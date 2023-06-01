吉岡里帆が約4年ぶりに“どんぎつね”に！ 黒ドレスで鰹節に溺れる「日清のどん兵衛」新CM公開
吉岡里帆が出演する日清食品「日清のどん兵衛」の新テレビCM「帰ってきたどんぎつね 篇」が、4月24日より全国で放送。テレビ放送に先駆けて、Webにて3月31日から先行公開される。
【動画】吉岡里帆が“黒ドレスどんぎつね”に！ 「日清のどん兵衛」新テレビCM「帰ってきたどんぎつね 篇」
「『日清のどん兵衛』のおだしのおいしさが心にしみわたる」ことをアピールする今回のテレビCMでは、「どん兵衛」の人気キャラクター“どんぎつね”を約4年ぶりに吉岡が演じる。
4年前に放映した「さよなら、どんぎつね 篇」では、白を基調とした愛らしいファッションとキュートなふるまいで視聴者の心を癒してくれた“どんぎつね”。今回は黒いドレスを身にまとい、「どん兵衛」の“おだし”に欠かせない素材・鰹節に溺れながら、大人の魅力あふれるさまざまな表情を披露。4年前とはがらりと雰囲気が変わった、大人っぽい“どんぎつね”が見られる。ナレーションは、声優・ナレーターの若本規夫が務める。
CMの公開にあわせて、吉岡へのインタビュー動画とメイキング動画を公開。メイキング動画では、真剣に打ち合わせに臨んだり、休憩中に笑顔でカメラに手を振ったりする“どんぎつね”の姿を見ることができる。
インタビュー動画では、久しぶりに“どんぎつね”になっての感想や、4年前と比べて吉岡自身が成長したと感じる部分などを聞いた。卒業・入学シーズンであることにちなみ、吉岡の学生時代の入学前の思い出も語ってもらった。久しぶりの“どんぎつね”の耳をつけて、「自分の一部っていう感覚がありますね、不思議と。『おかえり』っていう感じがしました」と話している。
「日清のどん兵衛」の新テレビCM「帰ってきたどんぎつね 篇」は、、4月24日より全国で放送。Webにて3月31日から先行公開。
吉岡のインタビューは以下の通り。
＜吉岡里帆 インタビュー＞
■吉岡里帆
――前回はキュートなイメージだった“どんぎつね”が大人っぽい雰囲気に変化したCMですが、ご自身と“どんぎつね”を重ねてみて、吉岡さんがこの4年間で「成長したな」と感じる部分はありますか？
まずはすごく体力がついたということと、自分的には、現場によっての切り替えの早さが前より上がったように思います。若いときは失敗したことをずっと引きずっちゃったりとかしてたんですけど、ちゃんと、スパスパ「次行こう、次！」みたいな感じで切り替えられるようになったかなと思います。
――体力はどのようにつけたのですか？
やっぱり場数を踏んだことで、1日にやらなきゃいけない許容量みたいなものがどんどん上がっていって、それに対応していった末に、今の体力になったのかなと思います。
――CMでは鰹節が全身に降り注ぐ描写を通して、「『日清のどん兵衛』のおだしのおいしさが心にしみわたる」ことを表現していただきました。最近吉岡さんの心にしみわたった、優しい気持ちになったエピソードを教えてください。
今お仕事を頑張れてるのが、近くにいてくださってるマネージャーさんのおかげだなと思うことが本当に多くて。いつもどんな仕事をしてても思います。現場に女の子がついてくれてるんですけど、その子が私の結構前の誕生日なんですけど、そのときに似顔絵を描いてくれて。その似顔絵がめちゃくちゃ宝物なんですけど、私の唇を模した絵で靴下もプレゼントしてくれて。それ（唇の絵）が印刷されてた靴下を作ってくれて、お気に入りすぎて長年履いてたのでボロボロになりました。すごい愛着があったからずっと履いてたのですけど、これ、綺麗に履かずに残しておいたほうがよかったかもなって、ちょっとだけ後悔したっていう（笑）。そのプレゼント嬉しかったなって、思い出しました。
