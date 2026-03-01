149店舗の全国グルメが集結！ 東武百貨店 池袋本店「第9回 47都道府県にっぽんのグルメショー」

記事ポイント 過去最大の149店舗が出店し、うち42店舗が初登場前半と後半で約55店舗が入れ替わる過去最長12日間の開催2週目には47都道府県の日本酒が楽しめる立ち呑み処が登場 過去最大の149店舗が出店し、うち42店舗が初登場前半と後半で約55店舗が入れ替わる過去最長12日間の開催2週目には47都道府県の日本酒が楽しめる立ち呑み処が登場

東武百貨店 池袋本店にて、2026年4月2日(木)から13日(月)まで「第9回 47都道府県にっぽんのグルメショー」が開催されます。

9回目となる今回は過去最長の12日間にわたって実施され、過去最大となる149店舗が出店します。

42店舗の初出店グルメに加え、東武限定品やできたての実演グルメなど、都内にいながら日本各地を旅する気分が味わえるイベントです。

東武百貨店 池袋本店「第9回 47都道府県にっぽんのグルメショー」

開催場所：東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約410坪)開催期間：2026年4月2日(木)〜13日(月)前半：4月2日(木)〜7日(火)後半：4月8日(水)〜13日(月)営業時間：午前10時〜午後7時 ※4月7日(火)は午後5時閉場出店数：149店舗(初出店42店舗・入れ替え含む)

北は北海道、南は沖縄まで全国各地のグルメが一堂に集結するこのイベントでは、前半と後半で約55店舗が入れ替わります。

会場で作りたてを提供する実演グルメや、この催事でしか手に入らない東武限定品など、バラエティ豊かなラインナップが展開されます。

42店舗が初登場！注目の初出店グルメ

熊本の「馬肉料理 饗応はしもと」からは、東武限定品の馬づくし御膳「極」(3,240円)が登場します。

熊本の特産である馬肉料理を盛りだくさんに詰め合わせた馬肉づくし弁当で、各日販売予定20点の限定品です。

鳥取の「すし処いつき」が手がける穴子かに棒ちらし(2,079円)は、手で剥いた山陰産紅ずわい蟹の蟹身と国産真穴子を使用した東武限定のちらし寿司となっています。

山形の「Ora da cacao & chou」からは、かみのやまシューがラフランスとずんだの2種類(各486円)で販売されます。

山形県産「つや姫」の米粉を使ったクッキーシューと山形県産ラフランスのクリームが相性抜群の一品です。

和歌山の「和歌山バターサンド専門店101」では、ひとくちサイズのバターサンド 塩バニラブランデークランベリー(321円)を販売します。

和歌山天塩とバニラが香るバターサンドに、ブランデーとクランベリーの酸味が上品に調和しています。

東京・八丈島からは「八丈島ジャージーカフェ」が初出店し、ジャージーミルクソフトクリーム(601円)をイートインで提供します。

八丈島ジャージー牛乳の甘みが詰まった濃厚な味わいが特徴です。

北海道の「in EZO」が手がけるぜいたく！ホタテバター味噌らぁめん(1,980円)は、濃厚味噌バターラーメンに北海道噴火湾産の大ぶりホタテをトッピングした東武限定メニューとなっています。

実演・できたてのご当地肉・海鮮弁当

熊本の「白水乃蔵」からは、熊本県ブランド牛あか牛を使った四種のあか牛御膳(3,996円)が登場します。

100％ハンバーグ、トモサンカク・上赤身のステーキ、焼肉の4種食べ比べが楽しめる東武限定の一品です。

岐阜の「飛騨天狗GIFU」が提供する飛騨牛ロースステーキと柔らか牛タンのローストビーフ塩だれ仕立ての2種盛り弁当(2,970円)は、岐阜県ブランド牛「飛騨牛」のロースステーキを贅沢に使用しています。

