　31日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比540円安の5万1510円と急落。日経平均株価の現物終値5万1885.85円に対しては375.85円安。出来高は1万267枚となっている。

　TOPIX先物期近は3533.5ポイントと前日比21.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は8.84ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51510　　　　　-540　　　 10267
日経225mini 　　　　　　 51505　　　　　-545　　　212428
TOPIX先物 　　　　　　　3533.5　　　　 -21.5　　　 16227
JPX日経400先物　　　　　 32055　　　　　-175　　　　 315
グロース指数先物　　　　　 677　　　　　　-4　　　　1198
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース