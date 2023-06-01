【全掲載】2026年茨城県教職員の人事異動（8） あの先生はどの学校に？ ＜県南教育事務所管内 小学校の教諭等（1）＞
茨城県教育委員会は2026年4月1日付の公立学校教職員の異動について発表した。
県南教育事務所管内 小学校・中学校の教諭等の異動は以下の通り。
（全2回の1）
氏名 新職クラス 異動区分
新所属名 職名
（旧所属名 職名）
教諭等・退職
◆遠藤美穂子 教諭 退職
（龍ケ崎市立龍ケ崎小学校）
◆松本南穂 教諭 退職
（龍ケ崎市立龍ケ崎小学校）
◆若松新之介 教諭 退職
（龍ケ崎市立長山小学校）
◆北澤宏 教諭 退職
（龍ケ崎市立馴馬台小学校）
◆渡邉有里子 教諭 退職
（龍ケ崎市立久保台小学校）
◆荒木久美子 教諭 退職
（牛久市立牛久小学校）
◆石澤由美 教諭 退職
（牛久市立牛久小学校）
◆畠山璃子 教諭 退職
（牛久市立牛久小学校）
◆神立直史 教諭 退職
（牛久市立牛久第二小学校）
◆小林絵理 教諭 退職
（牛久市立牛久第二小学校）
◆耕山晴美 教諭 退職
（牛久市立中根小学校）
◆石原航生 教諭 退職
（牛久市立中根小学校）
◆小島亜衣子 教諭 退職
（牛久市立神谷小学校）
◆山脇信至 教諭 退職
（稲敷市立江戸崎小学校）
◆尾林靖之 教諭 退職
（稲敷市立あずま西小学校）
◆立花多美子 教諭 退職
（土浦市立土浦小学校）
◆中村奈津子 教諭 退職
（土浦市立大岩田小学校）
◆藤井裕子 教諭 退職
（土浦市立都和小学校）
◆茂木理恵 教諭 退職
（土浦市立都和小学校）
◆鈴木雄也 教諭 退職
（土浦市立中村小学校）
◆桐井夏菜 教諭 退職
（土浦市立土浦第二小学校）
◆夜久佐知子 教諭 退職
（土浦市立神立小学校）
◆磯粼このむ 教諭 退職
（土浦市立神立小学校）
◆福田ひろみ 教諭 退職
（土浦市立都和南小学校）
◆磯田晴香 教諭 退職
（土浦市立乙戸小学校）
◆松信勝彦 教諭 退職
（土浦市立菅谷小学校）
◆紙塚夏毅 教諭 退職
（土浦市立菅谷小学校）
◆鈴木諒香 教諭 退職
（石岡市立府中小学校）
◆小山久美子 教諭 退職
（石岡市立東小学校）
◆杉山真理 教諭 退職
（石岡市立南小学校）
◆塙直樹 教諭 退職
（石岡市立杉並小学校）
◆鈴木裕美 教諭 退職
（石岡市立林小学校）
◆中村美樹 教諭 退職
（石岡市立柿岡小学校）
◆中村泰 教諭 退職
（石岡市立小桜小学校）
◆田島杏莉 教諭 退職
（石岡市立小桜小学校）
◆郄野絵梨 教諭 退職
（かすみがうら市立下稲吉小学校）
◆成瀬早苗 教諭 退職
（つくば市立栄小学校）
◆大川博史 教諭 退職
（つくば市立桜南小学校）
◆額賀優 教諭 退職
（つくば市立栗原小学校）
◆菊地英夫 教諭 退職
（つくば市立竹園東小学校）
◆柳田誉之 教諭 退職
（つくば市立竹園東小学校）
◆菊池静来 教諭 退職
（つくば市立吾妻小学校）
◆中村玉朱 教諭 退職
（つくば市立谷田部小学校）
◆金原千紘 教諭 退職
（つくば市立谷田部小学校）
◆東郷千代子 教諭 退職
（つくば市立葛城小学校）
◆深作萌衣 教諭 退職
（つくば市立葛城小学校）
◆伊藤楓 教諭 退職
（つくば市立葛城小学校）
◆小松粼千恵子 教諭 退職
（つくば市立小野川小学校）
◆赤井佐和子 教諭 退職
（つくば市立小野川小学校）
◆田中晶子 教諭 退職
（つくば市立沼崎小学校）
◆古木雅浩 教諭 退職
（つくば市立大曽根小学校）
◆郄橋柊治 教諭 退職
（つくば市立大曽根小学校）
◆金田尚樹 教諭 退職
（つくば市立松代小学校）
◆佐々木利恵 教諭 退職
（つくば市立香取台小学校）
◆荒井美月 教諭 退職
（つくば市立香取台小学校）
◆藤田花 教諭 退職
（つくばみらい市立富士見ヶ丘小学校）
◆大久保裕美子 教諭 退職
（つくばみらい市立谷和原小学校）
◆木下満喜 教諭 退職
（取手市立取手小学校）
◆倉田清美 教諭 退職
（取手市立取手小学校）
◆瀧澤真菜実 教諭 退職
（取手市立取手小学校）
◆安中修市朗 教諭 退職
（守谷市立高野小学校）
◆山中清一 教諭 退職
（守谷市立守谷小学校）
◆村川恭子 教諭 退職
（守谷市立守谷小学校）
◆大嶋麻子 教諭 退職
（守谷市立守谷小学校）
◆岩田由利子 教諭 退職
（守谷市立黒内小学校）
◆荒井弘勝 教諭 退職
（守谷市立御所ケ丘小学校）
◆古谷綾子 教諭 退職
（守谷市立御所ケ丘小学校）
◆郄橋智美 教諭 退職
（利根町立利根小学校）
◆飯島百合子 養護教諭 退職
（牛久市立岡田小学校）
◆木屋安紀子 養護教諭 退職
（阿見町立舟島小学校）
◆半田理子 養護教諭 退職
（つくば市立要小学校）
◆成嶋亜紀子 事務職員 退職
（つくば市立手代木南小学校）
◆宇佐美尚佳 事務職員 退職
（取手市立桜が丘小学校）
教諭等・転任
◆菊池龍馬 教諭 転任
つくば特別支援学校／教諭
（稲敷市立新利根小学校／教諭）
◆谷田部耕介 教諭 転任
美浦村教育委員会／指導主事
（美浦村立美浦小学校／教諭）
◆𫝷光寺輝美 教諭 転任
教育研修センター／指導主事
（阿見町立阿見第二小学校／教諭）
◆佐久間実香 教諭 転任
美浦特別支援学校／教諭
（土浦市立下高津小学校／教諭）
◆伊藤美咲 教諭 転任
つくば特別支援学校／教諭
（土浦市立都和小学校／教諭）
◆本田美映子 教諭 転任
県南教育事務所／指導主事
（かすみがうら市立下稲吉小学校／教諭）
◆信田千恵子 教諭 転任
教育研修センター／指導主事
（かすみがうら市立霞ヶ浦南小学校／教諭）
◆上東大起 教諭 転任
