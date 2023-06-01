【全掲載】2026年茨城県教職員の人事異動（1） あの先生はどの学校に？ ＜小学校の校長＞
茨城県教育委員会は2026年4月1日付の公立学校教職員の異動について発表した。
小学校の校長等の異動は以下の通り。
(全2回の1)
凡例
・氏名・新職クラス・異動区分
・新所属名／新職名
・（旧所属名／旧職名）
校長 退職
◆鈴木宏一 校長 退職
（水戸市立三の丸小学校）
◆玉井康浩 校長 退職
（水戸市立常磐小学校）
◆鈴木稔 校長 退職
（水戸市立緑岡小学校）
◆江幡和代 校長 退職
（水戸市立吉田小学校）
◆堀江昌代 校長 退職
（水戸市立石川小学校）
◆栗原和彦 校長 退職
（水戸市立河和田小学校）
◆小沼信行 校長 退職
（水戸市立笠原小学校）
◆平原満 校長 退職
（水戸市立吉沢小学校）
◆田崎博文 校長 退職
（茨城町立長岡小学校）
◆高野裕一 校長 退職
（笠間市立稲田小学校）
◆菅谷和幸 校長 退職
（笠間市立友部小学校）
◆大関律子 校長 退職
（笠間市立大原小学校）
◆大足かおり 校長 退職
（城里町立沢山小学校）
◆高橋重樹 校長 退職
（ひたちなか市立東石川小学校）
◆中島隆行 校長 退職
（ひたちなか市立田彦小学校）
◆清水裕美 校長 退職
（ひたちなか市立那珂湊第一小学校）
◆鎮目真実 校長 退職
（ひたちなか市立那珂湊第二小学校）
◆所美由紀 校長 退職
（常陸大宮市立村田小学校）
◆関和子 校長 退職
（那珂市立菅谷小学校）
◆永井美恵子 校長 退職
（那珂市立菅谷西小学校）
◆長山芳子 校長 退職
（大子町立上小川小学校）
◆清水洋太郎 校長 退職
（大子町立だいご小学校）
◆根本俊彦 校長 退職
（常陸太田市立機初小学校）
◆富永佐江子 校長 退職
（常陸太田市立金砂郷小学校）
◆高橋克典 校長 退職
（常陸太田市立峰山小学校）
◆平子剛之 校長 退職
（日立市立助川小学校）
◆皆川渉 校長 退職
（日立市立宮田小学校）
◆大澤真由美 校長 退職
（日立市立河原子小学校）
◆熊谷智仁 校長 退職
（日立市立成沢小学校）
◆圷聡子 校長 退職
（日立市立大沼小学校）
◆石川尚子 校長 退職
（日立市立油縄子小学校）
◆川野邊和 校長 退職
（日立市立田尻小学校）
◆芳賀友博 校長 退職
（日立市立櫛形小学校）
◆大貫弘敏 校長 退職
（日立市立山部小学校）
◆多田典子 校長 退職
（高萩市立東小学校）
◆川和雅人 校長 退職
（北茨城市立中郷第一小学校）
◆益子直 校長 退職
（北茨城市立明徳小学校）
◆樋口洋美 校長 退職
（鹿嶋市立波野小学校）
◆生井澤洋司 校長 退職
（鹿嶋市立平井小学校）
◆山本勇 校長 退職
（鹿嶋市立三笠小学校）
◆成井紀英 校長 退職
（潮来市立津知小学校）
◆飯島直之 校長 退職
（神栖市立波崎西小学校）
◆小橋元 校長 退職
（鉾田市立旭南小学校）
◆長谷川幸典 校長 退職
