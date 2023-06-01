【日本代表のイングランド戦スタメン予想】大量９人を入れ替え！現状のベストメンバー＆攻撃的布陣で世界４位と“ガチンコ勝負”へ！注目の２シャドーは“新コンビ”を起用か

【日本代表のイングランド戦スタメン予想】大量９人を入れ替え！現状のベストメンバー＆攻撃的布陣で世界４位と“ガチンコ勝負”へ！注目の２シャドーは“新コンビ”を起用か