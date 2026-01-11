◆米大リーグ ブルージェイズ―ロッキーズ（３０日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が３０日（日本時間３１日）、ロッキーズ戦に「７番・三塁」でスタメン出場する。

メジャー挑戦１年目の岡本は前日２９日（同３０日）のアスレッチクス戦でメジャー１号をマーク。逆方向の右中間への豪快な一撃を放った。開幕３戦で１２打数４安打、１本塁打、１打点。好スタートを切っている。

ロッキーズの先発は巨人時代のチームメートである菅野。ＷＢＣで侍ジャパンのメンバーとして共闘した。尊敬する先輩右腕との初対決が早くも実現することになる。岡本は「僕が入団した時からエース、大先輩で、ジャイアンツと言えば菅野さんというイメージがあるなかで、その方と野球をさせてもらって。この舞台で対戦できるのはなかなかないことなので、その時間を楽しみたい」と声を弾ませていた。

菅野は新天地初登板になる。昨季はオリオールズで１０勝を挙げ、今季は１年契約でロッキーズ入りした。ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では侍ジャパンに入り、１次ラウンドのオーストラリア戦で先発した。岡本との対決をこれまで心待ちにしていた。心躍るマッチアップが始まる。