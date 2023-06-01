【全掲載】2026年茨城県教職員の人事異動（1）　あの先生はどの学校に？　＜小学校の校長＞

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茨城県教育委員会は2026年4月1日付の公立学校教職員の異動について発表した。
小学校の校長等の異動は以下の通り。
(全2回の1)

凡例
・氏名・新職クラス・異動区分
・新所属名／新職名
・（旧所属名／旧職名）

校長　退職

◆鈴木宏一　校長　退職
（水戸市立三の丸小学校）

◆玉井康浩　校長　退職
（水戸市立常磐小学校）

◆鈴木稔　校長　退職
（水戸市立緑岡小学校）

◆江幡和代　校長　退職
（水戸市立吉田小学校）

◆堀江昌代　校長　退職
（水戸市立石川小学校）

◆栗原和彦　校長　退職
（水戸市立河和田小学校）

◆小沼信行　校長　退職
（水戸市立笠原小学校）

◆平原満　校長　退職
（水戸市立吉沢小学校）

◆田崎博文　校長　退職
（茨城町立長岡小学校）

◆高野裕一　校長　退職
（笠間市立稲田小学校）

◆菅谷和幸　校長　退職
（笠間市立友部小学校）

◆大関律子　校長　退職
（笠間市立大原小学校）

◆大足かおり　校長　退職
（城里町立沢山小学校）

◆高橋重樹　校長　退職
（ひたちなか市立東石川小学校）

◆中島隆行　校長　退職
（ひたちなか市立田彦小学校）

◆清水裕美　校長　退職
（ひたちなか市立那珂湊第一小学校）

◆鎮目真実　校長　退職
（ひたちなか市立那珂湊第二小学校）

◆所美由紀　校長　退職
（常陸大宮市立村田小学校）

◆関和子　校長　退職
（那珂市立菅谷小学校）

◆永井美恵子　校長　退職
（那珂市立菅谷西小学校）

◆長山芳子　校長　退職
（大子町立上小川小学校）

◆清水洋太郎　校長　退職
（大子町立だいご小学校）

◆根本俊彦　校長　退職
（常陸太田市立機初小学校）

◆富永佐江子　校長　退職
（常陸太田市立金砂郷小学校）

◆高橋克典　校長　退職
（常陸太田市立峰山小学校）

◆平子剛之　校長　退職
（日立市立助川小学校）

◆皆川渉　校長　退職
（日立市立宮田小学校）

◆大澤真由美　校長　退職
（日立市立河原子小学校）

◆熊谷智仁　校長　退職
（日立市立成沢小学校）

◆圷聡子　校長　退職
（日立市立大沼小学校）

◆石川尚子　校長　退職
（日立市立油縄子小学校）

◆川野邊和　校長　退職
（日立市立田尻小学校）

◆芳賀友博　校長　退職
（日立市立櫛形小学校）

◆大貫弘敏　校長　退職
（日立市立山部小学校）

◆多田典子　校長　退職
（高萩市立東小学校）

◆川和雅人　校長　退職
（北茨城市立中郷第一小学校）

◆益子直　校長　退職
（北茨城市立明徳小学校）

◆樋口洋美　校長　退職
（鹿嶋市立波野小学校）

◆生井澤洋司　校長　退職
（鹿嶋市立平井小学校）

◆山本勇　校長　退職
（鹿嶋市立三笠小学校）

◆成井紀英　校長　退職
（潮来市立津知小学校）

◆飯島直之　校長　退職
