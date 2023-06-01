【全掲載】2026年茨城県教職員の人事異動（9）　あの先生はどの学校に？　＜県南教育事務所管内 中学校の教諭等（2）＞

茨城県教育委員会は2026年4月1日付の公立学校教職員の異動について発表した。

県南教育事務所管内 小学校・中学校の教諭等の異動は以下の通り。

（全2回の2）

氏名 新職クラス 異動区分

新所属名 職名

（旧所属名 職名）

教諭等・退職

◆中山淳 教諭 退職

（龍ケ崎市立城ノ内中学校）

◆倉沢颯太 教諭 退職

（龍ケ崎市立城ノ内中学校）

◆鳥山諒介 教諭 退職

（牛久市立ひたち野うしく中学校）

◆藤澤魁瑠 教諭 退職

（牛久市立下根中学校）

◆神山紀子 教諭 退職

（牛久市立おくの義務教育学校）

◆根本紗都子 教諭 退職

（牛久市立おくの義務教育学校）

◆川俣啓 教諭 退職

（美浦村立美浦中学校）

◆大塚陽介 教諭 退職

（阿見町立朝日中学校）

◆林美吹 教諭 退職

（阿見町立朝日中学校）

◆熊澤響 教諭 退職

（土浦市立土浦第二中学校）

◆大野一路 教諭 退職

（取手市立取手第二中学校）

◆飯塚ちはる 教諭 退職

（土浦市立土浦第六中学校）

◆寺門弓佳 教諭 退職

（石岡市立石岡中学校）

◆天野友貴 教諭 退職

（石岡市立府中中学校）

◆今水流瑠華 教諭 退職

（石岡市立府中中学校）

◆矢口一 教諭 退職

（かすみがうら市立下稲吉中学校）

◆大藤未央子 教諭 退職

（つくば市立桜中学校）

◆木下かおり 教諭 退職

（つくば市立手代木中学校）

◆立川映利子 教諭 退職

（つくば市立谷田部東中学校）

◆園部祐美 教諭 退職

（つくば市立谷田部東中学校）

◆金森圭介 教諭 退職

（つくば市立谷田部東中学校）

◆國谷雅之 教諭 退職

（つくば市立春日学園義務教育学校）

◆久保田孝 教諭 退職

（つくば市立秀峰筑波義務教育学校）

◆金子知之 教諭 退職

（つくば市立秀峰筑波義務教育学校）

◆松永直美 教諭 退職

（つくば市立学園の森義務教育学校）

◆郄坂倫 教諭 退職

（つくば市立学園の森義務教育学校）

◆山本美佳 教諭 退職

（つくば市立みどりの学園義務教育学校）

◆三瓶美希 教諭 退職

（つくば市立みどりの学園義務教育学校）

◆藤原叶 教諭 退職

（つくば市立みどりの学園義務教育学校）

◆碇本久美子 教諭 退職

（つくばみらい市立伊奈中学校）

◆堀菜々子 教諭 退職

（つくばみらい市立伊奈中学校）

◆丸山桃歌 教諭 退職

（つくばみらい市立伊奈中学校）

◆伊藤尚美 教諭 退職

（つくばみらい市立伊奈東中学校）

◆郄田彩由佳 教諭 退職

（つくばみらい市立伊奈東中学校）

◆坂巻優人 教諭 退職

（取手市立取手第一中学校）

◆金子千恵 教諭 退職

（取手市立取手第二中学校）

◆塙悠華 教諭 退職

（守谷市立御所ケ丘中学校）

◆荒井清作 教諭 退職

（守谷市立けやき台中学校）

◆小川知美 教諭 退職

（守谷市立けやき台中学校）

◆中村夏美 教諭 退職

（守谷市立けやき台中学校）

◆窪田美也子 養護教諭 退職

（つくば市立高崎中学校）

◆畠山莉奈 養護教諭 退職

（取手市立藤代南中学校）

◆水野幸奈 事務職員 退職

（土浦市立土浦第六中学校）

教諭等・転任

◆小西孝賢 教諭 転任

竜ヶ崎第一高等学校附属中学校／教諭

（稲敷市立桜川中学校／教諭）

◆岡野郁美 教諭 転任

県南教育事務所（かすみがうら市）／指導主事

（阿見町立阿見中学校／教諭）

◆吉田靖宏 教諭 転任

阿見町教育委員会／社会教育主事

（阿見町立阿見中学校／教諭）

◆飯岡伸恭 教諭 転任

土浦市教育委員会／社会教育主事

（土浦市立土浦第一中学校／教諭）

◆澤田光博 教諭 転任

土浦児童相談所／主査

（土浦市立土浦第四中学校／教諭）

◆安田枝里香 教諭 転任

並木中等教育学校／教諭

（土浦市立土浦第四中学校／教諭）

◆松浦正樹 教諭 転任

県南教育事務所／指導主事

（土浦市立土浦第六中学校／教諭）

◆君山寿 教諭 転任

土浦市教育委員会（土浦市）／指導主事

（土浦市立新治学園義務教育学校／教諭）

◆塚本晃久 教諭 転任

石岡市教育委員会（石岡市）／指導主事

（石岡市立石岡中学校／教諭）

◆羽鳥祐一 教諭 転任

県南教育事務所（石岡市）／指導主事

（石岡市立府中中学校／教諭）

◆大塚英典 教諭 転任

並木中等教育学校／教諭

（つくば市立豊里中学校／教諭）

◆鈴木隆志 教諭 転任

県南教育事務所（つくば市）／指導主事

（つくば市立春日学園義務教育学校／教諭）

◆柴崎英二 教諭 転任

つくば市教育委員会／社会教育主事

（つくば市立春日学園義務教育学校／教諭）

◆木村里史 教諭 転任

