【全掲載】2026年茨城県教職員の人事異動（9）　あの先生はどの学校に？　＜県南教育事務所管内 中学校の教諭等（2）＞

写真拡大

茨城県教育委員会は2026年4月1日付の公立学校教職員の異動について発表した。
県南教育事務所管内 小学校・中学校の教諭等の異動は以下の通り。
（全2回の2）

氏名　 新職クラス　異動区分
新所属名 職名
（旧所属名 職名）

教諭等・退職

◆中山淳　教諭　退職
（龍ケ崎市立城ノ内中学校）
◆倉沢颯太　教諭　退職
（龍ケ崎市立城ノ内中学校）
◆鳥山諒介　教諭　退職
（牛久市立ひたち野うしく中学校）
◆藤澤魁瑠　教諭　退職
（牛久市立下根中学校）
◆神山紀子　教諭　退職
（牛久市立おくの義務教育学校）
◆根本紗都子　教諭　退職
（牛久市立おくの義務教育学校）
◆川俣啓　教諭　退職
（美浦村立美浦中学校）
◆大塚陽介　教諭　退職
（阿見町立朝日中学校）
◆林美吹　教諭　退職
（阿見町立朝日中学校）
◆熊澤響　教諭　退職
（土浦市立土浦第二中学校）
◆大野一路　教諭　退職
（取手市立取手第二中学校）
◆飯塚ちはる　教諭　退職
（土浦市立土浦第六中学校）
◆寺門弓佳　教諭　退職
（石岡市立石岡中学校）
◆天野友貴　教諭　退職
（石岡市立府中中学校）
◆今水流瑠華　教諭　退職
（石岡市立府中中学校）
◆矢口一　教諭　退職
（かすみがうら市立下稲吉中学校）
◆大藤未央子　教諭　退職
（つくば市立桜中学校）
◆木下かおり　教諭　退職
（つくば市立手代木中学校）
◆立川映利子　教諭　退職
（つくば市立谷田部東中学校）
◆園部祐美　教諭　退職
（つくば市立谷田部東中学校）
◆金森圭介　教諭　退職
（つくば市立谷田部東中学校）
◆國谷雅之　教諭　退職
（つくば市立春日学園義務教育学校）
◆久保田孝　教諭　退職
（つくば市立秀峰筑波義務教育学校）
◆金子知之　教諭　退職
（つくば市立秀峰筑波義務教育学校）
◆松永直美　教諭　退職
（つくば市立学園の森義務教育学校）
◆郄坂倫　教諭　退職
（つくば市立学園の森義務教育学校）
◆山本美佳　教諭　退職
（つくば市立みどりの学園義務教育学校）
◆三瓶美希　教諭　退職
（つくば市立みどりの学園義務教育学校）
◆藤原叶　教諭　退職
（つくば市立みどりの学園義務教育学校）
◆碇本久美子　教諭　退職
（つくばみらい市立伊奈中学校）
◆堀菜々子　教諭　退職
（つくばみらい市立伊奈中学校）
◆丸山桃歌　教諭　退職
（つくばみらい市立伊奈中学校）
◆伊藤尚美　教諭　退職
（つくばみらい市立伊奈東中学校）
◆郄田彩由佳　教諭　退職
（つくばみらい市立伊奈東中学校）
◆坂巻優人　教諭　退職
（取手市立取手第一中学校）
◆金子千恵　教諭　退職
（取手市立取手第二中学校）
◆塙悠華　教諭　退職
（守谷市立御所ケ丘中学校）
◆荒井清作　教諭　退職
（守谷市立けやき台中学校）
◆小川知美　教諭　退職
（守谷市立けやき台中学校）
◆中村夏美　教諭　退職
（守谷市立けやき台中学校）
◆窪田美也子　養護教諭　退職
（つくば市立高崎中学校）
◆畠山莉奈　養護教諭　退職
（取手市立藤代南中学校）
◆水野幸奈　事務職員　退職
（土浦市立土浦第六中学校）

教諭等・転任

◆小西孝賢　教諭　転任
竜ヶ崎第一高等学校附属中学校／教諭
（稲敷市立桜川中学校／教諭）
◆岡野郁美　教諭　転任
県南教育事務所（かすみがうら市）／指導主事
（阿見町立阿見中学校／教諭）
◆吉田靖宏　教諭　転任
阿見町教育委員会／社会教育主事
（阿見町立阿見中学校／教諭）
◆飯岡伸恭　教諭　転任
土浦市教育委員会／社会教育主事
（土浦市立土浦第一中学校／教諭）
◆澤田光博　教諭　転任
土浦児童相談所／主査
（土浦市立土浦第四中学校／教諭）
◆安田枝里香　教諭　転任
並木中等教育学校／教諭
（土浦市立土浦第四中学校／教諭）
◆松浦正樹　教諭　転任
県南教育事務所／指導主事
（土浦市立土浦第六中学校／教諭）
◆君山寿　教諭　転任
土浦市教育委員会（土浦市）／指導主事
（土浦市立新治学園義務教育学校／教諭）
◆塚本晃久　教諭　転任
石岡市教育委員会（石岡市）／指導主事
（石岡市立石岡中学校／教諭）
◆羽鳥祐一　教諭　転任
県南教育事務所（石岡市）／指導主事
（石岡市立府中中学校／教諭）
◆大塚英典　教諭　転任
並木中等教育学校／教諭
（つくば市立豊里中学校／教諭）
◆鈴木隆志　教諭　転任
県南教育事務所（つくば市）／指導主事
（つくば市立春日学園義務教育学校／教諭）
◆柴崎英二　教諭　転任
つくば市教育委員会／社会教育主事
（つくば市立春日学園義務教育学校／教諭）
◆木村里史　教諭　転任
総務企画部総務課／文化財保護主事
（つくば市立秀峰筑波義務教育学校／教諭）
◆池田泰大　教諭　転任
国立教育政策研究所／社会教育主事
