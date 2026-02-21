３人組ラップグループ・ケツメイシとモデルの鈴木えみが、４月７日から放送開始されるマクドナルドの新テレビＣＭに出演することが３１日、発表された。人気メニュー「ベーコンポテトパイ」の販売に合わせ、グループの代表曲「さくら」（２００５年）を使用。リリースから２１年、ＣＭで同曲ミュージックビデオの世界観が完全再現される。

鈴木は母親役として出演。満開の桜の木の下で「ベーコンポテトパイ」をほおばり、息子に優しいまなざしを送る。一方、ケツメイシは当時と同じように河川敷の桜並木で肩を並べて歩く。

鈴木は「毎年桜の季節、春になると思い出していただける、私にとってもすごく大事な作品です」とコメント。ＣＭ出演に向けて入念に打ち合わせを行ったと言い、「実は１年以上前から企画を送ってくださって、ずっとやり取りをさせてもらっていた。『さくら』はケツメイシさんの作品なので、ケツメイシさんが一緒に出てくださるならと。すごいわがままを言って、今日実現できて本当にうれしいです」と共演を喜んだ。

撮影当時を振り返り「昔の『さくら』のミュージックビデオを横に並べて、なるべく同じ角度で、髪のなびき方一つまで、スタッフの方たちがこだわりを持って撮影してくださいました。モニターチェックの時に画面を見て気づいたのですが、私は本当に髪型が変わってないなと。ずっとぱっつんロングのまま２０年きてしまったので、（前髪の）幅だけ広くなったというところだけ変わった感じです」と秘話を明かした。

ケツメイシの３人は撮影時に自然とくっついて歩いてしまうほどの親密さを見せ、監督から「もう少し離れても大丈夫ですよ」とオーダーが出る場面も。ＲＹＯはマクドナルドと深い縁があるようで「サラリーマンの時、半年間、山奥で研修したけど、日曜日だけ唯一、下山できまして。その時にハンバーガーを３０個くらい買って、みんなで群がるようにして食べてました（笑）。毎週交代交代で下山して誰かが買いに行くっていう…恋バナですね。そこで嫁と結婚してます、同期なので」と初々しい過去を告白。大蔵も「僕は小学校の学習塾の下がマクドナルドで、塾で勉強したご褒美にみんなでマクドナルドに行って、ホットアップルパイや当時販売していたサンデーを食べました」と振り返った。

新生活のシーズンだが、ＲＹＯＪＩは「何でも思いついた時に、やることが一番だと思うんですよね。筋トレもそうですし、キャンプもそう。結局その積み重ねが人生になって、こうやってまた２０年後に再会できたりすると思うので、まずは第一歩目を怖がらずに踏み出すっていうことですかね」とエールを送った。