並木中等教育学校／教諭
（つくば市立竹園東小学校／教諭）
◆宮本豪 教諭 転任
県南教育事務所（つくば市）／指導主事
（つくば市立島名小学校／教諭）
◆片山大輝 教諭 転任
ミュージアムパーク茨城県自然博物館／主任学芸主事
（つくば市立二の宮小学校／教諭）
◆渡茉沙美 教諭 転任
総務企画部総務課（教育財団本部）／文化財保護主事（次席調査員）
（つくば市立竹園西小学校／教諭）
◆仙波由行 教諭 転任
環境科学センター／係長
（つくば市立竹園西小学校／教諭）
◆河野隆行 教諭 転任
近代美術館／首席学芸主事
（つくば市立東小学校／教諭）
◆関浩史 教諭 転任
県南教育事務所（つくばみらい市）／指導主事
（つくばみらい市立富士見ヶ丘小学校／教諭）
◆江原麻美 教諭 転任
茨城大学教育学部附属小学校／教諭
（取手市立白山小学校／教諭）
◆山粼絵美子 教諭 転任
総務企画部文化課／文化財保護主事
（取手市立高井小学校／教諭）
教諭等・新採等
◆渡邉萌衣 教諭 新採用
龍ケ崎市立八原小学校
（新規採用）
◆松田愛華 教諭 新採用
龍ケ崎市立馴柴小学校
（新規採用）
◆洌鎌とも子 教諭 新採用
龍ケ崎市立川原代小学校
（新規採用）
◆小平美樹 教諭 新採用
龍ケ崎市立長山小学校
（竜ヶ崎第一高等学校附属中学校／教諭）
◆飯塚咲良 教諭 新採用
龍ケ崎市立城ノ内小学校
（新規採用）
◆大貫龍我 教諭 新採用
牛久市立牛久小学校
（新規採用）
◆本田優里奈 教諭 新採用
牛久市立牛久小学校
（新規採用）
◆鈴木葵 教諭 新採用
牛久市立牛久第二小学校
（新規採用）
◆菊池拓哉 教諭 新採用
牛久市立牛久第二小学校
（新規採用）
◆大塚向日葵 教諭 新採用
牛久市立中根小学校
（新規採用）
◆堀内彩花 教諭 新採用
牛久市立向台小学校
（新規採用）
◆野嶋梨佳子 教諭 新採用
牛久市立神谷小学校
（新規採用）
◆田中はる香 教諭 新採用
牛久市立神谷小学校
（新規採用）
◆矢幡輝 教諭 新採用
牛久市立ひたち野うしく小学校
（新規採用）
◆西原姫花 教諭 新採用
稲敷市立江戸崎小学校
（新規採用）
◆平山結 教諭 新採用
稲敷市立あずま西小学校
（新規採用）
◆鈴木肇 教諭 新採用
稲敷市立新利根小学校
（総務企画部総務課〈教育財団〉／文化財保護主事（次席調査員））
◆中村優輝 教諭 新採用
稲敷市立桜川小学校
（新規採用）
◆塚本美樹 教諭 新採用
稲敷市立桜川小学校
（新規採用）
◆篠粼柚香 教諭 新採用
阿見町立本郷小学校
（新規採用）
◆松川海人 教諭 新採用
阿見町立本郷小学校
（新規採用）
◆阿部亮雅 教諭 新採用
阿見町立君原小学校
（新規採用）
◆坪井史子 教諭 新採用
阿見町立舟島小学校
（新規採用）
◆渡辺駿 教諭 新採用
阿見町立阿見第一小学校
（新規採用）
◆金井綾音 教諭 新採用
阿見町立阿見第一小学校
（新規採用）
◆田辺虎大 教諭 新採用
阿見町立あさひ小学校
（新規採用）
◆野田陽菜 教諭 新採用
阿見町立あさひ小学校
（新規採用）
◆矢吹碧生 教諭 新採用
土浦市立土浦小学校
（新規採用）
◆上田楓華 教諭 新採用
土浦市立下高津小学校
（新規採用）
◆鯨岡由衣 教諭 新採用
土浦市立大岩田小学校
（新規採用）
◆鳥海彩奈 教諭 新採用
土浦市立大岩田小学校
（新規採用）
◆松本凪葵 教諭 新採用
土浦市立真鍋小学校
（新規採用）
◆鴨志田智 教諭 新採用
土浦市立都和小学校
（新規採用）
◆小山耕平 教諭 新採用
土浦市立都和小学校
（新規採用）
◆中山朝陽 教諭 新採用
土浦市立土浦第二小学校
（新規採用）
◆郄山朋憲 教諭 新採用
土浦市立神立小学校
（新規採用）
◆西田千夏 教諭 新採用
取手市立取手小学校
（新規採用）
◆野田春希 教諭 新採用
取手市立取手小学校
（新規採用）
◆小郄陽菜 教諭 新採用
取手市立白山小学校
（新規採用）
◆石渡優成 教諭 新採用
取手市立寺原小学校
（新規採用）
◆関野陽真 教諭 新採用
取手市立永山小学校
（新規採用）
◆井坂久枝 教諭 新採用
取手市立高井小学校
（新規採用）
◆山田千聖 教諭 新採用
取手市立高井小学校
（新規採用）
◆佐野瞳 教諭 新採用
取手市立藤代小学校
（新規採用）
◆牧野文音 教諭 新採用
取手市立山王小学校
（新規採用）
◆星明日望 教諭 新採用
取手市立六郷小学校
（新規採用）
◆酒寄陸斗 教諭 新採用
取手市立久賀小学校
（新規採用）
◆松林空弥 教諭 新採用
取手市立取手東小学校
（新規採用）
◆幸坂理子 教諭 新採用
取手市立取手東小学校
（新規採用）
◆秋鹿穂香 教諭 新採用
取手市立取手東小学校
（新規採用）
◆飯田浩之 教諭 新採用
取手市立戸頭小学校
（新規採用）
◆田中ひかる 教諭 新採用
取手市立戸頭小学校
（新規採用）
◆宇野葵 教諭 新採用
取手市立取手西小学校
（新規採用）
◆會澤一晃 教諭 新採用
取手市立取手西小学校
（新規採用）
◆米山絵美 教諭 新採用
守谷市立大井沢小学校
（新規採用）
◆鈴木愛弓 教諭 新採用
守谷市立大井沢小学校
（新規採用）
◆内野瑞歩 教諭 新採用
守谷市立大野小学校
（新規採用）
◆柴田晴馬 教諭 新採用
守谷市立高野小学校
（新規採用）
◆杉本哲一 教諭 新採用
守谷市立守谷小学校
（新規採用）
◆貝塚聖樹 教諭 新採用
守谷市立守谷小学校
（新規採用）
◆神村聖奈 教諭 新採用
守谷市立守谷小学校
（新規採用）
◆松本佳奈 教諭 新採用
守谷市立黒内小学校
（新規採用）
◆丸山昂星 教諭 新採用
守谷市立黒内小学校
（新規採用）
◆渡邊千加 教諭 新採用
守谷市立黒内小学校
（新規採用）
◆中村友 教諭 新採用
守谷市立御所ケ丘小学校
