お笑いタレントの明石家さんま（70）が30日放送の日本テレビ系「世界まる見え！テレビ特捜部SP」に出演。かつて、税務署にクレームを言いに行ったことがあると明かした。

番組の終盤に、ビートたけし（79）、所ジョージ（71）との「一夜限りの楽屋トーク!」を展開。

所が「助成金ってさ、ずいぶん俺、気になっているみたい。なんでそんなにあげんの？」と、総額315億3600万円、自民党には125億2500万円という政党交付金について疑問を呈すると、さんまは「国の税金でな」と応じ、「だから俺、一度、税務署行ったことあるよ」と明かした。

さんまは「イラク戦争の時にアメリカに税金を何百億円かな、送りよったん。俺は文句言いに行って。こんだけ一生懸命働いて、税金納めて。俺たちは、殺人のアシストをするために働いているんじゃないって。税金を返してくれって言いに行ったことがある」と言うと、所は「いい話だね」と応じ、さんまが「そうでしょ？」と答えると「カットします！」と突っ込んで笑いを誘っていた。

日本は91年、湾岸戦争の時に、多国籍軍参加国に対し、財政的、物資的支援を行った。