総務企画部総務課／文化財保護主事

（つくば市立秀峰筑波義務教育学校／教諭）

◆池田泰大 教諭 転任

国立教育政策研究所／社会教育主事

（つくば市立秀峰筑波義務教育学校／教諭）

◆市原猛 教諭 転任

学校教育部義務教育課／指導主事

（つくば市立みどりの学園義務教育学校／教諭）

◆秋本淳 教諭 転任

つくば特別支援学校／教諭

（つくば市立みどりの学園義務教育学校／教諭）

◆山本由紀 教諭 転任

茨城大学教育学部附属小学校／教諭

（つくば市立みどりの学園義務教育学校／教諭）

◆飯岡祐季 教諭 転任

土浦特別支援学校／教諭

（つくば市立みどりの学園義務教育学校／教諭）

◆福田悠人 教諭 転任

取手市教育委員会／指導主事

（取手市立藤代中学校／教諭）

◆田中浩之 教諭 転任

守谷市教育委員会／指導主事

（守谷市立愛宕中学校／教諭）

◆片岡勇人 教諭 転任

竜ヶ崎第一高等学校附属中学校／教諭

（守谷市立御所ケ丘中学校／教諭）

教諭等・新採等

◆山口幸恵 教諭 新採用

龍ケ崎市立城西中学校

（新規採用）

◆溝口豪士 教諭 新採用

龍ケ崎市立中根台中学校

（新規採用）

◆松下祐 教諭 新採用

龍ケ崎市立城ノ内中学校

（新規採用）

◆佐々木海柊 教諭 新採用

龍ケ崎市立龍ケ崎中学校

（新規採用）

◆山田妹 教諭 新採用

牛久市立ひたち野うしく中学校

（新規採用）

◆松田友理恵 教諭 新採用

牛久市立下根中学校

（新規採用）

◆坂本莉胡 教諭 新採用

牛久市立牛久南中学校

（新規採用）

◆村山伍大 教諭 新採用

牛久市立おくの義務教育学校

（新規採用）

◆中島奈津子 教諭 新採用

牛久市立おくの義務教育学校

（新規採用）

◆岡粼瑞希 教諭 新採用

稲敷市立江戸崎中学校

（新規採用）

◆宮内汐梨 教諭 新採用

稲敷市立江戸崎中学校

（新規採用）

◆山粼孝夫 教諭 新採用

稲敷市立桜川中学校

（竜ヶ崎第一高等学校附属中学校／教諭）

◆田口美空 教諭 新採用

稲敷市立東中学校

（新規採用）

◆猿渡大士 教諭 新採用

美浦村立美浦中学校

（新規採用）

◆久米愛海 教諭 新採用

美浦村立美浦中学校

（新規採用）

◆福見大介 教諭 新採用

美浦村立美浦中学校

（美浦村教育委員会／指導主事）

◆齊藤優介 教諭 新採用

阿見町立朝日中学校

（新規採用）

◆藤平愛 教諭 新採用

阿見町立朝日中学校

（新規採用）

◆石本直美 教諭 新採用

阿見町立朝日中学校

（新規採用）

◆津粼柊人 教諭 新採用

阿見町立朝日中学校

（新規採用）

◆高田淳平 教諭 新採用

土浦市立土浦第一中学校

（土浦市教育委員会／社会教育主事）

◆赤坂春花 教諭 新採用

土浦市立土浦第二中学校

（新規採用）

◆野村正樹 教諭 新採用

土浦市立土浦第二中学校

（つくば特別支援学校／教諭）

◆岡野壮流 教諭 新採用

土浦市立土浦第三中学校

（新規採用）

◆成島啓太 教諭 新採用

土浦市立土浦第三中学校

（新規採用）

◆上杉竜馬 教諭 新採用

土浦市立土浦第三中学校

（新規採用）

◆磯粼風花 教諭 新採用

土浦市立土浦第四中学校

（新規採用）

◆下村広輝 教諭 新採用

土浦市立土浦第四中学校

（並木中等教育学校／教諭）

◆瀧優子 教諭 新採用

土浦市立土浦第五中学校

（新規採用）

◆神長恵理 教諭 新採用

土浦市立土浦第六中学校

（新規採用）

◆横田隼翔 教諭 新採用

土浦市立都和中学校

（新規採用）

◆三岡駿太 教諭 新採用

土浦市立都和中学校

（新規採用）

◆中山恭輔 教諭 新採用

土浦市立新治学園義務教育学校

（新規採用）

◆小嶋咲嬉 教諭 新採用

石岡市立石岡中学校

（新規採用）

◆石粼華恵 教諭 新採用

石岡市立石岡中学校

（石岡特別支援学校／教諭）

◆勢子太陽 教諭 新採用

石岡市立府中中学校

（新規採用）

◆下村莉央 教諭 新採用

石岡市立府中中学校

（新規採用）

◆茺智昭 教諭 新採用

石岡市立府中中学校

（鹿島特別支援学校／教諭）

◆芹澤知駿 教諭 新採用

石岡市立園部中学校

（新規採用）

◆椎名陽香 教諭 新採用

石岡市立八郷中学校

（新規採用）

◆曽我直希 教諭 新採用

かすみがうら市立下稲吉中学校

（新規採用）

◆篠田麻枝 教諭 新採用

かすみがうら市立下稲吉中学校

（新規採用）

◆加藤菜水 教諭 新採用

かすみがうら市立霞ヶ浦中学校

（新規採用）

◆須藤凜 教諭 新採用

かすみがうら市立霞ヶ浦中学校

（新規採用）

◆金子真貴人 教諭 新採用

かすみがうら市立霞ヶ浦中学校

（新規採用）

◆植田瑞己 教諭 新採用

つくば市立桜中学校

（新規採用）

◆横山太環 教諭 新採用

つくば市立竹園東中学校

（新規採用）

◆馬場美玖 教諭 新採用

つくば市立竹園東中学校

（新規採用）

◆瀧川雄太郎 教諭 新採用

つくば市立竹園東中学校

（新規採用）