（龍ケ崎市立川原代小学校）
◆飯塚敏 校長 退職
（稲敷市立江戸崎小学校）
◆星野照明 校長 退職
（稲敷市立あずま西小学校）
◆秋山美穂 校長 退職
（阿見町立阿見小学校）
◆宮崎淳司 校長 退職
（阿見町立阿見第一小学校）
◆近藤恒重 校長 退職
（土浦市立真鍋小学校）
◆長谷川清美 校長 退職
（土浦市立都和小学校）
◆塚本清美 校長 退職
（土浦市立乙戸小学校）
◆倉本明 校長 退職
（石岡市立府中小学校）
◆山口裕司 校長 退職
（石岡市立南小学校）
◆小吹孝雄 校長 退職
（石岡市立東成井小学校）
◆小山光之 校長 退職
（石岡市立林小学校）
◆園田浩美 校長 退職
（つくば市立吾妻小学校）
◆栗山良一 校長 退職
（つくば市立葛城小学校）
◆大竹伸一 校長 退職
（つくば市立今鹿島小学校）
◆小澤光幸 校長 退職
（つくば市立茎崎第一小学校）
◆竹久武志 校長 退職
（取手市立白山小学校）
◆福井朱美 校長 退職
（取手市立永山小学校）
◆傳田正晴 校長 退職
（取手市立高井小学校）
◆水ノ江健 校長 退職
（取手市立戸頭小学校）
◆伊藤誠 校長 退職
（取手市立取手西小学校）
◆高野香保里 校長 退職
（守谷市立御所ケ丘小学校）
◆胗田高志 校長 退職
（筑西市立川島小学校）
◆内田篤 校長 退職
（筑西市立養蚕小学校）
◆太田千秋 校長 退職
（筑西市立大田小学校）
◆船越計雄 校長 退職
（筑西市立嘉田生崎小学校）
◆植竹美代子 校長 退職
（桜川市立雨引小学校）
◆石堀健二 校長 退職
（桜川市立大国小学校）
◆須藤恵美 校長 退職
（結城市立城南小学校）
◆稲見明美 校長 退職
（結城市立結城西小学校）
◆清家康浩 校長 退職
（常総市立豊岡小学校）
◆國府田睦 校長 退職
（八千代町立中結城小学校）
◆嵐武彦 校長 退職
（古河市立上辺見小学校）
◆大谷良明 校長 退職
（古河市立八俣小学校）
◆小林和彦 校長 退職
（坂東市立飯島小学校）
◆桑原えみ 校長 退職
（境町立長田小学校）
役職定年
◆菊地義光 教諭 役職定年
（東海村立白方小学校）
◆松崎英政 教諭 役職定年
（常陸大宮市立大宮小学校）
◆綿引利雄 教諭 役職定年
（那珂市立横堀小学校）
◆窪木隆之 教諭 役職定年
（日立市立金沢小学校）
◆向後範路 教諭 役職定年
（神栖市立植松小学校）
◆河野貞夫 教諭 役職定年
（行方市立麻生東小学校）
◆細谷順一郎 教諭 役職定年
（稲敷市立桜川小学校）
◆廣田晴彦 教諭 役職定年
（土浦市立東小学校）
◆渡部史惠 教諭 役職定年
（つくば市立茎崎第二小学校）
◆西野いづみ 教諭 役職定年
（下妻市立宗道小学校）
◆中嶋好一 教諭 役職定年
（下妻市立大形小学校）
◆酒井雄一 教諭 役職定年
（桜川市立坂戸小学校）
◆田部井悦子 教諭 役職定年
（桜川市立羽黒小学校）
◆横関正俊 教諭 役職定年
（八千代町立下結城小学校）
校長 転任
◆田中正彦 校長 転任
水戸教育事務所（ひたちなか市）／指導主事
（水戸市立妻里小学校）
◆横須賀哲也 校長 転任
水戸教育事務所／主任指導主事兼生徒指導班長
