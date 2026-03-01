宿泊型で全国の頂点！ 紫塚ゴルフ倶楽部 楽天GORA「全国食事が美味しいゴルフ場」第1位

記事ポイント 紫塚ゴルフ倶楽部が楽天GORAアワード2025「全国食事が美味しいゴルフ場」第1位を受賞朝食ビュッフェ・三たて蕎麦・和懐石＆鉄板焼きと、時間帯ごとに本格料理を提供ホテル併設の宿泊型ゴルフ場として、ゴルフ・食事・宿泊を一体で楽しめる滞在体験 紫塚ゴルフ倶楽部が楽天GORAアワード2025「全国食事が美味しいゴルフ場」第1位を受賞朝食ビュッフェ・三たて蕎麦・和懐石＆鉄板焼きと、時間帯ごとに本格料理を提供ホテル併設の宿泊型ゴルフ場として、ゴルフ・食事・宿泊を一体で楽しめる滞在体験

栃木県さくら市の紫塚ゴルフ倶楽部が、楽天GORAアワード2025「全国食事が美味しいゴルフ場ランキング」で第1位を受賞しています。

朝食・昼食・夕食それぞれに本格的な料理を提供し、楽天GORAの口コミでは食事評価★4.8／5.0を獲得する実力です。

ホテルを併設した宿泊型ゴルフ場ならではの「滞在型ゴルフ体験」が、多くのゴルファーから支持されています。

紫塚ゴルフ倶楽部 楽天GORA「全国食事が美味しいゴルフ場」第1位

施設名：紫塚ゴルフ倶楽部所在地：栃木県さくら市運営：MGCマネイジメント受賞：楽天GORAアワード2025「全国食事が美味しいゴルフ場ランキング」第1位食事評価：★4.8／5.0（楽天GORA口コミ）

全国1,900コース以上が掲載される国内最大級のゴルフ場予約サイト「楽天GORA」が発表した「楽天GORAアワード2025」で、紫塚ゴルフ倶楽部が食事部門の全国第1位に選ばれています。

多くの受賞コースが日帰り型ゴルフ場である中、ホテルを併設した宿泊型ゴルフ場としての受賞は異例です。

ゴルフ・宿泊・食事を一体で楽しめる「滞在型ゴルフ体験」が高く評価された結果といえます。

紫塚ゴルフ倶楽部では、ゴルフ場の食事という枠を超えた本格的な料理を提供しています。

宿泊施設を併設する強みを活かし、朝食・昼食・夕食それぞれの時間帯に合わせたメニューが用意されています。

朝食：朝採れ野菜とライブキッチンのビュッフェ

宿泊者向けの朝食は、豊富なメニューを取り揃えたビュッフェスタイルで提供されています。

フレッシュな朝採れ野菜や、目の前で仕上げるオムレツなど、ライブ感のある料理が楽しめます。

ゴルフ前の体を整える朝食として、満足度の高い内容です。

昼食：全国でも数少ない”そばの匠”が打つ三たて蕎麦

ランチでは、「そばの匠」による本格的な手打ち蕎麦を味わえます。

使用するそばは、栃木県益子町の生産者「鈴木そば」から仕入れており、「全国そば優良生産表彰 農林水産大臣賞」や「農林水産祭 内閣総理大臣賞」など国の表彰を受けた実績を持つ生産者です。

高品質なそば粉をクラブハウス内の石臼で丁寧に挽き、挽きたて・打ちたて・茹でたての「三たて蕎麦」として提供しています。

香り高く、のど越しの良い味わいが特徴です。

レストラン内では職人が蕎麦を打つ様子を目の前で見られるのも魅力のひとつです。

お替りも可能で、「この蕎麦を食べるために来場する」という声が寄せられる人気メニューとなっています。

夕食：旬の食材を味わう和懐石と鉄板焼き

夕食は、紫塚ゴルフ倶楽部で特に高い評価を得ているポイントのひとつです。

朝食・昼食と夕食でレストランを分け、それぞれの時間帯に適した料理と空間を提供しています。

厳選した旬の食材を使用した和懐石膳は、宿泊者から高い評価を得ています。

鉄板焼きステーキコースでは、シェフが目の前で焼き上げるライブ感ある食体験を楽しめます。

肉は栃木和牛の中でも特に状態の良い部位を厳選し、魚は東京・豊洲市場から直接仕入れるルートを確保するなど、食材へのこだわりが徹底されています。

四季の景観を楽しむ宿泊型ゴルフ場

紫塚ゴルフ倶楽部は、ホテルを併設した宿泊型ゴルフ場として、ゴルフ・食事・宿泊を一体で楽しむ「ゴルフ旅行」を提供しています。

プレー後に食事を楽しみ、ホテルでゆっくりと過ごす滞在型のゴルフ体験は、日帰り型では味わえない魅力として支持されています。

春には桜や白木蓮、藤が咲き誇り、秋には真っ赤に染まるメタセコイヤがコースを彩ります。

四季折々の自然を感じながらラウンドできる環境は、訪れるたびに異なる表情を楽しめる”旅するゴルフコース”です。

朝食・昼食・夕食すべてで本格料理を提供し、食事評価★4.8／5.0を獲得する紫塚ゴルフ倶楽部は、ゴルフと美食を一度に堪能できる全国屈指のゴルフ場です。

ホテル併設の宿泊型ならではの滞在体験は、日帰りでは味わえない特別な時間を過ごせます。

四季の景観とともに楽しむ「ゴルフ旅行」という新しいスタイルが、多くのゴルファーに支持されています。

紫塚ゴルフ倶楽部の紹介でした。

よくある質問

Q. 紫塚ゴルフ倶楽部の食事評価はどのくらいですか？

A. 楽天GORAの口コミで食事評価★4.8／5.0を獲得しており、楽天GORAアワード2025「全国食事が美味しいゴルフ場ランキング」で第1位に選ばれています。

Q. 紫塚ゴルフ倶楽部の名物メニューは何ですか？

A. ランチで提供される「三たて蕎麦」が名物です。

栃木県益子町の「鈴木そば」から仕入れた高品質なそば粉を、クラブハウス内の石臼で挽き、挽きたて・打ちたて・茹でたてで味わえます。

Q. 紫塚ゴルフ倶楽部には宿泊施設がありますか？

A. ホテルを併設した宿泊型ゴルフ場です。

ゴルフ・食事・宿泊を一体で楽しむ「ゴルフ旅行」を提供しており、朝食ビュッフェから夕食の和懐石・鉄板焼きまで、滞在を通して本格料理を堪能できます。

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