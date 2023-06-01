NY株式30日（NY時間15:06）（日本時間04:06）
ダウ平均　　　45185.15（+18.51　+0.04%）
ナスダック　　　20752.50（-195.86　-0.93%）
CME日経平均先物　51155（大証終比：-895　-1.75%）

欧州株式30日終値
英FT100　 10127.96（+160.61　+1.61%）
独DAX　 22562.88（+262.13　+1.18%）
仏CAC40　 7772.45（+70.50　+0.92%）

米国債利回り
2年債　 　3.824（-0.088）
10年債　 　4.340（-0.088）
30年債　 　4.905（-0.060）
期待インフレ率　 　2.317（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.035（-0.059）
英　国　　4.935（-0.039）
カナダ　　3.507（-0.073）
豪　州　　5.070（-0.027）
日　本　　2.365（-0.015）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝103.43（+3.79　+3.80%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4534.50（+10.20　+0.23%）

ビットコイン（ドル）
66447.38（-103.85　-0.16%）
（円建・参考値）
1060万7660円（-16579　-0.16%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