（東海村立舟石川小学校）
◆眞崎恒一郎 校長 転任
学校教育部義務教育課／管理主事
（常陸大宮市立美和小学校）
◆野村仁 校長 転任
水戸教育事務所／管理主事
（大子町立さはら小学校）
◆久保田将彦 校長 転任
日立市教育委員会／教育研究所長
（高萩市立松岡小学校）
◆緑川和良 校長 転任
県北教育事務所／管理主事
（北茨城市立中郷第二小学校）
◆芳賀隆 校長 転任
県北教育事務所（北茨城市）／指導主事
（北茨城市立平潟小学校）
◆秋元道恵 校長 転任
鹿行教育事務所／管理主事
（鉾田市立旭東小学校）
◆森田利浩 校長 転任
県南教育事務所／管理主事
（龍ケ崎市立城ノ内小学校）
◆浅倉慈男 校長 転任
石岡市教育委員会／参事
（かすみがうら市立霞ヶ浦北小学校）
◆藤田清一 校長 転任
県西教育事務所（結城市）／指導主事
（結城市立城西小学校）
◆木村弘幸 校長 転任
総務企画部総務課（水戸生涯学習センター）／副参事（次長兼企画振興課長）
（常総市立水海道小学校）
◆松田朋子 校長 転任
県西教育事務所（筑西市）／指導主事
（常総市立豊田小学校）
◆小野澤弘之 校長 転任
県西教育事務所／管理主事
（古河市立西牛谷小学校）
◆中村卓哉 校長 転任
県西教育事務所（坂東市）／指導主事
（坂東市立中川小学校）
校長 昇任等
◆鴨志田泰 校長 昇任等
水戸市立三の丸小学校
（水戸市教育委員会／教育部参事）
◆中村武 校長 昇任等
水戸市立常磐小学校
（水戸市立内原中学校／教頭）
◆西垣友広 校長 昇任等
水戸市立緑岡小学校
（水戸市立三の丸小学校／教頭）
◆深谷弘美 校長 昇任等
水戸市立柳河小学校
（水戸市立千波小学校／副校長）
◆綿引理恵子 校長 昇任等
水戸市立石川小学校
（水戸市立吉沢小学校／副校長）
◆石津美代子 校長 昇任等
水戸市立河和田小学校
（茨城大学教育学部附属小学校／副校長）
◆大山知恵美 校長 昇任等
水戸市立上中妻小学校
（水戸市立梅が丘小学校／教頭）
◆西條博崇 校長 昇任等
水戸市立稲荷第一小学校
（水戸市立第四中学校／教頭）
◆入之内昌徳 校長 昇任等
水戸市立稲荷第二小学校
（茨城町立明光中学校／教頭）
◆大内崇敬 校長 昇任等
水戸市立妻里小学校
（水戸市立第三中学校／教頭）
◆関谷宣子 校長 昇任等
茨城町立長岡小学校
（笠間市立友部小学校／教頭）
◆根本拓 校長 昇任等
笠間市立稲田小学校
（総務企画部総務課（歴史館）／文化財保護主事（教育普及課長））
◆深谷良重 校長 昇任等
笠間市立大原小学校
（笠間市立岩間第一小学校／教頭）
◆木村香理 校長 昇任等
城里町立沢山小学校
（笠間市立岩間第三小学校／教頭）
◆鶴巻紀子 校長 昇任等
ひたちなか市立三反田小学校
（東海村立白方小学校／教頭）
◆檜山知之 校長 昇任等
ひたちなか市立東石川小学校
（ひたちなか市教育委員会／参事）
◆上金紀子 校長 昇任等
ひたちなか市立前渡小学校
（勝田中等教育学校／教頭）
◆佐竹秀貴 校長 昇任等
ひたちなか市立那珂湊第一小学校
（ひたちなか市立勝田第一中学校／教頭）
◆大友亜紀子 校長 昇任等
ひたちなか市立那珂湊第二小学校
