ACEes・那須雄登、「食らったことないダメージ」受ける 賞金先渡しのクイズ番組に出演
劇団ひとりがゲームマスターを務める中京テレビ『賞金先渡しクイズ SAVE MONEY』が、4月8日から日本テレビ系水曜プラチナイト（水曜 後11：59）枠でレギュラー放送されることが決まった。それに先駆け、4日午後10時から1時間スペシャル特番が放送される。ゲストはバイきんぐ・小峠英二、竹内由恵、ACEes・那須雄登、ダウ90000・蓮見翔。
【番組カット】劇団ひとりから賞金を手渡されて思わず爆笑してしまう那須雄登
「その100万円は皆さんのもの」と、劇団ひとりが解答者の小峠、竹内、那須、蓮見に100万円ずつ手渡すところからクイズが始まる。4人は数字にまつわる問題に挑戦するが、間違えると「正解と解答の誤差×1万円」が没収される。誤差を減らして賞金を守り抜くことができるのか――。
1問目の「カレーハウスCoCo壱番屋のトッピングは全部で何種類？」では、那須が「先週ちょうど食べた」と自信をのぞかせる。竹内の思い切った解答に一同は驚き、クイズ序盤から大波乱の予感が。2問目の「日本に空港は何ヶ所ある？」でも竹内は強気の“ストロングスタイル”で挑み、予想外の結果にスタジオ仰天。一方の那須は、散々な結果に「食らったことないダメージ！」と青ざめてしまう。
“ある年に流行ったもの”を見て何年前のものか解答する「THE タイムカプセル」では、蓮見が芸人ならではの知識を駆使し、ほかの解答者から10万円を奪える「ピタリ賞」を狙う。その後も、知っているようで知らない絶妙な問題が繰り広げられ、小峠は目の前の賞金を一気に失う恐怖から「あーヤバい！あーダメだ！」と嘆き節。AKB48にまつわる問題では共演経験があると自信満々だが、衝撃の展開に。
問題の難易度もどんどん上がり「COMPLEXの代表曲『BE MY BABY』の中で“BE MY BABY”と何回言っている？」では、竹内らが「うわー！」と悲鳴を上げる横で、小峠が「これ分かる！めちゃくちゃ聞きました」と大興奮。実際に曲を流して確認すると、ある解答者の激闘に小峠は「こんなに誰かのことで胸躍ったことない」と感激。
開始当初手にした100万円はどんどん減り、脱落者も続々。竹内は「言葉の問題は不得意なんで」とアナウンサーらしからぬ爆弾発言も。知識と頭脳を問われる超難問で、一同驚がくの奇跡が起こるが…。果たして大金を守り抜ける勝者は現れるのか。
【番組カット】劇団ひとりから賞金を手渡されて思わず爆笑してしまう那須雄登
「その100万円は皆さんのもの」と、劇団ひとりが解答者の小峠、竹内、那須、蓮見に100万円ずつ手渡すところからクイズが始まる。4人は数字にまつわる問題に挑戦するが、間違えると「正解と解答の誤差×1万円」が没収される。誤差を減らして賞金を守り抜くことができるのか――。
“ある年に流行ったもの”を見て何年前のものか解答する「THE タイムカプセル」では、蓮見が芸人ならではの知識を駆使し、ほかの解答者から10万円を奪える「ピタリ賞」を狙う。その後も、知っているようで知らない絶妙な問題が繰り広げられ、小峠は目の前の賞金を一気に失う恐怖から「あーヤバい！あーダメだ！」と嘆き節。AKB48にまつわる問題では共演経験があると自信満々だが、衝撃の展開に。
問題の難易度もどんどん上がり「COMPLEXの代表曲『BE MY BABY』の中で“BE MY BABY”と何回言っている？」では、竹内らが「うわー！」と悲鳴を上げる横で、小峠が「これ分かる！めちゃくちゃ聞きました」と大興奮。実際に曲を流して確認すると、ある解答者の激闘に小峠は「こんなに誰かのことで胸躍ったことない」と感激。
開始当初手にした100万円はどんどん減り、脱落者も続々。竹内は「言葉の問題は不得意なんで」とアナウンサーらしからぬ爆弾発言も。知識と頭脳を問われる超難問で、一同驚がくの奇跡が起こるが…。果たして大金を守り抜ける勝者は現れるのか。