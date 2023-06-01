日経225先物：31日2時＝540円安、5万1510円
31日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比540円安の5万1510円と急落。日経平均株価の現物終値5万1885.85円に対しては375.85円安。出来高は1万267枚となっている。
TOPIX先物期近は3533.5ポイントと前日比21.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は8.84ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51510 -540 10267
日経225mini 51505 -545 212428
TOPIX先物 3533.5 -21.5 16227
JPX日経400先物 32055 -175 315
グロース指数先物 677 -4 1198
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3533.5ポイントと前日比21.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は8.84ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51510 -540 10267
日経225mini 51505 -545 212428
TOPIX先物 3533.5 -21.5 16227
JPX日経400先物 32055 -175 315
グロース指数先物 677 -4 1198
東証REIT指数先物 売買不成立
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