（ひたちなか市立市毛小学校／教頭）
◆關谷真由美 校長 昇任等
東海村立照沼小学校
（小美玉市立小川南中学校／教頭）
◆水野秀樹 校長 昇任等
東海村立中丸小学校
（潮来市立日の出小学校／教頭）
◆杉山健二 校長 昇任等
東海村立舟石川小学校
（笠間市立みなみ学園義務教育学校／教頭）
◆木梨光博 校長 昇任等
常陸大宮市立御前山小学校
（常陸大宮市立山方中学校／教頭）
◆関好美 校長 昇任等
常陸大宮市立美和小学校
（水戸教育事務所（常陸大宮市）／指導主事）
◆川又智子 校長 昇任等
那珂市立額田小学校
（大子町立だいご小学校／教頭）
◆和田尚志 校長 昇任等
那珂市立菅谷小学校
（水戸教育事務所／学校教育課長）
◆友部政之 校長 昇任等
那珂市立芳野小学校
（那珂市立第一中学校／教頭）
◆高野敦史 校長 昇任等
大子町立袋田小学校
（小美玉市立小川南小学校／教頭）
◆星野こずえ 校長 昇任等
大子町立さはら小学校
（那珂市立第三中学校／教頭）
◆國府田庄一 校長 昇任等
大子町立だいご小学校
（水戸教育事務所（ひたちなか市）／指導主事）
◆北見裕 校長 昇任等
日立市立助川小学校
（日立市教育委員会／学務課長）
◆細谷豊 校長 昇任等
日立市立宮田小学校
（県北教育事務所（日立市）／指導主事）
◆大和田紀保 校長 昇任等
日立市立滑川小学校
（日立市立大久保中学校／教頭）
◆茅根健一 校長 昇任等
日立市立河原子小学校
（常陸太田市立水府中学校／教頭）
◆原努 校長 昇任等
日立市立諏訪小学校
（日立市立諏訪小学校／教頭）
◆山本克代 校長 昇任等
日立市立大沼小学校
（日立市立助川小学校／教頭）
◆坂本要 校長 昇任等
日立市立金沢小学校
（教育研修センター／課長）
◆根本未央 校長 昇任等
日立市立油縄子小学校
（日立市立櫛形小学校／副校長）
◆花田喜龍 校長 昇任等
高萩市立松岡小学校
（日立第一高等学校附属中学校／教頭）
◆菊池栄人 校長 昇任等
北茨城市立中郷第一小学校
（県北教育事務所／所長）
◆金澤泰治 校長 昇任等
北茨城市立中郷第二小学校
（学校教育部生徒支援・いじめ対策推進室／指導主事）
◆岩間英人 校長 昇任等
北茨城市立明徳小学校
（県北教育事務所（北茨城市）／指導主事）
◆宮田英男 校長 昇任等
北茨城市立華川小学校
（常陸太田市立里美中学校／教頭）
◆木村千晶 校長 昇任等
北茨城市立平潟小学校
（北茨城市立中郷中学校／教頭）
◆永尾剛 校長 昇任等
鹿嶋市立鉢形小学校
（鹿行教育事務所／次長兼人事課長）
◆大里俊一 校長 昇任等
潮来市立延方小学校
（鹿行教育事務所（潮来市）／指導主事）
◆松本淳志 校長 昇任等
龍ケ崎市立川原代小学校
（牛久市立牛久小学校／教頭）
◆川嶋多寿 校長 昇任等
牛久市立牛久第二小学校
（取手市立寺原小学校／教頭）
◆坂本修 校長 昇任等
稲敷市立高田小学校
（つくば市立吉沼小学校／教頭）
◆根本康志 校長 昇任等
稲敷市立あずま東小学校
（牛久市立ひたち野うしく小学校／副校長）
◆若林功 校長 昇任等
稲敷市立あずま西小学校
（県南教育事務所（美浦村）／指導主事）
