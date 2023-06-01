ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は１５８ドル高 ナスダックはマイナス圏での推移
NY株式30日（NY時間13:20）（日本時間02:20）
ダウ平均 45325.46（+158.82 +0.35%）
ナスダック 20869.40（-78.96 -0.37%）
CME日経平均先物 51505（大証終比：-545 -1.06%）
欧州株式30日GMT17:20
英FT100 10127.96（+160.61 +1.61%）
独DAX 22562.88（+262.13 +1.18%）
仏CAC40 7772.45（+70.50 +0.92%）
米国債利回り
2年債 3.826（-0.086）
10年債 4.336（-0.092）
30年債 4.898（-0.067）
期待インフレ率 2.325（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.035（-0.059）
英 国 4.935（-0.039）
カナダ 3.496（-0.084）
豪 州 5.070（-0.027）
日 本 2.365（-0.015）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝103.39（+3.75 +3.76%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4563.30（+39.00 +0.86%）
ビットコイン（ドル）
67072.63（+521.40 +0.78%）
（円建・参考値）
1070万2109円（+83195 +0.78%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 45325.46（+158.82 +0.35%）
ナスダック 20869.40（-78.96 -0.37%）
CME日経平均先物 51505（大証終比：-545 -1.06%）
欧州株式30日GMT17:20
英FT100 10127.96（+160.61 +1.61%）
独DAX 22562.88（+262.13 +1.18%）
仏CAC40 7772.45（+70.50 +0.92%）
米国債利回り
2年債 3.826（-0.086）
10年債 4.336（-0.092）
30年債 4.898（-0.067）
期待インフレ率 2.325（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.035（-0.059）
英 国 4.935（-0.039）
カナダ 3.496（-0.084）
豪 州 5.070（-0.027）
日 本 2.365（-0.015）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝103.39（+3.75 +3.76%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4563.30（+39.00 +0.86%）
ビットコイン（ドル）
67072.63（+521.40 +0.78%）
（円建・参考値）
1070万2109円（+83195 +0.78%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