難しいところですよね。使うべきか温存しておくべきか。今になってはもう取り返しがつかないくらい、ボロボロになってしまったんですけど…（笑）。
――どんな似顔絵だったのですか？
すごい似せて描いてくれてて。笑ってる顔を描いてくれました。その絵の原画もあるんですけど、それをまたプリントした巾着があって。それもすごい可愛くてお気に入りです。あんなの作ってくれる人いるんだ、と思って。めちゃくちゃ温かい気持ちになったのを覚えております。
――皆さんとのお付き合いは長いのですか？
そうですね。本当にもうデビューしてすぐから一緒に頑張ってるマネージャーさんもいらっしゃいますし、その子とももう長いですね。7〜8年経ったのかな。
――卒業・入学シーズンですが、吉岡さんが学生時代に入学前の準備としてやっていたことや意識していたことはありますか？
入学前は、制服のサイズ感が、大きすぎる制服を着るのが嫌で。サイズをすごい気にしてた記憶があります。カチッと、ピタッと制服を着たい！みたいな思いで準備して、サイズ調整してた記憶があります。
両親は「大きくなるかもしれないから」ってちょっと大きめのサイズを買ってくれるんですけど、なんかすごいガボガボのを着るのが恥ずかしくて。ちょっと上手いこと調整してました。
――サイズ感を大切にしていたのですね。
そうですね。学生のときそうだったかも。今回も“どんぎつね”をやるってなって、4年ぶりだったんですけど、ウィッグと耳は事前にヘアメイクさんが綺麗に調整してくださったりとか、フィッティングしたりとか入る前に準備してきました。
――久しぶりに耳をつけていかがですか？
なんかすごい、自分の一部っていう感覚がありますね、不思議と。「おかえり」っていう感じがしました。
――プライベートで新たなことを始めようという人も多い時期。吉岡さんおすすめの趣味やマイブームはありますか？
最近のマイブームはちょっとシーズンが違うんですけど、ザクロにすっごいハマってて。たまに、ザクロ食べたいなと思って、色んなスーパーを見て探してたっていうのもあったので。ヨーグルトにザクロを入れて、シリアルとか入れてメープルシロップをかけるっていうデザートにすっごいハマってます。ちょっとザクロの時期が終わっちゃったので、今新しいフルーツを探しています。
【動画】吉岡里帆が“黒ドレスどんぎつね”に！ 「日清のどん兵衛」新テレビCM「帰ってきたどんぎつね 篇」
「『日清のどん兵衛』のおだしのおいしさが心にしみわたる」ことをアピールする今回のテレビCMでは、「どん兵衛」の人気キャラクター“どんぎつね”を約4年ぶりに吉岡が演じる。
4年前に放映した「さよなら、どんぎつね 篇」では、白を基調とした愛らしいファッションとキュートなふるまいで視聴者の心を癒してくれた“どんぎつね”。今回は黒いドレスを身にまとい、「どん兵衛」の“おだし”に欠かせない素材・鰹節に溺れながら、大人の魅力あふれるさまざまな表情を披露。4年前とはがらりと雰囲気が変わった、大人っぽい“どんぎつね”が見られる。ナレーションは、声優・ナレーターの若本規夫が務める。
インタビュー動画では、久しぶりに“どんぎつね”になっての感想や、4年前と比べて吉岡自身が成長したと感じる部分などを聞いた。卒業・入学シーズンであることにちなみ、吉岡の学生時代の入学前の思い出も語ってもらった。久しぶりの“どんぎつね”の耳をつけて、「自分の一部っていう感覚がありますね、不思議と。『おかえり』っていう感じがしました」と話している。
「日清のどん兵衛」の新テレビCM「帰ってきたどんぎつね 篇」は、、4月24日より全国で放送。Webにて3月31日から先行公開。
吉岡のインタビューは以下の通り。
＜吉岡里帆 インタビュー＞
■吉岡里帆
――前回はキュートなイメージだった“どんぎつね”が大人っぽい雰囲気に変化したCMですが、ご自身と“どんぎつね”を重ねてみて、吉岡さんがこの4年間で「成長したな」と感じる部分はありますか？