（新規採用）
◆又来一輝 教諭 新採用
守谷市立郷州小学校
（新規採用）
◆岡野那月 教諭 新採用
守谷市立郷州小学校
（新規採用）
◆下重友人 教諭 新採用
守谷市立松ケ丘小学校
（新規採用）
◆石田加奈子 教諭 新採用
利根町立利根小学校
（伊奈特別支援学校／教諭）
◆梅原千佳 養護教諭 新採用
つくば市立谷田部小学校
（新規採用）
◆三村雅 養護教諭 新採用
つくば市立要小学校
（新規採用）
◆藤本みさ 養護教諭 新採用
取手市立六郷小学校
（新規採用）
◆山下紗莉奈 事務職員 新採用
龍ケ崎市立川原代小学校
（新規採用）
◆原田晴子 事務職員 新採用
石岡市立園部小学校
（新規採用）
◆倉持美蘭 事務職員 新採用
つくば市立谷田部南小学校
（新規採用）
◆櫻井麗來 事務職員 新採用
つくば市立茎崎第三小学校
（新規採用）
◆𠮷原真優 事務職員 新採用
つくば市立香取台小学校
（新規採用）
◆大久保結衣 事務職員 新採用
つくばみらい市立小張小学校
（新規採用）
◆鴻巣藍斗 事務職員 新採用
つくばみらい市立陽光台小学校
（新規採用）
教諭等・配置換え等
◆横瀬千寿子 教諭 配置換え
河内町立かわち学園／教諭
（龍ケ崎市立龍ケ崎小学校／教諭）
◆平山翔子 教諭 配置換え
牛久市立神谷小学校／教諭
（龍ケ崎市立龍ケ崎小学校／教諭）
◆大野未来 教諭 配置換え
潮来市立牛堀小学校／教諭
（龍ケ崎市立龍ケ崎小学校／教諭）
◆廣田充子 教諭 配置換え
稲敷市立あずま西小学校／教諭
（龍ケ崎市立八原小学校／教諭）
◆黒田友美 教諭 配置換え
龍ケ崎市立長山小学校／教諭
（龍ケ崎市立八原小学校／教諭）
◆中村桂大 教諭 配置換え
龍ケ崎市立川原代小学校／教諭
（龍ケ崎市立八原小学校／教諭）
◆古田真規子 養護教諭 配置換え
取手市立白山小学校／養護教諭
（龍ケ崎市立八原小学校／養護教諭）
◆岩粼姫子 教諭 配置換え
取手市立寺原小学校／教諭
（龍ケ崎市立馴柴小学校／教諭）
◆郄森隼人 教諭 配置換え
龍ケ崎市立松葉小学校／教諭
（龍ケ崎市立馴柴小学校／教諭）
◆駒井翔 教諭 配置換え
龍ケ崎市立久保台小学校／教諭
（龍ケ崎市立川原代小学校／教諭）
◆飯田美詠子 教諭 配置換え
取手市立白山小学校／教諭
（龍ケ崎市立龍ケ崎西小学校／教諭）
◆谷口有 教諭 配置換え
取手市立桜が丘小学校／教諭
（龍ケ崎市立龍ケ崎西小学校／教諭）
◆荒川杏奈 教諭 配置換え
龍ケ崎市立八原小学校／教諭
（龍ケ崎市立龍ケ崎西小学校／教諭）
◆神場なをみ 教諭 配置換え
龍ケ崎市立城ノ内小学校／教諭
（龍ケ崎市立長山小学校／教諭）
◆高橋竜一 教諭 配置換え
土浦市立土浦第一中学校／教諭
（龍ケ崎市立長山小学校／教諭）
◆工藤和彦 教諭 配置換え
牛久市立下根中学校／教諭
（龍ケ崎市立長山小学校／教諭）
◆平山真理 教諭 配置換え
龍ケ崎市立八原小学校／教諭
（龍ケ崎市立長山小学校／教諭）
◆佐藤美幸 教諭 配置換え
龍ケ崎市立馴柴小学校／教諭
（龍ケ崎市立馴馬台小学校／教諭）
◆森永真有 教諭 配置換え
龍ケ崎市立馴柴小学校／教諭
（龍ケ崎市立馴馬台小学校／教諭）
◆木村真弓 教諭 配置換え
龍ケ崎市立馴柴小学校／教諭
（龍ケ崎市立久保台小学校／教諭）
◆木村渚 教諭 配置換え
常総市立絹西小学校／教諭
（龍ケ崎市立久保台小学校／教諭）
◆岩部乾斗 教諭 配置換え
龍ケ崎市立八原小学校／教諭
（龍ケ崎市立城ノ内小学校／教諭）
◆中戸智子 養護教諭 配置換え
龍ケ崎市立城ノ内中学校／養護教諭
（龍ケ崎市立城ノ内小学校／養護教諭）
◆助川美鈴 事務職員 配置換え
日立市立塙山小学校／主事
（龍ケ崎市立城ノ内小学校／主事）
◆諸橋由紀子 教諭 配置換え
龍ケ崎市立城ノ内小学校／教諭
（牛久市立牛久小学校／教諭）
◆樋口貴浩 教諭 配置換え
つくば市立谷田部小学校／教諭
（牛久市立牛久小学校／教諭）
◆藤代暁 教諭 配置換え
つくば市立二の宮小学校／教諭
（牛久市立岡田小学校／教諭）
◆北村智子 養護教諭 配置換え
石岡市立国府中学校／養護教諭
（牛久市立岡田小学校／養護教諭）
◆田中芳樹 教諭 配置換え
守谷市立松ケ丘小学校／教諭
（牛久市立牛久第二小学校／教諭）
◆大喜多奏美 教諭 配置換え
つくばみらい市立小絹中学校／教諭
（牛久市立牛久第二小学校／教諭）
◆廣荑祐太 教諭 配置換え
つくば市立桜南小学校／教諭
（牛久市立中根小学校／教諭）
◆平さとみ 教諭 配置換え
稲敷市立桜川小学校／教諭
（牛久市立中根小学校／教諭）
◆濱田莉穂 教諭 配置換え
牛久市立牛久第二小学校／教諭
（牛久市立中根小学校／教諭）
◆鴨志田玲奈 教諭 配置換え
つくば市立みどりの南小学校／教諭
（牛久市立向台小学校／教諭）
◆手島絵美 教諭 配置換え
龍ケ崎市立長山小学校／教諭
（牛久市立神谷小学校／教諭）
◆本庄正弥 教諭 配置換え
牛久市立牛久小学校／教諭
（稲敷市立江戸崎小学校／教諭）
◆大久保亜実 教諭 配置換え
古河市立名崎小学校／教諭
（稲敷市立江戸崎小学校／教諭）
◆杉村一樹 教諭 配置換え
美浦村立美浦中学校／教諭
（稲敷市立沼里小学校／教諭）
◆郡司大輝 教諭 配置換え
かすみがうら市立下稲吉東小学校／教諭
（稲敷市立沼里小学校／教諭）
◆増尾昂将 教諭 配置換え
龍ケ崎市立城ノ内中学校／教諭
（稲敷市立高田小学校／教諭）
◆溝口恵美子 教諭 配置換え
河内町立かわち学園／教諭
（稲敷市立あずま東小学校／教諭）
◆坂本朋章 教諭 配置換え
稲敷市立東中学校／教諭
（稲敷市立あずま東小学校／教諭）
◆日向寺佑輔 教諭 配置換え
鹿嶋市立鹿島中学校／教諭
（稲敷市立あずま東小学校／教諭）
◆宮本美貴子 教諭 配置換え
稲敷市立あずま北小学校／教諭
