ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は１５１ドル高 ナスダックはマイナス圏での推移
NY株式30日（NY時間14:15）（日本時間03:15）
ダウ平均 45318.01（+151.37 +0.34%）
ナスダック 20821.41（-126.95 -0.61%）
CME日経平均先物 51285（大証終比：-765 -1.49%）
欧州株式30日終値
英FT100 10127.96（+160.61 +1.61%）
独DAX 22562.88（+262.13 +1.18%）
仏CAC40 7772.45（+70.50 +0.92%）
米国債利回り
2年債 3.826（-0.086）
10年債 4.342（-0.086）
30年債 4.903（-0.062）
期待インフレ率 2.320（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.035（-0.059）
英 国 4.935（-0.039）
カナダ 3.510（-0.070）
豪 州 5.070（-0.027）
日 本 2.365（-0.015）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝102.78（+3.14 +3.15%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4549.50（+25.20 +0.56%）
ビットコイン（ドル）
66736.75（+185.52 +0.28%）
（円建・参考値）
1064万3177円（+29587 +0.28%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 45318.01（+151.37 +0.34%）
ナスダック 20821.41（-126.95 -0.61%）
CME日経平均先物 51285（大証終比：-765 -1.49%）
欧州株式30日終値
英FT100 10127.96（+160.61 +1.61%）
独DAX 22562.88（+262.13 +1.18%）
仏CAC40 7772.45（+70.50 +0.92%）
米国債利回り
2年債 3.826（-0.086）
10年債 4.342（-0.086）
30年債 4.903（-0.062）
期待インフレ率 2.320（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.035（-0.059）
英 国 4.935（-0.039）
カナダ 3.510（-0.070）
豪 州 5.070（-0.027）
日 本 2.365（-0.015）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝102.78（+3.14 +3.15%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4549.50（+25.20 +0.56%）
ビットコイン（ドル）
66736.75（+185.52 +0.28%）
（円建・参考値）
1064万3177円（+29587 +0.28%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