ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式30日（NY時間15:06）（日本時間04:06）
ダウ平均 45185.15（+18.51 +0.04%）
ナスダック 20752.50（-195.86 -0.93%）
CME日経平均先物 51155（大証終比：-895 -1.75%）
欧州株式30日終値
英FT100 10127.96（+160.61 +1.61%）
独DAX 22562.88（+262.13 +1.18%）
仏CAC40 7772.45（+70.50 +0.92%）
米国債利回り
2年債 3.824（-0.088）
10年債 4.340（-0.088）
30年債 4.905（-0.060）
期待インフレ率 2.317（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.035（-0.059）
英 国 4.935（-0.039）
カナダ 3.507（-0.073）
豪 州 5.070（-0.027）
日 本 2.365（-0.015）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝103.43（+3.79 +3.80%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4534.50（+10.20 +0.23%）
ビットコイン（ドル）
66447.38（-103.85 -0.16%）
（円建・参考値）
1060万7660円（-16579 -0.16%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 45185.15（+18.51 +0.04%）
ナスダック 20752.50（-195.86 -0.93%）
CME日経平均先物 51155（大証終比：-895 -1.75%）
欧州株式30日終値
英FT100 10127.96（+160.61 +1.61%）
独DAX 22562.88（+262.13 +1.18%）
仏CAC40 7772.45（+70.50 +0.92%）
米国債利回り
2年債 3.824（-0.088）
10年債 4.340（-0.088）
30年債 4.905（-0.060）
期待インフレ率 2.317（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.035（-0.059）
英 国 4.935（-0.039）
カナダ 3.507（-0.073）
豪 州 5.070（-0.027）
日 本 2.365（-0.015）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝103.43（+3.79 +3.80%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4534.50（+10.20 +0.23%）
ビットコイン（ドル）
66447.38（-103.85 -0.16%）
（円建・参考値）
1060万7660円（-16579 -0.16%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