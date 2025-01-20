俳優の小芝風花（２８）、安田顕（５２）が３１日から全国で放送開始される日清ヘルシークリアの新ＣＭ「楽シメ、ウチメシ！」編でＣＭ初共演を果たした。

ＣＭの舞台は幸せあふれる食卓。父親役の安田が愛情の大きさを料理に込めて、ビッグサイズの「娘想いカツ」や「愛情チャーハン」を調理する。娘役の小芝が満面の笑みで出来上がった「ウチメシ」をパクリ。その姿を安田が優しいまなざしで見守り、親子のほっこりした雰囲気がストレートに伝わる新ＣＭとなっている。

もともと家が近所だったという２人。ここ数年はコンスタントに共演をしていたこともあり、撮影前から談笑が絶えないリラックスムードだったという。小芝が芸歴１５年ということを聞いた安田は「長くキャリアを積まれてきたんだなと思いました。かつては『近所のかわいいお嬢さん』だと思っていましたが、今や日本中から愛されている立派な俳優さんになったということで、感慨深いです」としみじみ。親子の設定は小芝も新鮮だったようで「（これまでは）少し遠い役柄が多かったですが、今までの役柄より一番しっくりきて楽しかったです」と撮影を振り返った。