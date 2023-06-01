ケツメイシの2005年のヒット曲「さくら」が、4月7日から放送のマクドナルド「ベーコンポテトパイ」新CMに使用されることが31日、分かった。

CMには「さくら」のMVに出演し大ブレークを果たした鈴木えみ（40）が登場。MVをモチーフにしたCMで、当時を連想させる白い衣装を身にまとい、同商品を食べながら息子を見守る母親を演じる。

鈴木は「21年目になりますかね。たくさんの方にずっと愛されている作品で、毎年桜の季節、春になると思いだしていただける、私にとってもすごく大事な作品」と振り返り、「実は1年以上前から企画を送ってくださって、ずっとやりとりさせてもらっていたんですけど、やはり私の作品ではなくて、『さくら』ってケツメイシさんの作品なので、ケツメイシさんが一緒に出てくださるならと」とオファーを受けた理由を語った。

桜に関するエピソードを問われると「19歳で『さくら』のMVに出させてもらったのですが、そこから実はお花見に行くのが恥ずかしくなっちゃって」といい、「シチュエーションの条件がそろいすぎていて、なんか勝手に恥ずかしくなって、実はお花見ってちゃんとやったことがないんですよ」と告白。ケツメイシのRYOJI（51）からは「申し訳ないね、人生を狂わせたかと思われちゃうね」と“謝罪”を受けていた。