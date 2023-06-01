ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は３４２ドル高 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式30日（NY時間12:20）（日本時間01:20）
ダウ平均 45509.10（+342.46 +0.75%）
ナスダック 20945.26（-3.10 -0.01%）
CME日経平均先物 51630（大証終比：-420 -0.81%）
欧州株式30日GMT16:20
英FT100 10127.96（+160.61 +1.61%）
独DAX 22562.88（+262.13 +1.18%）
仏CAC40 7772.45（+70.50 +0.92%）
米国債利回り
2年債 3.816（-0.096）
10年債 4.330（-0.097）
30年債 4.899（-0.066）
期待インフレ率 2.327（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.035（-0.059）
英 国 4.935（-0.039）
カナダ 3.499（-0.081）
豪 州 5.070（-0.027）
日 本 2.365（-0.015）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝102.99（+3.35 +3.36%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4571.70（+47.40 +1.05%）
ビットコイン（ドル）
67350.63（+799.40 +1.20%）
（円建・参考値）
1074万1078円（+127488 +1.20%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 45509.10（+342.46 +0.75%）
ナスダック 20945.26（-3.10 -0.01%）
CME日経平均先物 51630（大証終比：-420 -0.81%）
欧州株式30日GMT16:20
英FT100 10127.96（+160.61 +1.61%）
独DAX 22562.88（+262.13 +1.18%）
仏CAC40 7772.45（+70.50 +0.92%）
米国債利回り
2年債 3.816（-0.096）
10年債 4.330（-0.097）
30年債 4.899（-0.066）
期待インフレ率 2.327（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.035（-0.059）
英 国 4.935（-0.039）
カナダ 3.499（-0.081）
豪 州 5.070（-0.027）
日 本 2.365（-0.015）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝102.99（+3.35 +3.36%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4571.70（+47.40 +1.05%）
ビットコイン（ドル）
67350.63（+799.40 +1.20%）
（円建・参考値）
1074万1078円（+127488 +1.20%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