◆中井玲子 校長 昇任等
稲敷市立桜川小学校
（つくば市立春日学園義務教育学校／副校長）
◆瀬尾卓也 校長 昇任等
阿見町立阿見第一小学校
（龍ケ崎市立城ノ内中学校／教頭）
◆宮本昌枝 校長 昇任等
阿見町立阿見第二小学校
（鉾田市立鉾田南小学校／副校長）
◆先崎敬広 校長 昇任等
土浦市立東小学校
（石岡市立杉並小学校／教頭）
◆赤羽岳彦 校長 昇任等
土浦市立都和小学校
（つくば市立竹園東小学校／教頭）
◆大関隆 校長 昇任等
土浦市立乙戸小学校
（土浦市立右籾小学校／教頭）
◆高野英樹 校長 昇任等
石岡市立府中小学校
（石岡市教育委員会／参事）
◆小倉朗 校長 昇任等
石岡市立瓦会小学校
（石岡市教育委員会／学校教育課長）
◆馬立早苗 校長 昇任等
石岡市立林小学校
（かすみがうら市立下稲吉小学校／教頭）
◆原野智子 校長 昇任等
つくば市立並木小学校
（つくば市立みどりの南小学校／教頭）
◆高橋正典 校長 昇任等
つくば市立真瀬小学校
（つくば市立みどりの南中学校／教頭）
◆坂本敬持 校長 昇任等
つくば市立柳橋小学校
（土浦市立土浦第五中学校／教頭）
◆大和田哲也 校長 昇任等
つくば市立上郷小学校
（つくば市立竹園東中学校／教頭）
◆加藤光枝 校長 昇任等
つくば市立要小学校
（つくば市立学園の森義務教育学校／副校長）
◆宮田路子 校長 昇任等
つくば市立茎崎第二小学校
（つくば市立二の宮小学校／教頭）
◆岡野知樹 校長 昇任等
つくば市立さくら小学校
（県南教育事務所（つくば市）／指導主事）
◆笹澤清惠 校長 昇任等
つくばみらい市立富士見ヶ丘小学校
（守谷市立黒内小学校／教頭）
◆沼田百合恵 校長 昇任等
取手市立白山小学校
（取手市立取手小学校／教頭）
◆澤野有香 校長 昇任等
取手市立永山小学校
（守谷市立守谷小学校／副校長）
◆永井晶也 校長 昇任等
取手市立高井小学校
（龍ケ崎市立八原小学校／副校長）
◆田美穂 校長 昇任等
取手市立六郷小学校
（取手市立宮和田小学校／教頭）
◆大場哲子 校長 昇任等
取手市立取手西小学校
（つくばみらい市立陽光台小学校／副校長）
◆山本多加代 校長 昇任等
守谷市立高野小学校
（牛久市立おくの義務教育学校／教頭）
◆立花英郎 校長 昇任等
守谷市立御所ケ丘小学校
（学校教育部保健体育課／指導主事）
◆鈴木仁子 校長 昇任等
下妻市立総上小学校
（坂東市立内野山小学校／教頭）
◆小島昌 校長 昇任等
下妻市立豊加美小学校
（桜川市立南飯田小学校／教頭）
◆倉持真由美 校長 昇任等
下妻市立大形小学校
（常総市立石下小学校／教頭）
◆小神野則子 校長 昇任等
筑西市立嘉田生崎小学校
（桜川市立岩瀬小学校／教頭）
◆川口康江 校長 昇任等
桜川市立坂戸小学校
（筑西市立川島小学校／教頭）
◆小倉裕子 校長 昇任等
桜川市立南飯田小学校
（下妻第一高等学校附属中学校／教頭）
◆岡野雄一 校長 昇任等
桜川市立羽黒小学校
（古河市立三和中学校／教頭）
◆宇都木健生 校長 昇任等
桜川市立雨引小学校
（総務企画部総務課／指導主事）
◆金田陽子 校長 昇任等
結城市立城南小学校