◆池田悠莉 教諭 新採用

つくば市立並木中学校

（新規採用）

◆榎本瞬 教諭 新採用

つくば市立並木中学校

（新規採用）

◆竹内康晟 教諭 新採用

つくば市立谷田部中学校

（新規採用）

◆上園萌奈 教諭 新採用

つくば市立谷田部中学校

（新規採用）

◆上原優奈 教諭 新採用

つくば市立高山中学校

（新規採用）

◆横田琉之介 教諭 新採用

つくば市立高山中学校

（新規採用）

◆笹沼里奈 教諭 新採用

つくば市立手代木中学校

（新規採用）

◆志村柊 教諭 新採用

つくば市立手代木中学校

（新規採用）

◆門脇瞬 教諭 新採用

つくば市立大穂中学校

（新規採用）

◆櫻井鈴佳 教諭 新採用

つくば市立大穂中学校

（新規採用）

◆関町公美子 教諭 新採用

つくば市立大穂中学校

（新規採用）

◆三石歩夢 教諭 新採用

つくば市立谷田部東中学校

（新規採用）

◆児玉智里 教諭 新採用

つくば市立谷田部東中学校

（新規採用）

◆庄司美芽 教諭 新採用

つくば市立谷田部東中学校

（新規採用）

◆森島勇人 教諭 新採用

つくば市立谷田部東中学校

（新規採用）

◆井上悟 教諭 新採用

つくば市立吾妻中学校

（新規採用）

◆菅原寛生 教諭 新採用

つくば市立茎崎中学校

（新規採用）

◆大江志保 教諭 新採用

つくば市立茎崎中学校

（新規採用）

◆武藤大翔 教諭 新採用

つくば市立高崎中学校

（新規採用）

◆木村優芽 教諭 新採用

つくば市立研究学園中学校

（新規採用）

◆村瀬祥子 教諭 新採用

つくば市立研究学園中学校

（新規採用）

◆大窪風輝 教諭 新採用

つくば市立研究学園中学校

（新規採用）

◆青木桜子 教諭 新採用

つくば市立春日学園義務教育学校

（新規採用）

◆大野千穂 教諭 新採用

つくば市立春日学園義務教育学校

（新規採用）

◆小林さゆり 教諭 新採用

つくば市立春日学園義務教育学校

（新規採用）

◆大坪聡子 教諭 新採用

つくば市立春日学園義務教育学校

（県南教育事務所〔つくば市〕／指導主事）

◆沢木大輔 教諭 新採用

つくば市立秀峰筑波義務教育学校

（新規採用）

◆芳賀花音 教諭 新採用

つくば市立秀峰筑波義務教育学校

（新規採用）

◆相庭花悠 教諭 新採用

つくば市立秀峰筑波義務教育学校

（新規採用）

◆渡邊優華 教諭 新採用

つくば市立秀峰筑波義務教育学校

（新規採用）

◆江田将希 教諭 新採用

つくば市立秀峰筑波義務教育学校

（新規採用）

◆川崎陽菜 教諭 新採用

つくば市立秀峰筑波義務教育学校

（新規採用）

◆古宇田乙葉 教諭 新採用

つくば市立学園の森義務教育学校

（新規採用）

◆後藤大晟 教諭 新採用

つくば市立学園の森義務教育学校

（新規採用）

◆大越直宜 教諭 新採用

つくば市立学園の森義務教育学校

（新規採用）

◆亀岡聖奈 教諭 新採用

つくば市立学園の森義務教育学校

（新規採用）

◆郄野真人 教諭 新採用

つくば市立学園の森義務教育学校

（新規採用）

◆蝦名政宗 教諭 新採用

つくば市立学園の森義務教育学校

（新規採用）

◆渡邊匠 教諭 新採用

つくば市立学園の森義務教育学校

（新規採用）

◆五十嵐瑞貴 教諭 新採用

つくば市立学園の森義務教育学校

（並木中等教育学校／教諭）

◆黒澤雄大 教諭 新採用

つくば市立学園の森義務教育学校

（太田第一高等学校附属中学校／教諭）

◆谷田部佳祐 教諭 新採用

つくば市立みどりの学園義務教育学校

（新規採用）

◆内野光姫 教諭 新採用

つくば市立みどりの学園義務教育学校

（新規採用）

◆金谷凌太 教諭 新採用

つくば市立みどりの学園義務教育学校

（新規採用）

◆工藤叶羽 教諭 新採用

つくば市立みどりの学園義務教育学校

（新規採用）

◆寄川慧 教諭 新採用

つくば市立みどりの学園義務教育学校

（新規採用）

◆宮本日南子 教諭 新採用

つくば市立みどりの学園義務教育学校

（新規採用）

◆大竹朝陽 教諭 新採用

つくば市立みどりの学園義務教育学校

（新規採用）

◆小松崎任伸 教諭 新採用

つくば市立みどりの学園義務教育学校

（新規採用）

◆田畑良寛 教諭 新採用

つくば市立みどりの学園義務教育学校

（新規採用）◆柳本珠羽 教諭 新採用

つくばみらい市立伊奈中学校

（新規採用）

◆太田駿哉 教諭 新採用

つくばみらい市立伊奈中学校

（新規採用）

◆田口美帆 教諭 新採用

つくばみらい市立伊奈中学校

（新規採用）

◆関口志保 教諭 新採用

つくばみらい市立伊奈中学校

（新規採用）

◆坂本瞳 教諭 新採用

つくばみらい市立伊奈中学校

（新規採用）

◆横田夏希 教諭 新採用

つくばみらい市立伊奈東中学校

（新規採用）

◆島田紹未 教諭 新採用

つくばみらい市立谷和原中学校

（新規採用）

◆森山安里紗 教諭 新採用

つくばみらい市立谷和原中学校

（新規採用）