（稲敷市立あずま西小学校／教諭）
◆野口洋佑 教諭 配置換え
稲敷市立あずま東小学校／教諭
（稲敷市立あずま西小学校／教諭）
◆関沙也花 教諭 配置換え
神栖市立波崎第二中学校／教諭
（稲敷市立新利根小学校／教諭）
◆下村徹 教諭 配置換え
稲敷市立新利根小学校／教諭
（稲敷市立桜川小学校／教諭）
◆松粼由子 教諭 配置換え
土浦市立右籾小学校／教諭
（阿見町立本郷小学校／教諭）
◆久保谷武士 教諭 配置換え
阿見町立竹来中学校／教諭
（阿見町立君原小学校／教諭）
◆五上美乃 教諭 配置換え
阿見町立本郷小学校／教諭
（阿見町立君原小学校／教諭）
◆正木和 教諭 配置換え
稲敷市立桜川中学校／教諭
（阿見町立舟島小学校／教諭）
◆横井伸江 養護教諭 配置換え
阿見町立竹来中学校／養護教諭
（阿見町立舟島小学校／養護教諭）
◆郄野千奈美 教諭 配置換え
阿見町立あさひ小学校／教諭
（阿見町立阿見第一小学校／教諭）
◆門倉優樹 教諭 配置換え
牛久市立下根中学校／教諭
（阿見町立阿見第一小学校／教諭）
◆木野内聡 教諭 配置換え
水戸市立第五中学校／教諭
（阿見町立阿見第二小学校／教諭）
◆埜口恭子 教諭 配置換え
阿見町立阿見第一小学校／教諭
（阿見町立あさひ小学校／教諭）
◆中村美帆 教諭 配置換え
牛久市立中根小学校／教諭
（阿見町立あさひ小学校／教諭）
◆蛯原友季子 教諭 配置換え
つくば市立高山中学校／教諭
（阿見町立あさひ小学校／教諭）
◆淺野優 養護教諭 配置換え
阿見町立阿見中学校／養護教諭
（阿見町立あさひ小学校／養護教諭）
◆宮下真紀子 教諭 配置換え
土浦市立真鍋小学校／教諭
（土浦市立土浦小学校／教諭）
◆岡粼一美 教諭 配置換え
土浦市立都和南小学校／教諭
（土浦市立土浦小学校／教諭）
◆門倉優樹 教諭 配置換え
牛久市立下根中学校／教諭
（阿見町立阿見第一小学校／教諭）
◆木野内聡 教諭 配置換え
水戸市立第五中学校／教諭
（阿見町立阿見第二小学校／教諭）
◆埜口恭子 教諭 配置換え
阿見町立阿見第一小学校／教諭
（阿見町立あさひ小学校／教諭）
◆中村美帆 教諭 配置換え
牛久市立中根小学校／教諭
（阿見町立あさひ小学校／教諭）
◆蛯原友季子 教諭 配置換え
つくば市立高山中学校／教諭
（阿見町立あさひ小学校／教諭）
◆淺野優 養護教諭 配置換え
阿見町立阿見中学校／養護教諭
（阿見町立あさひ小学校／養護教諭）
◆酒井亮太 教諭 配置換え
土浦市立都和中学校／教諭
（土浦市立土浦小学校／教諭）
◆瀬川瑞希 教諭 配置換え
鉾田市立旭西小学校／教諭
（土浦市立土浦小学校／教諭）
◆糸賀美穂 養護教諭 配置換え
阿見町立あさひ小学校／養護教諭
（土浦市立土浦小学校／養護教諭）
◆下條あゆみ 教諭 配置換え
土浦市立上大津東小学校／教諭
（土浦市立下高津小学校／教諭）
◆海老澤紀子 教諭 配置換え
つくば市立学園の森義務教育学校／教諭
（土浦市立下高津小学校／教諭）
◆星真菜美 養護教諭 配置換え
つくば市立並木小学校／養護教諭
（土浦市立下高津小学校／養護教諭）
◆須藤亜希子 教諭 配置換え
石岡市立東小学校／教諭
（土浦市立大岩田小学校／教諭）
◆菊田裕嗣 教諭 配置換え
つくば市立大曽根小学校／教諭
（土浦市立大岩田小学校／教諭）
◆藤巻繭子 教諭 配置換え
筑西市立大田小学校／教諭
（土浦市立大岩田小学校／教諭）
◆中村浩子 教諭 配置換え
阿見町立朝日中学校／教諭
（土浦市立真鍋小学校／教諭）
◆三輪由美子 教諭 配置換え
土浦市立東小学校／教諭
（土浦市立都和小学校／教諭）
◆小倉正江 養護教諭 配置換え
石岡市立府中小学校／養護教諭
（土浦市立都和小学校／養護教諭）
◆土肥洋一 教諭 配置換え
土浦市立土浦小学校／教諭
（土浦市立荒川沖小学校／教諭）
◆大根史之 教諭 配置換え
坂東市立七重小学校／教諭
（土浦市立中村小学校／教諭）
◆中村奈月 教諭 配置換え
土浦市立土浦小学校／教諭
（土浦市立中村小学校／教諭）
◆前島辰徳 教諭 配置換え
土浦市立真鍋小学校／教諭
（土浦市立土浦第二小学校／教諭）
◆飯嶋暁浩 教諭 配置換え
土浦市立土浦第二中学校／教諭
（土浦市立土浦第二小学校／教諭）
◆内田直 教諭 配置換え
下妻市立大宝小学校／教諭
（土浦市立土浦第二小学校／教諭）
◆大森晴美 教諭 配置換え
土浦市立真鍋小学校／教諭
（土浦市立上大津東小学校／教諭）
◆黒川浩基 教諭 配置換え
取手市立取手西小学校／教諭
（土浦市立上大津東小学校／教諭）
◆清水宏恵 教諭 配置換え
かすみがうら市立下稲吉小学校／教諭
（土浦市立神立小学校／教諭）
◆前原光江 教諭 配置換え
土浦市立大岩田小学校／教諭
（土浦市立神立小学校／教諭）
◆佐藤由佳里 教諭 配置換え
土浦市立大岩田小学校／教諭
（土浦市立神立小学校／教諭）
◆富田直子 教諭 配置換え
土浦市立上大津東小学校／教諭
（土浦市立右籾小学校／教諭）
◆酒井美香 教諭 配置換え
阿見町立あさひ小学校／教諭
（土浦市立都和南小学校／教諭）
◆塚本綾乃 教諭 配置換え
土浦市立土浦小学校／教諭
（土浦市立都和南小学校／教諭）
◆鈴木絵梨子 教諭 配置換え
つくば市立秀峰筑波義務教育学校／教諭
（土浦市立都和南小学校／教諭）
◆中山幹啓 教諭 配置換え
土浦市立土浦第一中学校／教諭
（土浦市立都和南小学校／教諭）
◆中山怜士 事務職員 配置換え
水戸市立妻里小学校／主事
（土浦市立都和南小学校／主事）
◆佐藤幸恵 教諭 配置換え
守谷市立御所ケ丘小学校／教諭
（土浦市立乙戸小学校／教諭）
◆照井結菜 教諭 配置換え
潮来市立津知小学校／教諭
（土浦市立乙戸小学校／教諭）
◆小池一夢 教諭 配置換え
土浦市立土浦第二小学校／教諭