（つくば市立秀峰筑波義務教育学校／教諭）
◆市原猛　教諭　転任
学校教育部義務教育課／指導主事
（つくば市立みどりの学園義務教育学校／教諭）
◆秋本淳　教諭　転任
つくば特別支援学校／教諭
（つくば市立みどりの学園義務教育学校／教諭）
◆山本由紀　教諭　転任
茨城大学教育学部附属小学校／教諭
（つくば市立みどりの学園義務教育学校／教諭）
◆飯岡祐季　教諭　転任
土浦特別支援学校／教諭
（つくば市立みどりの学園義務教育学校／教諭）
◆福田悠人　教諭　転任
取手市教育委員会／指導主事
（取手市立藤代中学校／教諭）
◆田中浩之　教諭　転任
守谷市教育委員会／指導主事
（守谷市立愛宕中学校／教諭）
◆片岡勇人　教諭　転任
竜ヶ崎第一高等学校附属中学校／教諭
（守谷市立御所ケ丘中学校／教諭）

教諭等・新採等

◆山口幸恵　教諭　新採用
龍ケ崎市立城西中学校
（新規採用）
◆溝口豪士　教諭　新採用
龍ケ崎市立中根台中学校
（新規採用）
◆松下祐　教諭　新採用
龍ケ崎市立城ノ内中学校
（新規採用）
◆佐々木海柊　教諭　新採用
龍ケ崎市立龍ケ崎中学校
（新規採用）
◆山田妹　教諭　新採用
牛久市立ひたち野うしく中学校
（新規採用）
◆松田友理恵　教諭　新採用
牛久市立下根中学校
（新規採用）
◆坂本莉胡　教諭　新採用
牛久市立牛久南中学校
（新規採用）
◆村山伍大　教諭　新採用
牛久市立おくの義務教育学校
（新規採用）
◆中島奈津子　教諭　新採用
牛久市立おくの義務教育学校
（新規採用）
◆岡粼瑞希　教諭　新採用
稲敷市立江戸崎中学校
（新規採用）
◆宮内汐梨　教諭　新採用
稲敷市立江戸崎中学校
（新規採用）
◆山粼孝夫　教諭　新採用
稲敷市立桜川中学校
（竜ヶ崎第一高等学校附属中学校／教諭）
◆田口美空　教諭　新採用
稲敷市立東中学校
（新規採用）
◆猿渡大士　教諭　新採用
美浦村立美浦中学校
（新規採用）
◆久米愛海　教諭　新採用
美浦村立美浦中学校
（新規採用）
◆福見大介　教諭　新採用
美浦村立美浦中学校
（美浦村教育委員会／指導主事）
◆齊藤優介　教諭　新採用
阿見町立朝日中学校
（新規採用）
◆藤平愛　教諭　新採用
阿見町立朝日中学校
（新規採用）
◆石本直美　教諭　新採用
阿見町立朝日中学校
（新規採用）
◆津粼柊人　教諭　新採用
阿見町立朝日中学校
（新規採用）
◆高田淳平　教諭　新採用
土浦市立土浦第一中学校
（土浦市教育委員会／社会教育主事）
◆赤坂春花　教諭　新採用
土浦市立土浦第二中学校
（新規採用）
◆野村正樹　教諭　新採用
土浦市立土浦第二中学校
（つくば特別支援学校／教諭）
◆岡野壮流　教諭　新採用
土浦市立土浦第三中学校
（新規採用）
◆成島啓太　教諭　新採用
土浦市立土浦第三中学校
（新規採用）
◆上杉竜馬　教諭　新採用
土浦市立土浦第三中学校
（新規採用）
◆磯粼風花　教諭　新採用
土浦市立土浦第四中学校
（新規採用）
◆下村広輝　教諭　新採用
土浦市立土浦第四中学校
（並木中等教育学校／教諭）
◆瀧優子　教諭　新採用
土浦市立土浦第五中学校
（新規採用）
◆神長恵理　教諭　新採用
土浦市立土浦第六中学校
（新規採用）
◆横田隼翔　教諭　新採用
土浦市立都和中学校
（新規採用）
◆三岡駿太　教諭　新採用
土浦市立都和中学校
（新規採用）
◆中山恭輔　教諭　新採用
土浦市立新治学園義務教育学校
（新規採用）
◆小嶋咲嬉　教諭　新採用
石岡市立石岡中学校
（新規採用）
◆石粼華恵　教諭　新採用
石岡市立石岡中学校
（石岡特別支援学校／教諭）
◆勢子太陽　教諭　新採用
石岡市立府中中学校
（新規採用）
◆下村莉央　教諭　新採用
石岡市立府中中学校
（新規採用）
◆茺智昭　教諭　新採用
石岡市立府中中学校
（鹿島特別支援学校／教諭）
◆芹澤知駿　教諭　新採用
石岡市立園部中学校
（新規採用）
◆椎名陽香　教諭　新採用
石岡市立八郷中学校
（新規採用）
◆曽我直希　教諭　新採用
かすみがうら市立下稲吉中学校
（新規採用）
◆篠田麻枝　教諭　新採用
かすみがうら市立下稲吉中学校
（新規採用）
◆加藤菜水　教諭　新採用
かすみがうら市立霞ヶ浦中学校
（新規採用）
◆須藤凜　教諭　新採用
かすみがうら市立霞ヶ浦中学校
（新規採用）
◆金子真貴人　教諭　新採用
かすみがうら市立霞ヶ浦中学校
（新規採用）
◆植田瑞己　教諭　新採用
つくば市立桜中学校
（新規採用）
◆横山太環　教諭　新採用
つくば市立竹園東中学校
（新規採用）
◆馬場美玖　教諭　新採用
つくば市立竹園東中学校
（新規採用）
◆瀧川雄太郎　教諭　新採用
つくば市立竹園東中学校
（新規採用）
◆池田悠莉　教諭　新採用
つくば市立並木中学校
（新規採用）
◆榎本瞬　教諭　新採用
つくば市立並木中学校
（新規採用）
◆竹内康晟　教諭　新採用
つくば市立谷田部中学校
（新規採用）