◆照沼夏帆 教諭 新採用

つくばみらい市立谷和原中学校

（新規採用）

◆小澤幸弘 教諭 新採用

つくばみらい市立谷和原中学校

（新規採用）

◆河内香帆 教諭 新採用

つくばみらい市立谷和原中学校

（新規採用）

◆川崎耀太郎 教諭 新採用

つくばみらい市立小絹中学校

（新規採用）

◆五十嵐若那 教諭 新採用

つくばみらい市立小絹中学校

（新規採用）

◆加倉井力 教諭 新採用

取手市立取手第一中学校

（新規採用）

◆真家光希 教諭 新採用

取手市立取手第二中学校

（新規採用）

◆齋藤美佳 教諭 新採用

取手市立永山中学校

（新規採用）

◆菊地壮太 教諭 新採用

取手市立戸頭中学校

（新規採用）

◆斉藤和幸 教諭 新採用

取手市立藤代南中学校

（新規採用）

◆渡辺颯太 教諭 新採用

取手市立藤代南中学校

（新規採用）

◆信平悠莉子 教諭 新採用

守谷市立守谷中学校

（新規採用）

◆吉田陸馬 教諭 新採用

守谷市立愛宕中学校

（新規採用）

◆小川琴乃 教諭 新採用

守谷市立愛宕中学校

（新規採用）

◆利根川朗 教諭 新採用

守谷市立御所ケ丘中学校

（新規採用）

◆藤井保乃歌 教諭 新採用

守谷市立御所ケ丘中学校

（新規採用）

◆今野愛夏葉 教諭 新採用

守谷市立けやき台中学校

（新規採用）

◆小田晴子 教諭 新採用

守谷市立けやき台中学校

（新規採用）

◆宮坂祐一郎 教諭 新採用

守谷市立けやき台中学校

（新規採用）

◆高橋郁登 教諭 新採用

利根町立利根中学校

（新規採用）

◆大河原萌加 養護教諭 新採用

つくば市立高崎中学校

（新規採用）

◆箕輪俐都 事務職員 新採用

土浦市立土浦第六中学校

（新規採用）

◆郄田夢羽 事務職員 新採用

つくば市立学園の森義務教育学校

（新規採用）

教諭等・配置換え等

◆栗山愛未 事務職員 配置換え

龍ケ崎市立長山中学校／主任

（龍ケ崎市立長山中学校／係長）

◆中郷純子 教諭 配置換え

牛久市立下根中学校／教諭

（龍ケ崎市立長山中学校／教諭）

◆根本泰紀 教諭 配置換え

稲敷市立あずま東小学校／教諭

（龍ケ崎市立長山中学校／教諭）

◆白糠遼 教諭 配置換え

龍ケ崎市立中根台中学校／教諭

（龍ケ崎市立長山中学校／教諭）

◆田代絵美 教諭 配置換え

龍ケ崎市立馴馬台小学校／教諭

（龍ケ崎市立城西中学校／教諭）

◆望月厚見 教諭 配置換え

取手市立取手東小学校／教諭

（龍ケ崎市立城西中学校／教諭）

◆染野司 事務職員 配置換え

牛久市立牛久南中学校／主任

（龍ケ崎市立城西中学校／主任）

◆飯倉隆彰 教諭 配置換え

龍ケ崎市立龍ケ崎中学校／教諭

（龍ケ崎市立中根台中学校／教諭）

◆小笠原昇平 教諭 配置換え

稲敷市立江戸崎中学校／教諭

（龍ケ崎市立中根台中学校／教諭）

◆久松耕介 教諭 配置換え

龍ケ崎市立城ノ内中学校／教諭

（龍ケ崎市立中根台中学校／教諭）

◆黒岡宏之 教諭 配置換え

龍ケ崎市立長山中学校／教諭

（龍ケ崎市立城ノ内中学校／教諭）

◆斎藤伸貴 教諭 配置換え

牛久市立中根小学校／教諭

（龍ケ崎市立城ノ内中学校／教諭）

◆青山英晴 教諭 配置換え

龍ケ崎市立中根台中学校／教諭

（龍ケ崎市立城ノ内中学校／教諭）

◆緑川萌 教諭 配置換え

龍ケ崎市立城西中学校／教諭

（龍ケ崎市立城ノ内中学校／教諭）

◆大野隆博 教諭 配置換え

潮来市立牛堀小学校／教諭

（龍ケ崎市立城ノ内中学校／教諭）

◆舘野智子 養護教諭 配置換え

龍ケ崎市立城ノ内小学校／養護教諭

（龍ケ崎市立城ノ内中学校／養護教諭）

◆郄野朋子 教諭 配置換え

龍ケ崎市立城ノ内中学校／教諭

（龍ケ崎市立龍ケ崎中学校／教諭）

◆大竹宗 教諭 配置換え

龍ケ崎市立長山小学校／教諭

（龍ケ崎市立龍ケ崎中学校／教諭）

◆飯泉英樹 教諭 配置換え

つくば市立上郷小学校／教諭

（牛久市立牛久第一中学校／教諭）

◆大野翔太郎 教諭 配置換え

阿見町立朝日中学校／教諭

（牛久市立牛久第一中学校／教諭）

◆谷田部順 教諭 配置換え

牛久市立中根小学校／教諭

（牛久市立ひたち野うしく中学校／教諭）

◆大谷拓矢 教諭 配置換え

牛久市立牛久南中学校／教諭

（牛久市立ひたち野うしく中学校／教諭）

◆諸井綸 教諭 配置換え

阿見町立阿見第一小学校／教諭

（牛久市立ひたち野うしく中学校／教諭）

◆関優加 教諭 配置換え

土浦市立土浦第六中学校／教諭

（牛久市立ひたち野うしく中学校／教諭）

◆𠮷田夏季 教諭 配置換え

つくば市立高崎中学校／教諭

（牛久市立牛久第三中学校／教諭）

◆永井明美 養護教諭 配置換え

土浦市立土浦小学校／養護教諭

（牛久市立牛久第三中学校／養護教諭）

◆松粼和博 教諭 配置換え

龍ケ崎市立城ノ内中学校／教諭

（牛久市立下根中学校／教諭）

◆松田丈範 教諭 配置換え

龍ケ崎市立城ノ内中学校／教諭

（牛久市立下根中学校／教諭）

◆佐野哲広 教諭 配置換え