（土浦市立菅谷小学校／教諭）
◆井坂恵理子 教諭 配置換え
土浦市立都和南小学校／教諭
（石岡市立府中小学校／教諭）
◆小林稜 教諭 配置換え
石岡市立園部中学校／教諭
（石岡市立府中小学校／教諭）
◆長野苑香 養護教諭 配置換え
日立市立久慈小学校／養護教諭
（石岡市立府中小学校／養護教諭）
◆齋藤恵子 教諭 配置換え
土浦市立下高津小学校／教諭
（石岡市立東小学校／教諭）
◆関美波 教諭 配置換え
つくば市立竹園西小学校／教諭
（石岡市立東小学校／教諭）
◆小神野由真 教諭 配置換え
かすみがうら市立下稲吉小学校／教諭
（石岡市立東小学校／教諭）
◆駒田絵里子 教諭 配置換え
石岡市立府中小学校／教諭
（石岡市立南小学校／教諭）
◆助川渉 教諭 配置換え
つくば市立大曽根小学校／教諭
（石岡市立杉並小学校／教諭）
◆宮川真美 教諭 配置換え
桜川市立雨引小学校／教諭
（石岡市立杉並小学校／教諭）
◆鈴木智美 教諭 配置換え
石岡市立恋瀬小学校／教諭
（石岡市立林小学校／教諭）
◆石橋あゆみ 事務職員 配置換え
石岡市立園部小学校／主任
（石岡市立林小学校／主任）
◆羽成百合 教諭 配置換え
石岡市立杉並小学校／教諭
（かすみがうら市立下稲吉小学校／教諭）
◆古國芳彦 教諭 配置換え
つくば市立高崎中学校／教諭
（かすみがうら市立下稲吉小学校／教諭）
◆吉村奈緒美 教諭 配置換え
つくば市立学園の森義務教育学校／教諭
（かすみがうら市立下稲吉小学校／教諭）
◆塚田陽菜 教諭 配置換え
行方市立玉造小学校／教諭
（かすみがうら市立下稈吉小学校／教諭）
◆鈴木はる代 指導教諭 配置換え
つくば市立沼崎小学校／指導教諭
（かすみがうら市立下稲吉東小学校／指導教諭）
◆澁谷幸子 教諭 配置換え
土浦市立真鍋小学校／教諭
（かすみがうら市立下稲吉東小学校／教諭）
◆岡本祥平 教諭 配置換え
土浦市立土浦第五中学校／教諭
（かすみがうら市立下稲吉東小学校／教諭）
◆井原雄太朗 教諭 配置換え
稲敷市立沼里小学校／教諭
（かすみがうら市立下稲吉東小学校／教諭）
◆相澤果歩 教諭 配置換え
つくば市立秀峰筑波義務教育学校／教諭
（かすみがうら市立下稲吉東小学校／教諭）
◆山口佳代子 教諭 配置換え
かすみがうら市立下稲吉東小学校／教諭
（かすみがうら市立霞ヶ浦南小学校／教諭）
◆加固武久 教諭 配置換え
土浦市立土浦第二中学校／教諭
（かすみがうら市立霞ヶ浦南小学校／教諭）
◆佐川朋子 教諭 配置換え
つくば市立学園の森義務教育学校／教諭
（つくば市立栄小学校／教諭）
◆生田目健司 教諭 配置換え
つくば市立葛󠄀城小学校／教諭
（つくば市立栄小学校／教諭）
◆金子佐智子 教諭 配置換え
つくば市立小野川小学校／教諭
（つくば市立桜南小学校／教諭）
◆飯島結花 教諭 配置換え
つくば市立栄小学校／教諭
（つくば市立桜南小学校／教諭）
◆弘地綾乃 教諭 配置換え
つくば市立吾妻小学校／教諭
（つくば市立桜南小学校／教諭）
◆安藤早苗 教諭 配置換え
稲敷市立あずま北小学校／教諭
（つくば市立栗原小学校／教諭）
◆久野奈津美 教諭 配置換え
つくば市立谷田部南小学校／教諭
（つくば市立栗原小学校／教諭）
◆中澤敏幸 教諭 配置換え
つくば市立谷田部小学校／教諭
（つくば市立竹園東小学校／教諭）
◆中根明日美 教諭 配置換え
石岡市立石岡中学校／教諭
（つくば市立竹園東小学校／教諭）
◆大高歩 教諭 配置換え
つくば市立みどりの学園義務教育学校／教諭
（つくば市立竹園東小学校／教諭）
◆西村凌 教諭 配置換え
つくば市立並木小学校／教諭
（つくば市立竹園東小学校／教諭）
◆本吉広武 教諭 配置換え
つくば市立東小学校／教諭
（つくば市立竹園東小学校／教諭）
◆篠崎典子 事務職員 配置換え
取手市立寺原小学校／係長
（つくば市立竹園東小学校／係長）
◆武藤奈美 教諭 配置換え
牛久市立牛久南中学校／教諭
（つくば市立並木小学校／教諭）
◆小松生成 教諭 配置換え
かすみがうら市立霞ヶ浦南小学校／教諭
（つくば市立並木小学校／教諭）
◆斎藤智恵理 養護教諭 配置換え
つくば市立今鹿島小学校／養護教諭
（つくば市立並木小学校／養護教諭）
◆肥田威久美 教諭 配置換え
古河市立中央小学校／教諭
（つくば市立吾妻小学校／教諭）
◆別井恵美 教諭 配置換え
古河市立古河第五小学校／教諭
（つくば市立吾妻小学校／教諭）
◆横山竜威 教諭 配置換え
つくば市立研究学園小学校／教諭
（つくば市立吾妻小学校／教諭）
◆仲山美保 教諭 配置換え
つくば市立茎崎第二小学校／教諭
（つくば市立谷田部小学校／教諭）
◆對馬一徳 教諭 配置換え
かすみがうら市立下稲吉小学校／教諭
（つくば市立谷田部小学校／教諭）
◆須賀優弥 教諭 配置換え
つくば市立竹園西小学校／教諭
（つくば市立谷田部小学校／教諭）
◆古屋友裕 教諭 配置換え
つくば市立真瀬小学校／教諭
（つくば市立谷田部小学校／教諭）
◆久野花奈 教諭 配置換え
つくば市立上郷小学校／教諭
（つくば市立谷田部小学校／教諭）
◆井野場皇太 教諭 配置換え
つくば市立大穂中学校／教諭
（つくば市立真瀬小学校／教諭）
◆駒館紗理 教諭 配置換え
つくば市立沼崎小学校／教諭
（つくば市立葛城小学校／教諭）
◆小沼幸子 教諭 配置換え
土浦市立新治学園義務教育学校／教諭
（つくば市立葛城小学校／教諭）
◆岩本勇治 教諭 配置換え
つくば市立春日学園義務教育学校／教諭
（つくば市立葛城小学校／教諭）
◆小沼望来 教諭 配置換え
つくばみらい市立伊奈小学校／教諭
（つくば市立葛城小学校／教諭）
◆秋山めぐみ 教諭 配置換え
つくば市立みどりの学園義務教育学校／教諭
（つくば市立柳橋小学校／教諭）
◆本藤香 教諭 配置換え
