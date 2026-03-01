ペットも人も涼しく外出できる！ ONEKOSAMA OINUSAMA「空調と、出かける。」シリーズ

記事ポイント 共通の空調ファンでペットも飼い主も外出時の暑さ対策ができる「空調と、出かける。」シリーズが登場敷く・背負う・抱っこする・着るなど多彩なスタイルに対応した5種類の商品ラインナップ2026年4月2日開催の「インターペット東京」で発売中商品の体験・購入ができる 共通の空調ファンでペットも飼い主も外出時の暑さ対策ができる「空調と、出かける。」シリーズが登場敷く・背負う・抱っこする・着るなど多彩なスタイルに対応した5種類の商品ラインナップ2026年4月2日開催の「インターペット東京」で発売中商品の体験・購入ができる

夏の外出でペットの熱中症が心配なオーナーに向け、「ONEKOSAMA OINUSAMA」が「空調と、出かける。」シリーズを2026年3月に発表しています。

ペットと人が共通の空調ファンを活用することで、バギー・リュック・抱っこ紐・ウェアなどさまざまなスタイルで暑さ対策を行える点が大きな特徴です。

ONEKOSAMA OINUSAMA「空調と、出かける。」シリーズ

ブランド名: ONEKOSAMA OINUSAMA（運営: 株式会社スウィートマミー）シリーズ発表: 2026年3月展示イベント: インターペット東京（2026年4月2日〜）ブース: 東ホールE7 B014

近年、日本の夏は猛暑が続き、ペットの熱中症対策への関心が高まっています。

特にペットバギーやキャリーバッグ内部は熱がこもりやすく、外出時の暑さ対策は多くのペットオーナーにとっての課題となっています。

スウィートマミーは、マタニティ・ベビー用品の開発で培った快適性・安全性・機能性のノウハウをペット向けに応用し、独自の空調シリーズを展開しています。

「空調と、出かける。」シリーズは、敷く・背負う・抱っこする・着るといった多様なスタイルで空調ファンを活用できる新しい暑さ対策の提案です。

空調クールマット・ファン付ペットリュック（販売中）

空調クールマットは、空調ファンによる空気循環でカート内部の温度上昇を抑える冷却マットです。

“敷くだけエアコン”としてペットバギーや自宅など外出時・室内を問わず活用できます。

ファン付ペットリュックは、通気設計と空調ファンを組み合わせたペットキャリーで、夏の移動時の暑さ対策をサポートします。

開発中・今夏発売予定アイテム

AGS機能付きメッシュペットリュックは、歩行時の負担を軽減するAGS（Anti-Gravity Suspension）機能を搭載した新型キャリーです。

メッシュ素材の本体に空調ファンを組み合わせ、通気性と機能性を両立した設計となっています。

ファン付ペット抱っこ紐は、抱っこ移動時の蒸れを軽減する通気設計とファンを組み合わせたペットキャリーで、今夏の発売が予定されています。

空調ファン付ママベストは、ペットオーナーや子育て中の女性向けのウェア型空調アイテムとして現在開発中です。

2026年4月2日から開催される「インターペット東京」では、発売中の商品を実際に体験・購入できるほか、開発中商品の参考展示も予定されています。

「空調と、出かける。」シリーズは、ペットも飼い主も共通のファン技術で一緒に涼しく外出できる点が大きな魅力です。

販売中の空調クールマットとファン付ペットリュックに加え、今夏にはさらに多彩なラインナップが揃います。

マタニティ・ベビー用品で培った安全設計のノウハウが、そのままペット向けの快適さにつながっています。

「空調と、出かける。」シリーズの紹介でした。

よくある質問

Q. 「空調と、出かける。」シリーズはどこで体験・購入できますか？

A. 2026年4月2日から開催される「インターペット東京」のONEKOSAMA OINUSAMAブース（東ホールE7 B014）で、発売中の商品を体験・購入できます。

Q. 「空調と、出かける。」シリーズにはどんな商品がありますか？

A. 現在は空調クールマットとファン付ペットリュックが販売中です。

今夏にはファン付ペット抱っこ紐の発売が予定されており、AGS機能付きメッシュペットリュックと空調ファン付ママベストも開発中となっています。

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