牛久市立ひたち野うしく小学校／教諭

（牛久市立下根中学校／教諭）

◆松葉真弓 教諭 配置換え

常総市立玉小学校／教諭

（牛久市立下根中学校／教諭）

◆佐野一葉 教諭 配置換え

牛久市立中根小学校／教諭

（牛久市立牛久南中学校／教諭）

◆中島康佑 教諭 配置換え

利根町立利根中学校／教諭

（牛久市立牛久南中学校／教諭）

◆稲冨直子 事務職員 配置換え

龍ケ崎市立城西中学校／主事

（牛久市立牛久南中学校／主事）

◆竹町慧 教諭 配置換え

つくば市立竹園東中学校／教諭

（牛久市立おくの義務教育学校／教諭）

◆前野祐希奈 教諭 配置換え

阿見町立あさひ小学校／教諭

（牛久市立おくの義務教育学校／教諭）

◆星野陽良 教諭 配置換え

かすみがうら市立霞ヶ浦南小学校／教諭

（稲敷市立江戸崎中学校／教諭）

◆下川達也 教諭 配置換え

土浦市立土浦第四中学校／教諭

（稲敷市立桜川中学校／教諭）

◆橋本和美 教諭 配置換え

美浦村立美浦中学校／教諭

（稲敷市立東中学校／教諭）

◆鶴見達也 教諭 配置換え

阿見町立あさひ小学校／教諭

（美浦村立美浦中学校／教諭）

◆佐藤亮 教諭 配置換え

稲敷市立東中学校／教諭

（美浦村立美浦中学校／教諭）

◆眞家升子 事務職員 配置換え

阿見町立阿見中学校／主任

（阿見町立阿見中学校／係長）

◆林祐也 教諭 配置換え

美浦村立美浦中学校／教諭

（阿見町立阿見中学校／教諭）

◆立川輝 教諭 配置換え

行方市立玉造小学校／教諭

（阿見町立阿見中学校／教諭）

◆足立勝哉 教諭 配置換え

美浦村立美浦中学校／教諭

（阿見町立阿見中学校／教諭）

◆川田由美子 養護教諭 配置換え

牛久市立牛久第三中学校／養護教諭

（阿見町立阿見中学校／養護教諭）

◆垣内亮人 教諭 配置換え

牛久市立牛久第一中学校／教諭

（阿見町立朝日中学校／教諭）

◆宮本浩行 教諭 配置換え

稲敷市立江戸崎小学校／教諭

（阿見町立朝日中学校／教諭）

◆酒井里美 教諭 配置換え

土浦市立土浦第四中学校／教諭

（阿見町立竹来中学校／教諭）

◆郄田卓 教諭 配置換え

河内町立かわち学園／教諭

（阿見町立竹来中学校／教諭）

◆石山恵美子 教諭 配置換え

龍ケ崎市立龍ケ崎小学校／教諭

（河内町立かわち学園／教諭）

◆古滝裕人 教諭 配置換え

取手市立取手西小学校／教諭

（河内町立かわち学園／教諭）

◆青山祐太 教諭 配置換え

稲敷市立沼里小学校／教諭

（河内町立かわち学園／教諭）

◆渡部輝 教諭 配置換え

阿見町立君原小学校／教諭

（河内町立かわち学園／教諭）

◆神吉典子 養護教諭 配置換え

龍ケ崎市立八原小学校／養護教諭

（河内町立かわち学園／養護教諭）

◆端龍 教諭 配置換え

かすみがうら市立霞ヶ浦中学校／教諭

（土浦市立土浦第一中学校／教諭）

◆喜多誠 教諭 配置換え

土浦市立土浦第二小学校／教諭

（土浦市立土浦第一中学校／教諭）

◆来栖信征 教諭 配置換え

土浦市立土浦第三中学校／教諭

（土浦市立土浦第二中学校／教諭）

◆谷萩舞子 教諭 配置換え

龍ケ崎市立城ノ内中学校／教諭

（土浦市立土浦第二中学校／教諭）

◆根本聡美 教諭 配置換え

日立市立十王中学校／教諭

（土浦市立土浦第二中学校／教諭）

◆原澤芳春 教諭 配置換え

稲敷市立江戸崎中学校／教諭

（土浦市立土浦第二中学校／教諭）

◆山口敦子 教諭 配置換え

龍ケ崎市立中根台中学校／教諭

（土浦市立土浦第三中学校／教諭）

◆野澤真緒 教諭 配置換え

土浦市立土浦第二小学校／教諭

（土浦市立土浦第三中学校／教諭）

◆梶麟太郎 教諭 配置換え

つくば市立谷田部東中学校／教諭

（土浦市立土浦第三中学校／教諭）

◆阿部航平 教諭 配置換え

石岡市立八郷中学校／教諭

（土浦市立土浦第三中学校／教諭）

◆崎山博道 教諭 配置換え

つくばみらい市立小絹中学校／教諭

（土浦市立土浦第三中学校／教諭）

◆佐藤千春 教諭 配置換え

つくば市立豊里中学校／教諭

（土浦市立土浦第四中学校／教諭）

◆松葉淳也 教諭 配置換え

土浦市立土浦第三中学校／教諭

（土浦市立土浦第四中学校／教諭）

◆杉山有哉 教諭 配置換え

土浦市立中村小学校／教諭

（土浦市立土浦第四中学校／教諭）

◆小林慎 教諭 配置換え

土浦市立土浦第三中学校／教諭

（土浦市立土浦第四中学校／教諭）

◆中村未来 教諭 配置換え

取手市立取手第一中学校／教諭

（土浦市立土浦第四中学校／教諭）

◆小島桂 教諭 配置換え

土浦市立土浦第二小学校／教諭

（土浦市立土浦第五中学校／教諭）

◆稲葉敬之 教諭 配置換え

土浦市立土浦第六中学校／教諭

（土浦市立土浦第五中学校／教諭）

◆郡司脩汰 事務職員 配置換え

潮来市立津知小学校／主事

（土浦市立土浦第五中学校／主事）

◆石山恵美子 教諭 配置換え

龍ケ崎市立龍ケ崎小学校／教諭

（河内町立かわち学園／教諭）

◆古滝裕人 教諭 配置換え