（県西教育事務所（古河市）／指導主事）
◆安達賢 校長 昇任等
結城市立絹川小学校
（筑西市立下館西中学校／教頭）
◆堀江利映 校長 昇任等
結城市立結城西小学校
（県西教育事務所／指導主事）
◆大山邦治 校長 昇任等
結城市立城西小学校
（筑西市教育委員会／社会教育主事）
◆入江宏昭 校長 昇任等
常総市立豊岡小学校
（下館第一高等学校附属中学校／教頭）
◆手島一敏 校長 昇任等
常総市立菅生小学校
（桜川市立真壁学園義務教育学校／副校長）
◆西村香保子 校長 昇任等
常総市立玉小学校
（筑西市立下館南中学校／教頭）
◆永瀬紀子 校長 昇任等
常総市立豊田小学校
（古河市立諸川小学校／教頭）
◆海老原淳 校長 昇任等
常総市立飯沼小学校
（県西教育事務所／主任社会教育主事）
◆田邉勉 校長 昇任等
八千代町立安静小学校
（結城市立結城小学校／教頭）
◆野尻知子 校長 昇任等
八千代町立下結城小学校
（筑西市立中小学校／教頭）
◆渡邉孝行 校長 昇任等
古河市立釈迦小学校
（古河市立総和北中学校／教頭）
◆斉藤純子 校長 昇任等
古河市立小堤小学校
（古河市立古河第五小学校／教頭）
◆塩谷光美 校長 昇任等
古河市立上大野小学校
（下妻市立大宝小学校／教頭）
◆野川昭久 校長 昇任等
古河市立西牛谷小学校
（古河市立古河第一中学校／教頭）
◆白波瀬毅 校長 昇任等
古河市立中央小学校
（古河市立古河第二中学校／教頭）
◆秋山志帆 校長 昇任等
古河市立名崎小学校
（境町立森戸小学校／教頭）
◆木田峰子 校長 昇任等
坂東市立飯島小学校
（常総市立石下中学校／教頭）
◆増田靖 校長 昇任等
坂東市立中川小学校
（県西教育事務所（八千代町）／社会教育主事）
◆出頭秀彦 校長 昇任等
坂東市立長須小学校
（総務企画部総務課（鹿行生涯学習センター）／社会教育主事（企画振興課長））
◆石川和紀 校長 昇任等
坂東市立生子菅小学校
（常総市立岡田小学校／教頭）
◆坂本和久 校長 昇任等
坂東市立沓掛小学校
（常総市立水海道中学校／教頭）
◆樋山輝久 校長 昇任等
坂東市立内野山小学校
（筑西市立明野五葉学園／副校長）
◆高橋直之 校長 昇任等
五霞町立五霞小学校
（総務企画部生涯学習課／室長補佐）
◆柴原尚之 校長 昇任等
境町立長田小学校
（境町教育委員会／社会教育主事）
校長 異動
◆石井富美代 校長 異動
水戸市立新荘小学校
（笠間市立岩間第二小学校）
◆大谷淳 校長 異動
水戸市立寿小学校
（水戸市立河和田小学校）
◆桑名実 校長 異動
水戸市立吉田小学校
（水戸市立稲荷第一小学校）
◆舘美穂子 校長 異動
水戸市立見川小学校
（日立市立諏訪小学校）
◆植松陽子 校長 異動
水戸市立双葉台小学校
（水戸市立寿小学校）
◆浅野直俊 校長 異動
水戸市立笠原小学校
（水戸市立上中妻小学校）
◆関谷隆徳 校長 異動
水戸市立吉沢小学校
（水戸市立新荘小学校）
◆田山善堂 校長 異動
水戸市立堀原小学校
（水戸市立稲荷第二小学校）
◆玉渕智巳 校長 異動
笠間市立友部小学校
（笠間市立友部第二中学校）
◆小森真史 校長 異動
笠間市立岩間第一小学校