◆上園萌奈　教諭　新採用
つくば市立谷田部中学校
（新規採用）
◆上原優奈　教諭　新採用
つくば市立高山中学校
（新規採用）
◆横田琉之介　教諭　新採用
つくば市立高山中学校
（新規採用）
◆笹沼里奈　教諭　新採用
つくば市立手代木中学校
（新規採用）
◆志村柊　教諭　新採用
つくば市立手代木中学校
（新規採用）
◆門脇瞬　教諭　新採用
つくば市立大穂中学校
（新規採用）
◆櫻井鈴佳　教諭　新採用
つくば市立大穂中学校
（新規採用）
◆関町公美子　教諭　新採用
つくば市立大穂中学校
（新規採用）
◆三石歩夢　教諭　新採用
つくば市立谷田部東中学校
（新規採用）
◆児玉智里　教諭　新採用
つくば市立谷田部東中学校
（新規採用）
◆庄司美芽　教諭　新採用
つくば市立谷田部東中学校
（新規採用）
◆森島勇人　教諭　新採用
つくば市立谷田部東中学校
（新規採用）
◆井上悟　教諭　新採用
つくば市立吾妻中学校
（新規採用）
◆菅原寛生　教諭　新採用
つくば市立茎崎中学校
（新規採用）
◆大江志保　教諭　新採用
つくば市立茎崎中学校
（新規採用）
◆武藤大翔　教諭　新採用
つくば市立高崎中学校
（新規採用）
◆木村優芽　教諭　新採用
つくば市立研究学園中学校
（新規採用）
◆村瀬祥子　教諭　新採用
つくば市立研究学園中学校
（新規採用）
◆大窪風輝　教諭　新採用
つくば市立研究学園中学校
（新規採用）
◆青木桜子　教諭　新採用
つくば市立春日学園義務教育学校
（新規採用）
◆大野千穂　教諭　新採用
つくば市立春日学園義務教育学校
（新規採用）
◆小林さゆり　教諭　新採用
つくば市立春日学園義務教育学校
（新規採用）
◆大坪聡子　教諭　新採用
つくば市立春日学園義務教育学校
（県南教育事務所〔つくば市〕／指導主事）
◆沢木大輔　教諭　新採用
つくば市立秀峰筑波義務教育学校
（新規採用）
◆芳賀花音　教諭　新採用
つくば市立秀峰筑波義務教育学校
（新規採用）
◆相庭花悠　教諭　新採用
つくば市立秀峰筑波義務教育学校
（新規採用）
◆渡邊優華　教諭　新採用
つくば市立秀峰筑波義務教育学校
（新規採用）
◆江田将希　教諭　新採用
つくば市立秀峰筑波義務教育学校
（新規採用）
◆川崎陽菜　教諭　新採用
つくば市立秀峰筑波義務教育学校
（新規採用）
◆古宇田乙葉　教諭　新採用
つくば市立学園の森義務教育学校
（新規採用）
◆後藤大晟　教諭　新採用
つくば市立学園の森義務教育学校
（新規採用）
◆大越直宜　教諭　新採用
つくば市立学園の森義務教育学校
（新規採用）
◆亀岡聖奈　教諭　新採用
つくば市立学園の森義務教育学校
（新規採用）
◆郄野真人　教諭　新採用
つくば市立学園の森義務教育学校
（新規採用）
◆蝦名政宗　教諭　新採用
つくば市立学園の森義務教育学校
（新規採用）
◆渡邊匠　教諭　新採用
つくば市立学園の森義務教育学校
（新規採用）
◆五十嵐瑞貴　教諭　新採用
つくば市立学園の森義務教育学校
（並木中等教育学校／教諭）
◆黒澤雄大　教諭　新採用
つくば市立学園の森義務教育学校
（太田第一高等学校附属中学校／教諭）
◆谷田部佳祐　教諭　新採用
つくば市立みどりの学園義務教育学校
（新規採用）
◆内野光姫　教諭　新採用
つくば市立みどりの学園義務教育学校
（新規採用）
◆金谷凌太　教諭　新採用
つくば市立みどりの学園義務教育学校
（新規採用）
◆工藤叶羽　教諭　新採用
つくば市立みどりの学園義務教育学校
（新規採用）
◆寄川慧　教諭　新採用
つくば市立みどりの学園義務教育学校
（新規採用）
◆宮本日南子　教諭　新採用
つくば市立みどりの学園義務教育学校
（新規採用）
◆大竹朝陽　教諭　新採用
つくば市立みどりの学園義務教育学校
（新規採用）
◆小松崎任伸　教諭　新採用
つくば市立みどりの学園義務教育学校
（新規採用）
◆田畑良寛　教諭　新採用
つくば市立みどりの学園義務教育学校
（新規採用）◆柳本珠羽　教諭　新採用
つくばみらい市立伊奈中学校
（新規採用）
◆太田駿哉　教諭　新採用
つくばみらい市立伊奈中学校
（新規採用）
◆田口美帆　教諭　新採用
つくばみらい市立伊奈中学校
（新規採用）
◆関口志保　教諭　新採用
つくばみらい市立伊奈中学校
（新規採用）
◆坂本瞳　教諭　新採用
つくばみらい市立伊奈中学校
（新規採用）
◆横田夏希　教諭　新採用
つくばみらい市立伊奈東中学校
（新規採用）
◆島田紹未　教諭　新採用
つくばみらい市立谷和原中学校
（新規採用）
◆森山安里紗　教諭　新採用
つくばみらい市立谷和原中学校
（新規採用）
◆照沼夏帆　教諭　新採用
つくばみらい市立谷和原中学校
（新規採用）
◆小澤幸弘　教諭　新採用
つくばみらい市立谷和原中学校
（新規採用）
◆河内香帆　教諭　新採用
つくばみらい市立谷和原中学校
（新規採用）
