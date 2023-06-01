中東情勢の緊迫化を受け、G7＝主要7か国の財務相とエネルギー相らがオンラインで会合を開き、安定的で透明性のあるエネルギー市場を確保することなどを確認しました。

片山財務相

「こういう状況でも機能して、安定的でかつ透明性のあるエネルギー市場を確保するということを、我々G7がコミットしなければ駄目だということで、十分な供給が維持されることが必要と」

オンライン会合では、中東情勢がエネルギー市場や世界経済、金融市場に与える影響について議論されました。

片山財務相によりますと、アメリカ、カナダの産油国からは、「フルスロットルを超えた状態で原油を生産、製油して外に出す」との宣言があったということです。さらにアメリカは、「事態の収束への意欲が非常に強かった」ということで、ホルムズ海峡をすでに10隻が通過していて、24時間以内に20隻が通過するとの情報も話していたということです。

また、片山財務相は、原油先物市場の変動が、為替市場にも波及していて「非常に高い緊張感を持って市場を注視している」ことを伝え、G7各国と緊密に連携していくことの重要性を確認したということです。