円を下支えするための日本の当局の介入の可能性やイラン紛争を巡るリスク回避姿勢の高まりを考慮すると、円がさらに下落する余地は限られていると海外のアナリストから指摘が出ている。円安が再び強まれば、日本当局が警告しているように介入が実施される可能性が高いという。



世界的な成長懸念が強まれば、世界の株式市場はより大きな下落に見舞われる可能性が高く、米短期金利が低下し、ドル円の上昇に賭けたロングポジションの解消を促すとしている。



ドル円は下げを一服させており、１５９円台半ばでの推移となっている。



USD/JPY 159.47 EUR/JPY 182.79

GBP/JPY 210.37 AUD/JPY 109.40



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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