（神栖市立波崎西小学校）

◆小橋元　校長　退職
（鉾田市立旭南小学校）

◆長谷川幸典　校長　退職
（龍ケ崎市立川原代小学校）

◆飯塚敏　校長　退職
（稲敷市立江戸崎小学校）

◆星野照明　校長　退職
（稲敷市立あずま西小学校）

◆秋山美穂　校長　退職
（阿見町立阿見小学校）

◆宮崎淳司　校長　退職
（阿見町立阿見第一小学校）

◆近藤恒重　校長　退職
（土浦市立真鍋小学校）

◆長谷川清美　校長　退職
（土浦市立都和小学校）

◆塚本清美　校長　退職
（土浦市立乙戸小学校）

◆倉本明　校長　退職
（石岡市立府中小学校）

◆山口裕司　校長　退職
（石岡市立南小学校）

◆小吹孝雄　校長　退職
（石岡市立東成井小学校）

◆小山光之　校長　退職
（石岡市立林小学校）

◆園田浩美　校長　退職
（つくば市立吾妻小学校）

◆栗山良一　校長　退職
（つくば市立葛城小学校）

◆大竹伸一　校長　退職
（つくば市立今鹿島小学校）

◆小澤光幸　校長　退職
（つくば市立茎崎第一小学校）

◆竹久武志　校長　退職
（取手市立白山小学校）

◆福井朱美　校長　退職
（取手市立永山小学校）

◆傳田正晴　校長　退職
（取手市立高井小学校）

◆水ノ江健　校長　退職
（取手市立戸頭小学校）

◆伊藤誠　校長　退職
（取手市立取手西小学校）

◆高野香保里　校長　退職
（守谷市立御所ケ丘小学校）

◆胗田高志　校長　退職
（筑西市立川島小学校）

◆内田篤　校長　退職
（筑西市立養蚕小学校）

◆太田千秋　校長　退職
（筑西市立大田小学校）

◆船越計雄　校長　退職
（筑西市立嘉田生崎小学校）

◆植竹美代子　校長　退職
（桜川市立雨引小学校）

◆石堀健二　校長　退職
（桜川市立大国小学校）

◆須藤恵美　校長　退職
（結城市立城南小学校）

◆稲見明美　校長　退職
（結城市立結城西小学校）

◆清家康浩　校長　退職
（常総市立豊岡小学校）

◆國府田睦　校長　退職
（八千代町立中結城小学校）

◆嵐武彦　校長　退職
（古河市立上辺見小学校）

◆大谷良明　校長　退職
（古河市立八俣小学校）

◆小林和彦　校長　退職
（坂東市立飯島小学校）

◆桑原えみ　校長　退職
（境町立長田小学校）

役職定年

◆菊地義光　教諭　役職定年
（東海村立白方小学校）

◆松崎英政　教諭　役職定年
（常陸大宮市立大宮小学校）

◆綿引利雄　教諭　役職定年
（那珂市立横堀小学校）

◆窪木隆之　教諭　役職定年
（日立市立金沢小学校）

◆向後範路　教諭　役職定年
（神栖市立植松小学校）

◆河野貞夫　教諭　役職定年
（行方市立麻生東小学校）

◆細谷順一郎　教諭　役職定年
（稲敷市立桜川小学校）

◆廣田晴彦　教諭　役職定年
（土浦市立東小学校）

◆渡部史惠　教諭　役職定年
（つくば市立茎崎第二小学校）

◆西野いづみ　教諭　役職定年
（下妻市立宗道小学校）

◆中嶋好一　教諭　役職定年
（下妻市立大形小学校）

◆酒井雄一　教諭　役職定年
（桜川市立坂戸小学校）

◆田部井悦子　教諭　役職定年
（桜川市立羽黒小学校）

◆横関正俊　教諭　役職定年
（八千代町立下結城小学校）

校長　転任

◆田中正彦　校長　転任
水戸教育事務所（ひたちなか市）／指導主事
（水戸市立妻里小学校）

◆横須賀哲也　校長　転任
水戸教育事務所／主任指導主事兼生徒指導班長
（東海村立舟石川小学校）

◆眞崎恒一郎　校長　転任
学校教育部義務教育課／管理主事
（常陸大宮市立美和小学校）

◆野村仁　校長　転任
水戸教育事務所／管理主事
（大子町立さはら小学校）

◆久保田将彦　校長　転任
日立市教育委員会／教育研究所長
（高萩市立松岡小学校）

◆緑川和良　校長　転任
県北教育事務所／管理主事
（北茨城市立中郷第二小学校）

◆芳賀隆　校長　転任
県北教育事務所（北茨城市）／指導主事
（北茨城市立平潟小学校）

◆秋元道恵　校長　転任
鹿行教育事務所／管理主事
（鉾田市立旭東小学校）

◆森田利浩　校長　転任
県南教育事務所／管理主事
（龍ケ崎市立城ノ内小学校）

◆浅倉慈男　校長　転任
石岡市教育委員会／参事
（かすみがうら市立霞ヶ浦北小学校）

◆藤田清一　校長　転任
県西教育事務所（結城市）／指導主事
（結城市立城西小学校）

◆木村弘幸　校長　転任
総務企画部総務課（水戸生涯学習センター）／副参事（次長兼企画振興課長）
（常総市立水海道小学校）

◆松田朋子　校長　転任
県西教育事務所（筑西市）／指導主事
（常総市立豊田小学校）

◆小野澤弘之　校長　転任
県西教育事務所／管理主事
（古河市立西牛谷小学校）

◆中村卓哉　校長　転任
県西教育事務所（坂東市）／指導主事
（坂東市立中川小学校）

校長　昇任等

◆鴨志田泰　校長　昇任等
水戸市立三の丸小学校
（水戸市教育委員会／教育部参事）

◆中村武　校長　昇任等
水戸市立常磐小学校
（水戸市立内原中学校／教頭）

◆西垣友広　校長　昇任等
水戸市立緑岡小学校
（水戸市立三の丸小学校／教頭）

◆深谷弘美　校長　昇任等
水戸市立柳河小学校
（水戸市立千波小学校／副校長）

◆綿引理恵子　校長　昇任等
水戸市立石川小学校
（水戸市立吉沢小学校／副校長）

◆石津美代子　校長　昇任等
水戸市立河和田小学校
（茨城大学教育学部附属小学校／副校長）

◆大山知恵美　校長　昇任等
水戸市立上中妻小学校
（水戸市立梅が丘小学校／教頭）

◆西條博崇　校長　昇任等
水戸市立稲荷第一小学校
（水戸市立第四中学校／教頭）

◆入之内昌徳　校長　昇任等
水戸市立稲荷第二小学校
（茨城町立明光中学校／教頭）

◆大内崇敬　校長　昇任等
水戸市立妻里小学校
（水戸市立第三中学校／教頭）

◆関谷宣子　校長　昇任等
茨城町立長岡小学校
（笠間市立友部小学校／教頭）

◆根本拓　校長　昇任等
笠間市立稲田小学校
（総務企画部総務課（歴史館）／文化財保護主事（教育普及課長））

◆深谷良重　校長　昇任等
笠間市立大原小学校
（笠間市立岩間第一小学校／教頭）

◆木村香理　校長　昇任等
城里町立沢山小学校
（笠間市立岩間第三小学校／教頭）

◆鶴巻紀子　校長　昇任等
ひたちなか市立三反田小学校
（東海村立白方小学校／教頭）

◆檜山知之　校長　昇任等
ひたちなか市立東石川小学校
（ひたちなか市教育委員会／参事）

◆上金紀子　校長　昇任等
ひたちなか市立前渡小学校
（勝田中等教育学校／教頭）

◆佐竹秀貴　校長　昇任等
ひたちなか市立那珂湊第一小学校
（ひたちなか市立勝田第一中学校／教頭）

◆大友亜紀子　校長　昇任等
ひたちなか市立那珂湊第二小学校
（ひたちなか市立市毛小学校／教頭）

◆關谷真由美　校長　昇任等
東海村立照沼小学校
（小美玉市立小川南中学校／教頭）

◆水野秀樹　校長　昇任等
東海村立中丸小学校
（潮来市立日の出小学校／教頭）

◆杉山健二　校長　昇任等
東海村立舟石川小学校
（笠間市立みなみ学園義務教育学校／教頭）

◆木梨光博　校長　昇任等
常陸大宮市立御前山小学校
（常陸大宮市立山方中学校／教頭）

◆関好美　校長　昇任等
常陸大宮市立美和小学校
（水戸教育事務所（常陸大宮市）／指導主事）

◆川又智子　校長　昇任等
那珂市立額田小学校
（大子町立だいご小学校／教頭）

◆和田尚志　校長　昇任等
那珂市立菅谷小学校
（水戸教育事務所／学校教育課長）

◆友部政之　校長　昇任等
那珂市立芳野小学校
（那珂市立第一中学校／教頭）

◆高野敦史　校長　昇任等
大子町立袋田小学校
（小美玉市立小川南小学校／教頭）

◆星野こずえ　校長　昇任等
大子町立さはら小学校
（那珂市立第三中学校／教頭）

◆國府田庄一　校長　昇任等
大子町立だいご小学校
（水戸教育事務所（ひたちなか市）／指導主事）

◆北見裕　校長　昇任等
日立市立助川小学校
（日立市教育委員会／学務課長）

◆細谷豊　校長　昇任等
日立市立宮田小学校
（県北教育事務所（日立市）／指導主事）

◆大和田紀保　校長　昇任等
日立市立滑川小学校
（日立市立大久保中学校／教頭）

◆茅根健一　校長　昇任等
日立市立河原子小学校
（常陸太田市立水府中学校／教頭）

◆原努　校長　昇任等
日立市立諏訪小学校
（日立市立諏訪小学校／教頭）

◆山本克代　校長　昇任等
日立市立大沼小学校
（日立市立助川小学校／教頭）

◆坂本要　校長　昇任等
日立市立金沢小学校
（教育研修センター／課長）

◆根本未央　校長　昇任等
日立市立油縄子小学校
（日立市立櫛形小学校／副校長）

◆花田喜龍　校長　昇任等
高萩市立松岡小学校
（日立第一高等学校附属中学校／教頭）

◆菊池栄人　校長　昇任等
北茨城市立中郷第一小学校
（県北教育事務所／所長）

◆金澤泰治　校長　昇任等
北茨城市立中郷第二小学校
（学校教育部生徒支援・いじめ対策推進室／指導主事）

◆岩間英人　校長　昇任等
北茨城市立明徳小学校
（県北教育事務所（北茨城市）／指導主事）

◆宮田英男　校長　昇任等
北茨城市立華川小学校
（常陸太田市立里美中学校／教頭）

◆木村千晶　校長　昇任等
北茨城市立平潟小学校
（北茨城市立中郷中学校／教頭）

◆永尾剛　校長　昇任等
鹿嶋市立鉢形小学校
（鹿行教育事務所／次長兼人事課長）

◆大里俊一　校長　昇任等
潮来市立延方小学校
（鹿行教育事務所（潮来市）／指導主事）

◆松本淳志　校長　昇任等
龍ケ崎市立川原代小学校
（牛久市立牛久小学校／教頭）

◆川嶋多寿　校長　昇任等
牛久市立牛久第二小学校
（取手市立寺原小学校／教頭）

◆坂本修　校長　昇任等
稲敷市立高田小学校
（つくば市立吉沼小学校／教頭）

◆根本康志　校長　昇任等
稲敷市立あずま東小学校
（牛久市立ひたち野うしく小学校／副校長）

◆若林功　校長　昇任等
稲敷市立あずま西小学校
（県南教育事務所（美浦村）／指導主事）

◆中井玲子　校長　昇任等
稲敷市立桜川小学校
（つくば市立春日学園義務教育学校／副校長）

◆瀬尾卓也　校長　昇任等
阿見町立阿見第一小学校
（龍ケ崎市立城ノ内中学校／教頭）

◆宮本昌枝　校長　昇任等
阿見町立阿見第二小学校
（鉾田市立鉾田南小学校／副校長）

◆先崎敬広　校長　昇任等
土浦市立東小学校
（石岡市立杉並小学校／教頭）

◆赤羽岳彦　校長　昇任等
土浦市立都和小学校
（つくば市立竹園東小学校／教頭）

◆大関隆　校長　昇任等
土浦市立乙戸小学校
（土浦市立右籾小学校／教頭）

◆高野英樹　校長　昇任等
石岡市立府中小学校
（石岡市教育委員会／参事）

◆小倉朗　校長　昇任等
石岡市立瓦会小学校
（石岡市教育委員会／学校教育課長）

◆馬立早苗　校長　昇任等
石岡市立林小学校
（かすみがうら市立下稲吉小学校／教頭）

◆原野智子　校長　昇任等
つくば市立並木小学校
（つくば市立みどりの南小学校／教頭）

◆高橋正典　校長　昇任等
つくば市立真瀬小学校
（つくば市立みどりの南中学校／教頭）

◆坂本敬持　校長　昇任等
つくば市立柳橋小学校
（土浦市立土浦第五中学校／教頭）

◆大和田哲也　校長　昇任等
つくば市立上郷小学校
（つくば市立竹園東中学校／教頭）

◆加藤光枝　校長　昇任等
つくば市立要小学校
（つくば市立学園の森義務教育学校／副校長）

◆宮田路子　校長　昇任等
つくば市立茎崎第二小学校
（つくば市立二の宮小学校／教頭）

◆岡野知樹　校長　昇任等
つくば市立さくら小学校
（県南教育事務所（つくば市）／指導主事）

◆笹澤清惠　校長　昇任等
つくばみらい市立富士見ヶ丘小学校
（守谷市立黒内小学校／教頭）

◆沼田百合恵　校長　昇任等
取手市立白山小学校
（取手市立取手小学校／教頭）

◆澤野有香　校長　昇任等
取手市立永山小学校
（守谷市立守谷小学校／副校長）

◆永井晶也　校長　昇任等
取手市立高井小学校
（龍ケ崎市立八原小学校／副校長）

◆田美穂　校長　昇任等
取手市立六郷小学校
（取手市立宮和田小学校／教頭）

◆大場哲子　校長　昇任等
取手市立取手西小学校
（つくばみらい市立陽光台小学校／副校長）

◆山本多加代　校長　昇任等
守谷市立高野小学校
（牛久市立おくの義務教育学校／教頭）

◆立花英郎　校長　昇任等
守谷市立御所ケ丘小学校
（学校教育部保健体育課／指導主事）

◆鈴木仁子　校長　昇任等
下妻市立総上小学校
（坂東市立内野山小学校／教頭）

◆小島昌　校長　昇任等
下妻市立豊加美小学校
（桜川市立南飯田小学校／教頭）

◆倉持真由美　校長　昇任等
下妻市立大形小学校
（常総市立石下小学校／教頭）

◆小神野則子　校長　昇任等
筑西市立嘉田生崎小学校
（桜川市立岩瀬小学校／教頭）

◆川口康江　校長　昇任等
桜川市立坂戸小学校
（筑西市立川島小学校／教頭）

◆小倉裕子　校長　昇任等
桜川市立南飯田小学校
（下妻第一高等学校附属中学校／教頭）

◆岡野雄一　校長　昇任等
桜川市立羽黒小学校
（古河市立三和中学校／教頭）

◆宇都木健生　校長　昇任等
桜川市立雨引小学校
（総務企画部総務課／指導主事）