つくば市立みどりの学園義務教育学校／教諭
（つくば市立小野川小学校／教諭）
◆上野静 教諭 配置換え
取手市立永山小学校／教諭
（つくば市立小野川小学校／教諭）
◆郄中由佳 教諭 配置換え
つくば市立栗原小学校／教諭
（つくば市立小野川小学校／教諭）
◆山田雪華 教諭 配置換え
坂東市立生子菅小学校／教諭
（つくば市立小野川小学校／教諭）
◆福田航平 教諭 配置換え
牛久市立中根小学校／教諭
（つくば市立小野川小学校／教諭）
◆小椋祥央 教諭 配置換え
つくば市立前野小学校／教諭
（つくば市立手代木南小学校／教諭）
◆澤邉浩恵 教諭 配置換え
つくば市立吉沼小学校／教諭
（つくば市立沼崎小学校／教諭）
◆廣瀬裕子 教諭 配置換え
つくば市立大曽根小学校／教諭
（つくば市立沼崎小学校／教諭）
◆小田部智美 教諭 配置換え
つくば市立竹園東小学校／教諭
（つくば市立沼崎小学校／教諭）
◆柳田真歩 教諭 配置換え
結城市立絹川小学校／教諭
（つくば市立今鹿島小学校／教諭）
◆石塚生子 養護教諭 配置換え
取手市立六郷小学校／養護教諭
（つくば市立今鹿島小学校／養護教諭）
◆山口裕美 教諭 配置換え
下妻市立豊加美小学校／教諭
（つくば市立上郷小学校／教諭）
◆新宮範久 教諭 配置換え
土浦市立大岩田小学校／教諭
（つくば市立上郷小学校／教諭）
◆坂寄真也 教諭 配置換え
土浦市立荒川沖小学校／教諭
（つくば市立大曽根小学校／教諭）
◆坂本佐智代 教諭 配置換え
つくば市立秀峰筑波義務教育学校／教諭
（つくば市立大曽根小学校／教諭）
◆日向寺佑佳 教諭 配置換え
つくば市立東小学校／教諭
（つくば市立大曽根小学校／教諭）
◆前島美里 教諭 配置換え
つくば市立竹園東小学校／教諭
（つくば市立大曽根小学校／教諭）
◆岡野寛紀 教諭 配置換え
牛久市立岡田小学校／教諭
（つくば市立大曽根小学校／教諭）
◆西尾聡子 教諭 配置換え
つくば市立松代小学校／教諭
（つくば市立要小学校／教諭）
◆武藤敦子 教諭 配置換え
つくば市立谷田部小学校／教諭
（つくば市立要小学校／教諭）
◆大関吉江 教諭 配置換え
つくば市立沼崎小学校／教諭
（つくば市立吉沼小学校／教諭）
◆吉岡芳裕 教諭 配置換え
つくば市立吾妻中学校／教諭
（つくば市立吉沼小学校／教諭）
◆飯田翔生 教諭 配置換え
つくば市立東小学校／教諭
（つくば市立吉沼小学校／教諭）
◆美粼健児 教諭 配置換え
つくば市立谷田部小学校／教諭
（つくば市立谷田部南小学校／教諭）
◆能城祐子 教諭 配置換え
つくば市立茎崎第一小学校／教諭
（つくば市立二の宮小学校／教諭）
◆小神野真人 教諭 配置換え
つくば市立竹園東中学校／教諭
（つくば市立二の宮小学校／教諭）
◆福地雄人 教諭 配置換え
つくば市立栗原小学校／教諭
（つくば市立二の宮小学校／教諭）
◆市原未幸 教諭 配置換え
つくば市立研究学園小学校／教諭
（つくば市立二の宮小学校／教諭）
◆小松崎友季子 教諭 配置換え
つくば市立桜南小学校／教諭
（つくば市立二の宮小学校／教諭）
◆大川季栄 教諭 配置換え
つくば市立茎崎第一小学校／教諭
（つくば市立竹園西小学校／教諭）
◆宮下真由香 教諭 配置換え
つくば市立東小学校／教諭
（つくば市立竹園西小学校／教諭）
◆坪井敬太 教諭 配置換え
神栖市立波崎西小学校／教諭
（つくば市立竹園西小学校／教諭）
◆水野帆花 教諭 配置換え
つくば市立秀峰筑波義務教育学校／教諭
（つくば市立竹園西小学校／教諭）
◆石川真央 養護教諭 配置換え
つくば市立松代小学校／養護教諭
（つくば市立竹園西小学校／養護教諭）
◆石塚彩 教諭 配置換え
守谷市立愛宕中学校／教諭
（つくば市立松代小学校／教諭）
◆郄橋千里 養護教諭 配置換え
つくばみらい市立陽光台小学校／養護教諭
（つくば市立松代小学校／養護教諭）
◆菅野隆志 教諭 配置換え
つくばみらい市立伊奈東小学校／教諭
（つくば市立東小学校／教諭）
◆山野雅斗 教諭 配置換え
つくば市立学園の森義務教育学校／教諭
（つくば市立東小学校／教諭）
◆橋田陽平 主幹教諭 配置換え
つくばみらい市立伊奈東中学校／教諭
（つくば市立茎崎第一小学校／主幹教諭）
◆郄野真美 教諭 配置換え
つくば市立今鹿島小学校／教諭
（つくば市立茎崎第一小学校／教諭）
◆中手陽子 教諭 配置換え
つくば市立吾妻小学校／教諭
（つくば市立茎崎第一小学校／教諭）
◆押野香菜 教諭 配置換え
つくば市立島名小学校／教諭
（つくば市立茎崎第一小学校／教諭）
◆貝塚智史 教諭 配置換え
つくば市立二の宮小学校／教諭
（つくば市立茎崎第二小学校／教諭）
◆篠原貴人 教諭 配置換え
つくば市立春日学園義務教育学校／教諭
（つくば市立茎崎第三小学校／教諭）
◆川西裕子 教諭 配置換え
つくば市立学園の森義務教育学校／教諭
（つくば市立香取台小学校／教諭）
◆松本美菜 教諭 配置換え
つくば市立東小学校／教諭
（つくば市立香取台小学校／教諭）
◆矢口未来 教諭 配置換え
つくば市立春日学園義務教育学校／教諭
（つくば市立研究学園小学校／教諭）
◆飯泉正人 教諭 配置換え
つくば市立茎崎第一小学校／教諭
（つくば市立みどりの南小学校／教諭）
◆中野理絵 教諭 配置換え
つくば市立みどりの学園義務教育学校／教諭
（つくば市立みどりの南小学校／教諭）
◆漆原英明 教諭 配置換え
つくば市立桜南小学校／教諭
（つくば市立みどりの南小学校／教諭）
◆星野真優 教諭 配置換え
守谷市立黒内小学校／教諭
（つくば市立みどりの南小学校／教諭）
◆石間美穂 教諭 配置換え
茨城町立明光中学校／教諭
（つくば市立みどりの南小学校／教諭）
◆鈴木昌子 教諭 配置換え
つくば市立栄小学校／教諭
（つくば市立さくら小学校／教諭）