取手市立取手西小学校／教諭

（河内町立かわち学園／教諭）

◆青山祐太 教諭 配置換え

稲敷市立沼里小学校／教諭

（河内町立かわち学園／教諭）

◆渡部輝 教諭 配置換え

阿見町立君原小学校／教諭

（河内町立かわち学園／教諭）

◆神吉典子 養護教諭 配置換え

龍ケ崎市立八原小学校／養護教諭

（河内町立かわち学園／養護教諭）

◆有住聡子 教諭 配置換え

牛久市立ひたち野うしく中学校／教諭

（土浦市立土浦第六中学校／教諭）

◆青柳朱那 教諭 配置換え

土浦市立新治学園義務教育学校／教諭

（土浦市立土浦第六中学校／教諭）

◆四方航平 教諭 配置換え

つくば市立吾妻小学校／教諭

（土浦市立土浦第六中学校／教諭）

◆齋藤誠喜 教諭 配置換え

土浦市立土浦第一中学校／教諭

（土浦市立都和中学校／教諭）

◆山下加奈 教諭 配置換え

かすみがうら市立霞ヶ浦中学校／教諭

（土浦市立都和中学校／教諭）

◆爲我井亜希 教諭 配置換え

石岡市立石岡中学校／教諭

（土浦市立新治学園義務教育学校／教諭）

◆三浦拓 教諭 配置換え

かすみがうら市立下稲吉中学校／教諭

（土浦市立新治学園義務教育学校／教諭）

◆沼知由希乃 教諭 配置換え

土浦市立中村小学校／教諭

（土浦市立新治学園義務教育学校／教諭）

◆安富悠介 教諭 配置換え

石岡市立東小学校／教諭

（石岡市立石岡中学校／教諭）

◆岩瀬彩 事務職員 配置換え

土浦市立土浦第五中学校／主任

（石岡市立府中中学校／係長）

◆海老澤真理 教諭 配置換え

石岡市立国府中学校／教諭

（石岡市立府中中学校／教諭）

◆脇田優美子 教諭 配置換え

石岡市立府中小学校／教諭

（石岡市立国府中学校／教諭）

◆西澤幸輝 教諭 配置換え

つくば市立栄小学校／教諭

（石岡市立国府中学校／教諭）

◆茂木真由美 養護教諭 配置換え

つくば市立竹園東中学校／養護教諭

（石岡市立国府中学校／養護教諭）

◆藤枝利樹 教諭 配置換え

阿見町立竹来中学校／教諭

（石岡市立八郷中学校／教諭）

◆黒沢馨 教諭 配置換え

かすみがうら市立下稲吉東小学校／教諭

（かすみがうら市立下稲吉中学校／教諭）

◆木村孝司 教諭 配置換え

土浦市立新治学園義務教育学校／教諭

（かすみがうら市立霞ヶ浦中学校／教諭）

◆松葉麻理奈 教諭 配置換え

土浦市立土浦第一中学校／教諭

（かすみがうら市立霞ヶ浦中学校／教諭）

◆狩野友輔 教諭 配置換え

牛久市立ひたち野うしく小学校／教諭

（かすみがうら市立霞ヶ浦中学校／教諭）

◆菅野裕美 教諭 配置換え

かすみがうら市立霞ヶ浦南小学校／教諭

（かすみがうら市立千代田義務教育学校／教諭）

◆工藤成弥 教諭 配置換え

かすみがうら市立霞ヶ浦中学校／教諭

（かすみがうら市立千代田義務教育学校／教諭）

◆古田功輝 教諭 配置換え

土浦市立土浦第五中学校／教諭

（つくば市立桜中学校／教諭）

◆長谷川大輔 教諭 配置換え

つくば市立豊里中学校／教諭

（つくば市立桜中学校／教諭）

◆外山健一 教諭 配置換え

牛久市立おくの義務教育学校／教諭

（つくば市立竹園東中学校／教諭）

◆曽我部忠勝 教諭 配置換え

つくば市立並木中学校／教諭

（つくば市立竹園東中学校／教諭）

◆斉藤巧 教諭 配置換え

土浦市立土浦第六中学校／教諭

（つくば市立竹園東中学校／教諭）

◆吉岡衣理 教諭 配置換え

土浦市立土浦第六中学校／教諭

（つくば市立竹園東中学校／教諭）

◆石井陽子 養護教諭 配置換え

つくば市立竹園西小学校／養護教諭

（つくば市立竹園東中学校／養護教諭）

◆井砂利江子 栄養教諭 配置換え

つくば市立茎崎中学校／栄養教諭

（つくば市立竹園東中学校／栄養教諭）

◆久保誠 教諭 配置換え

つくば市立豊里中学校／教諭

（つくば市立谷田部中学校／教諭）

◆岡田和也 教諭 配置換え

つくばみらい市立陽光台小学校／教諭

（つくば市立谷田部中学校／教諭）

◆尾西奈緒佳 教諭 配置換え

つくば市立秀峰筑波義務教育学校／教諭

（つくば市立高山中学校／教諭）

◆田村凱希 教諭 配置換え

つくば市立秀峰筑波義務教育学校／教諭

（つくば市立手代木中学校／教諭）

◆成瀬さくら 教諭 配置換え

日立市立多賀中学校／教諭

（つくば市立手代木中学校／教諭）

◆岩上和佳 教諭 配置換え

つくば市立谷田部東中学校／教諭

（つくば市立手代木中学校／教諭）

◆倉持健 教諭 配置換え

つくば市立谷田部中学校／教諭

（つくば市立豊里中学校／教諭）

◆久松宏紀 教諭 配置換え

土浦市立新治学園義務教育学校／教諭

（つくば市立豊里中学校／教諭）

◆酒井浩子 教諭 配置換え

つくば市立茎崎中学校／教諭

（つくば市立大穂中学校／教諭）

◆香月知慧 教諭 配置換え

つくば市立秀峰筑波義務教育学校／教諭

（つくば市立大穂中学校／教諭）

◆鈴木和子 養護教諭 配置換え

石岡市立府中中学校／養護教諭

（つくば市立大穂中学校／養護教諭）

◆大曽根みのり 教諭 配置換え

