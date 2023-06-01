NY株式30日（NY時間12:20）（日本時間01:20）
ダウ平均　　　45509.10（+342.46　+0.75%）
ナスダック　　　20945.26（-3.10　-0.01%）
CME日経平均先物　51630（大証終比：-420　-0.81%）

欧州株式30日GMT16:20
英FT100　 10127.96（+160.61　+1.61%）
独DAX　 22562.88（+262.13　+1.18%）
仏CAC40　 7772.45（+70.50　+0.92%）

米国債利回り
2年債　 　3.816（-0.096）
10年債　 　4.330（-0.097）
30年債　 　4.899（-0.066）
期待インフレ率　 　2.327（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.035（-0.059）
英　国　　4.935（-0.039）
カナダ　　3.499（-0.081）
豪　州　　5.070（-0.027）
日　本　　2.365（-0.015）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝102.99（+3.35　+3.36%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4571.70（+47.40　+1.05%）

ビットコイン（ドル）
67350.63（+799.40　+1.20%）
（円建・参考値）
1074万1078円（+127488　+1.20%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