◆川崎耀太郎　教諭　新採用
つくばみらい市立小絹中学校
（新規採用）
◆五十嵐若那　教諭　新採用
つくばみらい市立小絹中学校
（新規採用）
◆加倉井力　教諭　新採用
取手市立取手第一中学校
（新規採用）
◆真家光希　教諭　新採用
取手市立取手第二中学校
（新規採用）
◆齋藤美佳　教諭　新採用
取手市立永山中学校
（新規採用）
◆菊地壮太　教諭　新採用
取手市立戸頭中学校
（新規採用）
◆斉藤和幸　教諭　新採用
取手市立藤代南中学校
（新規採用）
◆渡辺颯太　教諭　新採用
取手市立藤代南中学校
（新規採用）
◆信平悠莉子　教諭　新採用
守谷市立守谷中学校
（新規採用）
◆吉田陸馬　教諭　新採用
守谷市立愛宕中学校
（新規採用）
◆小川琴乃　教諭　新採用
守谷市立愛宕中学校
（新規採用）
◆利根川朗　教諭　新採用
守谷市立御所ケ丘中学校
（新規採用）
◆藤井保乃歌　教諭　新採用
守谷市立御所ケ丘中学校
（新規採用）
◆今野愛夏葉　教諭　新採用
守谷市立けやき台中学校
（新規採用）
◆小田晴子　教諭　新採用
守谷市立けやき台中学校
（新規採用）
◆宮坂祐一郎　教諭　新採用
守谷市立けやき台中学校
（新規採用）
◆高橋郁登　教諭　新採用
利根町立利根中学校
（新規採用）
◆大河原萌加　養護教諭　新採用
つくば市立高崎中学校
（新規採用）
◆箕輪俐都　事務職員　新採用
土浦市立土浦第六中学校
（新規採用）
◆郄田夢羽　事務職員　新採用
つくば市立学園の森義務教育学校
（新規採用）

教諭等・配置換え等

◆栗山愛未　事務職員　配置換え
龍ケ崎市立長山中学校／主任
（龍ケ崎市立長山中学校／係長）
◆中郷純子　教諭　配置換え
牛久市立下根中学校／教諭
（龍ケ崎市立長山中学校／教諭）
◆根本泰紀　教諭　配置換え
稲敷市立あずま東小学校／教諭
（龍ケ崎市立長山中学校／教諭）
◆白糠遼　教諭　配置換え
龍ケ崎市立中根台中学校／教諭
（龍ケ崎市立長山中学校／教諭）
◆田代絵美　教諭　配置換え
龍ケ崎市立馴馬台小学校／教諭
（龍ケ崎市立城西中学校／教諭）
◆望月厚見　教諭　配置換え
取手市立取手東小学校／教諭
（龍ケ崎市立城西中学校／教諭）
◆染野司　事務職員　配置換え
牛久市立牛久南中学校／主任
（龍ケ崎市立城西中学校／主任）
◆飯倉隆彰　教諭　配置換え
龍ケ崎市立龍ケ崎中学校／教諭
（龍ケ崎市立中根台中学校／教諭）
◆小笠原昇平　教諭　配置換え
稲敷市立江戸崎中学校／教諭
（龍ケ崎市立中根台中学校／教諭）
◆久松耕介　教諭　配置換え
龍ケ崎市立城ノ内中学校／教諭
（龍ケ崎市立中根台中学校／教諭）
◆黒岡宏之　教諭　配置換え
龍ケ崎市立長山中学校／教諭
（龍ケ崎市立城ノ内中学校／教諭）
◆斎藤伸貴　教諭　配置換え
牛久市立中根小学校／教諭
（龍ケ崎市立城ノ内中学校／教諭）
◆青山英晴　教諭　配置換え
龍ケ崎市立中根台中学校／教諭
（龍ケ崎市立城ノ内中学校／教諭）
◆緑川萌　教諭　配置換え
龍ケ崎市立城西中学校／教諭
（龍ケ崎市立城ノ内中学校／教諭）
◆大野隆博　教諭　配置換え
潮来市立牛堀小学校／教諭
（龍ケ崎市立城ノ内中学校／教諭）
◆舘野智子　養護教諭　配置換え
龍ケ崎市立城ノ内小学校／養護教諭
（龍ケ崎市立城ノ内中学校／養護教諭）
◆郄野朋子　教諭　配置換え
龍ケ崎市立城ノ内中学校／教諭
（龍ケ崎市立龍ケ崎中学校／教諭）
◆大竹宗　教諭　配置換え
龍ケ崎市立長山小学校／教諭
（龍ケ崎市立龍ケ崎中学校／教諭）
◆飯泉英樹　教諭　配置換え
つくば市立上郷小学校／教諭
（牛久市立牛久第一中学校／教諭）
◆大野翔太郎　教諭　配置換え
阿見町立朝日中学校／教諭
（牛久市立牛久第一中学校／教諭）
◆谷田部順　教諭　配置換え
牛久市立中根小学校／教諭
（牛久市立ひたち野うしく中学校／教諭）
◆大谷拓矢　教諭　配置換え
牛久市立牛久南中学校／教諭
（牛久市立ひたち野うしく中学校／教諭）
◆諸井綸　教諭　配置換え
阿見町立阿見第一小学校／教諭
（牛久市立ひたち野うしく中学校／教諭）
◆関優加　教諭　配置換え
土浦市立土浦第六中学校／教諭
（牛久市立ひたち野うしく中学校／教諭）
◆𠮷田夏季　教諭　配置換え
つくば市立高崎中学校／教諭
（牛久市立牛久第三中学校／教諭）
◆永井明美　養護教諭　配置換え
土浦市立土浦小学校／養護教諭
（牛久市立牛久第三中学校／養護教諭）
◆松粼和博　教諭　配置換え
龍ケ崎市立城ノ内中学校／教諭
（牛久市立下根中学校／教諭）
◆松田丈範　教諭　配置換え
龍ケ崎市立城ノ内中学校／教諭
（牛久市立下根中学校／教諭）
◆佐野哲広　教諭　配置換え
牛久市立ひたち野うしく小学校／教諭
（牛久市立下根中学校／教諭）
◆松葉真弓　教諭　配置換え
常総市立玉小学校／教諭
（牛久市立下根中学校／教諭）
◆佐野一葉　教諭　配置換え