つくば市立手代木中学校／教諭

（つくば市立谷田部東中学校／教諭）

◆大野慎平 教諭 配置換え

石岡市立国府中学校／教諭

（つくば市立谷田部東中学校／教諭）

◆有田尚子 栄養教諭 配置換え

つくば市立竹園東中学校／栄養教諭

（つくば市立茎崎中学校／栄養教諭）

◆皆藤耀平 教諭 配置換え

潮来市立潮来第一中学校／教諭

（つくば市立高崎中学校／教諭）

◆笹沼恵太 教諭 配置換え

牛久市立牛久第三中学校／教諭

（つくば市立高崎中学校／教諭）

◆坂本貴政 教諭 配置換え

守谷市立けやき台中学校／教諭

（つくば市立研究学園中学校／教諭）

◆澤辺雄一 教諭 配置換え

つくば市立谷田部中学校／教諭

（つくば市立みどりの南中学校／教諭）

◆大塚洋成 教諭 配置換え

牛久市立牛久南中学校／教諭

（つくば市立みどりの南中学校／教諭）

◆栗原令子 教諭 配置換え

つくば市立竹園東中学校／教諭

（つくば市立みどりの南中学校／教諭）

◆中野将 教諭 配置換え

つくば市立茎崎中学校／教諭

（つくば市立みどりの南中学校／教諭）

◆川俣真澄 教諭 配置換え

つくば市立竹園東中学校／教諭

（つくば市立みどりの南中学校／教諭）

◆塚原優喬 教諭 配置換え

つくば市立並木中学校／教諭

（つくば市立春日学園義務教育学校／教諭）

◆宮澤巧 教諭 配置換え

つくば市立学園の森義務教育学校／教諭

（つくば市立春日学園義務教育学校／教諭）

◆大野雄登 教諭 配置換え

土浦市立土浦第三中学校／教諭

（つくば市立春日学園義務教育学校／教諭）

◆阿部知美 養護教諭 配置換え

土浦市立都和小学校／養護教諭

（つくば市立春日学園義務教育学校／養護教諭）

◆大和田恵子 教諭 配置換え

土浦市立神立小学校／教諭

（つくば市立秀峰筑波義務教育学校／教諭）

◆佐藤正章 教諭 配置換え

阿見町立阿見第一小学校／教諭

（つくば市立秀峰筑波義務教育学校／教諭）

◆佐々木美由紀 教諭 配置換え

つくば市立みどりの学園義務教育学校／教諭

（つくば市立秀峰筑波義務教育学校／教諭）

◆河村正治 教諭 配置換え

つくば市立大穂中学校／教諭

（つくば市立秀峰筑波義務教育学校／教諭）

◆齋藤雄太 教諭 配置換え

牛久市立ひたち野うしく中学校／教諭

（つくば市立秀峰筑波義務教育学校／教諭）

◆奥村恭平 教諭 配置換え

つくば市立茎崎第一小学校／教諭

（つくば市立秀峰筑波義務教育学校／教諭）

◆久松佳史朗 教諭 配置換え

つくば市立大穂中学校／教諭

（つくば市立秀峰筑波義務教育学校／教諭）

◆伴野良峻 教諭 配置換え

つくば市立大曽根小学校／教諭

（つくば市立秀峰筑波義務教育学校／教諭）

◆本間雪香 教諭 配置換え

つくば市立要小学校／教諭

（つくば市立秀峰筑波義務教育学校／教諭）

◆石粼翼 教諭 配置換え

つくば市立小野川小学校／教諭

（つくば市立秀峰筑波義務教育学校／教諭）

◆谷内美和 教諭 配置換え

つくば市立桜中学校／教諭

（つくば市立学園の森義務教育学校／教諭）

◆渡邉真理 教諭 配置換え

石岡市立杉並小学校／教諭

（つくば市立学園の森義務教育学校／教諭）

◆山本雅紀 教諭 配置換え

かすみがうら市立千代田義務教育学校／教諭

（つくば市立学園の森義務教育学校／教諭）

◆渡辺真貴子 教諭 配置換え

古河市立古河第一小学校／教諭

（つくば市立学園の森義務教育学校／教諭）

◆宮内宏和 教諭 配置換え

つくば市立葛城小学校／教諭

（つくば市立学園の森義務教育学校／教諭）

◆遠藤美聖 教諭 配置換え

つくばみらい市立陽光台小学校／教諭

（つくば市立学園の森義務教育学校／教諭）

◆成島知恵子 教諭 配置換え

つくば市立茎崎中学校／教諭

（つくば市立みどりの学園義務教育学校／教諭）

◆松本祥子 教諭 配置換え

つくば市立谷田部東中学校／教諭

（つくば市立みどりの学園義務教育学校／教諭）

◆柴尚子 教諭 配置換え

取手市立永山小学校／教諭

（つくば市立みどりの学園義務教育学校／教諭）

◆大塚貴子 教諭 配置換え

つくば市立二の宮小学校／教諭

（つくば市立みどりの学園義務教育学校／教諭）

◆柴沼あゆみ 教諭 配置換え

常総市立水海道中学校／教諭

（つくば市立みどりの学園義務教育学校／教諭）

◆須藤友理 教諭 配置換え

守谷市立守谷小学校／教諭

（つくば市立みどりの学園義務教育学校／教諭）

◆鈴木智也 教諭 配置換え

つくば市立香取台小学校／教諭

（つくば市立みどりの学園義務教育学校／教諭）

◆宮本麻衣 教諭 配置換え

つくば市立豊里中学校／教諭

（つくば市立みどりの学園義務教育学校／教諭）

◆齊藤愛未 教諭 配置換え

つくば市立大穂中学校／教諭

（つくば市立みどりの学園義務教育学校／教諭）

◆伯田雄紀 教諭 配置換え

常総市立三妻小学校／教諭

（つくば市立みどりの学園義務教育学校／教諭）

◆武田慎也 教諭 配置換え

つくばみらい市立富士見ヶ丘小学校／教諭

（つくばみらい市立伊奈中学校／教諭）

