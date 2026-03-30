3月22日に防府競輪場で行われたガールズフレッシュクイーン。現役最年少の北岡マリアが優勝して新風を吹き起こしたが、迷いなく先行してアピール（4着）した半田水晶（みずき、28＝茨城）にもスケールの大きさを感じた。

昨年デビューした半田は果敢な攻めを武器に売り出し中。直近4カ月の最終バック奪取は23本。逃げの決まり手は14回（29日現在）。ガールズ屈指の先行力を誇る奥井迪でさえ、同バック16本、逃げ11回。先駆者を上回る数字をマークしている。

半田は「先行は意識していますね。カッコイイ勝ち方を意識しています。後ろでためて捲る方が勝ちやすいと思うけど、今はカッコ良く駆けることを志して…。自分のためにも、いつか実を結ぶと思う」。自分の中で確固たる信念を持っている印象だ。理想像に向けて出し惜しみしない姿勢が“果敢な先行”スタイルにつながっている。

1月岐阜の決勝ではホーム過ぎで叩くと久米詩、小林優香の巻き返しを封じ、末良く押し切ってVを飾った。

非凡な脚力を披露する一方で、3月松山ではホームから先行したがゴール前で末を欠いて準V。「ここまでは順調には来ているけど主導権を取る幅が狭いですね」と課題を口にする。

強者の存在が闘志をかき立てる。「ナショナルチームの選手も凄いし、まだトップスピードと組み立ては甘い。勉強させてもらっている一年ですね」。さらなるレベルアップを目指して目を輝かせる。果敢な仕掛けを身上にダイナミックに攻めていく。（栗林 幸太郎）