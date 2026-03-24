バイエルン、ポルトガル代表DFゲレイロの今季終了後の退団を発表…3年間の貢献に感謝「残りの目標に集中」

バイエルン、ポルトガル代表DFゲレイロの今季終了後の退団を発表…3年間の貢献に感謝「残りの目標に集中」