◆金田陽子　校長　昇任等
結城市立城南小学校
（県西教育事務所（古河市）／指導主事）

◆安達賢　校長　昇任等
結城市立絹川小学校
（筑西市立下館西中学校／教頭）

◆堀江利映　校長　昇任等
結城市立結城西小学校
（県西教育事務所／指導主事）

◆大山邦治　校長　昇任等
結城市立城西小学校
（筑西市教育委員会／社会教育主事）

◆入江宏昭　校長　昇任等
常総市立豊岡小学校
（下館第一高等学校附属中学校／教頭）

◆手島一敏　校長　昇任等
常総市立菅生小学校
（桜川市立真壁学園義務教育学校／副校長）

◆西村香保子　校長　昇任等
常総市立玉小学校
（筑西市立下館南中学校／教頭）

◆永瀬紀子　校長　昇任等
常総市立豊田小学校
（古河市立諸川小学校／教頭）

◆海老原淳　校長　昇任等
常総市立飯沼小学校
（県西教育事務所／主任社会教育主事）

◆田邉勉　校長　昇任等
八千代町立安静小学校
（結城市立結城小学校／教頭）

◆野尻知子　校長　昇任等
八千代町立下結城小学校
（筑西市立中小学校／教頭）

◆渡邉孝行　校長　昇任等
古河市立釈迦小学校
（古河市立総和北中学校／教頭）

◆斉藤純子　校長　昇任等
古河市立小堤小学校
（古河市立古河第五小学校／教頭）

◆塩谷光美　校長　昇任等
古河市立上大野小学校
（下妻市立大宝小学校／教頭）

◆野川昭久　校長　昇任等
古河市立西牛谷小学校
（古河市立古河第一中学校／教頭）

◆白波瀬毅　校長　昇任等
古河市立中央小学校
（古河市立古河第二中学校／教頭）

◆秋山志帆　校長　昇任等
古河市立名崎小学校
（境町立森戸小学校／教頭）

◆木田峰子　校長　昇任等
坂東市立飯島小学校
（常総市立石下中学校／教頭）

◆増田靖　校長　昇任等
坂東市立中川小学校
（県西教育事務所（八千代町）／社会教育主事）

◆出頭秀彦　校長　昇任等
坂東市立長須小学校
（総務企画部総務課（鹿行生涯学習センター）／社会教育主事（企画振興課長））

◆石川和紀　校長　昇任等
坂東市立生子菅小学校
（常総市立岡田小学校／教頭）

◆坂本和久　校長　昇任等
坂東市立沓掛小学校
（常総市立水海道中学校／教頭）

◆樋山輝久　校長　昇任等
坂東市立内野山小学校
（筑西市立明野五葉学園／副校長）

◆高橋直之　校長　昇任等
五霞町立五霞小学校
（総務企画部生涯学習課／室長補佐）

◆柴原尚之　校長　昇任等
境町立長田小学校
（境町教育委員会／社会教育主事）

校長　異動

◆石井富美代　校長　異動
水戸市立新荘小学校
（笠間市立岩間第二小学校）

◆大谷淳　校長　異動
水戸市立寿小学校
（水戸市立河和田小学校）

◆桑名実　校長　異動
水戸市立吉田小学校
（水戸市立稲荷第一小学校）

◆舘美穂子　校長　異動
水戸市立見川小学校
（日立市立諏訪小学校）

◆植松陽子　校長　異動
水戸市立双葉台小学校
（水戸市立寿小学校）

◆浅野直俊　校長　異動
水戸市立笠原小学校
（水戸市立上中妻小学校）

◆関谷隆徳　校長　異動
水戸市立吉沢小学校
（水戸市立新荘小学校）

◆田山善堂　校長　異動
水戸市立堀原小学校
（水戸市立稲荷第二小学校）

◆玉渕智巳　校長　異動
笠間市立友部小学校
（笠間市立友部第二中学校）

◆小森真史　校長　異動