◆西尾友希 教諭 配置換え

つくばみらい市立伊奈小学校／教諭

（つくばみらい市立伊奈東中学校／教諭）

◆菊田洋祐 教諭 配置換え

つくば市立豊里中学校／教諭

（つくばみらい市立伊奈東中学校／教諭）

◆田村啓輔 教諭 配置換え

つくばみらい市立富士見ヶ丘小学校／教諭

（つくばみらい市立伊奈東中学校／教諭）

◆国広萌々菜 教諭 配置換え

常陸大宮市立第二中学校／教諭

（つくばみらい市立伊奈東中学校／教諭）

◆山口亮生 教諭 配置換え

つくばみらい市立伊奈東小学校／教諭

（つくばみらい市立谷和原中学校／教諭）

◆後藤飛大 教諭 配置換え

つくばみらい市立伊奈東小学校／教諭

（つくばみらい市立谷和原中学校／教諭）

◆櫻井浩規 教諭 配置換え

牛久市立ひたち野うしく中学校／教諭

（つくばみらい市立小絹中学校／教諭）

◆山崎祥汰 教諭 配置換え

守谷市立守谷小学校／教諭

（つくばみらい市立小絹中学校／教諭）

◆横須賀弘志 教諭 配置換え

利根町立利根中学校／教諭

（取手市立取手第一中学校／教諭）

◆菊池良明 教諭 配置換え

つくばみらい市立小張小学校／教諭

（取手市立取手第一中学校／教諭）

◆小松崎将吾 教諭 配置換え

土浦市立土浦第三中学校／教諭

（取手市立取手第一中学校／教諭）

◆黒澤和 教諭 配置換え

取手市立高井小学校／教諭

（取手市立取手第一中学校／教諭）

◆星多佳人 教諭 配置換え

取手市立寺原小学校／教諭

（取手市立取手第一中学校／教諭）

◆畠山和美 教諭 配置換え

取手市立藤代南中学校／教諭

（取手市立取手第二中学校／教諭）

◆大久保泰明 教諭 配置換え

取手市立六郷小学校／教諭

（取手市立取手第二中学校／教諭）

◆須藤千遥 教諭 配置換え

水戸市立飯富中学校／教諭

（取手市立取手第二中学校／教諭）

◆飯泉亜沙美 教諭 配置換え

常総市立水海道西中学校／教諭

（取手市立永山中学校／教諭）

◆𠮷田知哲 教諭 配置換え

龍ケ崎市立城西中学校／教諭

（取手市立永山中学校／教諭）

◆中野隆大 教諭 配置換え

土浦市立土浦第二中学校／教諭

（取手市立永山中学校／教諭）

◆相本花織 教諭 配置換え

取手市立山王小学校／教諭

（取手市立永山中学校／教諭）

◆福地泰河 教諭 配置換え

水戸市立赤塚中学校／教諭

（取手市立永山中学校／教諭）

◆平野精子 教諭 配置換え

守谷市立けやき台中学校／教諭

（取手市立戸頭中学校／教諭）

◆石富春之介 教諭 配置換え

取手市立宮和田小学校／教諭

（取手市立戸頭中学校／教諭）

◆𠮷田麻美 事務職員 配置換え

下妻市立上妻小学校／係長

（取手市立戸頭中学校／係長）

◆中島亜樹 教諭 配置換え

取手市立取手第一中学校／教諭

（取手市立藤代中学校／教諭）

◆小谷野美穂 教諭 配置換え

取手市立久賀小学校／教諭

（取手市立藤代南中学校／教諭）

◆中村裕佳 養護教諭 配置換え

守谷市立郷州小学校／養護教諭

（取手市立藤代南中学校／養護教諭）

◆稲葉由美子 事務職員 配置換え

取手市立戸頭中学校／係長

（取手市立藤代南中学校／係長）

◆岡野千種 教諭 配置換え

常総市立水海道西中学校／教諭

（守谷市立守谷中学校／教諭）

◆中江絵里加 教諭 配置換え

行方市立麻生東小学校／教諭

（守谷市立守谷中学校／教諭）

◆天羽佳穂 教諭 配置換え

神栖市立神栖第三中学校／教諭

（守谷市立守谷中学校／教諭）

◆稲富伸一 教諭 配置換え

稲敷市立江戸崎中学校／教諭

（守谷市立愛宕中学校／教諭）

◆酒井理紗 教諭 配置換え

守谷市立黒内小学校／教諭

（守谷市立愛宕中学校／教諭）

◆窪田智幸 教諭 配置換え

守谷市立大井沢小学校／教諭

（守谷市立愛宕中学校／教諭）

◆廣瀬友幸 教諭 配置換え

守谷市立守谷小学校／教諭

（守谷市立愛宕中学校／教諭）

◆二ノ宮香穂 教諭 配置換え

石岡市立府中中学校／教諭

（守谷市立愛宕中学校／教諭）

◆山粼綾 養護教諭 配置換え

取手市立桜が丘小学校／養護教諭

（守谷市立愛宕中学校／養護教諭）

◆鈴木智裕 教諭 配置換え

守谷市立けやき台中学校／教諭

（守谷市立御所ケ丘中学校／教諭）

◆塚本通恵 教諭 配置換え

取手市立藤代南中学校／教諭

（守谷市立けやき台中学校／教諭）

◆淺見綾希子 教諭 配置換え

守谷市立黒内小学校／教諭

（守谷市立けやき台中学校／教諭）

◆菊池健太郎 教諭 配置換え

つくばみらい市立小絹中学校／教諭

（守谷市立けやき台中学校／教諭）

◆小川吾朗 教諭 配置換え

古河市立古河第一中学校／教諭

（守谷市立けやき台中学校／教諭）

◆石川卓也 教諭 配置換え

取手市立永山中学校／教諭

（守谷市立けやき台中学校／教諭）

◆増山結友 教諭 配置換え

かすみがうら市立千代田義務教育学校／教諭

（守谷市立けやき台中学校／教諭）

◆蛺田真司 教諭 配置換え

取手市立取手第一中学校／教諭

（利根町立利根中学校／教諭）