◆鈴木貴子 教諭 配置換え
つくば市立要小学校／教諭
（つくば市立さくら小学校／教諭）
◆田口治 教諭 配置換え
つくば市立谷田部小学校／教諭
（つくば市立さくら小学校／教諭）
◆飯島誓子 教諭 配置換え
つくば市立栗原小学校／教諭
（つくば市立さくら小学校／教諭）
◆飯村実希子 教諭 配置換え
つくば市立九重小学校／教諭
（つくば市立さくら小学校／教諭）
◆横山康治 教諭 配置換え
つくば市立柳橋小学校／教諭
（つくば市立さくら小学校／教諭）
◆平嶋友輔 教諭 配置換え
つくば市立手代木中学校／教諭
（つくば市立さくら小学校／教諭）
◆仙波航 教諭 配置換え
つくば市立栗原小学校／教諭
（つくば市立さくら小学校／教諭）
◆谷口伸太朗 教諭 配置換え
牛久市立向台小学校／教諭
（つくば市立さくら小学校／教諭）
◆千葉麻美 教諭 配置換え
つくば市立学園の森義務教育学校／教諭
（つくば市立さくら小学校／教諭）
◆佐久間理志 教諭 配置換え
つくば市立竹園西小学校／教諭
（つくば市立さくら小学校／教諭）
◆茂木敦子 教諭 配置換え
つくば市立栗原小学校／教諭
（つくば市立さくら小学校／教諭）
◆小松正靖 教諭 配置換え
つくば市立九重小学校／教諭
（つくば市立さくら小学校／教諭）
◆濱千明 教諭 配置換え
つくば市立九重小学校／教諭
（つくば市立さくら小学校／教諭）
◆宮本梨紗 教諭 配置換え
つくばみらい市立小絹小学校／教諭
（つくば市立さくら小学校／教諭）
◆三輪茉美 教諭 配置換え
つくば市立栗原小学校／教諭
（つくば市立さくら小学校／教諭）
◆荒井佑平 教諭 配置換え
つくば市立栗原小学校／教諭
（つくば市立さくら小学校／教諭）
◆大塚朱理 教諭 配置換え
つくば市立栗原小学校／教諭
（つくば市立さくら小学校／教諭）
◆鈴木結女 教諭 配置換え
つくば市立栗原小学校／教諭
（つくば市立さくら小学校／教諭）
◆新妻希美 教諭 配置換え
つくば市立九重小学校／教諭
（つくば市立さくら小学校／教諭）
◆小原一真 教諭 配置換え
つくば市立栗原小学校／教諭
（つくば市立さくら小学校／教諭）
◆小貫愛莉 教諭 配置換え
つくば市立栗原小学校／教諭
（つくば市立さくら小学校／教諭）
◆椎貝佑貴子 養護教諭 配置換え
つくば市立大穂中学校／養護教諭
（つくば市立さくら小学校／養護教諭）
◆野澤愛 教諭 配置換え
つくばみらい市立伊奈東小学校／教諭
（つくばみらい市立小張小学校／教諭）
◆川島大輝 教諭 配置換え
取手市立取手第二中学校／教諭
（つくばみらい市立小張小学校／教諭）
◆土江克稀 教諭 配置換え
守谷市立黒内小学校／教諭
（つくばみらい市立豊小学校／教諭）
◆小島令子 事務職員 配置換え
取手市立取手西小学校／係長
（つくばみらい市立豊小学校／係長）
◆金垣千春 教諭 配置換え
守谷市立大野小学校／教諭
（つくばみらい市立福岡小学校／教諭）
◆仲穂奈実 教諭 配置換え
つくば市立研究学園小学校／教諭
（つくばみらい市立小絹小学校／教諭）
◆上田祐子 教諭 配置換え
常総市立水海道小学校／教諭
（つくばみらい市立陽光台小学校／教諭）
◆関久子 教諭 配置換え
常総市立豊岡小学校／教諭
（つくばみらい市立陽光台小学校／教諭）
◆野村久美子 教諭 配置換え
つくば市立桜南小学校／教諭
（つくばみらい市立陽光台小学校／教諭）
◆等々力仁湖 教諭 配置換え
つくば市立並木小学校／教諭
（つくばみらい市立陽光台小学校／教諭）
◆藤村史奈 養護教諭 配置換え
下妻市立宗道小学校／養護教諭
（つくばみらい市立陽光台小学校／養護教諭）
◆出野明彦 教諭 配置換え
つくばみらい市立富士見ヶ丘小学校／教諭
（つくばみらい市立富士見ヶ丘小学校／指導教諭）
◆白石克己 教諭 配置換え
つくばみらい市立福岡小学校／教諭
（つくばみらい市立富士見ヶ丘小学校／教諭）
◆井橋寿香 教諭 配置換え
守谷市立愛宕中学校／教諭
（つくばみらい市立富士見ヶ丘小学校／教諭）
◆川瀬敦史 教諭 配置換え
つくばみらい市立谷和原小学校／教諭
（つくばみらい市立富士見ヶ丘小学校／教諭）
◆信田恵美子 事務職員 配置換え
つくば市立春日学園義務教育学校／係長
（つくばみらい市立富士見ヶ丘小学校／係長）
◆小野晶子 教諭 配置換え
守谷市立大井沢小学校／教諭
（つくばみらい市立伊奈小学校／教諭）
◆岡田祐介 教諭 配置換え
つくばみらい市立谷和原中学校／教諭
（つくばみらい市立伊奈小学校／教諭）
◆関根聡美 教諭 配置換え
守谷市立守谷小学校／教諭
（つくばみらい市立伊奈小学校／教諭）
◆石塚望 教諭 配置換え
つくば市立大曽根小学校／教諭
（つくばみらい市立伊奈小学校／教諭）
◆木村武弘 教諭 配置換え
つくば市立谷田部小学校／教諭
（つくばみらい市立伊奈東小学校／教諭）
◆廣瀬祐司 教諭 配置換え
つくばみらい市立伊奈中学校／教諭
（つくばみらい市立伊奈東小学校／教諭）
◆小島大介 教諭 配置換え
常総市立水海道中学校／教諭
（つくばみらい市立伊奈東小学校／教諭）
◆デジョバンニ ポール 本採講師 配置換え
つくばみらい市立陽光台小学校／講師
（つくばみらい市立伊奈東小学校／講師）
◆緑川梨恵 教諭 配置換え
守谷市立愛宕中学校／教諭
（取手市立取手小学校／教諭）
◆渡邉歩 教諭 配置換え
取手市立寺原小学校／教諭
（取手市立取手小学校／教諭）
◆木村怜子 教諭 配置換え
取手市立藤代小学校／教諭
（取手市立取手小学校／教諭）
◆酒巻真依美 教諭 配置換え
龍ケ崎市立龍ケ崎西小学校／教諭
（取手市立白山小学校／教諭）
◆大島義武 教諭 配置換え
龍ケ崎市立龍ケ崎中学校／教諭
（取手市立白山小学校／教諭）
◆菅井沙織 養護教諭 配置換え
