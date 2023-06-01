『キングダム』最新作、斎藤工が“六国連合”総大将に 勝矢・田中圭・一ノ瀬ワタル・渋谷謙人・宍戸開・結木滉星・三山凌輝・中村蒼・三吉彩花ら出演
俳優の山崎賢人（※崎＝たつさき）が主演を務める人気映画シリーズ最新作『キングダム 魂の決戦』（7月17日公開）の新キャスト10人と最新映像が解禁された。シリーズ最大規模となる「秦vs六国」の戦いを描く本作で、小栗旬演じる李牧率いる合従軍（がっしょうぐん）に名を連ねる各国の猛者たちが明らかとなった。
【動画】特報映像【合従軍ver】
原作は、原泰久による同名漫画。時は紀元前、中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信（山崎）と、中華統一を目指す秦（しん）の若き王・エイ政（吉沢亮）を壮大なスケールで描く。監督は佐藤信介が務める。
最新作では、原作屈指の人気エピソード「合従軍編」を映画化。楚（そ）・趙（ちょう）・魏（ぎ）・韓（かん）・燕（えん）・斉（せい）の六国による合従軍が、秦を滅ぼすべく侵攻する。
今回解禁された新キャストでは、合従軍の総大将にとなる、楚の宰相にして軍総司令の春申君（しゅんしんくん）役に斎藤工が決定。さらに、楚の猛将・汗明役を勝矢、女将軍・カ燐（かりん）役を三吉彩花、臨武君（りんぶくん）役を一ノ瀬ワタルが演じるほか、最年少の中華十弓の弓使い白麗（はくれい）役に三山凌輝、項翼役に結木滉星らが名を連ねる。
また、趙軍の副将・慶舎役に中村蒼、魏軍の総大将・呉鳳明役に田中圭、韓軍の成恢役に渋谷謙人、燕軍のオルド役に宍戸開と、各国の将を演じるキャストが集結。六国それぞれの猛者たちが、秦国に未曾有の危機をもたらす。
あわせて公開された最新映像では、李牧の号令のもと、合従軍が国境を越えて進軍する姿を初披露。「秦国が滅ぶまでです」と語る冷徹な決意とともに、圧倒的な兵力で秦へと迫る様子が映し出される。
シリーズ史上最大のスケールで描かれる総力戦『キングダム 魂の決戦』。中華統一を目指す信とえい政が、絶体絶命の危機にどう立ち向かうのかに注目が集まる。
【動画】特報映像【合従軍ver】
原作は、原泰久による同名漫画。時は紀元前、中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信（山崎）と、中華統一を目指す秦（しん）の若き王・エイ政（吉沢亮）を壮大なスケールで描く。監督は佐藤信介が務める。
今回解禁された新キャストでは、合従軍の総大将にとなる、楚の宰相にして軍総司令の春申君（しゅんしんくん）役に斎藤工が決定。さらに、楚の猛将・汗明役を勝矢、女将軍・カ燐（かりん）役を三吉彩花、臨武君（りんぶくん）役を一ノ瀬ワタルが演じるほか、最年少の中華十弓の弓使い白麗（はくれい）役に三山凌輝、項翼役に結木滉星らが名を連ねる。
また、趙軍の副将・慶舎役に中村蒼、魏軍の総大将・呉鳳明役に田中圭、韓軍の成恢役に渋谷謙人、燕軍のオルド役に宍戸開と、各国の将を演じるキャストが集結。六国それぞれの猛者たちが、秦国に未曾有の危機をもたらす。
あわせて公開された最新映像では、李牧の号令のもと、合従軍が国境を越えて進軍する姿を初披露。「秦国が滅ぶまでです」と語る冷徹な決意とともに、圧倒的な兵力で秦へと迫る様子が映し出される。
シリーズ史上最大のスケールで描かれる総力戦『キングダム 魂の決戦』。中華統一を目指す信とえい政が、絶体絶命の危機にどう立ち向かうのかに注目が集まる。