笠間市立岩間第一小学校
（笠間市立みなみ学園義務教育学校）

◆川島敬一　校長　異動
笠間市立岩間第二小学校
（結城市立絹川小学校）

◆草野敦子　校長　異動
ひたちなか市立市毛小学校
（ひたちなか市立三反田小学校）

◆中原悟　校長　異動
ひたちなか市立田彦小学校
（ひたちなか市立美乃浜学園）

◆岩城亜紀子　校長　異動
大洗町立南小学校
（ひたちなか市立市毛小学校）

◆木村智恵　校長　異動
東海村立白方小学校
（東海村立中丸小学校）

◆大澤恵子　校長　異動
常陸大宮市立村田小学校
（常陸大宮市立大宮西小学校）

◆関典由　校長　異動
常陸大宮市立大宮小学校
（常陸大宮市立第二中学校）

◆木村真理　校長　異動
常陸大宮市立大宮西小学校
（水戸市立双葉台小学校）

◆檜山ひろみ　校長　異動
那珂市立横堀小学校
（那珂市立額田小学校）

◆磯邉栄子　校長　異動
那珂市立菅谷西小学校
（那珂市立芳野小学校）

◆清水恭子　校長　異動
大子町立上小川小学校
（常陸大宮市立明峰中学校）

◆瀬尾栄　校長　異動
常陸太田市立機初小学校
（日立市立日立特別支援学校）

◆渡部美香　校長　異動
常陸太田市立金砂郷小学校
（日立市立滑川小学校）

◆塙寿昭　校長　異動
常陸太田市立峰山小学校
（北茨城市立華川小学校）

◆吉田薫　校長　異動
日立市立成沢小学校
（古河市立下辺見小学校）

◆金澤勝也　校長　異動
日立市立田尻小学校
（日立市立豊浦中学校）

◆萩原知樹　校長　異動
日立市立十王小学校
（水戸市立堀原小学校）

◆圷聡美　校長　異動
高萩市立東小学校
（常陸太田市立里美中学校）

◆宮内裕子　校長　異動
鹿嶋市立波野小学校
（常総市立五箇小学校）

◆菊巒隆博　校長　異動
鹿嶋市立平井小学校
（神栖市立波崎第三中学校）

◆高楠香代子　校長　異動
鹿嶋市立三笠小学校
（鹿嶋市立鉢形小学校）

◆吾妻俊昭　校長　異動
神栖市立軽野小学校
（神栖市立柳川小学校）

◆本城知子　校長　異動
神栖市立軽野東小学校
（鉾田市立鉾田北中学校）

◆長峰正道　校長　異動
神栖市立横瀬小学校
（神栖市立神栖第二中学校）

◆筒井直子　校長　異動
神栖市立深芝小学校
（鉾田市立旭西小学校）

◆宮澤和弘　校長　異動
神栖市立波崎西小学校
（神栖市立深芝小学校）

◆大里恵　校長　異動
神栖市立植松小学校
（神栖市立横瀬小学校）

◆高岡成郎　校長　異動
神栖市立柳川小学校
（潮来市立延方小学校）

◆松本直人　校長　異動
行方市立麻生東小学校
（神栖市立軽野小学校）

◆川田寛子　校長　異動
鉾田市立鉾田北小学校
（神栖市立軽野東小学校）

◆岡田奈奈　校長　異動
鉾田市立鉾田南小学校
（鉾田市立旭北小学校）

◆宮内孝浩　校長　異動
鉾田市立旭小学校
（鉾田市立鉾田南中学校）

◆松谷真一　校長　異動
龍ケ崎市立龍ケ崎小学校
（龍ケ崎市立中根台中学校）

◆石崎和雄　校長　異動
龍ケ崎市立城ノ内小学校
（龍ケ崎市立龍ケ崎小学校）

◆本橋弘巳　校長　異動
牛久市立ひたち野うしく小学校
（坂東市立内野山小学校）

◆富田英彦　校長　異動
稲敷市立江戸崎小学校
（稲敷市立高田小学校）

◆浅野剛　校長　異動
阿見町立阿見小学校
（阿見町立あさひ小学校）