（笠間市立みなみ学園義務教育学校）
◆川島敬一 校長 異動
笠間市立岩間第二小学校
（結城市立絹川小学校）
◆草野敦子 校長 異動
ひたちなか市立市毛小学校
（ひたちなか市立三反田小学校）
◆中原悟 校長 異動
ひたちなか市立田彦小学校
（ひたちなか市立美乃浜学園）
◆岩城亜紀子 校長 異動
大洗町立南小学校
（ひたちなか市立市毛小学校）
◆木村智恵 校長 異動
東海村立白方小学校
（東海村立中丸小学校）
◆大澤恵子 校長 異動
常陸大宮市立村田小学校
（常陸大宮市立大宮西小学校）
◆関典由 校長 異動
常陸大宮市立大宮小学校
（常陸大宮市立第二中学校）
◆木村真理 校長 異動
常陸大宮市立大宮西小学校
（水戸市立双葉台小学校）
◆檜山ひろみ 校長 異動
那珂市立横堀小学校
（那珂市立額田小学校）
◆磯邉栄子 校長 異動
那珂市立菅谷西小学校
（那珂市立芳野小学校）
◆清水恭子 校長 異動
大子町立上小川小学校
（常陸大宮市立明峰中学校）
◆瀬尾栄 校長 異動
常陸太田市立機初小学校
（日立市立日立特別支援学校）
◆渡部美香 校長 異動
常陸太田市立金砂郷小学校
（日立市立滑川小学校）
◆塙寿昭 校長 異動
常陸太田市立峰山小学校
（北茨城市立華川小学校）
◆吉田薫 校長 異動
日立市立成沢小学校
（古河市立下辺見小学校）
◆金澤勝也 校長 異動
日立市立田尻小学校
（日立市立豊浦中学校）
◆萩原知樹 校長 異動
日立市立十王小学校
（水戸市立堀原小学校）
◆圷聡美 校長 異動
高萩市立東小学校
（常陸太田市立里美中学校）
◆宮内裕子 校長 異動
鹿嶋市立波野小学校
（常総市立五箇小学校）
◆菊巒隆博 校長 異動
鹿嶋市立平井小学校
（神栖市立波崎第三中学校）
◆高楠香代子 校長 異動
鹿嶋市立三笠小学校
（鹿嶋市立鉢形小学校）
◆吾妻俊昭 校長 異動
神栖市立軽野小学校
（神栖市立柳川小学校）
◆本城知子 校長 異動
神栖市立軽野東小学校
（鉾田市立鉾田北中学校）
◆長峰正道 校長 異動
神栖市立横瀬小学校
（神栖市立神栖第二中学校）
◆筒井直子 校長 異動
神栖市立深芝小学校
（鉾田市立旭西小学校）
◆宮澤和弘 校長 異動
神栖市立波崎西小学校
（神栖市立深芝小学校）
◆大里恵 校長 異動
神栖市立植松小学校
（神栖市立横瀬小学校）
◆高岡成郎 校長 異動
神栖市立柳川小学校
（潮来市立延方小学校）
◆松本直人 校長 異動
行方市立麻生東小学校
（神栖市立軽野小学校）
◆川田寛子 校長 異動
鉾田市立鉾田北小学校
（神栖市立軽野東小学校）
◆岡田奈奈 校長 異動
鉾田市立鉾田南小学校
（鉾田市立旭北小学校）
◆宮内孝浩 校長 異動
鉾田市立旭小学校
（鉾田市立鉾田南中学校）
◆松谷真一 校長 異動
龍ケ崎市立龍ケ崎小学校
（龍ケ崎市立中根台中学校）
◆石崎和雄 校長 異動
龍ケ崎市立城ノ内小学校
（龍ケ崎市立龍ケ崎小学校）
◆本橋弘巳 校長 異動
牛久市立ひたち野うしく小学校
（坂東市立内野山小学校）
◆富田英彦 校長 異動
稲敷市立江戸崎小学校
（稲敷市立高田小学校）
◆浅野剛 校長 異動
阿見町立阿見小学校
（阿見町立あさひ小学校）
