岩手県、宮城県で最大震度3の地震 岩手県・一関市、宮城県・大崎市、涌谷町
31日午前4時6分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、岩手県の一関市、宮城県の大崎市と涌谷町です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□岩手県
一関市
□宮城県
大崎市 涌谷町
■震度2
□岩手県
奥州市 大船渡市 住田町
□宮城県
気仙沼市 登米市 栗原市
宮城美里町 名取市 岩沼市
仙台宮城野区 石巻市 塩竈市
東松島市 松島町 七ヶ浜町
利府町 大衡村 女川町
■震度1
□岩手県
花巻市 北上市 遠野市
金ケ崎町 平泉町 陸前高田市
釜石市 大槌町 宮古市
盛岡市
□宮城県
色麻町 宮城加美町 南三陸町
角田市 蔵王町 大河原町
村田町 柴田町 宮城川崎町
亘理町 山元町 仙台青葉区
仙台若林区 仙台泉区 多賀城市
大和町 大郷町
□福島県
田村市 福島伊達市 川俣町
相馬市 南相馬市 大熊町
新地町 飯舘村
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。