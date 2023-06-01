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31日午前4時6分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、岩手県の一関市、宮城県の大崎市と涌谷町です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□岩手県
一関市

□宮城県
大崎市　涌谷町

■震度2
□岩手県
奥州市　大船渡市　住田町

□宮城県
気仙沼市　登米市　栗原市
宮城美里町　名取市　岩沼市
仙台宮城野区　石巻市　塩竈市
東松島市　松島町　七ヶ浜町
利府町　大衡村　女川町

■震度1
□岩手県
花巻市　北上市　遠野市
金ケ崎町　平泉町　陸前高田市
釜石市　大槌町　宮古市
盛岡市

□宮城県
色麻町　宮城加美町　南三陸町
角田市　蔵王町　大河原町
村田町　柴田町　宮城川崎町
亘理町　山元町　仙台青葉区
仙台若林区　仙台泉区　多賀城市
大和町　大郷町

□福島県
田村市　福島伊達市　川俣町
相馬市　南相馬市　大熊町
新地町　飯舘村

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。