◆小松原聡 校長 異動
阿見町立君原小学校
（阿見町立阿見第二小学校）
◆菅澤直美 校長 異動
阿見町立あさひ小学校
（阿見町立君原小学校）
◆前原仁 校長 異動
土浦市立真鍋小学校
（牛久市立ひたち野うしく小学校）
◆小松智樹 校長 異動
石岡市立南小学校
（石岡市立瓦会小学校）
◆宮勝徳 校長 異動
石岡市立東成井小学校
（石岡市立吉生小学校）
◆齋藤貴史 校長 異動
石岡市立吉生小学校
（下妻市立総上小学校）
◆石原亜矢子 校長 異動
かすみがうら市立霞ヶ浦北小学校
（つくば市立要小学校）
◆大村千博 校長 異動
つくば市立吾妻小学校
（つくば市立並木小学校）
◆村田健一 校長 異動
つくば市立葛城小学校
（取手市立取手東小学校）
◆高根香織 校長 異動
つくば市立今鹿島小学校
（つくば市立谷田部南小学校）
◆塚崎浩子 校長 異動
つくば市立谷田部南小学校
（つくば市立柳橋小学校）
◆桑原千恵子 校長 異動
つくば市立茎崎第一小学校
（守谷市立高野小学校）
◆岩瀬由美子 校長 異動
つくば市立みどりの南小学校
（つくばみらい市立富士見ヶ丘小学校）
◆横田博江 校長 異動
取手市立桜が丘小学校
（取手市立六郷小学校）
◆新井奈苗 校長 異動
取手市立取手東小学校
（常総市立三妻小学校）
◆冨岡富美 校長 異動
取手市立戸頭小学校
（取手市立桜が丘小学校）
◆二宮隆二 校長 異動
利根町立利根小学校
（稲敷市立あずま東小学校）
◆鈴木勝久 校長 異動
下妻市立宗道小学校
（五霞町立五霞小学校）
◆西村務 校長 異動
筑西市立川島小学校
（古河市立中央小学校）
◆吉澤博之 校長 異動
筑西市立養蚕小学校
（常総市立飯沼小学校）
◆小倉かつよ 校長 異動
筑西市立五所小学校
（筑西市立古里小学校）
◆渡辺幸司 校長 異動
筑西市立大田小学校
（坂東市立沓掛小学校）
◆石塚和佳子 校長 異動
筑西市立古里小学校
（八千代町立安静小学校）
◆大槻雅史 校長 異動
桜川市立大国小学校
（筑西市立五所小学校）
◆倉持訓 校長 異動
常総市立水海道小学校
（常総市立水海道西中学校）
◆塚田伸子 校長 異動
常総市立五箇小学校
（古河市立釈迦小学校）
◆関亜紀 校長 異動
常総市立三妻小学校
（下妻市立豊加美小学校）
◆太田一茂 校長 異動
八千代町立中結城小学校
（八千代町立東中学校）
◆瀬川幹子 校長 異動
古河市立古河第二小学校
（坂東市立長須小学校）
◆川村健 校長 異動
古河市立古河第四小学校
（古河市立古河第三中学校）
◆石井美津子 校長 異動
古河市立上辺見小学校
（古河市立名崎小学校）
◆坂本悦子 校長 異動
古河市立下辺見小学校
（坂東市立弓馬田小学校）
◆小嶋則子 校長 異動
古河市立八俣小学校
（古河市立古河第二小学校）
◆倉持靖子 校長 異動
坂東市立弓馬田小学校
（常総市立菅生小学校）
◆鈴木清子 校長 異動
坂東市立岩井第一小学校
（坂東市立岩井中学校）
◆鈴木忠雄 校長 異動
坂東市立岩井第二小学校
（坂東市立岩井第一小学校）
◆小川裕貴 校長 異動
境町立境小学校
（坂東市立岩井第二小学校）
（FNNプライムオンライン編集部）