宮城の「おらいの牛たん」の塩糀熟成厚切り牛たんわっぱ(2,800円)は、塩糀で熟成した柔らかく旨味が際立つ牛たんが味わえます。

北海道の「和風だし伊藤圓」からは、北海道産のオオズワイガニ・いくらをはじめ海鮮を盛りだくさんに詰め込んだ樽海弁当(3,240円)が各日販売予定50点で用意されます。

広島の「広島牡蠣専門店 千両屋」では、ぷりっと濃厚な瀬戸内海のかきを使用したかきめしカキフライ(1,944円)が実演販売されます。

定番のご当地グルメも充実

大阪の「たこ焼き発祥の店 大阪玉出 会津屋」からは、元祖たこ焼き 小箱(801円/12個入)が実演で提供されます。

長野の「小川の庄 おやき村」の縄文おやき各種(各270円)や、富山の「白えび亭」の白えび天ぷら(1,080円/50g)も出店します。

高知の「野島水産」によるかつおの藁焼きたたき(972円/100gあたり)や、宮崎の「チキン南蛮専門店 金の皿」のチキン南蛮(594円/100gあたり)など、各地の定番グルメが目白押しです。

沖縄からは「沖縄海藻専門店 もずキム」のもずくのキムチ漬け(1,581円/350g)も登場します。

2週目は約55店舗が入れ替え！お酒に合うグルメが集結

4月8日(水)からの2週目には、47都道府県のお酒を会場で楽しめる「日本名門酒会 NIPPON SAKE 47 立ち呑み処」が展開されます。

酒チケット(3枚綴り1,500円)を購入し、好きなお酒を3杯選んで会場内のグルメと一緒にイートインスペースで楽しめる仕組みです。

熊本の「天草 幸福堂」からは、熊本県天草市産の車海老の塩焼き(1,001円)が初出店で登場します。

頭から丸ごと食べられ、プリッと甘みが弾ける車海老はお酒との相性も抜群です。

東京の「アジ好きですか？」が提供する千葉県富津市産黄金アジのプラチナアジフライ(1,781円/3枚セット)は、低温でじっくり揚げるサクサク・ふわふわな食感が楽しめます。

東京の「Kalpasi」による2種合いがけカレー(2,001円)は、海老の濃厚な出汁とココナッツが効いたスリランカ海老カレーと、スパイスとハーブが重なる香り高いムンバイチキンキーマの組み合わせです。

三重の「若戎酒造」からは、若戎 純米大吟醸 磨き35(9,350円/720ml)も販売されます。

2週目の注目スイーツ

栃木の「ベリーズベリー」が手がけるストロベリーバブルワッフル(1,201円)は、栃木県産完熟いちごを贅沢に使用した、いちご農家が作るサクもちワッフルです。

熊本の「阿蘇ミルク牧場」からは、牧場内で飼育している5種類の乳牛のミルクを使用した濃厚なコクのあるソフトクリーム(571円)がイートインで提供されます。

全国各地の名店149店舗が池袋に集結し、前半・後半の入れ替えで幅広いグルメが楽しめるイベントとなっています。

初出店42店舗の新しい味覚から定番のご当地グルメまで、12日間にわたって多彩な食の魅力に触れられます。

2週目には47都道府県の日本酒とグルメを一緒に味わえる立ち呑み処も加わり、食とお酒の両方が堪能できる構成です。

「第9回 47都道府県にっぽんのグルメショー」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「第9回 47都道府県にっぽんのグルメショー」の開催期間と場所はどこですか？

A. 2026年4月2日(木)から13日(月)まで、東武百貨店 池袋本店 8階催事場で開催されます。

前半は4月2日(木)〜7日(火)、後半は4月8日(水)〜13日(月)で、約55店舗が入れ替わります。

営業時間は午前10時〜午後7時で、4月7日(火)のみ午後5時閉場です。

Q. 2週目の「立ち呑み処」はどのように利用できますか？

A. 酒チケット(3枚綴り1,500円)を購入し、47都道府県のお酒から好きなものを3杯選べます。

会場内で購入したご当地グルメと一緒に、イートインスペースで楽しめます。

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