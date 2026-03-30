◆米大リーグ マーリンズ―ホワイトソックス（３０日、米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が３０日（日本時間３１日午前７時４０分開始予定）、敵地・マーリンズ戦のスタメンに「２番・指名打者」で名を連ねた。これまでの３試合はいずれも一塁での出場だったが、４試合目にして初めて指名打者での出場となる。

偉業に挑む。村上は敵地でのブルワーズとの開幕カード３試合で、３本塁打。日本人、ホワイトソックスの打者としては史上初めてメジャーデビューから３試合連続本塁打を放った。メジャーでもストーリー（１６年、ロッキーズ）、ルイス（１９年、マリナーズ）、デローター（２６年、ガーディアンズ）に次いで４人目の快挙だった。

この日も本塁打を放つと、デビューから４試合連続本塁打となり、１６年ストーリー（当時ロッキーズ、現レッドソックス）以来、メジャー史上２人目で、最長記録に並ぶ。ストーリーは１６年にデビュー戦から２、１、１、２本塁打と４戦で６発を放った。

この日試合が行われるのは、米フロリダ州マイアミのローンデポパーク。２３年の第５回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で準決勝・メキシコ戦、決勝・米国戦、今年の第６回ＷＢＣで準々決勝・ベネズエラ戦を戦った思い出の地だ。村上は２３年に準決勝でサヨナラ打、決勝で本塁打を放ち、今年の準々決勝でも１安打を放った。だが、１６日前に準々決勝敗退を味わった地とあって、悔しさがよみがえる球場でもある。

メジャー通算２８０本塁打を放っている大谷翔平投手（３１）ですら、４試合連続本塁打は、昨年２度記録しただけで、２４年までは１度もなかった。チームは村上が３戦連発を放ちながら、３連敗。一方で対戦するマーリンズはロッキーズに３連勝と勢いに乗っている。