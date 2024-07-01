ケツメイシの名曲「さくら」のミュージックビデオ（ＭＶ）映像が、４月７日からオンエアされるマクドナルド「ベーコンポテトパイ」新ＣＭで“再現”されることが３１日、分かった。

新ＣＭには当時のＭＶに出演していたモデルの鈴木えみを起用。ケツメイシも出演する。ＣＭはＭＶの世界観がモチーフ。「さくら」が流れる中、満開の桜の木の下で、鈴木が母親役として息子を見守りながら「ベーコンポテトパイ」をほおばる。ケツメイシは当時のＭＶと同じ河川敷の桜並木で肩を並べて歩いている。

「さくら」ＭＶからは２１年が経過。撮影現場では当時のＭＶ映像とＣＭ映像を並べてモニターチェックを行い、顔の角度や髪のなびき方、表情のニュアンスまで徹底確認。カメラアングルや風の当たり方も当時を忠実に再現した。

母親役として戻ってきた鈴木は「『さくら』って２１年目になりますかね。たくさんの方にずっと愛されている作品で、毎年桜の季節、春になると思い出していただける、私にとってもすごく大事な作品です」と重みを口に。ＭＶ撮影当時から比べて「私は本当に髪型が変わってないなと。ずっとぱっつんロングのまま２０年きてしまったので、（前髪の）幅だけ広くなったというところだけ変わった感じです」としみじみ話した。

ＣＭ放送開始が４月であることにちなみ、新しく始めたいことを問われたケツメイシのＲＹＯＪＩは、他のメンバーが「筋トレ」や「キャンプ」と答えたことに触れ「何でも思いついた時にやることが一番」と強調。「結局その積み重ねが人生になって、こうやってまた２０年後に再会できたりすると思うので、まずは一歩目をね、怖がらずに踏み出すっていうことですかね」と力を込めていた。