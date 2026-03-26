大分県大分市で開催中の「金曜ロードショーとジブリ展」。

30日、来場者数が県内で開かれた展覧会で歴代1位となりました。

大分市の県立美術館で開かれている「金曜ロードショーとジブリ展」は日本テレビの金曜ロードショーの歩みとともにスタジオジブリの作品の歴史を振り返る展覧会です。

県内の美術館で開催された展覧会の来場者数は県立美術館で2017年に開催された「ジブリの大博覧会」が19万4564人で1位となっていました。

この記録を「金曜ロードショーとジブリ展」が更新し歴代最多となりました。

記念すべき19万4565人目の来場者となったのは熊本県から訪れた遠藤由彩ちゃん4歳です。

記念セレモニーではぬいぐるみや図録などの記念品が贈られました。

◆遠藤由彩ちゃん

「うれしかったです」

「(好きなキャラクターは)トトロ」

◆母・遠藤紗英さん

「ジブリ展は初めてなのでどんなところかなと思ってわくわくしている。いっぱい写真を撮ろうと思っている」

この展覧会は日時指定の予約制となっています。

31日まで開催されていてチケットにはまだ余裕があるということです。