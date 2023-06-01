NY株式30日（NY時間13:20）（日本時間02:20）
ダウ平均　　　45325.46（+158.82　+0.35%）
ナスダック　　　20869.40（-78.96　-0.37%）
CME日経平均先物　51505（大証終比：-545　-1.06%）

欧州株式30日GMT17:20
英FT100　 10127.96（+160.61　+1.61%）
独DAX　 22562.88（+262.13　+1.18%）
仏CAC40　 7772.45（+70.50　+0.92%）

米国債利回り
2年債　 　3.826（-0.086）
10年債　 　4.336（-0.092）
30年債　 　4.898（-0.067）
期待インフレ率　 　2.325（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.035（-0.059）
英　国　　4.935（-0.039）
カナダ　　3.496（-0.084）
豪　州　　5.070（-0.027）
日　本　　2.365（-0.015）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝103.39（+3.75　+3.76%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4563.30（+39.00　+0.86%）

ビットコイン（ドル）
67072.63（+521.40　+0.78%）
（円建・参考値）
1070万2109円（+83195　+0.78%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