◆小松原聡　校長　異動
阿見町立君原小学校
（阿見町立阿見第二小学校）

◆菅澤直美　校長　異動
阿見町立あさひ小学校
（阿見町立君原小学校）

◆前原仁　校長　異動
土浦市立真鍋小学校
（牛久市立ひたち野うしく小学校）

◆小松智樹　校長　異動
石岡市立南小学校
（石岡市立瓦会小学校）

◆宮勝徳　校長　異動
石岡市立東成井小学校
（石岡市立吉生小学校）

◆齋藤貴史　校長　異動
石岡市立吉生小学校
（下妻市立総上小学校）

◆石原亜矢子　校長　異動
かすみがうら市立霞ヶ浦北小学校
（つくば市立要小学校）

◆大村千博　校長　異動
つくば市立吾妻小学校
（つくば市立並木小学校）

◆村田健一　校長　異動
つくば市立葛城小学校
（取手市立取手東小学校）

◆高根香織　校長　異動
つくば市立今鹿島小学校
（つくば市立谷田部南小学校）

◆塚崎浩子　校長　異動
つくば市立谷田部南小学校
（つくば市立柳橋小学校）

◆桑原千恵子　校長　異動
つくば市立茎崎第一小学校
（守谷市立高野小学校）

◆岩瀬由美子　校長　異動
つくば市立みどりの南小学校
（つくばみらい市立富士見ヶ丘小学校）

◆横田博江　校長　異動
取手市立桜が丘小学校
（取手市立六郷小学校）

◆新井奈苗　校長　異動
取手市立取手東小学校
（常総市立三妻小学校）

◆冨岡富美　校長　異動
取手市立戸頭小学校
（取手市立桜が丘小学校）

◆二宮隆二　校長　異動
利根町立利根小学校
（稲敷市立あずま東小学校）

◆鈴木勝久　校長　異動
下妻市立宗道小学校
（五霞町立五霞小学校）

◆西村務　校長　異動
筑西市立川島小学校
（古河市立中央小学校）

◆吉澤博之　校長　異動
筑西市立養蚕小学校
（常総市立飯沼小学校）

◆小倉かつよ　校長　異動
筑西市立五所小学校
（筑西市立古里小学校）

◆渡辺幸司　校長　異動
筑西市立大田小学校
（坂東市立沓掛小学校）

◆石塚和佳子　校長　異動
筑西市立古里小学校
（八千代町立安静小学校）

◆大槻雅史　校長　異動
桜川市立大国小学校
（筑西市立五所小学校）

◆倉持訓　校長　異動
常総市立水海道小学校
（常総市立水海道西中学校）

◆塚田伸子　校長　異動
常総市立五箇小学校
（古河市立釈迦小学校）

◆関亜紀　校長　異動
常総市立三妻小学校
（下妻市立豊加美小学校）

◆太田一茂　校長　異動
八千代町立中結城小学校
（八千代町立東中学校）

◆瀬川幹子　校長　異動
古河市立古河第二小学校
（坂東市立長須小学校）

◆川村健　校長　異動
古河市立古河第四小学校
（古河市立古河第三中学校）

◆石井美津子　校長　異動
古河市立上辺見小学校
（古河市立名崎小学校）

◆坂本悦子　校長　異動
古河市立下辺見小学校
（坂東市立弓馬田小学校）

◆小嶋則子　校長　異動
古河市立八俣小学校
（古河市立古河第二小学校）

◆倉持靖子　校長　異動
坂東市立弓馬田小学校
（常総市立菅生小学校）

◆鈴木清子　校長　異動
坂東市立岩井第一小学校
（坂東市立岩井中学校）

◆鈴木忠雄　校長　異動
坂東市立岩井第二小学校
（坂東市立岩井第一小学校）

◆小川裕貴　校長　異動
境町立境小学校
（坂東市立岩井第二小学校）

（FNNプライムオンライン編集部）