守谷市立松ケ丘小学校／養護教諭
（取手市立白山小学校／養護教諭）
◆中川茜 教諭 配置換え
取手市立戸頭小学校／教諭
（取手市立寺原小学校／教諭）
◆浅見真紀 事務職員 配置換え
牛久市立牛久第二小学校／係長
（取手市立寺原小学校／係長）
◆廣荑恵理 事務職員 配置換え
取手市立永山小学校／主任
（取手市立永山小学校／係長）
◆梅澤真紀子 教諭 配置換え
取手市立戸頭小学校／教諭
（取手市立永山小学校／教諭）
◆石山聡子 教諭 配置換え
つくば市立谷田部小学校／教諭
（取手市立永山小学校／教諭）
◆高比良淳子 教諭 配置換え
守谷市立守谷小学校／教諭
（取手市立永山小学校／教諭）
◆松山裕子 教諭 配置換え
守谷市立郷州小学校／教諭
（取手市立高井小学校／教諭）
◆前川原実香 教諭 配置換え
取手市立永山小学校／教諭
（取手市立高井小学校／教諭）
◆塚本早紀 教諭 配置換え
河内町立かわち学園／教諭
（取手市立藤代小学校／教諭）
◆江上今日子 教諭 配置換え
取手市立戸頭中学校／教諭
（取手市立山王小学校／教諭）
◆藤巻友里 教諭 配置換え
取手市立桜が丘小学校／教諭
（取手市立山王小学校／教諭）
◆向井浩恵 教諭 配置換え
取手市立宮和田小学校／教諭
（取手市立六郷小学校／教諭）
◆猪瀬貴 教諭 配置換え
取手市立永山中学校／教諭
（取手市立六郷小学校／教諭）
◆春田祐佳子 教諭 配置換え
守谷市立黒内小学校／教諭
（取手市立久賀小学校／教諭）
◆中島美香 教諭 配置換え
龍ケ崎市立城西中学校／教諭
（取手市立宮和田小学校／教諭）
◆浅川祐貴 教諭 配置換え
取手市立藤代小学校／教諭
（取手市立宮和田小学校／教諭）
◆宮本哲也 教諭 配置換え
つくば市立茎崎第三小学校／教諭
（取手市立桜が丘小学校／教諭）
◆郄橋弘美 養護教諭 配置換え
利根町立利根小学校／養護教諭
（取手市立桜が丘小学校／養護教諭）
◆井上万理子 教諭 配置換え
取手市立六郷小学校／教諭
（取手市立取手東小学校／教諭）
◆白井恵美子 教諭 配置換え
つくばみらい市立伊奈小学校／教諭
（取手市立取手東小学校／教諭）
◆倉持仁志 教諭 配置換え
守谷市立愛宕中学校／教諭
（取手市立取手東小学校／教諭）
◆豊島文夫 教諭 配置換え
取手市立戸頭中学校／教諭
（取手市立戸頭小学校／教諭）
◆仲田祐美子 教諭 配置換え
取手市立永山小学校／教諭
（取手市立戸頭小学校／教諭）
◆石島有紀 教諭 配置換え
取手市立宮和田小学校／教諭
（取手市立戸頭小学校／教諭）
◆竹川輝 教諭 配置換え
取手市立取手東小学校／教諭
（取手市立取手西小学校／教諭）
◆村上直輝 事務職員 配置換え
ひたちなか市立勝倉小学校／主事
（取手市立取手西小学校／主事）
◆瀬尾健 教諭 配置換え
取手市立永山小学校／教諭
（守谷市立大井沢小学校／教諭）
◆木村絵美 教諭 配置換え
守谷市立松ケ丘小学校／教諭
（守谷市立大井沢小学校／教諭）
◆宮内幸平 教諭 配置換え
取手市立久賀小学校／教諭
（守谷市立大井沢小学校／教諭）
◆渡邊貴紀 教諭 配置換え
つくばみらい市立富士見ヶ丘小学校／教諭
（守谷市立大野小学校／教諭）
◆宮良理愛 事務職員 配置換え
つくばみらい市立富士見ヶ丘小学校／主事
（守谷市立大野小学校／主事）
◆郄橋聡子 教諭 配置換え
守谷市立黒内小学校／教諭
（守谷市立高野小学校／教諭）
◆住谷恵 教諭 配置換え
取手市立取手小学校／教諭
（守谷市立守谷小学校／教諭）
◆大谷和洋 教諭 配置換え
守谷市立守谷中学校／教諭
（守谷市立守谷小学校／教諭）
◆関口友理恵 教諭 配置換え
つくばみらい市立伊奈小学校／教諭
（守谷市立守谷小学校／教諭）
◆島粼俊輔 教諭 配置換え
守谷市立高野小学校／教諭
（守谷市立守谷小学校／教諭）
◆鯉渕祐典 教諭 配置換え
つくば市立葛󠄀城小学校／教諭
（守谷市立守谷小学校／教諭）
◆宮澤ゆい菜 教諭 配置換え
守谷市立黒内小学校／教諭
（守谷市立守谷小学校／教諭）
◆菊田千優 教諭 配置換え
土浦市立都和小学校／教諭
（守谷市立守谷小学校／教諭）
◆後藤優花 教諭 配置換え
牛久市立牛久第二小学校／教諭
（守谷市立守谷小学校／教諭）
◆山之内博之 教諭 配置換え
守谷市立松ケ丘小学校／教諭
（守谷市立黒内小学校／教諭）
◆佐藤由希子 教諭 配置換え
つくばみらい市立小絹中学校／教諭
（守谷市立黒内小学校／教諭）
◆相島彩子 教諭 配置換え
つくば市立学園の森義務教育学校／教諭
（守谷市立黒内小学校／教諭）
◆久下俊一 教諭 配置換え
守谷市立大井沢小学校／教諭
（守谷市立黒内小学校／教諭）
◆根本尚希 教諭 配置換え
取手市立白山小学校／教諭
（守谷市立黒内小学校／教諭）
◆川島真 教諭 配置換え
坂東市立七郷小学校／教諭
（守谷市立黒内小学校／教諭）
◆宮内一樹 教諭 配置換え
つくばみらい市立豊小学校／教諭
（守谷市立黒内小学校／教諭）
◆宇都宮彩花里 教諭 配置換え
つくば市立茎崎第三小学校／教諭
（守谷市立黒内小学校／教諭）
◆今井恵里佳 教諭 配置換え
取手市立藤代小学校／教諭
（守谷市立御所ケ丘小学校／教諭）
◆森嘉子 教諭 配置換え
守谷市立大井沢小学校／教諭
（守谷市立郷州小学校／教諭）
◆金子緑条 教諭 配置換え
常総市立大生小学校／教諭
（守谷市立郷州小学校／教諭）
◆小池剛史 教諭 配置換え
守谷市立守谷中学校／教諭
（守谷市立松ケ丘小学校／教諭）
◆小林矩子 教諭 配置換え
取手市立高井小学校／教諭
（守谷市立松ケ丘小学校／教諭）
◆廣田紀代 養護教諭 配置換え
守谷市立愛宕中学校／養護教諭
（守谷市立松ケ丘小学校／養護教諭）
◆石田あゆみ 養護教諭 配置換え
河内町立かわち学園／養護教諭
（利根町立利根小学校／養護教諭）