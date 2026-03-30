日本代表、ウェンブリー・スタジアムで最終調整！ 9万人収容の“聖地”、チケットはすでに完売
日本代表は30日、キリンワールドチャレンジ2026 イングランド代表戦に向け、会場のウェンブリー・スタジアムで公式練習を行った。
冒頭15分のみのメディア公開となり、選手たちはランニングやストレッチ、ボール回しで調整した。イングランドサッカーの“聖地”として知られるウェンブリー・スタジアムは、9万人を収容できる巨大なスタジアム。選手たちはピッチに姿を現すと、スタジアムを見渡していた。なお、明日のチケットは完売となっており、満員のスタジアムでプレーすることになる。
日本がウェンブリー・スタジアムで試合を行うのは、1995年のアンブロカップ以来31年ぶり。井原正巳が一度同点となるゴールを決めたが、その後勝ち越しを許し敗れている。過去の通算対戦成績は0勝1分け2敗となっており、明日イングランド戦初勝利を目指す。
イングランドとの一戦は、4月1日（水）日本時間3時45分キックオフ。NHK Eテレにて生中継、NHK ONEで同時・見逃し配信、U-NEXTにてリアルタイム配信（有料）・見逃し配信される。
取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）
冒頭15分のみのメディア公開となり、選手たちはランニングやストレッチ、ボール回しで調整した。イングランドサッカーの“聖地”として知られるウェンブリー・スタジアムは、9万人を収容できる巨大なスタジアム。選手たちはピッチに姿を現すと、スタジアムを見渡していた。なお、明日のチケットは完売となっており、満員のスタジアムでプレーすることになる。
イングランドとの一戦は、4月1日（水）日本時間3時45分キックオフ。NHK Eテレにて生中継、NHK ONEで同時・見逃し配信、U-NEXTにてリアルタイム配信（有料）・見逃し配信される。
取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）