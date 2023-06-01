NY株式30日（NY時間14:15）（日本時間03:15）
ダウ平均　　　45318.01（+151.37　+0.34%）
ナスダック　　　20821.41（-126.95　-0.61%）
CME日経平均先物　51285（大証終比：-765　-1.49%）

欧州株式30日終値
英FT100　 10127.96（+160.61　+1.61%）
独DAX　 22562.88（+262.13　+1.18%）
仏CAC40　 7772.45（+70.50　+0.92%）

米国債利回り
2年債　 　3.826（-0.086）
10年債　 　4.342（-0.086）
30年債　 　4.903（-0.062）
期待インフレ率　 　2.320（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.035（-0.059）
英　国　　4.935（-0.039）
カナダ　　3.510（-0.070）
豪　州　　5.070（-0.027）
日　本　　2.365（-0.015）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝102.78（+3.14　+3.15%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4549.50（+25.20　+0.56%）

ビットコイン（ドル）
66736.75（+185.52　+0.28%）
（円建・参考値）
1064万3177円（+29587　+0.28%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