牛久市立中根小学校／教諭
（牛久市立牛久南中学校／教諭）
◆中島康佑　教諭　配置換え
利根町立利根中学校／教諭
（牛久市立牛久南中学校／教諭）
◆稲冨直子　事務職員　配置換え
龍ケ崎市立城西中学校／主事
（牛久市立牛久南中学校／主事）
◆竹町慧　教諭　配置換え
つくば市立竹園東中学校／教諭
（牛久市立おくの義務教育学校／教諭）
◆前野祐希奈　教諭　配置換え
阿見町立あさひ小学校／教諭
（牛久市立おくの義務教育学校／教諭）
◆星野陽良　教諭　配置換え
かすみがうら市立霞ヶ浦南小学校／教諭
（稲敷市立江戸崎中学校／教諭）
◆下川達也　教諭　配置換え
土浦市立土浦第四中学校／教諭
（稲敷市立桜川中学校／教諭）
◆橋本和美　教諭　配置換え
美浦村立美浦中学校／教諭
（稲敷市立東中学校／教諭）
◆鶴見達也　教諭　配置換え
阿見町立あさひ小学校／教諭
（美浦村立美浦中学校／教諭）
◆佐藤亮　教諭　配置換え
稲敷市立東中学校／教諭
（美浦村立美浦中学校／教諭）
◆眞家升子　事務職員　配置換え
阿見町立阿見中学校／主任
（阿見町立阿見中学校／係長）
◆林祐也　教諭　配置換え
美浦村立美浦中学校／教諭
（阿見町立阿見中学校／教諭）
◆立川輝　教諭　配置換え
行方市立玉造小学校／教諭
（阿見町立阿見中学校／教諭）
◆足立勝哉　教諭　配置換え
美浦村立美浦中学校／教諭
（阿見町立阿見中学校／教諭）
◆川田由美子　養護教諭　配置換え
牛久市立牛久第三中学校／養護教諭
（阿見町立阿見中学校／養護教諭）
◆垣内亮人　教諭　配置換え
牛久市立牛久第一中学校／教諭
（阿見町立朝日中学校／教諭）
◆宮本浩行　教諭　配置換え
稲敷市立江戸崎小学校／教諭
（阿見町立朝日中学校／教諭）
◆酒井里美　教諭　配置換え
土浦市立土浦第四中学校／教諭
（阿見町立竹来中学校／教諭）
◆郄田卓　教諭　配置換え
河内町立かわち学園／教諭
（阿見町立竹来中学校／教諭）
◆石山恵美子　教諭　配置換え
龍ケ崎市立龍ケ崎小学校／教諭
（河内町立かわち学園／教諭）
◆古滝裕人　教諭　配置換え
取手市立取手西小学校／教諭
（河内町立かわち学園／教諭）
◆青山祐太　教諭　配置換え
稲敷市立沼里小学校／教諭
（河内町立かわち学園／教諭）
◆渡部輝　教諭　配置換え
阿見町立君原小学校／教諭
（河内町立かわち学園／教諭）
◆神吉典子　養護教諭　配置換え
龍ケ崎市立八原小学校／養護教諭
（河内町立かわち学園／養護教諭）
◆端龍　教諭　配置換え
かすみがうら市立霞ヶ浦中学校／教諭
（土浦市立土浦第一中学校／教諭）
◆喜多誠　教諭　配置換え
土浦市立土浦第二小学校／教諭
（土浦市立土浦第一中学校／教諭）
◆来栖信征　教諭　配置換え
土浦市立土浦第三中学校／教諭
（土浦市立土浦第二中学校／教諭）
◆谷萩舞子　教諭　配置換え
龍ケ崎市立城ノ内中学校／教諭
（土浦市立土浦第二中学校／教諭）
◆根本聡美　教諭　配置換え
日立市立十王中学校／教諭
（土浦市立土浦第二中学校／教諭）
◆原澤芳春　教諭　配置換え
稲敷市立江戸崎中学校／教諭
（土浦市立土浦第二中学校／教諭）
◆山口敦子　教諭　配置換え
龍ケ崎市立中根台中学校／教諭
（土浦市立土浦第三中学校／教諭）
◆野澤真緒　教諭　配置換え
土浦市立土浦第二小学校／教諭
（土浦市立土浦第三中学校／教諭）
◆梶麟太郎　教諭　配置換え
つくば市立谷田部東中学校／教諭
（土浦市立土浦第三中学校／教諭）
◆阿部航平　教諭　配置換え
石岡市立八郷中学校／教諭
（土浦市立土浦第三中学校／教諭）
◆崎山博道　教諭　配置換え
つくばみらい市立小絹中学校／教諭
（土浦市立土浦第三中学校／教諭）
◆佐藤千春　教諭　配置換え
つくば市立豊里中学校／教諭
（土浦市立土浦第四中学校／教諭）
◆松葉淳也　教諭　配置換え
土浦市立土浦第三中学校／教諭
（土浦市立土浦第四中学校／教諭）
◆杉山有哉　教諭　配置換え
土浦市立中村小学校／教諭
（土浦市立土浦第四中学校／教諭）
◆小林慎　教諭　配置換え
土浦市立土浦第三中学校／教諭
（土浦市立土浦第四中学校／教諭）
◆中村未来　教諭　配置換え
取手市立取手第一中学校／教諭
（土浦市立土浦第四中学校／教諭）
◆小島桂　教諭　配置換え
土浦市立土浦第二小学校／教諭
（土浦市立土浦第五中学校／教諭）
◆稲葉敬之　教諭　配置換え
土浦市立土浦第六中学校／教諭
（土浦市立土浦第五中学校／教諭）
◆郡司脩汰　事務職員　配置換え
潮来市立津知小学校／主事
（土浦市立土浦第五中学校／主事）
◆石山恵美子　教諭　配置換え
龍ケ崎市立龍ケ崎小学校／教諭
（河内町立かわち学園／教諭）
◆古滝裕人　教諭　配置換え
取手市立取手西小学校／教諭
（河内町立かわち学園／教諭）
◆青山祐太　教諭　配置換え
稲敷市立沼里小学校／教諭
（河内町立かわち学園／教諭）
◆渡部輝　教諭　配置換え
