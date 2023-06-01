【日本代表のイングランド戦スタメン予想】大量９人を入れ替え！現状のベストメンバー＆攻撃的布陣で世界４位と“ガチンコ勝負”へ！注目の２シャドーは“新コンビ”を起用か
３月28日に敵地グラスゴーで行われたスコットランド戦に１−０で勝利した日本代表は現地31日、聖地ウェンブリーでイングランド代表と対戦する。
FIFAランキング19位の森保ジャパンに対し、イングランドは4位。ハリー・ケイン（バイエルン）やジュード・ベリンガム（レアル・マドリー）らのタレントが揃う世界屈指の強豪との大一番だ。
３日前のスコットランド戦は、比較的キャップ数の少ない、若手主体のメンバーで臨み、後半に次々に主力を投入して、勝利をもぎ取った。このイングランド代表戦はもちろん、現状のベストメンバーを組むはずだ。基本フォーメーションの３−４−２−１でスタメンを予想してみたい。
まず、GKはスコットランド戦で唯一フル出場した鈴木彩艶（パルマ）が、再びゴールマウスを守るだろう。その試合では２本の好セーブを見せて、さすがのパフォーマンスを披露した。代える理由はない。
３バックは、３日前はともに後半頭から出場した谷口彰悟（シント＝トロイデン）が中央、鈴木淳之介（コペンハーゲン）が左CBは堅いか。もう一枚は、渡辺剛（フェイエノールト）を２試合連続でスタメン起用し、右CBに配する可能性が高いが、コンディションを考慮して瀬古歩夢（ル・アーブル）を使うかもしれない。
ダブルボランチは、スコットランド戦で出番がなかった佐野海舟（ボーフム）と、終盤投入の鎌田大地（クリスタル・パレス）で間違いない。現状では、ワールドカップ本番でもこのコンビが、ファーストチョイスになるはずで、イングランドの中盤との攻防は見物だ。
ウイングバックとシャドーはセットで考えたい。右は、堂安律（フランクフルト）と伊東純也（ゲンク）の組合せだが、練習を見ていても、どちらのポジションにも入っている。左シャドーの人選を含め、個人的には堂安がシャドー、伊東がウイングバックの方がベターだと考えるが、本大会には久保建英（レアル・ソシエダ）が戻ってくるため、強豪国に堂安のウイングバックを試すのではないか。
左ウイングバックは三笘薫（ブライトン）と中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス）のセットが濃厚。ウイングバックとシャドー、どちらも可能性はあるが、前者がシャドーで後者がウイングバックか。
故障上がりの三笘の運動量での負担を少なくでき、ワールドカップのオーストラリア戦でもこの形で機能していたからだ。長期離脱中の南野拓実が間に合わなければ、代わりにレギュラー格となるのは中村が筆頭候補で、本番に向けたテストも兼ね、途中でポジションを入れ替えても面白い。
サイドアタッカーの三笘と伊東がシャドーに並ぶというのは、先発でなかった。カウンターで威力を発揮するだろう「新コンビ」に注目したい。
１トップは、エース格の上田綺世（フェイエノールト）が担うだろう。スコットランド戦では途中で見事なポストプレーを披露し、存在の大きさを示した。世界的なCBを相手に、本領を発揮できるかは、大きなポイントとなる。
スコットランド戦から９人を入れ替え、かなり攻撃的な布陣だが、ガチンコ勝負をして歯が立たなければ、修正を加えればいい。逆手に機能すれば、ワールドカップに向けて自信は深まる。いずれにしても、この顔ぶれがスタメンに名を連ねれば、ワクワクする人は少なくないのではないだろうか。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】日本代表のスコットランド戦出場21選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝弾の14番と好セーブ連発の守護神
FIFAランキング19位の森保ジャパンに対し、イングランドは4位。ハリー・ケイン（バイエルン）やジュード・ベリンガム（レアル・マドリー）らのタレントが揃う世界屈指の強豪との大一番だ。
３日前のスコットランド戦は、比較的キャップ数の少ない、若手主体のメンバーで臨み、後半に次々に主力を投入して、勝利をもぎ取った。このイングランド代表戦はもちろん、現状のベストメンバーを組むはずだ。基本フォーメーションの３−４−２−１でスタメンを予想してみたい。
３バックは、３日前はともに後半頭から出場した谷口彰悟（シント＝トロイデン）が中央、鈴木淳之介（コペンハーゲン）が左CBは堅いか。もう一枚は、渡辺剛（フェイエノールト）を２試合連続でスタメン起用し、右CBに配する可能性が高いが、コンディションを考慮して瀬古歩夢（ル・アーブル）を使うかもしれない。
ダブルボランチは、スコットランド戦で出番がなかった佐野海舟（ボーフム）と、終盤投入の鎌田大地（クリスタル・パレス）で間違いない。現状では、ワールドカップ本番でもこのコンビが、ファーストチョイスになるはずで、イングランドの中盤との攻防は見物だ。
ウイングバックとシャドーはセットで考えたい。右は、堂安律（フランクフルト）と伊東純也（ゲンク）の組合せだが、練習を見ていても、どちらのポジションにも入っている。左シャドーの人選を含め、個人的には堂安がシャドー、伊東がウイングバックの方がベターだと考えるが、本大会には久保建英（レアル・ソシエダ）が戻ってくるため、強豪国に堂安のウイングバックを試すのではないか。
左ウイングバックは三笘薫（ブライトン）と中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス）のセットが濃厚。ウイングバックとシャドー、どちらも可能性はあるが、前者がシャドーで後者がウイングバックか。
故障上がりの三笘の運動量での負担を少なくでき、ワールドカップのオーストラリア戦でもこの形で機能していたからだ。長期離脱中の南野拓実が間に合わなければ、代わりにレギュラー格となるのは中村が筆頭候補で、本番に向けたテストも兼ね、途中でポジションを入れ替えても面白い。
サイドアタッカーの三笘と伊東がシャドーに並ぶというのは、先発でなかった。カウンターで威力を発揮するだろう「新コンビ」に注目したい。
１トップは、エース格の上田綺世（フェイエノールト）が担うだろう。スコットランド戦では途中で見事なポストプレーを披露し、存在の大きさを示した。世界的なCBを相手に、本領を発揮できるかは、大きなポイントとなる。
スコットランド戦から９人を入れ替え、かなり攻撃的な布陣だが、ガチンコ勝負をして歯が立たなければ、修正を加えればいい。逆手に機能すれば、ワールドカップに向けて自信は深まる。いずれにしても、この顔ぶれがスタメンに名を連ねれば、ワクワクする人は少なくないのではないだろうか。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
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