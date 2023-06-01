【今日の献立】2026年3月31日(火)「簡単フライパンキッシュ」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「簡単フライパンキッシュ」 「大根スティックフライ」 「キャベツとツナの簡単酢サラダ」 の全3品。
簡単なのに華やかなキッシュと食べだしたら止まらない大根フライ、サッパリとした酢サラダでおもてなしのような献立に。
【主食】簡単フライパンキッシュ
フライパンで作れるお手軽なキッシュ。見た目も華やかでちょっとしたお祝いにも。
調理時間：20分
カロリー：527Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
ソーセージ 3本 ブロッコリー 1/2株 アンチョビ (みじん切り)3枚分
＜卵液＞
豆乳 (成分調整)100ml
卵 (Lサイズ)2個
塩 少々
ピザ用チーズ 50g
粗びき黒コショウ 適量
2. (1)にピザ用チーズを散らして蓋をし、弱火で10〜15分加熱する。チーズが溶けたら粗びき黒コショウを振る。
フライパンのまま食卓に出しても良いですね。
【副菜】大根スティックフライ
大根の甘みが引き立つ一品。揚げたてを是非召し上がれ。
調理時間：10分
カロリー：126Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
片栗粉 大さじ2~3
塩 小さじ1/2
青のり 適量 揚げ油 適量
【副菜】キャベツとツナの簡単酢サラダ
キャベツは手でちぎる事によって、より味がなじみやすくなります。
調理時間：15分
カロリー：84Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
ツナ (缶)30g
カニ風味カマボコ 2本 白ゴマ 少々
作り置き甘酢 大さじ1
簡単なのに華やかなキッシュと食べだしたら止まらない大根フライ、サッパリとした酢サラダでおもてなしのような献立に。
【主食】簡単フライパンキッシュ
フライパンで作れるお手軽なキッシュ。見た目も華やかでちょっとしたお祝いにも。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：527Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
材料（2人分）食パン (5枚切り)2枚
ソーセージ 3本 ブロッコリー 1/2株 アンチョビ (みじん切り)3枚分
＜卵液＞
豆乳 (成分調整)100ml
卵 (Lサイズ)2個
塩 少々
ピザ用チーズ 50g
粗びき黒コショウ 適量
【下準備】食パンは3cm角に切る。ソーセージは斜め薄切りにする。ブロッコリーは小房に分け、熱湯でゆでて冷ましておく。＜卵液＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにオーブンシートを敷き、食パンを敷き詰める。ブロッコリー、ソーセージ、アンチョビをのせて＜卵液＞を注ぐ。
©Eレシピ
2. (1)にピザ用チーズを散らして蓋をし、弱火で10〜15分加熱する。チーズが溶けたら粗びき黒コショウを振る。
©Eレシピ
フライパンのまま食卓に出しても良いですね。
【副菜】大根スティックフライ
大根の甘みが引き立つ一品。揚げたてを是非召し上がれ。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：126Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
材料（2人分）大根 6cm
片栗粉 大さじ2~3
塩 小さじ1/2
青のり 適量 揚げ油 適量
【下準備】大根は皮ごと1cm角の棒状に切り、片栗粉をまぶす。
©Eレシピ
【作り方】1. 170℃に熱した揚げ油に大根を入れ、カリッとするまで揚げる。熱いうちに塩と青のりを振って器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】キャベツとツナの簡単酢サラダ
キャベツは手でちぎる事によって、より味がなじみやすくなります。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：84Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
材料（2人分）キャベツ 1/8個
ツナ (缶)30g
カニ風味カマボコ 2本 白ゴマ 少々
作り置き甘酢 大さじ1
【下準備】キャベツは手で食べやすい大きさにちぎる。ツナは汁気をきる。カニ風味カマボコは長さを半分に切り、縦に裂く。
©Eレシピ
【作り方】1. 抗菌袋に全ての材料を入れてもみ、10分味をなじませたら器に盛る。
©Eレシピ