阿見町立君原小学校／教諭
（河内町立かわち学園／教諭）
◆神吉典子　養護教諭　配置換え
龍ケ崎市立八原小学校／養護教諭
（河内町立かわち学園／養護教諭）
◆有住聡子　教諭　配置換え
牛久市立ひたち野うしく中学校／教諭
（土浦市立土浦第六中学校／教諭）
◆青柳朱那　教諭　配置換え
土浦市立新治学園義務教育学校／教諭
（土浦市立土浦第六中学校／教諭）
◆四方航平　教諭　配置換え
つくば市立吾妻小学校／教諭
（土浦市立土浦第六中学校／教諭）
◆齋藤誠喜　教諭　配置換え
土浦市立土浦第一中学校／教諭
（土浦市立都和中学校／教諭）
◆山下加奈　教諭　配置換え
かすみがうら市立霞ヶ浦中学校／教諭
（土浦市立都和中学校／教諭）
◆爲我井亜希　教諭　配置換え
石岡市立石岡中学校／教諭
（土浦市立新治学園義務教育学校／教諭）
◆三浦拓　教諭　配置換え
かすみがうら市立下稲吉中学校／教諭
（土浦市立新治学園義務教育学校／教諭）
◆沼知由希乃　教諭　配置換え
土浦市立中村小学校／教諭
（土浦市立新治学園義務教育学校／教諭）
◆安富悠介　教諭　配置換え
石岡市立東小学校／教諭
（石岡市立石岡中学校／教諭）
◆岩瀬彩　事務職員　配置換え
土浦市立土浦第五中学校／主任
（石岡市立府中中学校／係長）
◆海老澤真理　教諭　配置換え
石岡市立国府中学校／教諭
（石岡市立府中中学校／教諭）
◆脇田優美子　教諭　配置換え
石岡市立府中小学校／教諭
（石岡市立国府中学校／教諭）
◆西澤幸輝　教諭　配置換え
つくば市立栄小学校／教諭
（石岡市立国府中学校／教諭）
◆茂木真由美　養護教諭　配置換え
つくば市立竹園東中学校／養護教諭
（石岡市立国府中学校／養護教諭）
◆藤枝利樹　教諭　配置換え
阿見町立竹来中学校／教諭
（石岡市立八郷中学校／教諭）
◆黒沢馨　教諭　配置換え
かすみがうら市立下稲吉東小学校／教諭
（かすみがうら市立下稲吉中学校／教諭）
◆木村孝司　教諭　配置換え
土浦市立新治学園義務教育学校／教諭
（かすみがうら市立霞ヶ浦中学校／教諭）
◆松葉麻理奈　教諭　配置換え
土浦市立土浦第一中学校／教諭
（かすみがうら市立霞ヶ浦中学校／教諭）
◆狩野友輔　教諭　配置換え
牛久市立ひたち野うしく小学校／教諭
（かすみがうら市立霞ヶ浦中学校／教諭）
◆菅野裕美　教諭　配置換え
かすみがうら市立霞ヶ浦南小学校／教諭
（かすみがうら市立千代田義務教育学校／教諭）
◆工藤成弥　教諭　配置換え
かすみがうら市立霞ヶ浦中学校／教諭
（かすみがうら市立千代田義務教育学校／教諭）
◆古田功輝　教諭　配置換え
土浦市立土浦第五中学校／教諭
（つくば市立桜中学校／教諭）
◆長谷川大輔　教諭　配置換え
つくば市立豊里中学校／教諭
（つくば市立桜中学校／教諭）
◆外山健一　教諭　配置換え
牛久市立おくの義務教育学校／教諭
（つくば市立竹園東中学校／教諭）
◆曽我部忠勝　教諭　配置換え
つくば市立並木中学校／教諭
（つくば市立竹園東中学校／教諭）
◆斉藤巧　教諭　配置換え
土浦市立土浦第六中学校／教諭
（つくば市立竹園東中学校／教諭）
◆吉岡衣理　教諭　配置換え
土浦市立土浦第六中学校／教諭
（つくば市立竹園東中学校／教諭）
◆石井陽子　養護教諭　配置換え
つくば市立竹園西小学校／養護教諭
（つくば市立竹園東中学校／養護教諭）
◆井砂利江子　栄養教諭　配置換え
つくば市立茎崎中学校／栄養教諭
（つくば市立竹園東中学校／栄養教諭）
◆久保誠　教諭　配置換え
つくば市立豊里中学校／教諭
（つくば市立谷田部中学校／教諭）
◆岡田和也　教諭　配置換え
つくばみらい市立陽光台小学校／教諭
（つくば市立谷田部中学校／教諭）
◆尾西奈緒佳　教諭　配置換え
つくば市立秀峰筑波義務教育学校／教諭
（つくば市立高山中学校／教諭）
◆田村凱希　教諭　配置換え
つくば市立秀峰筑波義務教育学校／教諭
（つくば市立手代木中学校／教諭）
◆成瀬さくら　教諭　配置換え
日立市立多賀中学校／教諭
（つくば市立手代木中学校／教諭）
◆岩上和佳　教諭　配置換え
つくば市立谷田部東中学校／教諭
（つくば市立手代木中学校／教諭）
◆倉持健　教諭　配置換え
つくば市立谷田部中学校／教諭
（つくば市立豊里中学校／教諭）
◆久松宏紀　教諭　配置換え
土浦市立新治学園義務教育学校／教諭
（つくば市立豊里中学校／教諭）
◆酒井浩子　教諭　配置換え
つくば市立茎崎中学校／教諭
（つくば市立大穂中学校／教諭）
◆香月知慧　教諭　配置換え
つくば市立秀峰筑波義務教育学校／教諭
（つくば市立大穂中学校／教諭）
◆鈴木和子　養護教諭　配置換え
石岡市立府中中学校／養護教諭
（つくば市立大穂中学校／養護教諭）
◆大曽根みのり　教諭　配置換え
つくば市立手代木中学校／教諭
（つくば市立谷田部東中学校／教諭）
◆大野慎平　教諭　配置換え