まずはすごく体力がついたということと、自分的には、現場によっての切り替えの早さが前より上がったように思います。若いときは失敗したことをずっと引きずっちゃったりとかしてたんですけど、ちゃんと、スパスパ「次行こう、次！」みたいな感じで切り替えられるようになったかなと思います。
――体力はどのようにつけたのですか？
やっぱり場数を踏んだことで、1日にやらなきゃいけない許容量みたいなものがどんどん上がっていって、それに対応していった末に、今の体力になったのかなと思います。
――CMでは鰹節が全身に降り注ぐ描写を通して、「『日清のどん兵衛』のおだしのおいしさが心にしみわたる」ことを表現していただきました。最近吉岡さんの心にしみわたった、優しい気持ちになったエピソードを教えてください。
今お仕事を頑張れてるのが、近くにいてくださってるマネージャーさんのおかげだなと思うことが本当に多くて。いつもどんな仕事をしてても思います。現場に女の子がついてくれてるんですけど、その子が私の結構前の誕生日なんですけど、そのときに似顔絵を描いてくれて。その似顔絵がめちゃくちゃ宝物なんですけど、私の唇を模した絵で靴下もプレゼントしてくれて。それ（唇の絵）が印刷されてた靴下を作ってくれて、お気に入りすぎて長年履いてたのでボロボロになりました。すごい愛着があったからずっと履いてたのですけど、これ、綺麗に履かずに残しておいたほうがよかったかもなって、ちょっとだけ後悔したっていう（笑）。そのプレゼント嬉しかったなって、思い出しました。
難しいところですよね。使うべきか温存しておくべきか。今になってはもう取り返しがつかないくらい、ボロボロになってしまったんですけど…（笑）。
――どんな似顔絵だったのですか？
すごい似せて描いてくれてて。笑ってる顔を描いてくれました。その絵の原画もあるんですけど、それをまたプリントした巾着があって。それもすごい可愛くてお気に入りです。あんなの作ってくれる人いるんだ、と思って。めちゃくちゃ温かい気持ちになったのを覚えております。
――皆さんとのお付き合いは長いのですか？
そうですね。本当にもうデビューしてすぐから一緒に頑張ってるマネージャーさんもいらっしゃいますし、その子とももう長いですね。7〜8年経ったのかな。
――卒業・入学シーズンですが、吉岡さんが学生時代に入学前の準備としてやっていたことや意識していたことはありますか？
入学前は、制服のサイズ感が、大きすぎる制服を着るのが嫌で。サイズをすごい気にしてた記憶があります。カチッと、ピタッと制服を着たい！みたいな思いで準備して、サイズ調整してた記憶があります。
両親は「大きくなるかもしれないから」ってちょっと大きめのサイズを買ってくれるんですけど、なんかすごいガボガボのを着るのが恥ずかしくて。ちょっと上手いこと調整してました。
――サイズ感を大切にしていたのですね。
そうですね。学生のときそうだったかも。今回も“どんぎつね”をやるってなって、4年ぶりだったんですけど、ウィッグと耳は事前にヘアメイクさんが綺麗に調整してくださったりとか、フィッティングしたりとか入る前に準備してきました。
――久しぶりに耳をつけていかがですか？
なんかすごい、自分の一部っていう感覚がありますね、不思議と。「おかえり」っていう感じがしました。
――プライベートで新たなことを始めようという人も多い時期。吉岡さんおすすめの趣味やマイブームはありますか？
最近のマイブームはちょっとシーズンが違うんですけど、ザクロにすっごいハマってて。たまに、ザクロ食べたいなと思って、色んなスーパーを見て探してたっていうのもあったので。ヨーグルトにザクロを入れて、シリアルとか入れてメープルシロップをかけるっていうデザートにすっごいハマってます。ちょっとザクロの時期が終わっちゃったので、今新しいフルーツを探しています。