俊輔　教諭　配置換え
守谷市立高野小学校／教諭
（守谷市立守谷小学校／教諭）
◆鯉渕祐典　教諭　配置換え
つくば市立葛󠄀城小学校／教諭
（守谷市立守谷小学校／教諭）
◆宮澤ゆい菜　教諭　配置換え
守谷市立黒内小学校／教諭
（守谷市立守谷小学校／教諭）
◆菊田千優　教諭　配置換え
土浦市立都和小学校／教諭
（守谷市立守谷小学校／教諭）
◆後藤優花　教諭　配置換え
牛久市立牛久第二小学校／教諭
（守谷市立守谷小学校／教諭）
◆山之内博之　教諭　配置換え
守谷市立松ケ丘小学校／教諭
（守谷市立黒内小学校／教諭）
◆佐藤由希子　教諭　配置換え
つくばみらい市立小絹中学校／教諭
（守谷市立黒内小学校／教諭）
◆相島彩子　教諭　配置換え
つくば市立学園の森義務教育学校／教諭
（守谷市立黒内小学校／教諭）
◆久下俊一　教諭　配置換え
守谷市立大井沢小学校／教諭
（守谷市立黒内小学校／教諭）
◆根本尚希　教諭　配置換え
取手市立白山小学校／教諭
（守谷市立黒内小学校／教諭）
◆川島真　教諭　配置換え
坂東市立七郷小学校／教諭
（守谷市立黒内小学校／教諭）
◆宮内一樹　教諭　配置換え
つくばみらい市立豊小学校／教諭
（守谷市立黒内小学校／教諭）
◆宇都宮彩花里　教諭　配置換え
つくば市立茎崎第三小学校／教諭
（守谷市立黒内小学校／教諭）
◆今井恵里佳　教諭　配置換え
取手市立藤代小学校／教諭
（守谷市立御所ケ丘小学校／教諭）
◆森嘉子　教諭　配置換え
守谷市立大井沢小学校／教諭
（守谷市立郷州小学校／教諭）
◆金子緑条　教諭　配置換え
常総市立大生小学校／教諭
（守谷市立郷州小学校／教諭）
◆小池剛史　教諭　配置換え
守谷市立守谷中学校／教諭
（守谷市立松ケ丘小学校／教諭）
◆小林矩子　教諭　配置換え
取手市立高井小学校／教諭
（守谷市立松ケ丘小学校／教諭）
◆廣田紀代　養護教諭　配置換え
守谷市立愛宕中学校／養護教諭
（守谷市立松ケ丘小学校／養護教諭）
◆石田あゆみ　養護教諭　配置換え
河内町立かわち学園／養護教諭
（利根町立利根小学校／養護教諭）