石岡市立国府中学校／教諭
（つくば市立谷田部東中学校／教諭）
◆有田尚子　栄養教諭　配置換え
つくば市立竹園東中学校／栄養教諭
（つくば市立茎崎中学校／栄養教諭）
◆皆藤耀平　教諭　配置換え
潮来市立潮来第一中学校／教諭
（つくば市立高崎中学校／教諭）
◆笹沼恵太　教諭　配置換え
牛久市立牛久第三中学校／教諭
（つくば市立高崎中学校／教諭）
◆坂本貴政　教諭　配置換え
守谷市立けやき台中学校／教諭
（つくば市立研究学園中学校／教諭）
◆澤辺雄一　教諭　配置換え
つくば市立谷田部中学校／教諭
（つくば市立みどりの南中学校／教諭）
◆大塚洋成　教諭　配置換え
牛久市立牛久南中学校／教諭
（つくば市立みどりの南中学校／教諭）
◆栗原令子　教諭　配置換え
つくば市立竹園東中学校／教諭
（つくば市立みどりの南中学校／教諭）
◆中野将　教諭　配置換え
つくば市立茎崎中学校／教諭
（つくば市立みどりの南中学校／教諭）
◆川俣真澄　教諭　配置換え
つくば市立竹園東中学校／教諭
（つくば市立みどりの南中学校／教諭）
◆塚原優喬　教諭　配置換え
つくば市立並木中学校／教諭
（つくば市立春日学園義務教育学校／教諭）
◆宮澤巧　教諭　配置換え
つくば市立学園の森義務教育学校／教諭
（つくば市立春日学園義務教育学校／教諭）
◆大野雄登　教諭　配置換え
土浦市立土浦第三中学校／教諭
（つくば市立春日学園義務教育学校／教諭）
◆阿部知美　養護教諭　配置換え
土浦市立都和小学校／養護教諭
（つくば市立春日学園義務教育学校／養護教諭）
◆大和田恵子　教諭　配置換え
土浦市立神立小学校／教諭
（つくば市立秀峰筑波義務教育学校／教諭）
◆佐藤正章　教諭　配置換え
阿見町立阿見第一小学校／教諭
（つくば市立秀峰筑波義務教育学校／教諭）
◆佐々木美由紀　教諭　配置換え
つくば市立みどりの学園義務教育学校／教諭
（つくば市立秀峰筑波義務教育学校／教諭）
◆河村正治　教諭　配置換え
つくば市立大穂中学校／教諭
（つくば市立秀峰筑波義務教育学校／教諭）
◆齋藤雄太　教諭　配置換え
牛久市立ひたち野うしく中学校／教諭
（つくば市立秀峰筑波義務教育学校／教諭）
◆奥村恭平　教諭　配置換え
つくば市立茎崎第一小学校／教諭
（つくば市立秀峰筑波義務教育学校／教諭）
◆久松佳史朗　教諭　配置換え
つくば市立大穂中学校／教諭
（つくば市立秀峰筑波義務教育学校／教諭）
◆伴野良峻　教諭　配置換え
つくば市立大曽根小学校／教諭
（つくば市立秀峰筑波義務教育学校／教諭）
◆本間雪香　教諭　配置換え
つくば市立要小学校／教諭
（つくば市立秀峰筑波義務教育学校／教諭）
◆石粼翼　教諭　配置換え
つくば市立小野川小学校／教諭
（つくば市立秀峰筑波義務教育学校／教諭）
◆谷内美和　教諭　配置換え
つくば市立桜中学校／教諭
（つくば市立学園の森義務教育学校／教諭）
◆渡邉真理　教諭　配置換え
石岡市立杉並小学校／教諭
（つくば市立学園の森義務教育学校／教諭）
◆山本雅紀　教諭　配置換え
かすみがうら市立千代田義務教育学校／教諭
（つくば市立学園の森義務教育学校／教諭）
◆渡辺真貴子　教諭　配置換え
古河市立古河第一小学校／教諭
（つくば市立学園の森義務教育学校／教諭）
◆宮内宏和　教諭　配置換え
つくば市立葛城小学校／教諭
（つくば市立学園の森義務教育学校／教諭）
◆遠藤美聖　教諭　配置換え
つくばみらい市立陽光台小学校／教諭
（つくば市立学園の森義務教育学校／教諭）
◆成島知恵子　教諭　配置換え
つくば市立茎崎中学校／教諭
（つくば市立みどりの学園義務教育学校／教諭）
◆松本祥子　教諭　配置換え
つくば市立谷田部東中学校／教諭
（つくば市立みどりの学園義務教育学校／教諭）
◆柴尚子　教諭　配置換え
取手市立永山小学校／教諭
（つくば市立みどりの学園義務教育学校／教諭）
◆大塚貴子　教諭　配置換え
つくば市立二の宮小学校／教諭
（つくば市立みどりの学園義務教育学校／教諭）
◆柴沼あゆみ　教諭　配置換え
常総市立水海道中学校／教諭
（つくば市立みどりの学園義務教育学校／教諭）
◆須藤友理　教諭　配置換え
守谷市立守谷小学校／教諭
（つくば市立みどりの学園義務教育学校／教諭）
◆鈴木智也　教諭　配置換え
つくば市立香取台小学校／教諭
（つくば市立みどりの学園義務教育学校／教諭）
◆宮本麻衣　教諭　配置換え
つくば市立豊里中学校／教諭
（つくば市立みどりの学園義務教育学校／教諭）
◆齊藤愛未　教諭　配置換え
つくば市立大穂中学校／教諭
（つくば市立みどりの学園義務教育学校／教諭）
◆伯田雄紀　教諭　配置換え
常総市立三妻小学校／教諭
（つくば市立みどりの学園義務教育学校／教諭）
◆武田慎也　教諭　配置換え
つくばみらい市立富士見ヶ丘小学校／教諭
（つくばみらい市立伊奈中学校／教諭）
◆西尾友希　教諭　配置換え
つくばみらい市立伊奈小学校／教諭
（つくばみらい市立伊奈東中学校／教諭）
◆菊田洋祐　教諭　配置換え
つくば市立豊里中学校／教諭
（つくばみらい市立伊奈東中学校／教諭）
◆田村啓輔　教諭　配置換え
つくばみらい市立富士見ヶ丘小学校／教諭
（つくばみらい市立伊奈東中学校／教諭）
◆国広萌々菜　教諭　配置換え
常陸大宮市立第二中学校／教諭
（つくばみらい市立伊奈東中学校／教諭）
◆山口亮生　教諭　配置換え
つくばみらい市立伊奈東小学校／教諭
（つくばみらい市立谷和原中学校／教諭）
◆後藤飛大　教諭　配置換え
つくばみらい市立伊奈東小学校／教諭
（つくばみらい市立谷和原中学校／教諭）
◆櫻井浩規　教諭　配置換え
牛久市立ひたち野うしく中学校／教諭
（つくばみらい市立小絹中学校／教諭）
◆山崎祥汰　教諭　配置換え
守谷市立守谷小学校／教諭
（つくばみらい市立小絹中学校／教諭）
◆横須賀弘志　教諭　配置換え
利根町立利根中学校／教諭
（取手市立取手第一中学校／教諭）
◆菊池良明　教諭　配置換え
つくばみらい市立小張小学校／教諭
（取手市立取手第一中学校／教諭）
◆小松崎将吾　教諭　配置換え
土浦市立土浦第三中学校／教諭
（取手市立取手第一中学校／教諭）
◆黒澤和　教諭　配置換え
取手市立高井小学校／教諭
（取手市立取手第一中学校／教諭）
◆星多佳人　教諭　配置換え
取手市立寺原小学校／教諭
（取手市立取手第一中学校／教諭）
◆畠山和美　教諭　配置換え
取手市立藤代南中学校／教諭
（取手市立取手第二中学校／教諭）
◆大久保泰明　教諭　配置換え
取手市立六郷小学校／教諭
（取手市立取手第二中学校／教諭）
◆須藤千遥　教諭　配置換え
水戸市立飯富中学校／教諭
（取手市立取手第二中学校／教諭）
◆飯泉亜沙美　教諭　配置換え
常総市立水海道西中学校／教諭
（取手市立永山中学校／教諭）
◆𠮷田知哲　教諭　配置換え
龍ケ崎市立城西中学校／教諭
（取手市立永山中学校／教諭）
◆中野隆大　教諭　配置換え
土浦市立土浦第二中学校／教諭
（取手市立永山中学校／教諭）
◆相本花織　教諭　配置換え
取手市立山王小学校／教諭
（取手市立永山中学校／教諭）
◆福地泰河　教諭　配置換え
水戸市立赤塚中学校／教諭
（取手市立永山中学校／教諭）
◆平野精子　教諭　配置換え
守谷市立けやき台中学校／教諭
（取手市立戸頭中学校／教諭）
◆石富春之介　教諭　配置換え
取手市立宮和田小学校／教諭
（取手市立戸頭中学校／教諭）
◆𠮷田麻美　事務職員　配置換え
下妻市立上妻小学校／係長
（取手市立戸頭中学校／係長）
◆中島亜樹　教諭　配置換え
取手市立取手第一中学校／教諭
（取手市立藤代中学校／教諭）
◆小谷野美穂　教諭　配置換え
取手市立久賀小学校／教諭
（取手市立藤代南中学校／教諭）
◆中村裕佳　養護教諭　配置換え
守谷市立郷州小学校／養護教諭
（取手市立藤代南中学校／養護教諭）
◆稲葉由美子　事務職員　配置換え
取手市立戸頭中学校／係長
（取手市立藤代南中学校／係長）
◆岡野千種　教諭　配置換え
常総市立水海道西中学校／教諭
（守谷市立守谷中学校／教諭）
◆中江絵里加　教諭　配置換え
行方市立麻生東小学校／教諭
（守谷市立守谷中学校／教諭）
◆天羽佳穂　教諭　配置換え
神栖市立神栖第三中学校／教諭
（守谷市立守谷中学校／教諭）
◆稲富伸一　教諭　配置換え
稲敷市立江戸崎中学校／教諭
（守谷市立愛宕中学校／教諭）
◆酒井理紗　教諭　配置換え
守谷市立黒内小学校／教諭
（守谷市立愛宕中学校／教諭）
◆窪田智幸　教諭　配置換え
守谷市立大井沢小学校／教諭
（守谷市立愛宕中学校／教諭）
◆廣瀬友幸　教諭　配置換え
守谷市立守谷小学校／教諭
（守谷市立愛宕中学校／教諭）
◆二ノ宮香穂　教諭　配置換え
石岡市立府中中学校／教諭
（守谷市立愛宕中学校／教諭）
◆山粼綾　養護教諭　配置換え
取手市立桜が丘小学校／養護教諭
（守谷市立愛宕中学校／養護教諭）
◆鈴木智裕　教諭　配置換え
守谷市立けやき台中学校／教諭
（守谷市立御所ケ丘中学校／教諭）
◆塚本通恵　教諭　配置換え
取手市立藤代南中学校／教諭
（守谷市立けやき台中学校／教諭）
◆淺見綾希子　教諭　配置換え
守谷市立黒内小学校／教諭
（守谷市立けやき台中学校／教諭）
◆菊池健太郎　教諭　配置換え
つくばみらい市立小絹中学校／教諭
（守谷市立けやき台中学校／教諭）
◆小川吾朗　教諭　配置換え
古河市立古河第一中学校／教諭
（守谷市立けやき台中学校／教諭）
◆石川卓也　教諭　配置換え
取手市立永山中学校／教諭
（守谷市立けやき台中学校／教諭）
◆増山結友　教諭　配置換え
かすみがうら市立千代田義務教育学校／教諭
（守谷市立けやき台中学校／教諭）
◆蛺田真司　教諭　配置換え
取手市立取手第一中学校／教諭
（利根町立利根中学校／教諭）